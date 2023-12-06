ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 تطبيقات تقويم لنظام التشغيل Mac، Windowsايفون , الطلاب

لماذا تحتاج إلى أفضل تطبيقات التقويم لعام 2022؟ وهنا، اسمحوا لي أن أجيب على ذلك باختصار.

إن الاحتفاظ بالتقويم يمكن أن يجعل حياتك أسهل كثيرًا كشخص بالغ يرغب في تحقيق إنتاجية عالية.

مؤخرًا بحث لقد أظهرت أن 90% من البالغين يقومون بمهام متعددة. يأتي تعدد المهام من وجود الكثير من المهام التي يجب القيام بها ودمجها معًا في فترة زمنية قصيرة. من وجود أشياء للقراءة، اكتب عن، من حيث الفرز والتوثيق والإدارة وما إلى ذلك، هناك ببساطة عدد كبير جدًا من المهام المطروحة على الطاولة بالنسبة لشخص بالغ متوسط، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية والإرهاق.

هناك عامل مهم آخر يؤثر على إنتاجيتك وهو المماطلة. يحاول الكثيرون القيام بمهام متعددة أو المماطلة الصريحة للمهام المهمة وينتهي بهم الأمر بعدم القيام بذلك مرة أخرى.

مرة أخرى، تم وصف تعدد المهام كعامل يؤثر على إنتاجيتك بأنه “فخ الوقت”، وفقًا لما ذكره أ مقاله بحثيه في المكتبة الوطنية للطب. وقد اقترح بعض الباحثين أن تعدد المهام يمكن أن تقلل الإنتاجية بنسبة 40%.

وبالتالي إلى:

تتبع روتينك اليومي،

تجنب فخ تعدد المهام و

زيادة الإنتاجية

الحفاظ على التقويم يصبح مقدسا.

ومع ذلك، من بين مئات الآلاف من التطبيقات المتوفرة، كيف يمكنك معرفة أفضل تطبيقات التقويم التي يمكنك استخدامها؟ في الأساس، ما هي أفضل تطبيقات التقويم التي يمكنك استخدامها في عام 2022 لأجهزتك المختلفة مثل Android، WindowsوiPhone وMac خاصة مع اختلاف الواجهة ونظام التشغيل المختلف؟”

حسنًا، هذا ما أنت على وشك أن تتعلمه في هذا المقال. الآن، دعونا نبدأ، أليس كذلك؟

أفضل تطبيقات التقويم لنظام التشغيل Mac

تقويم جوجل

ملخص: أفضل تطبيق تقويم للاستخدام العام، وخاصة مستخدمي GSuite

يمكن القول إن هذا أحد أفضل تطبيقات التقويم للأغراض العامة المتوفرة. يساعدك على التخطيط لمعظم أنشطتك اليومية بسلاسة وعبر جميع الأجهزة.

الأكثر ملاءمة ل: الأشخاص الذين يستخدمون Google Apps بانتظام، وخاصة GSuite for Business

السعره: مجاني

المنصات: أندرويد، متصفح الويب، آيفون، ماك

منسوج

ملخص: أفضل تطبيق تقويم لترتيب الاجتماع

تم إنشاء تطبيق التقويم هذا خصيصًا لمساعدة رجال الأعمال على ترتيب اجتماعات عمل مهمة أو جدولة الأحداث الأساسية مع شركاء العمل أو العملاء. سيكون هذا مفيدًا إذا كنت رجل أعمال أو رجل أعمال.

دلائل الميزات:

امتلاك واجهة القالب الذكية: يتيح لك تطبيق التقويم هذا إنشاء قالب لتوفير الوقت للاجتماعات والأحداث المتكررة. على سبيل المثال، إذا كنت، كطالب، تعقد فصلًا دراسيًا معينًا في مكان محدد كل يومين، فإن هذا التطبيق يساعدك على حفظ جميع التفاصيل الخاصة بهذا الفصل حتى تتمكن من استخدام نفس القالب في وقت آخر.

يتيح لك تطبيق التقويم هذا إنشاء قالب لتوفير الوقت للاجتماعات والأحداث المتكررة. على سبيل المثال، إذا كنت، كطالب، تعقد فصلًا دراسيًا معينًا في مكان محدد كل يومين، فإن هذا التطبيق يساعدك على حفظ جميع التفاصيل الخاصة بهذا الفصل حتى تتمكن من استخدام نفس القالب في وقت آخر. روابط جدولة خاصة: هذا التطبيق يوفر لك وللأشخاص الذين لديك موعدًا. كيف؟ ما عليك سوى إنشاء رابط جدولة وتضمين خيارات الوقت للمدعو لإتاحة الفرصة له لاختيار الوقت واليوم الأكثر ملاءمة له.

هذا التطبيق يوفر لك وللأشخاص الذين لديك موعدًا. كيف؟ ما عليك سوى إنشاء رابط جدولة وتضمين خيارات الوقت للمدعو لإتاحة الفرصة له لاختيار الوقت واليوم الأكثر ملاءمة له. استطلاعات المجموعة: يتيح لك هذا التطبيق إنشاء استطلاعات جماعية ضرورية لتحقيق إنتاجية فعالة.

الأكثر ملاءمة ل: المهنيين مشغول

سعر: حر

المنصات: ايفون، Windows، ماك، ويب

أفضل تطبيق تقويم للأندرويد

إشعار التقويم

ملخص: يمكن القول إن هذا أحد أفضل تطبيقات التقويم المتوفرة.

الميزة الأولى التي تجعله خيارًا رائعًا هي أنه يجمع كل جدول أعمالك لهذا اليوم معًا في علبة الإشعارات. كل ما عليك فعله هو التمرير لأسفل في علبة الإشعارات من أعلى الشاشة، وسترى كل جدولك الزمني في لمحة.

ناهيك عن الأدوات الموجودة على الشاشة الرئيسية، والتي يمكن أن تكون مفيدة جدًا وتجعل التطبيق سهل الاستخدام.

هذا التطبيق أيضًا تفاعلي بالكامل. هذا يعني أنه يمكنك النقر على أي من الأحداث لمعرفة المزيد من التفاصيل عنها.

الأكثر ملاءمة ل: مستخدمي أندرويد

سعر: مجاني (مع خيار الترقية إلى المزيد من الوظائف بسعر 3.5 دولار)

منصة: نظام التشغيل أندرويد

دلائل الميزات:

محرر تصميم بسيط: يسمح لك بتغيير مظهر جدول أعمالك من خلال تطبيق تصميم جديد.

يسمح لك بتغيير مظهر جدول أعمالك من خلال تطبيق تصميم جديد. محرر التصميم المتقدم: هذه ميزة متميزة تسمح لك بالاستفادة الكاملة من المحرر المتقدم للتحكم في المظهر والمعلومات المعروضة.

تقويم

باعتبارك مستخدم Android وتقويمه الافتراضي هو تقويم Google، فإن تطبيق التقويم هذا يمنحك بعض الوظائف غير المتوفرة في تقويم Google.

على سبيل المثال، لا يمكنك تخصيص كيفية عرض تقويم Google للمعلومات لك، ولكن يمكنك تخصيص ذلك على ACalendar. يمكنك تخصيص الطريقة التي يعرض بها المعلومات بالطرق المختلفة التي تريدها.

الأكثر ملاءمة ل: مستخدمي أندرويد

سعر: حر

منصة: نظام تشغيل أندرويد، نظام تشغيل آيفون

دلائل الميزات:

واجهة ودية: واحدة من الميزات الرائعة في ACalendar هي واجهته، والتي هي بديهية للغاية. إن القدرة على التحرك بسلاسة داخل عناصر واجهة المستخدم والخيارات تجعل استخدام التطبيق سهلاً وطبيعيًا. لا يمكن أن يكون عرض جدول الأعمال أكثر طبيعية باستخدام التمرير السريع والنقر.

واحدة من الميزات الرائعة في ACalendar هي واجهته، والتي هي بديهية للغاية. إن القدرة على التحرك بسلاسة داخل عناصر واجهة المستخدم والخيارات تجعل استخدام التطبيق سهلاً وطبيعيًا. لا يمكن أن يكون عرض جدول الأعمال أكثر طبيعية باستخدام التمرير السريع والنقر. خيار المزامنة: يوفر تطبيق التقويم هذا وسيلة لك كمستخدم لمزامنة الصور من أي مكان على جهازك، بما في ذلك قوائم جهات الاتصال الخاصة بك والشبكات الاجتماعية، لإضافة تذكير مرئي إضافي على التقويم الخاص بك للمناسبات السنوية الهامة والأيام الخاصة الأخرى.

يوفر تطبيق التقويم هذا وسيلة لك كمستخدم لمزامنة الصور من أي مكان على جهازك، بما في ذلك قوائم جهات الاتصال الخاصة بك والشبكات الاجتماعية، لإضافة تذكير مرئي إضافي على التقويم الخاص بك للمناسبات السنوية الهامة والأيام الخاصة الأخرى. خيارات الألوان: يقدم تطبيق التقويم هذا، على عكس معظم التطبيقات الأخرى، مجموعة من الألوان. يوفر برنامج ACalendar 48 لونًا سخيًا لكل نوع من أنواع الحالات.

كوزي

ملخص: إنها مناسبة تمامًا للأنشطة العائلية. إنه مصمم لمساعدتك على الحفاظ على تماسك عائلتك وتتبع كل فرد من أفراد الأسرة.

الأكثر ملاءمة ل: مستخدمو العائلة ومستخدمو android

سعر: حر

منصة: نظام التشغيل أندرويد

دلائل الميزات:

قوائم التسوق: يوفر تطبيق التقويم هذا واجهة لإنشاء قوائم التسوق عبر الإنترنت التي يمكن لجميع أفراد الأسرة الوصول إليها بسهولة. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن كل شخص يمكنه الوصول إليه يمكنه أيضًا تعديله وإضافته إلى القائمة بينما يتمكن الآخرون من رؤيته. مرة أخرى، يمكنك شطب العناصر من القائمة، وفي نفس الوقت إضافة عناصر أخرى كما تريد. يمكنك بسهولة إرسال جدول التقويم الخاص بك، وخاصة قوائم التسوق الخاصة بك، إلى أشخاص آخرين خارج عائلتك عبر البريد الإلكتروني.

يوفر تطبيق التقويم هذا واجهة لإنشاء قوائم التسوق عبر الإنترنت التي يمكن لجميع أفراد الأسرة الوصول إليها بسهولة. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن كل شخص يمكنه الوصول إليه يمكنه أيضًا تعديله وإضافته إلى القائمة بينما يتمكن الآخرون من رؤيته. مرة أخرى، يمكنك شطب العناصر من القائمة، وفي نفس الوقت إضافة عناصر أخرى كما تريد. يمكنك بسهولة إرسال جدول التقويم الخاص بك، وخاصة قوائم التسوق الخاصة بك، إلى أشخاص آخرين خارج عائلتك عبر البريد الإلكتروني. سهولة الوصول إلى جداول الأسرة: تطبيق التقويم هذا، بالإضافة إلى كونه مرمزًا بالألوان وجميلًا، فهو يسمح لك بمشاهدة جداول العائلة بأكملها مرة واحدة. ويمكنك أيضًا تصفية ما تراه حسب الخيار. يرسل التطبيق تذكيرات إلى كل فرد من أفراد العائلة، مما يسهل على الجميع البقاء على المسار الصحيح.

أفضل تطبيق تقويم ل Windows

تقويم مايكروسوفت أوتلوك

ملخص: أفضل تطبيق تقويم لـ Windows ومستخدمي Outlook

تطبيق التقويم هذا تقويم التوقعات، يعمل بشكل جيد مع كل من Outlook و Windows. فهو يساعد هذين النظامين على العمل معًا بكفاءة.

الأنسب ل: Windows ومستخدمي Outlook.

التسعير: حر

المنصات: متصفح الإنترنت، Windows, Windows الهاتف، أندرويد، iOS

دلائل الميزات:

عرض تقاويم متعددة في وقت واحد: يتيح لك Outlook عرض تقاويم متعددة مرة واحدة عن طريق وضعها جنبًا إلى جنب. وهذا هو نفسه بالنسبة للجداول الأخرى التي شاركها مستخدمو Outlook الآخرون معك. ومن المثير للاهتمام أيضًا معرفة أنه بينما يمكنك عرض تقاويم متعددة جنبًا إلى جنب، يمكنك أيضًا عرضها في عرض التراكب حيث يتم ترتيبها فوق بعضها البعض. وبالتالي، يتيح لك تقويم Outlook إنشاء جداول تقاويم متعددة ويمنحك التحكم المطلق في شكلها ومظهرها.

يتيح لك Outlook عرض تقاويم متعددة مرة واحدة عن طريق وضعها جنبًا إلى جنب. وهذا هو نفسه بالنسبة للجداول الأخرى التي شاركها مستخدمو Outlook الآخرون معك. ومن المثير للاهتمام أيضًا معرفة أنه بينما يمكنك عرض تقاويم متعددة جنبًا إلى جنب، يمكنك أيضًا عرضها في عرض التراكب حيث يتم ترتيبها فوق بعضها البعض. وبالتالي، يتيح لك تقويم Outlook إنشاء جداول تقاويم متعددة ويمنحك التحكم المطلق في شكلها ومظهرها. مما يتيح لك القدرة على التحكم في مقدار المعلومات التي تشاركها: يمنحك هذا التطبيق القدرة على اختيار ما تريد مشاركته مع المستخدمين الآخرين وما لا تشاركه. يمكنك مشاركة جزء فقط من التقويم دون الكشف عن جدول التقويم بالكامل.

يمنحك هذا التطبيق القدرة على اختيار ما تريد مشاركته مع المستخدمين الآخرين وما لا تشاركه. يمكنك مشاركة جزء فقط من التقويم دون الكشف عن جدول التقويم بالكامل. القدرة على إدارة تقاويم المستخدم الآخر: يتيح لك هذا التطبيق تفويض التقويم الخاص بك إلى مساعد طالما أنك تسمح له بالعمل عليه.

تقويم واحد

ملخص: هذا التطبيق هو الانسب ل Windows المستخدمين ولإدارة تقاويم متعددة.

فهو يوفر لك الفرصة للجمع بين تطبيقات التقويم من موفري خدمات مختلفين وترتيبها معًا في تصميم واحد منظم بشكل جميل.

أفضل مناسبة ل: Windows مستخدمي السلطة

سعر: من مجاني إلى مدفوع

المنصات: Windows متحرك، Windows 10، أندرويد، Windows

دلائل الميزات:

لون قابل للتخصيص: يتيح لك تطبيق التقويم هذا تخصيص لون التقويم الخاص بك بسهولة لكل موعد.

يتيح لك تطبيق التقويم هذا تخصيص لون التقويم الخاص بك بسهولة لكل موعد. العمل دون اتصال: مع تطبيق التقويم هذا، ليس من الضروري أن تكون متصلاً بالإنترنت حتى يعمل. يعمل بكفاءة دون اتصال بالإنترنت.

مع تطبيق التقويم هذا، ليس من الضروري أن تكون متصلاً بالإنترنت حتى يعمل. يعمل بكفاءة دون اتصال بالإنترنت. الدعوات: يتيح لك تطبيق التقويم هذا إرسال واستقبال الدعوات.

يتيح لك تطبيق التقويم هذا إرسال واستقبال الدعوات. يبحث: يمكنك البحث عن جميع مواعيدك في تطبيق التقويم هذا.

يمكنك البحث عن جميع مواعيدك في تطبيق التقويم هذا. Facebook يدعم: يقدم هذا التطبيق Facebook يدعم.

أي فعل

ملخص: في تطبيق التقويم هذا، يمكنك إنشاء قائمة مهام بالإضافة إلى رؤية جميع مهامك المهمة، سواء القادمة أو المكتملة، في مكان واحد.

أفضل مناسبة ل: Windows المستخدمين ومستخدمي الويب

سعر: نسخة تجريبية مجانية ومجانية ومدفوعة تبدأ من 2.99 دولارًا

المنصات: Windows، الويب، نظام التشغيل iPhone، Android

الميزة الرئيسيةس:

قوائم المهام القابلة للمشاركة : يتيح لك تطبيق التقويم هذا مشاركة قائمة المهام الخاصة بك مع مستخدمين آخرين.

: يتيح لك تطبيق التقويم هذا مشاركة قائمة المهام الخاصة بك مع مستخدمين آخرين. تحميل الملفات وإرفاقها : يحتوي على واجهة تسمح بتحميل الملفات، على عكس معظم تطبيقات التقويم المتوفرة.

: يحتوي على واجهة تسمح بتحميل الملفات، على عكس معظم تطبيقات التقويم المتوفرة. وظائف دون اتصال : إنه يعمل بشكل جيد دون الاتصال بالإنترنت دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

: إنه يعمل بشكل جيد دون الاتصال بالإنترنت دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. اختصارات العمل : يحتوي على عناصر واجهة مستخدم تعمل كاختصارات لأي جزء من التطبيق.

: يحتوي على عناصر واجهة مستخدم تعمل كاختصارات لأي جزء من التطبيق. التحكم في وصول المستخدمl: تمنحك هذه التطبيقات التحكم المطلق في واجهتها ووظائفها بحيث لا يمكن لأحد الوصول إليها دون إذنك.

أفضل تطبيقات التقويم للآيفون

7. رائع

ملخص: يعد هذا التقويم أحد أفضل تطبيقات التقويم التابعة لجهات خارجية لمستخدمي iPhone. لقد صنفه الكثيرون على أنه أفضل تطبيق تقويم لجهاز iPhone.

إحدى الميزات المذهلة التي تجعله متميزًا هو تحليل اللغة الطبيعية. وهذا يعني أنه أثناء الكتابة في التطبيق، فإنه يستخدم إشارات مرئية لإظهار كيفية عرض حقل إنشاء الحدث من خلال تمييزها حتى قبل تحريك المؤشر عليها للكتابة. يعمل التحليل أيضًا عند إنشاء تذكيرات.

سيوفر لك هذا التطبيق العرض الذي تريده بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه عليه.

الأكثر ملاءمة ل: مستخدمي آيفون

سعر: 5 دولارات

المنصات: آيفون، آيباد، وماك

دلائل الميزات:

مرفق الملف والصور: يسمح لك بتحميل ملفك وإرفاق صورك لتذكيراتك الخاصة. في وقت قصير، يمكنك تحميل ملفاتك و/أو صورك مباشرةً من تطبيق Fantastical إلى أحداث iCloud أو Google أو Exchange. يمكنك أيضًا الوصول بسهولة إلى جميع مرفقاتك عبر جميع الأجهزة التي تتم مزامنتها مع حسابات التقويم الخاصة بك.

يسمح لك بتحميل ملفك وإرفاق صورك لتذكيراتك الخاصة. في وقت قصير، يمكنك تحميل ملفاتك و/أو صورك مباشرةً من تطبيق Fantastical إلى أحداث iCloud أو Google أو Exchange. يمكنك أيضًا الوصول بسهولة إلى جميع مرفقاتك عبر جميع الأجهزة التي تتم مزامنتها مع حسابات التقويم الخاصة بك. ظلام ونور: يمنحك وضعًا مظلمًا وخفيفًا جميلًا على جهازك. من خلال إعدادات جهازك، يمكن لـ Fantastical تغيير وضعه تلقائيًا من الظلام إلى الضوء أو العكس.

يمنحك وضعًا مظلمًا وخفيفًا جميلًا على جهازك. من خلال إعدادات جهازك، يمكن لـ Fantastical تغيير وضعه تلقائيًا من الظلام إلى الضوء أو العكس. القوالب: يسمح لك Fantastical بالاختيار من بين الخيارات الأكثر استخدامًا، وباعتباره امتدادًا، فإنه يسمح لك بإنشاء قوالب سهلة لاستخدامها لاحقًا.

يسمح لك Fantastical بالاختيار من بين الخيارات الأكثر استخدامًا، وباعتباره امتدادًا، فإنه يسمح لك بإنشاء قوالب سهلة لاستخدامها لاحقًا. التوفر ومقترحات الحدث: نظرًا لقدرته على التحقق من توفر جهة الاتصال، يمكنه ترتيب الأحداث واقتراح أوقات متعددة للحدث لك. عند جدولة الأحداث مع المدعوين على جهة الاتصال الخاصة بك، يتيح لك Fantastical التحقق من توفرهم لاختيار أفضل وقت سيكون مريحًا للجميع.

أفضل تطبيق التقويم للطلاب

ضمن هذه الفئة، ستتعرض لتطبيقات مفيدة لك إذا كنت طالبًا أو شخصًا أكاديميًا.

حسنا هيا بنا:

حياتي الدراسية

ملخص: هذا التطبيق هو الأنسب للأغراض التعليمية. تم إنشاؤه خصيصًا للطلاب والأشخاص في الأكاديميين. إذا كنت شخصًا في مجال التعليم، وخاصةً طالبًا، فهذا يساعدك على تخطيط أنشطتك الأكاديمية مثل الفصول الدراسية والاختبارات والواجبات وجداول الامتحانات.

الأكثر ملاءمة ل: الطلاب والمعلمين

السعره: مجاني

المنصات: ايفون، نظام تشغيل اندرويد، Windows 8، كروم، متصفح الويب

دلائل الميزات:

الجدولة والجدول الزمني: يمكن بسهولة تكييف My Study Life مع جدول التناوب اليومي والأسبوعي. بنيت خصيصا لخدمة هذا الغرض،

يمكن بسهولة تكييف My Study Life مع جدول التناوب اليومي والأسبوعي. بنيت خصيصا لخدمة هذا الغرض، تذكير: يقوم بإعلامك بالأحداث و/أو الفصول الدراسية القادمة، والامتحانات، بالإضافة إلى أي مهام غير مكتملة موجودة على الأرض بالنسبة لك.

يقوم بإعلامك بالأحداث و/أو الفصول الدراسية القادمة، والامتحانات، بالإضافة إلى أي مهام غير مكتملة موجودة على الأرض بالنسبة لك. مهام: هذا ليس تطبيقًا آخر للتقويم. يسمح لك بتتبع جميع المهام المهمة التي عليك القيام بها. هناك الكثير من الأشياء التي لديك ما يكفي للقيام بها. قد ترغب في الحصول على المزيد من العملاء أو أن يكون لديك اقتراح للكتابة إليه الفوز على العملاء، أو لديك عرض تقديمي لتقديمه لتحقيق المزيد من المبيعات. مهما كان الأمر، فهذا التطبيق مثالي لك لتتبع جميع مهامك في تقويم واحد.

هذا ليس تطبيقًا آخر للتقويم. يسمح لك بتتبع جميع المهام المهمة التي عليك القيام بها. هناك الكثير من الأشياء التي لديك ما يكفي للقيام بها. قد ترغب في الحصول على المزيد من العملاء أو أن يكون لديك اقتراح للكتابة إليه الفوز على العملاء، أو لديك عرض تقديمي لتقديمه لتحقيق المزيد من المبيعات. مهما كان الأمر، فهذا التطبيق مثالي لك لتتبع جميع مهامك في تقويم واحد. مزامنة: يتزامن بسهولة مع جميع أجهزتك. يمكن الوصول بسهولة إلى بياناتك في أي وقت، حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت.

افكار اخيرة

لقد تعرفت على 10 من أفضل تطبيقات التقويم لعام 2022 بناءً على سهولة الاستخدام والتسعير والأنظمة الأساسية التي تدعمها وأفضل ميزاتها الرئيسية والأشخاص الأكثر ملاءمة لها. جربها اليوم وستكون سعيدًا لأنك فعلت ذلك.

أثناء محاولتك الحفاظ على ترتيب جميع مهامك المهمة، يرجى تذكر الاحتفاظ بجميع أدواتك البرمجية في مكان واحد لتحسين عملك من خلال التشغيل الآلي وتوفير مساحة أكبر لنفسك. يحاول قادة المجموعة اليوم وشاهد أرباحك تنمو أجنحة.