ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 تطبيقات سلفة نقدية بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا للنقد السريع

ربما يستغرق الأمر بضعة أيام حتى الحصول على راتبك التالي وتحتاج إلى القليل من المال لتعليقك حتى تحصل على مدفوعاتك. أو ربما تحتاج إلى 50 دولارًا سريعًا لسداد فاتورة هاتفك هذا الشهر.

مهما كان الأمر ، يمكن أن يكون المال شحيحًا في بعض الأحيان لأسباب متنوعة. لكن آخر شيء تريد القيام به هو اللجوء إلى خيارات القروض باهظة الثمن أو بطاقة ائتمان عالية الفائدة.

لذلك في هذا المنشور ، أغطي بعضًا من أفضل تطبيقات السلفة النقدية بقيمة 50 دولارًا التي يمكنك استخدامها للحصول على 50 دولارًا بسرعة.

دعنا نذهب اليها!

أفضل تطبيقات السلفة النقدية بقيمة 50 دولارًا

لقد غطيت طرقًا لكسب 50 دولارًا في اليوم على This Online World من قبل ، وأعتقد أن هناك الكثير من الأعمال الجانبية التي يمكنك استخدامها لكسب أموال إضافية.

لكن في بعض الأحيان ، تتطلب حالات الطوارئ أموالاً فورية. هذا هو المكان الذي يمكن أن تكون فيه تطبيقات السلفة النقدية الفورية بقيمة 50 دولارًا في متناول اليد.

أفضل جزء هو أن هذه التطبيقات لا تفرض فائدة أو تتطلب فحوصات ائتمانية أيضًا ، مما يجعلها حلاً أكثر موثوقية للاقتراض قصير الأجل.

1. ديف

من بين جميع تطبيقات السلفة النقدية البالغة 50 دولارًا ، ديف لديها أعلى حد للسلفة النقدية.

يتيح لك هذا التطبيق اقتراض ما يصل إلى 500 دولار على الفور ، مما يمكن أن يساعد في تغطية النفقات الأكبر مثل تعطل سيارتك أو دفع الإيجار غدًا.

يمكنك أيضًا بناء درجة الائتمان الخاصة بك ببطء أثناء سداد الأموال التي اقترضتها. ولا يتقاضى ديف سوى دولار واحد شهريًا مقابل خدماته.

فقط لاحظ أنك تدفع رسومًا صريحة صغيرة إذا كنت تريد سلفًا نقديًا على الفور ؛ خلاف ذلك ، عليك الانتظار يومًا أو يومين حتى يتم إيداع الأموال.

أنا أيضًا أحب Dave نظرًا لأنه يحتوي على أدوات الميزانية مثل Brigit. يوجد أيضًا قسم صخب جانبي حيث يمكنك العثور على عربات نقدية محلية أو أفكار لكسب المال عبر الإنترنت لزيادة دخلك.

أعتقد أن تطبيقات السلفة النقدية بقيمة 50 دولارًا تكون أفضل عندما تتضمن موارد صخب جانبية حتى تتمكن من العثور على طرق متعددة لكسب المال عند الضرورة ، ولكن هذا أنا فقط!

ابدأ مع ديف!

2. ألبرت

يعد الاستخدام أحد أكثر التطبيقات شيوعًا لاقتراض 50 دولارًا على الفور ألبرت، وهو تطبيق FinTech يحتوي على ميزات الإقراض والخدمات المصرفية والاستثمار.

باستخدام تطبيق Albert ، يمكنك الحصول على شيك راتبك قبل موعده بيومين لمساعدتك إذا كنت في مأزق. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 250 دولارًا أمريكيًا في صورة سلف نقدية بدون رسوم دون الحاجة إلى فحص الائتمان!

إن عدم وجود مدفوعات الفائدة ، والتحقق من الائتمان ، ورسوم السداد المتأخر هو ما يجعل ألبرت رائعًا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك البدء في الاستثمار بدولار واحد فقط مع خيار الاستثمار الخاص به لوضع أموالك في العمل.

يعجبني ألبرت نظرًا لأنه يحتوي أيضًا على بعض أدوات التوفير الرائعة لتشجيعك على إنشاء صندوق للطوارئ. يمكنك أيضًا كسب ما يصل إلى 0.25٪ APY حتى تستمر مدخراتك في الربح.

فقط لاحظ أنه يجب عليك الاشتراك في Albert Genius إذا كنت ترغب في استثمار الأموال واستخدام أدوات التوفير الخاصة بها. تبلغ تكلفة هذه الخطة ما بين 6 دولارات و 16 دولارًا شهريًا ، ويمكنك اختيار المبلغ الذي يجب دفعه.

نصيحة محترف: الآن أنت احصل على 150 دولارًا مجانًا عند التسجيل ، احصل على إيداع مباشر مؤهل ، واستخدم بطاقة الخصم ألبرت الخاصة بك.

ابدأ مع ألبرت!

3. كلوفر

خيار شائع آخر لاقتراض 50 دولارًا على الفور يمكنك التفكير فيه كلوفر.

يتيح لك تطبيق الميزانية والسلفة النقدية اقتراض ما يصل إلى 200 دولار مقابل شيكات الرواتب القادمة. وأنا أحب Klover لأنه لا يحتوي على أي رسوم إلزامية أو رسوم فائدة أو متطلبات التحقق من الائتمان.

يمكنك اقتراض 50 دولارًا أو أكثر بعد توصيل حسابك المصرفي بالتطبيق ، حتى إذا كان راتبك التالي بعد أسبوعين.

فقط لاحظ أن الأموال تستغرق حوالي ثلاثة أيام عمل للوصول إلى حسابك. يمكنك الحصول على 50 دولارًا على الفور ، ولكنك تحتاج إلى دفع رسوم تحويل سريعة يمكن أن تكون باهظة الثمن بعض الشيء.

لكن كلوفر لديه ميزات أخرى رائعة أعتقد أنها رائعة. على سبيل المثال ، يمكنك الحصول على أموال مجانية لأن Klover يمنح 200 دولار يوميًا لأعضائه في شكل جوائز عشوائية.

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي التطبيق أيضًا على أدوات ميزانية مفيدة لمساعدتك على الحفظ. ويمكنك دفع 3.99 دولارات شهريًا للترقية إلى Klover + ، والذي يوفر امتيازات مثل الوصول إلى مستشار مالي ومراقبة الائتمان.

جرب كلوفر اليوم!

4. بريجيت

بريجيت هو خيار شائع آخر إذا كنت تبحث عن تطبيق قرض فوري بقيمة 50 دولارًا ، ويدعم التطبيق بعض الشخصيات الشهيرة مثل Ashton Kutcher و Kevin Durant.

لكن بريجيت هو أكثر من مجرد تطبيق له داعمون مشهورون. بالنسبة للمبتدئين ، يتيح لك اقتراض ما يصل إلى 250 دولارًا كسلفة نقدية على الفور دون فحص ائتماني أو دفع فائدة.

ما يميز Brigit هو أنه يمكن أن يساعدك أيضًا في بناء درجة الائتمان الخاصة بك أثناء التوفير باستخدام برنامج Credit Builder الخاص بها.

بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك Brigit أيضًا بعض الأدوات الرائعة لمساعدتك في وضع الميزانية وتحليل عادات الإنفاق الخاصة بك. كما أن هناك قسمًا جانبيًا للنشاط في التطبيق يساعدك في العثور على وظائف مختلفة لزيادة دخلك الشهري.

بشكل عام ، يعد Brigit واحدًا من أكثر التطبيقات شمولاً التي تقرضك 50 دولارًا أو أكثر ، وأنا أحب حقيقة أنه يتضمن صخبًا جانبيًا أيضًا.

تتضمن خطة بريجيت المجانية أدوات الميزانية والتنبيهات المالية. تبلغ تكلفة Brigit Plus 9.99 دولارًا شهريًا وتتيح لك اقتراض الأموال وبناء رصيدك.

ابدأ مع بريجيت!

5. Reddit r / Borrow

لقد غطيت الكثير من الطرق لكسب المال على Reddit من قبل في هذه المدونة ، بدءًا من العمل الحر إلى تقليب الأموال.

لكن هل تعلم أن هناك خيارًا آخر لاقتراض 50 دولارًا على الفور وهو اقتراض المال من زملائك في Redditors؟

باستخدام r / Borrow ، يمكنك طلب قروض نظير إلى نظير من مستخدمي Reddit الآخرين. باعتبارك مقترضًا ، فأنت تنشر المبلغ الذي تحتاجه ، والمبلغ الذي ترغب في سداده في الفائدة ، وتاريخ السداد.

تحتاج إلى 1000 كرمة على الأقل وحساب عمره 90 يومًا أو أكثر لطلب المال. ويستخدم subreddit بأكمله نظامًا قائمًا على الثقة ، ومن المرجح أن يتلقى المقترضون الذين لديهم سجلات تتبع جيدة للسداد الأموال.

إنه ليس مصدرًا مضمونًا للمال السريع أو تطبيق قرض فوري بقيمة 50 دولارًا ، ولكنه خيار آخر يمكنك تجربته ولا يتطلب فحصًا ائتمانيًا!

6. الحالية

إذا كنت في السوق للحصول على بنك محمول جديد وتريد أيضًا اقتراض 50 دولارًا على الفور ، إذن حاضِر يجب أن يكون على رادارك.

يتيح لك بنك الهاتف المحمول الخالي من الرسوم هذا كسب 4٪ APY على ما يصل إلى 6000 دولار. وباستخدام Current Overdrive ، يمكنك السحب على المكشوف حتى 200 دولار دون دفع أي رسوم.

هذا لا يماثل تمامًا سلفة نقدية فورية ، ويبدأ الحد الخاص بك من 25 دولارًا بمجرد إعداد إيداع مباشر مؤهل.

ومع ذلك ، يساعدك Current على زيادة أموالك إذا كنت في مأزق. وأحب ذلك أيضًا نظرًا لأنه يحتوي على مكافأة تسجيل رائعة بقيمة 50 دولارًا للعملاء الجدد إذا كنت تستخدم الرمز WELCOME50.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن نسبة 4٪ APY على كبسولات التوفير الخاصة بها ليست شيئًا يمكن الاستهزاء به. ويمكنك إدارة حسابك بالكامل مباشرة من هاتفك باستخدام تطبيق Current.

تعرف على المزيد حول Current!

7. كسب

يعد Earnin أحد أكثر تطبيقات السلفة النقدية شيوعًا بقيمة 50 دولارًا ، ويتيح لك اقتراض ما يصل إلى 500 دولار لكل فترة راتب للمساعدة في إبقائك.

لا يوجد شرط للتحقق من الائتمان ، ولا تدفع رسومًا أيضًا وهذا هو سبب كون هذا التطبيق رائدًا في المجال.

هناك حد قدره 100 دولار في اليوم ، لكن هذا يغطي قرضك البالغ 50 دولارًا بسهولة تامة. ويمكنك أيضًا استخدام Earnin Express للحصول على راتبك بالكامل قبل يومين.

أنا أيضًا أحب Earnin نظرًا لأنه يحتوي على ميزة Balance Shield ، والتي تُعلمك عندما يكون رصيدك منخفضًا حتى تتمكن من التأكد من عدم دفع رسوم السحب على المكشوف.

لكسب المال ، تعتمد Earnin على نصائح من المستخدمين ، ولكن لا يتعين عليك تقديم إكرامية للاقتراض. بشكل عام ، فإن قلة الرسوم وبساطة التطبيق تجعل من Earnin رقم واحد في قائمتنا.

8. قرع الأجراس

هناك خيار آخر يمكنك استخدامه لاقتراض 50 دولارًا على الفور وهو الاستخدام الرنين.

تشتهر شركة FinTech هذه بحساب التوفير عالي العائد ونقص الرسوم المصرفية. ولكنه يحتوي أيضًا على ميزة تسمى SpotMe يمكنها اكتشاف ما يصل إلى 200 دولار إذا كنت في مأزق.

مثل تطبيقات السلفة النقدية الأخرى بقيمة 50 دولارًا ، لا تدفع فائدة أو تخضع لفحص ائتماني لاستخدام SpotMe. يعتمد المبلغ الذي يمكنك اقتراضه على تاريخ حسابك وسجل الدفع نظرًا لأنك تحصل على سلفة نقدية.

يحتوي Chime أيضًا على أداة بناء ائتمان مفيدة مشابهة لـ Brigit ، لذلك هناك فرص لتحسين وضعك المالي هناك أيضًا.

يعد نقص رسوم الحساب حقًا نقطة البيع الرئيسية لـ Chime جنبًا إلى جنب مع ميزة SpotMe. إذا كنت تدفع حاليًا رسومًا مصرفية وتعبت من ذلك ، يمكنك بالتأكيد التفكير في التبديل إلى Chime.

9. كليو

إذا كنت لا تزال تبحث عن تطبيقات سلفة نقدية بقيمة 50 دولارًا لتجربتها ، فهناك خيار آخر يمكنك تجربته وهو Cleo ، وهو مساعد ميزانية يعمل بالذكاء الاصطناعي.

لقد استخدمت بالفعل Cleo في الماضي ، والتطبيق معروف ببرنامج الميزانية الساخرة الذي يسخر منك إذا كنت لا توفر المال الكافي.

لكن لدى Cleo أيضًا مجموعة من الميزات الأخرى ، مثل منشئ الائتمان وأدوات التوفير التلقائية وميزة تسمى Spot Me.

مع Cleo’s Spot Me ، يمكنك الحصول على ما يصل إلى 100 دولار من Cleo بدون فوائد أو شيكات ائتمانية. يتأهل المستخدمون لأول مرة عمومًا مقابل 20 دولارًا إلى 70 دولارًا ، ويمكنك فتح 100 دولار بعد سداد Spot Me.

تعتمد الأهلية على عدة عوامل مثل تاريخ شيك الراتب السابق. ولاحظ أن تكلفة Cleo Plus تبلغ 5.99 دولارات شهريًا.

أظن كليو هو تطبيق مفيد إذا كنت تحتاج حقًا إلى مساعدة بشأن الميزانية أيضًا. ولكن بالنسبة للسلف النقدية البالغة 50 دولارًا ، فمن المحتمل أن ألتزم بشيء مثل كلوفر أو ديف بدلاً من.

10. موني ليون

أحد التطبيقات الأخيرة التي يمكنك اقتراض 50 دولارًا بها على الفور هو MoneyLion ، وهو تطبيق مصرفي جديد للهاتف المحمول مع مجموعة من الميزات.

مع MoneyLion ، يمكنك فتح حساب فحص بدون رسوم يسمى RoarMoney والحصول على شيك راتبك حتى يومين مقدمًا. يمكنك أيضًا الحصول على سحوبات مجانية من أجهزة الصراف الآلي في أكثر من 50000 جهاز صراف آلي ، ويمكنك حتى تقريب المشتريات لتوفير المزيد من الأموال تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك ، مع ميزة InstantCash ، تتيح لك MoneyLion اقتراض ما يصل إلى 250 دولارًا بدون رسوم فائدة أو فحص ائتماني.

تبدأ عند حد سلفة نقدي قدره 50 دولارًا ، ولكن مع اكتساب حسابك المزيد من السجل والمدفوعات ، يمكنك زيادة الحد.

يتيح لك MoneyLion أيضًا الاستثمار في محافظ مختلفة تتناسب مع أهدافك وتحمل المخاطر. إنه مفهوم مشابه لتطبيقات مثل Acorns ، ومن الجيد أن يحتوي التطبيق على ميزات لبناء الثروة والادخار والاقتراض.

بدائل أخرى لتطبيقات السلفة النقدية بقيمة 50 دولارًا

الآن بعد أن غطيت بعضًا من أفضل تطبيقات القروض الفورية بقيمة 50 دولارًا ، إليك بعض الأفكار الأخرى حول كيفية الحصول على هذا المبلغ من المال في فترة زمنية قصيرة.

1. صندوق الطوارئ الخاص بك

غالبًا ما يوصي المستشارون الماليون ببناء صندوق طوارئ يمكنه تغطية ما لا يقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر من نفقات المعيشة.

بالطبع ، إذا كنت تتطلع إلى اقتراض 50 دولارًا على الفور ، فقد لا يكون لديك صندوق طوارئ موجود وهذا هو الحال.

ومع ذلك ، يجب أن يكون إنشاء صندوق للطوارئ هدفًا إذا لم يكن لديك واحد. هذا هو صندوق يومك الممطر عندما تتسبب لك الحياة في حالات طوارئ ، ويساعد في منع الحاجة إلى الاقتراض في المقام الأول.

حتى لو بدأت بوضع القليل من المال بجانب شيكات الراتب في حساب توفير عالي العائد ، فإن بناء صندوقك ببطء أفضل من عدم وجود صندوق على الإطلاق.

2. الحصول على مدفوعات لمواقع الويب

بديل آخر لتطبيقات السلفة النقدية بقيمة 50 دولارًا هو استخدام العديد من مواقع الويب التي تدفع لك مقابل إكمال المهام القصيرة مثل الاستطلاعات المدفوعة أو تنزيل تطبيقات مختلفة.

بعض المواقع ذات السمعة الطيبة والشائعة التي يمكنك استخدامها تشمل:

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو يغطي بعض تطبيقات ومواقع الاستطلاع المفضلة لدي التي يمكنك استخدامها بدلاً من محاولة اقتراض 50 دولارًا.

لا يمكن لمواقع Beermoney مثل هذه أن تحل محل وظيفتك اليومية أو تجعلك ثريًا. لكنهم يعملون لكسب بعض الأموال الإضافية على الجانب ، وربما يمكنك كسب 50 دولارًا على مدار أيام قليلة.

3. تطبيقات Gig الاقتصادية

هناك فكرة أخرى للحصول على 50 دولارًا سريعًا وهي استخدام تطبيقات gig المختلفة التي تتيح لك الحصول على أموال في نفس اليوم.

على سبيل المثال ، تتمتع كل من العربات مثل DoorDash أو Uber Eats بخيارات دفع فورية تتيح لك صرف أرباحك اليومية مقابل رسوم رمزية. الشيء نفسه ينطبق على Instacart الرائدة في خدمة توصيل البقالة.

يمكن أن تحقق هذه العربات 50 دولارًا في غضون ساعتين من العمل ، وخيارات مثل Uber Eats و DoorDash حتى أنها تتيح لك التوصيل عبر الدراجة أو السيارة أو السكوتر ، لذا فهي مرنة جدًا.

كما ترون في الفيديو أعلاه من سائق DoorDash Nuggs ، كان قادرًا على جني 50 دولارًا من DoorDash في غضون ساعات قليلة من التسليم ، لذلك هذا واقعي تمامًا.

يكسب أصدقائي أيضًا المال من Uber Eats و Amazon Flex ، لذلك لديك الكثير من البدائل لاستخدام تطبيقات سلفة نقدية بقيمة 50 دولارًا.

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قراءة إضافية – كيفية التسجيل والحصول على 25 دولارًا على الفور.

4. الأصدقاء والعائلة

إذا كنت بحاجة إلى مبلغ سريع قدره 50 دولارًا ، أعتقد أن هذا هو نوع المال الذي يمكنك أن تطلبه من الأصدقاء أو العائلة. بالطبع ، عليك أن تكون مرتاحًا لهذا الأمر ، وأنت تعرف دائرتك الاجتماعية أفضل مني.

لكن هذه الطريقة غالبًا ما تكون سريعة ومجانية ، وقد لا يكون الطلب كبيرًا جدًا مقابل مبلغ أقل مثل 50 دولارًا.

5. بيع الأشياء التي تملكها

أحد البدائل النهائية لتطبيقات السلفة النقدية بقيمة 50 دولارًا التي يمكنك استخدامها هو مجرد بيع الأشياء التي تمتلكها مقابل بعض المال السريع.

لقد فعلت ذلك من قبل من خلال بيع الملابس والقيثارات والأثاث للأشخاص في مدينتي في الكلية في Facebook المتجر. وهذه طريقة فعالة للعثور على بعض المشترين المحليين في وقت قصير.

يغطي مقطع الفيديو الخاص بي بعض تطبيقات البيع المفضلة لدي على الإطلاق ونصائح للبدء. بالنسبة لما يمكنك بيعه ، فإن بعض القطع الشعبية التي تميل إلى البيع بسرعة تشمل:

ملابس

الإلكترونيات (التلفزيونات ، سماعات الرأس ، الأجهزة اللوحية ، smartphones، إلخ)

أثاث

مجوهرات

السلع المنزلية

أحذية

ألعاب الأطفال

ألعاب الفيديو

ساعات

إذا لم تتمكن من العثور على مشترين محليين ، فيمكنك أيضًا التفكير في رهن الأشياء بدلاً من ذلك في متجر البيدق المحلي. يعمل هذا بشكل جيد مع المجوهرات والعناصر عالية القيمة ، لكن كن مستعدًا للتفاوض قليلاً.

قراءة إضافية – أفضل مكافآت تسجيل بقيمة 100 دولار.

ما يجب مراعاته قبل استخدام تطبيقات السلفة النقدية بقيمة 50 دولارًا

أردت فقط تدوين بعض الملاحظات السريعة قبل إنهاء هذا المنشور حول أفضل الطرق لاقتراض 50 دولارًا.

الأول هو أنني لست مستشارًا ماليًا ، ويجب عليك دائمًا التحدث إلى أحد المحترفين إذا كانت لديك أسئلة حول وضعك المالي الفريد.

ثانيًا ، قم دائمًا بالبحث والتحقق مرة أخرى من شروط وأحكام أي تطبيق سلفة نقدية تستخدمه. ابحث عن الرسوم المخفية أو أسعار الفائدة أو أي شيء قد يؤثر على رصيدك.

أعتقد أن التطبيقات مثل ألبرت والتطبيقات الأخرى للحصول على 50 دولارًا على الفور حلاً قابلاً للتطبيق لكسب المال عندما تكون في مأزق. ولكن إذا كان بإمكانك بناء صندوق الطوارئ الخاص بك وتجنب الاقتراض ، فهذا هو الحل الأفضل على المدى الطويل.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك هذه القائمة التي تضم أفضل تطبيقات السلفة النقدية بقيمة 50 دولارًا والتي لا تحتاج إلى فحص ائتماني إذا كنت في مأزق مالي.

مرة أخرى ، أنا أفضل الأفكار الجانبية وكسب المال عبر الإنترنت على الاقتراض. ولا يمكنني التأكيد على أهمية بناء صندوق طوارئ بالقدر الكافي.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه التطبيقات أفضل من اللجوء إلى بطاقة الائتمان الخاصة بك ، ويمكنها أيضًا مساعدتك في تجنب رسوم السحب على المكشوف.

نأمل أن يكون أحد التطبيقات في هذه القائمة هو بالضبط ما تبحث عنه!

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