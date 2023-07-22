ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 تطبيقات مصرفية عبر الهاتف المحمول في كندا لعام 2023

تجعل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إدارة أموالك والوصول إليها أكثر سهولة في أي وقت وفي أي مكان.

تساعدك هذه التطبيقات على دفع الفواتير وإيداع الشيكات وتحويل الأموال وحتى السحب من أجهزة الصراف الآلي بمساعدة جهازك المحمول.

تغطي هذه المقالة قائمة بتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من أفضل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في كندا. استمر في القراءة لتتعرف على التطبيق المصرفي الشامل الذي يناسب احتياجاتك.

الماخذ الرئيسية

بعض من أفضل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول المجانية في كندا هي KOHO و EQ Bank و Simplii Financial و Wise.

أفضل ميزات التطبيقات المصرفية التي يجب أن تعطيها الأولوية هي إجراءات الأمان المتقدمة ، وأدوات التخطيط والتتبع المالي ، وإشعارات التطبيقات في الوقت الفعلي.

تقدم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول سلبيات محتملة ، مثل اعتمادها على الإنترنت والمخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

أفضل تطبيقات الخدمات المصرفية المجانية عبر الإنترنت في كندا

1.

KOHO

على الرغم من عدم تقديمه من قبل أحد البنوك ، فإن KOHO لديه بعض من أفضل ميزات التطبيقات المصرفية.

يمنحك الوصول إلى ماستركارد المدفوعة مسبقًا القابلة لإعادة الشحن ، والتي يمكنك استخدامها لكسب النقود ، وبناء رصيدك ، وكسب الفائدة على حساب التوفير والإنفاق الخاص بك.

نسخته الأساسية مجانية تمامًا. ولكن إذا كنت ترغب في رفع مستوى هذا التطبيق ، فإن خطته الإضافية لا تكلف سوى 9 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا.

عند التسجيل هنا ، تحصل على مكافأة ترحيبية قدرها 20 دولارًا. ومع ذلك ، فإن الجانب السلبي هو أن بعض الشركات لا تقبل البطاقات المدفوعة مسبقًا.

التقييمات:

جوجل بلاي: 4.6 / 5.0

متجر تطبيقات iOS: 4.8 / 5.0

2.

EQ Bank

EQ Bank هو بنك رقمي يقدم جميع خدماته المصرفية من خلال تطبيق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني.

يقدم العديد من المنتجات المالية ، بما في ذلك المدخرات العامة وحسابات التوفير المعفاة من الضرائب (TFSA) وخطط التوفير المسجلة (RSP) والاستثمارات المضمونة والمزيد.

باستخدام تطبيق EQ Bank ، يمكنك تحويل الأموال ودفع الفواتير وإيداع الشيكات وإرسال الأموال أثناء التنقل. لديك أيضًا خيار شراء GIC في ثوانٍ باستخدام تطبيق الهاتف المحمول هذا.

تذكر ، مع ذلك ، أنه عند استخدام بنك EQ ، لن تتمكن من الوصول إلى الدعم الشخصي لاحتياجاتك المصرفية لأنه لا يحتوي على فروع فعلية.

التقييمات:

جوجل بلاي: 2.9 / 5.0

متجر تطبيقات iOS: 4.7 / 5.0

3. اليوسفي

يقدم Tangerine أحد أفضل التطبيقات المصرفية المجانية عبر الإنترنت في كندا.

تشمل أهم ميزاته تحديد الهوية البيومترية الآمن ، وإضافة المحفظة المحمولة بسهولة ، ومحددات أجهزة الصراف الآلي ، وأدوات مفيدة لإدارة الأموال.

ومع ذلك ، بصفته بنكًا رقميًا ، لا يقدم Tangerine دعمًا شخصيًا أو فروعًا ، والتي يمكن أن تكون مشكلة إذا أجريت الكثير من المعاملات النقدية.

التقييمات:

جوجل بلاي: 4.5 / 5.0

متجر تطبيقات iOS: 4.7 / 5.0

4.

Simplii المالية

Simplii Financial هو تطبيق مصرفي آخر عبر الهاتف المحمول يخضع لإدارة CIBC.

يقدم هذا البنك الرقمي العديد من الميزات المجانية ، بما في ذلك الحساب الجاري الذي يسمح بمعاملات غير محدودة وإرسال الأموال دوليًا بدون رسوم تحويل. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على حد ائتمان شخصي.

لسوء الحظ ، على الرغم من كون Simplii Financial تحت إدارة CIBC ، لا يمكنك زيارة فروع CIBC لتلبية احتياجاتك المصرفية من Simplii Financial. وبالتالي ، توقع عدم وجود دعم شخصي لاحتياجاتك المصرفية.

عند فتح حساب Simplii واستيفاء شروط الأهلية ، تحصل على مكافأة قدرها 400 دولار.

التقييمات:

جوجل بلاي: 3.8 / 5.0

متجر تطبيقات iOS: 4.1 / 5.0

5.

Scotiabank

إليك تطبيق مصرفي عبر الهاتف المحمول يقدمه أحد أفضل البنوك في كندا.

تهدف الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من Scotiabank إلى جعل معاملاتك اليومية أكثر سهولة وأمانًا من خلال ميزات الأمان من المستوى التالي ، وإيداع الشيكات عبر الأجهزة المحمولة ، وأدوات إعداد الميزانية.

كما أنه يجعل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول يمكن الوصول إليها بشكل كبير من خلال التخصيصات الديناميكية لحجم الخط وتوافق TalkBank / VoiceOver.

تنبيه ، بالرغم من ذلك ، واجه بعض المستخدمين مشكلات في تسجيل الدخول مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول Scotiabank مؤخرًا.

التقييمات:

جوجل بلاي: 4.8 / 5.0

متجر تطبيقات iOS: 4.7 / 5.0

6.

BMO

يقدم بنك BMO ، أحد أفضل البنوك في كندا ، تطبيقًا ممتازًا للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لمستخدميه.

تتضمن بعض ميزاته الرئيسية نظرة عامة على وضع حسابك في لمحة ، وتحويل الأموال في ثوانٍ ، وإعداد مدفوعات الفواتير الحالية أو المستقبلية. يمكنك أيضًا حجز المواعيد والعثور على أقرب فروع BMO وأجهزة الصراف الآلي من خلال هذا التطبيق.

إنه تطبيق رائع بشكل عام. ومع ذلك ، كانت هناك تقارير تفيد بأن تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول BMO لا يرسل إشعارات داخل التطبيق على الرغم من تمكين الميزة المذكورة.

التقييمات:

جوجل بلاي: 4.2 / 5.0

متجر تطبيقات iOS: 4.6 / 5.0

7.

CIBC

تطبيق مصرفي آخر متعدد الإمكانات يستخدمه ملايين الكنديين هو خدمة CIBC المصرفية عبر الهاتف المحمول.

يمكنك استخدام هذا التطبيق لتقديم طلب للحصول على حسابات بنكية ، وإعداد المدفوعات ، وإجراء معاملات Interac e-Transfer ، والبحث بسرعة عن الفروع القريبة وساعات عملها. للمسافرين الدائمين ، يقدم CIBC أيضًا أدوات السفر الخاصة به ، والتي تساعدك على تحويل العملات والحصول على أرقام الطوارئ في البلد الذي تزوره.

لسوء الحظ ، فإن واجهة تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من CIBC ليست بديهية للغاية. لذلك ، قد يكون استخدامه في أول يومين مربكًا.

التقييمات:

جوجل بلاي: 3.9 / 5.0

متجر تطبيقات iOS: 4.3 / 5.0

8.

RBC

كما يقدم RBC ، وهو عضو آخر في أفضل البنوك في كندا ، تطبيقًا مصرفيًا للهاتف المحمول ملفوفًا في سير عمل بديهي.

علاوة على المعاملات المصرفية المنتظمة عبر الهاتف المحمول ، يقدم هذا التطبيق NOMI ، وهي ميزة تمنحك نصائح مخصصة حول تحسين وضعك المالي الحالي. وبالتالي ، ستجعل توفير الأموال أسهل وأكثر قابلية للإدارة.

Noteعلى الرغم من أن هذا البنك المحمول يحد من مصادقة 2FA الخاصة به على رسائل SMS ، والتي يجدها البعض غير مريحة إلى حد ما.

التقييمات:

جوجل بلاي: 3.6 / 5.0

متجر تطبيقات iOS: 4.8 / 5.0

9.

PC المالية

مثل التطبيقات المصرفية الأخرى ، يتيح لك PC Financial رؤية معاملاتك وأرصدة حسابك في ثوانٍ.

ومع ذلك ، فإن ما يميزه هو قدرته الفائقة على السماح لك بتخصيص التنبيهات وتحديد أهداف الميزانية وفقًا لتفضيلاتك.

يبرز بفضل إمكانيات التخصيص الخاصة به ، ولكن في بعض الأحيان ، يحدث خلل ، لذلك قد يقوم بتسجيل الخروج بشكل عشوائي.

التقييمات:

جوجل بلاي: 4.4 / 5.0

متجر تطبيقات iOS: 4.7 / 5.0

10. حكيم

Wise هو موطن لبعض من أفضل ميزات التطبيقات المصرفية التي تركز على التحويلات المالية الدولية. يتيح لك إرسال الأموال واستلامها من أكثر من 170 دولة ، باستخدام 50 عملة مختلفة ، مع الحفاظ على أسعار صرف دقيقة في الوقت الفعلي.

تتم عمليات تحويل الأموال بشكل فوري لأكثر من نصف الوقت ، وتحصل على بطاقة خصم تسمح لك بإنفاق وسحب الأموال في أكثر من 200 دولة.

التقييمات:

جوجل بلاي: 4.8 / 5.0

متجر تطبيقات iOS: 4.6 / 5.0

ما هي تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول؟

تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول هي تطبيقات للأجهزة المحمولة تتيح للمستخدمين إجراء وإدارة معاملاتهم المالية. تهدف هذه التطبيقات إلى جعل الخدمات المصرفية أكثر ملاءمة من خلال السماح لك بالقيام بأنشطة مالية ، مثل تحويل الأموال ، ودفع الفواتير ، والتحقق من رصيدك ، دون زيارة فرع البنك الذي تتعامل معه.

توفر معظم البنوك والعديد من شركات التكنولوجيا المالية في كندا للمستخدمين إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. ومع ذلك ، تختلف ميزات كل تطبيق وإجراءات الأمان اعتمادًا على البنك.

أفضل ميزات التطبيق المصرفي

إجراءات أمنية متقدمة

على الرغم من أن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول توفر نهجًا أكثر ملاءمة لإدارة أموالك ، إلا أنها تنطوي أيضًا على مخاطر شديدة تتمثل في تعريض نفسك للسرقة الإلكترونية أو القرصنة.

نظرًا للمخاطر العالية للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، فإن إحدى أفضل الميزات التي يجب البحث عنها هي إجراءات الأمان المتقدمة. قد يشمل ذلك المصادقة ذات العاملين أو كلمات المرور أو عمليات التحقق البيومترية.

التخطيط المالي والتتبع

تتضاعف أيضًا بعض أفضل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول كأداة للميزانية بفضل الميزات التي تساعد المستخدمين على تتبع وتخطيط كيفية تخصيص أموالهم.

هذه ميزة مريحة للغاية ، حيث يتم بالفعل تسجيل إنفاقك تلقائيًا عند الدفع باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك.

إيداع الشيكات

على الرغم من ارتفاع الودائع المباشرة ومعاملات P2P ، لا تزال الشيكات مستخدمة على نطاق واسع في كندا. ومن ثم ، فإن إيداع الشيكات الخاصة بك عبر الإنترنت هو أحد أكثر الميزات المرغوبة في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

إخطارات التطبيق في الوقت الحقيقي

يتيح لك تلقي إشعارات في الوقت الفعلي حول معاملاتك المالية اكتشاف أي نشاط احتيالي على الفور وإخطار البنك الذي تتعامل معه ، وبالتالي منع الضرر المحتمل على أموالك.

باستخدام هذه الميزة ، سيتم تحديثك دائمًا بشأن وضعك المالي. ومن ثم ، فإن تخصيص الأموال لمعاملاتك أو مدخراتك القادمة سيكون أسهل بكثير.

إيجابيات وسلبيات تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

الايجابيات:

24/7 الوصول إلى حسابك المصرفي

طريقة مريحة لإجراء المعاملات المصرفية اليومية

تعمل المراقبة في الوقت الفعلي لمعاملاتك على إيقاف الأنشطة المشبوهة مبكرًا

تمتع بخدمات القيمة المضافة لاحتياجاتك المالية ، مثل الميزانية أو أدوات السفر.

سلبيات:

يعد الاتصال بالإنترنت ضروريًا لاستخدام تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

أنت تخاطر بتعريض أموالك للجرائم الإلكترونية مثل القرصنة والتصيد الاحتيالي

قد يواجه المستخدمون غير البارعين بالتكنولوجيا صعوبة في التكيف مع تطبيقات الهاتف المحمول

كيفية اختيار أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك

يعتمد أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول على احتياجاتك المصرفية المحددة. بعد كل شيء ، يقدم كل تطبيق جوال مجموعات مختلفة من الميزات وله إيجابيات وسلبيات خاصة به.

على سبيل المثال ، يوصي الكثيرون بتطبيق Wise إذا كنت تحتاج غالبًا إلى إرسال الأموال دوليًا. ومع ذلك ، نظرًا لعدم وجود فرع فعلي في كندا ، فلن يكون الخيار الأفضل إذا كنت تسعى كثيرًا للحصول على دعم شخصي عند إجراء المعاملات المصرفية.

ومع ذلك ، فإن الخطوة الأولى لاختيار أفضل بنك للهاتف المحمول هي تدوين ما تحتاجه من أجله. بعد ذلك ، قارن احتياجاتك بالميزات التي توفرها العديد من تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، واختر التطبيق الذي يمكنه تلبية احتياجاتك المالية أكثر من غيرها.

أسئلة وأجوبة

هل يمكنني فتح حساب مصرفي افتراضي في كندا؟

نعم ، يمكنك فتح بنك افتراضي في كندا. هناك العديد من البنوك الرقمية المتاحة في الدولة ، كما تقدم معظم البنوك التقليدية التقليدية خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول لمستخدميها.

ما هو تطبيق الدفع الأكثر استخدامًا في كندا؟

Apple Pay هو أحد تطبيقات الدفع الأكثر استخدامًا في كندا. هذا التطبيق حصري لـ Apple الأجهزة ، ولكن وفقًا لـ Statista ، يمتلك معظم المقيمين الكنديين هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام iOS.

ما هي تطبيقات تحويل الأموال التي تمتلكها كندا؟

يوجد في كندا العديد من تطبيقات تحويل الأموال. بعض من أفضلها Wise و Simplii Financial و Remitly و PayPal و Western Union.

ما مدى أمان تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول؟

تعد تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في كندا آمنة للغاية بفضل الإجراءات الأمنية الشاملة لمطوريها. ومع ذلك ، لا توجد تقنية مضمونة تمامًا ، لذلك من الأفضل دائمًا تعلم كيفية استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بأمان.

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