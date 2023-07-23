ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 حسابات مصرفية للوافدين الجدد إلى كندا (2023)

إذا كنت قد هاجرت مؤخرًا إلى كندا أو تخطط للقيام بذلك قريبًا ، فإن هذا المنشور يغطي ما تحتاج لمعرفته حول أفضل البنوك للوافدين الجدد.

الوافدون الجدد إلى كندا ممتلئون بأيديهم عندما يصلون إلى هنا لأول مرة. أنت بحاجة إلى العديد من الأشياء لمعرفة … الإسكان ، والوظائف ، والتعليم ، والخدمات المصرفية ، والاستثمار ، والمزيد.

لمساعدتك في أن تصبح مؤسسًا في كندا وتهيئك للنجاح المالي ، قمت بكتابة قائمة مراجعة مالية مفصلة للوافدين الجدد والطلاب الدوليين تغطي الخدمات المصرفية وملكية المنازل والتخطيط للتقاعد والنصائح الأخرى المتعلقة بالحياة في كندا.

تابع القراءة للتعرف على أفضل الحسابات المصرفية للوافدين الجدد في كندا.

أفضل الحسابات المصرفية للوافدين الجدد في كندا (البنوك الكبرى)

تقدم البنوك الكبرى بعضًا من أفضل الحسابات المصرفية للوافدين الجدد. هذه المؤسسات المالية راسخة ، ولها فروع وأجهزة صراف آلي في جميع أنحاء البلاد.

البنوك الخمسة الكبرى هي:

رويال بنك أوف كندا (RBC)

TD Canada Trust (TD)

بنك مونتريال (BMO)

بنك نوفا سكوشا (Scotiabank)

البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة (CIBC)

بنكان كبيران آخران مع حزم مصرفية جديدة جديرة بالملاحظة للمهاجرين هما:

بنك HSBC كندا

البنك الوطني الكندي

1. برنامج HSBC Bank Canada للوافدين الجدد

يعد HSBC أحد أكبر البنوك في العالم ، ويعد HSBC Bank Canada أكبر بنك دولي في كندا.

بصفته بنكًا دوليًا ، يقدم HSBC حسابات وخدمات مناسبة بشكل فريد للقادمين الجدد ، بما في ذلك حسابات التوفير متعددة العملات ، والحسابات المصرفية التي يمكن الوصول إليها عالميًا ، والتحويلات البنكية 0 دولار.

تتوفر هذه الحسابات سواء كنت مقيمًا دائمًا أو عاملًا أجنبيًا أو طالبًا دوليًا.

بالنسبة للحسابات الجارية في HSBC Premier ، يمكنك الوصول إلى معاملات غير محدودة وبطاقات ائتمان متميزة ومدير علاقات مخصص وحسابات توفير بالعملة الأجنبية (بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وهونغ كونغ والرينمينبي) وتحويلات مالية سهلة وامتيازات أخرى. لا توجد رسوم لأول 12 شهرًا إذا كنت تستوفي شروط الأهلية. بعد السنة الأولى ، يستمر التنازل عن التكلفة الشهرية البالغة 34.95 دولارًا إذا استوفيت متطلبات الإيداع.

يتضمن فحص HSBA المسبق أيضًا معاملات غير محدودة ولا توجد رسوم شهرية إذا استوفيت شروط الأهلية. خلاف ذلك ، فإن هذا الحساب لديه رسوم 25 دولارًا.

هذا هو العرض الحالي لحساب جاري جديد من HSBC: احصل على ما يصل إلى 1،650 دولارًا أمريكيًا مع برنامج الوافدين الجدد من HSBC* يقدم HSBC عروضًا لمساعدة الوافدين الجدد على بدء رحلتهم الناجحة في كندا مع البقاء على اتصال بالعودة إلى الوطن. سواء أكنت تنشئ أساسيات مثل فتح حساب جاري لإيداع كشوف المرتبات ، أو إرسال الأموال إلى المنزل إلى العائلة ، أو بناء ائتمان باستخدام إحدى بطاقات HSBC الائتمانية ، يتيح لك HSBC القيام بالمزيد بأموالك. • احصل على ما يصل إلى 500 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) استرداد نقدي ** عند فتح حساب جاري Premier (حتى 400 دولار أمريكي ** باستخدام حساب جاري مسبق) • توفير ما يصل إلى 419 دولارًا أمريكيًا من الرسوم المصرفية الشهرية المعفاة من الرسوم المصرفية على الحسابات الجارية المؤهلة لمدة تصل إلى 12 شهرًا ** • احصل على ما يصل إلى 649 دولارًا أمريكيًا في القيمة 1 مع بطاقة HSBC World Elite® Mastercard® • قد تتم الموافقة على الوافدين الجدد الذين ليس لديهم سجل ائتماني كندي للحصول على بطاقة ائتمان HSBC Rewards (حد ائتماني أولي من 5000 دولار إلى 25000 دولار) 2 أو بطاقة ائتمان HSBC World Elite (حد ائتمان أولي من 10000 دولار إلى 25000 دولار) 2 • تحويلات برقية مجانية لإرسال عملات أجنبية أقل من 10000 دولار لأصحاب حسابات Premier 3

فيما يلي نظرة عامة مفصلة على برنامج الوافدين الجدد من HSBC.

قم بزيارة HSBC Canada.

2. برنامج BMO NewStart

هذا البرنامج متاح للقادمين الجدد الذين وصلوا إلى كندا خلال السنوات الخمس الماضية.

يقدم برنامج BMO NewStart خدمات مصرفية بدون رسوم لمدة عام واحد بموجب خطة الأداء الخاصة به. تأتي هذه الحزمة المصرفية مع:

لا توجد رسوم حساب شهرية لمدة عام واحد (16.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر بعد السنة الأولى) ؛ تم التنازل عنه برصيد يومي قدره 4000 دولار

معاملات غير محدودة للخصم والتحويل الإلكتروني Interac

تحويلات مالية عالمية غير محدودة من BMO بدون رسوم لمدة عام

سحب مجاني واحد شهريًا من أجهزة الصراف الآلي غير BMO (في كندا)

خصم 60 دولارًا مع صندوق ودائع آمن صغير لمدة عام واحد

يحصل القادمون الجدد أيضًا على إمكانية الوصول إلى المنتجات المصرفية الأخرى ، بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويلات المالية الدولية والاستثمارات وقروض الرهن العقاري والمزيد.

يشمل عرضها الترويجي ما يصل إلى 400 دولار مكافأة نقدية والعديد من المدخرات والفوائد الأخرى.

احصل على مزيد من التفاصيل حول حسابات BMO المصرفية.

قم بزيارة بنك مونتريال.

3. برنامج Scotiabank StartRight

Scotiabank هو ثالث أكبر بنك في كندا من حيث حجم الأصول. من خلال برنامج StartRight ، يمكن للوافدين الجدد الوصول إلى حساب جار مجاني (لمدة 12 شهرًا) ، ومدخرات ، وبطاقات ائتمان ، وقروض عقارية ، وقروض شخصية ، وشيكات ائتمانية مجانية ، والمزيد.

يلبي برنامج Scotiabank StartRight القادمين الجدد الذين كانوا في كندا لمدة 0-3 سنوات.

يمكنك فتح حساب جاري لحزمة Scotiabank Preferred والحصول على:

عرض ترويجي يصل إلى 300 دولار عندما تستوفي شروط الأهلية

عندما تستوفي شروط الأهلية لا توجد رسوم شهرية لمدة 12 شهرًا (تكلف 16.95 دولارًا بعد السنة الأولى) ، أو يمكن التنازل عنها بعد السنة الأولى إذا حافظت على حد أدنى للرصيد قدره 4000 دولار

خصم غير محدود وتحويلات Interac الإلكترونية

سحب مجاني واحد شهريًا من أجهزة الصراف الآلي غير التابعة لبنك Scotiabank

الوصول إلى حساب توفير عالي الفائدة

تم التنازل عن رسوم تصل إلى 150 دولارًا على بطاقات ائتمان Scotiabank في السنة الأولى

فحص درجة الائتمان مجانا

اربح مكافآت على معاملات الخصم عبر برنامج Scene + Rewards

احصل على مزيد من التفاصيل حول حسابات الوافدين الجدد في Scotiabank.

قم بزيارة Scotiabank.

4. ميزة الوافد الجديد RBC

يقدم أكبر بنك في كندا برنامج RBC Newcomer Advantage للمقيمين الدائمين والطلاب الدوليين.

بموجب البرنامج ، يمكنك فتح حساب RBC Advantage Banking أو حساب RBC Signature No Limit Banking أو حساب RBC VIP Banking ودفع أي رسوم شهرية لمدة 12 شهرًا.

ستكلفك هذه الحسابات 11.95 دولارًا في الشهر ، أو 16.95 دولارًا في الشهر ، أو 30 دولارًا في الشهر ، على التوالي ، بعد عامك الأول.

تأتي الخدمات المصرفية RBC Signature No Limit مع عمليات خصم غير محدودة ومعاملات Interac e-Transfer. تحصل أيضًا على:

تحويلان دوليان مجانيان للأموال شهريًا لمدة 12 شهرًا

صندوق ودائع آمن صغير مجاني لمدة عامين

الوصول إلى بطاقات الائتمان والرهون العقارية وقروض السيارات وحسابات الأعمال والاستثمارات

يتم خصم 1 رسوم NSF كل عام

شيكات شخصية مجانية

بدون تاريخ ائتماني ، يمكنك أيضًا التقدم بطلب للحصول على إحدى بطاقات ائتمان Royal Bank of Canada بدون رسوم سنوية ، مثل RBC Cash Back Mastercard.

لمزيد من التفاصيل حول عروض بنك RBC الوافد الجديد ، انقر هنا.

5.

CIBC مرحبا بكم في حزمة كندا المصرفية

تتوفر حزمة CIBC’s Welcome To Canada Banking للوافدين الجدد الذين حصلوا على وضع الإقامة الدائمة خلال السنوات الخمس الماضية والعاملين المؤقتين الذين لديهم تصريح عمل كندي صادر لمدة 12 شهرًا أو أكثر.

يقدم حساب CIBC Smart للوافدين الجدد:

بدون رسوم شهرية لمدة عامين (حتى 16.95 دولارًا أمريكيًا / شهرًا بعد ذلك)

معاملات غير محدودة للخصم والتحويل الإلكتروني Interac

سحب واحد مجاني من أجهزة الصراف الآلي غير التابعة لـ CIBC شهريًا في كندا

يجعل CIBC من السهل التأهل للحصول على أول بطاقة ائتمان دون الحاجة إلى دخل أو وديعة تأمين أو سجل ائتماني.

يمكن للوافدين الجدد أيضًا الوصول إلى الرهون العقارية والقروض الشخصية والمنتجات الاستثمارية.

فيما يلي عروض أخرى لحساب CIBC الجديد.

6.

TD باقة الخدمات المصرفية الجديدة في كندا

الخدمات المصرفية الجديدة في كندا من TD مخصصة للمقيمين الدائمين والمؤقتين الذين كانوا في كندا لمدة عامين أو أقل.

يمكنك فتح حساب جاري غير محدود من TD والحصول على:

لا توجد رسوم شهرية لمدة ستة أشهر (16.95 دولارًا أمريكيًا / شهرًا بعد ذلك ؛ تم التنازل عنها برصيد 4،000 دولار أمريكي)

معاملات غير محدودة (الخصم والتحويلات الإلكترونية Interac)

لا توجد رسوم TD على أي أجهزة صراف آلي في كندا

خصم الرسوم على بطاقات الائتمان المحددة للسنة الأولى

تحويلات دولية غير محدودة لمدة تصل إلى 12 شهرًا

تقدم TD أيضًا مجموعة متنوعة من بطاقات الائتمان ومنتجات القروض والاستثمارات وحسابات التوفير.

فيما يلي نظرة عامة مفصلة على العروض الترويجية للوافدين الجدد في TD.

7. باقة الوافدين الجدد للبنك الوطني

يمكنك فتح حساب مصرفي وطني – باقة Connected أو The Total – وعدم دفع رسوم شهرية ثابتة للسنة الأولى.

يحتوي حساب Connected على رسوم قياسية تبلغ 15.95 دولارًا أمريكيًا في الشهر ، ولكن يتم التنازل عن هذه الرسوم إذا احتفظت برصيد شهري يومي يبلغ 4500 دولار أمريكي.

يتضمن هذا الحساب معاملات غير محدودة وخصم 30 دولارًا من الرسوم السنوية لبطاقة ائتمان مؤهلة.

اعتمادًا على المنتجات التي اشتركت فيها ، يمكنك أيضًا الحصول على تخفيض في الرسوم في السنتين 2 و 3.

جميع البنوك السبعة الكبرى التي تمت مناقشتها أعلاه لديها الآلاف من أجهزة الصراف الآلي التي يمكن لعملائها استخدامها في جميع أنحاء كندا. لديهم أيضًا فروع بنكية فعلية يمكنك الدخول إليها لإجراء المعاملات.

أخيرًا ، غالبًا ما يقدم البنك الوطني عروض ترويجية للحسابات الجديدة ، ويمكنك الحصول على أموال نقدية مجانية عند الانضمام.

أفضل الحسابات المصرفية للمهاجرين الجدد (البنوك عبر الإنترنت)

تتيح البنوك عبر الإنترنت للقادمين الجدد الوصول إلى حسابات جارية منتظمة بدون رسوم تدفع فائدة وهي غير ترويجية.

يمكنك استخدام بنك متكامل عبر الإنترنت كبنك أساسي (لاحظ مزايا وعيوب البنوك عبر الإنترنت) أو بنكًا ثانويًا لاستكمال حساباتك الأخرى.

يمكن لأي بنك عبر الإنترنت أن يوفر لك مئات الدولارات من الرسوم المصرفية السنوية لأن حالة عدم وجود رسوم شهرية لحسابك الجاري لا تنتهي بعد 12 شهرًا.

توفر البنوك عبر الإنترنت في كندا أمانًا مشابهًا لنظيراتها المصرفية التقليدية ، ويمكنك الاستمتاع بحماية الودائع من خلال شركة التأمين على الودائع الكندية (CDIC).

كما أن العديد منها مملوك لبنوك أكبر وأكثر رسوخًا.

8. المالية المبسطة

Simplii Financial هي ذراع CIBC للخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لديها ما يقرب من 2 مليون عميل ، ويقدم حسابها الجاري بدون رسوم:

مكافأة نقدية بقيمة 400 دولار عند فتح حساب جديد وتلبية متطلبات الأهلية

لا توجد رسوم حساب شهرية … أبدا

معاملات غير محدودة للخصم والتحويل الإلكتروني Interac

الوصول إلى 3،400 جهاز صراف آلي مجاني من CIBC في جميع أنحاء كندا

الوصول إلى حساب توفير عالي الفائدة

الفائدة على رصيد حسابك الجاري

التحويلات المالية الدولية

ودائع الشيكات المتنقلة

شيكات مجانية

تقدم Simplii أيضًا بطاقة ائتمان استرداد نقدي بدون رسوم ، وحساب توفير عالي الفائدة ، وقروض عقارية ، وقروض شخصية ، وصناديق استثمار.

اقرأ مراجعة Simplii هذه للحصول على مزيد من التفاصيل حول منتجاتها وخدماتها المالية.

9. بنك EQ

EQ Bank هو خيار مصرفي عبر الإنترنت للكنديين الجدد. وهي مملوكة من قبل Equitable Bank ، وهو بنك من الجدول الأول خاضع للرقابة الفيدرالية مع أكثر من 42 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

يقدم بنك EQ أحد أفضل معدلات الادخار في كندا.

في حين أن هذا البنك لا يحل محل البنك الأساسي الخاص بك (أي أنه يقدم مجموعة محدودة من المنتجات) ، يمكنك استخدام بنك EQ للاحتفاظ بمدخراتك وإرسال التحويلات المالية الدولية.

يقدم حساب التوفير بلس EQ Bank:

رسوم الحساب الشهرية صفر

يتم دفع معدل فائدة مرتفع على كل دولار

خيارات الحساب الهجين (الادخار + الدفع الجاري) مع عمليات خصم غير محدودة وتحويلات Interac الإلكترونية

تحويلات مالية دولية رخيصة

إيداع مجاني للشيكات عبر الهاتف المتحرك

يقدم EQ Bank أيضًا منتجات GIC ذات أطوال متفاوتة ، ويمكنك فتح حساب مسجل للمدخرات المعفاة من الضرائب (TFSA) أو مدخرات التقاعد المسجلة (RRSP).

اقرأ تقييمي الكامل للبنك هنا.

10. بنك تانجيرين

Tangerine Bank هو الذراع المصرفية المباشرة عبر الإنترنت لبنك Scotiabank (بنك الخمسة الكبار). إنه أحد أشهر البنوك عبر الإنترنت في كندا.

يقدم الحساب الجاري اليومي بدون رسوم في Tangerine ما يلي:

بدون رسوم حساب شهرية

معاملات غير محدودة للخصم والتحويل الإلكتروني Interac

الفائدة على رصيد حسابك الجاري

أول دفتر شيكات مكون من 50 شيكًا مجاني

إيداع مجاني للشيكات عبر الهاتف المتحرك

24/7 دعم عبر الهاتف

الوصول إلى أكثر من 3500 جهاز صراف آلي مجاني من Scotiabank في جميع أنحاء كندا

يقدم Tangerine Bank مجموعة كاملة من المنتجات المالية ، ويمكن للقادمين الجدد الاستفادة من بطاقة ائتمان استرداد الأموال بنسبة 2٪ التي لا تفرض رسومًا سنوية.

يمكنك أيضًا الوصول إلى القروض الشخصية ، والرهون العقارية ، وصناديق الاستثمار ، و GICs ، وخط ائتمان لشراء المنازل ، وحساب توفير عالي الفائدة.

ما الذي تبحث عنه في أفضل الحسابات المصرفية للوافدين الجدد في كندا

كندا لديها نظام مالي قوي وآمن. لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية ، يمكن للقادمين الجدد الاختيار من بين المؤسسات المالية المختلفة ، بما في ذلك البنوك التقليدية والبنوك عبر الإنترنت والاتحادات الائتمانية.

بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار حسابك المصرفي الأول كمهاجر جديد هي:

الاحتياجات المصرفية

ماذا تحتاج في حساب بنكي؟ كم عدد المعاملات التي ستجريها كل شهر؟ هل أنت مرتاح مع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فقط؟ هل تريد فتح حسابات أخرى (مثل الرهن العقاري والاستثمارات والمدخرات وبطاقات الائتمان وما إلى ذلك) في نفس المكان؟ هل سترسل تحويلات مالية دولية؟ هل تحتاج أشياء مثل المسودات المصرفية؟

للحصول على أفضل الصفقات وتوفير الرسوم ، قد تحتاج إلى فتح حسابات في أكثر من مؤسسة مالية. على سبيل المثال ، تقدم بعض البنوك معدلات فائدة مدخرات أعلى أو لا تفرض رسومًا بنكية شهرية ، والبعض الآخر لديه بطاقات ائتمان ممتازة.

رسوم شهرية

عادةً ، ستقدم لك البنوك التقليدية فترة ترويجية (عادةً 12 شهرًا) عندما لا تدفع رسوم حساب شهرية. بعد ذلك ، قد يتم تطبيق رسوم منتظمة. ضع في اعتبارك ما إذا كانت هذه الرسوم تستحق وقتك. ستستمر بعض البنوك في التنازل عن الرسوم الشهرية إذا احتفظت بالحد الأدنى من الرصيد.

غالبًا ما تقدم البنوك الرقمية حسابات جارية منتظمة بدون رسوم مع معاملات مجانية.

رسوم التحويل

بالإضافة إلى رسوم صيانة الحساب الشهرية ، يجب أن تكون على دراية أيضًا برسوم وقيود المعاملات والخدمة ، مثل رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي ورسوم Interac e-Transfer والشيكات ودفع الفواتير عبر الإنترنت وغيرها.

الراحة والوصول

كيف يمكن الوصول إلى البنك الذي تتعامل معه؟ في حين أنه يمكن إتمام معظم المعاملات المصرفية بسهولة من منزلك ، إلا أنه يجب عليك اختيار بنك له فروع قريبة من المكان الذي تعيش فيه إذا كنت تخطط لإجراء العديد من المعاملات داخل الفروع.

البنوك التي تعمل عبر الإنترنت فقط مثل Tangerine و Simplii Financial لديها القليل من الفروع المادية التي يمكنك الدخول إليها. ومع ذلك ، لديهم الآلاف من أجهزة الصراف الآلي التي يمكنك الوصول إليها مجانًا في جميع أنحاء كندا.

حتى أن بعض البنوك تسمح لك بفتح حساب قبل أن تصل إلى كندا.

اسعار الفائدة

تريد كسب سعر فائدة تنافسي على الأموال الموجودة في حساب التوفير الخاص بك. قارن أسعار الفائدة عبر البنوك واقرأ التفاصيل الدقيقة.

ستدفع لك بعض البنوك عبر الإنترنت فائدة على رصيد حسابك الجاري.

بطاقات الائتمان

هل يمكنك التأهل للحصول على بطاقة ائتمان دون الحاجة إلى سجل ائتماني كندي؟ يمكن للبنك الذي يقدم بطاقات الائتمان من خلال برنامج الوافدين الجدد أن يسهل عليك بناء سجل ائتماني.

كيفية فتح حساب مصرفي كوافد جديد

لفتح حساب مصرفي جديد بعد وصولك إلى كندا ، ستحتاج إلى زيارة أحد الفروع وإحضار المستندات التالية معك:

بطاقة الإقامة الدائمة أو تأكيد الإقامة الدائمة (IMM5292 أو IMM5688)

تصريح العمل ، إن وجد (للعمال الأجانب – IMM1422)

تصريح دراسة للطلاب الدوليين (IMM1208)

رقم التأمين الاجتماعي

1-2 قطعة من بطاقة هوية سارية المفعول صادرة عن جهة حكومية ، مثل جواز السفر أو رخصة القيادة

إثبات التسجيل في مدرسة ما بعد الثانوية (ينطبق على الطلاب)

قبل زيارة البنك ، ابحث عن رقم الاتصال الخاص بهم عبر الإنترنت وحجز موعدًا. يمكنك أيضًا بدء عملية التقديم عبر الإنترنت حتى تصل إلى النقطة التي يطلب منك فيها حجز موعد.

تسمح لك بعض البنوك ببدء عملية فتح الحساب أثناء تواجدك بالخارج. في هذه الحالة ، ستحتاج إلى إكمال نموذج الطلب وإرساله. بعد أن تصبح مهاجرًا ، ستحتاج إلى حضور فرع البنك لإنهاء العملية.

تكتمل عملية التقديم عبر الإنترنت للبنوك عبر الإنترنت ، وقد تضطر إلى مسح وثائقك ضوئيًا.

كيف تعمل البنوك في كندا؟

إذا كان موطنك مثل بلدي ولم تكن معتادًا على دفع رسوم شهرية للحفاظ على فتح حساب جار (ويعرف أيضًا باسم جاري أو جاري) ، فمرحباً بك في كندا!

هنا ، الحساب الجاري التقليدي يشمل رسوم الصيانة الشهرية. ومع ذلك ، تتنازل بعض البنوك عن هذه الرسوم إذا كنت تحافظ باستمرار على حد أدنى للرصيد في حسابك طوال الشهر.

الحسابان المصرفيان الكنديان الأساسيان اللذان ستحتاجهما هما حساب جار وحساب توفير.

حساب جاري: هذا الحساب المصرفي يحتفظ بالمال للمعاملات اليومية. إذا دفع لك صاحب العمل عن طريق الإيداع المباشر ، فهذا هو الحساب الذي تم إيداعه.

يمكنك أيضًا استخدام هذا الحساب لدفع الفواتير والتحويلات الإلكترونية والخصم المصرح به مسبقًا. العميل أو بطاقة الخصم الخاصة بك متصلة بحسابك الجاري.

هناك العديد من الحسابات الجارية ، بما في ذلك الحسابات العامة وكبار السن والطلاب والشباب وحسابات الأعمال.

يمكنك طلب شيكات من حسابك المصرفي واستخدامها لإصدار المدفوعات. إليك ما تحتاج لمعرفته حول الشيكات الباطلة والشيكات المعتمدة.

حساب التوفير: هذا الحساب هو المكان الذي تحتفظ فيه بالمال الذي لا تحتاجه على الفور. إنها تدفع فائدة ، وتزداد أرصدتك بمرور الوقت.

هناك العديد من أنواع حسابات التوفير ، بما في ذلك حسابات التوفير عالية الفائدة ، وحسابات التوفير المعفاة من الضرائب (TFSA) ، وحسابات مدخرات التقاعد المسجلة (RRSP) ، والمدخرات بالدولار الأمريكي ، والمزيد.

المصطلحات الأخرى التي يجب أن تكون على دراية بها في الصناعة المصرفية الكندية هي:

رسوم بنكية: هذه هي الرسوم التي تدفعها مقابل فتح الحساب (رسوم الصيانة الشهرية) أو لمعاملات محددة (رسوم الخدمة ومعاملات الحساب).

Interac e-Transfer: هذه طريقة سريعة لإرسال الأموال من حسابك المصرفي إلى أي شخص لديه حساب بنكي كندي. لإكمال Interac e-Transfer ، تحتاج إلى البريد الإلكتروني للمستلم و / أو رقم الهاتف المحمول.

أجهزة الصراف الآلي: آلات الصراف الآلي (ATM) أو الآلات المصرفية الآلية (ABM) هي آلات توزيع نقدية إلكترونية يمكنك استخدامها لإيداع النقود أو سحبها.

اعتمادًا على حزمة حسابك ، قد تكون المعاملات في أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرفك مجانية ؛ ومع ذلك ، عند استخدام ماكينة الصراف الآلي لبنك آخر ، قد تكون هناك رسوم ملائمة.

رسوم NSF: يتم فرض رسوم أموال غير كافية (NSF) عندما يرتد الشيك أو دفعة الخصم المصرح بها مسبقًا نظرًا لعدم وجود أموال كافية في حسابك المصرفي لتغطية إحدى المعاملات. يمكن أن تصل هذه الرسوم إلى 48 دولارًا لكل معاملة NSF.

خاتمة

سيكون الحساب المصرفي في كندا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لك لإدارة أموالك.

قارن بعناية الخطط والعروض عبر البنوك المختلفة قبل اختيار الحزمة التي تناسب احتياجاتك.

لا يتعين عليك الاحتفاظ بجميع حساباتك مع نفس البنك. في بعض الحالات ، يكون من المنطقي أن تفتح حسابك الجاري الرئيسي مع أحد البنوك أثناء فتح حساب توفير أو رهن عقاري مع بنك آخر يقدم أسعارًا أفضل.

يمكنك أيضًا استخدام منصات مخصصة لتحويل الأموال مثل Wise أو Simplii GMT لإرسال الأموال إلى الخارج.

متعلق ب: