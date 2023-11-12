ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 طرق لكسب المال على TikTok في عام 2023

بمجرد استيفاء جميع متطلبات الأهلية لصندوق TikTok Creator، يمكنك تسجيل الدخول إلى تطبيق TikTok الخاص بك والتقديم.

ما هو مقدار المال الذي يمكنك كسبه من خلال صندوق TikTok Creator Fund؟

الطريقة التي يدفع بها TikTok لمنشئيه ليست من نفس القماش. هناك العديد من المتغيرات لتحديد مقدار المال الذي يمكنك كسبه من مقطع فيديو TikTok واحد.

وفقًا لأحد أعضاء صندوق منشئي TikTok، بريستون سيو، يمكنك الحصول على أي شيء منه 9 دولارات إلى 38 دولارًا يوميًا من صندوق منشئي TikTok. ووفقا لمصدر واحد، يمكنك أن تكسب 2-4 سنت (دولار أمريكي) لكل ألف مشاهدة.

مرة أخرى، يمكن أن يتقلب هذا اعتمادًا على عدة عوامل يأخذها TikTok في الاعتبار عند حساب أرباحك على التطبيق.

هناك طريقة أخرى لتحويل ملفك الشخصي على TikTok إلى آلة لكسب المال وهي تأمين صفقات العلامات التجارية والسماح للشركات الأخرى بالدفع لك مقابل الترويج لها على TikTok.

هناك طرق مختلفة لكسب الدخل من خلال رعاية الشركاء على TikTok.

أولاً، يقدم TikTok ميزة رائعة للمبدعين، سوق منشئي TikTok.

أنت بحاجة إلى دعوة من TikTok للانضمام إلى TTCM (TikTok Creator Marketplace).

وهذا هو المكان الذي يربطك فيه TikTok بالشركات والعلامات التجارية التي تحتاج إلى تشغيل حملات TikTok على التطبيق.

بمجرد انضمامك إلى TTCM، سيجعل TikTok ملفك الشخصي متاحًا لرعاية العلامات التجارية.

يمكنك الحصول على دعوة مباشرة من الجهة الراعية لتشغيل حملة، أو يمكنك استخدام أدوات TTCM المتاحة للبحث والتقدم للحملات المفتوحة.

إذا كانت إحدى العلامات التجارية متحمسة للعمل معك، فسوف ترسل لك دعوة تتضمن تعليمات الحملة.

يمكنك إنشاء الحملة والحصول على أموال على TikTok.

@andreaespadatv على سبيل المثال، تعمل مع علامات تجارية مثل Bang Energy لإنشاء منشورات دعائية.

ومع ذلك، يجب أن تلاحظ أن TikTok سيأخذ رسوم خدمة من أرباحك على TTCM.

من خلال صفقات ورعايات العلامة التجارية TikTok، فهذا يعني أن الأرقام الخاصة بك على التطبيق – معدل المشاركة والإعجابات والمشاركات والمتابعين – مهمة للغاية.

أيضًا، يمكن للعلامات التجارية إما أن تدفع لك نقدًا أو تكافئك بمنتج أو خدمة.

نجوم TikTok – اعتمادًا على طبقة المؤثرين – يكسبون أموالهم في أي مكان من 5 دولارات إلى 2500 دولار لكل منشور على TikTok.

وبالطبع، يمكن لمستخدمي TikTok المشهورين مثل Khaby Lame وCharlie D’Amelio أن يتقاضوا ما بين 25000 دولار إلى 100000 دولار لكل فيديو TikTok.

3. التسويق بالعمولة

هناك طريقة أخرى ممتازة لتحقيق الإيرادات على TikTok وهي الترويج للشركات التابعة لك.

يعد التسويق بالعمولة نشاطًا جانبيًا ممتازًا، ويعمل بشكل أفضل عندما يكون لديك معدل مشاركة أكثر فعالية على وسائل التواصل الاجتماعي.

بفضل الطبيعة الفيروسية لـ TikTok، يمكنك مشاركة الروابط التابعة الخاصة بك والحصول على أموال في كل مرة يقوم فيها العميل بالشراء من خلال هذا الرابط.

كودي يعد هذا مثالًا ممتازًا لمنشئ TikTok الذي يقوم بالتسويق بالعمولة كإحدى طرق تحقيق الدخل من فيديو TikTok الخاص به.

واحد من @imcodyjacob انتشرت مقاطع الفيديو على نطاق واسع — 8.4 مليون مشاهدة في أربعة أيام — وأراد مستخدمو TikTok معرفة المتجر للحصول على القبعة. وبطبيعة الحال، أوصى يعقوب التابعة لها.

يعتمد المبلغ الذي يمكنك تحقيقه من التسويق بالعمولة على TikTok على العمولة التي تقدمها علامتك التجارية.

4. إدارة صفحة TikTok

هل تعرف كيفية إدارة صفحة TikTok؟ بسبب النمو السريع لـ TikTok، ترغب العديد من العلامات التجارية والشركات الصغيرة في التسويق على المنصة ولكن ليس لديها الوقت للقيام بذلك.

يمكنك تقديم خدمات إدارة صفحة TikTok للشركات الأخرى وتحصيل رسوم.

باعتبارك مدير صفحة TikTok، فأنت مسؤول عن مساعدة عميلك على إنشاء المحتوى ونشره بانتظام. يمكنك دفع رسوم بالساعة أو على أساس كل مشروع.

سيكون من الأفضل أن يكون لديك محفظة مثل ملفك الشخصي على TikTok لكسب ثقة العملاء.

أفضل ما في إدارة صفحة TikTok هو إدارة أكثر من حساب TikTok لعميل واحد. وهذا يعني أنه يمكنك كسب المزيد من المال.

هل تقوم بتشغيل شوبيفي, Amazon, إيتسيأو متجرك الإلكتروني؟ يمكنك الاستفادة من منصة TikTok وجذب معجبي TikTok المتحمسين إلى متجرك.

يمكن أن ينتشر أحد مقاطع الفيديو الخاصة بمنتجك أو خدمتك بسرعة ويجلب لك العديد من العملاء. المزيد من المبيعات، المزيد من الأرباح، أليس كذلك؟

مثال ممتاز هو الملكة شاموي، شركة عائلية تتعامل مع الحلوى.

يستخدم أصحاب متاجر الحلوى عبر الإنترنت TikTok لتسويق منتجاتهم اللذيذة.

لا تحتاج إلى تلبية أي متابعين أو عتبة إعجابات بالفيديو لتسويق أعمالك. قم بإنشاء ملف تعريفي لشركتك وسوقك من اليوم الأول.

الشيء الأكثر أهمية هو أن تكون متسقًا وأن تنشئ محتوى فريدًا يعكس عملك.

يمكن أن يكون الحرف اليدوية والفن والطوب ومتجر السيارات والاستشارات والجمال والأزياء والنجارة وما إلى ذلك.

6. اكسب من خلال الهدايا الافتراضية

هناك طريقة أخرى لجعل TikTok يدفع لك وهي من خلال الهدايا الافتراضية.

تشبه استراتيجية تحقيق الدخل هذه Facebook النجوم.

يتيح TikTok للمستخدمين شراء هدايا افتراضية على تطبيق TikTok. إذا أعجب المستخدم المحتوى الخاص بك، فهناك خيار لإرسال الهدايا إليك.

يمكنك استبدال هذه الهدايا بعملات الماس وصرفها من خلال PayPal.

هناك طريقتان للحصول على هدايا افتراضية على TikTok، وذلك من خلال TikTok Lives ومقاطع فيديو TikTok النموذجية.

اربح المال على TikTok من خلال الهدايا المباشرة

بمجرد الوصول إلى ميزة TikTok المباشرة، يمكن لمتابعيك الانضمام إليك وإرسال الهدايا إليك.

عادةً، يحتاج متابعوك إلى إعادة شحن رصيد عملاتهم المعدنية في محفظة TikTok.

ويمكنهم بعد ذلك إرسالها إليك على شكل ملصقات رائعة لتمثيلها الماس(هدايا التيك توك).

بمجرد حصولك على ما يكفي من هدايا TikTok المباشرة، يمكنك صرفها على TikTok.

والجدير بالذكر أن المشاهد البالغ من العمر ثمانية عشر عامًا فقط يمكنه شراء الهدايا وإرسالها إليك في حياتك على TikTok.

اربح المال على TikTok من خلال هدايا الفيديو

تعمل هدايا فيديو TikTok بنفس طريقة الهدايا المباشرة، ولكن يمكنك فقط إضافة ميزة الإهداء إلى محتوى TikTok العادي الخاص بك.

عندما ينقر متابعوك على صندوق الهدايا في قسم التعليقات، سيكون بإمكانهم إرسال الماس إليك.

يمكنك إرفاق ميزة هدية الفيديو بكل مقطع من مقاطع الفيديو الخاصة بك وزيادة أرباحك.

7. اجمع النصائح حول TikTok

هناك طريقة أخرى لكسب المال كمنشئ TikTok وهي استخدام ميزة النصائح والحصول على نصائح من متابعيك.

يمكنك إنشاء مقاطع فيديو ونشرها على TikTok. إذا أعجب متابعو TikTok بالمحتوى الخاص بك، فيمكنهم إرسال نصائح إليك لإظهار مدى تقديرهم لمحتوى TikTok الخاص بك.

بمجرد تفعيل ميزة النصائح، ستكون متاحة في ملفك الشخصي.

سوف يأخذ TikTok رسوم الخدمة من النصائح التي تحصل عليها كتكاليف المعاملات.

8. اشتراك TikTok Fun على Patreon

إذا كنت تستخدم TikTok لفترة طويلة، فمن المحتمل أنك رأيت بعض منشئي المحتوى يطلبون من متابعيهم متابعتهم على منصات أخرى مثل Instagram.

يمكنك استخدام نفس الإستراتيجية لإجبار معجبي TikTok على الاشتراك في قناتك باتريون صفحة.

سيكون متابع TikTok المخلص والمخلص على استعداد لإنفاق بضعة دولارات شهريًا لدعمك من خلال Patreon.

إذا حصلت على عدد قليل من معجبي TikTok المتعصبين للاشتراك في Patreon الخاص بك، فيمكنك التأكد من الحصول على دخل ثابت.

بالطبع، تعد Patreon منصة مختلفة عن TikTok، حيث يمكنك التواصل مع معجبيك المخلصين والتواصل معهم.

9. جمع التبرعات

يفوز TikTok بالجائزة عندما يتعلق الأمر بالحصول على الأموال من الجمهور.

بدلاً من إرسال متابعيك للاشتراك في صفحة Patreon الخاصة بك أو Instagram، يمكنك وضع CashApp الخاص بك في ملفك الشخصي والسماح للأشخاص بإرسال الأموال إليك مباشرةً.

في قسم التعليقات، يمكنك أيضًا ترك CashApp أو PayPal، أو أي خيار دفع يناسبك، وتثبيته في الأعلى. يمكن لأي متابع أن يرسل لك الأموال لإنشاء محتوى أصيل وعالي الجودة.

هناك طريقة أخرى وهي إنشاء صفحة Go Fund Me واطلب من متابعيك التبرع. ويجب أن يكون لديك سبب مقنع لنقل المتابعين لتمويلك.

أحد منشئي TikTok —@isaiahgarza– يستخدم TikTok لجمع التبرعات حتى يتمكن من مساعدة الأشخاص الأقل حظًا.

حالة ممتازة أخرى هي دورا مونو نيامبي—@doramoononyambe. وهي تستخدم TikTok لجمع الأموال من أجل إدارة مدرستها في مابابا، زامبيا.

10. كن مديرًا مؤثرًا

هل أنت ممتاز في إدارة المواهب؟ يمكنك أن تكون مديرًا للمواهب وتعمل مع الأشخاص المؤثرين على TikTok.

يبحث العديد من المؤثرين عن شركاء العلامة التجارية والعكس صحيح. وقد يكون هذا أمرًا مرهقًا للغاية بالنسبة لمنشئ TikTok.

يمكنك المساعدة في ربط أحد المؤثرين بالعلامات التجارية وتحصيل رسوم مقابل الخدمة.

يفضل المؤثرون مديرًا فرديًا على الوكالات لأن الوكالات تفرض رسومًا إدارية أكثر.

كم عدد متابعي TikTok الذي تحتاجه لكسب المال على TikTok؟

الإجابة المختصرة هي أنك تحتاج إلى 10000 متابع للدخول إلى صندوق منشئي TikTok وكسب المال مباشرةً من TikTok.

خاتمة

في الختام، إن كسب المال على TikTok ليس مجرد حلم ولكنه حقيقة بالنسبة للعديد من منشئي المحتوى.

سواء كنت راقصة أو كوميدية أو مؤثرة في مجال التجميل، هناك العديد من الفرص لتحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بك وتحويل هوايتك على TikTok إلى عمل تجاري مربح.

من خلال بناء متابعين مخلصين، والتفاعل مع جمهورك، وتنويع مصادر إيراداتك، يمكنك كسب المال على TikTok وتحقيق الاستقلال المالي.

ومع ذلك، فإن النجاح على TikTok يتطلب المثابرة والإبداع والرغبة في التكيف مع الاتجاهات والخوارزميات المتغيرة باستمرار للمنصة.

لذا، استمر في التجربة، وحافظ على أصالتك، واستمتع بإنشاء محتوى يلقى صدى لدى جمهورك، ومن يدري، قد تكون نجم TikTok الكبير التالي.

الأسئلة الشائعة

لا يوجد عدد محدد من المشاهدات التي تحتاجها لكسب المال على TikTok. بدلاً من ذلك، يمكنك كسب المال من خلال الشراكات مع العلامات التجارية والمحتوى المدعوم واستراتيجيات تحقيق الدخل الأخرى بغض النظر عن عدد مرات المشاهدة. ومع ذلك، فإن الحصول على عدد أكبر من المتابعين ومعدلات مشاركة أعلى قد يزيد من فرصك في تأمين تعاونات مربحة.

نعم، يمكن تحقيق الدخل من TikTok Shorts من خلال وسائل مختلفة، مثل شراكات العلامات التجارية والتسويق بالعمولة ومبيعات البضائع. ومع ذلك، قد تختلف تفاصيل تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة عن تحقيق الدخل من مقاطع فيديو TikTok العادية، لذلك من المهم البقاء على اطلاع بأحدث الإرشادات والخيارات.

هناك عدة طرق لتحقيق الدخل من مقاطع فيديو TikTok، بما في ذلك المحتوى المدعوم والتسويق التابع ومبيعات البضائع والبث المباشر. يمكنك أيضًا الانضمام إلى TikTok’s Creator Fund أو العمل مع منصات خارجية تربط منشئي المحتوى بالعلامات التجارية من أجل التعاون المدفوع.

يمكن أن يختلف الدفع مقابل TikTok Shorts بشكل كبير اعتمادًا على عوامل مثل حجم جمهورك ومعدلات المشاركة ونوع المحتوى الذي تنشئه. قد يكسب بعض منشئي المحتوى بضعة سنتات لكل مشاهدة، بينما قد يحصل آخرون على آلاف الدولارات لكل منشور دعائي أو تعاون.

ليس لدى TikTok معدل دفع محدد للمشاهدات. وبدلاً من ذلك، يمكن لمنشئي المحتوى كسب المال من خلال استراتيجيات تحقيق الدخل المختلفة، مثل شراكات العلامات التجارية والتسويق بالعمولة ومبيعات البضائع. يمكن أن يختلف الدفع مقابل هذه الاستراتيجيات اعتمادًا على تفاصيل التعاون ومعدلات المتابعة والمشاركة الخاصة بمنشئ المحتوى.