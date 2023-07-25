ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 غش لـ Shopkick لكسب المزيد من الركلات (2023)

يعد Shopkick أحد أكثر تطبيقات المكافآت شيوعًا ، وهو طريقة رائعة للحصول على بطاقات هدايا مجانية وأموال للتسوق اليومي.

ولكن مثل تطبيقات المكافآت الأخرى الأخرى ، يعد تعظيم أرباحك أمرًا مهمًا إذا كنت ترغب في الحصول على أكبر قدر من النتائج من هذا التطبيق.

لهذا السبب يغطي هذا المنشور بعضًا من أفضل طرق الغش لـ Shopkick التي يمكنك استخدامها لكسب المزيد من الركلات.

لقد كنت أستخدم Shopkick والتطبيقات المماثلة لسنوات منذ أيام دراستي الجامعية. لذلك ، إذا كنت مستعدًا للحصول على بعض الأموال وبطاقات الهدايا المجانية من PayPal ، فإن قائمة اختراق Shopkick هذه تناسبك!

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كيف تغش Shopkick للحصول على المزيد من المكافآت

ملاحظة سريعة واحدة حول تعظيم المكافآت الخاصة بك قبل القفز إلى بعض أفضل خدع Shopkick.

عندما أقول “غش” ، فأنا لا أتحدث عن اختراق Shopkick أو خداع التطبيق لمنحك ركلات مجانية. بدلاً من، أنا أتحدث عن نصائح وحيل Shopkick التي يمكنك استخدامها لكسب الركلات بشكل أسرع حتى تحصل على المزيد من المكافآت.

يرجى الوثوق بي: أي شيء يعد بمنحك أموالًا ونقاطًا مجانية عن طريق الغش Shopkick لا يعمل وسيؤدي إلى حظرك.

هذه هي الحالة نفسها لعمليات اختراق Fetch Reward ، واختراقات InboxDollars ، و “الغش” لأي تطبيق beermoney موجود تقريبًا.

1. ربط بطاقة الائتمان والخصم الخاصة بك

أحد أفضل طرق الغش في Shopkick هو ربط بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بك بالتطبيق.

هذا لأن Shopkick يدفع لك ركلات إضافية مقابل التسوق لدى تجار معينين باستخدام بطاقة مرتبطة.

يسلط تطبيق Shopkick الضوء على التجار المؤهلين الذين يتيحون لك ربح ركلات إضافية لإجراء عمليات شراء مؤهلة باستخدام بطاقة مرتبطة.

يشمل بعض الشركاء الذين لديهم عادةً عروض بطاقة مرتبطة:

هالة

النسر الامريكي

مارشال

ريبوك

سيفورا

TJ ماكس

أولتا بيوتي

يجب عليك التحقق من صفحة المتجر المحلي داخل التطبيق لمعرفة ما إذا كانت عروض البطاقات المرتبطة متاحة.

ومع ذلك ، فهذه واحدة من أبسط الطرق للحصول على المزيد من ركلات Shopkick ، ​​وهي أساسًا دخل سلبي إذا كنت تتسوق من بائع التجزئة هذا على أي حال!

2. تسوق في عطلة نهاية الأسبوع

إحدى طرق غش Shopkick الواضحة للغاية هي التسوق في عطلات نهاية الأسبوع والتسوق.

تعد عطلات نهاية الأسبوع يومًا شائعًا للتسوق ، ويميل تطبيق Shopkick إلى الحصول على المزيد من عروض الفحص والشراء والمراجعة خلال عطلة نهاية الأسبوع أكثر من أوقات التسوق الأخرى.

ومع ذلك ، نظرًا لأنه وقت تسوق شائع ، فمن المهم إكمال عروض Shopkick بسرعة قبل أن يطالب المتسوقون الآخرون بجميع العروض المتاحة.

لذا ، إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الركلات ، فجرّب التسوق في وقت مبكر قليلاً من اليوم وحدد بالتأكيد الأولوية للتسوق في عطلة نهاية الأسبوع!

3. جرب تكديس المكافآت

غش Shopkick آخر يمكنك تجربته هو تكديس عروض Shopkick مع تطبيقات وبرامج المكافآت الأخرى.

الآن ، هذا لا يعمل دائمًا ، وخصومات Shopkick في بعض الأحيان لا تضاف إذا كنت تكسب بالفعل نقاطًا أو تسترد نقودًا من شيء مثل بطاقة ائتمان استرداد النقود.

ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك اختبار تطبيقات وبرامج المكافآت الأخرى لمحاولة الحصول على المكافآت مرتين.

تتضمن بعض التطبيقات الشائعة التي يمكنك تجربتها مثل Shopkick:

إحضار المكافآت : هذا التطبيق الرائد لمكافأة البقالة يدفع لك ببطاقات هدايا مجانية لتحميل الإيصالات.

: هذا التطبيق الرائد لمكافأة البقالة يدفع لك ببطاقات هدايا مجانية لتحميل الإيصالات. Swagbucks : يمكنك تحميل إيصالات التسوق باستخدام برنامج Magic Receipt الجديد من Swagbucks تمامًا مثل Shopkick و Fetch Rewards.

: يمكنك تحميل إيصالات التسوق باستخدام برنامج Magic Receipt الجديد من Swagbucks تمامًا مثل Shopkick و Fetch Rewards. راكوتين : هذا هو ملحق التسوق المفضل لدي والذي يدفع لك نقودًا مقابل التسوق عبر الإنترنت ، وعادة ما يكون أكثر ربحًا من عروض Shopkicks عبر الإنترنت.

: هذا هو ملحق التسوق المفضل لدي والذي يدفع لك نقودًا مقابل التسوق عبر الإنترنت ، وعادة ما يكون أكثر ربحًا من عروض Shopkicks عبر الإنترنت. إبوتا : تطبيق المكافأة هذا هو طريقة شائعة أخرى يقوم بها الأشخاص بتكديس ركلات Shopkick بخصومات استرداد النقود الأخرى.

: تطبيق المكافأة هذا هو طريقة شائعة أخرى يقوم بها الأشخاص بتكديس ركلات Shopkick بخصومات استرداد النقود الأخرى. InboxDollars: موقع آخر للمسح النقدي مع عروض التسوق ومكافأة تسجيل رائعة بقيمة 5 دولارات.

عرض إيصال Swagbucks Magic.

مرة أخرى ، قد تواجه أخطاء عند محاولة التكديس ، لكن اختراق Shopkick هذا يمكن أن يكون مربحًا للغاية عندما ينجح.

ويمكنك أيضًا تجربة تطبيقات المكافآت الأخرى مثل Drop و Fluz نظرًا لأنها غالبًا ما تتراكم مع Shopkick ولا تتطلب تحميل إيصالات التسوق.

قراءة إضافية – أفضل التطبيقات مثل جلب المكافآت.

4. استخدم مكافآت Shopkick Walk-In

طريقة سهلة للحصول على الركلات مع Shopkick هي إكمال تحديات الموقع التي تدفع لك مقابل السير في متاجر مختلفة.

بصراحة ، إذا كنت لا تستخدم ميزة الدخول ، فستفقد بعض المال السهل والمجاني.

أعني ، Shopkick يدفع لك مقابل دخول متجر ، وهو أمر بسيط للغاية. لذا، تأكد من التحقق من التطبيق أثناء قيامك برحلة تسوق لمعرفة ما إذا كانت هناك مهام سريعة في مكان قريب.

لا تدفع المهام غير المباشرة الكثير من الركلات. ومع ذلك ، إذا كنت تتسوق في منطقة ما وهناك مهام متعلقة بالموقع في مكان قريب ، فيمكنك تجربة ذلك أيضًا!

فقط لاحظ أن اختراق موقع Shopkick الذي يتضمن استخدام VPN لنقل عنوان IP الخاص بك لا يعمل ، لذلك لا يمكنك ممارسة لعبة النظام للحصول على مهام موقع Shopkick غير المحدودة.

5. احتفظ دائمًا بالإيصالات

هناك طريقة أخرى للحصول على ركلات في Shopkick وهي مسح صور إيصالات التسوق الخاصة بك.

هذه واحدة من أكثر المهام ربحًا أيضًا ، ويمكنك أحيانًا كسب 100 إلى 500 ركلة أو أكثر لإرسال إيصالات التسوق.

لذلك ، غش بسيط لـ Shopkick هو الاحتفاظ بإيصالاتك دائمًا ومسحها ضوئيًا باستخدام التطبيق عندما تصل إلى المنزل.

هذه عادة جيدة حيث يمكنك استخدام جميع إيصالات التسوق الخاصة بك لتتبع إنفاقك الشهري حتى تظل على الميزانية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تجربة تطبيقات المكافآت الأخرى لمسح الإيصالات مثل Shopkick لكسب مكافآت لإيصالاتك.

تتضمن بعض التطبيقات الشائعة مثل Shopkick:

لي YouTube يشارك الفيديو أيضًا بعضًا من تطبيقات كسب المال المفضلة لدي والتي يمكنك استخدامها جنبًا إلى جنب مع Shopkick للربح.

مرة أخرى ، لن تجعلك هذه التطبيقات مئات الدولارات ، لكن الأمر يستحق الاحتفاظ بإيصالاتك حتى تتمكن على الأقل من ربح شيء ما.

إحضار المكافآت هو تطبيق مسح الإيصالات المفضل لدي من بين جميع هذه التطبيقات ، ولكن يمكنك دائمًا تجربة بعض التطبيقات لمعرفة أيها يدفع لك أكثر وهو سهل الاستخدام.

6. قم بتشغيل إشعارات Shopkick

غش Shopkick آخر بسيط ولكنه فعال هو تشغيل إشعارات التطبيق.

يقوم Shopkick في الواقع بعمل رائع في إخطارك عندما تكون هناك فرص ربح مثل مهام الموقع أو عروض التسوق الجديدة.

ومع ذلك ، تحتاج إلى هذه العروض للعمل وفقًا لها ، لذا انتقل إلى إعدادات هاتفك وتأكد من أن Shopkick يمكنه إرسال إشعارات إليك لمساعدتك في كسب المزيد من الركلات.

7. إحالة أصدقائك

يدفع لك برنامج الإحالة Shopkick 250 ركلة عندما يقوم الأشخاص الذين تدعوهم إلى Shopkick بالتسجيل وإكمال أول زيارة أو مهمة مسح. يحصل الشخص الذي تحيله أيضًا على 250 ركلة إضافية.

هذا فوز للجميع ، ويمكنك دعوة أي عدد تريده من الأشخاص باستخدام برنامج الإحالة Shopkick.

في النهاية ، هذه طريقة بسيطة للحصول على المزيد من ركلات Shopkick ، ​​ويمكنك أيضًا النظر في مكافآت تسجيل أخرى إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من بطاقات الهدايا والأموال المجانية.

منشوري على أفضل التطبيقات مع مكافآت الإحالة يستحق القراءة أيضًا إذا كنت تريد المزيد من الخيارات للربح.

8. ابحث عن ركلات إضافية على وسائل التواصل الاجتماعي

إذا كنت على منصات التواصل الاجتماعي مثل Facebookو Instagram، و Twitter، غش مفيد آخر لـ Shopkick هو متابعة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي.

يدير Shopkick بانتظام المسابقات واليانصيب حيث يمكنك ربح الآلاف من ركلات المكافآت. لكن الشركة تعلن عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي ، لذلك عليك أن تبقى على اطلاع.

على سبيل المثال ، أعطى Shopkick 10000 ركلة في عطلة نهاية الأسبوع يوم الرئيس ، وكل ما عليك فعله هو التعليق على ملف Facebook الخيط للدخول في الهبة.

تحدث هذه الهبات طوال الوقت ، ومن المحتمل أن يكون اختراق Shopkick هذا مربحًا للغاية إذا كنت محظوظًا وفزت بهبة ضخمة.

9. فحص العناصر بشكل متكرر

يتطلب إكمال عروض الفحص على Shopkick مسح الرموز الشريطية للمنتج في المتاجر لكسب الركلات.

أحيانًا تدفع مهام الفحص بضع مئات من الركلات ، وهي بالتأكيد واحدة من أنواع المهام ذات الأجور الأعلى على Shopkick.

لذا ، اعتد على البحث عن مهام الفحص أثناء التسوق. وحتى لو اعتقدت أن الأمر قد يستغرق دقيقة أو دقيقتين للعثور على العنصر الذي تريد مسحه ضوئيًا ، فهذه واحدة من أفضل الطرق لكسب المزيد من الركلات.

قراءة إضافية – كيفية مسح الرموز الشريطية مقابل المال.

10. جرب التسوق عبر الإنترنت

لا يعرف الكثير من المستخدمين هذا ، ولكن يمكنك بالفعل كسب ركلات التسوق عبر الإنترنت باستخدام تطبيق Shopkick.

إليك كيفية عمل مهام Shopkick عبر الإنترنت:

انتقل إلى الزر “تسوق” أسفل علامة التبويب “كسب” وابحث عن بائع تجزئة مشارك عبر الإنترنت اضغط على بائع التجزئة الذي تريد التسوق فيه أكمل عملية الشراء عبر الإنترنت اكسب ركلات التسوق

يُخطرك Shopkick بالركلات عبر الإنترنت في غضون 72 ساعة من الشراء ، وبشكل عام ، إنها طريقة أخرى سهلة للحصول على المزيد من الركلات على Shopkick.

أقترح التحقق من هذه الميزة ، خاصة إذا كنت تقوم بالكثير من التسوق عبر الإنترنت أو كنت على وشك صرف مكافأة على Shopkick وتحتاج فقط إلى بعض الركلات السهلة.

لكن، يجب عليك أيضًا مقارنة المكافآت التي تحصل عليها من مشتريات Shopkick عبر الإنترنت مع منصات التسوق الأخرى عبر الإنترنت.

على سبيل المثال، راكوتين غالبًا ما يدفع 1٪ إلى 5٪ استرداد نقدي أو أكثر لدى آلاف تجار التجزئة. وستحصل على 30 دولارًا مقابل تجربة Rakuten وإجراء أول عملية شراء مؤهلة.

وبالمثل ، فإن منصات التسوق مثل كابيتال وان للتسوق تتيح لك تطبيق أكواد القسيمة تلقائيًا عند الخروج وكسب أرصدة التسوق ، والتي يمكن استردادها لمجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا المجانية.

يمكن لعروض Shopkick عبر الإنترنت أن تدفع أكثر ، ولكن يجب عليك استخدام مجموعة متنوعة من بوابات التسوق عبر الإنترنت واختيار تلك التي تدفع لك أكثر من غيرها ولديها أفضل المكافآت.

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11. افتح Shopkick أثناء التسوق

هذا غش بسيط آخر لـ Shopkick ، ​​لكنه عادة جيدة أخرى.

الفكرة هي فتح تطبيق Shopkick عدة مرات أثناء التسوق.

يساعدك هذا في تتبع جميع المهام التي تحتاج إلى إكمالها أثناء رحلة التسوق الخاصة بك. ويساعدك في العثور على عروض جديدة بشكل أسرع أثناء التسوق حتى لا تفوتك فرص الربح.

يعد تشغيل التطبيق وإيقاف تشغيله في ساحات الانتظار فكرة جيدة أيضًا عندما تصل إلى منطقة تسوق جديدة حيث يمكنك العثور على مهام جديدة من حولك لإكمالها.

قراءة إضافية – كيفية جعل 150 دولارًا سريعًا.

أسئلة مكررة

كم مرة يضيف Shopkick عمليات مسح جديدة؟

يضيف Shopkick مهام مسح جديدة في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع. يعتمد عدد مهام الفحص المتوفرة أيضًا على موقعك وما إذا كنت بالقرب من مراكز التسوق الرئيسية. أفضل شيء يمكنك القيام به للحصول على المزيد من عمليات مسح Shopkick هو التحقق من التطبيق بانتظام ، خاصة أثناء التسوق.

هل يمكنني فحص Shopkick في المنزل؟

يمكنك العثور على مهام الفحص ضمن علامة التبويب “Kicks Nearby” داخل تطبيق Shopkick. ومع ذلك ، لا يمكنك فحص المنتجات في المنزل ويجب أن تكون في نفس المتجر لإكمال مهمة الفحص إذا كنت ترغب في ربح نقاط.

افكار اخيرة

آمل أن تساعدك قائمة غش Shopkick هذه على تعظيم ركلاتك والحصول على المزيد من المكافآت.

بصراحة ، Shopkick هو تطبيق مكافآت أنيق للغاية ، وأنا أحب أن لديك العديد من خيارات الربح للحفاظ على مرونة الأمور.

لكن تذكر: Shopkick هو مجرد تطبيق مكافأة واحد يمكنك استخدامه لكسب النقود وبطاقات الهدايا من PayPal في أوقات فراغك.

والتطبيقات الأخرى الموجهة نحو التسوق الغامض ، مثل Premise Data و Gigwalk ، تستحق أيضًا استخدامها أثناء التسوق نظرًا لأن المهام غالبًا ما تدفع أكثر من Shopkick.

لكن خلاصة القول هي أنه مع Shopkick وعدد قليل من تطبيقات المكافآت ، يمكنك الاحتفاظ بالمزيد من أموالك التي كسبتها بشق الأنفس في محفظتك.

تسوق سعيد!

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