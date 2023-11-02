ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 مواقع لاختصار عناوين URL لعام 2023: بدائل Google URL Shortener

هل سبق لك أن حاولت مشاركة رابط لأحدث مشاركة في مدونتك وأدركت أنها طويلة وقبيحة وتجاوزت الحدود المسموح بها؟ Twitter عدد الأحرف؟

أنا أيضاً. وسأخبرك أنه لا أحد يريد النقر على رابط كهذا حتى لو كان .

الحقيقة هي أن عناوين URL الأقصر هي الأفضل دائمًا. إنها أجمل من حيث المظهر، وتوفر تجربة مستخدم أفضل للعملاء ومتابعي وسائل التواصل الاجتماعي، ومن السهل جدًا الحصول عليها. فقط يجب ان تعلم كيف.

ولهذا السبب سنشارككم اليوم أهم أدوات تقصير عناوين URL الموجودة، حتى تتمكن من اختيار الخيار الذي يناسب احتياجات مشاركة الارتباط الخاصة بك.

مقارنة أفضل أدوات تقصير عناوين URL

1.Sniply.io

Sniply.io هو أداة اختصار الروابط مع اختلاف. لا يقتصر الأمر على إنشاء روابط قابلة للتخصيص لعلامتك التجارية فحسب، بل يمكنك أيضًا تصميم كتل CTA وإضافتها إلى موقع الويب الخاص بك ومنشورات المدونة ووسائل التواصل الاجتماعي.

عند إنشاء الروابط المختصرة لديك مجموعة متنوعة من خيارات التخصيص. يمكنك تخصيص التصميم مثل اللون والنص وإضافة الأزرار والصور بالإضافة إلى إنشاء النماذج.

غير متأكد من الذي سيتم تحويله بشكل أفضل؟ لقد حصلت على تغطية Sniply. يمكنك تحسين تحويلاتك عن طريق إجراء اختبارات أ/ب وإدارة البيانات عبر علامة التبويب التحليلات. هنا يمكنك مراقبة النقرات والتحويلات ومتوسط ​​عدد الصفحات لكل زيارة والمزيد. يمكنك أيضًا تصفية البيانات حسب العلامة التجارية والحملات والأطر الزمنية.

ميزة أخرى مفيدة هي ملحقات المتصفح الخاصة به لـ Google Chrome وFirefox والمتصفحات الأخرى. أينما كنت على الإنترنت، ربما تقرأ مقالًا رائعًا سيجده جمهورك مفيدًا أو في إحدى أدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل Buffer أو Sprout Social؛ يمكنك تشغيل الامتداد وإدخال عنوان URL وتخصيص CTA وإنشاء الرابط الخاص بك بسهولة شديدة.

سعر: خطة مجانية بميزات محدودة. خطط مدفوعة تبدأ من 9 دولارات شهريًا، وتتوفر خصومات سنوية.

2. جوتورل

تعتبر JotURL أكثر من مجرد أداة لتقصير عناوين URL، فهي أداة تسويقية مميزة وفعالة من حيث التكلفة للشركات التي ترغب في تحسين روابط حملاتها التسويقية لجذب العملاء المحتملين وزيادة الإيرادات.

يضم JotURL أكثر من 100 ميزة تهدف إلى مساعدتك على تحسين كل تفاعل مع جمهورك من خلال مراقبة وتتبع الروابط الخاصة بك للتأكد من أنها تؤدي أفضل أداء لها.

باستخدام الروابط ذات العلامات التجارية، فإنك تقدم تجربة متسقة وجديرة بالثقة لجمهورك. ومن خلال ميزة الحث على اتخاذ إجراء للاشتراك الاجتماعي، يمكنك تحسين هذه الروابط ذات العلامات التجارية من خلال رسالة تحث على اتخاذ إجراء تحمل علامة تجارية والتي يمكنك بعد ذلك مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتمتع كل رابط بمراقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتأكد من أنه آمن ومتوفر، لذلك لا داعي للقلق أبدًا بشأن وجود رابط معطل. بالإضافة إلى ذلك، لديهم أيضًا مراقبة الاحتيال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتصفية نقرات الروبوتات حتى تتمكن من إدراج هذه المصادر أو عناوين IP في القائمة السوداء.

عرض جميع التحليلات الخاصة بك في لوحة تحكم واحدة بسيطة. قم بفرز بياناتك وتصفيتها عبر الكلمات الرئيسية والقنوات والمصادر وما إلى ذلك لمساعدتك على فهم كيفية أداء الروابط الخاصة بك.

ويمكنك استخدام ميزة InstaURL الخاصة بهم لإنشاء صفحات مقصودة لوسائل التواصل الاجتماعي مُحسّنة للجوال. هذه تعمل بشكل رائع، خاصة على Instagram.

سعر: تبدأ الخطط من 9 يورو شهريًا ويوجد خصم متاح للخطط السنوية.

3. قليلا

قليلا يعد أحد أشهر أدوات تقصير عناوين URL. وأحد أسباب ذلك هو أنه لا يتطلب حسابًا لاستخدامه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء العديد من الروابط القصيرة كما تريد.

باستخدام Bitly، يمكنك مراقبة نقرات الارتباط، والنقر على المواقع، وحتى أهم المُحيلين. يعد هذا أمرًا رائعًا لضبط جهود حملتك ومشاركة المحتوى الخاص بك حيث من المرجح أن يتم مشاهدته والتفاعل معه. وإذا كنت ترغب في تبسيط جهودك التسويقية بشكل أكبر، فيمكنك دمج Bitly مع Zapier وأتمتة الأدوات الأخرى التي تدعم Zapier.

يتم تشفير كل رابط تقوم بإنشائه باستخدام Bitly باستخدام HTTPS للحماية من تلاعب الطرف الثالث. بمعنى آخر، لن يضطر جمهورك المستهدف أبدًا إلى القلق من أن روابطك القصيرة قد تم اختطافها وستقودها إلى مكان آخر.

وإذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إنشاء رموز QR، واستخدام الروابط العميقة للجوال لتوجيه الأشخاص المناسبين إلى المحتوى المناسب في الوقت المناسب، واستبدال الجزء “bit.ly” بعلامتك التجارية الخاصة.

سعر: مجاني للاستخدام بدون حساب. لتسهيل إنشاء الروابط وإدارتها، قم بإنشاء حساب مجاني. إذا كنت بحاجة إلى نطاق مخصص والمزيد من الروابط ذات العلامات التجارية، فإن الخطط المميزة تبدأ بسعر 35 دولارًا شهريًا. تتطلب الخطة الأقل اشتراكًا سنويًا.

4. تاينيورل

TinyURL هو أداة تقصير عناوين URL بسيطة وسهلة الاستخدام.

للبدء، ما عليك سوى إدخال عنوان URL الذي تريد اختصاره وها هو الآن صغير جدًا بالنسبة لك. ولجعل الأمور أسهل ()، يمكنك إضافة TinyURL إلى أي متصفح لسهولة الوصول إليه وتقصير الروابط بشكل أسرع.

لن تنتهي صلاحية الروابط المختصرة أبدًا، لذلك لا داعي للقلق أبدًا بشأن الروابط المعطلة في المستقبل. بمعنى آخر، سيكون المحتوى الخاص بك متاحًا للمستخدمين إلى الأبد.

توفر الخطط المدفوعة المزيد من الميزات مثل المراقبة والتحليلات لمدة تصل إلى عامين. من لوحة التحكم، يمكنك عرض مناطق العالم التي تأتي منها النقرات، بالإضافة إلى التواريخ والأوقات ومن أنواع مختلفة من الأجهزة.

وإذا كنت قلقًا بشأن العلامة التجارية، فلا تقلق. هناك ميزة العلامة التجارية والتخصيص التي تتيح لك تغيير النصف الأمامي من عناوين URL المختصرة، بالإضافة إلى إضافة المجال الخاص بك أو النطاق الفرعي.

سعر: حر. تبدأ الخطط المدفوعة بسعر 12.99 دولارًا شهريًا. الخصومات السنوية المتاحة.

5. تغيير العلامة التجارية

بشكل جديد هو نوع مُختصر عناوين URL المثالي لتخصيص عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها لإنشاء أعمال تجارية مميزة في بحر المنافسة الرقمية.

يبدأ الأمر بمساعدتك في إعداد اسم المجال الخاص بموقعك حتى تتمكن من استخدامه مع كل رابط مختصر تقوم بإنشائه. ولكن أكثر من ذلك، فهو يأتي مع ميزات مثل:

إدارة الارتباط – قم بإنشاء عمليات إعادة توجيه سريعة ورموز QR وانتهاء صلاحية الارتباط ورابط URL مخصص للحصول على تجربة المستخدم النهائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء روابط بشكل مجمّع لتوفير الوقت.

– قم بإنشاء عمليات إعادة توجيه سريعة ورموز QR وانتهاء صلاحية الارتباط ورابط URL مخصص للحصول على تجربة المستخدم النهائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء روابط بشكل مجمّع لتوفير الوقت. توجيه حركة المرور – استمتع بإعادة استهداف الروابط، والروابط ذات الرموز التعبيرية، وعمليات إعادة التوجيه 301 SEO، والربط العميق عبر الهاتف المحمول حتى يتمكن الأشخاص المناسبون من الوصول إلى روابطك.

– استمتع بإعادة استهداف الروابط، والروابط ذات الرموز التعبيرية، وعمليات إعادة التوجيه 301 SEO، والربط العميق عبر الهاتف المحمول حتى يتمكن الأشخاص المناسبون من الوصول إلى روابطك. التحليلات – استخدم أداة إنشاء UTM، واستمتع بخصوصية القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وقم بإنشاء تقارير مخصصة لتحسين الحملات، وحتى أضف شعار عملك إلى التقارير لتُظهر للعملاء القوة التي لديك لمساعدتهم في بناء أعمالهم وتوسيع نطاق وصولهم إلى الجمهور.

– استخدم أداة إنشاء UTM، واستمتع بخصوصية القانون العام لحماية البيانات (GDPR)، وقم بإنشاء تقارير مخصصة لتحسين الحملات، وحتى أضف شعار عملك إلى التقارير لتُظهر للعملاء القوة التي لديك لمساعدتهم في بناء أعمالهم وتوسيع نطاق وصولهم إلى الجمهور. إدارة اسم النطاق – إضافة أسماء نطاقات متعددة، وتشفير الروابط باستخدام HTTPS، وتحديد إعادة توجيه النطاق الرئيسي.

– إضافة أسماء نطاقات متعددة، وتشفير الروابط باستخدام HTTPS، وتحديد إعادة توجيه النطاق الرئيسي. تعاون – قم بتضمين فريقك في متعة اختصار الروابط، وتمكين المصادقة الثنائية، وتتبع سجلات الأنشطة، وتحديد وصول المستخدم.

سعر: هناك خطة مجانية محدودة وخطط مميزة تبدأ بسعر 14 دولارًا شهريًا، وتتوفر خصومات سنوية.

6. حبر أسود

رمش هي أداة كاملة المواصفات لتقصير عناوين URL تأتي مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام للمبتدئين لتتبع نشاط الارتباط.

على سبيل المثال، يمكنك التحقق من حركة المرور استنادًا إلى الموقع الجغرافي ونوع الجهاز واللغة وحتى المُحيل لتحديد مكان جمهورك المستهدف وكيفية وصولهم إلى المحتوى الخاص بك بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك معرفة الوقت من اليوم الذي تشهد فيه نقراتك أكبر قدر من التفاعل.

باستخدام BL.INK، يمكنك أيضًا إنشاء روابط قصيرة مخصصة لعلامة تجارية أفضل وحتى اختبار الإصدار التجريبي من Smart Link لإنشاء عناوين URL عالية الاستهداف تعتمد على الكلمات والتي ستجذب حركة المرور إلى موقعك وتشجع الأشخاص على التحويل. وللتأكد من وصول أعضاء الفريق المناسبين إلى أداة اختصار الروابط الخاصة بك، قم بتمكين أذونات المستخدم بسهولة.

سعر: تقدم BL.INK خططًا متدرجة، بحيث تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. تبدأ الخطط المميزة بسعر 48 دولارًا شهريًا.

7.T2M

T2M هو أداة تقصير روابط كاملة الخدمة أخرى تأتي مع لوحة معلومات مليئة بالإحصائيات وأنشطة الارتباط التي يمكنك تحليلها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إنشاء روابط مخصصة ذات علامات تجارية لا تنتهي صلاحيتها أبدًا، وإنشاء روابط جماعية لتوفير الوقت والجهد، ومشاركة الروابط على وسائل التواصل الاجتماعي بنقرة واحدة.

تشمل الميزات الرائعة الأخرى لـ T2M ما يلي:

استهداف المواقع الجغرافية مع الروابط الخاصة بك

حماية كلمة المرور لعناوين URL

عدد غير محدود من إنشاء الروابط وإحصائيات التتبع

لا يسمح بالإعلانات أو البريد العشوائي

لوحة تحكم سهلة الاستخدام مع وظيفة البحث لإدارة الروابط بسهولة

دعونا تشفير شهادة SSL

404 عمليات إعادة التوجيه

المدمج في خصوصية الناتج المحلي الإجمالي

أداة استيراد وتصدير CVS

سعر: تتطلب الخطة الأساسية رسوم بدء تشغيل قدرها 5 دولارات، وستكون بعد ذلك مجانية إلى الأبد مع حدود إنشاء الارتباط وتتبعه شهريًا. تبدأ الخطط المميزة بسعر 9.99 دولارًا شهريًا للوصول إلى الميزات المتقدمة.

8.Tiny.cc

Tiny.cc هو أداة تقصير عناوين URL أساسية للغاية، ولكنها فعالة للغاية، حيث تتيح لك إنشاء نهايات عناوين URL مخصصة لأغراض العلامة التجارية.

لا تحتاج إلى حساب للوصول إلى إحصائيات تتبع الارتباط، والتي تتضمن المقاييس المستندة إلى النقرات المتكررة والموقع أو المصدر والمتصفحات المستخدمة والزوار الفريدين وغير ذلك الكثير. يمكنك بسهولة تعديل أو حذف أي عنوان URL تريده، وعرض سجل الارتباط بالكامل، واستخدام وظائف الإدارة والتصفية والعلامة والبحث للعثور على عناوين URL التي تحتاجها.

بالإضافة إلى ذلك، مع Tiny.cc، يمكنك:

قم بوضع إشارة مرجعية على الأداة لتسهيل الوصول إليها

قم بإنشاء روابط للرسائل النصية القصيرة وحملات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والمزيد

استخدم الروابط في رموز QR وتتبع الإحصائيات

الوصول إلى أي رابط URL مخصص تريده

سعر: تأتي الخطة المجانية مع 500 عنوان URL قصير، والقدرة على تحرير الروابط، والعلامات لتنظيم الروابط. تبدأ الخطط المميزة بسعر 5 دولارات شهريًا وتأتي مع ميزات مثل النطاق المخصص والعديد من المستخدمين والمزيد من الروابط والنقرات وتقارير الموقع الجغرافي.

9. بولر

بولر هو مشروع مفتوح المصدر لأولئك الذين يرغبون في إنشاء واستضافة أداة تقصير عناوين URL الخاصة بهم. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هذا لن يعمل على الأرجح إلا لأولئك الذين لديهم معرفة تقنية حول أشياء مثل PHP وLumen وMySQL.

تأتي أداة تقصير الروابط هذه بواجهة سلسة وحديثة، وأدوات محدودة لحركة المرور الواردة لتحليل نشاط الرابط، وعلامة تجارية مخصصة لاسم النطاق لتأسيس عملك بين جمهورك المستهدف.

الشيء الذي لا توفره العديد من أدوات تقصير عناوين URL هو شيء أنيق الصفحة التجريبية، حتى تتمكن من التحقق من الأداة قبل الالتزام بها. وإذا كنت تريد أن تجعل إدارة الروابط القصيرة الخاصة بك أمرًا سهلاً، فكل ما عليك فعله هو إنشاء حساب.

سعر:

حر

10. تفضلوا بقبول فائق الاحترام

تفضلوا بقبول فائق الاحترام، والذي يرمز إلى “Your own URL Shortener”، هو أداة اختصار روابط أخرى مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، تشبه إلى حد كبير Polr. ومع ذلك، لاستخدام هذه الأداة، ستحتاج إلى تثبيتها وتشغيلها على الخادم الخاص بك، مما يجعلها مختلفة كثيرًا عن أدوات تقصير عناوين URL الأخرى في هذه القائمة.

تتضمن بعض أفضل ميزات Yourls ما يلي:

إنشاء روابط خاصة وعامة

إحصاءات مثل تقارير النقرات، والمحيلين، وتحديد الموقع الجغرافي

الروابط التسلسلية أو المخصصة

نماذج من الملفات لإنشاء الواجهة العامة الخاصة بك

ميزات إضافية يمكن الوصول إليها عبر المكونات الإضافية

Bookmarklets للتقصير والمشاركة بسهولة

على الرغم من قيامك بتثبيت وتشغيل أداة تقصير عناوين URL هذه بنفسك، فقد تم تصميمها لتكون خفيفة الوزن وغير منتفخة بحيث لا تمثل ضغطًا على موارد الخادم الخاص بك أبدًا.

سعر:

حر

لماذا تقصير عناوين URL؟

هناك العديد من الأسباب التي تدفع الجميع إلى استخدام أداة تقصير عناوين URL عند مشاركة رابط إلى موقعهم على الويب:

سيعمل أداة تقصير عناوين URL الجيدة على تحويل عنوان URL الطويل للغاية والمربك () إلى رابط جميل ومرتب يسهل النقر عليه.

يمكنك إنشاء عناوين URL مخصصة ذات علامة تجارية باستخدام أداة اختصار الروابط الصحيحة.

تعد عناوين URL الأقصر أسهل في القراءة والكتابة والحفظ.

عادةً ما يثق المستخدمون في عناوين URL ذات العلامات التجارية عبر عناوين URL الطويلة والتي من المحتمل أن تكون مليئة بالبريد العشوائي.

يمكنك تتبع التفاعل مع الروابط الخاصة بك باستخدام أداة تقصير عناوين URL وإجراء تحسينات على حملاتك التسويقية.

كما ترون، هناك ما هو أكثر من ذلك لتقصير رابط طويل باستخدام أداة تقصير عناوين URL.

اختيار أفضل اختصار URL بالنسبة لك

من المهم أن تتذكر أنه ليست كل أدوات تقصير عناوين URL متماثلة.

إذا كنت تريد فقط أداة تقصير عناوين URL مجانية ومباشرة، Short.io هو خيارك الأفضل. يعد عرضهم المجاني رائعًا ولكنه مثالي أيضًا لعملاء المؤسسات.

بالنسبة للمستخدمين العاديين الذين يحتاجون إلى حل سريع وسهل لتقصير الروابط، فكر في ذلك TinyURL.

وهناك لديك! أفضل أدوات تقصير عناوين URL المتاحة الآن. وأفضل ما في الأمر هو أنه بغض النظر عن احتياجات اختصار الروابط لديك، فإن هناك أداة لتلبية هذه الاحتياجات.

سواء كنت تبحث عن أداة مليئة بالميزات، أو أداة مجانية لاختصار عناوين URL أو بديل لمختصر عناوين URL من Google الذي لم يعد متوفرًا – ستجد شيئًا هنا يناسب احتياجاتك.