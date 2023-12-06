ستساعدك المقالة التالية: أفضل 10 مواقع لتقصير عناوين URL في عام 2023 (بجدية)

هل تتطلع إلى تقصير روابط مدونتك حتى تبدو رائعة وأقل إرهاقًا عند الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي؟

أو هل ترغب في وضع علامة تجارية على رابط نموذج Google الخاص بك، حتى يثق جمهورك في هويتك ويشارك في الاستطلاع الخاص بك؟

إن أدوات تقصير عناوين URL هي أفضل رهان لك.

لذلك في هذه التدوينة سوف أشارككم أفضل موقع اختصار الروابط URL في عام 2020.

هيا بنا نبدأ.

ما هي أدوات تقصير عناوين URL؟

أدوات تقصير عناوين URL هي أدوات عبر الإنترنت تعمل على تقصير عناوين URL وتخصيصها في علامات تجارية، مع توجيه المستخدمين إلى الموقع أو الصفحة الأصلية.

يمكن لهذه الأداة أن تفعل المزيد لأنها تتيح لك إدارة نشاط الرابط والنقر عليه والترويج له وتحليله.

لماذا يجب عليك تقصير عناوين URL الخاصة بك؟

يؤدي تقصير عناوين URL إلى حماية علامتك التجارية ويساعد على تنمية أعمالك.

عندما تقوم بتقصير عنوان URL الخاص بموقعك على الويب أو منشور مدونتك، تصبح عناوين URL الطويلة والمثيرة للقلق بشكل غير ضروري قصيرة ورائعة. يصبح من السهل القراءة والكتابة والتذكر.

في نهاية المطاف، فإنه يجبر الناس على النقر عليها.

بصرف النظر عن ذلك، من ناحية النمو، يفضل القراء دائمًا عناوين URL ذات العلامات التجارية على عناوين URL الطويلة التي يصعب قراءتها. خاصة إذا كانت هذه هي العلامة التجارية التي يثقون بها بالفعل. وهذا يجعل من السهل تتبع التفاعل لتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بك.

كيف يمكنك تقصير URL؟

إن كيفية تقصير عنوان URL لموقع الويب الخاص بك أمر سهل مثل الفطيرة. ما عليك سوى التوجه إلى موقع اختصار عناوين URL الذي تختاره.

انسخ والصق عنوان URL الخاص بك في المربع المقدم.

ثم اضغط على “تقصير URL” زر.

أفضل موقع اختصار URL في عام 2022

هناك العديد من أدوات تقصير عناوين URL على شبكة الإنترنت العالمية؛ إن النظر حولك لاختيار الخيار المناسب هو أمر مرهق.

ومع ذلك، لتوفير الكثير من العمل، قمت بمراجعة أفضل أداة تقصير عناوين URL بعناية في عام 2022.

ها أنت ذا

Bitly عبارة عن منصة لتقصير عناوين URL للشركات. لديها بعض العروض المثيرة لنمو الأعمال التجارية. وبصرف النظر عن ذلك، فهو سهل الاستخدام للغاية ويحتوي على لوحة تحكم تحليلية مفصلة. بعض المقاييس التي تركز على الأعمال هي الروابط والمشاركات العضوية وموقع النقرات.

تحتوي هذه الأداة على عرض مجاني سخي، وهذا يجعلها الأفضل بالنسبة لي. مجانًا، يمكنك تخصيص النصف النهائي من عنوان URL الخاص بك. ويمكنك تنفيذ بعض الأنشطة الأساسية الإضافية مثل تتبع معدلات النقرات والوصول إلى معلومات المُحيلين والعلامة التجارية 1000 رابط غير مرتبط بعلامة تجارية شهريًا.

إذا كان عرض Bit.ly المجاني رائعًا إلى هذا الحد، فهل تساءلت يومًا ما الذي ستضمه النسخة المتميزة؟ بالنسبة للعلامات التجارية الأكثر شهرة، يسمح bit.ly بالربط الكامل للعلامة التجارية وتتبع الارتباط.

التسعير

مجانًا: – 0 دولار شهريًا

الأساسية – 29 دولارًا في الشهر

قسط- 199 دولارًا شهريًا

حل مخصص – احصل على عرض أسعار.

يتمتع Rebrandly بإحساس بسيط عند مقارنته بمختصرات عناوين URL الأخرى. تريدك هذه الأداة أن تستفيد من تخصيص عنوان URL الخاص بك. لذا فهو يشير إلى جميع أنحاء شبكة الإنترنت العالمية.

يتيح لك Rebrandly أيضًا إخفاء الرابط الخاص بك في رابط QR.

التسعير

مجانًا: – 0 دولار شهريًا

المبتدئ: – 29 دولارًا شهريًا

برو: – 69 دولارًا شهريًا

القسط: – 499 دولارًا شهريًا

المؤسسة: – السعر المخصص

TinyURL



يتيح لك برنامج TinyURL Shortener إنشاء روابط لا تنتهي صلاحيتها أبدًا. وهو مجاني في أي يوم وفي أي وقت. تحتوي هذه الأداة على زاحف يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بتقصير عنوان URL لك، أو يمكنك تخصيص النتيجة.

يحتوي مُختصر TinyURL على ميزة إشارة مرجعية صغيرة تسمى الإشارة المرجعية. وهو عبارة عن كود جافا سكريبت، عند إضافته إلى شريط أدوات متصفح الويب الخاص بك، يقوم بإنشاء رابط قصير من صفحة ويب بنقرة زر واحدة.

ثم يعيد التوجيه إلى منصة TinyURL حتى تتمكن من نسخ الرابط الذي تم إنشاؤه.

التسعير

حر

يعمل برنامج BL.INK URL Shortener على تقصير الروابط وتتبع حركة المرور التي يجلبها الرابط. يحتوي على لوحة تحكم استثنائية توضح الإحصائيات العامة للرابط وكيفية اتجاهه.

تحتوي هذه الأداة على التحليلات الأكثر شمولاً. يمكنك إجراء بحث أعمق لتسليط الضوء على حركة المرور حسب الجهاز، والمُحيل، والموقع، وحتى من خلال النقرات والوقت الذي تم النقر فيه. كما يسمح لك بوضع علامة على الرابط الخاص بك لعرض حركة مرور الرابط وإدارة حملاتك بشكل أفضل.

التسعير

مجانًا: 0 دولار شهريًا

خبير: من 12 دولارًا في الشهر

الشركات الصغيرة والمتوسطة: من 99 دولارًا شهريًا

الفريق: من 299 دولارًا شهريًا

الأعمال: من 599 دولارًا شهريًا

المؤسسة: سعر مخصص

لماذا أحب هذه الأداة؟ إنها تلقائية.

يقوم مُختصر عناوين URL الخاص بـ Zapier بإنشاء الروابط القصيرة وحفظها لك تلقائيًا. فهو يجعل بناء سير العمل الآلي سلسًا. تخيل أنه يمكنك اختصار رابط منشورك على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي نفس الوقت، حفظه في جداول بيانات Google.

هل يجب أن يكون عبر الرسائل القصيرة أو على Twitter، توفر لك هذه الأداة التكلفة الإضافية لإرسال الروابط والأحرف النصية الإضافية على التوالي. الجزء الممتع هو أن Zapier يتكامل مع أكثر من 2000 تطبيق بما في ذلك Google Drive وSlack وPipedrive وما إلى ذلك.

التسعير

حر.

YOURLS هي أداة مفتوحة المصدر لتقصير عناوين URL. الاختصار هو Your Own URL Shortener. باستخدامه، يمكنك إنشاء روابط خاصة وعامة. ويمكنك القيام بذلك باستخدام كل من الكلمات الرئيسية المتسلسلة والمخصصة لعناوين URL.

تشتمل هذه الأداة على بنية مكون إضافي تتيح لك إضافة ميزات مخصصة جديدة. وتقوم تحليلاتها القوية بتحديد الموقع الجغرافي وتقارير تتبع المُحيلين وتقارير النقرات التاريخية.

كما يوحي الاسم، “خاص بك” – يمكنك تشغيل خدمة تقصير عناوين URL الخاصة بك باستخدام نصوص PHP الصغيرة الخاصة بهذه الأداة.

التسعير

حر

يسمح لك Ow.ly URL Shortener بتتبع حركة مرور الرابط الخاص بك بعد تقصيرها. سواء كان ذلك روابط إلى رسائلك الإخبارية أو منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي أو تعليقاتك أو مواقعك الصغيرة. علاوة على ذلك، يمكنك منح حق الوصول إلى العديد من أعضاء الفريق لتقصير الرابط الخاص بك.

على عكس العديد من أدوات الاختصار الأخرى، تمنعك هذه الأداة من التعرض للهجوم السيبراني عن طريق التحقق من الروابط مقابل القائمة السوداء للتصفح الآمن من Google. ويقوم بإعادة توجيه الروابط الخاصة بك وفهرستها لتتناسب مع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

التسعير

مجانًا: 0 دولار لما يصل إلى 3 ملفات تعريف اجتماعية.

المحترف: 29 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10 ملفات تعريف اجتماعية.

الفريق: 129 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 20 ملفًا اجتماعيًا.

الأعمال: 599 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 35 ملفًا اجتماعيًا.

المؤسسة: خطة قائمة على الاقتباس

تم تصميم خدمة تقصير عناوين URL هذه خصيصًا لمستخدمي Instagram. يوفر Shorby تخصيص رابط ملف تعريف URL قصير لـ Instagram المستخدمين.

قبل شوربي Instagram سيقوم المستخدمون بتحديث رابطهم الحيوي باستمرار للترويج لكل رابط من روابطهم. ومع ذلك، مع Shortby، ما عليك سوى إضافة المحتوى الجديد إلى Shortby والسماح لرابطك الحيوي بالبقاء كما هو.

تمكنك هذه الأداة من تتبع التحليلات الخاصة برابط Shortby الخاص بك والذي يمكنك الدفع من خلال المحتوى الذي تعرضه.

التسعير

خطة مجانية: لا، ولكن هناك نسخة تجريبية مدتها 5 أيام.

الخطة المدفوعة: خطة البداية الأساسية تبدأ من 9 دولارات شهريًا، وأضف Google Analytics وتتبع الإعلانات مقابل 29 دولارًا شهريًا

AdFly هي أداة مجانية لتقصير عناوين URL تساعدك على تقصير روابطك وتحقيق الدخل منها.

بمجرد قيامك بالتسجيل وإنشاء حساب، تسمح لك هذه الأداة بكسب المال في كل مرة ينقر فيها المستخدم على الرابط المختصر الخاص بك. ويمكنك الترويج لروابطك على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المزيد من النقرات والرؤية.

يمكنك أيضًا اتخاذ قرارات العمل من خلال تتبع أداء الروابط الخاصة بك.

التسعير

حر.

Tiny.cc هي أداة لتقصير عناوين URL تشجعك على إنشاء المستخدمين واستهدافهم بذكاء بناءً على اللغة. يحتوي على عرض إعادة الاستهداف لقياس أداء حملتك وتعزيز عوائدك.

تحافظ هذه الأداة على ميزانيتك من خلال السماح لك بإنشاء عناوين URL غنية بالكلمات الرئيسية وعناوين URL مخصصة للعلامة التجارية والرؤية.

التسعير

الأساسي: 5 دولارات شهريًا

الأعمال: 25 دولارًا شهريًا

برو: 44 دولارًا شهريًا

المؤسسة: على أساس الاقتباس

افكار اخيرة

كل أداة لها ميزة فريدة. وبالنسبة للأعمال، فإن أفضل خيار لك هو اختيار الخيار الذي يناسبك من خلال مراعاة ميزانيتك وحجم عملك والجمهور المستهدف.

الدفع قادة المجموعة، برنامج آخر يمكنه مساعدتك في توليد عملاء محتملين من موقعك Facebook مجموعات).