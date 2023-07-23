ستساعدك المقالة التالية: أفضل 11 أداة تقصير لعناوين URL لعام 2023 (مقارنة)

هل ترغب في الترويج لأحدث منشوراتك ومنتجاتك بروابط مختصرة أكثر من الروابط الثابتة البسيطة التي تسمح لك أنظمة إدارة المحتوى مثل WordPress و Squarespace بإنشاءها؟

تحتاج إلى استخدام أداة تقصير عناوين URL.

في هذا المنشور ، قمنا بتجميع أفضل مختصرات عناوين URL التي يمكنك استخدامها لإنشاء روابط قصيرة تعيد توجيه المستخدمين إلى روابط أطول. تسمح لك بعض هذه الأدوات أيضًا بتتبع الروابط من خلال تقارير النقرات والحملات وكذلك استخدام بكسلات التتبع لإعادة استهداف الزوار.

أفضل مختصرات عناوين URL لاختصار الروابط الطويلة

TL ؛ DR:

Sniply.io – أفضل أداة تقصير لعناوين URL تضع علامتك التجارية أولاً.

– أفضل أداة تقصير لعناوين URL تضع علامتك التجارية أولاً. جوتورل – أكثر من مجرد أداة تقصير لعناوين URL.

– أكثر من مجرد أداة تقصير لعناوين URL. قليلا – أداة شاملة وخطة مجانية قوية.

– أداة شاملة وخطة مجانية قوية. رمش – تكامل رائع مع Chrome و Firefox.

– تكامل رائع مع Chrome و Firefox. ClickMeter – الأفضل لتتبع الارتباط.

– الأفضل لتتبع الارتباط. TinyCC – Solid URL Shortener.

– Solid URL Shortener. ريبراندلي – أداة قوية ولكن يمكن أن تكون باهظة الثمن.

– أداة قوية ولكن يمكن أن تكون باهظة الثمن. عنوان URL صغير – بسيط ومجاني 100٪.

– بسيط ومجاني 100٪. يورلس – البرنامج النصي لتقصير ارتباط المصدر المفتوح الذي يمكنك تثبيته على موقع الويب الخاص بك.

– البرنامج النصي لتقصير ارتباط المصدر المفتوح الذي يمكنك تثبيته على موقع الويب الخاص بك. أوي – إنشاء روابط مختصرة وغير محدودة للعلامة التجارية.

– إنشاء روابط مختصرة وغير محدودة للعلامة التجارية. T2M – مختصرة عناوين URL معبأة مميزة.

1.

Sniply.io

Sniply.io هو أفضل اختيار لدينا وهو أفضل أداة تقصير لعناوين URL مع اختلاف طفيف.

يركز بشكل أساسي على مساعدتك في زيادة التحويلات من خلال تنظيم المحتوى.

Sniply.io سريع وسهل الاستخدام خاصة مع امتدادات المتصفح الخاصة به لكل من Google Chrome و Firefox. كل ما عليك فعله هو تشغيل الامتداد ، ولصق عنوان URL الذي ترغب في تقصيره ، وتخصيص CTA وإنشاء الرابط ، ثم المشاركة في النهاية. سهل للغاية إذا وجدت محتوى مفيدًا أثناء التنقل وترغب في مشاركته على الفور.

يعد تخصيص روابطك أمرًا بسيطًا ، بناءً على خطتك ، يمكنك إنشاء روابط بعلامة Sniply التجارية أو عن طريق الاتصال بنطاقك الخاص. من هناك يمكنك تصميم الطريقة التي تريد أن تظهر بها الروابط الخاصة بك مثل اللون والنص والأزرار والصور أو كنموذج.

بمجرد تفعيل عبارات الحث على اتخاذ إجراء ، يمكنك التحقق من نجاحها من خلال عرض علامات تبويب التحليلات داخل Sniply. هنا يمكنك مشاهدة النقرات والتحويلات ومعدل الارتداد والزيارات والمزيد من العروض في مجموعة متنوعة من النصوص والرسوم البيانية والمخططات.

دلائل الميزات:

24/7 دعم البريد الإلكتروني.

اختبار A / B.

إعادة الاستهداف وتحويل البكسل.

مجموعة متنوعة من عمليات الدمج مثل Sendible و Zapier و Mailchimp.

قم بدعوة أعضاء الفريق وقم بتعيين أذوناتهم.

وظيفة إدارة الارتباط.

التسعير:

خطة مجانية مع ميزات محدودة. خطط مدفوعة تبدأ من 29 دولارًا شهريًا (25 دولارًا شهريًا للفواتير سنويًا) لعلامتين تجاريتين و 5000 نقرة / شهر و 1000 رابط مختصر / شهر.

2.

JotURL

إذا كنت تبحث عن أداة تقصير لعناوين URL متعددة الأغراض تعمل كأداة أساسية لحزام أدوات التسويق ، فراجع الميزات جوتورل عليه أن يعرض.

يجعل JotURL من السهل إنشاء روابط مختصرة ذات علامة تجارية وعرض بيانات ثاقبة. سيقوم أيضًا بتصفية الروبوتات حتى لا تحرف بياناتك.

يمكنك إضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء إلى الروابط الخاصة بك ، والروابط المختصرة لاختبار A / B ، وحركة المرور على المسار بناءً على المواقع الجغرافية ، والمزيد.

يعمل JotURL بشكل رائع للفرق أيضًا. يمكنك إعداد المشاريع والفرق لتنظيم المحتوى والروابط الخاصة بك حتى تتمكن من مراقبتها بشكل منفصل.

في لوحة معلومات التحليلات الخاصة بك ، يمكنك بعد ذلك مقارنة هذه المشاريع بسهولة من خلال تصفية الكلمات الرئيسية والعلامات التجارية والقنوات والمصادر وما إلى ذلك ، ثم مشاركة هذه التقارير أو تصديرها إلى فريقك وعملائك وشركائك.

ميزة أخرى أنيقة هي أنه يتم تصفية برامج الروبوت بحيث لا يتم انحراف تحليلاتك.

تشمل الميزات الإضافية InstaURL وهو ملف Instagram أداة bio link و WhatsURL التي توفر لك رابطًا فريدًا لمستخدمي WhatsApp.

دلائل الميزات:

إنشاء روابط مختصرة بسرعة وسهولة.

عرض التحليلات التي تصفي الروبوتات.

عرض CTA’s على الروابط المختصرة الخاصة بك.

قم بتوجيه حركة المرور إلى صفحات مختلفة بناءً على الموقع الجغرافي.

قم بتنفيذ UTM Parameter داخل روابطك.

قوالب رموز QR الديناميكية ذات العلامات التجارية.

أ / ب اختبر الروابط الخاصة بك.

تكاملات مثل: Windows التطبيق و Google Analytics.

التسعير:

بدءًا من 9 يورو شهريًا والتي تتضمن 3 مستخدمين و 5 علامات تجارية و 2000 رابط ذي علامة تجارية. وفر 20٪ على الاشتراك السنوي.

3. قليلا

إذا كنت تبحث عن أداة تقصير لعناوين URL مخصصة قليلا هو أحد أكثر مختصرات عناوين URL شيوعًا في الوجود. ومن بين عملائها شركة Disney و Nike و Amazon ولإعطائك فكرة عن مدى انتشار استخدام هذه الأداة.

Bitly مجاني في معظم الأحيان إذا كان كل ما تحتاجه هو اختصار بعض الروابط هنا وهناك (يمكنك بالفعل تقصير ما يصل إلى 1500 عنوان URL / شهر مع الخطة المجانية). تتوفر امتدادات Chrome و Firefox لتقصير الارتباط أثناء التنقل. ومع ذلك ، فإن خططها المدفوعة تفتح الكثير من الميزات القوية بقدر ما يذهب التسويق.

من بين هذه عناوين URL ذات العلامات التجارية. الروابط المختصرة بواسطة Bitly تستخدم “bit.ly” كمجال. تتيح لك العلامة التجارية استخدام مجال مخصص للروابط المختصرة الخاصة بالعلامة التجارية. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون لدينا sb.xyz. لذا بدلاً من “bit.ly/34512” ، يمكن أن يكون لدينا “sb.xyz/34512”.

ضع في اعتبارك أنه يمكنك أيضًا إضافة كلمات رئيسية مخصصة بعد الشرطة المائلة للأمام / ، مثل أو “sb.xyz/blogpost”.

يساعدك هذا في بناء الثقة بينك وبين الجمهور الذي قد يكون أكثر ميلًا إلى النقر فوق الروابط التي تشبه اسم علامتك التجارية.

يمكنك أيضًا إنشاء علامات تتيح لك تنظيم الروابط ومراقبة سجل الارتباط عند إنشاء حساب ، مما يجعل إعادة استخدام روابط معينة أمرًا بسيطًا قدر الإمكان. تمنح الخطط المخصصة عالية المستوى الوصول إلى الحملات ومعلمات UTM لأدوات مثل Google Analytics.

دلائل الميزات:

ما يصل إلى 3000+ رابط / شهر.

ما يصل إلى 3000+ رابط ذي علامة تجارية / شهريًا.

عناوين URL مخصصة مجانية ذات علامات تجارية (بعد /).

علامات لتجميع الروابط الخاصة بك في فئات.

أنشئ حملات بتقارير عن النقرات والموقع ونوع الجهاز.

انشر عناوين URL المختصرة إلى Twitter مباشرة من Bitly.

قم بتوسيع Bitly من خلال ملحقات المتصفح والتكاملات الرسمية وخطافات الويب واتصالات واجهة برمجة التطبيقات.

التسعير:

Bitly مجاني إلى الأبد لما يصل إلى 1000 رابط / شهر. تمنحك الخطط المميزة إمكانية الوصول إلى روابط إضافية وعناوين URL ذات علامة تجارية ، من بين أشياء أخرى. يبدأ السعر من 35 دولارًا في الشهر أو 348 دولارًا في السنة ، وهو خصم بنسبة 17٪.

4.

BLINK

رمش هي أداة أخرى لتقصير عناوين URL شائعة الاستخدام مع قاعدة عملاء تتضمن أسماء مثل Target و Coca-Cola و UPS و Seattle Seahawks.

اثنان من أكبر الميزات التي توفرها هذه الأداة هما إدارة الروابط وعناوين URL ذات العلامات التجارية.

يمكنك تقصير الروابط مباشرة من لوحة معلومات BLINK أو استخدام ملحقات المستعرض الخاصة بهم لمتصفح Firefox و Chrome. يمكنك أيضًا تجميع روابط محددة مع العلامات والبحث عنها بسهولة باستخدام المرشحات.

تتمتع جميع الحسابات المميزة بإمكانية الوصول إلى عناوين URL ذات العلامات التجارية ، ويمكنك تخصيص الكلمات الرئيسية التي تستخدمها بعد الشرطة المائلة للأمام.

أثناء قيامك بتقصير عناوين URL باستخدام BLINK ، ستلاحظ العديد من أجزاء البيانات التي يتم جمعها داخل لوحة التحكم. تعد أعداد النقرات من أهمها مع المخرجات بما في ذلك إجمالي عدد النقرات والموقع والمتصفح ونوع الجهاز. لكل خطة حدها الخاص لعدد نقرات الارتباط التي تظهر في هذه التقارير. لحسن الحظ ، ستستمر الأداة في إعادة توجيه الزائرين إلى صفحتك حتى عندما تصل إلى هذه الحدود.

دلائل الميزات:

عناوين URL مختصرة غير محدودة ، بما في ذلك عناوين URL ذات العلامات التجارية.

نقرات غير محدودة على الرابط ، على الرغم من قياس التقارير.

تخصيص الروابط بعد /.

علامات لتجميع الروابط.

قم بإخفاء عناوين URL الطويلة بحيث يظهر عنوان URL المختصر فقط في شريط العناوين.

UTM Builder لبناء الحملات باستخدام Google Analytics.

تقارير وتحليلات متقدمة تسمح لك بمراقبة أداء الارتباط.

الامتدادات المتاحة مع امتدادات المتصفح ، والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات والتكاملات المتعددة.

التسعير:

لدى BLINK خطة مجانية تقدم 1000 رابط لكل مجال وميزات محدودة. تبدأ الخطط المميزة من 12 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين ، وما يصل إلى 10000 رابط نشط وما يصل إلى 7500 نقرة ارتباط قابلة للتتبع.

5.

ClickMeter

ClickMeter هو برنامج معقد مصمم بشكل أساسي لتتبع الروابط ، على الرغم من تضمين أداة تقصير عناوين URL تحت هذه المظلة.

على عكس الأداتين السابقتين ، لا يقدم ClickMeter مجاله الخاص لعناوين URL المختصرة ويريد منك استخدام عنوان URL الخاص بعلامتك التجارية بدلاً من ذلك.

يعد فهم هذه الأداة أمرًا بسيطًا عند مقارنتها بأدوات أخرى في هذه القائمة: بينما يركز كل من Bitly و BLINK على جانب تقصير الارتباط في منتجاتهما ويقدمان تتبعًا وتحليلات خفيفة الوزن ، فإن ClickMeter توسع في هذه الميزات بطرق متقدمة. يتم دمج تقصير عناوين URL في هذه الميزات بشكل طبيعي.

يمكنك تتبع النقرات وطرق العرض للروابط استنادًا إلى مجموعة متنوعة من نقاط البيانات المختلفة ، بما في ذلك الموقع والتنظيم واللغة والمستعرض ونوع الجهاز والنظام الأساسي والكلمة الرئيسية. يمكنك أيضًا تتبع الروابط التي تنتج أفضل معدلات التحويل بناءً على عدد العملاء المتوقعين والمبيعات التي ينتجونها.

يوفر ClickMeter أيضًا تقارير وعمليات إعادة توجيه معقدة. يقدم كل من Bitly و BLINK عمليات إعادة التوجيه أيضًا ، ولكن ClickMeter يسمح لك باستهداف عمليات إعادة التوجيه استنادًا إلى كل شيء بدءًا من الموقع واللغة ومعلمات الجهاز إلى أشياء أكثر تعقيدًا مثل عمليات إعادة التوجيه العشوائية والمتسلسلة لاختبارات الانقسام وعمليات إعادة التوجيه الموزونة التي ترسل الزوار إلى صفحات مقصودة مختلفة من نفس الرابط وإعادة التوجيه إلى صفحات مقصودة مختلفة بعد عدد معين من النقرات والمزيد.

دلائل الميزات:

ما يصل إلى 50 مليون نقرة قابلة للتتبع شهريًا.

ما يصل إلى 100 نطاق ذي علامة تجارية.

ما يصل إلى 5 ملايين رابط تتبع ووحدات بكسل ولافتات وأدوات دوارة (“نقاط البيانات”).

إعادة توجيه حركة المرور إلى صفحات مقصودة متعددة. يتم تضمين اختبارات الانقسام مع هذه الميزة.

تتبع نقرات الارتباط والتحويلات والمبيعات.

تقارير وتحليلات متقدمة.

قواعد إعادة التوجيه المتطورة.

إعادة الاستهداف مع تتبع البكسل.

جوجل تحليلات التكامل.

التسعير:

تقدم ClickMeter ثلاث خطط مع مستويات متعددة لكل خطة. مع ذلك ، يبدأ السعر من 29 دولارًا شهريًا لـ 25000 حدث / شهر ، وما يصل إلى 2500 نقطة بيانات ، ومجال واحد ذي علامة تجارية وسنة واحدة من تخزين البيانات.

6.

TinyCC

TinyCC هي أداة مخصصة لتقصير عناوين URL وإدارة الروابط تستخدمها أكثر من 279000 شركة حول العالم.

يتوفر إصدار مجاني وخفيف الوزن من الأداة على tiny.cc.

يمكنك إنشاء عنوان URL مختصر واحد في كل مرة باستخدام هذا الإصدار ولكن يمكنك فقط تخصيص النصف الخلفي منه (بعد /).

يتوفر الإصدار المميز من TinyCC على موقع tinycc.com. باستخدام هذا الإصدار ، يمكنك استخدام عنوان URL الخاص بعلامتك التجارية لإنشاء ما يصل إلى مليون رابط وإنشاء ما يصل إلى 15000 نقرة يوميًا وفقًا للخطة التي تختارها.

تعد عمليات إعادة التوجيه واحدة من أكثر ميزات TinyCC التي يتم الإعلان عنها ، على الرغم من أن الشركة تسميها “الروابط الذكية” بدلاً من ذلك. إعادة الاستهداف متاحة ، ويمكنك تتبع نقرات الرابط من خلال العدد الإجمالي الذي تتلقاه والمدن التي نشأت منها.

يمكنك أيضًا تنظيم الروابط الخاصة بك في مجلدات وعلامات.

دلائل الميزات:

ما يصل إلى 1 مليون رابط.

ما يصل إلى 10 مجالات مخصصة.

15000+ نقرة ارتباط في اليوم.

تجميع الروابط في علامات.

جوجل تحليلات التكامل.

استخدم رابطًا قصيرًا واحدًا لإرسال المستخدمين إلى صفحات مقصودة محددة اعتمادًا على مجموعة متنوعة من المعلمات المختلفة ، بما في ذلك اللغة ونوع الجهاز.

المدمج في وصلة رصد كسر.

رموز إعادة الاستهداف المتاحة للروابط القصيرة.

التتبع الأساسي والتقارير.

قابل للتمديد عبر webhooks وواجهة برمجة التطبيقات للأداة.

التسعير:

يمكنك إنشاء عناوين URL مختصرة بسيطة بدون علامة تجارية باستخدام الإصدار المجاني من TinyCC. تبدأ الخطط المميزة بسعر 5 دولارات شهريًا أو 55 دولارًا في السنة. تمنحك هذه الخطة الوصول إلى مجال مخصص واحد و 500 رابط و 1000 نقرة على الرابط في اليوم.

7.

Rebrandly

ريبراندلي هي أداة تقصير عناوين URL شائعة بالإضافة إلى أنها شركة شقيقة لـ ClickMeter.

تم إنشاء أكثر من مليار رابط بواسطة قاعدة عملاء تضم علامات تجارية مثل Shopify و PayPal و Lamborghini.

تمتلك الأداة الكثير من نفس ميزات ClickMeter ولكنها منتج أخف بكثير بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، على عكس الكثير من الأدوات الأخرى في هذه القائمة ، تم تصميم Rebrandly لمساعدتك في الترويج للروابط الطويلة مع نطاقك المختصر الذي يحمل علامتك التجارية ولا يقدم نطاقًا خاصًا به. إنها ليست ميزة بل الهدف الرئيسي للعلامة التجارية.

التعاون هو سمة رئيسية أخرى لهذا المنتج. يسمح لفريقك بإنشاء روابط جديدة حسب الرغبة ومشاركة الروابط الحالية مع بعضهم البعض. بالإضافة إلى ذلك ، تقوم الأداة بجمع البيانات لأعضاء الفريق الفرديين وستقوم بالإبلاغ عن الأشخاص الذين يتلقون أكبر عدد من النقرات والبلدان التي تأتي منها هذه النقرات.

يتوفر التتبع وعمليات إعادة التوجيه أيضًا. يمكنك إعداد عدة صفحات مقصودة لارتباط واحد. يمكن للزائر الذي يتم إرسال الزوار إليه الاعتماد على مكان وجودهم ونوع الجهاز الذي يستخدمونه والمزيد.

دلائل الميزات:

عمليات إعادة توجيه غير محدودة.

ما يصل إلى 1.5 مليون نقرة متتبعة شهريًا.

ما يصل إلى 150000+ روابط ذات علامة تجارية.

ما يصل إلى 20+ نطاق ذي علامة تجارية.

تخصيص عناوين URL بعد /.

اسمح لأعضاء الفريق بإنشاء الروابط ومشاركتها.

التحليلات والتقارير التي تعرض سجل الارتباط وإجمالي عدد النقرات وموقع النقرات والمزيد.

UTM builder for Google Analytics.

تنظيم الروابط مع العلامات.

أضف بكسلات التتبع لإعادة استهداف الزوار.

مدير الارتباط المعطل (لخطة المؤسسة المخصصة).

50+ تكامل.

التسعير:

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 500 رابط واستخدام خمسة مجالات مخصصة وتتبع ما يصل إلى 5000 نقرة شهريًا باستخدام الإصدار المجاني من Rebrandly.

تبدأ الخطط المميزة بسعر 29 دولارًا في الشهر أو 288 دولارًا في السنة ، وآخرها بخصم 16٪. تفتح هذه الخطة عددًا من الميزات المتميزة المختلفة بالإضافة إلى القدرة على إنشاء ما يصل إلى 5000 رابط وتتبع ما يصل إلى 25000 نقرة.

لسوء الحظ ، لا تتوفر علامات الارتباط إلا في خطة Pro وأعلى ، والتي تكلف 69 دولارًا في الشهر أو 696 دولارًا في السنة.

8. عنوان URL صغير

عنوان URL صغير هو أداة تقصير مجانية وبسيطة لعناوين URL. لا يحتوي على أي من أجراس وصفارات الأدوات الأخرى الموجودة في هذه القائمة ، لذا فهو حقًا مجرد أداة تقصير بسيطة للارتباط.

كل ما عليك فعله هو زيارة الصفحة الرئيسية للأداة ، وإدخال الرابط الذي تريد اختصاره ، وإدخال كلمة رئيسية مخصصة ، إذا كنت ترغب في ذلك ، واختصارها. هذا كل شيء.

لا توجد عناوين URL ذات علامة تجارية ولا تتبع. ومع ذلك ، هناك إلى حد ما ميزة إعادة توجيه مضمنة ، ولكن لا شيء يقترب من الأدوات الأخرى في هذه القائمة.

دلائل الميزات:

روابط غير محدودة.

عمليات إعادة التوجيه البسيطة. كل ما عليك فعله هو إضافة اسم ملف صفحتك إلى نهاية رابطك المختصر لإعادة توجيه الزوار إليه.

التسعير:

TinyURL مجاني للاستخدام.

9.

YOURLS

يورلس عبارة عن أداة تقصير لعناوين URL مجانية وخفيفة الوزن يمكنك تثبيتها على موقعك عبر البرامج النصية PHP و / أو المكونات الإضافية.

يمكنك استخدامه لإنشاء روابط قصيرة بسيطة ذات علامة تجارية مخصصة.

يمكنك حتى إعداد الأشياء بطريقة تسمح للأطراف الخارجية باستخدام أداة تقصير الروابط.

هذه الأداة تقنية أكثر بكثير من الأدوات الأخرى في هذه القائمة لأنها تتطلب منك تثبيت البرامج النصية بطرق قد تكون أعلى من إمكانيات المدون العادي. ربما يكون أكبر جاذبية لهذا النمط من أداة تقصير عناوين URL هو حقيقة أنك لا تقوم بتسليم بياناتك إلى طرف ثالث حيث يتم استضافة الروابط على الخادم الخاص بك.

دلائل الميزات:

ليست أداة طرف ثالث. يجب عليك تثبيته على موقعك لاستخدامه.

عناوين URL ذات علامات تجارية مخصصة غير محدودة.

مُختصر URL الخاص أو العام. إنه اختيارك.

تقارير بسيطة عن عدد النقرات وموقع النقرات.

التسعير:

YOURLS مجاني للاستخدام.

10.

Ow.ly

أوي هي أداة تقصير لعناوين URL تقدمها أداة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة Hootsuite.

باستخدام Ow.ly ، يمكنك إنشاء روابط مختصرة ذات علامة تجارية غير محدودة.

يحتوي أيضًا على لوحة تحكم تحليلات متقدمة ستساعدك على تتبع حملاتك وإدارة الروابط الخاصة بك.

من خلال الترقية إلى حساب Hootsuite مدفوع ، يمكنك أيضًا الوصول إلى ميزات Ow.ly Pro التي تتضمن معلمات عناوين URL المخصصة لتتبع الحملات باستخدام Google وميزات إعداد التقارير.

تشمل الميزات الأخرى المضمنة في Hootsuite ميزات إدارة ونشر الوسائط الاجتماعية ، وميزات مراقبة العلامة التجارية ، بالإضافة إلى خيارات إدارة الإعلانات المتقدمة.

في السابق ، كانت هذه الأداة متاحة لأي شخص ، لكنك الآن بحاجة إلى حساب Hootsuite لاستخدامها. يمكنك بسهولة التسجيل للحصول على حساب Hootsuite مجاني للاستفادة من Ow.ly.

دلائل الميزات:

تقصير عناوين URL ذات العلامات التجارية المخصصة

خيارات التحليلات المتقدمة

ميزات التقارير

التسعير:

للوصول إلى Ow.ly ، تحتاج إلى إنشاء حساب Hootsuite. تبدأ الخطط المدفوعة من 99 دولارًا شهريًا للفواتير سنويًا. جرب نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

11.

T2M

T2M هي أداة تقصير عناوين URL كاملة الميزات ، وهي واحدة من أكثر أدوات تقصير الروابط بأسعار معقولة في السوق.

مقابل دفع 5 دولارات لمرة واحدة ، يمكنك الاستمتاع بتقصير غير محدود للروابط والمزيد.

T2M كاملة مع لوحة تحكم قوية يمكن أن تساعدك على إنشاء عناوين URL مخصصة للعلامة التجارية وإدارة حملاتك وتتبع الروابط بتفصيل كبير. عندما يتعلق الأمر بإدارة URL.

لا يسمح لك T2M بإنشاء وتحرير عناوين URL المختصرة فحسب ، بل يمكنك أيضًا الوصول مدى الحياة إلى عناوين URL ويمكنك إنشاء رموز QR قابلة للطباعة وغير ذلك الكثير.

تحتوي الأداة على كل ما تحتاجه لإنشاء الروابط الخاصة بك وتتبعها وإدارتها بشكل فعال. على سبيل المثال ، تقدم الأداة ميزات تحليلات مفصلة تتضمن مخططات الخط الزمني وخيارات إعداد التقارير وخيارات التصفية.

تقدم T2M أيضًا مجموعة من الوظائف الإضافية عند الطلب بما في ذلك أداة إنشاء UTM وإعادة توجيه المعلمات. بشكل عام ، تعد هذه الأداة خيارًا رائعًا إذا كنت تبحث عن أداة تقصير لعناوين URL مخصصة وأداة لإدارة الارتباط. إنه أيضًا خيار رائع للوكالات لأنه يحتوي على خيارات متعددة المستخدمين ووضع العلامات البيضاء.

دلائل الميزات:

تقصير غير محدود لعناوين URL ذات العلامات التجارية

لوحة تحكم قوية لإدارة الارتباط

خيارات التحليلات وإعداد التقارير

ميزات إدارة الارتباط المتقدمة

التسعير:

خطة T2M الأساسية متاحة لدفع 5 دولارات لمرة واحدة. تبدأ الخطط الشهرية من 9.99 دولارًا في الشهر

ما الأداة الأفضل لتقصير عناوين URL؟

كما هو الحال مع معظم المنتجات ، فإن تحديد أفضل أداة تقصير لعناوين URL يرجع إلى شيئين: ميزانيتك وما تحتاجه من أجله. هناك عدد قليل من الخيارات المجانية ومنخفضة التكلفة في هذه القائمة ، بالنسبة للمبتدئين.

معظم مختصرات عناوين URL في هذه القائمة متشابهة جدًا عندما يتعلق الأمر بها. بمجرد تحديد نقطة السعر ، قد تحتاج إلى إلقاء نظرة على واجهات المستخدم الخاصة بهم من خلال التجارب المجانية والمراجعات التفصيلية للحصول على فهم حقيقي لكيفية استخدام كل واحدة بالفعل.

ضع في اعتبارك ما إذا كانت الأداة تقصر عناوين URL بطريقة تناسبك وما إذا كانت عناوين URL ذات العلامات التجارية معروضة بسعر مناسب أم لا. ابحث عن المراجعات التي تدخل في تقارير كل أداة ، أو إذا كنت لا تزال غير متأكد من أفضل أداة تقصير لعناوين URL ، فجرّب كل أداة تجريبية مجانية.

أخيرًا ، إذا كان فريق التسويق الخاص بك يضم أكثر من شخص واحد ، فضع في اعتبارك أيضًا ميزات تعاون كل أداة.

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