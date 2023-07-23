ستساعدك المقالة التالية: أفضل 12 أداة لتحسين محركات البحث على الصفحة لعام 2023: تحليل المحتوى وتحسينه بسرعة

هل تبحث عن أفضل أدوات تحسين محركات البحث لتحسين محركات البحث على الصفحة؟ لقد حصلت على تغطيتها.

في هذا المنشور ، سنشارك أفضل أدوات تحسين محركات البحث مدفوعة الأجر والمجانية للمساعدة في تحسين موقع الويب الخاص بك حتى تتمكن من الحصول على مرتبة أعلى واكتساب حركة المرور العضوية الأكثر صلة من محركات البحث.

كل أداة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) لها نهج مختلف عندما يتعلق الأمر بمساعدتك على تبسيط إستراتيجية تحسين محركات البحث على الصفحة.

تركز بعض الأدوات بنسبة 100٪ على تحسين محركات البحث على الصفحة. بينما سيشمل الآخرون ، تحسين محركات البحث على الصفحة ، وتدقيق موقع الويب ، وميزات إضافية للمساعدة في إستراتيجية تحسين محركات البحث على الصفحة.

مستعد؟ هيا بنا نبدأ:

أدوات تحسين محركات البحث على الصفحة لتحليل المحتوى الخاص بك وتحسينه – ملخص

TL ؛ DR:

سيرفر سيو – أفضل أداة تحسين محركات البحث على الصفحة لتحسين المحتوى الجديد أو تدقيق المحتوى الحالي. يسجل المحتوى الخاص بك بناءً على المحتوى الذي يتم تصنيفه بالفعل. ترتيب SE – أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد تتضمن كل ما تحتاجه. يتضمن مراجع موقع قوي ومحرر محتوى ومحلل SEO على الصفحة. هناك أيضًا تحليل الروابط الخلفية وتتبع الترتيب والبحث عن الكلمات الرئيسية والمزيد. العبث – ستساعدك هذه الأداة في البحث عن المحتوى الخاص بك وتحسينه. ممتاز لتسريع عملية كتابة الملخصات. ولديه بعض الأدوات الإضافية المخفية بعيدًا. نحب بشكل خاص تكامل Google Search Console الذي يساعدك في العثور على فرص لتحسين المحتوى الحالي. يتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع إنشاء المحتوى. PageOptimizer Pro – أداة تحسين قوية على الصفحة تعتمد على عدد كبير من التجارب. يحتوي كل تقرير على الكثير من التوصيات لتحسين صفحاتك وتحسين التصنيفات العضوية. سمراش – أداة أخرى قوية لتحسين محركات البحث يمكن أن تساعدك في تحسين محركات البحث على الصفحة. يمكن لمدقق الموقع الخاص بهم الكشف عن المشكلات الفنية ، ويساعدك مساعد الكتابة على تحسين المحتوى المكتوب ، ويقدم مدقق تحسين محركات البحث على الصفحة اقتراحات لتحسين تصنيفاتك. نتبيك العنكبوت – زاحف SEO قائم على البرامج يمكنه تدقيق موقع الويب الخاص بك وتشغيل عمليات فحص تحسين محركات البحث على الصفحة. يمكن أن يكون تكامل Google Analytics مفيدًا لتشغيل عمليات تدقيق المحتوى.

1. سيرفر

سيرفر سيو هي واحدة من أفضل أدوات تحسين محركات البحث نظرًا لتعدد استخداماتها وميزاتها الواسعة في تحسين محركات البحث. مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ، يقوم بأتمتة كل جزء تقريبًا من عملية البحث اليدوي لكتابة محتوى محسن.

إنه يحلل نتائج البحث ذات الترتيب الأعلى لكلمة رئيسية معينة ويمنحك تفاصيل شاملة حول كيفية تحسين المحتوى الخاص بك لجعله مرتبًا.

الميزة المفضلة لدينا في Surfer هي محلل SERP. يمنحك محلل SERP تحليلًا متعمقًا لنتائج الصفحة الأولى من Google. يقوم بتحليل أكثر من 500 إشارة على الصفحة لمنحك بيانات تحسين محركات البحث المطلوبة.

تتضمن البيانات التي تم تحليلها طول المحتوى المثالي ، والكثافة ، وتكرار الكلمة الرئيسية المستهدفة ، والكلمات الرئيسية الثانوية ، وعدد العناوين ، وهيكل العناوين ، وعدد الصور المثالي ، وعدد الفقرات ، والمزيد. حتى أنه يعرض لك متوسط ​​عدد الروابط التي تحتوي عليها أفضل النتائج لإرشادك في بناء الروابط والارتباط الداخلي.

ميزة أخرى ، محرر المحتوى ، لديها منشئ مخطط تفصيلي مدمج. بمساعدتها ، يمكنك رؤية عناوين وعناوين النتائج ذات الترتيب الأعلى في نفس المكان وبناء مخططك بما يتماشى مع المحتوى النهائي المحسّن.

ليس عليك البحث عن الأسئلة التي يطرحها جمهورك المستهدف. يمنحك محرر المحتوى قسمًا من “الأسئلة” للعنوان بناءً على هدف البحث.

ليس هذا فقط ، إنه رائع لتحديث المحتوى الموجود أيضًا. يمكنك أيضًا تدقيق الثغرات في المحتوى المنشور وتحديدها باستخدام أداة التدقيق الخاصة بها لجعلها في مرتبة أعلى.

أفضل جزء؟

إنه يجعل التعاون مع الكتاب المستقلين وفريق المحتوى الداخلي أمرًا سهلاً للغاية. يمكنك إنشاء رابط قابل للمشاركة في محرر المحتوى ومشاركته مع كتّابك لجعل العملية سهلة وسريعة وخالية من المتاعب لمن يعمل في المشروع.

سيقوم المحرر بتسجيل المحتوى الخاص بك من 100 بناءً على مدى تحسينه. إذا كانت النتيجة منخفضة ، يمكنك إجراء تغييرات مقترحة وتحسين المحتوى الخاص بك بشكل أكبر. على سبيل المثال ، يبرز الروابط المعطلة حتى تتمكن من ضمان إعادة توجيه جميع الروابط إلى صفحات الويب التي تريدها.

التسعير

تبدأ الخطط من 89 دولارًا شهريًا مع توفر خصومات سنوية. لا توجد خطة مجانية أو نسخة تجريبية مجانية.

اقرأ مراجعة Surfer.

2.

SE الترتيب

ترتيب SE هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد تقدم كل شيء بدءًا من عمليات تدقيق مواقع الويب ومراقبة الروابط الخلفية إلى تحسين محركات البحث على الصفحة والبحث عن الكلمات الرئيسية.

باستخدام مدقق تحسين محركات البحث على الصفحة ، يمكنك عرض مدى تحسين صفحات الويب لمحركات البحث بناءً على الكلمات الرئيسية المستهدفة. إنه يحلل جودة المحتوى الخاص بك جنبًا إلى جنب مع الجوانب الفنية.

على سبيل المثال ، من ناحية ، يقوم بمراجعة الجوانب الفنية بناءً على مقاييس تحسين محركات البحث مثل الروابط الداخلية والخارجية ، وسرعة تحميل الصفحة ، وعنوان URL للصفحة ، وحالة الفهرس ، والمزيد. من ناحية أخرى ، يقوم بمسح المحتوى الخاص بك بحثًا عن كثافة الكلمات الرئيسية وعلامات الرأس والعنوان والعلامات الوصفية لتحليل ما إذا كان المحتوى المكتوب الخاص بك مناسبًا لكبار المسئولين الاقتصاديين.

يمكنك أيضًا الوصول إلى أداة محرر المحتوى. يتيح لك ذلك تحسين المحتوى الخاص بك أثناء كتابته. ستحصل على توصيات بشأن العبارات لتضمينها وأفكارًا لتحسين هيكل المحتوى الخاص بك.

يحتوي تصنيف SE على ميزات أخرى مثل مدقق الروابط الخلفية وأبحاث الكلمات الرئيسية ومتعقب الرتبة ومراجعة مواقع الويب وأبحاث المنافسين لتلبية متطلبات تحسين محركات البحث المهمة الأخرى في نفس المكان.

علاوة على ذلك ، إذا كنت وكالة وتقدم تحسين محركات البحث كخدمة ، فيمكنك استخدام خدمة التسمية البيضاء لتقديم الأداة على أنها أداة خاصة بك ، وكل ذلك بسعر معقول.

التسعير

يقدم تصنيف SE نسخة تجريبية مدتها 14 يومًا وتبدأ خططها بسعر 23.52 دولارًا في الشهر.

اقرأ مراجعة تصنيف SE.

3. العبث

العبث هو حل شامل لسير عمل المحتوى بالكامل ، من تخطيط المحتوى وإنشائه إلى التحسين والتحليلات.

يمكن لقوالب الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Frase بدء مسوداتك باستخدام مخططات ومقدمات وعناوين ذكية. يمكنه أيضًا إكمال الجمل تلقائيًا وإعادة صياغة النص الخاص بك لإنشاء نسخة عالية التحويل ومحسّنة لتحسين محركات البحث في كل مرة.

يُعد مُحسّنات محرّكات البحث على الصفحة أمرًا سهلاً مع أدوات تحسين المحتوى والتحليلات الخاصة بـ Frase التي تقيس المحتوى الخاص بك مقابل محتوى منافسيك وتحديد الفرص عالية الترتيب تلقائيًا.

وبفضل ملخصات المحتوى الآلية ، يمكنك إنشاء إرشادات مدروسة جيدًا لمسوداتك في أي وقت من الأوقات.

يحتوي Frase أيضًا على Google Search Console مدمجًا في تحليلات المحتوى الشاملة ، للكشف عن المناطق التي يمكنك من خلالها تحسين المحتوى الحالي الخاص بك.

يمكنك أيضًا فتح ميزات مثل حجم البحث الشهري الإضافي وتحليلات بيانات SERP والوصول غير المحدود إلى كاتب Frase AI عن طريق شراء إضافة SEO الخاصة بهم.

التسعير

تبدأ خطط الأسعار من 14.99 دولارًا شهريًا ، مع توفر خطط متميزة للفرق والشركات الأكبر. تكلف إضافة تحسين محركات البحث (SEO) 35 دولارًا إضافيًا في الشهر.

ابدأ نسخة تجريبية مدتها 5 أيام مقابل دولار واحد.

اقرأ مراجعة Frase.

4.

PageOptimizer Pro

PageOptimizer Pro (POP) هي أداة لتحسين محرك البحث على الصفحة تعتمد على نظام تسجيل حاصل على براءة اختراع مدعوم بأكثر من 400 اختبار على خوارزمية تحسين محركات البحث من Google.

يهدف إلى إنتاج محتوى مُحسّن لتحسين محركات البحث للوكالات المحترفة والمسوقين بالإضافة إلى مؤلفي النصوص والمستقلين.

تم تجهيز POP بميزة ملخص المحتوى التي تنشئ توصيات تحسين محركات البحث للمحتوى الخاص بك وتوفر لك درجة لقياس أداء المحتوى الخاص بك قبل أن تجعله مباشرًا.

وباستخدام محرر المحتوى الخاص به ، يمكنك العمل على المحتوى الخاص بك بناءً على توصيات الوقت الفعلي حول كيفية تأثير تغييراتك على المحتوى الخاص بك عند نشره. يتحقق نظام تصنيف عامل التصنيف من POP الحاصل على براءة اختراع من المحتوى الخاص بك من خلال أكثر من 400 اختبار لإنتاج المحتوى الأكثر تحسينًا.

يتم الاهتمام بتحسين محركات البحث الفني لديك بفضل اقتراحات POP للكلمات الرئيسية وعلامات الرأس والمخطط وشروط LSI.

التسعير

يبدأ السعر من 27 دولارًا في الشهر ، مع خطط متميزة تقدم تقارير غير محدودة دون أي تكلفة إضافية. يمكنك أيضًا الاستفادة من إصدار تجريبي مجاني لمدة 7 أيام لخطتهم الأساسية.

5.

Semrush

سمراش هي عبارة عن منصة تسويق شاملة تغطي تحسين محركات البحث (SEO) و PPC ووسائل التواصل الاجتماعي وغير ذلك الكثير.

يقوم مدقق تحسين محركات البحث على الصفحة بتحليل المحتوى الخاص بك ويقترح أفكارًا ذكية ليس فقط حول تحسين محركات البحث التقني و SERP والمحتوى ولكن أيضًا الإستراتيجية والدلالات وتجربة المستخدم.

يمكنك أيضًا استخدام Semrush كأداة للبحث عن الكلمات الرئيسية ، حيث يمنحك أفكارًا للكلمات الرئيسية ، ويصنفها بناءً على صعوبة الكلمات الرئيسية (دينار كويتي) ، ويمنحك حجم البحث الشهري ومقاييس تحسين محركات البحث الأخرى.

يعد تحليل الروابط الخلفية ومراجعات تحسين محركات البحث الفنية وأبحاث اتجاهات Google مكافآت إضافية. علاوة على ذلك ، فهو يقدم توصيات لتحسين ليس فقط المحتوى الخاص بك ولكن أيضًا إستراتيجية تحسين محركات البحث الشاملة الخاصة بك.

فقط أدخل عنوان URL الذي تريد تحسينه ، والكلمات الرئيسية المستهدفة ، والموقع المستهدف. ثم يقوم بتحليل الصفحات التي تفوقت عليك وتولد رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين تصنيفك في SERPs.

ينتج عن تكاملها مع Google Analytics و Google Search Console ، جنبًا إلى جنب مع أدوات تدقيق الموقع الخاصة بها ، أفكارًا مدعومة بالبيانات حول كيفية إنتاج محتوى عالي المستوى ، وتحسين محركات البحث التقني ، وكسر SERP ، وإلغاء تأمين توصيات الإستراتيجية حول مناطق موقعك التي يجب تحديد أولوياتها.

التسعير

يبدأ السعر من 129.95 دولارًا شهريًا ويمكنك أيضًا تجربته مع إصدار تجريبي مجاني لمدة 7 أيام. تقدم Semrush أيضًا ضمانًا لاسترداد الأموال لمدة 7 أيام على جميع خططها.

اقرأ مراجعتنا عن Semrush.

6.

Netpeak العنكبوت

نتبيك العنكبوت هي أداة سطح مكتب احترافية لتدقيق تحسين محركات البحث (SEO) وتجريف مواقع الويب.

إنه يحزم الكثير من أدوات تحسين محركات البحث على الصفحة وتحسين موقع الويب وأدوات تجريف الموقع في تطبيق واحد.

Netpeak Spider هو في الأساس برنامج SEO Crawler يقوم بإجراء تحليل متعمق لموقع الويب الخاص بك ويكشف عن المشكلات التي تمنعك من الترتيب في أفضل 10 نتائج بحث في Google ومحركات البحث الأخرى أيضًا.

مزودًا بالقدرة على التحقق من المحتوى الخاص بك للحصول على 80+ من معلمات تحسين محركات البحث على الصفحة ، وأكثر من 100 مشكلة تتعلق بتحسين موقع الويب ، يزيل Netpeak Spider الحواجز التي تحول دون تحقيق نجاح تحسين محركات البحث. متكامل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics و Google Search Console و Yandex.Metrica ، لن تحتاج أبدًا إلى الخروج من الأداة للوصول إلى حركة المرور والتحويل والأهداف.

يمكن أن تساعدك ميزات كشط موقع الويب في إنشاء خرائط مواقع XML ببضع نقرات واستخراج البيانات المقسمة من موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات كشط الويب القوية. ويمكنك أيضًا حساب PageRank الداخلي لصفحات الويب الخاصة بك لتحديد الصفحات التي تحتاج إلى انتباهك.

يمكن للوكالات الاستفادة من تقارير تدقيق تحسين محركات البحث ذات العلامة البيضاء للتوصية باستراتيجيات المحتوى للعملاء.

التسعير

يبدأ السعر من 26 دولارًا شهريًا ، مع خطط متميزة تقدم تقارير ذات تسمية بيضاء وزحف متعدد المجالات. هناك أيضًا خطة مجانية للأبد بوظائف أساسية.

7.

SEO PowerSuite

SEO PowerSuite هو برنامج تحسين محركات البحث الكل في واحد بما في ذلك العديد من أدوات تحسين محركات البحث لتحسين الأداء.

تعد أداة تدقيق موقع الويب SEO واحدة من أكثر أدوات تحسين محركات البحث شمولاً المتوفرة على الصفحة.

يجمع WebSite Auditor بين تدقيق تحسين محركات البحث على الصفحة وأدلة تحسين محركات البحث الفنية وإعداد التقارير في أداة واحدة. يمكنك تحسين جميع مشكلات تحسين محركات البحث الفنية ، وإنشاء خرائط مواقع XML ، وتحسين المحتوى الخاص بك دون مغادرة الأداة.

يمكنك أيضًا الحصول على اقتراحات فورية بشأن المحتوى الخاص بك أثناء الكتابة ، وذلك بفضل تحسين المحتوى داخل التطبيق. يمكنك تحسين الصفحات إما في واجهة سهلة الاستخدام أو بتنسيق HTML.

يمكنك أيضًا استخدام تصور بنية الموقع وتقارير تدقيق تحسين محركات البحث سهلة الاستخدام لمشاركة النتائج مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

التسعير

يمكنك تنزيل SEO PowerSuite مجانًا. الخطط المميزة متاحة مقابل 299 دولارًا أو 499 دولارًا سنويًا.

8.

Moz Pro

Moz Pro هي مجموعة أخرى شاملة من أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي تعمل على تحسين الصفحة ، وتدقيق الموقع ، وتتبع الترتيب ، وتحليل الروابط الخلفية ، والبحث عن الكلمات الرئيسية المتوفرة في أداة واحدة.

لن تقتصر وظيفة التحسين على الصفحة في Moz Pro على فحص موقعك لاقتراح تحسينات على المحتوى الحالي فحسب ، بل ستقترح أيضًا أفكارًا جديدة للمحتوى استنادًا إلى الصفحات الأخرى التي يتم تصنيفها لكلماتك الرئيسية.

يمكنك تحديد أولويات الصفحات التي يجب تحسينها أولاً بناءً على الترتيب المحتمل للصفحات أو مدى جودة تحسينها للكلمات الرئيسية المستهدفة. الأداة تجعل هذه المعلومات متاحة لك بسلاسة.

بالاقتران مع مستكشف الكلمات الرئيسية وأدوات مستكشف الروابط ، سيكون لديك بين يديك آلة قوية لتحسين محركات البحث مصممة لتحقيق النجاح.

ومع ذلك ، فإن حدود الاستخدام أقل من أدوات تحسين محركات البحث الأخرى مثل SE Ranking و Semrush.

التسعير

يقدم Moz Pro أربع خطط تبدأ من 99 دولارًا في الشهر إلى 599 دولارًا في الشهر. يمكنك أيضًا اختيار إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا.

9.

RankMath

الرتبة من المحتمل أن يكون المكون الإضافي WordPress SEO الأكثر اكتمالا والذي يقدم ميزات غير محدودة لتحسين محتوى موقعك بناءً على أفضل ممارسات تحسين محركات البحث.

تكمن قوة RankMath في مجموعتها الواسعة من الميزات التي تغطي تحسين المحتوى بشكل شامل ، وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث الفنية ، وتحسين محركات البحث المحلية.

يمكنك إجراء تحليل مفصل لتحسين محركات البحث على صفحاتك استنادًا إلى 30 عاملاً معروفًا. وإذا كنت ترغب في تقديم أفضل محتوى دائمًا ، فإن Content AI يساعدك في الاقتراحات التي يتم إنشاؤها بواسطة AI أثناء الكتابة.

بالإضافة إلى مُحسّنات محرّكات البحث على الصفحة ، يمكنك إنشاء خرائط مواقع فيديو وإضافة علامات وصفية تلقائيًا والتحقق من موقعك ونشر الرتب وعرض جميع إعدادات Google Search Console ، كل ذلك داخل WordPress. يمكنك أيضًا إضافة رمز تتبع Google Analytics إلى RankMath.

بفضل معالج الإعداد التلقائي ، وواجهة المستخدم البسيطة ، ومجموعة الميزات المصنفة جيدًا ، يمكنك البدء في RankMath في لحظة.

التسعير

يمكنك تنزيل RankMath مجانًا. تبدأ الخطط المدفوعة من 59 دولارًا سنويًا لخطة Pro و 199 دولارًا سنويًا لخطة العمل. هناك أيضًا خطة وكالة متاحة مقابل 499 دولارًا سنويًا.

10.

Squirrly SEO

Squirrly SEO هو مكون إضافي لـ WordPress SEO شهير يضم أكثر من 650 ميزة دون المساومة على السرعة ، وذلك بفضل كل الرفع الثقيل الذي يتم على خوادم Squirrly الخاصة.

يستخدم Squirrly SEO AI لتحسين محتوى موقعك أثناء كتابته. يقترح أيضًا تغييرات مفيدة على المحتوى الحالي بناءً على ميزات تحسين محركات البحث الفنية وميزات تدقيق الموقع.

يهدف إلى أن يكون متجرًا شاملاً يجمع بين جميع أدوات تحسين محركات البحث التي تحتاجها في مكون إضافي واحد من WordPress – تحسين المحتوى وتتبع الرتب ومقاييس الأداء والبحث عن الكلمات الرئيسية والمزيد.

يوفر Squirrly SEO أيضًا ميزة تسمى Focus Page ، والتي تتيح لك التركيز على صفحات الويب التي تريد ترتيبها أكثر. يمكنك إكمال مجموعة من المهام الخاصة بالصفحة وتحسين تصنيفات تحسين محركات البحث للصفحات التي تريدها.

التسعير

يحتوي Squirrly SEO على مكون إضافي مجاني لبرنامج WordPress. تبدأ الخطط المدفوعة من 71.99 دولارًا في الشهر.

11.

Serpstat

سيربستات هي أداة قوية لتحسين محركات البحث (SEO) موجهة نحو المحترفين الذين يتطلعون إلى تحسين المحتوى على الصفحة ، والأداء العام لكبار المسئولين الاقتصاديين ، وأداء الدفع لكل نقرة.

تحتوي أداة تحسين محركات البحث (SEO) هذه أيضًا على مستوى تسعير مجاني.

تقدم Serpstat تدقيقًا شاملاً للموقع وأدوات تدقيق الصفحة التي تساعدك على حل مشكلات تحسين محركات البحث الفنية بالإضافة إلى تحسين محتوى موقع الويب الخاص بك باقتراحات مفيدة.

تكتشف أداة تدقيق الموقع مشكلات تحسين محركات البحث الحاسمة المتعلقة بالفهرسة والعلامات الوصفية وعمليات إعادة التوجيه والعناوين وغير ذلك مما قد يضر بترتيب SERP الخاص بك في الخلفية.

يمكنك أيضًا الوصول إلى الميزات الأساسية الأخرى مثل تتبع الترتيب ، وتحليل الكلمات الرئيسية ، وتحليلات النص ، وتجميع الكلمات الرئيسية ، وخدمة زحف SERP ، والمزيد لتمكين تحسين 360 درجة لموقعك على الويب.

التسعير

يمكنك اختيار خطة مجانية توفر الوصول الأساسي. تبدأ الخطط المميزة بسعر 69 دولارًا في الشهر.

12. لابريكا

لابريكا يجلب مُحسِّنًا ذكيًا للمحتوى وأداة تدقيق SEO كجزء من مجموعة أدواته التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. من خلال مدقق الموقع ومحسِّن المحتوى التفاعلي ، يمكنك التأكد من الاهتمام باحتياجات تحسين محركات البحث التقنية وتحسين محركات البحث على الصفحة.

تركز Labrika على توفير ميزات سهلة الاستخدام مع واجهة مستخدم نظيفة و UX بأسعار معقولة. يستخدم مُحسِّن المحتوى التفاعلي الذي يقوده AI تحليل المنافسين وتحليل الكلمات الرئيسية والمزيد لاقتراح تحسينات على المحتوى. من خلال تحسين مشكلات مثل الكلمات الرئيسية المفقودة وكثافة الكلمات الرئيسية وتحسين عنوان H1 ، يمكنك تحسين تصنيفات SERP الخاصة بك على الفور.

علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا اختيار أفضل مقتطفات العلامات الوصفية استنادًا إلى تلك التي يتم تصنيفها حاليًا في الصفحات العشر الأولى ، مما يزيد من نسبة النقر إلى الظهور.

ومن خلال مراجع تحسين محركات البحث (SEO Auditor) ، يمكنك الاستفادة من أكثر من 200 فحص تصنيف مهم للتأكد من أن مُحسّنات محرّكات البحث الفني الخاصة بك على ما يرام دائمًا. أخيرًا ، يتيح لك Advanced Rank Checker التحقق من تصنيفات SEO الخاصة بك على سطح المكتب والجوال في تقارير سهلة الاستخدام.

التسعير

يبدأ سعر Labrika من 19 دولارًا في الشهر. تحصل على ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا على جميع الخطط.

الأسئلة الشائعة حول أدوات تحسين محركات البحث على الصفحة

ما هو السيو؟

SEO (تحسين محرك البحث) هو مصطلح واسع يشير إلى تحسين موقع الويب الخاص بك لزيادة ظهوره داخل محركات البحث.

يمكنك معرفة ما إذا كانت جهود تحسين محركات البحث تؤتي ثمارها عادةً من خلال زيادة حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك ، فسيكون هذا نتيجة لتحسين الترتيب في نتائج بحث Google ، أو أي محرك بحث آخر.

ما هو الفرق بين تحسين محركات البحث على الصفحة وخارج الصفحة وتقنية تحسين محركات البحث؟

هناك 3 أنواع رئيسية من استراتيجيات تحسين محركات البحث: على الصفحة وخارج الصفحة والتقنية. يتعامل كل منها مع وظيفة معينة لموقع الويب الخاص بك ، ومع ذلك ، مع بعض التداخل.

في الصفحة – يركز بشكل أساسي على المحتوى الموجود على موقع الويب ومدى جودة تحسينه لكلمات رئيسية محددة.

خارج الصفحة – يركز بشكل أساسي على الروابط التي تتلقاها من مواقع الويب الأخرى ، وكلما زادت موثوقية المصدر ، زادت جودة الارتباط.

تقني – يركز بشكل أساسي على مدى قدرة محركات البحث على الزحف إلى مواقع الويب الخاصة بك.

ما هي أدوات تحسين محركات البحث (SEO) وهل أحتاجها؟

تعمل أدوات تحسين محركات البحث (SEO) كطبيب داخل موقع الويب الخاص بك ، حيث تقوم بتقييم الصحة العامة لموقعك وتحديد نقاط القوة والضعف فيه ، وكذلك كيفية تحسينها أو إصلاحها.

بدءًا من العثور على الروابط المعطلة إلى الإصلاح وفرص بناء الروابط التي يمكنك الاستفادة منها ، بالإضافة إلى مساعدتك في تحسين المحتوى الخاص بك ، لذا فهو مُحسَّن جيدًا لتلقي المزيد من البحث العضوي.

يعد الوقت أحد أكبر المشاكل التي تواجه العديد من الشركات ، واستخدام أدوات تحسين محركات البحث (SEO) يقلل من هذا العبء.

إن تحليل محتوى منافسيك ، والبحث عن أفكار الكلمات الرئيسية والتحقق من حجم البحث الخاص بهم ، والتحقق من الروابط المعطلة ومراقبة الروابط الخلفية يدويًا ، ليس شيئًا يمكنك القيام به بسهولة.

هذا هو السبب في أن الشركات والمدونين ورجال الأعمال المنفردين يستخدمون أدوات تحسين محركات البحث لمساعدتهم – لأنها توفر لهم الوقت والمال.

هل هناك أداة مجانية لتحسين محركات البحث؟

إذا كنت قد بدأت للتو موقع الويب الخاص بك وتبحث عن أفضل أداة مجانية لتحسين محركات البحث ، ففكر في استخدام واحدة أو كل هذه الأدوات المجانية:

سمراش – باستخدام خطتهم المجانية ، يمكنك إجراء تدقيق على الموقع لعدد محدود من الصفحات ، والتحقق من تتبع الموضع لـ 10 كلمات رئيسية يوميًا ولديك استخدام محدود لمدقق تحسين محركات البحث على الصفحة.

– باستخدام خطتهم المجانية ، يمكنك إجراء تدقيق على الموقع لعدد محدود من الصفحات ، والتحقق من تتبع الموضع لـ 10 كلمات رئيسية يوميًا ولديك استخدام محدود لمدقق تحسين محركات البحث على الصفحة. الرتبة – مع خطتهم المجانية ، تحصل على 5 أرصدة AI للمحتوى كل شهر ، والوصول إلى أداة تحليل SEO المتقدمة الخاصة بهم. يتكامل RankMath أيضًا مع Google Search Console ، ويمكنك إضافة شفرة تتبع Google Analytics.

– مع خطتهم المجانية ، تحصل على 5 أرصدة AI للمحتوى كل شهر ، والوصول إلى أداة تحليل SEO المتقدمة الخاصة بهم. يتكامل RankMath أيضًا مع Google Search Console ، ويمكنك إضافة شفرة تتبع Google Analytics. SEO PowerSuite – يمكنك تنزيل البرنامج مجانًا ومراقبة أكثر من 1000 من الروابط الخلفية وإجراء تدقيق فني على ما يصل إلى 500 صفحة من موقع الويب الخاص بك وأكثر من ذلك.

اختيار أفضل أداة لتحسين محركات البحث على الصفحة لعملك

بهذا نختتم جولتنا لأفضل أدوات تحسين محركات البحث التي يمكنك اختيارها لاحتياجات تحسين محركات البحث على الصفحة.

عند اتخاذ القرار النهائي ، تحتاج إلى وضع قائمة مختصرة بالجوانب التي تهمك أكثر – عمق الميزات ، أو واجهة المستخدم ، أو سهولة الاستخدام ، أو التسعير ، أو أي شيء آخر.

إذا كنت تبحث عن أفضل أدوات تحسين محركات البحث المجانية ، ففكر في اختيار الخطط المجانية التي يجب أن تقدمها Semrush و RankMath و SEO PowerSuite ، أو جرب نسخة تجريبية مجانية من خطة متميزة لأداة تحسين محركات البحث (SEO) المختلفة إذا كنت في وضع حرج.

تتمتع جميع الأدوات ببعض المزايا مقارنة بالأدوات الأخرى مثل معظم أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي تقدم تدقيقات تحسين محركات البحث (SEO) للمحتوى الحالي ، مما سيساعدك في تحديث المحتوى القديم الخاص بك لجعله يحتل مرتبة أعلى.

بعض الأدوات مثل SE Ranking و Semrush هي أدوات تحسين محركات البحث الكل في واحد حتى يتمكنوا من الاهتمام بالكثير من مهام تحسين محركات البحث الأخرى. يتضمن ذلك تقارير تحسين محركات البحث وتحليل الروابط الخلفية وأبحاث الكلمات الرئيسية وما إلى ذلك.

تتوفر أدوات تحسين محركات البحث مثل RankMath و Squirrly SEO كمكوِّن إضافي لـ WordPress SEO ، مما يجعل العملية أسهل بالنسبة لك. تساعدك أدوات أخرى مثل Surfer و Frase في كتابة المحتوى نفسه كأداة لكتابة المحتوى.

علاوة على ذلك ، باستخدام أدوات مثل SE Ranking و Semrush ، يمكنك تتبع تصنيفات منشوراتك في محركات البحث. يمكنك أيضًا إجراء عدة أنواع من البحث عن الكلمات الرئيسية ، والعثور على من يرتبط بموقعك على الويب والمزيد.

ثم هناك أدوات مثل Frase تتضمن أدوات كتابة AI لمساعدتك على توسيع نطاق إخراج المحتوى الخاص بك وتفجير كتلة الكاتب.

يمكنك أن تأخذ في الاعتبار الميزات المذكورة أعلاه للأدوات قبل الانتهاء من إحداها. أخيرًا وليس آخرًا ، ابق على اطلاع دائم بإحصائيات تحسين محركات البحث لفهم الاتجاهات والحقائق لتحسين المحتوى الخاص بك بشكل أكبر.

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