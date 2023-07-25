ستساعدك المقالة التالية: أفضل 12 صخب جانبي من هاتفك (Top Side Hustle Apps!)

في هذه الأيام ، لم يكن بدء صخب جانبي جديد أسهل من أي وقت مضى بفضل قوة التكنولوجيا.

في الواقع ، كل ما تحتاجه هو هاتف ذكي والاستعداد للعمل وأنت على استعداد لكسب المال. هذا لأن هناك الكثير من الأعمال التجارية الجانبية للهاتف التي يمكنك البدء فيها والتي تتيح لك جني الأموال مباشرة من راحة يدك.

أنا شخصياً أكسب المال من الهواتف منذ وقت الدراسة في الكلية. ومنذ ذلك الحين ، اختبرت تطبيقات كسب المال والنشاط للعثور على أفضلها.

لذا اليوم ، أشارك بعض الأفكار لبدء صخب جانبي من هاتفك.

إذا كنت ترغب في زيادة دخلك أثناء التنقل أو في أوقات فراغك ، فإن هذه الوظائف والنشاطات عبر الهاتف هي المكان المثالي للبدء.

دعنا نذهب اليها.

أفضل الأعمال الجانبية من هاتفك

تتضمن بعض العمليات الجانبية التي تستخدم هاتفك استخدام تطبيقات مختلفة تدفع لك المال مقابل إكمال المهام القصيرة. في المقابل ، تتضمن بعض هذه الأفكار استخدام تطبيقات gig مختلفة لكسب المال.

فكر في أهداف دخلك وأنواع الأعمال التجارية الجانبية التي ترغب في تجربتها. تأكد أيضًا من أن لديك بيانات كافية أو اتصال إنترنت مستقر حتى تكون جاهزًا للبدء.

1. العب الألعاب مقابل المال

إذا كنت تستمتع بلعب الألعاب ، فإن أحد الأشياء الممتعة التي يمكنك تجربتها على الهاتف هي استخدام التطبيقات التي تدفع لك مقابل ممارسة الألعاب.

هناك بالفعل عدد مذهل من الألعاب النقدية الشرعية التي تدفع لك لتنزيل ولعب ألعاب جديدة. وهذه إحدى الطرق التي جني بها المال في الماضي من خلال اللعب أثناء استراحة الغداء أو التنقل في الصباح.

تتضمن بعض تطبيقات الألعاب المدفوعة المفضلة:

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو يشارك فيه بعض طرقي المفضلة لكسب المال من ألعاب الفيديو. لكن التطبيقات والأنظمة الأساسية أعلاه هي مكان مثالي للبدء.

إذا جمعت الكثير من هذه التطبيقات معًا وحافظت على ثباتها ، فيمكنك بسهولة جني 20 إلى 30 دولارًا شهريًا أثناء الاستمتاع ببعض المرح.

فقط لاحظ أن هذا الزحام الجانبي مع هاتفك لا يدفع الكثير. ومع ذلك ، فهو نشاط جانبي ممتع يبدو وكأنه كسب دخل سلبي إذا كنت تقضي وقتًا في اللعب.

اعتمادًا على نوع جهازك ، يمكنك التحقق من المنشور الخاص بي على أفضل ألعاب Android Money وألعاب iOS للحصول على المزيد من الأفكار.

2. تطبيقات توصيل الطعام

فئة أخرى من الأعمال الجانبية من هاتفك هي تطبيقات توصيل الطعام. وهذه واحدة من أفضل أفكار صخب الهاتف إذا كنت تقدر المرونة وترغب في كسب مبلغ لائق في الساعة.

تتضمن بعض تطبيقات gig الأكثر شيوعًا في مجال توصيل الطعام:

أوبر إيتس : احصل على أموال مقابل توصيل الطعام باستخدام تطبيق يعمل في أكثر من 6000 مدينة.

: احصل على أموال مقابل توصيل الطعام باستخدام تطبيق يعمل في أكثر من 6000 مدينة. DoorDash : أكبر تطبيق لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية حيث يمكنك التوصيل بالدراجة أو السيارة أو السكوتر.

: أكبر تطبيق لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية حيث يمكنك التوصيل بالدراجة أو السيارة أو السكوتر. Instacart : اكسب المال من توصيل البقالة واحتفظ بنسبة 100٪ من إكرامياتك

: اكسب المال من توصيل البقالة واحتفظ بنسبة 100٪ من إكرامياتك شيبت : خدمة توصيل البقالة الشهيرة الأخرى مثل Instacart التي تعمل في أكثر من 5000 مدينة في جميع أنحاء أمريكا

: خدمة توصيل البقالة الشهيرة الأخرى مثل Instacart التي تعمل في أكثر من 5000 مدينة في جميع أنحاء أمريكا Grubhub: خدمة توصيل طعام أخرى مثل Uber Eats.

اعتمادًا على المدينة التي تتواجد فيها ، يمكنك حتى تقديم معظم تطبيقات التوصيل المؤقتة هذه باستخدام دراجة أو سكوتر. وأنت تدير كل جزء من التسليم باستخدام تطبيق لإبقاء الأمور بسيطة.

تدفع لك هذه الأعمال التجارية الجانبية عبر الهاتف أيضًا أسبوعيًا مقابل عمليات التسليم التي تكملها. وتحتفظ أيضًا بنسبة 100٪ من جميع النصائح التي تقوم بها أثناء ربح المال مقابل كل توصيل.

ابدأ في جني الأموال مع أوبر إيتس!

3. آخذ المسح المدفوع

واحد آخر من الأعمال الجانبية المفضلة لدي باستخدام هاتفك الذي يمكنك تجربته هو استخدام مواقع وتطبيقات الاستطلاع المختلفة لكسب المال.

لقد كنت أكسب المال عبر الإنترنت من خلال الاستطلاعات منذ أيام دراستي الجامعية الأولى. ونظرًا لأن العديد من الشركات الكبرى لديها تطبيقات ، فمن السهل تجربتها أثناء مشاهدة التلفزيون أو أثناء تنقلاتك.

تشمل العديد من تطبيقات المسح الرائدة:

لي YouTube يغطي الفيديو المزيد من مواقع الاستطلاعات المفضلة لدي التي كسبتها من خلالها على مر السنين. كما أن منشوري في أفضل الاستطلاعات النقدية الفورية يحتوي على أفكار يمكنك استخدامها لبدء صخب الهاتف.

المسوحات ذات العلامات التجارية و أتابول هي المكان الذي سأبدأ فيه إذا كنت تريد كسب المال باستخدام هاتفك. ولكن يمكنك الجمع بين كل هذه المواقع ذات الدخل المحدود لزيادة أرباحك.

4. بيع صور الأسهم

إذا كانت لديك موهبة في التصوير الفوتوغرافي ، فهناك صخب جانبي آخر باستخدام هاتفك يمكنك تجربته وهو بيع الصور الفوتوغرافية.

يمكن أن يكون بيع الصور المخزنة طريقة رائعة لكسب المال من هاتفك إذا كنت تلتقط صورًا بكاميرا هاتفك الذكي. وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت متخصصًا في المحتوى الذي ينشئه المستخدمون وتلتقط مقاطع فيديو وصورًا للعلامات التجارية بدلاً من مجرد بيع صور جميلة.

كل ما تحتاجه هو كاميرا هاتف عالية الجودة وبعض برامج التحرير لجعل صورك تظهر بشكل أفضل.

تشمل بعض أفضل الأماكن لبيع الصور ومقاطع الفيديو:

Foap (أحد أفضل التطبيقات لاستخدام هاتفك)

العلمي

انقر فوق

صراع الأسهم

iStock

صور جيتي

بيكسلز

500 بكسل

ولكن مرة أخرى ، فإن المحتوى الذي ينشئه المستخدم (UGC) هو حقًا المكان الذي يتم فيه المال من هذا الزحام على جانب الهاتف.

الفيديو أعلاه من YouTuber Keri The Bunny تشارك كيف كسبت 10000 دولار من بيع محتوى UGC إلى العلامات التجارية. تشرح أيضًا كيفية البدء وتقدم نصائح للعثور على العملاء.

5. استخدام تطبيقات الوظائف الفردية

لقد قام كل شخص بعمل غريب في حياته في وقت ما للحصول على أموال إضافية. وبفضل ظهور تطبيقات الوظائف الفردية ، يعد هذا صخبًا جانبيًا آخر عالي الأجر من هاتفك يمكنك تجربته.

شخصيا ، لقد كسبت المال من خلال وظائف غريبة مثل تجريف الثلج وتنسيق الحدائق من قبل. ولكن يمكنك العثور على الكثير من العربات الأخرى مثل العمل اليدوي ، وتوصيل الطعام ، ووظائف المستودعات ، وأعمال البيع بالتجزئة.

تتضمن بعض أفضل تطبيقات ومنصات الوظائف الفردية التي يمكنك استخدامها للعثور على العربات:

ثابت : ابحث عن فرص عمل محلية ، وعربات ، ووظائف بدوام جزئي لكسب نقود إضافية بناءً على مهاراتك وأهدافك المتعلقة بالدخل.

: ابحث عن فرص عمل محلية ، وعربات ، ووظائف بدوام جزئي لكسب نقود إضافية بناءً على مهاراتك وأهدافك المتعلقة بالدخل. ونولو : تساعدك هذه المنصة في العثور على العربات مثل أعمال المستودعات وعربات العمل اليدوية.

: تساعدك هذه المنصة في العثور على العربات مثل أعمال المستودعات وعربات العمل اليدوية. Instawork : منصة أخرى للوظائف متعددة الاستخدامات عند الطلب مع الكثير من الوظائف المدفوعة الأجر في نفس اليوم.

: منصة أخرى للوظائف متعددة الاستخدامات عند الطلب مع الكثير من الوظائف المدفوعة الأجر في نفس اليوم. TaskRabbit : احصل على أموال مقابل الوظائف الفردية مثل تجميع الأثاث والتنظيف والعمل الماهر وغير ذلك.

: احصل على أموال مقابل الوظائف الفردية مثل تجميع الأثاث والتنظيف والعمل الماهر وغير ذلك. أوبيزي: اربح أكثر من 20 دولارًا في الساعة سيرًا على الأقدام من خلال تقديم الإعلانات والنشرات في الأحياء المحلية.

كل هذه الخيارات تجد لك الفرص وتدفع لك مباشرة من خلال هاتفك. يمكنك أيضًا إدارة كل شيء بدءًا من حجوزات العملاء والاتصالات إلى إدراج خدماتك باستخدام تطبيق جوال ، وبالتالي فإن العملية مبسطة تمامًا.

إذا لم تكن هذه واحدة من أفضل الأنشطة الجانبية للهاتف ، فأنا لا أعرف ما هو!

6. بيع الأشياء على الإنترنت

في الوقت الحاضر ، يمكنك بيع أي شيء إلى حد كبير عبر الإنترنت. وهناك عدد قليل من الأسواق المختارة التي تجعل البيع من هاتفك أمرًا بسيطًا للغاية.

على سبيل المثال ، تعد المراجحة للبيع بالتجزئة نشاطًا جانبيًا شائعًا جنبًا إلى جنب مع تقليب الأشياء مقابل المال. يقوم العديد من أصدقائي بذلك عن طريق شراء أشياء مثل الملابس أو الإلكترونيات ثم إعادة بيعها عبر الإنترنت لتحقيق ربح سريع.

لقد ربحت أيضًا الأموال من خلال بيع الملابس والأثاث والقيثارات للأشخاص في مدينتي. وفي كل هذه الحالات ، يمكنك إدارة عملية المبيعات بالكامل باستخدام تطبيقات بيع متنوعة.

تتضمن بعض تطبيقات البيع المفضلة لدي التي يمكنك استخدامها:

يغطي مقطع الفيديو الخاص بي بعض مواقع البيع والتطبيقات المحلية المفضلة لدي والتي يمكنك استخدامها للبدء. كما يغطي أيضًا بعض العلامات الحمراء ونصائح البائع التي يجب وضعها في الاعتبار أيضًا.

الجانب السلبي لهذا الزحام على جانب الهاتف هو أنك بحاجة إلى البضائع لبدء البيع. لكن التنظيف الجيد لفصل الربيع أو شراء المنتجات عند التخليص لإعادة بيعها يمكن أن يساعد في حل هذه المشكلة.

7. إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

هل أنت على دراية جيدة بجميع منصات التواصل الاجتماعي وتستمتع بإنشاء المحتوى؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإن كونك مديرًا لوسائل التواصل الاجتماعي سيكون صخبك الجانبي المفضل من هاتفك.

هذا أيضًا صخب جانب الهاتف الذي أعرفه جيدًا. بالعودة إلى المدرسة ، كسبت أنا وبعض أصدقائي المال من خلال تشغيل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة لشركتي أثاث محليتين.

تتضمن بعض المهام الشائعة لمديري وسائل التواصل الاجتماعي:

خطط لحملات وسائل التواصل الاجتماعي

قم بإنشاء محتوى جذاب

تفاعل مع العملاء والمستخدمين

ابق على اطلاع على الاتجاهات

تحليل بيانات الوسائط الاجتماعية

الصورة مجاملة من Payscale.

إذا كانت لديك موهبة في التسويق الرقمي ، فقد يصبح هذا النوع من الوظائف عبر الإنترنت مربحًا للغاية ، ويمكنك إدارة الكثير من مهام النشر والمهام اليومية من هاتفك.

إذا تمكنت من زيادة متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي ، فيمكنك استخدام ذلك كأوراق اعتماد للبدء. خلاف ذلك ، قد تفيدك دورة أو دورتان حول استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي في الحصول على عملاء.

8. استخدام تطبيقات استرداد النقود

إذا كنت تقوم بالكثير من التسوق على هاتفك ، فستحب هذا الزحام الجانبي التالي بهاتفك.

في هذه الأيام ، هناك العشرات من تطبيقات المكافآت التي تدفع لك مقابل التسوق في العلامات التجارية الشهيرة. إذا كنت تقوم بمعظم التسوق لمنزلك ، فهذه طريقة سهلة للحصول على المال مجانًا لمجرد شراء المنتجات التي تقوم بها عادةً.

تشمل العديد من تطبيقات استرداد النقود التي أستخدمها بشكل منتظم:

بوجو : اربح أموال PayPal لربط بطاقتك الائتمانية والتسوق عبر الإنترنت.

: اربح أموال PayPal لربط بطاقتك الائتمانية والتسوق عبر الإنترنت. إحضار المكافآت : تطبيق مكافآت البقالة الذي يتيح لك كسب النقود في شكل بطاقات هدايا مجانية.

: تطبيق مكافآت البقالة الذي يتيح لك كسب النقود في شكل بطاقات هدايا مجانية. رأسًا على عقب : تطبيق استرداد نقدي رائد لمحطة وقود يكافئ ما يصل إلى 0.15 دولار / غالون.

: تطبيق استرداد نقدي رائد لمحطة وقود يكافئ ما يصل إلى 0.15 دولار / غالون. إبوتا : التطبيق الأكثر شيوعًا لمسح الإيصالات لكسب النقود في المتجر في العلامات التجارية المعروفة.

: التطبيق الأكثر شيوعًا لمسح الإيصالات لكسب النقود في المتجر في العلامات التجارية المعروفة. Amazon لوحة المتسوقين : كسب مجانا Amazon بطاقات الهدايا لتحميل الإيصالات الخاصة بك إلى Amazon.

: كسب مجانا Amazon بطاقات الهدايا لتحميل الإيصالات الخاصة بك إلى Amazon. NCP Mobile: طريقة ممتعة لتحميل الإيصالات ومسح الباركود للحصول على المال.

لقد صنعت مقطع فيديو يغطي بعضًا من تطبيقات استرداد النقود المفضلة لدي التي يمكنك التحقق منها.

تتطلب منك بعض هذه التطبيقات تنشيط استرداد النقود قبل إنهاء عملية الشراء ، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند تجربتها.

9. وكيل دردشة العملاء

إذا كنت تستمتع بمساعدة الآخرين ولا تمانع في الدردشة على الهاتف ، فيمكنك التقدم بسهولة لتصبح وكيل دردشة للعملاء.

يساعد وكلاء الدردشة العملاء في حل المشكلات المتعلقة بمنتجهم أو خدمتهم من خلال التواصل عبر الرسائل النصية. يكسب وكيل الدردشة المتوسط ​​حوالي 35-40 ألف دولار في السنة مع وجود خيارات بدوام جزئي وعربات مرنة.

تتضمن بعض مواقع عمل وكلاء الدردشة للعملاء ما يلي:

زابير

HelpFlow

مودسكواد

تقطر

الكاتب

حتى العمل

ExecOnline

عندما أعمل

إذا كنت تواجه مشكلة في العثور على المزيد من الوظائف في هذا المجال ، فحاول البحث عن مصطلحات أخرى مثل “وظائف دعم الدردشة” أو “وظائف نجاح العملاء” على Google للعثور على وظائف شاغرة.

بشكل عام ، لا يمكنك أن تخطئ في وظيفة كهذه. بالإضافة إلى أنها واحدة من أكثر الوظائف استقرارًا ومضمونة في القائمة.

منشوري عن أفضل الوظائف من المنزل التي توفر المعدات بها أيضًا بعض العربات المماثلة التي يمكنك وضعها في الاعتبار.

10. مدرس عبر الإنترنت

إذا كنت لا تزال تبحث عن صخب جانبي من هاتفك ، فهناك خيار آخر يمكنك التفكير فيه وهو التدريس عبر الإنترنت.

الآن ، تتطلب معظم وظائف التدريس عبر الإنترنت تعليم الطلاب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك والحصول على كاميرا ويب. ولكن ، هناك منصات أبسط تتيح لك العمل مع هاتفك.

PalFish هو مثال مثالي ، وهو يدفع لك لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت من خلال تطبيق iOS أو Android.

هذه حفلة تعليمية رائعة لطلاب الجامعات أو أي شخص يبحث عن عمل مرن بدوام جزئي. وستشعر بالرضا لأنك تساعد الآخرين على تعلم اللغة الإنجليزية!

11. ميستراي المتسوق

مثل استخدام تطبيقات المكافآت ، هناك فكرة أخرى عن جانب الهاتف يمكنك تجربتها تتضمن استخدام تطبيقات التسوق الخفي.

تدفع لك هذه التطبيقات مقابل إكمال المهام القصيرة في مدينتك. لذلك ، إذا كنت ترغب في الحصول على أموال مقابل استكشاف وجمع البيانات حول الشركات المحلية ، فهذا هو الجانب الصحيح بالنسبة لك.

تشمل العديد من التطبيقات الرائدة في هذه الفئة:

جيجووك : اربح ما يصل إلى 100 دولار من خلال إكمال مهام التسوق الخفي المحلي.

: اربح ما يصل إلى 100 دولار من خلال إكمال مهام التسوق الخفي المحلي. فرضية : احصل على أموال مقابل التقاط الصور ومعرفة الأسعار والمشي في المتاجر والمزيد باستخدام Premise.

: احصل على أموال مقابل التقاط الصور ومعرفة الأسعار والمشي في المتاجر والمزيد باستخدام Premise. عميل ميدانى : أحد التطبيقات الأعلى ربحًا في فضاء المتسوق الخفي.

: أحد التطبيقات الأعلى ربحًا في فضاء المتسوق الخفي. Shopkick: تطبيق مكافآت يحتوي أيضًا على عربات مثل التحقق من المتاجر والتقاط صور للمنتجات.

بالطبع ، لن تجعلك تطبيقات الزحام الجانبية هذه ثريًا. ولكن يمكنك بسهولة كسب من 5 دولارات إلى 20 دولارًا في اليوم فقط من خلال إكمال العربات السهلة القريبة.

12. اختبار التطبيق

أحد الأشياء الجانبية الأخيرة من هاتفك الذي يمكنك التفكير فيه هو اختبار التطبيقات والمواقع الإلكترونية مقابل المال.

تدفع لك العربات التي تقوم باختبار المستخدم لتجربة تطبيقات ومواقع ويب جديدة ثم مشاركة ملاحظاتك. إنها طريقة ممتعة للغاية للحصول على أموال مقابل تقديم المشورة ، وتكسب عمومًا حوالي 10 دولارات إلى 15 دولارًا لكل اختبار قصير تكمله.

وإذا كنت تريد العمل على هاتفك ، فأنت محظوظ.

باستخدام تطبيقات مثل PlaytestCloud ، يمكنك كسب أموال PayPal عن طريق اختبار تطبيقات وألعاب مختلفة قيد التطوير. التطبيق مجاني للتسجيل فيه ، وهو أحد العربات المفضلة لاختبار المستخدم في الوقت الحالي.

يجب عليك إكمال اختبار التأهيل للعمل مع PlaytestCloud. ولكن إذا تمت الموافقة عليك ، فستحصل على 9 دولارات عن كل اختبار مدته 15 دقيقة تكمله.

هذه طريقة ممتعة لكسب بعض المال السريع. ومرة أخرى ، يمكنك كسب المال باستخدام هاتفك أثناء اختبار تطبيقات مختلفة.

قراءة إضافية – كيفية كسب المال في ساعة واحدة.

نصائح لكسب المال من جانب الهاتف

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أهم الأعمال التي تستخدم الهاتف ، فإليك بعض النصائح التي وجدتها مفيدة على مر السنين لمساعدتك في كسب المزيد من المال:

ضع أهدافًا محددة: كم تريد أن تربح من الهاتف الجانبي؟ للأفكار المختلفة إمكانية دخل مختلفة ، لذا اختر فكرة تتناسب مع هدفك. استمتع: العديد من هذه الأفكار هي صخب جانبي ممتع. لذا ، حتى لو لم يدروا لك دخلاً بدوام كامل ، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بالعملية أثناء اختبار أفكار مختلفة. اختبر العديد من الزحام: يعد اختبار العديد من العربات الجانبية للهاتف هو أفضل طريقة لمعرفة الأفكار التي تعجبك وأيضًا ما هو الأكثر ربحًا بالنسبة لك.

قراءة إضافية – أفضل تطبيقات الدخل السلبي.

افكار اخيرة

لقد سهّلت التكنولوجيا حقًا كسب المال بأطراف أصابعك ، وهواتفنا متاحة لنا دائمًا. لذا ، آمل أن تكون قد وجدت بعضًا من أفضل هذه الأعمال الجانبية من هاتفك نقطة انطلاق رائعة.

وتذكر: لديك العديد من الخيارات. لا يهم ما إذا كانت Uber Eats أو Instacart ، أو استخدام مواقع المسح النقدي مثل Branded Surveys ؛ لم يكن كسب المال أسهل من أي وقت مضى بفضل ظهور تطبيقات الزحام الجانبي.

حظا سعيدا ، وشكرا على القراءة!

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