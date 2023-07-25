ستساعدك المقالة التالية: أفضل 12 طريقة لكسب المال من قراءة الكتب

إذا كنت مثلي ، فأنت تحب كتابًا جيدًا.

هناك شيء مُرضٍ بشكل لا يصدق حول الحصول على قراءة رائعة وتذويبها في الأريكة لقضاء فترة ظهيرة يوم الأحد بدون أي اهتمام بالعالم.

ومع ذلك ، في حين أن القراءة قد تكون نشاطًا ممتعًا ، يمكن أيضًا تحويل هذه الهواية إلى صخب جانبي إذا كنت تعرف أين تبحث.

لقد غطيت كيف يمكن للناس كسب المال من خلال كتابة التعليقات من قبل. لكن هذا المنشور سيحلل أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها كسب المال من قراءة الكتب وكتابة مراجعات قصيرة لها.

إذا كنت من محبي الكتب الذين يتطلعون إلى تحقيق دخل إضافي ، فهذا هو المنشور المناسب لك!

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كيفية كسب المال من قراءة الكتب

إذا كنت ترغب في قراءة الكتب مقابل المال ، أعتقد بالتأكيد أنه من الممكن تحويل حبك للقراءة إلى حفلة جانبية لائقة.

ومع ذلك ، فإن معظم هذه الأفكار هي مجرد: العربات الجانبية. لن تتمكن من تحقيق دخل بدوام كامل في معظم الأوقات من خلال قراءة الكتب مقابل المال.

إذا كنت تبحث عن طرق أكثر ربحًا لكسب المال ، أقترح مراجعة منشوري على أفضل تطبيقات gig أو مقالنا عن الوظائف التي تدفع 5000 دولار شهريًا!

1. كيركوس ميديا

Kirkus Media هي شركة مرموقة تتيح لك كسب المال من قراءة الكتب ، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات للمؤلفين والمحررين ومحبي الكتب على موقع الويب الخاص بهم.

يسعى كيركوس أيضًا إلى البحث عن مراجعين للكتب باللغتين الإنجليزية والإسبانية لتغطية محتوى Kirkus Indie ، قسم مجلة الشركة الإعلامية الذي يضم مؤلفين مستقلين.

يجب أن يكون طول المراجعات 350 كلمة تقريبًا ، ويتم منح المراجعين أسبوعين لقراءة ومراجعة الكتب بمجرد تعيينهم. يغطي Kirkus إلى حد كبير أي نوع ، ويتوقعون مراجعة عالية الجودة مع بعض التفكير ، وليس خليطًا مسروقًا.

يدفع Kirkus 50 دولارًا للمراجعات بناءً على الشهادات التي قرأتها ، لذلك قد تكون هذه طريقة جيدة لكسب المال من خلال قراءة الكتب ومراجعتها.

قراءة إضافية – كيفية ربح 50 دولارًا في اليوم.

2. ابدأ موقعًا تابعًا لكتاب

أنا شخصياً أعتقد أن أفضل طريقة للحصول على أموال مقابل قراءة الكتب هي أن تبدأ مدونة مراجعة الكتب الخاصة بك.

إن بدء مدونتك الخاصة ليس بالأموال السريعة أو المضمونة. ومع ذلك ، أعتقد أن القيمة المحتملة لإنشاء موقع الويب الخاص بك أعلى بكثير من العمل في وظائف أزعج بقيمة 15 دولارًا على مواقع الويب الخاصة بالمراجعة.

قد يكون الطريق إلى الدخل أبطأ بكثير ، لكن المكافآت قد تستحق العناء.

إذا كان هناك نوع معين تهتم به ، فيمكنك بدء موقع ويب متخصص للغاية لتغطية الكتب أو المحتوى في الفضاء.

بدلاً من ذلك ، إذا كنت مهتمًا بموضوع عام ، فيمكنك بدء مدونة حول هذا الموضوع وكتابة مراجعات الكتاب بين الحين والآخر. بين Amazon الروابط التابعة وإيرادات الإعلانات ، قد تتمكن من تحقيق دخل جانبي متواضع كل شهر!

ويمكن أن يتحول التدوين إلى مصدر دخل جاد. على سبيل المثال ، حقق هذا العالم عبر الإنترنت 272000 دولار في عام 2022 ، وهو يحقق الآن 1000 دولار في اليوم أو أكثر بين إعلانات Mediavine ودخل الشركات التابعة.

مدونتي في مجال التمويل ، ولكن لا يوجد سبب يمنعك من جني الأموال من قراءة الكتب والكتابة عنها في مدونتك الخاصة.

أنا شخصياً أردت دائمًا إنشاء مدونة تستند إلى التاريخ العسكري حيث أكتب عن معارك مثيرة للاهتمام أو شخصيات تاريخية ثم أروج للمحتوى الخاص بي على المجتمعات المتخصصة على Reddit ، لذلك ربما يكون هذا مشروعًا جانبيًا في المستقبل!

قراءة إضافية – كيفية اختيار مكانة مدونة!

3. ابدأ مراجعة الكتاب YouTube قناة

إذا كنت تشعر بالإبداع ، فإن أحد الخيارات التي يمكنك تجربتها هو كسب المال من قراءة الكتب YouTube.

الفكرة هنا هي قراءة الكتب ثم التحدث عنها أو مراجعتها YouTube. هذا يتيح لك كسب المال مع YouTube الإعلانات وأيضًا من خلال الروابط التابعة في مربع الوصف.

ويمكنك جني الكثير من المال من هذه الفكرة. فقط ألق نظرة على YouTube قناة بيبر باك دريمز.

يديرها شاب بالغ يحب الكتب بوضوح. لديها 80000+ مشترك في YouTube، والكثير من المتابعين الآخرين على العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، ومن المحتمل أنها تقوم بعمل بنك من خلال جعل الشركات ترعى مقدمة بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها (بالإضافة إلى أي إيرادات إعلانية).

هذا دليل على أنه يمكنك الحصول على شغف وتحويله إلى هواية وكسب دخل سلبي مع توفير قيمة للآخرين.

لقد شاهدت أحد مقاطع الفيديو الخاصة بها ، وكان مضحكًا (بالإضافة إلى المعلومات). أنا لست متفاجئًا من أنها وجدت النجاح فيها YouTube، وأدى البحث السريع إلى ظهور الكثير من قنوات مراجعة الكتب الأخرى ذات المتابعين اللائقين أيضًا.

طالما أنك تخلق شيئًا ذا قيمة وتسوق نفسك بشكل فعال ، يمكنك كسب المال من فعل أي شيء تقريبًا.

لاحظ فقط: إذا كنت تتساءل عما إذا كان يمكنك قراءة الكتب بصوت عالٍ YouTube مقابل المال ، الجواب هو لا.

لا بأس بمراجعات الكتاب لأنك تقدم أفكارك الخاصة والملكية الفكرية حول موضوع ما. سبب عدم قدرتك على قراءة الكتب YouTube هو لأنه يعد انتهاكًا لحقوق الطبع والنشر.

يمكنك قراءة المقتطفات ومن المحتمل أن تكون على ما يرام ، لكنني سأركز على المراجعة في الغالب! ومع ذلك ، فمن الممكن بالتأكيد كسب المال YouTubeلذلك لا تدع المنافسة تخيفك! لقطة من أرباحي من العام الماضي.

في الواقع ، لقد أنشأت قناتي الخاصة مؤخرًا ، وزادت قناتي إلى ما يقرب من 10000 مشترك!

لذا ، إذا كنت تحب الكتب وأردت دائمًا بدء ملف YouTube قناة ، قد تكون هذه الفكرة في زقاق الخاص بك!

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4. نادي الكتاب عبر الإنترنت

هناك طريقة شائعة أخرى للحصول على أموال مقابل قراءة الكتب وإيقاف بعض مواد القراءة المجانية في هذه العملية وهي استخدام Online Book Club.

لا يعد نادي الكتاب عبر الإنترنت مخططًا للثراء السريع ، وقد حددوا ذلك بوضوح شديد في صفحة التوظيف الخاصة بهم.

بدلاً من ذلك ، تم تصميم Online Book Club لمساعدة المؤلفين الجدد على الترويج لعملهم ، ولديهم بعض الحوافز المعمول بها لجذب المراجعين المؤهلين. إنها بهذه السهولة.

ستكون مراجعاتك القليلة الأولى لـ Online Book Club غير مدفوعة الأجر ، لكنك ستحصل على جميع مواد القراءة مجانًا. إذا كانت جودة مراجعتك عالية بما يكفي ، فيمكنك حينئذٍ البدء في كسب 5 إلى 60 دولارًا لكل مراجعة كتاب.

لا يعجبني أنه يتعين عليك القيام بعمل غير مدفوع الأجر لأن معظم الوظائف الشرعية عبر الإنترنت تدفع لك مقابل كل العمل الذي تكمله.

ومع ذلك ، إذا التزمت بها ، فإن Online Book Club هي طريقة شائعة لقراءة الكتب مقابل المال إذا كنت على استعداد للكتابة.

5. مراجعة الكتب الأمريكية

توظف مجلة US Review of Books حاليًا كتابًا مستقلين لكل من مراجعات الكتب وتدوين الضيوف ، لذا فهي طريقة أخرى لكسب المال مقابل قراءة الكتب.

ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى بعض الخبرة السابقة وعمل عينة ومرجعين مهنيين على الأقل لتطبيق الدخول الخاص بك.

إذا تم تعيينك ، فسيتم تكليفك بقراءة ومراجعة كتب تتطابق مع تفضيلاتك في القراءة قدر الإمكان. تتكون المراجعات من 250-300 كلمة ويتوقع أن تكتمل في غضون 2-3 أسابيع من المهمة.

لا يذكر موقع الويب المبلغ الذي يتم دفعه للمراجعين ، ولكن يتم الدفع للمراجعين في اليوم الخامس من كل شهر عن شهر العمل السابق بالإضافة إلى تلقي كتب مجانية.

6. أي كتب موضوعات

موقع آخر يمكنك استخدامه لكسب المال من قراءة الكتب هو “أي كتب موضوعات”.

على الرغم من أن “أي كتب موضوعات” لا يبحث حاليًا عن مراجعين ، إلا أن هذا الموقع لا يزال موقعًا مرجعيًا لأنه كان تاريخيًا وسيلة موثوقة لكسب المال من خلال القراءة وتقديم رأيك.

يلتزم المراجعون في أي “كتب موضوعية” على أساس كتاب تلو الآخر بتقديم مراجعات صادقة وشاملة للكتب التي يقرؤونها.

يختلف الدفع بناءً على طول الكتاب الذي تم تعيينه للمراجع ، ولا يتم ضمان قبول الطلبات. ومع ذلك ، إذا كان بإمكانك بناء علاقة مع أي كتب موضوعات بمجرد أن يبدأوا في تعيين مراجعين مرة أخرى ، فربما تكون قد وجدت مصدرًا موثوقًا به للدخل الإضافي.

Note: لم تعد أي كتب موضوعات تعمل.

7. تصفح الكتاب

تصفح الكتاب هو موقع ويب لنادي الكتاب يغلب عليه الطابع الأمريكي ، ولديه أيضًا فرص لقراءة الكتب مقابل المال.

أي نوع مرحب به في Book Browse في الغالب ، ولكن لكي تصبح مراجعًا مدفوعًا ، يجب عليك إكمال نموذج طلب إلى جانب بعض المراجعات النموذجية.

يبلغ طول مراجعات تصفح الكتاب 300 كلمة تقريبًا ، لذا فإن هذا لا يتطلب الكثير من العمل مقدمًا.

وفقًا لـ Book Browse “يميل المراجعون لدينا إلى كتابة مراجعة واحدة شهريًا لنا ، والحصول على دفعة ثانوية ومتواضعة” ، لذا افعل ذلك ما تريده. بغض النظر ، إذا كنت تريد كتبًا مجانية والحصول على أموال مقابل قراءتها ، فهذا خيار آخر يجب مراعاته!

8. قائمة الكتب

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني الأموال من قراءة الكتب ، فإن أحد مواقع الويب التي يمكنك التقدم إليها هو Booklist.

Booklist هي مجلة مراجعة للمكتبات العامة والمدرسية ، بهدف أساسي هو مساعدة المكتبيين والقراء في اختياراتهم. مراجعات الكتب هي العمود الفقري لـ Booklist ، الذي ينشر ما يقرب من 8000 مراجعة سنويًا.

في حين أن الفرص محدودة ، يمكن تكليف المستقلين بكتابة مراجعات مقابل 15 دولارًا وقطعة ، أو منشورات مدونة لموقع Booklist مقابل 12.50 دولارًا..

يجب أن تتعرف على المنشور وتتواصل مع محرر خاص بالنوع إذا كنت مهتمًا بالعمل مع Booklist ، ولكن قد تكون هذه فرصة جيدة لكسب المال بسرعة إذا كانت لديك خبرة في كتابة المراجعة.

9. استعراض المرأة للكتب

كانت مجلة Women’s Review of Books موجودة منذ 36 عامًا ، وبينما يدفعون حاليًا للكتاب مقابل مراجعاتهم وقصصهم القصيرة ، فإنهم يتوقعون أن تكون لديك خبرة وبيانات اعتماد لدعم عروضك.

تتوقع WRB أن تشتمل جميع العروض التقديمية على معلومات حول بيانات الاعتماد الخاصة بك ونوع العمل الذي تهتم به وعينات من أعمالك السابقة.

يتقاضى الكتاب 100 دولار لكل مراجعة ، لذا فهذه بالتأكيد واحدة من وظائف قراءة الكتب الأعلى أجراً ، لكن المنافسة صعبة على هذا الكتاب.

10. العمل الصوتي

إذا تم إخبارك من قبل أن لديك صوتًا مناسبًا للراديو أو مهدئًا للغاية ، فقد تتمكن من الحصول على أموال مقابل قراءة الكتب بصوت عالٍ عن طريق العمل الصوتي أو حتى تسجيل الكتب الصوتية.

توفر مواقع الويب مثل Fiverr أو الأسواق المخصصة للتعليق الصوتي مثل Voices.com قدرًا لا يُصدق من الفرص للتعبير عن العمل.

يمكن أن تدفع عربات الكتب الصوتية آلاف الدولارات ، وستكون هناك حاجة متزايدة فقط للعمل الصوتي مع استمرار العالم في التحول إلى الرقمية.

قراءة إضافية – كيفية ربح 5000 دولار شهريًا.

11. تحرير العمل

إذا كان لديك اهتمام كبير بالتفاصيل ولديك إلمام قوي بالقواعد واللغة ، فإن تحرير العمل هو طريقة أخرى لكسب المال من قراءة الكتب التي يمكنك تجربتها.

إن وظائف التحرير مطلوبة دائمًا ، وبينما وجدت صعوبة في الحصول عليها أكثر من عمل كتابة المحتوى العام ، يمكن أن يكون الراتب مربحًا للغاية.

وفقًا لموقع Fact.com ، يكسب المحررون المستقلون 23 دولارًا في الساعة في المتوسط ​​، على الرغم من أن المحررين ذوي الخبرة أو التخصص في مجال معين يمكنهم تحقيق المزيد. ويقول مكتب إحصاءات العمل إن المحررين يكسبون 61 ألف دولار سنويًا في المتوسط.

ربما يتعين عليك إنشاء محفظة أو موقع ويب تجاري لخدماتك ، وسيكون تأمين العملاء القلائل الأوائل أمرًا صعبًا (قد تضطر إلى تسعير نفسك بشكل تنافسي لتجاوز المراحل المبكرة).

ومع ذلك ، مع ما يكفي من العمل الجاد والتصميم ، قد تكون قادرًا على بناء التدقيق اللغوي والتحرير الجانبي في الوقت المناسب!

يمكنك أيضًا الاطلاع على هذه القائمة التي تضم 32 موقعًا للعمل عن بُعد لبدء البحث عن وظيفة عبر الإنترنت لتحرير العمل!

12. Upwork

في حين أن هذا الخيار مشابه للنقطة 11 ، فإن Upwork هو سوق رائع للمحررين والمراجعين وحتى كتاب الأشباح.

إذا كنت ترغب في الحصول على أموال مقابل قراءة الكتب ، فمن الجدير بالتأكيد التحقق من Upwork وإنشاء ملف التعريف الخاص بك لحسابهم الخاص.

تمتص Upwork من أنها تتقاضى ما بين 15 ٪ – 20 ٪ في رسوم الخدمة على جميع العقود. ومع ذلك ، إذا كان لديك بعض أوراق الاعتماد التحريرية الجادة ، فيمكنك تحصيل سعر مناسب.

فقط تحقق من هذين المحررين الكتابيين Upwork اللذان وجدتهما: حصل العامل المستقل الثاني على أكثر من 80000 دولار!

يتقاضى كل محرر 30 دولارًا أمريكيًا في الساعة ، لذلك يعد هذا صخبًا جانبيًا عالي الأجر عبر الإنترنت يمكنك تجربته.

من الواضح أن هذه ليست الطريقة الأكثر راحة لكسب المال من قراءة الكتب. ومع ذلك ، بالنسبة لوظيفة جانبية أو حتى وظيفة بدوام كامل ، هناك الكثير من المال على الطاولة.

قراءة إضافية – أفضل وظائف Upwork للمبتدئين.

أسئلة مكررة

يمكنك تسييل قراءة الكتب على YouTube؟

لا ، لا يمكنك كسب المال من قراءة الكتب YouTube. هذا لأن قراءة الكتب بصوت عالٍ YouTube تُعد انتهاكًا للملكية الفكرية ، لذا فإن قناتك ليست مؤهلة لتحقيق الدخل وقد يتم حظرها.

ومع ذلك ، يمكنك كسب المال من خلال قراءة الكتب YouTube من خلال إنشاء محتوى مراجعة الكتاب الذي يشارك آرائك حول الكتب المختلفة.

هذا التعدي على أي ملكية فكرية. ويكسب الكثير من الناس المال من خلال القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى باستخدام هذه الأنواع من القنوات.

كم من المال يمكنك ان تجعل قراءة الكتب؟

تتطلب معظم العربات التي تتيح لك الحصول على أموال مقابل قراءة الكتب كتابة مراجعات عنها أيضًا. وبالنسبة لهذه العربات ، يمكنك عادةً كسب 15 إلى 50 دولارًا على الأكثر لكل مراجعة.

وظائف التحرير والتحرير بدوام كامل يمكن أن تدفع أكثر من ذلك بكثير. لكن هذه بشكل عام وظيفة جانبية ممتعة ، وليست مصدر دخل بدوام كامل.

قراءة إضافية – كيفية جعل 3000 دولار سريعًا.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل حول كيفية كسب المال من قراءة الكتب في العثور على صخب جانبي جديد وممتع يمكنك القيام به في أوقات فراغك.

لا أعتقد أن الكثير من الطرق للحصول على أموال مقابل قراءة الكتب ستجني 20 ألف دولار شهريًا أو أي شيء من هذا القبيل. ولكن لا يزال بإمكانك تحقيق بعض الدخل الجانبي اللائق أثناء القيام بشيء تستمتع به.

فقط لديك توقعات واقعية ، ولا يوجد سبب يمنعك من تحقيق النجاح مع هذا الزحام الجانبي.

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تريد تعلم كيفية كسب المال ككاتب مستقل في هذا المجال ، أقترح مراجعة الدورة التدريبية الجديدة الخاصة بي ، الكتابة لحسابهم الخاص من أجل الحرية!

شكرا للقراءة!

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