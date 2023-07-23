ستساعدك المقالة التالية: أفضل 13 عرضًا ترويجيًا للعملات المشفرة في كندا في يوليو 2023

تبحث للحصول على تشفير مجاني في كندا؟ يمكنك البدء من خلال التسجيل للحصول على حساب في منصة تبادل أو منصة تداول تقدم مكافأة ترحيبية للعملات المشفرة.

لجذب عملاء جدد ، تقدم شركات التشفير عملات تشفير مجانية ، وبيتكوين ، وفي كثير من الحالات ، مكافآت نقدية يمكنك إنفاقها كيفما تشاء.

تابع القراءة للتعرف على أفضل العروض الترويجية والعروض المشفرة المتوفرة حاليًا في كندا.

هذه العروض الترويجية للعملات المشفرة تستحق المراجعة.

ما عليك سوى الاشتراك باستخدام روابط الإحالة أدناه أو الرموز الترويجية ، وستحصل على عملة بيتكوين أو نقدًا مجانًا بعد استيفاء متطلبات الأهلية.

1.

CoinSmart – 50 دولارًا في بيتكوين

CoinSmart هي واحدة من أفضل بورصات العملات المشفرة في كندا ، مع العديد من العملات المشهورة وواحدة من أقل رسوم التداول.

تقدم CoinSmart مكافأة تشفير سهلة الحصول عليها للمستخدمين الجدد:

50 $ بونص بيتكوين عند التسجيل وإيداع 200 دولار. لا حاجة للتداول.

يمكنك قراءة مراجعة CoinSmart الكاملة الخاصة بنا.

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2.

VirgoCX- 20 دولارًا نقدًا

VirgoCX هي منصة تداول كندية للعملات المشفرة.

للاستمتاع بالعروض الترويجية للعملات المشفرة ، اتبع الخطوات التالية:

يتم دفع مكافأة قدرها 20 دولارًا كنديًا بمجرد قيامك بتمويل حسابك وتمويله بالحد الأدنى (5 دولارات أمريكية لاجتياز اعرف عميلك و 15 دولارًا أمريكيًا للتمويل).

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3.

Netcoins – 25 دولارًا نقدًا

لدى Netcoins عرض ترويجي مجاني للعملات المشفرة يدفع لك 25 دولارًا عند التسجيل هنا (لا يلزم وجود رمز) وتداول ما قيمته 100 دولار من العملات المشفرة.

يعد إنشاء حساب سريعًا ، وتحصل على بعض أفضل الرسوم في المجال.

تدعم Netcoins أكثر من 30 قطعة نقدية وهي وساطة تشفير صديقة للمبتدئين.

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4.

Wealthsimple Crypto – 25 دولارًا نقدًا

تقدم Wealthsimple Crypto لقرائنا مكافأة نقدية قدرها 25 دولارًا عند فتح حساب وإيداع 150 دولارًا على الأقل في غضون 30 يومًا من فتح الحساب.

تدعم منصة التشفير هذه العديد من العملات المعدنية (50+) وهي واحدة من أفضل المنصات للمبتدئين.

تعلم المزيد في هذا الاستعراض.

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5. نيوتن – 25 دولارًا مكافأة الاشتراك

لدى نيوتن واحدة من أكبر اختيارات العملات المشفرة في كندا عند 70+.

إنه يقدم مكافأة قدرها 25 دولارًا عند التسجيل وتداول ما لا يقل عن 100 دولار من العملات المشفرة.

يمكنك أيضًا إحالة الأصدقاء وكسب 25 دولارًا لكل شخص ينضم باستخدام شفرتك الترويجية.

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6.

Shakepay- 5 دولارات نقدًا

إذا كنت ترغب في تداول Bitcoin أو Ethereum ، فإن حساب Shakepay يعمل بشكل جيد.

يعني التحقق الفوري أنه يمكنك تمويل حسابك وبدء التداول في غضون دقائق.

احصل على مكافأة قدرها 5 دولارات عندما تتداول 100 دولار من العملات المشفرة في حسابك الجديد. تعرف على المزيد حول Shakepay.

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7.

Binance: خصم 20٪ على العمولة مدى الحياة

Binance هي أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم.

يقدم أكثر من 600 عملة مشفرة ، ويمكنك أيضًا استخدام النظام الأساسي لمشاركة عملتك المشفرة أو تداول مشتقات التشفير.

العملاء الجدد الذين قاموا بالتسجيل هنا (K7SNSXP7) يحصلون على خصم مدى الحياة بنسبة 20٪ على رسوم التداول. يمكنك أيضًا الحصول على مكافأة ترحيبية بقيمة 100 دولار من خلال إكمال مهام محددة.

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8.

Coinberry – 20 دولارًا أمريكيًا نقدًا

إنها عملية مباشرة للحصول على مكافأة نقدية بقيمة 20 دولارًا على Coinberry (أصبحت الآن جزءًا من Bitbuy).

اتبع هذه الخطوات للحصول على تشفير مجاني:

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قم بإيداع ما لا يقل عن 250 دولارًا في البداية – يمكنك تداول ما يصل إلى 30 عملة معدنية على هذه المنصة

يتم إضافة مكافأة نقدية بقيمة 20 دولارًا أمريكيًا إلى رصيد حسابك

تعرف على المزيد حول عروض إحالة Coinberry.

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9.

Crypto.com- 25 دولارًا في CRO

احصل على 25 دولارًا من Cronos (CRO) عند فتح حساب Crypto.com واكتسب ما لا يقل عن 400 دولار من CRO لبطاقة Visa المشفرة المدفوعة مسبقًا (Ruby Steel أو أعلى).

استخدم كود الإحالة Crypto.com الخاص بنا ypa22jvaeg للحصول على عرض المكافأة هذا.

Crypto.com متاح في كندا والولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.

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10.

Bitbuy – 20 دولارًا نقدًا

Bitbuy هي بورصة عملات مشفرة منظمة في كندا مع دعم للعديد من العملات المعدنية وسيولة عميقة.

إنه يقدم مكافأة نقدية قدرها 20 دولارًا عند فتح حساب وإجراء مبدئي إيداع 250 دولار أو أكثر.

11.

NDAX

NDAX عبارة عن بورصة تشفير تدعم أكثر من 30 قطعة نقدية.

عندما تفتح حسابًا وتودع 100 دولار أو أكثر ، تحصل على مكافأة نقدية قدرها 10 دولارات يمكنك وضعها في عملة البيتكوين المجانية.

توفر هذه المنصة أيضًا إمكانية تخزين العملات المشفرة.

12. محفظة دفتر الأستاذ: ما يصل إلى 25 دولارًا

محافظ دفتر الأستاذ تعتبر بعضًا من أفضل محافظ أجهزة التشفير للحفاظ على عملاتك آمنة.

إذا كنت تبحث عن عرض ترويجي لمحفظة تشفير ، فيمكنك الاستفادة من عرض قسيمة بقيمة 25 دولارًا من ليدجر (عرض لفترة محدودة).

13.

Coinbase

Coinbase هي أكبر بورصة تشفير مقرها في أمريكا الشمالية.

تحصل على مكافأة ترحيب بقيمة 10 دولارات مشفرة بعد أن قمت بتداول ما قيمته 100 دولار من العملة المشفرة في حسابك الجديد.

تعرف على المزيد حول كيفية عملها في مراجعة رمز إحالة Coinbase.

يمكن لمكافأة العملة المشفرة أن تبدأ في رحلة استثمار العملات المشفرة.

قبل اتخاذ قرار بشأن أفضل منصة تشفير لك ، يمكنك قراءة مراجعاتنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الرسوم وسهولة الاستخدام والعملات المعدنية المدعومة والمزيد.