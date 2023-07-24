ستساعدك المقالة التالية: أفضل 13 مدونة للأم تحتاج إلى متابعتها في عام 2023

حصلت على الصغار؟ ثم هناك احتمالات ، سوف تكون قد قرأت بعض مدونات أمي. يشمل مكان التدوين هذا الأمومة والأبوة ، كما تتوقع ، ولكن يمكن أن يغطي أيضًا مجالات مثل التمويل والميزانية والنسوية والوصفات ونصائح DIY والصحة والجمال والمزيد.

يبث المدونون الأم الناجحون مدوناتهم بالكثير من الشخصية على مدوناتهم ، أو لديهم زاوية أو منظور فريد عن الأمومة. يكتب بعض المدونين الأم عن النعم والصعوبات لكونهم أما ربة منزل. يناقش آخرون تحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة المنزلية مع الأطفال.

هناك العديد من الطرق لإنشاء مدونة للأمهات مثل عدد الأمهات. (وبالطبع ، الكتابة عن الأبوة والأمومة لا تقتصر على الأمهات: فهناك الكثير من مدونات الأب أيضًا).

إذا كنت تفكر في بدء مدونتك الخاصة ، فإليك تقريرًا عن بعض أفضل مدونات الأم التي يجب عليك التحقق منها. هذه أمثلة على مدونات الأم الملهمة والشائعة والناجحة والتي يجب أن تعطيك فكرة عن مجموعة الاحتمالات التي تقدمها مدونات الأم.

أفضل 13 مدونة لأمي يجب متابعتها في عام 2023 (أمثلة على مدونة أمي)

تنظيف ماما منزل البراري الأم المخيفة صادقة أمي لحظات من التأمل ألفا موم دجاج حامل رومي والأرانب كوب جو أطفال النطاق الحر التكنولوجيا الذكية ماما العافية ماما النعمة تنمو بنيان

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

ما هي مدونة أمي؟

مدونة الأم هي نوع من المدونات التي تكتبها الأم ، وعادة ما تشارك الدروس المستفادة من تجاربها كوالدة. غالبًا ما تغطي مدونات الأمهات مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالأمومة ، ونصائح الأبوة والأمومة ، ونمو الطفل ، والأنشطة الأسرية ، وحتى مراجعات المنتجات. يستخدم مدونو الأمهات تجربتهم الشخصية للتواصل على مستوى عميق مع قرائهم (غالبًا من الأمهات) وتقديم نصائح مفيدة. يشارك العديد من المدونين الأم أيضًا حول كفاحهم وانتصاراتهم لخلق شعور بالمجتمع ودعم الأمهات الأخريات. في نهاية المطاف ، فإن معظم المدونين من الأمهات يتواصلون مع الأمهات الأخريات اللائي يبحثن عن التوجيه والإلهام على طول رحلة الأبوة والأمومة.

الآن ، دعنا نلقي نظرة على بعض أفضل مدونات الأم الموجودة هناك … ونغطي بعض النصائح لبدء مدونة أمهاتك الخاصة بكسب المال إذا كان هذا هو الشيء الذي تفضله أيضًا.

1. تنظيف ماما

Clean Mama هي مدونة أم بقلم Becky Rapinchuk ، تتمحور حول نظام تنظيف لمساعدة الأمهات على إبقاء منازلهن نظيفة وتحت السيطرة. إنه يستهدف الأمهات المشغولات اللاتي يرغبن في منزل نظيف ومريح … دون الحاجة إلى قضاء ساعات في الحصول عليه بهذه الطريقة.

بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المواد القابلة للطباعة المجانية كحوافز للاشتراك في البريد الإلكتروني ، فإن Clean Mama تحقق الدخل من خلال مخطط التدبير المنزلي والعديد من ملفات PDF القابلة للتنزيل ومنتجات التنظيف. ستكتشف أيضًا الروابط التابعة (خاصة لـ Amazon).

2.

The Prairie Homestead

تم إنشاء The Prairie Homestead بواسطة الأم المدونة جيل وينجر ، وهي رب أسرة في وايومنغ.

تدور مدونتها حول الانسحاب من سباق الفئران ، والعودة إلى أسلوب حياة أبسط ، وتعلم صنع الأشياء والقيام بها بنفسك.

تشارك وصفات من الصفر ، ودروس مفيدة ، وقصص من حياتها اليومية في المنزل.

تدير جيل شركتين: شركة Genuine Beef Company (التي تشحن لحوم الأبقار العشبية في جميع أنحاء البلاد) ونافورة الصودا في بلدة صغيرة. يتم تحقيق الدخل من مدونتها أيضًا من خلال مبيعات كتاب الطبخ الخاص بها ، The Prairie Homestead Cookbook ، من خلال مبيعات الفصول الدراسية عبر الإنترنت لإتقان مجموعة من المهارات (بما في ذلك التعليب ، والطهي التراثي ، وإنشاء منزل للتمويل الذاتي). إنه مصدر إلهام رائع لأبحاث تدوين والدتك.

3. الأم المخيفة

يغطي Scary Mommy مجموعة كبيرة من موضوعات الأبوة والأمومة ، بأسلوب صريح وصريح. تأسست في الأصل من قبل Jill Smokler في عام 2008 ، لدى Scary Mommy الآن مجموعة واسعة من المساهمين المختلفين وطاقم عمل يزيد عن 100 شخص. إنه مكان رائع للعثور على كتابات تحث على التفكير في جميع مراحل وجوانب الأبوة والأمومة ، بالإضافة إلى الكثير من الاختراقات الأبوية ، من الحمل إلى سنوات المراهقة وما بعدها.

تتراوح موضوعات Scary Mommy من السياسة إلى الحمل ، إلى نمط الحياة والعلاقات. لكسب المال ، تستخدم Scary Mommy في المقام الأول التسويق والإعلان التابعين – ولديهم حركة مرور (ما يقرب من 5 ملايين زيارة في ديسمبر 2022) ليكونوا ناجحين للغاية في القيام بذلك.

4. صادقة أمي

كما قد تتخيل من التهجئة ، فإن Honest Mum من مدونة بريطانية — Vicki Broadbent. يكتب عن مجموعة من الموضوعات من خلال عدسة الأبوة والأمومة ، بما في ذلك منشورات الوصفات والأفكار والنصائح حول الحياة الأسرية ، بالإضافة إلى قصص عن أطفالها. إنها أيضًا صادقة بشأن صراعاتها النفسية ، لا سيما مع اكتئاب ما بعد الولادة.

فيكي هو مؤلف كتاب (يسمى في أمريكا الشمالية). بالإضافة إلى جني الأموال من خلال مبيعات الكتب ، تقوم Vicki بإنتاج مقاطع الفيديو وميزاتها وتحقيق الدخل من خلال المنشورات الدعائية والروابط التابعة. تأكد من التفكير في بدء مدونة فيديو ، حيث أن الفيديو يعد وسيلة محتوى أكثر أهمية بشكل متزايد للمدونين الأم هذه الأيام.

5. لحظات من التأمل

Moments of Musing (MOM) هي مدونة مملوكة لاتينا تركز ليس فقط على الأمومة ولكن أيضًا على الأنوثة والإنسانية. تغطي المنشورات مجموعة واسعة من الموضوعات وتتم كتابتها بأسلوب مقال مفتوح من منظور الشخص الأول – حيث تعالج المشكلات الصعبة مثل كيفية معرفة ما إذا كنت تريد طفلًا آخر ، وكيفية إعداد الأطفال الصغار للعودة إلى المكتب ، والإجازات العائلية والرحلات البرية ، وغير ذلك الكثير.

Moments of Musing تجني الأموال من خلال المشاركات الدعائية وبعض التسويق بالعمولة. إنها إلى حد كبير مدونة شخصية كلاسيكية بدلاً من كونها مشروعًا رائعًا لكسب المال ، مع الكثير من المنشورات حول أخبار العائلة والصور العائلية والذكريات الممتعة.

6.

Alpha Mom

تنشر Alpha Mom مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالعائلة ، وتغطي الأنشطة والحرف اليدوية والطعام وغير ذلك – جنبًا إلى جنب مع نصائح للأمهات بشأن الصحة والعلاقات وحتى الجمال والأناقة.

أسستها إيزابيل كالمان ، Alpha Mom لديها فريق كامل من المساهمين وتتضمن مجموعة كاملة من الأعمدة العادية ، مثل Alpha Mom Book Club. يتم تحقيق الدخل منه من خلال عدة طرق مختلفة: التسويق بالعمولة بشكل أساسي ، ولكن أيضًا بعض الإعلانات والمشاركات الدعائية.

7. الدجاج الحامل

الدجاج الحامل ، كما خمنت على الأرجح ، يركز بشكل أساسي على الحمل والأمهات الجدد. تم إنشاء المدونة في الأصل بواسطة Amy Morrison في عام 2010. أرادت توفير موارد مفيدة للنساء الحوامل والآباء الجدد.

اليوم ، لدى إيمي العديد من الكتاب الذين يساعدونها في إنشاء محتوى على موقعها. يغطي أي شيء تقريبًا يمكنك التفكير فيه فيما يتعلق بالحمل والأبوة المبكرة ، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية والنوم والصحة العقلية وهدايا الأطفال وغير ذلك الكثير.

تجني Pregnant Chicken المال من مبيعات المنتجات (بما في ذلك مجموعات أدوات تحضير الطفل الرقمية الجديدة ، والحقائب ، ومجموعة من العلامات التي تطلب من الناس بشكل فكاهي عدم لمس طفلك). كما أنها تستخدم الإعلانات والتسويق بالعمولة (مع الكثير من التقارير عن منتجات الحمل / الأطفال) لجلب المبيعات. هناك هدايا عرضية للمنتجات أيضًا.

8. رومي والأرانب

بينما تركز الكثير من مدونات الأمهات على نصائح وقصص الأبوة والأمومة ، تتخذ رومي والأرنب اتجاهًا مختلفًا قليلاً. تركز هذه المدونة على الموضة والرفاهية والجمال للأمهات.

تتضمن هذه المدونة نصائح ملهمة للموضة ومقابلات مع مشاهير وصور إرتداد وقصص للأمهات الرائعات في التاريخ. يتم تحقيق الدخل من مبيعات المنتجات لمجموعة من منتجات التجميل ، إلى جانب الإعلانات والروابط التابعة للملابس والمزيد.

9. كأس ​​جو

A Cup of Jo هي مدونة أم أسستها الصحفية والمؤثرة جوانا جودارد. إنها مدونة أسلوب حياة تغطي موضوعات مثل التصميم والطعام والسفر العائلي والعلاقات والبودكاست للاستمتاع بها والمزيد.

جوانا جودارد لديها قائمة طويلة من أوراق الاعتماد بما في ذلك العمل في وتصبح رئيسة تحرير لقد حولت حياتها المهنية من التحرير إلى الكتابة وأنتجت محتوى للمجلات الشعبية بما في ذلك و

بدأت مدونتها كهواية في عطلة نهاية الأسبوع لكنها توسعت في النهاية إلى مهنة كاملة وموقع إلكتروني حائز على جوائز. اليوم ، يديرها فريق كامل من الأشخاص ولديها مجموعة من المساهمين. يتم تحقيق الدخل من A Cup of Jo بشكل أساسي من خلال المشاركات الدعائية والتسويق التابع.

10. أطفال النطاق الحر

هناك الكثير من فلسفات الأبوة والأمومة المختلفة. يعتقد بعض الآباء أنه يجب منح الأطفال وقت فراغ للاستكشاف دون إشراف مباشر من الكبار. يُطلق على هذا غالبًا اسم “الأبوة المجانية” وتتحدث مدونة Free-Range Kids عن كيفية تربية أطفالك بشكل فعال بهذه الطريقة.

تناقش مدونة الأبوة والأمومة هذه (التي تستهدف كل من الأمهات والآباء) أشياء مثل كيفية عدم التدخل مع الأطفال ، وماذا يعني أن تكون والدًا لطائرة هليكوبتر ، ولماذا يكون من المفيد السماح للأطفال بالاستقلال.

بدأت Mom Lenore Skenazy المدونة بعد أن ظهرت في الأخبار عندما سمحت لابنها البالغ من العمر تسع سنوات بركوب مترو الأنفاق بنفسه. جاءت مدونتها ردًا على رد الفعل العنيف الذي تلقته وتستمر في جذب مجتمع من الآباء الحريصين على منح أطفالهم الحرية التي يحتاجونها للاستعداد للحياة الحقيقية.

تكسب Lenore المال من خلال الخطابة العامة ومبيعات الكتب. يعد الموقع أيضًا جزءًا من Let Grow ، وهي منظمة غير ربحية وطنية تروج لاستقلال الطفولة ، وتدعو التبرعات لهذا العمل.

11. والدهاء التكنولوجيا ماما

Tech Savvy Mama هي مدونة تدور حول التنقل في الأبوة والأمومة في عصر التكنولوجيا. المؤسس ، ليتيسيا بار ، مدرس علوم الكمبيوتر في المدرسة الإعدادية ومستشار تعليمي. (لا تحتاج إلى مؤهلات لتكون مدونًا أمًا ، لكن هذا بالتأكيد يساعد في ترسيخ مصداقية ليتيسيا).

في مدونتها ، تتناول مخاوف الوالدين الشائعة مثل الأمان عبر الإنترنت وما يجب معرفته حول تطبيقات الوسائط الاجتماعية المختلفة. تتحدث عن أشياء مثل حدود وقت الشاشة الصحي للأطفال والمراهقين ، وكذلك فوائد التكنولوجيا.

تناقش مدونتها أيضًا الأعمال الخيرية المهمة التي تحبها في تقديم المساعدة لهايتي. تتم رعاية بعض المنشورات وستجد أيضًا الكثير من الروابط التابعة في مراجعات منتجات Leticia وأدلة الهدايا ، مما يساعد على جلب الأموال للمدونة. هناك بعض الإعلانات على المدونة أيضًا.

12. العافية ماما

أنشأت المبدعة كاتي ويلز “ويلنس ماما” منذ أكثر من عقد من الزمان بعد قراءة إحصائية مذهلة في مكتب الطبيب بعد وقت قصير من ولادة طفلها الأول: “لأول مرة منذ قرون ، سيكون للجيل الحالي من الأطفال متوسط ​​عمر متوقع أقصر من والديهم”.

لقد أرادت اتخاذ إجراء ، لذلك قامت بتطوير مدونة لمساعدة الآباء على اتخاذ خيارات صحية لأطفالهم – مع نصائح حول الرعاية الذاتية أيضًا. لدى Wellness Mama الآن فريق تحرير كامل ، بالإضافة إلى مراجعة طبية ومجلس استشاري.

تغطي المدونة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالصحة ، بما في ذلك العلاجات الطبيعية والجمال ومنتجات التنظيف الطبيعية ، إلى جانب الكثير من نصائح الأبوة والأمومة. يتم تسييله من خلال الروابط التابعة وبعض الإعلانات.

13. تنمو النعمة بنيان

Grace Grow Edify هي مدونة مسيحية حول “التعليم المنزلي السلمي” وتركز على الإيمان والتنظيم والحياة الأسرية.

تسعى المدونة إلى المساعدة في تخفيف الضغط الذي قد يأتي مع التعليم المنزلي ، خاصة للعائلات الجديدة التي تدرس في المنزل ، وتشارك الأفكار حول المناهج واستراتيجيات التعليم ، إلى جانب النصائح حول دراسات الكتاب المقدس والأنشطة المسيحية الأخرى.

يتم تحقيق الدخل منه من خلال بيع مجموعة من موارد التعليم المنزلي القابلة للتنزيل ويستخدم أيضًا الروابط التابعة لجلب إيرادات إضافية.

علاوة: على الرغم من أنها ليست مدونة أم ، فإن أمي لديها مدونة رائعة عن كل الأشياء البسيطة – تحقق من ذلك في The Minimalist Boomer 😊

6 خطوات كيف تبدأ مدونة أمي خاصة بك (Mom Blogging 101)

هل تريد الانضمام إلى المدونين الأم أعلاه من خلال تعلم كيفية بدء مدونة أم خاصة بك؟ فيما يلي 6 خطوات سهلة للبدء.

1. اختر اسمًا لا يُنسى (ومكانة)

الشيء الوحيد الذي يميز المدونة عن الآخرين هو اسم مدونة لا يُنسى. حاول اختيار اسم يعكس وجهة نظرك في حياة أمك وسيتردد صداها أيضًا لدى جمهورك.

من الأمثلة أعلاه ، يمكنك الحصول على فكرة عما تدور حوله مدونتهم من العنوان. يدور The Prairie Homestead حول الإسكان ؛ من الواضح أن Tech Savvy Mama مرتبطة بالتكنولوجيا وما إلى ذلك.

خيار آخر هو صوغ مصطلح جديد جذاب (“Mamavation” هو مثال جيد) أو البحث عن عبارة مرحة لا تنسى (اسم “Rage Against the Minivan” لأم لأربعة أطفال كريستين هويرتون هو مسرحية رائعة في “Rage Against the Machine”).

إذا كنت تبحث عن مزيد من المعلومات حول كيفية تسمية مدونة ، فيمكنك الاطلاع على دليلي الشامل لتسمية مدونتك.

الشيء الآخر الذي يجب عليك فعله هو اختيار مكان مناسب. قد تفكر في أن تدوين أمك المتخصص ، لكن خذ الوقت الكافي للتعمق أكثر في رسالتك. هناك الكثير من مدونات الأم على الإنترنت ، فما الذي يميزك عنك؟ هل ستركز مدونتك على التخطيط المالي للعائلة؟ هل ستشاركين وصفات صحية للطبخ كعائلة؟ أو ربما تريد أن تستند مدونتك إلى الفكاهة.

مهما كان الأمر ، خذ بعض الوقت لتطوير هذا والتركيز على الجمهور الذي تريد الوصول إليه قبل الإطلاق. تحقق من قائمة المجالات المربحة الخاصة بي للحصول على المزيد من الإلهام.

2. الحصول على مدونة أمك عبر الإنترنت (استضافة الويب)

بمجرد أن تكون لديك فكرة واضحة عما تريد القيام به بمدونتك ، فأنت بحاجة إلى العثور على النظام الأساسي المناسب للبدء.

في حين أن هناك الكثير من مواقع التدوين للاختيار من بينها ، فإنني أوصي دائمًا باستخدام WordPress كمنصة تدوين تختارها.

يتيح لك WordPress إنشاء مدونة بسيطة أو معقدة كما تريد. سواء كنت مدونًا جديدًا أو مطور مواقع ويب متمرسًا ، يقدم WordPress الأدوات التي تحتاجها وتريدها.

WordPress مجاني تمامًا للاستخدام ولكنك ستحتاج إلى الدفع مقابل استضافة الويب لاستخدامه. لهذا ، أقترح استخدام Bluehost. إنه رخيص وسهل الاستخدام ويحظى بدعم كبير وهو أحد مزودي WordPress الموصى بهم. بعد إجراء بحثك حول تكاليف التدوين ، قررت أنك تريد البدء بميزانية محدودة ، وتحقق من اختياراتي لأفضل مواقع المدونات المجانية اليوم.

3. تصميم مدونة والدتك بموارد مجانية

عندما يكون لديك عائلة شابة ، فربما لا يكون لديك الكثير من المال لتجنيبه. الخبر السار هو أن هناك الكثير من الأدوات والموارد المجانية التي يمكنك استخدامها لتصميم مدونتك.

يمكنك الاستفادة من:

ثيمات ووردبريس مجانية : إذا قررت اختيار WordPress لموقعك ، فهناك مجموعة من السمات المجانية تمامًا التي يمكنك استخدامها لمدونتك. العديد منها سهل الاستخدام ويمكن أن يجعل مدونتك تبدو رائعة.

: إذا قررت اختيار WordPress لموقعك ، فهناك مجموعة من السمات المجانية تمامًا التي يمكنك استخدامها لمدونتك. العديد منها سهل الاستخدام ويمكن أن يجعل مدونتك تبدو رائعة. إضافات ووردبريس مجانية : يحتوي WordPress أيضًا على مجموعة كبيرة من المكونات الإضافية المجانية التي يمكنك استخدامها لتحسين مدونتك.

: يحتوي WordPress أيضًا على مجموعة كبيرة من المكونات الإضافية المجانية التي يمكنك استخدامها لتحسين مدونتك. صور مخزون مجانية: إذا لم يكن لديك الكثير من الصور عالية الجودة لموقعك ، أو إذا كنت بحاجة إلى صورة لشيء لا يمكنك إنشاؤه في المنزل ، فهناك الكثير من مواقع الصور التي تقدم صورًا مجانية. اثنان من الأشياء الرائعة التي يمكنك تجربتها هما Unsplash و Pixabay.

4. ابدأ صفحات التواصل الاجتماعي (وانضم Facebook مجموعات)

يمكن أن يساعد إنشاء وجود قوي على وسائل التواصل الاجتماعي في جذب الانتباه إلى مدونتك.

إذا كنت أحد الوالدين ، فمن المحتمل أنك عثرت على العديد من المدونات بنفسك من خلال Pinterest و Instagram. جميل Instagram تعطي الخلاصة لقرائك لمحة عن المحتوى الذي ستنتجه على مدونتك ، بالإضافة إلى أنها تساعدهم على الشعور بأنهم أكثر ارتباطًا بك

على Facebook، قد ترغب في إنشاء مجموعة تتعلق على وجه التحديد بمدونتك ومكانتك. روّج لها وابدأ في جذب المتابعين إليها. في نفس الوقت ، يمكنك الانضمام إلى مجموعات أم أخرى والترويج لمدونتك في نفس الوقت. (فقط كن حريصًا على قراءة أي قواعد للمجموعة في حالة عدم السماح لك بنشر روابط إلى مصادر خارجية.)

5. تبادل الأفكار المفيدة حول أفكار منشورات المدونة وابدأ في الكتابة

أحد أكثر أجزاء التدوين مكافأة هو الخروج بأفكار من شأنها أن تساعد القراء حقًا. في جلسة العصف الذهني ، فكر فيما تريد الكتابة عنه وما يريد القراء قراءته.

ما هي بعض أكبر المشاكل التي تواجهها الأمهات (والآباء) اليوم؟ ما الذي يمكنك تقديمه للمساعدة في تخفيف معاناتهم؟

جرب أداة مولد عنوان المدونة الخاصة بي المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على العشرات من أفكار العناوين الملائمة لتحسين محركات البحث لجعل منشورات المدونة الخاصة بك تبرز اليوم.

لا يجب أن يكون هذا الأمر معقدًا بشكل مفرط ، ففي بعض الأحيان ، قد يؤدي تقديم نظرة فكاهية على صعوبات الأبوة والأمومة إلى جعل الشخص يرى أنه ليس وحده في مواجهة التحديات.

بمجرد أن تصبح جاهزًا للتعمق في عملية الكتابة ، فكر في إيجاد طريقة لنسج رؤيتك الشخصية في عملية التدوين بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تستخدم أدوات مثل كاتب مقالتي المجانية لمنظمة العفو الدولية ، وكتابة الفقرة ومجموعة من 40+ أدوات AI داخل RightBlogger للمساعدة في نشر المزيد من المحتوى الرائع بشكل أسرع.

6. روج للمحتوى الخاص بك وزد جمهورك

إن تسمية مدونتك ووضعها على منصة رائعة مثل WordPress وإنشاء محتوى قاتل هي أفضل طريقة لوضع أساس لمدونتك.

لكن ، لا تفعل شيئًا إذا لم يكن لديك حركة مرور صفرية. ومهما كانت مشاركاتك مضحكة أو ثاقبة أو مفيدة ، فلن يتعثر عليها الأشخاص تلقائيًا. تحتاج إلى مساعدتهم في العثور على مدونتك – وهنا يأتي دور الترويج لمدونتك.

إذا كنت جادًا في اكتساب حركة مرور لمدونتك ، فراجع مقالتي حول 32 طريقة لزيادة عدد الزيارات إلى مدونتك. إنها مليئة بالمعلومات حول تنمية مدونتك.

إذا كنت تريد البدء بسرعة ، فإليك الأساسيات المطلقة:

تعرف على معلومات حول تحسين محركات البحث: SEO (تحسين محرك البحث) يساعد محتوى مدونتك على الظهور في محركات البحث. تتمتع مدونات الأم الكبيرة الناجحة بجزء كبير من زياراتها من عمليات البحث العضوية. سيساعد استخدام نصائح تحسين محركات البحث الأساسية منشوراتك على التنافس مع منشوراتهم ، حتى تتمكن من الحصول على حصتك من هذه الزيارات أيضًا. ابدأ قائمة البريد الإلكتروني: قائمة البريد الإلكتروني هي أفضل صديق للمدون. إنها طريقتك الأساسية للتواصل مع القراء وإخبارهم عندما تنشر محتوى جديدًا. في مدونتك ، تأكد من تضمين نموذج الاشتراك في البريد الإلكتروني حتى يتمكن القراء الجدد من الانضمام بسهولة. إنها فكرة رائعة أن تقدم حافزًا للاشتراك أيضًا: يمكن أن يكون ذلك أي شيء من كتاب إلكتروني لأنشطة الأطفال إلى صوت “اجعل طفلك ينام” إلى دليل حول ديكور المنزل للآباء الجدد. ابحث عن مكان للضيف في المدونة: تدوين الضيف ، أو النشر كضيف ، هو وسيلة شائعة لتنمية جمهورك. الفكرة وراء نشر الضيف هي إنشاء محتوى لمدونة أخرى بجمهور أوسع وتضمين روابط خلفية لصفحتك. تحصل المدونة التي تنشر عليها على محتوى إضافي ذي صلة ؛ في المقابل ، تحصل على فرصة للتفاعل مع قرائهم.

هل ألهمتك أمثلة Mom Blogger هذه لبدء مدونة أمك الخاصة؟

ربما أردت منفذًا لإبداعك لبعض الوقت. ربما تكون قد فكرت في فكرة بدء مدونة ، ولكن ربما لم تكن متأكدًا من أين تبدأ أو إذا كان بإمكانك القيام بذلك ، خاصة إذا كنت والدًا مشغولًا في المنزل لأطفالك الصغار ، أو والدًا لأطفال أكبر سنًا ويعمل بدوام كامل.

ولكن هناك العديد من الأمهات مثلك تمامًا ممن بدأن في إنشاء المدونات. ربما لم يكونوا متأكدين تمامًا من كيفية البدء أيضًا ، لكنهم بدأوا بالحديث عن تجاربهم في التربية ومشاركة النصائح حول تربية الأطفال. يمكنك أن تبدأ بنفس الطريقة … ويمكن أن تصبح مدونتك واحدة من أفضل مدونات الأمهات في المستقبل: مورد رائع ينشر الإيجابية والتشجيع للأمهات الأخريات.

هل أنت مستعد لتجربتها؟ لقد حصلت على برنامج تعليمي كامل حول بدء تشغيل مدونتك الخاصة والتي ستستغرق 10-15 دقيقة فقط: ربما يمكنك معالجتها خلال وقت القيلولة التالية؟ 😅

بمجرد تشغيل مدونتك ، ابدأ في الخروج ببعض من أفضل النصائح حول المرح العائلي (أو أفلام ديزني المفضلة لديك أو أي شيء تريد التدوين عنه) وتحقق من نصائحي حول كتابة منشور مدونة رائع. ستجلب القراء قبل أن تعرف ذلك.