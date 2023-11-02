ستساعدك المقالة التالية: أفضل 13 موقعًا مجانيًا للرسوم التوضيحية المتجهة لعام 2023 (بدون حقوق ملكية!)

هل سئمت وتعبت من استخدام نفس رسومات الويب القديمة لموقعك على الويب؟

يقوم الملايين من مالكي المواقع مثلك تمامًا بنشر المحتوى كل يوم باستخدام الصور والرسوم التوضيحية المخزنة التي لا تبدو مختلفة عن أي شخص آخر. بل إن البعض يذهب إلى حد إنفاق أموال حقيقية لتصنيعها بشكل احترافي.

لكننا لا نملك جميعًا ترف التواصل مع مصمم الجرافيك المفضل لدينا للحصول على صورة سريعة. ومن الصعب العثور على أماكن تقدم صورًا متجهة مجانية بجودة معينة.

ماذا لو أخبرتك أن هناك الكثير من الأماكن لتأمين الرسوم التوضيحية المتجهة المجانية؟ ولأنها بعيدة كل البعد عن كونها مملة وغير ملهمة، هناك بعض الجودة الممتازة التي يمكن العثور عليها.

اليوم، ستكتشف 14 موقعًا إلكترونيًا للحصول على رسومات متجهة مجانية لتوضيح المحتوى الخاص بك بشكل مثالي.

أفضل المواقع للعثور على الرسوم التوضيحية المتجهة الخالية من حقوق الملكية

1. قم بإلغاء الرسم

إلغاء الرسم هو مشروع مفتوح المصدر من قبل كاترينا ليمبيتسوني. إنها مجموعة مذهلة من صور SVG مجانية للاستخدام من قبل أي شخص لأي مشروع بما في ذلك الاستخدام التجاري. يتم تحديث الصور بانتظام بإضافات جديدة ويمكن تنزيلها بتنسيق SVG أو PNG.

الميزة المفيدة بشكل خاص هي القدرة على تعديل لون الرسم التوضيحي الرئيسي قبل التنزيل. وهذا يعني أنه سيكون لديك دائمًا رسم توضيحي مسطح جميل يناسب علامتك التجارية في جميع الأوقات. لا تحتاج حتى إلى أن تنسب المصمم.

2. Vector4Free

Vector4Free هو موقع ويب مباشر يقدم مئات من الصور المتجهة المجانية للتنزيل. يمكن للمستخدمين البحث عن المتجهات عن طريق إدخال الكلمات الرئيسية المطلوبة أو الاختيار من قائمة كبيرة من الفئات في أسفل الصفحة.

عند تنزيل الصور من هذا الموقع، يتم تسليم الملفات إما بتنسيق AI أو EPS، لذا من المفيد التأكد من أن لديك برنامج تحرير الصور الصحيح حتى تتمكن من تحريرها.

جميع المتجهات مجانية الاستخدام، ومع ذلك، يشترط الموقع أنه يجب عليك توفير رابط الإسناد عند استخدامها.

3. مجموعة الرسم

DrawKit هو موقع ويب يضم مجموعة من الرسوم التوضيحية الجميلة المرخصة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأسلوبين مختلفين. يمكنك تنزيل نسخة ملونة أو أحادية اللون من كل ملف والتي يتم تسليمها بتنسيقات SVG وPNG.

جميع الرسوم التوضيحية متاحة للاستخدام في كل من المشاريع الشخصية والتجارية دون الحاجة إلى إسنادها. وإذا كنت بحاجة إلى شيء أكثر تفصيلاً، فهناك مجموعة من حزم الصور التي تحتوي على ما يصل إلى 100 صورة متاحة للشراء.

4. أوه!

صور أوه هو مشروع من Icons8 مخصص لتوفير الرسوم التوضيحية المتجهة المجانية لواجهات المستخدم. يوجد أكثر من 20 نمطًا مختلفًا من فئات المتجهات، يحتوي كل منها على عدد من الرسوم التوضيحية لاستخدامها في مدونتك وموقعك على الويب وتطبيقك ومشروعك مفتوح المصدر.

يتم تسليم الرسوم التوضيحية بتنسيق PNG للمستخدمين مجانًا وتتطلب رابط إسناد في المقابل. ومع ذلك، مقابل رسم بسيط قدره 19.90 دولارًا شهريًا، يمكنك فتح الوصول المجاني للإسناد وأنواع الملفات الأخرى. أنا شخصياً أحب حزمة الصور Clip.

5. العديد من البكسلات

العديد من البكسلات هي خدمة الاستعانة بمصادر خارجية للتصميم حسب الطلب تقدم خدمات تصميم عالية الجودة مقابل اشتراك شهري. كما أنها توفر مكتبة كبيرة من الرسوم التوضيحية المتجهة المجانية للتنزيل.

معرض الرسوم التوضيحية الخاص بهم مليء بالرسوم التوضيحية الرائعة حول مجموعة متنوعة من المواضيع. ويمكن تنزيلها جميعًا واستخدامها في المشاريع التجارية وغير التجارية دون إسناد.

كما هو الحال مع unDraw، يمكن تنزيل الصور بتنسيق PNG أو SVG. يمكنك أيضًا تغيير لون المفتاح قبل التنزيل أيضًا.

6. لوكاس آدم

لوكاس آدم هو مصمم ويب مستقل يقوم كل أسبوع بإصدار صور SVG مجانية لأي شخص لاستخدامها في مشاريعه. تتراوح الصور من الرسوم التوضيحية إلى الأيقونات وجميعها مرخصة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ومجانية للقيام بما تريد.

يحتوي كل ملف بمجرد تنزيله على نسخة SVG وPNG وPNGx2 من الصورة. يوفر هذا الكثير من الفرص لك لاستخدامها على موقع الويب الخاص بك ووسائل التواصل الاجتماعي. المفضلة لدي هي مجموعة Digital Nomad.

7. فريبيك

فريبيك هو موقع أستخدمه بانتظام بنفسي. إنه يستضيف مجموعة رائعة من المتجهات في العديد من أنماط التصميم التي تم إنشاؤها بأنفسهم ومن المحتوى المقدم من المستخدم. الصور الموجودة على Freepik مجانية للاستخدام الشخصي والتجاري بشرط أن تنسب Freepik إلى موقعها الإلكتروني.

يتم تنزيل جميع الصور في ملف مضغوط يحتوي على تنسيقات ملفات AI وEPS وJPG. إذا كنت تفضل التخلص من الحاجة إلى السمة، فيمكنك الاشتراك للحصول على حساب مميز مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 9.99 يورو شهريًا.

8. SVG الريبو

SVG الريبو يحتوي على مجموعة تضم أكثر من 300000 متجه وأيقونة SVG متاحة مجانًا للاستخدام التجاري.

مشروع آخر مفتوح المصدر، يتميز بمتجهات أحادية اللون ومتعددة الألوان بالإضافة إلى خطوط محددة ومعبأة ومستديرة. يمكن تصفح المتجهات حسب الفئة، كما أن تنزيل المتجه يوفره بنوع ملف SVG.

على الرغم من عدم وجود أي مشاهد لتنزيلها، يمكنك بسهولة دمج هذه المتجهات في مشهد كامل باستخدام أداة مثل Canva.

9. سخيف

إذا كنت ترغب في أن تكون الرسوم التوضيحية الخاصة بك أكثر غرابة وأصالة، فقم بإلقاء نظرة عليها تصميم سخيف. يقدم الفريق الذي يقف وراء الموقع أكثر من 10 رسوم توضيحية سخيفة يمكنك تنزيلها بصيغة PNG واستخدامها مجانًا. الشرط الوحيد هو أن تقوم بإسنادهم برابط إلى موقعهم الإلكتروني.

للوصول إلى الإصدارات الملونة وتنسيقات PNG وSVG، إلى جانب عدم الحاجة إلى الارتباط بها مرة أخرى، يمكنك الاشتراك في خطة العضوية الخاصة بهم. سيكلفك هذا 57 دولارًا لكل ربع سنة.

10. الرسوم التوضيحية الورقية

الرسوم التوضيحية الورقية هو مشروع من Iconscout، يوفر مجموعة من الرسوم التوضيحية الورقية التي يمكن لأي شخص استخدامها للاستخدام الشخصي والتجاري. يمكن مزج الصور ومطابقتها وعند دمجها تكون بعض المشاهد المثيرة للاهتمام.

جميع المتجهات متوافقة مع Adobe Illustrator وSketch، ما عليك سوى اختيار نوع الملف الخاص بك عند تنزيل الصورة.

ومع ذلك، يجب عليك التأكد من الاعتماد على Iconscout عند استخدام الملفات الموجودة في منشوراتك. ويتم ذلك بسهولة عن طريق نسخ نص الإسناد المفيد بعد تنزيل الملف.

11. التصميم

Delesign هي شركة تصميم جرافيك تقدم تصميمات مخصصة غير محدودة ورسومات إيقاف الحركة لعملائها. ومؤخرًا، قاموا بإنشاء ملف مكتبة الرسوم التوضيحية المجانية القابلة للتخصيص والقوالب.

قسم الرسوم التوضيحية المجاني يشبه إلى حد كبير أمثال UnDraw، حيث يمكنك تخصيص لون الرسم المتجه الرئيسي قبل تنزيل صورتك.

التصاميم متاحة إما بصيغة SVG أو PNG. والأفضل من ذلك هو أنك لا تحتاج إلى إسناد موقع الويب. أنت حر تمامًا في استخدام التصميمات لأي شيء تريده.

12. تصميم إيرا

تصميم إيرا عبارة عن مجموعة تصميم تتيح لك إنشاء الرسوم التوضيحية الخاصة بك. باستخدام التدرجات والمكونات المرسومة يدويًا، يمكنك الجمع بين الرسوم التوضيحية بأي عدد من الطرق لإنشاء تصميم فريد خاص بك.

يحتوي كل مكون مدرج في هذه المجموعة على 5 أنماط متدرجة مختلفة ويمكن تنزيلها بتنسيقات ملفات SVG أو AI أو PNG. لتحرير الصور، كل ما عليك فعله هو تنزيل الحزمة وفتحها في برنامج تحرير الصور المفضل لديك.

تم إصدار IRA Design بموجب ترخيص MIT، مما يعني أنه مجاني للاستخدام الشخصي والتجاري دون الحاجة إلى إسناد.

13. ميكسكيت

ميكسكيت هو موقع رائع يقدم أعمالاً فنية ومقاطع فيديو بدون حقوق ملكية لتتمكن من استخدامها في أي مشروع تريده. جميع الأعمال الفنية المتاحة للتنزيل ذات جودة عالية وتتميز بمجموعة واسعة من المواضيع والأنماط الفنية.

عند تنزيل أعمالك الفنية المجانية، لديك خيار تنزيل ملف PNG الأصلي أو حجم محسّن لخلفية سطح المكتب أو الهاتف المحمول.

ومن المهم ملاحظة أنك لا تحتاج إلى إسناد موقع الويب عند استخدام هذه التصميمات على أرض الواقع. على الرغم من أنهم سيقدرون ذلك إذا فعلت ذلك.

افكار اخيرة

مع تغير الأسلوب والأذواق في التصميم، فمن المنطقي إلقاء نظرة طويلة ودقيقة على موقع الويب الخاص بك والبحث عن مجالات التحسين. يمكن أن يؤدي تغيير الصور والرسوم التوضيحية إلى قطع شوط طويل في منح موقعك مظهرًا عصريًا.

الرسم التوضيحي المسطح هو اتجاه التصميم الشائع في الوقت الحالي. فهو يقدم أسلوبًا بسيطًا تقريبًا، مع الاستمرار في إضافة اللون والاهتمام إلى موقع الويب الخاص بك.

لذا، بدلًا من الاكتفاء بالرسومات والصور المخزنة ذات البيكسلات الكبيرة المستخدمة في مئات المواقع الأخرى، قم بإلقاء نظرة على ما تقدمه المواقع أعلاه.

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