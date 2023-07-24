أفضل 13 ميكروفونات بودكاست رخيصةأفضل ميكروفونات بودكاست رخيصة (أقل من 100 دولار) مع اتصال USB في عام 2023

ستساعدك المقالة التالية: أفضل 13 ميكروفونات بودكاست رخيصةأفضل ميكروفونات بودكاست رخيصة (أقل من 100 دولار) مع اتصال USB في عام 2022

من أولى القرارات التي يتعين عليك اتخاذها بعد بدء البث الصوتي هو اختيار الميكروفون الذي تريد شراؤه. أدخل: دليلي إلى أفضل ميكروفونات البودكاست الرخيصة أقل من 100 دولار في السوق اليوم.

إذا كنت (مثلي) تأمل في إطلاق البودكاست الخاص بك بميزانية معقولة ، فإن بعض توصيات ميكروفون البودكاست تكون غير واقعية عندما تبدأ للتو. معظم صانعي البودكاست الجدد ليسوا في وضع يسمح لهم بإنفاق 500 دولار + على ميكروفون لتسجيل حلقات البودكاست.

الاخبار الجيدة؟ هناك الكثير من ميكروفونات البودكاست الرخيصة التي ستقوم بالفعل بعمل رائع لتسجيل صوت عالي الجودة للبودكاست الخاص بك.

في هذا الدليل ، أراجع 13 من أفضل ميكروفونات البودكاست الرخيصة المزودة بوصلة USB – 11 منها أقل من 100 دولار.

لاحقًا في دليل الشراء هذا ، سنتحدث عن ما يجب البحث عنه عند مقارنة ميكروفونات البودكاست الرخيصة المختلفة هذه.

أفضل 13 ميكروفون بودكاست رخيص (USB) أقل من 100 دولار

Samson Q2U USB Recording Microphone & Podcasting Pack: 59.99 دولارًا ميكروفون البث الصغير Rode NT-USB: 99.99 دولارًا ميكروفون Razer Seiren X Podcast: 59.99 دولارًا ميكروفون بودكاست Samson Meteor الاقتصادي: 49.99 دولارًا ميكروفون مكثف للكمبيوتر AudioPro: 44.95 دولارًا Samson Q9U Dynamic Broadcast Podcast Mic: 119.99 دولارًا ميكروفون بودكاست لوجيتك بلو يتي USB رخيص الثمن: 128.99 دولارًا ميكروفون FIFINE Studio Condenser USB: 49.99 دولارًا ميكروفون Pardunll USB: 47.99 دولارًا Omoton USB (أرخص ميكروفون بودكاست): 19.99 دولارًا Samson SAGOMIC Go Mic (ميكروفون بودكاست محمول): 39.90 دولارًا ميكروفون بودكاست AKG Pro Audio Ara Professional: 69.00 دولارًا ميكروفون البث الصوتي المصغر CAD Audio U37: 29.99 دولارًا

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جاهز لبدء البودكاست الخاص بك؟

تحقق من دليلي النهائي: كيفية بدء تشغيل بودكاست (وكسب المال).

الآن ، دعنا نتعمق. لقد اخترت عن قصد ميكروفونات البودكاست التي تتناسب مع ميزانية معقولة (كل هذه الميكروفونات باستثناء اثنين تكلف أقل من 100 دولار) – بينما لا تزال تمثل قيمة كبيرة للمال ، وتقدم جودة صوت عالية للبودكاست الخاص بك.

1.

Samson Q2U USB Recording Microphone & Podcasting Pack: 59.99 دولارًا

إن Samson Q2U هو أفضل ميكروفون بودكاست صديق للميزانية أقل من 100 دولار – يأتي بسعر رائع لمجموعة رائعة مع جميع المعدات التي تحتاجها لبدء البودكاست الخاص بك.

إنه ميكروفون ديناميكي وليس مكثفًا ، مثل معظم الميكروفونات الأخرى في هذه القائمة. هذا يبقي التكلفة منخفضة وسيظل يعمل بشكل مثالي لتسجيل حلقات البودكاست عالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك ، فهي محمولة للغاية وسهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى موصل USB السريع لتسجيل الصوت عن طريق التوصيل والتشغيل ، فلديك أيضًا خيار إخراج XLR ، بحيث يمكنك استخدامه مع واجهة صوتية إذا قررت ترقية إعداد البودكاست الخاص بك في المستقبل. أحب ميكروفون البودكاست الرخيص هذا كثيرًا لأنه مصمم لينمو معك مع انتشار البودكاست الخاص بك.

هذا أحد أفضل ميكروفونات البودكاست مقابل أموالك ، لأنه يلتقط الصوت بنمط قلبي الشكل ، مما يعني أنه سيركز على التحدث أمامه – وليس على أصوات الخلفية التي لا تريد التقاطها.

يأتي Samson Q2U بأقل من 100 دولار ، وهو ميكروفون بث رائع من علامة تجارية مشهورة في الفضاء ، ولن يكسر البنك. إذا لم تكن متأكدًا من الميكروفون المناسب لك وكنت مستعدًا لبدء الاختبار ، فإنني أوصي بالتأكيد بتجربة هذا الميكروفون.

2. ميكروفون البث الصغير Rode NT-USB: 99.99 دولارًا

أعلى ميكروفون مكثف لدينا هو Rode NT-USB Mini. إنها صغيرة – لكنها تتجاوز وزنها بكثير. جودة البناء رائعة ومتينة للغاية. نظرًا لأنه صغير جدًا ، يعد اختيارًا جيدًا إذا كنت ستستخدمه على الفيديو ، لأنه ليس تدخليًا للغاية.

لن تحصل على الكثير من التغيير من 100 دولار مع هذا ، ولكن إذا كنت تستطيع تحمله ، فمن المؤكد أنه يستحق المال.

يوفر مرشح فرقعة الصوت المدمج جودة صوت رائعة ، بدون “فرقعات” من Ps و Bs المتفجرين.

يمكنك أيضًا توصيل سماعات الرأس الخاصة بك بالميكروفون حتى تتمكن من سماع صوتها بسهولة – وهو أمر رائع لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وللتأكد من وضع الميكروفون بشكل صحيح. إنه يلتقط الصوت فقط في نمط قلبي ، لذا فهو مناسب فقط لمكبر صوت واحد.

3. ميكروفون Razer Seiren X Podcast: 59.99 دولارًا

يعتبر Razer Seiren مناسبًا بشكل خاص للبث المباشر ، ولكن يمكنك بالتأكيد استخدامه أيضًا كميكروفون للبث الصوتي. نظرًا لتعدد الاستخدامات ونقطة السعر ، فهي منافس رائع بين أفضل ميكروفونات البودكاست الرخيصة. هذا أيضًا ميكروفون مكثف بنمط قطبي فائق القلب ، مما يعني أنه يقوم بعمل رائع في التخلص من ضوضاء الخلفية مثل نقرات الماوس وحنفيات لوحة المفاتيح.

يمكنك كتم صوت الميكروفون على الفور وبسهولة من خلال النقر على زر في المقدمة – وهناك مؤشر ضوئي مفيد على الميكروفون لإعلامك بما إذا كنت مكتومًا أم لا.

ميكروفون البودكاست هذا مقاوم للصدمات أيضًا ، مما يعني أنه سيخمد الاهتزازات من مكتبك. يمكنك أيضًا تركيبه على ذراع ميكروفون ، إذا كنت تفضل ذلك.

أخيرًا ، يمكنك تدوير الميكروفون حول المحور إذا كنت تريده بزاوية مختلفة – لكن لاحظ أنه لا يمكنك ضبط الارتفاع.

4. ميكروفون Samson Meteor Budget Podcast: 49.99 دولارًا

يتمتع Samson Meteor Mic ذو المظهر الأنيق بطابع قديم وسيبدو رائعًا على مكتبك. إنه خفيف (0.57 رطل) وسهل النقل ، مع أرجل قابلة للطي عندما لا تكون قيد الاستخدام. هناك حافظة تخزين ، بالإضافة إلى كابل USB طويل.

جودة الصوت وحساسيته كلاهما رائعان ، وهناك زر كتم الصوت ومؤشر كتم الصوت – مثالي إذا كنت تقوم بالبث المباشر.

يمكنك بسهولة توصيل زوج من سماعات الرأس لسماع الصوت أثناء التسجيل ، مما يجعل من السهل مراقبة كيف يبدو كل شيء.

5. ميكروفون AudioPro Computer Condenser: 44.95 دولارًا

ميكروفون AudioPro Computer Condenser Mic هو ميكروفون صديق للميزانية ومناسب تمامًا لتسجيل البث الصوتي.

تتميز بإمالة 360 درجة ، مما يعني أنه يمكنك وضعها في أي زاوية تريدها. يعني نمط الالتقاط السباتي أنه سيلتقط الصوت الموجود أمام ميكروفون البث هذا. لا يلزم التجميع أو التثبيت: فقط قم بالتوصيل والتشغيل.

يأتي الميكروفون مزودًا بكابل USB طويل (5.6 قدمًا) بالإضافة إلى كبل USB-C حتى تتمكن من استخدامه مع هاتف Android أو أي جهاز USB-C آخر. هناك مرشح فرقعة مضمن أيضًا ، لتجنب تلك الانفجارات Ps.

يحتوي الميكروفون على أزرار أمامية لكتم صوت الميكروفون وضبط كسب الميكروفون وضبط مستوى صوت سماعة الرأس إذا قمت بتوصيل سماعات الرأس الخاصة بك لسماع ما تقوم بتسجيله.

6.

Samson Q9U Best Budget Podcast Microphone: 119.99 دولارًا

بينما يأتي ميكروفون البودكاست ذو الميزانية المحدودة تقنيًا أعلى بقليل من علامة 100 دولار ، إلا أنه يستحق القليل جدًا إذا كنت تستطيع تحمله. الآن ، ستلاحظ أن ميكروفونات بودكاست Samson قد حصلت على عدة تصنيفات في هذه القائمة لأفضل ميكروفونات البودكاست ، وهذا هو المفضل لدي.

يتميز ميكروفون البث الصوتي هذا بأنه ديناميكي ، مما يعني أنه متين بشكل لا يصدق وسوف يلتقط جميع الهمسات باستثناء أضعف الهمسات. يأتي مزودًا بمثبت صدمات داخلي يعزل مكونات التسجيل عن الضوضاء الميكانيكية – ويوفر نمط الالتقاط القلبي صوتًا واردًا ممتازًا بدون ضوضاء في الخلفية.

يأتي Q9U أيضًا مزودًا بزجاج أمامي مدمج مزدوج الطبقة يقلل التشققات ومرشح رغوة قابل للإزالة للمساعدة في تقليل التنفس غير المرغوب فيه أو ضوضاء الرياح التي يمكن أن تقلل من جودة الصوت لبعض ميكروفونات تسجيل البث الصوتي الأخرى. يتصل عبر الإخراج الرقمي USB-C بدقة 24 بت / 96 كيلو هرتز ولديه خيار استخدام خرج XLR تناظري 1/8.

إذا كنت تقارن هذا الميكروفون مع Blue Yeti بسعر مشابه (أدناه) والذي يحصل على الكثير من المراجعات ، فإن Samson Q9U سيكون أفضل ميكروفون بودكاست بعيدًا عن الميزانية.

7. ميكروفون بودكاست لوجيتك بلو يتي USB رخيص الثمن: 128.99 دولارًا

يعد ميكروفون Logitech Blue Yeti USB ميكروفونًا شائعًا بشكل كبير لمصممي البث الصوتي ، ولكنه أغلى بلمسة من ميكروفونات البودكاست الأخرى ذات الميزانية المحدودة في قائمتنا. إذا كنت تبحث عن شيء أكثر تقدمًا من معظم الميكروفونات ذات الميزانية المحدودة ، فمن الرائع أن تتفاخر بها.

على عكس ميكروفونات البودكاست الرخيصة الأخرى في هذه القائمة ، يقدم لك Blue Yeti الاختيار من بين أربعة أنماط التقاط: قلبي ، ومتعدد الاتجاهات ، وثنائي الاتجاه ، وستيريو. يعد هذا مثاليًا إذا كنت ترغب في تسجيل ملفات بودكاست يشارك فيها عدة أشخاص في نفس الغرفة: لا حاجة لميكروفونات متعددة.

يسهل حامل سطح المكتب المضمن وضع الميكروفون بالطريقة التي تريدها – أو يمكنك تثبيته بحامل ميكروفون أو ذراع ذراع.

تتيح لك الأزرار الموجودة على الميكروفون نفسه كتم صوت الميكروفون ، وضبط مستوى صوت سماعة الرأس ، وتغيير كسب الميكروفون ، والتبديل إلى نمط التقاط مختلف – مما يجعل التحكم في جميع جوانب تسجيل صوت البودكاست سريعًا وسهلاً. وعلى الرغم من أن هذا يوفر الكثير من القوائم لأفضل ميكروفونات البودكاست ،

إلى جانب الميكروفون ، تحصل على برنامج Blue VOICE من Logitech ، والذي يتيح لك استخدام أشياء مثل التأثيرات المحسنة والتعديل المتقدم.

8. ميكروفون FIFINE Studio Condenser USB: 49.99 دولارًا

ميكروفون FIFINE Studio Condenser USB هو ميكروفون بودكاست ذو صفقة رائعة ، لأنه يأتي مع الملحقات التي ستحتاجها للحصول على إعداد التسجيل الخاص بك بشكل صحيح.

بالإضافة إلى الميكروفون نفسه ، يمكنك أيضًا الحصول على ذراع مقص قابل للتعديل لتسهيل وضع الميكروفون الخاص بك بشكل صحيح لالتقاط صوتك للبودكاست. يوجد أيضًا حامل ثلاثي القوائم معدني حتى تتمكن من استخدام الميكروفون الخاص بك بسهولة أثناء الخروج والتنقل.

يوجد مرشح فرقعة مزدوج ، مما يعني أنك ستتجنب المفارقات الصوتية ، وكابل USB طويل جدًا (8.2 بوصة) لاستخدامه مع الميكروفون. تجدر الإشارة إلى أن هذا الميكروفون لا يحتوي على زر كتم الصوت ، لذا إذا كان هذا مهمًا بالنسبة لك ، فربما تريد اختيار ميكروفون مختلف.

9. ميكروفون Pardunll USB: 47.99 دولارًا

مثل ميكروفون FIFINE ، يأتي ميكروفون Pardunll USB مع جميع الأدوات التي ستحتاجها لبدء البث ، بما في ذلك حامل سطح المكتب ، ومرشح البوب ​​، والزجاج الأمامي ، وكابل USB.

إنه يسجل بنمط قلبي الشكل ، لذا فأنت تريد أن تكون أمام الميكروفون. جودة الصوت جيدة جدًا ، خاصة بالنسبة للسعر ، ولن تحتاج إلى تثبيت أي برنامج لتنشيطه وتشغيله.

إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت ستلتزم بالبودكاست أم لا ، فهذه طريقة رائعة لبدء إعداد ميكروفون رخيص. جودة التصميم جيدة والميكروفون لا يشعر بالضعف أو الرخص بأي شكل من الأشكال.

لا يحتوي الميكروفون على زر كتم الصوت أو تعديل مستوى الصوت ، على الرغم من أنه يمكنك كتمه وضبط مستوى الصوت من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

10.

Omoton USB (أرخص ميكروفون بودكاست): 19.99 دولارًا

ميكروفون Omoton USB هو ميكروفون مكثف آخر ، مع مرشح فرقعة ، وحامل ثلاثي القوائم ، ونمط التقاط قلبي. يمكن إمالة ميكروفون البودكاست هذا 180 درجة على الحامل ، حتى تتمكن من توصيله بأي زاوية تريدها.

هذا هو أرخص خيار ميكروفون بودكاست في قائمتنا ، لكنه لا يزال يوفر جودة صوت رائعة بشكل مدهش – ويأتي مع مرشح فرقعة وغطاء رغوي للزجاج الأمامي في حالة رغبتك في التسجيل بالخارج. على الرغم من أنه لا يحتوي على جميع خيارات بعض الميكروفونات الأخرى ، إلا أنه يعد خيارًا رائعًا إذا كنت ترغب فقط في تجربة البث الصوتي دون استثمار الكثير من المال على الإطلاق.

يوجد مؤشر كتم الصوت ومؤشر تقليل الضوضاء في مقدمة الميكروفون ، إلى جانب مقبض متعدد الوظائف يتحكم في مستوى الصوت ويتيح لك تشغيل / إيقاف تشغيل كتم الصوت وتقليل الضوضاء.

11.

Samson SAGOMIC Go Mic (ميكروفون بودكاست محمول): 39.90 دولارًا

يعد Samson SAGOMIC Go Mic الصغير والمحمول الخيار الأمثل إذا كنت ستسجل أثناء السفر أو في الموقع. ميكروفون البودكاست هذا متوافق مع التوصيل والتشغيل للإعداد الفوري مع سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول ، ويمكن طيه لسهولة النقل.

يمكنك التبديل بين اثنين من شركاء الالتقاط: ذو شكل قلبي (للتسجيل الفردي) ومتعدد الاتجاهات (لالتقاط الصوت من عدة أشخاص حول طاولة أو غرفة).

تتضاعف حافظة الميكروفون بذكاء مثل حامل الميكروفون ، والذي يمكن تثبيته في الجزء العلوي من شاشة الكمبيوتر المحمول لسهولة وضعه. يمكنك توصيل سماعات الرأس بالميكروفون لمراقبة التسجيل أيضًا.

12. ميكروفون AKG Pro Audio Ara Professional Podcast: 69.00 دولار

ميكروفون AKG Pro Audio Ara Professional هو ميكروفون أنيق يمكنه التسجيل بنمطين: قلبي (أمامي) ومتعدد الاتجاهات (أمامي وخلفي). من السهل التبديل بين هذه الموجودة على الميكروفون نفسه ، مما يجعله أحد أكثر ميكروفونات البودكاست الرخيصة وفريدة من نوعها لأنه يمكنك التسجيل بسهولة بنفسك كما هو الحال مع الضيوف في البودكاست الخاص بك. إذا كان هذا يشبه تنسيق العرض الخاص بك ، فإن هذا النوع من ميكروفون البث يعد خيارًا رائعًا بالنسبة لك.

إنه ميكروفون صغير نسبيًا مع حجم مضغوط ، مما يعني أنه الخيار الأمثل إذا كان من المحتمل أن يتم تصوير الميكروفون الخاص بك على بودكاست فيديو. يمكنك إرفاقه بحامل ذراع أو ميكروفون – وهناك أيضًا محول مضمن لتوصيله بحوامل الميكروفون الأوروبية.

يحتوي هذا الميكروفون على منفذ USB-C ويتصل بسهولة بكل من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة. يمكنك توصيل سماعات الرأس لسماع التسجيل أثناء إنشائه. يتضاعف مقبض مستوى الصوت الموجود في الأمام كمفتاح كتم الصوت ، مع وجود مؤشر كتم صوت صغير تحته.

13. ميكروفون بودكاست الصوت CAD Audio U37: 29.99 دولارًا

يعد CAD Audio U37 ميكروفونًا رائعًا للصفقة يستخدم ميكروفونًا مكثفًا كبيرًا لإنتاج تسجيلات غنية ودافئة. يأتي مزودًا بكابل USB مقاس 10 بوصات حتى تتمكن من وضعه في أي مكان بالغرفة.

يمكنك ضبط الجهير باستخدام هذا الميكروفون ، لذا ستحتاج إلى التأكد من ضبطه بشكل مناسب لملفات البودكاست المنطوقة. إنه ميكروفون بودكاست حساس ، لذلك قد تجد أنه يلتقط القليل من الضوضاء في الخلفية.

لا يأتي الميكروفون مع مرشح فرقعة أو ذراع ذراع ، ولكنه يشتمل على حامل سطح مكتب بحيث يمكنك وضعه بسهولة أمامك لتسجيلات البث الصوتي.

ما الذي تبحث عنه عند اختيار أفضل ميكروفون بودكاست: 4 عوامل

إذا كنت تستعد لإطلاق البودكاست الخاص بك ، فقد لا تكون لديك خبرة كبيرة في الميكروفونات ومعدات التسجيل. لا تقلق: سنبقي كل شيء هنا ملائمًا جدًا للمبتدئين ونفصل ما تحتاج إلى معرفته.

1. الميكروفونات الديناميكية مقابل الميكروفونات المكثفة

أحد الأشياء الرئيسية التي تحتاج إلى فهمها حول ميكروفونات البودكاست ذات الميزانية المحدودة هو أن هناك نوعين مختلفين من الميكروفونات المتاحة.

الميكروفونات الديناميكية رخيصة ومتينة. لا يحتاجون إلى مصدر طاقة ويستخدمون بشكل عام للأصوات العالية ، مثل عروض الموسيقى الحية. ومع ذلك ، فهي ليست حساسة للغاية للأصوات الهادئة – والتي قد تكون مشكلة إذا كنت تحاول التقاط ضوضاء هادئة إلى حد ما على المسار الصوتي الخاص بك.

الميكروفونات المكثفة ليست متينة للغاية وتكلف أكثر. ومع ذلك ، فهي مثالية لالتقاط الأصوات الأكثر هدوءًا – فهي أكثر حساسية ودقة بشكل عام. غالبًا ما يتم استخدامها في استوديوهات التسجيل.

معظم الميكروفونات الموجودة في قائمتنا هي ميكروفونات مكثفة. إنها رائعة لالتقاط صوتك بوضوح ودقة. فقط لا تحاول استخدامها للتألق على خشبة المسرح.

2. ميكروفونات USB مقابل ميكروفونات XLR

الاختلاف الرئيسي الآخر بين أنواع الميكروفونات هو ما إذا كانت تستخدم اتصال USB أو XLR.

USB سهل: ما عليك سوى توصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك والتسجيل بعيدًا!

يعد XLR أصعب قليلاً ، حيث سيحتاج الميكروفون الخاص بك إلى الاتصال بواجهة صوتية – يحتوي هذا على مجموعة من الموصلات والمفاتيح المختلفة ، ويمكن استخدامه لإدخال الصوت من ميكروفونين في وقت واحد.

لقد اخترنا التمسك بميكروفونات USB في هذا المنشور. من الأسهل استخدامها عندما تكون جديدًا في البث الصوتي ، وتوفر لك شراء أي معدات إضافية.

3. حساسية الميكروفون

بالإضافة إلى التأكد من حصولك على حق ميكروفون البودكاست (المكثف) والموصل المناسب لاحتياجاتك (USB) ، من الجيد التحقق من مدى حساسية ميكروفون البودكاست الجديد.

عادة ما يتم التعبير عن ذلك بالديسيبل (ديسيبل) أو بالسيارات / باسكال (ملي فولت لكل باسكال). كلما كانت حساسة ، كان من الأفضل التقاط الأصوات. ميكروفون Heil PR40 حساس لـ -53.9 ديسيبل ، وأي شيء في هذا النطاق العام سيحصل على صوت تسجيل ممتاز.

4.

Cardioid مقابل Omnidirectional (النمط القطبي للميكروفون)

يخبرك هذا بالمكان الذي يلتقط فيه الميكروفون الصوت.

معظم الميكروفونات إما قلبي الشكل (تسجيل الأصوات من اتجاه أمامي بشكل أساسي) أو متعدد الاتجاهات (تسجيل الأصوات من جميع الاتجاهات) – لكن بعضها يتيح لك التبديل بين الأنماط المختلفة.

من واقع خبرتي ، سيكون الميكروفون الديناميكي ذو الشكل القلبي هو الأفضل للبودكاست – وسيوفر لك أعلى جودة صوت في برنامجك.

كيفية الحصول على أفضل جودة صوت من ميكروفون البودكاست الخاص بك (أقل من 100 دولار)

صدق أو لا تصدق ، حتى ميكروفون البودكاست الرخيص جدًا يمكن أن يبدو رائعًا. تحتوي جميع الميكروفونات أعلاه على مراجعات رائعة من مئات – حتى آلاف – الأشخاص الذين يستخدمونها للبودكاست والاجتماعات والألعاب والمزيد.

للحصول على أفضل جودة تسجيل من ميكروفون البث ، ستحتاج إلى:

ضع فمك بشكل صحيح بالنسبة للميكروفون الخاص بك: قد تحتاج إلى التجربة قليلاً لمعرفة ما يناسبك – ولكن في البداية ، قم بزاوية الميكروفون نحوك واجعله حوالي 6 إلى 8 بوصات أمام فمك.

قد تحتاج إلى التجربة قليلاً لمعرفة ما يناسبك – ولكن في البداية ، قم بزاوية الميكروفون نحوك واجعله حوالي 6 إلى 8 بوصات أمام فمك. استخدم مرشح فرقعة لإزالة “الفرقعة” المتفجرة للأحرف مثل P و B: تحدث هذه الملوثات العضوية الثابتة بسبب قيامك بنفث الهواء في الميكروفون أثناء التحدث ، لذلك يمكن لمرشح فرقعة بينك وبين الميكروفون منعها دون فقدان أي جودة صوت. إليك بعض مرشحات البوب ​​الرائعة للاختيار من بينها Amazon.

تحدث هذه الملوثات العضوية الثابتة بسبب قيامك بنفث الهواء في الميكروفون أثناء التحدث ، لذلك يمكن لمرشح فرقعة بينك وبين الميكروفون منعها دون فقدان أي جودة صوت. إليك بعض مرشحات البوب ​​الرائعة للاختيار من بينها Amazon. تجنب الضوضاء الخارجية: إذا كان لديك أعمال طرق خارج نافذتك مباشرة أو صراخ أطفال في الطابق السفلي ، فإن هذه الضوضاء ستجعلها على تسجيل البودكاست الخاص بك. حاول تقليل الضوضاء الخارجية قدر الإمكان عن طريق اختيار وقت هادئ من اليوم للتسجيل والاحتفاظ بالأبواب و windows مغلق.

إذا كان لديك أعمال طرق خارج نافذتك مباشرة أو صراخ أطفال في الطابق السفلي ، فإن هذه الضوضاء ستجعلها على تسجيل البودكاست الخاص بك. حاول تقليل الضوضاء الخارجية قدر الإمكان عن طريق اختيار وقت هادئ من اليوم للتسجيل والاحتفاظ بالأبواب و windows مغلق. تسجيل ملفات عالية الدقة (تنسيق WAV بدلاً من تنسيق MP3): تريد التسجيل بأعلى دقة ممكنة – يمكنك ضغط الملف لتقليص حجمه عندما يتعلق الأمر بإنتاج البودكاست الخاص بك. من خلال التقاط أفضل جودة للصوت ، ستحصل على مواد رائعة للعمل بها أثناء التحرير.

3 أفضل منصات تسجيل البودكاست للاستخدام

بمجرد حصولك على الميكروفون وإعداده بشكل صحيح ، حان وقت التسجيل.

ولكن ما هي منصة تسجيل البودكاست التي يجب أن تستخدمها؟ هناك عدة خيارات مختلفة هناك. أوصي بما يلي:

1.

Riverside.fm: خطة مجانية (محدودة) حتى $ 15.00 / شهر +

تم تصميم Riverside.fm لتسجيل ملفات podcast – ومقاطع الفيديو – بجودة الاستوديو. إذا كنت تقوم بإنشاء بودكاست فيديو ، فهو خيار رائع لأنه يوفر تسجيلات محلية سلسة وخالية من التجمد ، حتى لو لم تكن اتصالات الإنترنت لضيوفك جيدة جدًا.

ستحصل على صوت WAV غير مضغوط 48 كيلو هرتز لكل ضيف بودكاست (وهو أمر رائع مدمج مع أحد ميكروفونات البودكاست الرخيصة الرائعة) – جنبًا إلى جنب مع الحفظ التلقائي للتسجيلات في السحابة. يمكنك أيضًا تحويل ملفات البودكاست الخاصة بك بسهولة إلى نص من خلال ميزة النسخ ، واستخدام “وضع المنتج” إذا كنت ستتحكم في تسجيل البودكاست بدلاً من الظهور عليه ، وغير ذلك الكثير.

تسمح الخطة المجانية بالتسجيل والتحرير غير المحدود ، على الرغم من أن الميزات الأخرى محدودة ، وستتضمن ملفات الفيديو المصدرة علامة مائية.

2.

Zencastr: خطة مجانية (محدودة) حتى $ 20.00 / شهر

يعد التسجيل الصوتي لـ Zencastr مثاليًا لمنشئي البث الصوتي. إنه يوفر مسارات منفصلة لكل ضيف ، وما بعد الإنتاج التلقائي ، و VoIP مدمج بحيث لا تحتاج إلى استخدام خدمة منفصلة مثل Zoom ، وتسجيل WAV بدون فقدان ، والمزيد.

ستحتاج إلى استخدامه جنبًا إلى جنب مع منصة استضافة بودكاست تابعة لجهة خارجية ، مثل Buzzsprout أو Simplecast أو Anchor – لتحميل حلقات البودكاست التي تم تحريرها إلى مزود الاستضافة. المزيد عن هذه العملية في دليلي لبدء البث الصوتي.

3. الوصف: الخطة المجانية (محدودة) حتى $ 12.00 / شهر +

الوصف هو برنامج تسجيل صوتي مع تركيز بودكاست. إحدى الميزات الذكية حقًا هي أنها ستمنحك نسخة نصية من ملفك الصوتي يمكنك تحريرها – لذا فإن محو جزء من الصوت بسيط مثل تحرير مستند مكتوب.

يمكنك أيضًا استخدام ميزة Overdub لإضافة كلمات جديدة (على الرغم من استخدام صوتك فقط ، وليس صوت الآخرين). يحتوي Descript على مجموعة من الميزات الأخرى أيضًا ، بما في ذلك النسخ واكتشاف السماعات وتحرير المسارات المتعددة والتلاشي المتقاطع والمزيد.

هل أنت جاهز للحصول على ميكروفون وبدء البث الصوتي الخاص بك؟

إذا كنت ترغب في تشغيل بودكاست ، فإن إحدى خطواتك الأولى هي شراء ميكروفون.

يمكن لأي من الخيارات المذكورة أعلاه أن تعمل بشكل جيد بالنسبة لك. يعد Samson Q2U أفضل ميكروفون ميزانيتي للغاية ، والذي سيوفر تسجيلات عالية الجودة بسعر معقول جدًا. يعد Rode NT-USB Mini أيضًا خيارًا رائعًا إذا كان لديك القليل من الإنفاق – وإذا كنت على استعداد للارتفاع إلى سعر 119.99 دولارًا ، فإن Samson Q9U هو إلى حد بعيد أفضل ميكروفون بودكاست ستجده.

ومع ذلك ، إذا كانت ميزانيتك محدودة حقًا ، فإن أيًا من ميكروفونات البودكاست الرخيصة الرخيصة الموجودة هنا في هذه القائمة ستعمل أيضًا بشكل جيد كميكروفونات بودكاست تمهيدية. يمكنك دائمًا ترقية أجهزتك مع نمو البودكاست الخاص بك.

نصيحة محترف: لا تقض وقتًا طويلاً في مقارنة جميع الخيارات المختلفة لميكروفونات البث الصوتي الرخيصة. بالنسبة لمعظم متطلبات البودكاست ، فإن أي ميكروفون في هذه القائمة سوف يقوم بعمل رائع. فقط اختر واحدًا يعجبك يناسب ميزانيتك ، واحصل على المتعة الحقيقية … تسجيل المحتوى الخاص بك!

بعد ذلك ، سترغب في اختيار نظام أساسي لاستضافة البودكاست لمشاركة البودكاست الخاص بك مع العالم – وستكون في طريقك لبدء البودكاست الخاص بك. كن حذرًا ، ستفكر قريبًا في أسئلة التدوين مقابل البث أو حتى امتلاك مدونة مقابل YouTube قناة.

جاهز لبدء البودكاست الخاص بك؟

تحقق من دليلي النهائي: كيف تبدأ بودكاست (وكسب المال) اليوم.