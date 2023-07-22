ستساعدك المقالة التالية: أفضل 14 بطاقة ائتمان للأعمال في كندا لعام 2023

يمكن لأفضل بطاقات ائتمان الأعمال أن تغير الشؤون المالية لشركتك نحو الأفضل.

إنها تجعل الدفع للمشتريات أسهل ، وتحرر تدفقاتك النقدية ، وتوفر تمويلًا قصير الأجل ، وتوفر تغطية تأمينية ، وتساعدك على تتبع نفقاتك ، وتمنحك مكافآت.

من بين العديد من بطاقات ائتمان الأعمال المتوفرة ، إليك بعض البطاقات الأعلى تصنيفًا للشركات الصغيرة والمالكين الفرديين على حدٍ سواء.

أفضل بطاقات ائتمان الأعمال في كندا

تتضمن هذه القائمة بطاقات ائتمان تجارية وبطاقات مميزة بدون رسوم مقابل رسوم سنوية.

1. بطاقة أمريكان إكسبريس بيزنس إيدج

بطاقة أمريكان إكسبريس بيزنس إيدج

المكافآت: اكسب 3 أضعاف النقاط مقابل كل دولار تنفقه على اللوازم المكتبية والغاز والطعام والإلكترونيات ؛ 1x نقطة في كل مكان آخر.

عرض ترحيبي: احصل على ما يصل إلى 67000 نقطة إضافية في السنة الأولى.

اسعار الفائدة: 20.99٪ على المشتريات و 21.99٪ على السلف النقدية.

رسوم سنوية: 99 دولارًا

تعد بطاقة American Express Business Edge خيارًا رائعًا لبطاقة الائتمان للشركات الصغيرة. باستخدام هذه البطاقة ، يمكنك كسب 3x نقاط لكل 1 دولار يتم إنفاقه على المشتريات المتعلقة بالعمل مثل اللوازم المكتبية والغاز ونقطة واحدة على كل شيء آخر.

الرسوم السنوية ليست مرتفعة للغاية ، وتأتي البطاقة مع حلول أعمال إضافية مثل أدوات إدارة الحساب. يمكنك أيضًا الحصول على ما يصل إلى 99 بطاقة إضافية للموظفين.

امتيازات أخرى:

تأمين تأجير السيارات

الحماية من إساءة استخدام بطاقة الموظف

حماية المشتريات والضمان الممتد

2. برنامج Marriott Bonvoy Business American Express

بطاقة Marriott Bonvoy Business American Express

المكافآت: اربح 5 قروش / دولار واحد تنفقه في Marriott Bonvoy؛ 3 قروش / دولار واحد على السفر والغاز والطعام. 2 قرش / 1 دولار في أي مكان آخر ؛ ليلة واحدة مجانية كل عام ؛ أرصدة ليالي النخبة.

عرض ترحيبي: احصل على ما يصل إلى 85000 نقطة إضافية في السنة الأولى.

اسعار الفائدة: 20.99٪ على المشتريات و 21.99٪ على السلف النقدية.

رسوم سنوية: 150 دولارًا

توفر بطاقة Marriott Bonvoy Business AMEX لأصحاب الأعمال العديد من المزايا المتميزة.

بشكل عام ، ستربح 3 نقاط مقابل كل دولار تنفقه على الغاز والطعام والسفر ؛ 5 نقاط لكل دولار أمريكي يتم إنفاقه في فنادق Marriott Bonvoy ، ونقطتين لكل دولار أمريكي يتم إنفاقه على كل شيء آخر.

يمكنك بسهولة استبدال نقاطك مقابل ليالي في أكثر من 7000 فندق ومنتجع حول العالم.

امتيازات أخرى:

مزايا تأمين السفر الشامل (تشمل 7 تغطيات تأمينية)

حماية المشتريات والضمان الممتد

الحماية من إساءة استخدام بطاقة الموظف

اربح ليلة واحدة مجانية في كل ذكرى سنوية

يدعو أمريكان إكسبريس

3. كاري بيزنس ماستركارد

كاري بيزنس ماستركارد

المكافآت والميزات: احصل على استرداد نقدي بنسبة 1٪ على جميع المشتريات ، وإمكانية الوصول إلى بطاقات الائتمان المادية والافتراضية ، وعدم وجود رسوم عملات أجنبية ، وعدم وجود فحوصات ائتمانية شخصية ، وسهولة التكامل مع برامج المحاسبة ، والتقاط الإيصالات ، والمزيد.

اسعار الفائدة: يُطبق بعد فترة سماح مدتها 21 يومًا.

رسوم سنوية: 0 دولار.

Caary Business Mastercard هي بطاقة ائتمان تجارية تقدم استرداد نقدي غير محدود بنسبة 1.5٪ على المشتريات.

لا توجد فحوصات ائتمانية ، وليس لها أي تأثير على درجة الائتمان الخاصة بك. كما أنه يتمتع بموافقة سريعة عبر الإنترنت ، ولا توجد رسوم على العملات الأجنبية ، ويمكنك الحصول على بطاقات فعلية وافتراضية (بطاقات غير محدودة).

للتأهل للحصول على Caary Business Mastercard ، ستحتاج إلى أن يكون لديك شركة مسجلة في كندا (ليس بعد في كيبيك) ، و 35000 دولار + متوسط ​​رصيد الحساب في حساب الأعمال ، و 25000 دولار + إنفاق سنوي على بطاقة الائتمان.

بالإضافة إلى عدم وجود رسوم سنوية ، فإنها تتنازل عن رسوم المعاملات الأجنبية. يعمل حسابك على تبسيط إدارة النفقات من خلال السماح لك بالتقاط الإيصالات ومطابقتها تلقائيًا باستخدام 150 نقطة بيانات ، وتعيين حدود الإنفاق ، والتكامل مع QuickBooks و Xero ، وما إلى ذلك.

4. بطاقة الأعمال البلاتينية من أمريكان إكسبريس

تأتي هذه البطاقة برسوم سنوية عالية ، ولكنها توفر طريقة قوية لكسب النقاط التي يمكنك استبدالها بالسفر والمشتريات الأخرى. يوفر 1.25x نقطة على كل دولار تنفقه.

تتضمن بطاقة الأعمال البلاتينية من Amex خيارات دفع مرنة وامتيازات سفر مثل الوصول إلى صالة المطار وأدوات مفيدة لإدارة الحساب.

يمكنك أيضًا الحصول على ما يصل إلى 55 يومًا بدون فوائد.

بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يسافرون بشكل متكرر ، تعد هذه البطاقة واحدة من أفضل بطاقات ائتمان السفر للأعمال التي يمكنك الحصول عليها.

امتيازات أخرى:

تأمين سفر شامل

دخول مجاني إلى صالات المطارات الفاخرة

الوصول إلى برامج فنادق VIP

مزايا خاصة في مطار تورونتو بيرسون الدولي

أكثر من 1،000 دولار * في القيمة كل عام مع عروض Amex

الحماية من إساءة استخدام بطاقة الموظف

5. بطاقة تعويم

بطاقة ائتمان الأعمال التجارية

المكافآت: كسب 1 ٪ استرداد نقدي على الإنفاق الذي يتجاوز 25000 دولار شهريًا ؛ احصل على إمكانية الوصول إلى عدة بطاقات CAD و USD ولا تدفع رسومًا للعملات الأجنبية.

عرض ترحيبي: احصل على استرداد نقدي بقيمة 500 دولار أمريكي لتصبح عميلاً عائمًا وإنفاق 25000 دولار أمريكي في غضون 90 يومًا الأولى.

اسعار الفائدة: لا ينطبق (بالنسبة للبطاقات المدفوعة مسبقًا المستردة).

رسوم سنوية: 0 دولار للبطاقات القياسية.

تقدم Float واحدة من أفضل بطاقات الشركات التي يمكنك الحصول عليها لشركتك الصغيرة. على عكس بطاقات الائتمان التجارية التقليدية ، فإنه يسمح لك بإنشاء العديد من البطاقات المادية والافتراضية المخصصة لك والموظفين والبائعين.

يتم إعداد بطاقات Float باستخدام لوحة معلومات تسهل تتبع الإنفاق وتعيين الحدود وتسوية المعاملات تلقائيًا عن طريق المزامنة مع برنامج المحاسبة الخاص بك ، على سبيل المثال ، Xero و Quickbooks.

تكسب 1 ٪ استرداد نقدي على الإنفاق الذي يتجاوز 25000 دولار شهريًا ، ويتم دفع استرداد النقود المكتسبة شهريًا وإضافته إلى رصيدك الطافي.

حساب Float القياسي مجاني ويأتي مع ما يصل إلى 5 بطاقات فعلية وبطاقات افتراضية غير محدودة والتقاط ومطابقة الإيصالات تلقائيًا والتكامل مع QuickBooks و Xero.

إذا كنت شركة كبيرة الحجم وتحتاج إلى بطاقات فعلية غير محدودة ، ومهام سير عمل متعددة المستويات ، وتكامل NetSuite ، وما إلى ذلك ، فيمكنك الاشتراك في Float Professionals بسعر 99 دولارًا شهريًا.

تتوفر بطاقة Float بأرصدة الدولار الكندي والدولار الأمريكي ، لذا يمكنك تجنب رسوم المعاملات الأجنبية عند إجراء مدفوعات بعملة أجنبية.

نظرًا لأنها بطاقة مدفوعة مسبقًا ، يمكنك تمويل كل بطاقة مسبقًا مباشرةً باستخدام حسابك المصرفي CAD أو USD. يمكنك أيضًا التقدم للحصول على ما يصل إلى 500000 دولار من شروط الائتمان غير المضمونة لمدة 30 يومًا ودفعها على مدار الشهر.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى ما يصل إلى 175000 دولار في امتيازات الأعضاء وخصومات من العلامات التجارية الشريكة مثل HubSpot ، Amazon خدمات الويب ، Notion ، Carta ، Xero ، Dropbox ، Retool ، الاتصال الداخلي ، إلخ.

والأفضل من ذلك ، عندما تقوم بالتسجيل باستخدام رابط الإحالة الخاص بنا أو رمز الإحالة الخاص بنا انوشو 2287، تحصل على مكافأة نقدية بقيمة 500 دولار بعد إنفاق ما لا يقل عن 25000 دولار في غضون 90 يومًا الأولى.

6. بطاقة الاسترداد النقدي للأعمال من ماستركارد BMO

الرسوم السنوية: 0 دولار

أبريل الشراء: 19.99٪

المكافآت: نعم

سيحب أصحاب الأعمال الذين لا يدفعون الرسوم السنوية على بطاقة الائتمان ميزات BMO Cash Back Business Mastercard.

تكسب 1.5 ٪ استرداد نقدي على الغاز واللوازم المكتبية والهاتف المحمول والإنفاق على الإنترنت. أيضًا ، تدفع البطاقة 1.75٪ نقدًا على المشتريات التي تتم في محطات شل و 0.75٪ استرداد نقدي على جميع المشتريات الأخرى.

أخيرًا ، تحصل على برنامج إعفاء من المسؤولية يحمي من إساءة استخدام بطاقة الموظف ، ويوفر ضمانًا ممتدًا وحماية للمشتريات وفترة سماح مدتها 25 يومًا.

7.

RBC Avion Visa Infinite Business

الرسوم السنوية: 175 دولارًا

أبريل الشراء: 19.99٪

المكافآت: 1.25 نقطة RBC Rewards لكل 1 دولار يتم إنفاقه

باستخدام بطاقة RBC Avion Visa Infinite Business ، يمكنك ربح 1.25 نقطة مقابل كل دولار يتم إنفاقه حتى 75000 دولار في السنة.

يمكنك استخدام النقاط على أي رحلة طيران أو شركة طيران واستبدال النقاط بالفنادق والمنتجات التقنية والمزيد.

يأتي أيضًا مع تغطية تأمين السفر والأجهزة المحمولة ، من بين امتيازات أخرى.

8. بطاقة Amex Aeroplan Business Reserve

الرسوم السنوية: 599 دولار

أبريل الشراء: 19.99٪

المكافآت: اكسب 1.25 ضعف – 3 أضعاف نقاط طيران إيربلان

تعد بطاقة Amex Aeroplan Business Reserve خيارًا جيدًا لكسب نقاط Aeroplan للسفر بغرض العمل.

البطاقة لها رسوم سنوية باهظة الثمن ، لكن سعر الفائدة المنخفض مغري. كما أن لديها معدلات ربح جيدة وتأتي مع مزايا سفر إضافية.

9. بطاقة عمل فيزا إيربلان TD

الرسوم السنوية: 149 دولارًا

أبريل الشراء: 14.99٪

المكافآت: اكسب 1x-2x نقاط Aeroplan

باستخدام بطاقة TD Aeroplan Business Card ، يمكنك ربح نقطتين مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه على مشتريات Air Canada.

يمكنك أيضًا كسب 1.5 نقطة لفئات السفر والأعمال مثل الإنترنت والشحن ونقطة واحدة على جميع المشتريات الأخرى.

معدل الفائدة المنخفض 14.99٪ مفيد إذا كان لديك رصيد. بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن هذه البطاقة مزايا السفر مثل الحقائب المجانية التي تم فحصها أولاً على رحلات طيران كندا والتغطية التأمينية.

10. بطاقة ماستركارد للأعمال بدون رسوم BMO Air Miles

الرسوم السنوية: 0 دولار

أبريل الشراء: 19.99٪

المكافآت: نعم

تعد بطاقة BMO Air Miles Business Mastercard رائعة لكسب مكافآت Air Miles.

بشكل عام ، تربح 1 Air Miles مقابل كل 20 دولارًا تنفقها و 1.25 Air Miles لكل 20 دولارًا تنفقها في مواقع Shell في كندا.

يمكنك أيضًا الاستمتاع بضمان ممتد وتغطية حماية المشتريات ويمكنك بسهولة استبدال الأميال الخاصة بك للسفر أو البضائع.

11. بطاقة BMO Air Miles Business Mastercard

الرسوم السنوية: 120 دولارًا (معفاة في السنة الأولى)

أبريل الشراء: 19.99٪

المكافآت: نعم

تقدم بطاقة BMO Air Miles Business Mastercard طريقة رائعة لكسب نقاط Air Miles بسرعة.

بشكل عام ، ستكسب ميلًا واحدًا لكل 12 دولارًا تنفقها و 1.25 ميلًا على المشتريات في محطات شل في كندا.

الامتيازات الإضافية لهذه البطاقة هي:

تأمين سفر شامل

الضمان الممتد وحماية المشتريات

يتم التنازل عن الرسوم السنوية البالغة 120 دولارًا أمريكيًا للسنة الأولى.

12. سكوشيا مومينتوم لتأشيرة رجال الأعمال

الرسوم السنوية: 79 دولارًا

أبريل الشراء: 19.99٪

المكافآت: نعم

إن بطاقة Scotia Momentum for Business Visa الائتمانية تدور حول مكافآت الاسترداد النقدي حيثما يكون ذلك ضروريًا.

تكسب 3 ٪ استرداد نقدي على الإنفاق في محطات الوقود والمطاعم واللوازم المكتبية ودفعات الفواتير المتكررة لما يصل إلى 50000 دولار في المشتريات (1 ٪ استرداد نقدي بعد الوصول إلى الحد الأقصى) ؛ استرداد نقدي بنسبة 1٪ على جميع مشتريات الأعمال الأخرى.

تشمل الامتيازات الأخرى الخاصة بتأشيرة Scotia Momentum for Business ما يلي:

تأمين طبي طارئ للسفر

التأمين ضد حوادث اصطدام / خسارة السيارات المستأجرة

ضمان الشراء والضمان الممتد

13. بطاقة أمريكان إكسبريس إير مايلز الذهبية للأعمال

الرسوم السنوية: 0 دولار

أبريل الشراء: 19.99٪

المكافآت: نعم

تأتي بطاقة العمل المجانية هذه مع مجموعة مذهلة من الميزات والمكافآت.

مع بطاقة AMEX Air Miles الذهبية للأعمال ، تحصل على 150 نقطة Air Miles إضافية بعد إنفاق 1000 دولار في غضون الأشهر الثلاثة الأولى. ستربح أيضًا ميلًا واحدًا لكل 15 دولارًا تنفقها في المواقع المشاركة وميلًا واحدًا لكل 20 دولارًا تنفقها على كل شيء آخر.

توفر هذه البطاقة تأمينًا بقيمة 100،000 دولار أمريكي ضد حوادث السفر و American Express Invites.

14.

CIBC Aeroplan Visa Business Card

الرسوم السنوية: 180 دولارًا (متنازل عنها في السنة الأولى)

أبريل الشراء: 12.99٪ إلى 18.99٪

المكافآت: نعم

متطلبات الدخل: 35000 دولار كحد أدنى للدخل السنوي

هل تريد ربح نقاط Aeroplan مقابل مزايا السفر؟ توفر بطاقة CIBC Aeroplan Visa Business Card طريقة سريعة لجمع الأميال.

بشكل عام ، تكسب 1.5 نقطة لكل 1 دولار تنفقه على الشحن والإنترنت والكابلات وخدمات الهاتف والسفر وتناول الطعام ؛ نقطتان لكل دولار أمريكي يتم إنفاقه مع طيران كندا ؛ ونقطة واحدة لكل دولار أمريكي يتم إنفاقه على جميع المشتريات الأخرى.

أيضًا ، تحصل على:

تأمين سفر شامل

ضمان الشراء والضمان الممتد

تأمين اصطدام السيارات وخسائرها

تشمل مزايا Air Canada أولوية تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة والدخول المجاني إلى صالة Air Canada Maple Leaf

ما هي بطاقة ائتمان الأعمال؟

بطاقة ائتمان العمل هي بطاقة مخصصة للاستخدام التجاري. هذه تجعل من السهل فصل المصاريف التجارية والشخصية.

إنها مفيدة إذا كنت بحاجة إلى اقتراض أموال لتغطية نفقات العمل ، سواء كنت تعمل لحسابك الخاص ، أو تدير شركة صغيرة مع موظفين ، أو تدير شركة كبيرة.

كيفية اختيار بطاقة ائتمان الأعمال

هناك عدة اعتبارات مهمة عند اختيار بطاقة ائتمان الأعمال المناسبة في كندا:

الرسوم السنوية

هل تريد دفع رسوم سنوية لاستخدام بطاقتك؟ قارن تكاليف البطاقة مع مراعاة فوائدها لتقرير ما إذا كان من المنطقي دفع ثمنها.

المكافآت

تأتي العديد من بطاقات الائتمان التجارية مع مكافآت. يجب عليك استكشاف أنواع المكافآت المتاحة واختيار البطاقة التي تقدم المكافآت الأكثر فائدة لعملك.

قد تكسب نقودًا على مشتريات معينة مثل الغاز أو السفر ، مما قد يكون مفيدًا لعملك.

قد تفضل اختيار عدة بطاقات ، تقدم جميعها مكافآت مختلفة ، ثم تقرر متى تستخدم كل بطاقة للحصول على أفضل المكافآت.

مكافآت الترحيب

ابحث عن مكافآت الترحيب أيضًا. تتغير هذه العروض بانتظام ، لذلك ضع في اعتبارك دائمًا العروض عند التقدم بطلب للحصول على بطاقتك.

بدلات

غالبًا ما تأتي بطاقات ائتمان الأعمال في كندا مع امتيازات مثل تغطية تأمين السفر وخصومات الفنادق والمدخرات على المشتريات التي تكون منطقية للشركات.

الحد الائتماني

قد يكون الحد الأعلى مفيدًا لعملك ، اعتمادًا على المبلغ الذي تنوي اقتراضه.

اسعار الفائدة

إذا كنت ستحمل رصيدًا ، فمن الأفضل استخدام بطاقة ائتمان تجارية بسعر فائدة أقل.

ومع ذلك ، إذا كنت ستسدد رصيدك بالكامل كل شهر ، فقد لا يكون هذا عاملاً مهمًا.

مزايا بطاقة ائتمان الأعمال

بينما تأتي بطاقات الائتمان التجارية بألوان وخطوط مختلفة ، فهي تشبه بطاقات الائتمان الشخصية وتوفر لأصحاب الأعمال الوصول إلى التمويل والراحة والأمان وتحسين التدفق النقدي والمكافآت.

فيما يلي بعض مزايا امتلاك بطاقة الشركة:

معاملات تجارية وشخصية منفصلة: استخدم بطاقات العمل الخاصة بك لعمليات الشراء الخاصة بالأعمال وبطاقات الائتمان الشخصية الخاصة بك للمعاملات الشخصية. هذا يساعد في تبسيط حفظ السجلات الخاصة بك وهو لا يقدر بثمن في الوقت الضريبي.

أيضًا ، من خلال فصل المصاريف التجارية والشخصية ، يمكنك حماية حالة المسؤولية المحدودة لشركتك.

إنشاء تاريخ ائتمان تجاري: يبني عملك تاريخه الائتماني الخاص ، والذي يمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت بحاجة إلى قرض لتسهيل العمليات التجارية في المستقبل.

كسب المكافآت: تقدم بعض البطاقات امتيازات ومكافآت ، والتي تُترجم إلى أموال مجانية. تشمل الأمثلة استرداد الأموال و Air Miles والخصومات على مشتريات الأعمال المؤهلة.

احصل على الحماية والأمان: قد تقدم بطاقات العمل المميزة تغطيات تأمينية متنوعة مثل تأمين السفر وحماية الأجهزة المحمولة وأمن الشراء والضمان الممتد وضوابط بطاقة الائتمان والمزيد.

احصل على خط ائتمان مجاني: عندما تسدد رصيد بطاقتك الائتمانية خلال فترة السماح ، فإنك تحصل أساسًا على قرض مجاني أو حد ائتمان متجدد.

سلبيات بطاقات ائتمان الأعمال

هناك بعض الجوانب السلبية المحتملة التي يجب أن تكون على دراية بها مع بطاقات الائتمان التجارية:

غالبًا ما يكون لديهم معدلات فائدة أعلى على رصيد بطاقة الائتمان مقارنة بقروض الأعمال التقليدية.

يمكن أن تكون الرسوم السنوية مرتفعة ويمكن أن يكون لها تأثير أكبر إذا كان لديك عدة بطاقات.

إذا كنت تدير بطاقة ائتمان عملك بشكل سيئ ، فقد يكون لذلك تأثير على درجة الائتمان الشخصية الخاصة بك.

كيفية التقدم للحصول على بطاقة ائتمان الأعمال في كندا

إذا كنت تريد بطاقة ائتمان تجارية في كندا ، فابدأ باستكشاف البطاقات المتاحة. استخدم بطاقات الائتمان في هذا الدليل للبدء ، والتي تعد من أفضل بطاقات الائتمان التجارية في كندا.

عندما تجد بطاقة تبدو مناسبة لعملك ، يجب مراعاة المتطلبات.

على عكس بطاقة الائتمان الشخصية ، يجب أن تكون قادرًا على إثبات أن لديك نشاطًا تجاريًا. حتى لو كنت تعمل لحسابك الخاص ، فستحتاج إلى بعض الأدلة على ذلك.

ستحتاج غالبًا إلى تقديم بعض بطاقات التعريف التي تحمل صورة ، مثل جواز السفر.

إذا كنت مالكًا منفردًا ، فستحتاج عادةً إلى تقديم وثائق مثل إشعار التقييم والإقرارات الضريبية السابقة وشهادة تسجيل الاسم التجاري الخاصة بك والبيانات المالية الأخرى لعملك.

بالنسبة للشركات الجديدة ، قد تحتاج إلى تقديم معلومات إضافية ، مثل بيان التدفق النقدي.

إذا كانت لديك شراكة ، فقد تحتاج إلى تقديم معلومات حول الأشخاص الآخرين المشاركين في العمل.

ستحتاج غالبًا إلى تقديم مواد التأسيس إذا كنت تدير شركة.

سيكون لدى جميع مصدري بطاقات الائتمان متطلبات مختلفة قليلاً ، ولكن يجب أن تكون مستعدًا لتقديم المعلومات المذكورة أعلاه عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان تجارية في كندا.

بمجرد جمع المعلومات اللازمة ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان الأعمال التي اخترتها.

قد تتمكن من التقدم بطلب للحصول على بطاقة الائتمان التي اخترتها عبر الإنترنت. ومع ذلك ، قد تحتاج إلى تحديد موعد في فرع البنك المحلي وتقديم المعلومات شخصيًا.

إذا تمت الموافقة على طلبك ، فستتلقى بطاقة ائتمان العمل الجديدة الخاصة بك بعد ذلك بوقت قصير.

العمل مقابل بطاقة الائتمان الشخصية

تتشابه بطاقات الائتمان التجارية مع بطاقات الائتمان الشخصية من نواحٍ عديدة ، ولكن لها بعض الاختلافات المهمة:

عادةً ما تكون المكافآت أكثر ملاءمة للشركات ، مع وجود مكافآت تتعلق باللوازم المكتبية والسفر والغاز والفواتير.

غالبًا ما تتضمن الامتيازات المميزة أدوات محاسبية مفيدة وامتيازات أخرى تستهدف الشركات.

غالبًا ما تكون حدود الائتمان أعلى بسبب ارتفاع تكلفة مصاريف العمل.

قد تكون فترات السماح بدون فوائد أطول.

يمكنك عادةً التقدم للحصول على عدد كبير من البطاقات الإضافية بحيث يمكن لموظفيك استخدام البطاقات لإجراء عمليات شراء تجارية.

لماذا يجب أن أحصل على بطاقة ائتمان للأعمال؟

هناك عدة أسباب للحصول على بطاقة ائتمان تجارية. أحد الأسباب الرئيسية هو الاحتفاظ بحساباتك الشخصية وحساباتك التجارية منفصلة.

قد ترغب فقط في استخدام بطاقتك الائتمانية الشخصية إذا كنت تعمل لحسابك الخاص. ولكن عند تقديم إقرارك الضريبي ، يكون الأمر أسرع وأسهل بكثير عندما تقوم بفصل حساباتك تمامًا.

يمكنك أيضًا خصم نفقات عملك المتعلقة ببطاقة الائتمان ، مثل الفوائد والرسوم. يكون هذا أسهل كثيرًا عندما يكون لديك بطاقة منفصلة لعملك.

يمكنك أيضًا الاستمتاع بالمكافآت واسترداد النقود والامتيازات المتميزة على أشياء أكثر ارتباطًا بعملك ، مثل الغاز واللوازم المكتبية. تأتي بعض البطاقات أيضًا مع أدوات إدارة الحساب.

المكافأة: البحث عن التخفيضات الضريبية لعملك

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خاتمة

Note أنه في حين أن بطاقة ائتمان عملك مملوكة لشركتك ، لا يزال بإمكانك تحمل المسؤولية الشخصية عن أي ديون مستحقة. هذا بسبب موافقتك على الأرجح على تقديم “ضمان شخصي” عند التقدم بطلب للحصول على البطاقة.

ما يعنيه هذا هو أنه يجب عليك ضمان دفع الفواتير في الوقت المحدد وفي كل الأوقات ، كما تفعل مع بطاقات الائتمان الشخصية الخاصة بك.

أسئلة مكررة

ما هي أفضل بطاقة ائتمان تجارية في كندا؟

هناك العديد من بطاقات الائتمان التجارية الممتازة في كندا. في رأينا ، الأفضل هو بطاقة Marriott Bonvoy Business AMEX ، تليها بطاقة American Express Business Edge.

ما هي أفضل بطاقة ائتمان تجارية بدون رسوم في كندا؟

نوصي باستخدام بطاقة BMO CashBack Business Mastercard كأفضل بطاقة ائتمان تجارية بدون رسوم في كندا.

هل يمكنني استخدام بطاقات الائتمان الشخصية لمصاريف العمل؟

بينما يمكنك استخدام بطاقتك الائتمانية الشخصية لتغطية نفقات العمل ، فإن فصل حساباتك يكون أكثر صعوبة ، مما قد يكون مشكلة عند تقديم إقرارك الضريبي.

ما هي درجة الائتمان المطلوبة للتأهل للحصول على بطاقة ائتمان تجارية؟

ستحتاج عادةً إلى درجة ائتمان جيدة تزيد عن 660 للتقدم بطلب للحصول على بطاقة ائتمان تجارية في كندا.

هل رسوم بطاقات الائتمان قابلة للخصم للشركات؟

نعم ، رسوم وفوائد بطاقات الائتمان قابلة للخصم للشركات في كندا.

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