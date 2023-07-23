ستساعدك المقالة التالية: أفضل 14 صانع اختبار عبر الإنترنت (مقارنة 2023)

هل تتطلع إلى أن تصبح منشئ اختبار للمساعدة في جذب عملاء محتملين أو جعل التعلم ثابتًا؟

هل سمعت كل الضجة والتخيل عند إضافة صانع اختبار تفاعلي عبر الإنترنت إلى موقعك؟

في هذه المقالة ، قمنا بتجميع أفضل صانعي الاختبارات عبر الإنترنت في السوق.

أولاً ، سنوجهك عبر كل أداة اختبار وميزاتها البارزة. وبعد ذلك ، سنشارك بعض التوصيات بناءً على حالات الاستخدام المختلفة بحيث يمكنك اختيار أفضل صانعي الاختبارات عبر الإنترنت لعملك.

أصابع على الجرس – لنبدأ!

أفضل صانعي الاختبار عبر الإنترنت مقارنة – ملخص

إليك مجموعتنا من أفضل برامج وتطبيقات صانع الاختبارات على الإنترنت:

تكبر – أفضل صانع مسابقة لمعظم المستخدمين. سعر جيد وميزات رائعة وسهلة الاستخدام بشكل لا يصدق.

– أفضل صانع مسابقة لمعظم المستخدمين. سعر جيد وميزات رائعة وسهلة الاستخدام بشكل لا يصدق. تزدهر Quiz Builder – الأكثر قابلية للتخصيص من بين جميع صانعي الاختبارات عبر الإنترنت الذين اختبرناهم. البرنامج المساعد WordPress فقط.

1. تجاوز

تكبر هي أهم توصياتنا. تعتبر وظيفة إجراء الاختبارات ممتازة ولكن يمكنك أيضًا الوصول إلى مجموعة عميقة من الميزات الإضافية.

يمكنك إنشاء حاسبات وتقييمات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة وهدايا واستطلاعات ، وكلها مصممة لمساعدتك في اكتساب عملاء محتملين.

تتيح لك منصة Outgrow سهلة الاستخدام إنشاء اختبارات شخصية وأسلوب Buzzfeed دون أي مساعدة في التصميم والتشفير. يمكنك الاختيار من بين مجموعة من قوالب التصميم المحسّنة لمختلف الصناعات ، ثم تخصيص الاختبار الخاص بك لإضافة منطق التفريع والمراسلة الشرطية ، بالإضافة إلى مطابقة علامتك التجارية.

هل كنت تعلم؟ 7 من أكثر 20 مقالة مشاركة في Buzzfeed هي مسابقات!

عندما تكون جاهزًا ، يمكنك تضمين الاختبار الخاص بك على موقع الويب الخاص بك في شكل ملء الشاشة ، أو إطار iframe ، أو نافذة منبثقة مشروطة.

يتكامل صانع الاختبارات عبر الإنترنت من Outgrow مع برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الشائعة ، وتتيح لك التحليلات المدمجة القوية رؤية الأنماط ونقاط الانسحاب في اختباراتك بحيث يمكنك تعديل تصميماتك.

سمات

قم بإنشاء اختبارات تفاعلية عبر الإنترنت باستخدام صانع اختبارات السحب والإفلات القوي.

اختر من بين مجموعة من قوالب التصميمات والمخططات المحسنة.

أضف المنطق التفريعي والمراسلة الشرطية.

تضمين الاختبارات الخاصة بك في أي صفحة ويب.

تتبع الأداء باستخدام التحليلات المضمنة.

يتكامل مع منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة من 22 دولارًا في الشهر (أو 14 دولارًا شهريًا للفواتير سنويًا).

تعرف على المزيد في مراجعة Outgrow.

2.

Thrive Quiz Builder (WordPress فقط)

تزدهر Quiz Builder هو مكون إضافي WordPress سهل الاستخدام يسمح لك بإنشاء اختبارات مذهلة تركز على التحويل.

فهو لا يتيح لك إنشاء اختبارات معقدة باستخدام منطق متفرع فحسب ، بل يجعل من السهل أيضًا تصور الشكل الذي سيبدو عليه الاختبار في نافذة أداة إنشاء الاختبارات.

يمكنك إنشاء 4 أنواع من الاختبارات من 3 قوالب اختبار بناءً على أهداف محددة ، مثل زيادة قائمة بريدك الإلكتروني ، أو زيادة مشاركاتك الاجتماعية ، أو توليد المزيد من الزيارات.

باستخدام المحتوى الديناميكي لـ Thrive Quiz Builder ، يمكنك عرض محتوى مختلف للزائرين على صفحة النتائج الخاصة بهم ، مثل توصيات المنتج أو المعلومات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا تقسيم بناء قائمتك بناءً على نتائج الاختبار ، ثم إرسال رسائل موجهة بالليزر.

يمنح مُنشئ الشارة المدمج الممتحنين لديك شيئًا رائعًا لمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي وجذب المزيد من الزيارات إلى موقعك ، والتي يمكنك تتبعها باستخدام التحليلات القوية المضمنة.

سمات

قم بإنشاء 4 أنواع من الاختبارات من 3 قوالب اختبار باستخدام أداة السحب والإفلات الخاصة بهم.

صمم شارات للمتقدمين للاختبار لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بناء قائمة قطاعية لإرسال المحتوى ذي الصلة.

اختبار A / B وتحسين كل مرحلة من اختباراتك.

تتبع رؤى ومقاييس الأداء باستخدام التحليلات المضمنة.

يتكامل مع منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

التسعير

Thrive Quiz Builder هو 99 دولارًا سنويًا (يتم تجديده بسعر 199 دولارًا سنويًا بعد ذلك) لموقع واحد ، أو يمكنك شرائه كجزء من Thrive Suite بسعر 299 دولارًا سنويًا (يتم تجديده بسعر 599 دولارًا سنويًا بعد ذلك). يشتمل الجناح أيضًا على Thrive Theme Builder و Thrive Ultimatum و Thrive Ovation وغير ذلك الكثير.

3. التفاعل

يتفاعل هو صانع اختبارات عبر الإنترنت لإنشاء اختبارات تؤدي إلى إنشاء عملاء متوقعين ، وتقسيم جمهورك ، وزيادة حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك.

يمكنك إنشاء الاختبارات القصيرة ذات الطابع الشخصي ، والدرجات ، والتقييم – تمامًا كما تراه Facebook أو Buzzfeed ، عن طريق الاختيار من بين أكثر من 800 نموذج في 40+ فئة.

بعد ذلك ، يمكنك استخدام أداة إنشاء السحب والإفلات لإضافة الصور وأسئلة الاختيار من متعدد والمنطق التفريعي لتخصيص الاختبار الخاص بك ، بالإضافة إلى مطابقة التصميم مع علامتك التجارية.

يتكامل صانع الاختبارات عبر الإنترنت من Interact مع أنظمة التشغيل الآلي والتسويق عبر البريد الإلكتروني الرئيسية ، بحيث يمكنك التقاط العملاء المتوقعين وتقسيمهم بناءً على النتيجة التي يحصلون عليها أو كيفية إجابتهم على سؤال معين.

هل كنت تعلم؟ غالبًا ما تعمل نماذج الاشتراك في الاختبارات القصيرة على تحويل المتقدمين للاختبار بمعدل 50٪ أو أعلى.

يمكنك أيضًا توجيه المتقدمين للاختبار إلى صفحات مقصودة مختلفة ، مثل منشور مدونة أو صفحة منتج أو نموذج اشتراك لكل نتيجة للاختبار الخاص بك ، اعتمادًا على النتائج.

يتضمن Interact تحليلات مدمجة حتى تتمكن من معرفة أداء الاختبارات عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تتبع التحويلات عبر Google Analytics و Facebook تكامل البكسل.

سمات

أنشئ 3 أنواع من الاختبارات من أكثر من 800 قالب اختبار مجاني في أكثر من 40 فئة.

صمم اختبارك ليتناسب مع علامتك التجارية.

أضف منطق تفريعي إلى اختبارك.

التقاط العملاء المتوقعين وتقسيم جمهورك.

تعرف على جمهورك من خلال تحليلات الاختبار.

يتكامل مع كل نظام تسويق وأتمتة بريد إلكتروني رئيسي.

التسعير

تقدم Interact مجموعة من خطط الاشتراك ، بما في ذلك خطة بداية مجانية إلى الأبد. تبدأ الخطط المدفوعة من 39 دولارًا في الشهر (أو 27 دولارًا شهريًا للفواتير سنويًا).

تعرف على المزيد في مراجعة TryInteract.

4.

LeadQuizzes

LeadQuizzes يتيح لك إنشاء اختبارات جذابة عبر الإنترنت لجذب العملاء المحتملين ومعرفة المزيد عن جمهورك.

من السهل والسريع إنشاء اختبار (أو استطلاع) بدون أي ترميز باستخدام واحد من أكثر من 75 قالبًا مصممًا بشكل احترافي ومنشئ اختبار السحب والإفلات. وعندما تنتهي ، يمكنك الترويج لها على موقع الويب الخاص بك ، من خلال الإعلانات المدفوعة ، أو من قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

هناك أنواع مختلفة من الاختبارات مثل اختبارات الشخصية والتشخيص والتوافه والاختيار من متعدد واختبارات الصواب / الخطأ. ويتيح لك التفريع المنطقي إظهار أسئلة أو نتائج محددة بناءً على الإجابات.

تأتي منصة LeadQuizzes أيضًا مع تحليلات مدمجة حتى تتمكن من مقارنة معدلات الانسحاب والإكمال ، وتحليل الردود الفردية ، والتعرف على جمهورك لاتخاذ قرارات تسويقية أكثر ذكاءً لتنمية عملك.

تتكامل LeadQuizzes مع أدوات التسويق الشائعة ، بما في ذلك ActiveCampaign ، Facebookوإعلانات Google و Zapier.

سمات

اختر من بين 75+ قوالب.

قم بإنشاء اختبارات لأنماط مختلفة باستخدام المنشئ سهل الاستخدام.

تخصيص شكل وأسلوب كل اختبار.

قم بإضفاء الطابع الشخصي على الأسئلة بناءً على الإجابات السابقة باستخدام التفريع المنطقي.

قم بتحليل إحصائيات الاختبار لمعرفة المزيد عن جمهورك.

يتكامل مع أدوات التسويق الرائدة.

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا في الشهر (أو 37 دولارًا شهريًا للفواتير سنويًا).

5.

WP Quiz Pro (WordPress فقط)

WP Quiz Pro هو مكون إضافي لبرنامج WordPress لإنشاء اختبارات قوية وسريعة الاستجابة عبر الإنترنت من شأنها أن تبقي المستخدمين ملتصقين بموقعك.

يمكنك الاختيار من بين ستة أنواع اختبار تفاعلي ، بما في ذلك التوافه والشخصية والضرب والاختيار من متعدد و Facebook الإختبارات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إنشاء اختبارات حيث يتم الكشف عن الإجابات عندما يقلب المستخدمون الأسئلة القائمة على البطاقات والاختبارات القائمة على القوائم حيث يمكن للمستخدمين التصويت لصالح عناصر القائمة أو التصويت عليها ، وهو الرفيق المثالي لمنشورات القائمة.

هل كنت تعلم؟ 77٪ من الاختبارات القصيرة الأكثر مشاركة هي اختبارات شخصية.

يتم إنشاء الاختبارات من لوحة تحكم مسؤول WordPress الخاصة بك ، حيث تقوم بتهيئة جميع الإعدادات ، مثل تأثيرات الرسوم المتحركة وأجهزة ضبط الوقت وتلميحات الإجابة والعشوائية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا خيارات لكسب المال مثل اختبارات الدفع للتشغيل وعرض الإعلانات بين الأسئلة.

يتكامل WP Quiz Pro مع وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني ، بحيث يمكنك إنشاء مشاركات والتقاط العملاء المتوقعين. وتتيح لك الإحصائيات المتقدمة جمع البيانات حول كيفية إجراء الاختبارات واللاعبين الذين يجرون الاختبارات.

سمات

اختر من بين 6 أنواع اختبار تفاعلي.

تكوين الإعدادات من لوحة إدارة WordPress.

أضف خيارات فريدة لكسب المال.

تحقق من الإحصائيات المتقدمة على الإجابات والمتخذين للاختبار.

يتكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

التسعير

يبدأ WP Quiz Pro من 67 دولارًا لترخيص موقع واحد مع عام واحد من الدعم والتحديثات. أو يمكنك الانضمام إلى خطة عضوية MyThemeShop والحصول على المجموعة الكاملة من المكونات الإضافية والسمات مقابل 99 دولارًا في السنة.

6. جوتفورم

Jotform هو منشئ نماذج قوي ومتعدد الاستخدامات عبر الإنترنت. يمكنك استخدامه لبناء جميع أنواع النماذج بما في ذلك الاختبارات والاستبيانات.

يجعل صانع الاختبارات المدمج من السهل إنشاء اختبارات تفاعلية متعددة الاختيارات وحتى تصنيف الإجابات تلقائيًا. يأتي مزودًا بمجموعة من قوالب الاختبارات المجانية الجاهزة والقابلة للتخصيص بالكامل ، لذلك لن تضطر إلى البدء من نقطة الصفر في كل مرة.

توجد قوالب لجميع أنواع الاختبارات بدءًا من اختبارات المعلومات البسيطة وحتى اختبارات التدقيق الإملائي والاختبارات المنبثقة والمزيد.

يمكنك استخدام المنطق الشرطي لإنشاء تجربة تفاعلية مخصصة لكل مستخدم. يمكنك أيضًا تخصيص كل شيء من الخطوط والألوان إلى الصور في محرر السحب والإفلات. بمجرد الانتهاء ، يمكنك تضمينه على موقع الويب الخاص بك في دقائق.

تتيح لك ميزة تحليلات النموذج في Jotform عرض جميع استجابات الاختبار عبر الإنترنت واستخلاص رؤى مفيدة من البيانات.

إذا كنت ترغب في نقل الأشياء إلى المستوى التالي ، فيمكنك حتى استخدام Quiz App Maker لتحويل اختبارك عبر الإنترنت إلى تطبيق مخصص يمكن للمستخدمين تنزيله على أجهزتهم المحمولة.

سمات

قوالب قابلة للتخصيص لجميع أنواع الاختبارات

يقوم تلقائيًا بتقدير الإجابات

منشئ السحب والإفلات البديهي

تحليل بيانات الاختبار باستخدام ميزة تحليلات النموذج

حوّل اختبارك إلى تطبيق باستخدام أداة Quiz App Maker

التسعير

يمكنك إنشاء ما يصل إلى 5 نماذج باستخدام Jotform مجانًا (يقتصر على 100 إرسال شهريًا و 1000 عرض للنموذج).

لإلغاء تأمين المزيد من عمليات الإرسال الشهرية ، والمشاهدات ، ومساحة التخزين ، وما إلى ذلك ، ستحتاج إلى الترقية إلى خطة مدفوعة. تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا في الشهر (أو 24 دولارًا في الشهر عند إصدار الفاتورة سنويًا).

7.

Quiz Cat (WordPress فقط)

Quiz Cat ، من Fatcat Apps ، هو مكون إضافي لاختبار WordPress.

يمكنك استخدامه لإنشاء اختبارات فيروسية تساعدك في الحصول على المزيد من حركة المرور والمشاركة والاشتراكات مباشرة من لوحة معلومات WP الخاصة بك.

وهو يدعم جميع أنواع الاختبارات بدءًا من الاختبارات الفيروسية على غرار BuzzFeed وحتى الاختبارات الموزونة المعقدة واختبارات الشخصية والمزيد.

على عكس العديد من الأدوات الأخرى في هذه القائمة ، فإن Quiz Cat ليس أداة إنشاء اختبارات قائمة على السحابة. يتكامل مباشرة مع WordPress ، مما يعني أن كل شيء يبقى على خادم موقع الويب الخاص بك.

إنه سهل الاستخدام ويأتي مع الكثير من الميزات الرائعة. على سبيل المثال ، تتيح ميزة المشاركة الاجتماعية المضمنة للزوار مشاركة نتائجهم على Facebookو Twitter، وما إلى ذلك بنقرة واحدة ، مما قد يساعد في انتشار اختباراتك القصيرة.

يمكن أن تساعدك ميزة الاشتراك في تطوير قائمتك من خلال مطالبة المستخدمين بإدخال عناوين بريدهم الإلكتروني لرؤية نتائجهم.

سمات

أنشئ اختبارات قصيرة على غرار BuzzFeed قابلة للمشاركة بسهولة

تعمل أزرار المشاركة الاجتماعية على تحسين الإمكانات الفيروسية

عظيم لتنمية قائمتك البريدية

سهل الاستخدام وسهل الاستخدام للمبتدئين

يتكامل مع WordPress حتى تتمكن من إنشاء اختبارات من لوحة معلومات WP الخاصة بك

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة من 49 دولارًا في السنة. لا يوجد خيار للدفع شهريًا ولا يوجد إصدار مجاني ، ولكن جميع الخطط تأتي مع ضمان استرداد الأموال لمدة 60 يومًا.

8.القصر

Qzzr هو صانع اختبارات بسيط عبر الإنترنت يتيح لك الحصول على عملاء محتملين أفضل ومشاركة محسّنة ومزيد من الإيرادات.

تعمل الواجهة البسيطة على تسهيل تعديل الخطوط والألوان وإضافة صور مخصصة ومقاطع فيديو وصور GIF متحركة إلى اختباراتك لجعلها تبدو في المنزل مباشرة على موقع الويب الخاص بك.

يمكنك مراجعة الإحصائيات وتحليل الردود لاكتشاف ما يهتم به الممتحنون ، ثم تخصيص المحتوى والرسائل بناءً على إجاباتهم.

سمات

قم بإنشاء اختبارات تجذب انتباه واهتمامات جمهورك.

تخصيص شكل وأسلوب الاختبار الخاص بك ليناسب أي موقع أو تخطيط.

أضف نصًا وصورًا ومقاطع فيديو وصور GIF متحركة إلى الاختبار الخاص بك بسهولة.

مراجعة الإحصائيات وتحليل الردود وتصدير العملاء المتوقعين.

إضفاء الطابع الشخصي على المحتوى بناءً على الإجابات.

يدعم عشرات اللغات الشعبية.

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة من 24.99 دولارًا في الشهر (أو 16.67 دولارًا للفواتير سنويًا).

9. لغز

لغز هو صانع اختبارات عبر الإنترنت يتيح لك جمع العملاء المحتملين وإشراك جمهورك.

ابدأ بالاختيار من بين 15 نوعًا من الاختبارات القصيرة واختبارات الشخصية واستطلاعات الرأي والاختيار من متعدد والاستطلاعات. بعد ذلك ، أضف نصًا وصورًا إلى أسئلتك. ثم قم بتخصيص الخط واللون والأنماط والتخطيط وأكثر من 50 خيارًا آخر لمطابقة علامتك التجارية.

عند الانتهاء ، انسخ رمز التضمين والصقه أو استخدم مكون WordPress الإضافي لنشره على موقعك.

هل كنت تعلم؟ الاختبارات القصيرة التي تتكون من 6-10 أسئلة هي الأمثل.

يمكنك إرسال جمهورك تلقائيًا إلى صفحات مقصودة مختلفة يتم تشغيلها بواسطة نتائج الاختبار الخاصة بهم ، بحيث يرون فقط العرض أو المحتوى المناسب. يمكنك بعد ذلك إرسال العملاء المتوقعين والردود إلى أي أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني عبر التكامل المحلي أو Zapier.

تتبع عمليات البدء والانتهاء والمشاركة الاجتماعية والقيادة لمعرفة ما يصلح وما لا يصلح في لوحة معلومات تحليلات الاختبار.

سمات

اختر من بين 15 نوعًا من الاختبارات القصيرة واختبارات الشخصية واستطلاعات الرأي والاستطلاعات.

خصص الشعارات والخطوط والألوان لتلائم علامتك التجارية.

تأهيل وتقسيم العملاء المتوقعين بناءً على ردود الاختبار.

إضفاء الطابع الشخصي على النتائج ورسائل البريد الإلكتروني على أساس نتائج الاختبار والاستجابات.

تتبع من يبدأ وينتهي ويشارك ويملأ نموذج العميل المحتمل.

يتكامل مع Mailchimp و AWeber و Zapier و Google Sheets.

التسعير

تبدأ الخطط المدفوعة من 39 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا (أو 29 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا يتم إصدار فاتورة بها سنويًا).

10.

Typeform

صانع مسابقة Typeform عبر الإنترنت يتيح لك إشراك الطلاب أو تكوين عملاء محتملين أو الترويج لعلامتك التجارية.

يأتي مع العديد من القوالب الجاهزة ، بما في ذلك اختبار التسويق الرقمي و Facebook مسابقة جيل الرصاص. اختر النموذج الخاص بك ثم قم بإضفاء الإثارة على أسئلة الاختيار من متعدد بالصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو.

هل كنت تعلم؟ تعمل الاختبارات القصيرة على تحسين الذاكرة والتعلم على المدى الطويل.

يمكنك تخصيص الاختبار الخاص بك من البداية وعنوان المتقدمين للاختبار بالاسم باستخدام ميزة Typeform’s Piping. وباستخدام Logic Jump ، يمكنك إنشاء اختبار يستجيب لإجابات الأشخاص ، بحيث يرون فقط الأسئلة ذات الصلة. على سبيل المثال ، إذا كانوا يحبون القطط ، فإنهم يرون فقط أسئلة القط.

عندما يتعلق الأمر بالنتائج النهائية ، يمكنك تخصيص شاشة الشكر بناءً على إجابات واستجابات الاختبار.

يمكنك تتبع سلوك الزائر والمعلومات السكانية لمعرفة مدى جودة أداء الاختبار الخاص بك مع مجموعات مختلفة عن طريق لصق شفرة تتبع الويب الخاصة بـ Google Analytics في منشئ Typeform.

يتكامل Typeform مع أدوات التسويق مثل Mailchimp و Intercom و HubSpot و Google Tag Manager.

سمات

اختر من بين العديد من القوالب الجاهزة.

أضف صورًا أو ملفات GIF لجعل اختباراتك أكثر تفاعلية.

إضفاء الطابع الشخصي على الأسئلة باستخدام التفريع المنطقي.

تخصيص شاشات الشكر باستخدام المنطق الذكي.

تتبع سلوك الزائر وأدائه.

يتكامل مع أدوات التسويق الأخرى.

التسعير

يحتوي Typeform على خطة مجانية إلى الأبد ، وتبدأ الخطط المدفوعة من 35 دولارًا في الشهر.

11.

QuizMaker

QuizMaker هو أسهل صانع للاختبارات عبر الإنترنت يتيح لك إنشاء اختبار مخصص بالكامل في 3 خطوات:

حدد نوع الاختبار وأضف عنوانًا. حدد الإجابات الصحيحة أو عيّن الأنواع إن أمكن. انقر فوق علامة التبويب “مشاركة” وانسخ رابط الاختبار أو اضغط على الأزرار الاجتماعية.

يمكنك إما تخصيص اختبار معد مسبقًا أو إنشاء اختبار خاص بك من البداية. عند الانتهاء ، يمكنك تضمينه مباشرة على موقع الويب الخاص بك أو إنشاء إصدار OpenGraph لـ Facebook.

يتيح لك QuizMaker إنشاء الشهادات وتعيينها تلقائيًا للمتقدمين للاختبار بناءً على درجاتهم أو درجتهم أو نوعها. أو ، إذا كنت ترغب في تشغيل الاختبار الخاص بك ، يمكنك إضافة لوحات الصدارة وأجهزة ضبط الوقت.

هل كنت تعلم؟ من الأفضل تأجيل الملاحظات إلى ما بعد انتهاء الاختبار.

في نهاية الاختبار ، يمكنك التقاط العملاء المحتملين وإرسالهم مباشرةً إلى أدوات التسويق الخاصة بك ، مثل Mailchimp و Salesforce.

سمات

استخدم اختبارًا معدًا مسبقًا أو ابدأ من نقطة الصفر.

قم بتخصيص الشكل والمظهر لعلامتك التجارية ونظام الألوان.

قم بإنشاء اختبارات سريعة الاستجابة باستخدام التفريع المنطقي.

قم باللعب في اختباراتك باستخدام لوحات الصدارة وأجهزة ضبط الوقت.

تعيين الشهادات للمتقدمين للاختبار.

انشر اختبارك على الويب أو Facebook.

التسعير

لدى QuizMaker خطة مجانية إلى الأبد وثلاث خطط اشتراك ، وتبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا في الشهر (أو 23 دولارًا شهريًا للفواتير سنويًا).

12. iSpring Quizmaker

iSpring Quizmaker هو منشئ آخر رائع للاختبارات عبر الإنترنت ، خاصة إذا كنت تخطط لإجراء اختبارات عبر الإنترنت لاستخدامها في مكان العمل أو الفصل الدراسي.

على عكس بعض صانعي الاختبارات الآخرين في هذه القائمة ، لا يُقصد باستخدام iSpring لتوليد قوائم العملاء المحتملين أو إنشاء اختبارات فرقعة سريعة الانتشار عبر الإنترنت. إنه حل أكثر تعقيدًا يهدف إلى استخدامه لإنشاء اختبارات حقيقية تقيم معرفة الموظف.

يمكنك استخدام iSpring لإنشاء اختبارات تستند إلى سيناريوهات عمل حقيقية تتحقق من المعرفة المهنية للموظفين وتحدد فجوات المهارات. يتم دعم العديد من الأنواع المختلفة من الأسئلة التفاعلية ، بما في ذلك أسئلة الاختيار من متعدد والسحب والإفلات والأسئلة القائمة على الصوت والمعادلات وأسئلة النقاط الفعالة.

بمجرد ظهور النتائج ، يمكنك إنشاء تقارير سهلة القراءة لتحليل النتائج والعثور على رؤى قابلة للتنفيذ. يمكنك أيضًا تقديم ملاحظات مفصلة لكل متعلم لتسليط الضوء على أخطائه ، وشرح أين أخطأوا ، وتقديم نصائح حول كيفية التحسين.

لتثبيط الغش ، يمكنك اختيار عشوائي لأسئلة الاختبار ، وتعيين قيود زمنية ، وتطبيق درجات سلبية ، والمزيد.

سمات

تقييم الموظف المؤتمت بالكامل

إنشاء اختبارات جميلة

يتم دعم العديد من أنواع الأسئلة المختلفة

رؤى مفصلة وميزة ردود الفعل القوية

مليئة بالميزات المتقدمة

التسعير

تبلغ تكلفة صانع مسابقة iSpring 370 دولارًا لكل مستخدم سنويًا. يمكنك تجربة جميع الميزات مجانًا لمدة 30 يومًا.

13. نماذج HubSpot

HubSpot هو حل CRM الكل في واحد مع مجموعة من ميزات التسويق المفيدة ، بما في ذلك نماذج HubSpot. باستخدام نماذج HubSpot ، يمكنك إنشاء كل شيء من الاختبارات عبر الإنترنت إلى نماذج الاستطلاع وتوليد العملاء المحتملين.

تسمح لك نماذج HubSpot بدمج نماذج الاختبار المخصصة مباشرةً مع موقع الويب الخاص بك ، مما يسهل على زوار موقعك المشاركة.

يعد إنشاء النماذج والاختبارات باستخدام HubSpot أمرًا سهلاً للغاية أيضًا. ما عليك سوى استخدام محرر السحب والإفلات لإنشاء الاختبار الخاص بك والاختيار من بين أكثر من 12 نوعًا مختلفًا من الحقول. يمكنك أيضًا استخدام Hubspot لأتمتة أشياء مثل متابعة رسائل البريد الإلكتروني للمتقدمين للاختبار.

بالإضافة إلى نماذج HubSpot ، يمكن للعملاء أيضًا الوصول إلى ميزات تسويق Hubspot الأخرى بما في ذلك أدوات الصفحة المقصودة وأدوات الوسائط الاجتماعية والتحليلات وأتمتة التسويق والمزيد.

سمات

سحب وإسقاط منشئ

يتوفر أكثر من 12 نوعًا من الحقول

1000+ حقل نموذج لكل نموذج / اختبار

خيارات الأتمتة

ميزات التحليلات المتقدمة

التسعير

يبدأ HubSpot Marketing hub من 50 دولارًا شهريًا (يتم دفع 45 دولارًا شهريًا للفواتير سنويًا) لما يصل إلى 1000 جهة اتصال. تتوفر أيضًا خطط أكبر. تقدم HubSpot أيضًا خطة مركز تسويق مجانية تتضمن الميزات الأساسية ونماذج HubSpot.

14. نماذج جوجل

تعد Google Forms أداة يدوية ومجانية يمكن أن تتيح لك إنشاء اختبارات عبر الإنترنت ونماذج إنشاء قوائم العملاء المحتملين واستطلاعات الرأي والمزيد بنقرات قليلة فقط. باستخدام النماذج ، يمكنك إنشاء اختبار بنفس سهولة إنشاء مستند في Google Workspace.

يمكنك الاختيار من بين مجموعة من أنواع الأسئلة ، وتخصيص القيم ، وإعادة ترتيب أسئلتك باستخدام واجهة سحب وإفلات بسيطة.

بعد إنشاء إطار عمل الاختبار وإدخال أسئلتك ، يمكنك أيضًا تخصيص مظهر الاختبار عن طريق إجراء تغييرات على نظام الألوان وإضافة الصور وتخصيص الخطوط.

ما يميز نماذج Google هو أنها تأتي مع تحليلات مدمجة في الوقت الفعلي. هذا يعني أنه يمكنك بسهولة تتبع الردود وتحليل نتائج الاختبارات والاستطلاعات الخاصة بك.

سمات

خيارات تخصيص اللون والخط

أضف الصور والرسومات

ميزات التحليلات في الوقت الفعلي

استطلاعات ومسابقات محسّنة للجوّال

سهولة الإدارة والتعاون باستخدام Google Workspace

التسعير

نماذج Google مجانية للاستخدام الشخصي. تبدأ خطة Business Standard من $ 12 / مستخدم / شهر

اختيار أفضل صانع مسابقة على الإنترنت

يختتم هذا مجموعتنا من أفضل أدوات الاختبار عبر الإنترنت.

قد يكون اختيار أفضل صانع للاختبار عبر الإنترنت أمرًا صعبًا لأن كل واحد في هذه القائمة لديه ميزات رائعة لمساعدتك على تغذية جمهورك – سواء كان ذلك للعمل أو للمتعة فقط.

إذا كانت ميزانيتك محدودة وتحتاج إلى صانع اختبارات مجاني ، فجرّب خطة Typeform’s أو QuizMaker المجانية. سيسمح لك صانع الاختبارات المجاني عبر الإنترنت بإنشاء اختبارات وإنشاء عدد صغير من العملاء المتوقعين شهريًا.

الاختبارات القصيرة هي أدوات متعددة الاستخدامات يمكنها توليد عملاء محتملين أو مساعدة الأشخاص على الاحتفاظ بالمعرفة.

يبلغ المسوقون باستمرار عن زيادة معدلات التحويل باستخدام الاختبارات.

فما تنتظرون؟ خذ أحد صانعي الاختبارات عبر الإنترنت في جولة وشاهد مسار التحويل الخاص بك وهو ينفجر!

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