ستساعدك المقالة التالية: أفضل 14 وظيفة مثل Amazon فليكس (دليل 2023!)

إذا كنت ترغب في جني أموال إضافية على الجانب ، فإن عربات التوصيل هي خيار موثوق بشكل عام.

بعد كل شيء ، تتيح لك قيادة العربات المدفوعة الأجر العمل وفقًا لجدولك الخاص ، حتى تتمكن من الصخب بقدر ما تريد. بالإضافة إلى أنك لست بحاجة إلى أي مهارات خاصة.

Amazon يعد Flex مثالًا رائعًا ، حيث تحصل على رواتب تتراوح من 18 إلى 25 دولارًا لكل ساعة توصيل مجدولة.

ومع ذلك ، غالبًا ما يتم وضع علامة Amazon قائمة الانتظار المرنة أو إلغاء التنشيط. بالإضافة إلى ذلك ، من الجيد تجربة العديد من تطبيقات gig حتى تتمكن من زيادة دخلك.

لهذا السبب يغطي هذا المنشور أفضل الوظائف مثل Amazon يمكنك استخدام Flex لكسب المزيد من المال من خلال إكمال عمليات التسليم.

دعنا نذهب اليها.

أفضل الوظائف مثل Amazon ثني

وظائف التوصيل مثل Amazon فليكس هي النوع المثالي من النشاط الجانبي إذا كنت:

استمتع بالقيادة

لديك وصول منتظم إلى السيارة

عش في بلدة أو مدينة ذات حجم لائق

إذا كنت مستعدًا لكسب المال من سيارتك ، فهذه القائمة من وظائف القيادة مثل Amazon فليكس لك.

1. DoorDash

DoorDash هو تطبيق توصيل الطعام الرائد في أمريكا الشمالية ، وهو أحد أفضل التطبيقات Amazon البدائل المرنة بسبب هذه الشعبية.

على عكس Amazon Flex التي تركز على توصيل الطرود ، يقدم سائقو DoorDash وجبات سريعة ووجبات مطاعم للناس.

أن تصبح ساعي DoorDash أمر بسيط للغاية ، وتشمل المتطلبات ما يلي:

أن تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر

الحصول على تأمين سيارة ساري المفعول

الحصول على رقم الضمان الاجتماعي (SSN) والأهلية للعمل في الولايات المتحدة أو كندا

بمجرد الموافقة ، يمكنك الاتصال بالإنترنت داخل تطبيق DoorDash والبدء في التسليم متى أردت طالما أنك في سوق مزدحم بدرجة كافية.

بالإضافة إلى ذلك ، مع بعض النصائح والحيل الخاصة بـ DoorDash ، يمكنك العمل بكفاءة وزيادة مقدار ما تجنيه في الساعة.

وعلى عكس Amazon Flex التي لديها متطلبات صارمة للمركبة ، تتيح لك DoorDash التوصيل مع دراجة أو سكوتر أو سيارة بحيث يكون لديك المزيد من الخيارات.

يمكنك قراءة ملفات Amazon تفاصيل Flex vs DoorDash لجميع التفاصيل.

2. Instacart

Instacart هي خدمة توصيل شهيرة أخرى تدفع لك مقابل التسوق لشراء البقالة وتسليمها إلى الناس في مدينتك.

بصفتك متسوق Instacart ، فأنت تقوم بالفعل بالتسوق وعليك تجميع مواد البقالة وتسليمها للناس.

نظرًا لمتطلبات التسوق هذه ، فإن Instacart عملية أكثر قليلاً من الوظائف مثل Amazon فليكس حيث يمكنك فقط استلام الطرود من المستودع.

ومع ذلك ، فإن وظائف مثل Instacart لها بعض المزايا Amazon ثني.

بالنسبة للمبتدئين ، إن المسافة المقطوعة بالأميال في Instacart ليست بهذا السوء لأنك تقضي الكثير من العمل في تسوق البقالة داخل المتجر. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بنسبة 100٪ من نصائحك مثل مع Amazon Flex ، لكن النصائح أكثر شيوعًا مع Instacart.

إجمالي، يمكن لـ Instacart بسهولة دفع 15 دولارًا إلى 25 دولارًا في الساعة في الأسواق المزدحمة، واستخدام بعض الحيل Instacart مثل أخذ دفعات مزدوجة والعمل على خدمة العملاء يساعد في زيادة أرباحك.

طالما تحصل على دفعات كافية من Instacart ، فهذه واحدة من أفضل عربات التوصيل مثل Amazon يمكنك أن تجد فليكس.

3. جوباف

هناك الكثير من الوظائف الجانبية مثل Amazon Flex ، لكن Gopuff هو بالتأكيد واحد من أكثرها تشابهًا.

بصفتك سائق Gopuff ، فإنك تقوم بتسليم طرود من مستودعات Gopuff للعملاء في منطقتك. تشمل الأمثلة على الأشياء التي تقدمها:

كحول

الضروريات اليومية

طعام

السلع المنزلية

وجبات خفيفة

تشبه العملية أيضًا القيادة لـ Amazon ثني؛ يمكنك استلام الطرود من المستودع المركزي ثم إجراء عمليات التسليم للحصول على الأموال.

يعد هذا مثاليًا إذا كنت تريد قدرًا أقل من القيادة وأن تكون جميع حزمك تأتي من منطقة واحدة. ومع ذلك ، فإن Gopuff شركة متنامية ، لذا فهي غير متوفرة في كل مدينة.

بالإضافة إلى ذلك ، هذه واحدة من وظائف التوصيل منخفضة الأجر مثل Amazon غالبًا ما يحصل سائقو Flex و Gopuff على ما بين 9 دولارات و 15 دولارًا في الساعة كحد أقصى.

بشكل عام ، يعتبر كسب المال باستخدام Instacart أو DoorDash بمثابة مكالمة أفضل ، على الرغم من أن Gopuff هو بالتأكيد أقرب تطابق للقيادة من أجل Amazon ثني.

الأجر بالساعة : من 9 دولارات إلى 15 دولارًا للساعة.

: من 9 دولارات إلى 15 دولارًا للساعة. الايجابيات : وظيفة مشابهة جدًا لـ Amazon ثني.

: وظيفة مشابهة جدًا لـ Amazon ثني. سلبيات : يدفع Gopuff أقل بكثير من Amazon فليكس وغير متوفر في كل مكان.

: يدفع Gopuff أقل بكثير من Amazon فليكس وغير متوفر في كل مكان. اشتراك: تعرف على المزيد حول Gopuff.

4. أوبر إيتس

Uber Eats هو تطبيق آخر شهير لتوصيل الطعام حيث يمكنك كسب المال بدراجتك أو سيارتك أو سكوترك.

يحب Amazon يتوفر Flex ، Uber Eats في العديد من البلدان ، لذا فهو أيضًا وسيلة صديقة عالميًا لكسب أموال إضافية على الجانب.

وميزة Uber Eats أكثر Amazon Flex هو أنه يمكنك الاتصال بالإنترنت والبدء في قبول عمليات التسليم وقتما تشاء.

بمعنى آخر ، يمكنك العمل كثيرًا أو صغيرًا كما تريد. بالإضافة إلى ذلك ، ليس عليك التعامل مع متاعب الجدولة Amazon الكتل المرنة للعثور على عمل.

تدفع لك أوبر إيتس (Uber Eats) أسبوعيًا من خلال الإيداع المباشر تمامًا مثل Amazon فليكس ، لذلك فهي طريقة سريعة للحصول على بعض النقود الإضافية.

قاد صديقي غرانت بالفعل سيارة DoorDash و Uber Eats لكسب المال بعد الكلية ، ويمكنك بسهولة كسب 15 إلى 20 دولارًا مع Uber Eats في الأسواق المزدحمة.

مثل العربات الأخرى مثل Amazon فليكس ، تأكد فقط من اتباع بعض النصائح والحيل الخاصة بـ Uber Eats مثل القيادة في أوقات الذروة في Uber Eats للتأكد من أنك تعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة!

5. Roadie

Roadie هي وظيفة توصيل أخرى مثل Amazon Flex التي تدفع لك مقابل توصيل الطرود للأشخاص في مدينتك أو حتى خارج الولاية.

تتضمن أمثلة الطرود التي تقدمها كسائق Roadie:

الأجهزة

عمل فني

زهور

الأثاث المنزلي

البقالة

الطرود الصغيرة

نظرًا لأن العديد من الطرود كبيرة ، فإن Roadie هي طريقة ممتازة لكسب المال باستخدام شاحنة البضائع الخاصة بك أو شاحنة النقل الصغيرة. ومع ذلك ، لا يزال بإمكان المركبات الأصغر العمل.

بمجرد التسجيل ، يمكنك المزايدة والتقدم لوظائف التوصيل المحلية في منطقتك.

هذا يختلف كثيرا عن Amazon نظام جدولة الكتل من Flex ، لكنه يمنحك مزيدًا من التحكم في أنواع الوظائف التي تقبلها.

وفقًا لموقع Roadie الإلكتروني ، يمكن للسائقين كسب ما يصل إلى 60 دولارًا أمريكيًا للتسليم المحلي وما يصل إلى 650 دولارًا أمريكيًا للتسليم لمسافات طويلة.

ومع ذلك ، فإن Roadie لديها توفر أزعج أقل من Amazon فليكس ، لذلك فهو أكثر من مجرد دخل إضافي وليس شيئًا يمكنك القيام به لعشرات الساعات في الأسبوع.

ولكن ، إذا كان لديك رحلة برية قادمة أو تعيش في مدينة رئيسية ، فيمكنك بالتأكيد جني بعض المال السريع من هذا Amazon بديل المرن.

الأجر بالساعة : ما يصل إلى 60 دولارًا للتسليم المحلي وما يصل إلى 650 دولارًا للتسليم لمسافات طويلة.

: ما يصل إلى 60 دولارًا للتسليم المحلي وما يصل إلى 650 دولارًا للتسليم لمسافات طويلة. الايجابيات : إمكانية تحقيق أرباح عالية جدًا.

: إمكانية تحقيق أرباح عالية جدًا. سلبيات : ليس الكثير من العمل المطرد.

: ليس الكثير من العمل المطرد. اشتراك: تعرف على المزيد حول Roadie.

6. شيبت

إذا كنت تحب فكرة توصيل البقالة مقابل المال ، فستحب Shipt.

خدمة توصيل البقالة هذه منافسة لـ Instacart. وبصفتك متسوق Shipt ، فإنك تحصل على أموال مقابل التسوق وتسليم البقالة لعملاء Shipt.

الوظيفة مطابقة بشكل أساسي لـ Instacart ، ويمكنك كسب حوالي 20 دولارًا في الساعة في الأسواق المزدحمة.

Shipt متاح فقط في الولايات المتحدة ، بينما Amazon فليكس وإنستاكارت موجودان أيضًا في كندا. ومع ذلك ، إذا كنت عالقًا في قائمة انتظار Instacart أو Amazon قائمة الانتظار ، يعد Shipt أحد أفضل البدائل التي يمكنك تجربتها.

7. GoShare

مثل Roadie ، تعد GoShare طريقة شائعة أخرى لكسب المال من توصيل الحزم إلى الأشخاص والشركات في مدينتك.

يوجد في GoShare بالفعل العديد من أنواع التوصيل ، والتي تشبه Amazon فليكس حيث يمكنك التسليم Amazon.com ، Amazon الطازجة ، أو تسليم الميل الأخير.

خاصة، يمكن لسائقي GoShare إكمال عمليات التسليم لـ:

تسليم الميل الأخير

شحنات LTL (أقل من الحمولة)

B2B اللوجستية

تحركات المنزل والمكتب

سحب القمامة

خدمة الساعي

عليك اجتياز فحص السيارة للقيادة إلى GoShare ، وتحتاج إلى سيارة سيدان أو شاحنة صندوقية أو شاحنة صغيرة أو شاحنة بضائع أكبر للقيادة.

ومع ذلك ، فإن أحد الجوانب الرائعة في GoShare هو أن المركبات ذات الأحجام المختلفة لها إمكانات مختلفة في الربح. وفقًا لـ GoShare ، يمكن أن تكسب الشاحنات الصندوقية ما يصل إلى 71.52 دولارًا في الساعة!

مرة أخرى ، من الصعب العثور على ما يكفي من عمل GoShare لجعل هذا العمل بدوام كامل.

لكن، من المحتمل أن تكسب ما بين 15 إلى 30 دولارًا أمريكيًا في الساعة عن طريق إكمال عمليات التسليم في مدينتك، وأنت تقبل وتدير كل شيء بشكل صحيح من خلال تطبيق GoShare driver.

الأجر بالساعة : من 15 إلى 30 دولارًا أمريكيًا في الساعة.

: من 15 إلى 30 دولارًا أمريكيًا في الساعة. الايجابيات : بعض المركبات تدفع لك أكثر بكثير في الساعة.

: بعض المركبات تدفع لك أكثر بكثير في الساعة. سلبيات : ليس الكثير من العمل المطرد.

: ليس الكثير من العمل المطرد. اشتراك: تعرف على المزيد حول GoShare!

8. وول مارت سبارك

إذا كنت لا تزال تبحث عن تطبيقات مثل Amazon فليكس ، أداة قيادة واحدة يمكنك اختبارها هي وول مارت سبارك.

تدفع لك خدمة توصيل الطرود هذه لتوصيل البقالة والضروريات اليومية لعملاء وول مارت. ويمكنك كسب حوالي 15 دولارًا في الساعة بالإضافة إلى 100٪ من جميع النصائح أثناء القيام بذلك.

يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر للتسجيل ، ولا يتوفر Walmart Spark إلا في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك التسليم بمركبة مثل Amazon فليكس ، لذلك الدراجات والسكوترات غير مؤهلة.

يحب Amazon يدفع Flex ، Walmart Spark أيضًا السائقين أسبوعيًا. ويمكنك أحيانًا كسب مدفوعات إضافية من التسعير المفاجئ أو حوافز السائق.

بشكل عام ، يعد Walmart Spark تطبيقًا مرنًا وعالي الأجر. وهو مشابه لـ Amazon المرونة من حيث المتطلبات وما تقدمه.

الأجر بالساعة : من 15 إلى 20 دولارًا للساعة.

: من 15 إلى 20 دولارًا للساعة. الايجابيات : الكثير من الترقيات والمكافآت للسائقين.

: الكثير من الترقيات والمكافآت للسائقين. سلبيات : متوفر فقط في مدن أمريكية محددة

: متوفر فقط في مدن أمريكية محددة اشتراك: تعرف على المزيد حول Walmart Spark!

9. ParaWorks

واحدة أخرى من أفضل الوظائف المشابهة Amazon Flex هو ParaWorks ، وهو تطبيق جديد لتوصيل الطرود من Para ، وهو تطبيق أزعج متعدد الإمكانات.

مع ParaWorks ، يمكنك كسب 25 دولارًا في الساعة في المتوسط ​​لإكمال عمليات التسليم المحلية. كل ما عليك فعله هو تنزيل Para ، وتقديم طلب سائق ، وبعد ذلك يمكنك عرض ومطالبة عربات التسليم المتاحة بمجرد قبولك.

أنا أحب ParaWorks منذ أن دخلت الشركة في شراكة مع عشرات الشركات لتقديم خدمات التوصيل. لذلك ، يمكنك الحصول على أموال مقابل توصيل جميع أنواع المنتجات في مدينتك.

بالإضافة إلى ذلك ، تدفع العربات جيدًا في المتوسط. ويتيح لك ParaWorks عادةً صرف النقود أسبوعيًا بعد إكمال التسليم.

الأجر بالساعة : من 15 دولارًا إلى 25 دولارًا أمريكيًا في الساعة.

: من 15 دولارًا إلى 25 دولارًا أمريكيًا في الساعة. الايجابيات : العربات عالية الأجر.

: العربات عالية الأجر. سلبيات : متوفر فقط في مدن أمريكية محددة.

: متوفر فقط في مدن أمريكية محددة. اشتراك: ابدأ مع Para!

10. Senpex

Senpex هو شريك آخر للتسليم يتيح لك تسليم الطرود مقابل المال تمامًا مثل Amazon ثني.

بصفتك ساعيًا لشركة Senpex ، فإنك تقوم بتوصيل الطرود إلى الأشخاص والشركات في مدينتك. يمكنك تحديد جدولك الزمني الخاص ، ووفقًا لـ Senpex ، يمكنك جني 23 دولارًا في الساعة في أفضل الأسواق.

هذا في النهاية الأعلى لوظائف مثل Amazon مرنة ، لكن ضع في اعتبارك أن الأسواق الأبطأ لا تدفع الكثير.

لدى Senpex أيضًا متطلبات متساهلة للسائق:

أن تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر

امتلاك خبرة في القيادة تزيد عن سنتين

امتلاك هاتف ذكي بخطة بيانات

القدرة على رفع ما لا يقل عن 50 رطلاً

مهارات خدمة العملاء الرائعة

أن يجيد اللغة الإنجليزية

امتلاك مركبة نقل

اجتياز فحص الخلفية

تقوم بتسليم حزم مماثلة كما هو الحال مع Amazon فليكس أو العربات مثل Roadie و GoShare.

لا تزال Senpex تنمو ، لكنها بالتأكيد واحدة من أقرب وظائف التوصيل المشابهة لها Amazon فليكن هناك.

الأجر بالساعة : ما يصل إلى 23 دولارًا لكل ساعة.

: ما يصل إلى 23 دولارًا لكل ساعة. الايجابيات : ارتفاع الأجر بالساعة مثل Amazon ثني.

: ارتفاع الأجر بالساعة مثل Amazon ثني. سلبيات : ليس هناك الكثير من العمل المطرد وغير متوفر في كل سوق.

: ليس هناك الكثير من العمل المطرد وغير متوفر في كل سوق. اشتراك: تعرف على المزيد حول Senpex!

11. Grubhub

Grubhub هي خدمة توصيل طعام شهيرة أخرى يمكنك استخدامها لكسب أموال إضافية في وقت فراغك.

مثل DoorDash و Instacart ، فإنك تحصل على أموال مقابل الحصول على الطعام ثم توصيله مباشرة إلى أبواب الناس.

فيما يتعلق بمتطلبات السائق ، فإن الاشتراك في Grubhub بسيط للغاية:

يجب ألا يقل عمرك عن 18 عامًا (19 عامًا إذا كنت تقود السيارة)

امتلك iPhone (IOS 11 أو أعلى) أو Android (5.0 أو أعلى)

لديك خطة بيانات على جهازك المحمول

لديك حساب جاري للإيداع المباشر

يجب أن يكون لديك ترخيص ساري المفعول

يجب أن يكون لديك معرف دولة صالح

الموافقة على فحص الخلفية

يتم الدفع لك كل أسبوع من خلال الإيداع المباشر ، ويكسب سائقو Grubhub حوالي 10 إلى 14 دولارًا في الساعة في المتوسط.

DoorDash و Instacart و Amazon فليكس الكل ادفع أكثر. ولكن يمكنك استخدام Grubhub كطريقة للعثور على المزيد من العربات إذا لم يحالفك الحظ في الوظائف الأخرى.

12. TaskRabbit

TaskRabbit هو سوق عمل فردي شهير حيث يمكنك كسب المال من خلال تقديم خدمات مختلفة للأشخاص في منطقتك.

تتضمن العربات الأكثر شيوعًا TaskRabbit أعمالًا مثل تجميع الأثاث ، وأعمال المناظر الطبيعية ، والوظائف اليدوية العامة.

ومع ذلك ، يمكنك أيضًا تقديم خدمات مثل تشغيل المهمات وتسليم الطرود ، بحيث يمكن أن تكون مشابهة لـ Amazon ثني.

ما هو لطيف في TaskRabbit هو أنه يمكنك تحديد السعر والتوافر الخاصين بك ، لذلك فهو مرن جدًا للمحتالين الجانبيين.

الجانب السلبي هو أنك تتنافس مع Taskers الآخرين في منطقتك ، لذلك عليك أن تضع سعرًا تنافسيًا إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من العربات.

بشكل عام ، من المحتمل أن يكون TaskRabbit هو الأفضل إذا كنت تستخدمه مع العديد من عربات القيادة مثل Amazon مرن لزيادة حجم العمل الذي تجده.

13. HopSkipDrive

إذا كنت ترغب في جني الأموال من دفع الطلاب إلى المدرسة ، فيمكنك دائمًا محاولة جني الأموال باستخدام HopSkipDrive.

يوفر HopSkipDrive وسائل النقل للطلاب الذين ليسوا على طول طرق الحافلات العادية ويحتاجون إلى حل نقل للوصول إلى المدرسة.

وفقًا لموقعها على الإنترنت ، يمكن لسائقي HopSkipDrive تحقيق ما يصل إلى 60 دولارًا في الساعة، مما يجعل هذه واحدة من أفضل وظائف القيادة مثل Amazon فليكس هناك إذا كنت تستطيع الدخول.

المهم هو أن HopSkipDrive لديه متطلبات سائق أكثر صرامة من معظم الشركات. المتطلبات تشمل:

امتلاك خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تقديم الرعاية.

أن لا يقل عمرك عن 23 عامًا.

امتلاك سيارة ذات 4 أبواب لا يزيد عمرها عن 10 سنوات.

الموافقة على فحص الخلفية متعدد الوكالات وبصمات الأصابع.

وجود سجل قيادة جيد.

يعد جانب تجربة تقديم الرعاية هو أصعب عقبة ، لذا فإن مهمة القيادة هذه ليست للجميع.

ولكن ، إذا تمكنت من الحصول على وظيفة ، فهي بالتأكيد وظيفة مجزية ومكافأة بشكل جيد!

14. كورنرشوب

إذا كنت لا تزال تبحث عن وظائف مشابهة لـ Amazon Flex ، يمكنك دائمًا التقدم لتصبح سائقًا في Cornershop.

خدمة توصيل البقالة الأحدث هذه مملوكة لشركة Uber Eats وهي مشابهة جدًا لخدمة Instacart.

الشركة متوفرة في عشرات المدن الأمريكية مثل Amazon فليكس ، وحتى بعض الكنديين! يجب أن يكون عمرك 19 عامًا أو أكثر وأن يكون لديك رخصة قيادة وتأمين صالحين للتقدم.

بمجرد دخولك ، يمكنك قبول طلبات البقالة الواردة والتسوق لها وتسليمها إلى عملاء Cornershop.

يكسب سائقو Cornershop حوالي 16 دولارًا في الساعة في المتوسط ​​وفقًا لمواقع مراجعة الرواتب. إنه أقل شهرة من Amazon Flex وعربات القيادة الأخرى ، ولكن يمكنك استخدامها لزيادة مقدار العمل الذي تحصل عليه في الأسبوع.

الأجر بالساعة : 16 دولارًا للساعة في المتوسط.

: 16 دولارًا للساعة في المتوسط. الايجابيات : وظيفة بسيطة جدًا والمنصة تنمو بسرعة.

: وظيفة بسيطة جدًا والمنصة تنمو بسرعة. سلبيات : كورنرشوب يدفع أقل من وظائف مماثلة مثل Amazon فليكس وإنستاكارت.

: كورنرشوب يدفع أقل من وظائف مماثلة مثل Amazon فليكس وإنستاكارت. اشتراك: تعرف على المزيد حول Cornershop.

نصائح لكسب المال مع وظائف مثل Amazon ثني

الآن بعد أن غطينا بعضًا من أفضل الوظائف مثل Amazon فليكس ، حان الوقت لتغطية بعض النصائح للسائقين في اقتصاد الوظائف المؤقتة.

بصفتك متعاقدًا مستقلاً ، فأنت تدير عملك الخاص بشكل أساسي كعامل أزعج. لذا ، إليك بعض النصائح للاحتفاظ بالمزيد من الأموال في جيبك.

1. توفير المال على الغاز

نفقات الوقود هي أكبر نفقاتك لأي عمل مثل Amazon انثني بجانب أشياء مثل إصلاح السيارة.

لذلك ، فإن أي تكتيك تستخدمه لتوفير المال على الغاز يساعدك على الفور في تحقيق المزيد من الأرباح.

من الواضح أن أفضل طريقة لتقليل نفقات الوقود هي قيادة سيارة موفرة للوقود. لكن التكتيكات مثل استخدام بطاقة ائتمان مكافآت الغاز تساعدك أيضًا على التوفير في المضخة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات المكافآت الشائعة التي تدفع لك نقودًا مقابل شراء الغاز.

على سبيل المثال ، يعد تطبيق GetUpside أحد التطبيقات الشائعة التي تتيح لك توفير ما يصل إلى 0.25 دولار للغالون في آلاف المحطات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات المكافآت لمسح الإيصالات مثل Receipt Hog و ReceiptPal لكسب مبالغ صغيرة من أموال PayPal المجانية مجانًا Amazon بطاقات الهدايا لإيصالاتك.

لن يوفر هذا الكثير من المال ، ولكن حتى توفير 20 دولارًا شهريًا في تكاليف الوقود يمثل 240 دولارًا إضافيًا سنويًا كدخل إضافي.

2. تتبع النفقات

نصيحة أخرى للسائقين لتتبع جميع نفقاتهم والأميال.

لا يهم حقًا إذا كنت تقود من أجل Amazon Flex أو DoorDash أو مجموعة من العربات المختلفة ؛ عليك أن تعرف بالضبط مقدار قيادتك وتكاليف التشغيل الخاصة بك.

بالنسبة للمبتدئين ، يتيح لك هذا إمكانية المطالبة بالأميال التجارية عند تقديم ضرائبك لتعويض بعض دخلك. بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك أيضًا صورة أفضل عن مقدار الأموال التي تجنيها بالفعل.

يمكنك استخدام تطبيق تتبع الأميال مثل الأبدية لتتبع الدخل والمصروفات والمسافات المقطوعة تلقائيًا.

أنا أحب Everlance لأنه سهل الاستخدام ويحافظ على الأشياء تلقائيًا. ولكن يمكنك أيضًا تتبع كل هذه المعلومات يدويًا إذا كنت تفضل ذلك.

3. استخدام تطبيقات متعددة

نصيحة أخيرة لكسب المال من خلال وظائف التوصيل مثل Amazon Flex هو استخدام تطبيقات متعددة.

تعد التطبيقات المتعددة خدعة شائعة جدًا يستخدمها سائقو الوظائف المؤقتة ذوي الخبرة لكسب المزيد من المال.

الفكرة بسيطة جدًا: يمكنك استخدام العديد من التطبيقات أثناء التنقل حتى تتمكن من اختيار أعلى العروض.

يقوم سائقو توصيل الطعام بذلك طوال الوقت ويقودون DoorDashو Uber Eats و Instacart جميعهم في وقت واحد.

أسئلة مكررة

من يدفع أكثر من Amazon ثني؟

Amazon يدفع لك Flex ما بين 18 إلى 23 دولارًا لكل ساعة تسليم مجدولة. يمكنك كسب المزيد من المال خلال أوقات الذروة باستخدام عربات القيادة مثل DoorDash و Instacart. وظائف القيادة الأكثر تخصصًا مثل HopSkipDrive تدفع أيضًا أكثر من Amazon ثني.

ما هو تطبيق القيادة الذي يحقق أكبر قدر من المال؟

عادةً ما تحقق تطبيقات توصيل الطعام أكبر قدر من المال نظرًا لوجود الطلب الأكبر ، لذا يمكنك العمل بالقدر الذي تريده.

يمكنك كسب العيش Amazon ثني؟

من غير المحتمل أن تتمكن من كسب لقمة العيش Amazon ثني لأنه من الصعب جدولة عدد كافٍ من الكتل لملء أسبوع عمل كامل. يمكنك تحقيق دخل كبير مع Amazon مرنة ، لكن الأسواق يمكن أن تكون بطيئة وتنافسية للغاية بين السائقين.

افكار اخيرة

آمل أن تكون قائمتك من أفضل الوظائف مثل Amazon يساعدك Flex في العثور على الوظيفة المناسبة لكسب أموال إضافية.

كما ذكرنا ، فإن استخدام تطبيقات متعددة مثل Amazon يعد Flex و DoorDash و Instacart في آن واحد هو أفضل رهان لأنه يتيح لك العثور على العربات التي تدفع أكثر في السوق.

طالما أنك تتعقب أيضًا النفقات والصخب ، فلا يوجد سبب يمنعك من تحقيق النجاح مع العربات مثل Amazon فليكس أو غيرها من الأفكار الجانبية صخب.

صخب سعيد!

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