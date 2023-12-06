ستساعدك المقالة التالية: أفضل 15 أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي (2023)

هل أنت مهتم بأداة لإدارة جميع مهام الوسائط الاجتماعية الخاصة بك؟

مرحباً بك، أنت في المكان الصحيح.

في هذه التدوينة سأشارك أفضل 15 أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من تجنب الألم الشرير المتمثل في تخصيص الوقت لجميع أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك والتركيز على عملك.

مستعد؟

هيا نبدأ.

تسمح لك أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بإدارة وتحليل أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. إنها توفر لك رؤية كاملة لمشاركات منشوراتك وإدارة رؤية العلامة التجارية لمنصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

تحتوي كل أداة على الإنترنت تقريبًا على مجموعة من الأدوات المجانية والمميزة. هناك دائمًا أداة وسائط اجتماعية يمكنك الالتزام بها إما لحساب الوسائط الاجتماعية الشخصي الخاص بك أو منصات الوسائط الاجتماعية ذات الميزانية الضخمة للأعمال.

ولكن بعد ذلك، قبل تحديد أي أداة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب عليك طرح السؤال:

تعتبر أداة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي رائعة إذا كانت قدرتها تتضمن أو حتى تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك.

دعم العديد من المنصات الاجتماعية

يمكنك توفير جزء كبير من وقتك إذا كانت أداة إدارة الوسائط الاجتماعية التي اخترتها تدعم مجموعة واسعة من منصات الوسائط الاجتماعية. وبهذه الطريقة، يمكنك النشر على جميع حسابات الوسائط الاجتماعية المرتبطة بك، كلها من مكان واحد. والشيء الجيد هو أن النظام يعيد تعريف منشورك تلقائيًا ليناسب جميع منصات التواصل الاجتماعي.

حل قوي لمنصة واحدة

لن تكون كل أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة رافعة لجميع المهن. البعض الآخر محدد للغاية ومفيد للغاية لشبكة تواصل اجتماعية معينة. احصل على حل يوفر عليك التوتر أثناء استخدام Linkedin أو Twitter من خلال توفير المزيد من الحلول مثل الأتمتة والجدولة وتقديم رؤى عميقة. قد يكون استثمارا جيدا بالنسبة لك.

في معظم الأوقات، يكون السبب الرئيسي لاختيار أداة إدارة الوسائط الاجتماعية هو جدولة المنشورات. الأداة التي لا تسهل هذه العملية هي NO. إن القدرة على تجميع منشورات لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وتقديم تعليمات مفصلة حول تسليمها ستوفر الوقت، ويمكنك أن تطمئن إلى أن منشوراتك كما رتبتها، حتى لا تلطخ صورة علامتك التجارية.

تعتبر أداة إدارة الوسائط الاجتماعية التي توفر رؤى حول كيفية تفاعل الأشخاص معك بمثابة منجم ذهب. فهو لا يعلمك بموعد النشر فحسب، بل يخبرك أيضًا بالمكان الذي يستخدمه الأشخاص للتفاعل منه، والأهم من ذلك، يسمح لك بمقارنة جذب المنشورات الفردية. ويمكن لهذه الأفكار أن توجه رسائلك وابتكار المنتجات.

الاستماع إلى وسائل التواصل الاجتماعي أو مراقبتها

جيد بالنسبة لك إذا حصلت على أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي على ميزة لإعلامك بما يقوله الآخرون في مجال عملك، قد يكون ذلك نتيجة لكلمة رئيسية محددة، أو أنها تحدد منافسيك تلقائيًا وتطاردهم نيابةً عنك.

يجب أن تتناسب أداة إدارة الوسائط الاجتماعية الرائعة مع ميزانيتك التسويقية. علاوة على ذلك، فإن الدفع مقابل الميزات التي لا تحتاج إليها ليس مناسبًا لك. لذا راقب جيبك أثناء اختيار مساعد الوسائط الاجتماعية الخاص بك.

فيما يلي قائمة ببعض أفضل أدوات إدارة الوسائط الاجتماعية المجانية.

أداة إدارة الوسائط الاجتماعية هذه مخصصة لـ Instagram – ولكنه متاح للآخرين مثل Facebook و Twitter أيضاً. باستخدام العناصر المرئية، يسمح لك بتخطيط وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك ونشرها تلقائيًا. كما يقدم لك رؤى محددة لاتخاذ القرار الخاص بك على وسائل التواصل الاجتماعي.

للمدة التي تريدها، لاحقًا مجاني، إلى الأبد.

الخصائص الرئيسية

– تقويم المحتوى المرئي

– مكتبة الوسائط

– المحادثات

– التحليلات

– لينكين بيو

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

– Instagram

– Twitter

– Facebook

– Pinterest

بدلاً من التبديل بين علامات التبويب في جهازك Twitter منصة TweetDeck تتيح لك إدارة ملفاتك Twitter الحساب عن طريق إرسال واستقبال التغريدات والرسائل كلها في نقطة واحدة. يتيح لك أيضًا جدولة تغريداتك وإنشاء مجموعة تغريدات.

لدى TweetDeck ترخيص مجاني، لذا فأنت تدفع عشرة سنتات.

الخصائص الرئيسية

-إدارة متعددة Twitter حسابات

– جدولة التغريدات

-إنشاء مجموعات التغريدات

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

-Twitter

ترشدك أداة إدارة الوسائط الاجتماعية Crowdfire إلى أفكار المحتوى وتساعدك على جدولة وإدارة جميع أنشطة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. كما أنه يوسع عرضه ليسمح لك بنشر المحتوى من موقع الويب الخاص بك، وتتبع الإشارات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض تحليلات المشاركة الخاصة بك.

هذه الأداة مفيدة بقدر ما هي مجانية لأنها تسمح لك بالاستمتاع بالمزايا من خلال نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا على عكس الأدوات الأخرى الموجودة في السوق.

الخصائص الرئيسية

– الجدولة

– Twitter إدارة

– يذكر

– التحليلات

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

– Facebook

– Twitter

– Instagram

– Pinterest

– لينكدين

يتيح لك Buffer المشاركة والتفاعل مع جمهور الوسائط الاجتماعية تلقائيًا من جميع حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك القول إنه مساعد الوسائط الاجتماعية الخاص بك لأنه يسجل التحليلات التي تعلمك بماذا وكيف ومتى تشارك المنشورات مع جمهورك.

Buffer عبارة عن منصة مدفوعة الأجر، ولكنها تقدم لك نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا للاستمتاع بالميزات قبل الالتزام بأموالك فيها.

الخصائص الرئيسية

– ينشر

– رد

– تحليل

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

– Facebook

– Twitter

– لينكدين

– Instagram

– Pinterest

يمكنك جدولة الرؤى والمشاركة فيها واستخلاصها من جميع حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك باستخدام أداة إدارة الوسائط الاجتماعية AgoraPulse. توفر لك هذه الأداة خيارًا مرنًا لإعادة جدولة منشوراتك ووضع منشورات مجمعة في قائمة الانتظار للتسليم المتقطع.

تبلغ تكلفة AgoraPulse 75 دولارًا شهريًا للشركات الصغيرة.

الخصائص الرئيسية

– البريد الوارد الاجتماعي

– النشر

– يراقب

– التقارير

– إدارة علاقات العملاء

– Facebook تطبيقات المحتوى

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

– Facebook

– Twitter

– لينكدين

– جوجل+

– Instagram

تقوم Coschedule بأكثر من مجرد إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. إنها منصة تسويقية كاملة تتيح لك تخطيط وتنفيذ عملية التسويق الخاصة بك. يمكنك إنشاء جميع حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وجدولتها وإعادة وضعها في قائمة الانتظار وتتبعها، كلها في وقت واحد.

يقدم لك نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا وتتراوح تكلفتها ما بين 20 دولارًا شهريًا للخطة الأساسية.

الخصائص الرئيسية

– التقويم التسويقي

– الحملات الاجتماعية

– إعادة الانتظار

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

– Facebook

– Twitter

– لينكدين

– جوجل+

– Instagram

– Pinterest

– ووردبريس

– نعرفكم

لا تتيح لك أداة Zoho Social نشر منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وجدولتها فحسب، بل إنها تنشئ أيضًا تقريرًا مخصصًا تلقائيًا بعد تحليل أداء وسائل التواصل الاجتماعي.

يعد هذا التطبيق منطقيًا لأنه متوفر على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة مثل Android وiOs، مما يوفر سهولة جدولة منشور إذا صادفتك فكرة أثناء التنقل.

الخصائص الرئيسية

– منصة تجربة العملاء الموحدة

-منصة التمويل الموحدة

-منصة الموارد البشرية الموحدة

-منصة التعاون المتكاملة

-إدارة مكتب المساعدة

– تطوير التطبيقات المخصصة

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

-Twitter

-Facebook

– لينكد إن

-Google قائمة الأعمال

– Instagram

يتم تسويق Loomly كمنصة لنجاح العلامة التجارية. فهو يسمح لك ولفريقك بالمشاركة في تنمية المحتوى ومراقبته ونشره تلقائيًا على منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك دون تدخل. كما يوفر أيضًا تحليلات تفصيلية لتوجيه المحتوى الخاص بك والتوقيت لتحقيق نمو مذهل للعلامة التجارية.

Loomly متاح على الهاتف المحمول. من خلال بضع نقرات على هاتفك، يمكنك الوصول إلى تحليلاتك واتخاذ قرارات سريعة بشأن نوع منشوراتك.

الخصائص الرئيسية

-تحليلات التسويق

– النشر الآلي

-تصفية الكلمات الرئيسية

-إدارة الحسابات المتعددة

-جدولة ما بعد

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

-Facebook

-Twitter

-Instagram

-Pinterest

-جوجل بلس

– لينكد إن.

تتيح لك أداة إدارة الوسائط الاجتماعية هذه الاستفادة من رؤى قادة الفكر في مجال عملك لتصميم منشوراتك. كما يتيح لك أيضًا التواصل والتفاعل مع جمهورك المستهدف تلقائيًا.

يمكنك دمج الخاص بك Instagram, Twitter، و Facebook الملفات الشخصية في هذا التطبيق وجعله يوزع مشاركتك المجدولة أو الفورية كلها في وقت واحد. يتوفر Iconosquare أيضًا في سوق تطبيقات الهاتف المحمول بحيث يمكنك استخدامه أثناء التنقل.

الخصائص الرئيسية

-تتبع العلامة التجارية.

-النشر التلقائي.

– مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.

-إشراك العملاء.

-ادارة المحتوى.

– التعاون متعدد المستخدمين.

-جدولة المشاركات.

-إدارة الحسابات المتعددة.

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

-Instagram

-Facebook

-Twitter

يعد Hootsuite أحد ملوك أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. من خلاله، يمكنك ربط جميع أنشطتك على وسائل التواصل الاجتماعي والتحكم بها من منصة واحدة. فهو يتيح لك جدولة منشوراتك ونشرها بشكل دوري وتتبعها بسهولة في الوقت الفعلي.

كما أنه يوفر لك الأدوات اللازمة لإنشاء منشورات مذهلة على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الجمهور. يعد Hootsuite هو الأفضل لعملك إذا كنت قد بدأت للتو. يمكنك الوصول إلى نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا، وبعد ذلك يمكنك أن تقرر ما إذا كان ذلك مناسبًا لشركتك.

الخصائص الرئيسية

– يضخم، يوسع، يبالغ

– أفكار

– تأثير

– التعزيز

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

– Facebook

– Twitter

– لينكدين

– جوجل+

– Instagram

– ووردبريس

– YouTube

– أكثر من 100 تطبيق وتكامل شريك

تتيح لك أداة إدارة الوسائط الاجتماعية Social Sprout تعزيز اتصال علامتك التجارية من خلال استخدام التحليلات لإرشادك خلال إنشاء منشورات جذابة. إنها منصة تربط جميع حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي وتساعدك على قياس أداء كل منشور لتحقيق نجاح العلامة التجارية.

مثل Hootsuite، يوفر لك Social Sprout أيضًا تجربة مجانية لمدة 30 يومًا حتى تتمكن من الفوز ببعض العملاء المحتملين قبل الالتزام بالدفع.

الخصائص الرئيسية

– التحليلات

– البريد الوارد الذكي

– أدوات النشر

– إدارة علاقات العملاء الاجتماعية

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

– Facebook

– Twitter

– لينكدين

– جوجل+

– Instagram

تعد شركة Sendible بمساعدتك في رفع مستوى قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تحافظ عليها. باستخدام هذه الأداة، يمكنك إدارة منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي عبر منصات متعددة وتقديم قصص في الوقت المناسب لعملائك المحتملين.

تتميز Sendible بسهولة الاستخدام الرائعة وتفضيلها لقصص القصص التي تحقق أقصى قدر من التفاعل. كما يقدم نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

الخصائص الرئيسية

– البريد الوارد الاجتماعي

– النشر والتعاون

– التحليلات

– إدارة علاقات العملاء

– الاستماع

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

– Facebook

– Twitter

– لينكدين

– جوجل+

– Instagram

– Pinterest

– ووردبريس

– YouTube

– نعرفكم

– شخصيات قصص الابطال الخارقين وأكثر من ذلك

Sprinklr هي أكثر من مجرد أداة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. إنها مجموعة إدارة تجربة عملاء المؤسسة التي تتيح لك رعاية عملائك في كل مرحلة من رحلة العميل.

فهو يقسم عملية تفاعل العملاء إلى الاستماع وسير العمل والتفاعل – بينما يسمح لك بتوصيلها بمنصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك حتى تتمكن من التركيز على الأجزاء الرئيسية الأخرى من عملك. إنه يسهل التعاون بين فريقك، ويمكنك إضافة ما يصل إلى 25 حسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي إليه.

الخصائص الرئيسية

-إدارة علاقات العملاء الاجتماعية.

– النشر الاجتماعي .

-مركز القيادة: البنية التحتية للعرض المستقل عن الجهاز.

– شهادات Sprinklr.

-التوزيع الاجتماعي.

-الحوكمة الاجتماعية.

– الأتمتة الاجتماعية.

– التقارير الاجتماعية.

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

-Facebook

-Twitter

– لينكد إن

-جوجل+

-Instagram

– ووردبريس

-YouTube

-Pinterest

-سناب شات

-ريديت

قام فريق Oktopost بتصميم أداة إدارة الوسائط الاجتماعية هذه خصيصًا لشركات B2B. إنها منصة مؤسسية توفر جداول وتحديثات وسائل التواصل الاجتماعي الثقيلة. إنها الأداة التي ستستخدمها وكالة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي لإدارة منصات الوسائط الاجتماعية العديدة للشركات المتعددة.

هذه الأداة قوية في تتبع التفاعل ومقاييس وسائل التواصل الاجتماعي الأساسية، كما أنها تعمل على تشغيل نظام تقارير مفصل يقوم بإنشاء رؤى فردية على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي.

الخصائص الرئيسية

-إدارة متعددة Twitter حسابات

– رؤى مجموعات لينكد إن

– Bookmarklet لمتصفح الويب

-جدولة مشاركة وحيدة أو تغريدات متعددة

-صندوق الوارد الاجتماعي الموحد للتعامل مع العملاء المحتملين

-تقويم الحملة

-تكاملات إدارة علاقات العملاء (CRM).

– المراقبة الاجتماعية

-تحليلات الحملة

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

– لينكد إن

-Twitter

-Facebook

-جوجل+

أداة إدارة الوسائط الاجتماعية Hubspot عبارة عن برنامج مؤسسي يساعدك على التواصل مع عملائك باستخدام نظام التفاعل الاجتماعي الخاص بهم. إنه يفعل ذلك نيابةً عنك بحيث لا يبدو ذلك لجمهورك.

من خلال النقر على الأداة التي قمت بدمجها معها، فإنها تشاركها تلقائيًا عبر جميع منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك دون أن تبدو غير مرغوب فيها. يسمح لك بإنشاء لوحة تحكم مخصصة لمراقبة الكلمات الرئيسية والتي تعلمك عندما يذكر العميل أنك قمت بتعيين الكلمات.

يتكلف برنامج إدارة الوسائط الاجتماعية HubSpot 1120 دولارًا شهريًا لأنه برنامج قوي جدًا. ومع ذلك، فهي عملية شراء جيدة لفريق التسويق الخاص بك لأنها تجمع بين تحسين محركات البحث وإدارة علاقات العملاء ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

الخصائص الرئيسية

– وسائل الإعلام الاجتماعية يذكر

-ارتباط.

– التقارير التحليلية.

منصة التواصل الاجتماعي المدعومة

-Facebook

-Twitter

– لينكد إن

-جوجل+

-Instagram

– ووردبريس

-YouTube

-Pinterest

-سناب شات

-ريديت

افكار اخيرة

نظرًا لأنه من السهل أن تغرق حصاتك في بركة الوسائط الاجتماعية، فمن الضروري التخلص من الضوضاء باستخدام أفضل أدوات إدارة الوسائط الاجتماعية. إنهم يوفرون الوقت بشكل ممتاز حيث يستمعون إليك ويبلغونك عن رفاهية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

هناك منقذ آخر لحياة العمل وهو venk، فهو يساعدك على أتمتة سير عمل عملك وتنمية أعمالك.