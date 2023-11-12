ستساعدك المقالة التالية: أفضل 15 وظيفة للتدقيق اللغوي عبر الإنترنت لعام 2023 (اربح 45 دولارًا في الساعة)

تدفع بعض مجالات التدقيق اللغوي أكثر من غيرها، مما قد يحدد معدلك كمدقق لغوي عبر الإنترنت. على سبيل المثال، يمكن أن يدفع التدقيق اللغوي للمستندات والضرائب والمهنية والتقنية 29 دولارًا في الساعة، بينما يدفع التدقيق اللغوي للصحف 17 دولارًا في الساعة. تذكر أنه لا يوجد شيء ثابت، وأنك تتقاضى مقابل خدماتك بالطريقة التي تراها مناسبة. يمكنك تسعير خدمات التدقيق اللغوي الخاصة بك لكل كلمة أو مشروع أو ساعة.

كيف أصبح مدققًا لغويًا عبر الإنترنت؟

في حين أن التدقيق اللغوي هو عمل جانبي سهل البدء، إلا أنه قد يكون من الصعب معرفة طريقك الناجح. الخطوة الأولى لتصبح مصححًا لغويًا عبر الإنترنت هي خلق ثقافة القراءة. يتضمن التدقيق اللغوي قدرًا كبيرًا من القراءة، وهو أمر مفيد إذا كنت تحب القراءة والتعلم – في أغلب الأحيان، سيتعين عليك قراءة المستند عدة مرات لاكتشاف أصغر الأخطاء. باعتبارك قارئًا متعطشًا، يمكنك التعامل حتى مع الموضوعات التي لا تهمك.

بمجرد إنشاء ثقافة القراءة، من المهم أن تفهم واجباتك كمدقق لغوي. تتمثل مهمتك كمدقق لغوي عبر الإنترنت في التأكد من أن مستند عميلك واضح ومباشر في صلب الموضوع وخالي من الأخطاء الإملائية والنحوية. علاوة على ذلك، تتطلب بعض المشاريع منك أن تكون أكثر من مجرد مهووس بقواعد اللغة؛ أنت بحاجة إلى معرفة كيفية إصلاح النمط والأخطاء، وضمان الاستخدام الصحيح للكلمات، والتحقق من صحة تفاصيل المستند.

باعتبارك مصححًا لغويًا مبتدئًا، يمكنك الحصول على دورات تدريبية في التدقيق اللغوي لتحسين مهاراتك ومنحك ميزة تنافسية. يمكن أن يساعدك أيضًا في الاطلاع على أحدث أدلة الأنماط الجديدة مثل APA وMLA وChicago وAP. ابحث عن دورة التدقيق اللغوي التي تقدم نصائح شاملة وحقيقية لتحقيق النجاح كمدقق لغوي عبر الإنترنت.

التدقيق اللغوي في أي مكان هو خيارنا الأفضل لأفضل دورة التدقيق اللغوي. توفر هذه الدورة نصائح قابلة للتنفيذ حول بدء التدقيق اللغوي عبر الإنترنت، والحصول على وظائف التدقيق اللغوي عبر الإنترنت، ومهارات التحرير الشاملة. سواء كنت ترغب في تعلم التدقيق اللغوي العام أو التدقيق اللغوي، فإن Proofread Anywhere يغطي كل ما تحتاج إلى معرفته قبل إطلاق عملك.

ستكون مؤهلاً للحصول على شهادة إتمام بمجرد الانتهاء من الدورة التدريبية الخاصة بك. يختلف الوقت المستغرق لإكمال هذه الدورة وفقًا لالتزامك، ويمكنك إكمالها في غضون شهر. قم بالتسجيل في ورشة العمل التمهيدية لمعرفة ما إذا كانت الدورة تناسب أهدافك.

هل حصلت على مهارات التدقيق اللغوي اللازمة؟ قم بتسويق خدماتك لتلفت انتباه عميلك المحتمل. لكن عليك أولاً أن تقرر المجال الذي ستتخصص فيه في مجال التدقيق اللغوي. هل ترغب في تدقيق محتوى الويب أو المدونات أو المقالات أو الكتب الخيالية أو غير الخيالية أو المستندات الفنية أو السير الذاتية؟ يؤدي اختيار مجال التخصص إلى تضييق نطاق البحث عن العميل الخاص بك ويصورك كمتخصص يستحق اهتمامه.

التسويق الفعال هو المفتاح لنجاح أعمال التدقيق اللغوي عبر الإنترنت. قم بإنشاء موقع ويب لتحميل محفظتك ومهاراتك وتعزيز مصداقيتك. يمكنك استخدام العديد من المنصات للعثور على العملاء، مثل LinkedIn ووسائل التواصل الاجتماعي ولوحات الوظائف.

كيف أبدأ التدقيق اللغوي بدون خبرة؟

هل تتساءل كيف يمكنك البدء في التدقيق اللغوي دون أي خبرة؟ إحدى الطرق الأكثر مباشرة للعثور على وظائف التدقيق اللغوي عبر الإنترنت هي استخدام الأسواق. فيما يلي أفضل الأماكن للحصول على أول وظيفة تدقيق لغوي عبر الإنترنت. توفر هذه المواقع طريقة خالية من المتاعب للحصول على أموال مقابل التدقيق اللغوي دون خبرة.

1. العمل

حتى العمل هي واحدة من الأسواق الرائدة والأكثر شرعية لوظائف التدقيق اللغوي عبر الإنترنت. إنه مجاني ولا يحتاج إلى تفكير للانضمام إلى هذا السوق. يفتخر Upwork بانتهاء الأمر 145 ألف صاحب عمل توظيف موظفين مستقلين – 30% من هؤلاء العملاء هم شركات ضمن قائمة Fortune 100. بمجرد التسجيل، يمكنك إكمال ملف التعريف الخاص بك، مع ذكر مهاراتك وخبراتك. سوف يمنحك Upwork اتصالات مجانية يمكنك استخدامها لإرسال المقترحات، المعروفة أيضًا باسم طلبات العمل، إلى العملاء المحتملين.

يمكنك كسب 20 دولارًا في الساعة كمدقق لغوي مبتدئ على Upwork. معدل الوسطاء والمراجعين ذوي الخبرة هو 30 دولارًا في الساعة و60 دولارًا في الساعة على التوالي.