ستساعدك المقالة التالية: أفضل 150 مدونة تسويق من Ad Age

معظم الذين يدونون عن التسويق عبر الإنترنت، والأخبار، وما إلى ذلك. يدونون لأنهم أولاً يحبون ما يفعلونه، وثانيًا، التعرض في الصناعة التي كانت ترتفع بوتيرة لا تصدق مع ظهور العديد من الشركات ونجوم موسيقى الروك العصاميين في الصناعة.

لقد رأينا جميعًا أهمية كل هذه المدونات التسويقية التي تشاركنا معلومات رائعة حول اتجاهات الصناعة وتمنحنا جميع الأفكار وتساعدنا في مشاريعنا الحالية. لا تساعدنا هذه المدونات كأفراد فحسب، بل تعتمد أيضًا وسائل الإعلام الكبيرة على هذه المدونات للحصول على أحدث الأخبار والاتجاهات أيضًا.

أعلنت Ad Age وTodd And’s Top 150 Marketing Blogs عن شراكة حيث ستستخدم Ad Age المدونات الموجودة في أفضل 150 مدونة لأخبار الصناعة والاقتباسات وما إلى ذلك في الوسائط المطبوعة الخاصة بهم.

كيف يمكنك أن تجعله ضمن أفضل 150؟

“إن Power 150 هو تصنيف عالمي لأفضل مدونات التسويق باللغة الإنجليزية. تم إطلاق Power 150 في الأصل في يناير 2007 كتصنيف مقره الولايات المتحدة الأمريكية، ثم توسع Power 150 في جميع أنحاء العالم ليشمل جميع المدونات باللغة الإنجليزية بعد أن قدمت TechBrew أتمتة القائمة في مارس 2007. لحساب الترتيب النهائي لكل مدونة في Power 150، يتم استخدام مقياس بسيط للغاية ومتعدد المقاييس. تم استخدام الخوارزمية. يعتمد الترتيب النهائي على مجموع أربعة مصادر فريدة وموضوعية في الغالب:

Google PageRank (0 إلى 10) – Google PageRank عبارة عن خوارزمية تحليل الارتباط التي تفسر روابط الويب وتعيين وزن رقمي (0 إلى 10) لكل موقع. تحصل المواقع عالية الجودة على تصنيف صفحات أعلى. يستخدم تصنيف Power 150 نظام PageRank الفعلي كجزء من خوارزميته.

المشتركون في Bloglines (من 1 إلى 20) – تعرض Bloglines عدد المشتركين في كل مدونة في خلاصتها (خلاصاتها). تم تحديد نطاقات المشتركين (أي أكثر من 20، أكثر من 30، وما إلى ذلك) وتم تخصيص رقم (من 1 إلى 20) لكل نطاق تم استخدامه كجزء من خوارزمية Power 150.

تصنيف Technorati (من 1 إلى 30) – يرتبط تصنيف Technorati بعدد المواقع التي تشير إلى مدونة معينة. كلما زاد عدد مصادر الارتباط التي تشير إلى مدونتك، ارتفع تصنيف Technorati. على غرار قيمة المشتركين في Bloglines، تم تحديد نطاقات تصنيف Technorati (على سبيل المثال، أعلى 9000، أعلى 10000، أعلى 20000، وما إلى ذلك) وتم تعيين رقم لكل نطاق (من 1 إلى 30) تم استخدامه كجزء من خوارزمية Power 150.

Todd And Points (1 إلى 15) – باعتباره المقياس الشخصي الوحيد في خوارزمية Power 150، تم تخصيص 1 إلى 15 نقطة رأي لكل مدونة. تود ويقدر المحتوى المتكرر والملائم والإبداعي وعالي الجودة. يتم أيضًا وزن استخدام الصوت والفيديو والرسومات بشكل كبير في Todd And Points.

انظر القائمة هنا – أفضل 150 مدونة تسويق