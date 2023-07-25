ستساعدك المقالة التالية: أفضل 16 طريقة للحصول على أموال مقابل تنزيل التطبيقات (دليل 2023!)

على الرغم من أنه قد يفاجئك ، فهناك بالفعل الكثير من الشركات التي ترغب في دفع أعضاء جدد مقابل تجربتهم.

هذا يعني أنه من الممكن الآن الحصول على أموال مقابل تنزيل التطبيقات. إذا كنت ترغب في جني الأموال عبر الإنترنت من راحة منزلك ، فهذه طريقة ممتعة ومربحة يمكنك البدء بها.

لقد صرفت شخصيًا مئات الدولارات من خلال هذه الأنواع من العروض على مر السنين. وخلال هذا الوقت ، وجدت بعضًا من أفضل التطبيقات التي تدفع لك مقابل تنزيلها أو عروض التنزيل الأخرى المدفوعة.

لذا في هذا المنشور ، أغطي بعض الطرق المشروعة لكسب المال من تنزيل التطبيقات.

لن تترك عملك اليومي مع فكرة الزحام الجانبي هذه. لكنها طريقة ممتازة للحصول على بعض المال المجاني في وقت فراغك بينما تستمتع ببعض المرح.

كيفية الحصول على أموال مقابل تنزيل التطبيقات

كما ذكرنا ، لقد اختبرت العديد من الطرق لكسب المال مقابل تنزيل التطبيقات على مر السنين. في الواقع ، بعض أفضل الأفكار التي وجدتها دفعت لي ما بين 50 إلى 100 دولار من النقود المجانية وبطاقات الهدايا.

بشكل عام ، أعتقد أن هذه طريقة رائعة لكسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ. وإذا كنت تستخدم الأفكار الواردة في هذه القائمة ، فلا يوجد سبب يمنعك من ربح بعض بطاقات الهدايا المجانية نقدًا فقط عن طريق تنزيل تطبيقات مختلفة.

1. الزرافة النقدية

إذا كان لديك Android ، فإن إحدى أسهل الطرق لكسب المال من تنزيل التطبيقات هي استخدامها الزرافة النقدية.

يتيح لك تطبيق الألعاب النقدية الشرعي هذا كسب أموال PayPal وبطاقات الهدايا لتنزيل الألعاب الجديدة ولعبها. وجزئي المفضل في هذا التطبيق هو أنه يمكنك صرف 0.20 دولار فقط إلى PayPal.

تمتلك Cash Giraffe أيضًا مكتبة ألعاب جيدة جدًا. لذلك ، يمكنك الحصول على أموال مقابل تنزيل تطبيقات مثل الألعاب الإستراتيجية وألعاب الورق وألعاب الألغاز والمزيد.

تتم إضافة ألعاب جديدة طوال الوقت أيضًا ، وكذلك مكافآت بطاقات الهدايا المختلفة.

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2. لوحة نيلسن

تريد كسب دخل سلبي؟ في هذه الحالة ، فإن ملف لوحة المحمول Nielsen هو أحد أفضل التطبيقات التي تدفع لك لتنزيلها.

يدفع لك تطبيق الدخل السلبي الأنيق هذا مشاركة بيانات تصفح الإنترنت الخاصة بك مع شركة Nielsen ، وهي شركة أبحاث سوق ضخمة تعمل في مجال الأعمال منذ عقود.

تحتوي اللوحة بالفعل على نسختين: لوحة متحركة وواحدة لسطح المكتب.

يتيح لك تنزيل لوحة سطح المكتب ربح يانصيب للحصول على نقود مجانية. لكن الدخول إلى لوحة الهاتف المحمول بهاتفك الذكي يتيح لك كسب أرصدة يمكنك استردادها مقابل بطاقات هدايا مجانية وجوائز أخرى.

يقول Nielsen أنه يمكنك كسب 50 دولارًا + سنويًا فقط من لوحة الهاتف المحمول الخاصة به. ليس رثًا للغاية بالنسبة لتطبيق يدفع لك مقابل تنزيله!

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3. اللعب بمكافأة

إذا كنت تحب تطبيقات مثل Mistplay و Cash Giraffe ، إذن اللعب بمكافأة هي طريقة رائدة أخرى لكسب المال مقابل تنزيل التطبيقات.

مثل Mistplay ، يتيح لك Rewarded Play كسب نقاط لتنزيل ولعب مجموعة متنوعة من ألعاب Android. في الواقع ، هناك عادة أكثر من 100 لعبة للاختيار من بينها عبر أنواع مختلفة.

يمكن استبدال النقاط التي تكسبها بمجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا لتجار التجزئة المشهورين مثل Amazonوالهدف وأفضل شراء. وتحتاج فقط إلى 5 دولارات للصرف ، حتى تتمكن من جني أموال بسرعة باستخدام هذا التطبيق بسهولة تامة.

مرة أخرى ، تحتاج إلى الاستمتاع بالألعاب والحصول على Android للحصول على أموال مقابل تنزيل التطبيق للعمل من أجلك.

ولكن إذا كنت تقضي وقتًا في اللعب بالفعل ، فإن تطبيقات مثل Rewarded Play و Mistplay هي نشاط جانبي ممتع وسلبي يمكنك تجربته.

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4. Swagbucks

Swagbucks هو أحد أشهر مواقع gpt.

وهو في الواقع موقع استخدمته لسنوات منذ خوض تجارب الزراعة بهاتفي في الكلية.

إنها أيضًا واحدة من أفضل الطرق لكسب المال من تنزيل التطبيقات ، ويحصل الأعضاء الجدد على مكافأة تسجيل بقيمة 5 دولارات ، وهي نقطة بيع.

ما يعجبني في مواقع مثل Swagbucks هو أن هناك عدة طرق لكسب المال ، بما في ذلك:

يمكنك استبدال نقاطك بمبلغ 1 دولار فقط لعشرات بطاقات الهدايا المجانية. ولدى Swagbucks أيضًا مكافآت نقدية من PayPal تبدأ من 5 دولارات فقط.

في النهاية ، لن تصبح ثريًا باستخدام موقع ويب مثل Swagbucks. ولكن بالنسبة لطريقة متعددة الاستخدامات لكسب المال من تنزيل التطبيقات وإكمال المهام القصيرة عبر الإنترنت ، فإن الأمر يستحق الاستخدام.

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5. Mistplay

خطأ هو أحد تطبيقات مكافآت ألعاب Android الرائدة الموجودة هناك.

وإذا كنت تقضي بالفعل وقتًا في اللعب على هاتفك كل يوم ، فهذه إحدى أفضل الطرق للحصول على أموال مقابل تنزيل الألعاب هناك.

مع Mistplay ، تحصل على أموال مقابل ممارسة الألعاب التي يروج لها التطبيق. يتضمن ذلك مجموعة متنوعة من الألعاب الإستراتيجية والحركة والأروقة والبطاقات والألعاب متعددة اللاعبين.

بينما تلعب الألعاب وترقي مستواك ، تكسب نقاطًا. يمكنك بعد ذلك استرداد نقاط Mistplay الخاصة بك لمجموعة من بطاقات الهدايا المجانية لشركات مثل Amazonوستاربكس وجوجل بلاي.

بعض بطاقات الهدايا ، مثل المجانية Amazon بطاقات الهدايا ، خذ فقط 0.50 دولار من النقاط لاستردادها. هذا يعني أنه يمكنك لعب بعض الألعاب الجديدة باستخدام Mistplay وصرف أرباحك بسرعة كبيرة.

وتقوم Mistplay باستمرار بتدوير قائمة الألعاب التي ترعاها. بشكل عام ، يعد صخبًا جانبيًا ممتعًا وواحدًا من أفضل الطرق لكسب المال من تنزيل التطبيقات.

اقرأ تقييمي لتطبيق Mistplay أو جرب Mistplay اليوم!

6. MobileXpression

إذا كنت ترغب في كسب المال على الطيار الآلي ، فإن MobileXpression هو خيار ممتاز آخر لكسب المال مقابل تنزيل التطبيقات.

يدفع لك تطبيق الدخل السلبي هذا شهريًا لمشاركة البيانات حول كيفية تصفحك للويب واستخدام هاتفك. يمكنك بعد ذلك استرداد الائتمانات لبطاقات الهدايا المجانية لشركات مثل Best Buy ، Amazon، والهدف.

MobileXpression هي في الواقع إحدى الطرق التي جني بها المال في الكلية عندما كنت أعمل الزراعة عبر الهاتف. وقد استردت الكثير من بطاقات الهدايا بقيمة 5 دولارات مع التطبيق على مر السنين.

يجب أن تكون مرتاحًا عند مشاركة بياناتك حتى تستحق هذه الفكرة العناء. لكنك تكسب حوالي 5 دولارات من الاعتمادات شهريًا لمجرد تثبيت MobileXpression وتشغيله.

منحت ، هذا ليس كثيرًا من المال. لكنها فكرة جيدة للدخل السلبي للطلاب وطريقة بسيطة لكسب المال مقابل تنزيل التطبيقات.

7. نقاطي

مثل Swagbucks ، نقاطي هو موقع استقصائي شائع آخر يتيح لك أيضًا الحصول على أموال مقابل تنزيل التطبيقات والألعاب المختلفة.

النظام الأساسي مجاني للتسجيل فيه ، ويمكنك البدء في جني الأموال بالعديد من الطرق نفسها التي تجدها في Swagbucks.

ومع ذلك ، فإن ما يعجبني في MyPoints هو أنه يمنح الأعضاء الجدد 10 دولارات مجانية Amazon بطاقة هدايا أو بطاقة فيزا مسبقة الدفع كمكافأة ترحيبية. كل ما عليك فعله هو التسجيل ، وإنفاق ما لا يقل عن 20 دولارًا على عرض تسوق لاسترداد النقود ، وستحصل على الهدية المجانية.

هذه مكافأة تسجيل لطيفة جدًا. ويمكنك بعد ذلك إكمال الاستطلاعات أو تنزيل التطبيقات مقابل المال لمواصلة كسب المال من خلال MyPoints.

تتضمن خيارات المكافآت أيضًا المزيد من بطاقات الهدايا وأموال PayPal النقدية المجانية ، لذلك لا يوجد نقص في طرق استرداد أرباحك.

احصل على 10 دولارات من MyPoints أو اقرأ رسالتي: هل MyPoints شرعية وآمنة؟

8. راكوتين

من بين جميع الطرق لكسب المال من تنزيل التطبيقات ، راكوتين هي واحدة من أكثرها تميزًا. هذا لأنه في الواقع امتداد تسوق يدفع لك مقابل التسوق لدى الآلاف من الشركاء ، لذلك فهو حقًا تطبيق مكافآت.

لكن Rakuten يدفع أيضًا للأعضاء الجدد 30 دولارًا عند التسجيل وإكمال عرض التسوق المؤهل ، حتى تتمكن من الحصول على أموال مقابل تنزيل هذا الملحق والتطبيق. إجمالي أرباحي من Rakuten.

أنا أحب Rakuten لأنها شريكة مع تجار التجزئة ، مما يتيح لك كسب النقود في علامات تجارية مثل Best Buy و Macy’s و Target و Walmart.

تكسب بشكل عام 1٪ إلى 5٪ استرداد نقدي. ولكن يمكنك العثور على عروض في نطاق الاسترداد النقدي من 10٪ إلى 20٪ إذا كنت محظوظًا.

النقدية تكسب الودائع في حسابك. يدفع Rakuten للأعضاء كل ثلاثة أشهر عبر شيك أو PayPal طالما أن لديك 5 دولارات على الأقل.

لقد استخدمت Rakuten لسنوات وحصلت على أكثر من 1200 دولار في هذه المرحلة. بشكل عام ، أعتقد أنه موقع مكافأة ممتاز ، ومكافأة 30 دولارًا تجعله وسيلة رائعة لكسب المال من تنزيل التطبيقات.

جرب Rakuten!

9. العسل

هل لديك إنترنت غير محدود في المنزل؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهناك طريقة أخرى لكسب المال عن طريق تنزيل التطبيقات وهي استخدام Honeygain.

مع Honeygain ، يمكنك بيع النطاق الترددي للإنترنت لكسب دخل سلبي. النظام الأساسي متاح أيضًا على سطح المكتب و smartphones لتوفير طرق عديدة للكسب.

كلما زادت مشاركة الإنترنت ، زادت ربحك. ويتيح لك Honeygain صرف النقود عبر PayPal بعد أن تكسب 20 دولارًا. كما يحتوي النظام الأساسي أيضًا على مكافآت إحالة يمكنك الاستفادة منها لزيادة أرباحك.

في النهاية ، لن تحقق لك تطبيقات مثل Honeygain الكثير من المال. ولكن يمكنك كسب المال عن طريق تنزيل هذا التطبيق على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك والسماح له بالعمل.

10. الجوز

إذا كنت ترغب في بناء عادة جيدة ، إذن ثمرة شجرة البلوط طريقة أخرى لكسب المال مقابل تنزيل التطبيقات.

يقوم تطبيق الاستثمار الصغير هذا تلقائيًا بتجميع مشترياتك واستثمار الفائض من أجلك. إذا كنت ترغب في الاستثمار من أجل الدخل ، فمن المفيد أن يكون لديك تطبيق على هاتفك.

على سبيل المثال ، إذا أنفقت 5.60 دولارًا على بعض الوجبات الخفيفة ، فإن Acorns تقلب الشراء إلى 6 دولارات وتستثمر 0.40 دولارًا إضافيًا من أجلك.

يستثمر التطبيق في محافظ من صناديق الاستثمار المتداولة والسندات التي تتناسب مع أهدافك وتحمل المخاطر. وعلى الرغم من أن الأمر قد لا يبدو كثيرًا ، إلا أن كل جزء منه يساعد عند بناء مدخراتك واستثماراتك.

منشوري حول كيفية استثمار 10 دولارات لكسبها يوميًا يحتوي أيضًا على بعض الأفكار الصديقة للمبتدئين التي يمكنك اختبارها.

جرب الجوز اليوم!

11. أبستاتيون

مثل Mistplay واللعب بمكافأة ، أبستاتيون هي طريقة ممتعة أخرى يمكنك من خلالها الحصول على أموال مقابل تنزيل التطبيقات إذا كنت تستمتع بألعاب الهاتف المحمول.

تتطابق الفرضية بشكل أساسي مع تطبيقات مكافآت الألعاب الأخرى: قم بالتسجيل وتنزيل التطبيقات وتشغيلها وكسب المكافآت في أوقات فراغك.

يحتوي AppStation على قائمة ألعاب واسعة جدًا مثل تطبيقات الألعاب الأخرى التي تدفع المال. ويمكنك صرف أرباحك بمبلغ 5 دولارات فقط للحصول على مكافآت مثل:

تقوم AppStation أيضًا بتدوير الألعاب طوال الوقت مثل منافسيها. باختصار ، إنها طريقة ممتعة لكسب المال مقابل تنزيل التطبيقات ، على الرغم من أن التطبيق متاح فقط لأجهزة Android.

اقرأ مراجعتي في AppStation أو قم بتنزيل AppStation اليوم!

12. GrabPoints

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني الأموال مقابل تنزيل التطبيقات ، إذن جراب بوينتس هو موقع ويب آخر يجب أن يكون على رادارك.

مثل Swagbucks ، يتيح لك GrabPoints جني الأموال من خلال إكمال الاستبيانات المدفوعة ومشاهدة مقاطع الفيديو والإعلانات ودعوة أصدقائك. ولكن يمكنك أيضًا كسب المال من تنزيل التطبيقات نظرًا لأنها تحتوي على مجموعة من العروض الدعائية للأعضاء.

تدفع العديد من عروض التنزيل من 5 دولارات إلى 50 دولارًا +، حتى تتمكن من جني بعض المال اللائق من خلال استكمال هذه العروض التي ترعاها.

بالإضافة إلى ذلك ، يتيح لك GrabPoints صرف 5 دولارات فقط. تتضمن خيارات المكافآت أموال PayPal ومئات من بطاقات الهدايا المجانية المختلفة للشركات الشهيرة.

لن تصبح ثريًا باستخدام مواقع مثل GrabPoints. ولكن للحصول على طريقة موثوقة للحصول على المال مقابل تنزيل التطبيقات ، فإن الأمر يستحق المحاولة.

قم بالتسجيل في GrabPoints!

13. InboxDollars

هناك طريقة أخرى لكسب المال من تنزيل التطبيقات وهي الاشتراك فيها InboxDollars، وهو موقع مكافآت شهير.

InboxDollars مملوك بالفعل لنفس الشركة التي تمتلك Swagbucks. لذلك ، ليس من المستغرب ، أنه يتيح لك أيضًا جني الأموال عن طريق تنزيل التطبيقات والإجابة على الاستطلاعات ومشاهدة الإعلانات.

هناك أيضًا مكافأة تسجيل بقيمة 5 دولارات ، وهذا هو السبب في أن هذه طريقة سهلة للحصول على أموال مقابل تنزيل التطبيقات.

في الماضي ، لم تعجبني مواقع مثل InboxDollars نظرًا لأنه كان لديها حد أدنى قدره 30 دولارًا ، وهو مبلغ مرتفع. لكن النظام الأساسي انخفض منذ ذلك الحين إلى حد أدنى قدره 15 دولارًا ، وهو أكثر منطقية قليلاً.

تشمل خيارات المكافآت PayPal ومجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا. وعادة ما يتم الدفع لك في غضون أيام قليلة من صرف النقود لأن هذه منصة مكافآت شرعية ضخمة.

يمكنك قراءة رسالتي على أفضل اختراق InboxDollars ومراجعة InboxDollars إذا كنت تريد بعض النصائح لزيادة أرباحك مع هذا الموقع.

14. مقياس الأداء المحمول

مثل MobileXpression ، أحد أفضل التطبيقات التي تدفع لك لتنزيلها في Mobile Performance Meter.

يدفع لك تطبيق جمع البيانات هذا 0.10 دولارًا أمريكيًا يوميًا لمشاركة بياناتك. يمكنك بعد ذلك صرف أرباحك مقابل أموال PayPal بمجرد أن تكسب 5 دولارات على الأقل.

لقد استخدمت بالفعل Mobile Performance Meter لفترة طويلة في الكلية وصرفت 60 دولارًا في الأرباح. في الواقع ، إنه أحد أفضل تطبيقاتي التي تدفع لك مقابل تنزيلها التي جربتها على الإطلاق.

يكسب بعض الأشخاص أيضًا أكثر من 0.10 دولارًا في اليوم اعتمادًا على هواتفهم والمكان الذي يعيشون فيه. لذلك ، يمكن أن يكون هذا التطبيق أكثر ربحًا ، وسيكون كل المال مجانيًا في نهاية اليوم!

تحتوي رسالتي حول كيفية تثبيت التطبيقات مقابل المال على المزيد من الأفكار التي يمكنك استخدامها للبدء.

15. كشكيك

هل ما زلت تتساءل عن كيفية جني الأموال مقابل تنزيل التطبيقات؟ في هذه الحالة ، هناك خيار آخر موثوق يمكنك تجربته هو كشقك.

يدفع لك موقع المكافآت الجديد ولكن الشائع مقابل الإجابة على الاستطلاعات واستكمال العروض الدعائية. ويمكنك صرف أرباحك من خلال PayPal بمجرد أن تكسب 10 دولارات.

الاستطلاعات هي الطريقة الرئيسية لكسب المال مع Kashkick. ولكن عندما اختبرت النظام الأساسي ، دفعت بعض عروض التنزيل المدفوعة ما بين 10 إلى 50 دولارًا أو أكثر.

كان الكثير من عروض تطبيق تنزيل الأموال مخصصة للألعاب الشائعة أيضًا ، تمامًا مثل Mistplay والتطبيقات الأخرى. ولكن يمكنك أيضًا الحصول على أموال مقابل تجربة اشتراكات جديدة واستثمار التطبيقات ومجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى.

حقيقة أن Kashkick تدفع من خلال PayPal تعد أيضًا ميزة إضافية. كما أن النظام الأساسي مجاني تمامًا للتسجيل فيه.

اشترك في Kashkick أو اقرأ مراجعتي في Kashkick لمزيد من التفاصيل.

16.

JustPlay

يتمثل أحد الخيارات الأخيرة للحصول على أموال مقابل تنزيل التطبيقات في استخدام JustPlay ، وهو تطبيق مكافآت ألعاب شهير آخر.

التطبيق مشابه بشكل لا يصدق لتطبيقات الألعاب الأخرى مثل Mistplay. بمجرد تنزيل JustPlay ، يمكنك بعد ذلك تنزيل العشرات من الألعاب الأخرى وتشغيلها لكسب العملات المعدنية.

ومع ذلك ، فإن ما يميز JustPlay هو أنه يمكنك صرف النقود كل ثلاث ساعات ، ولا يوجد حد أدنى لمتطلبات صرف النقود.

علاوة على ذلك ، تعد أموال PayPal أحد خيارات المكافآت جنبًا إلى جنب مع بطاقات الهدايا. هذا ما يجعل تطبيقات مثل JustPlay رائعة للغاية لأن بعض تطبيقات مكافأة الألعاب تتطلب ربح ما بين 10 إلى 20 دولارًا نقدًا.

لا يزال الأمر يستغرق بعض الوقت لكسب المال باستخدام هذا التطبيق. ولكن للحصول على طريقة ممتعة لكسب المال من تنزيل التطبيقات ، فإن JustPlay يستحق التفكير.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف التي يمكنك القيام بها من هاتفك.

نصائح للحصول على أموال مقابل تنزيل التطبيقات

لقد ربحت الكثير من المال على مر السنين عن طريق تنزيل التطبيقات مقابل المال. وإليك بعضًا من أهم النصائح التي لدي لضمان حصولك على الأموال وكسب أكبر قدر ممكن:

تتبع التقدم المحرز الخاص بك : تتطلب بعض عروض التنزيل المدفوعة إكمال خطوات معينة للحصول على رصيد ، مثل الوصول إلى مستوى معين في لعبة جديدة تقوم بتنزيلها. لذلك ، قم بتعيين تذكيرات التقويم على هاتفك حتى تعرف متى يتعين عليك إكمال مهام معينة.

: تتطلب بعض عروض التنزيل المدفوعة إكمال خطوات معينة للحصول على رصيد ، مثل الوصول إلى مستوى معين في لعبة جديدة تقوم بتنزيلها. لذلك ، قم بتعيين تذكيرات التقويم على هاتفك حتى تعرف متى يتعين عليك إكمال مهام معينة. خذ لقطات : في بعض الأحيان ، لا تقوم بعض التطبيقات التي تدفع لك مقابل تنزيلها بتتبع إتمام العروض بشكل صحيح. ولكن إذا التقطت لقطات شاشة كدليل ، فيمكنك عادةً إرسالها إلى دعم العملاء والحصول على رصيد لجهودك.

: في بعض الأحيان ، لا تقوم بعض التطبيقات التي تدفع لك مقابل تنزيلها بتتبع إتمام العروض بشكل صحيح. ولكن إذا التقطت لقطات شاشة كدليل ، فيمكنك عادةً إرسالها إلى دعم العملاء والحصول على رصيد لجهودك. جرب عدة تطبيقات: يعد التنقل بين العديد من الأنظمة الأساسية هو أفضل طريقة للعثور على أفضل العروض للحصول على أموال مقابل تنزيل عروض التطبيقات. شخصيا ، المفضلة هي Swagbucks و خطأ، ولكن يمكنك تجربة مجموعة من هذه القائمة لتعظيم المكافآت.

لي YouTube يشارك الفيديو أيضًا بعض التطبيقات الشرعية الأخرى التي تدفع لك والتي يمكنك استخدامها جنبًا إلى جنب مع التطبيقات في هذه القائمة.

تأكد أيضًا من احترس من عمليات الاحتيال المحتملة. لسوء الحظ ، تروج إحدى الشركات لعروض تنزيل مدفوعة الثمن غير واقعية ، وهي ببساطة جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

على سبيل المثال ، سترى الكثير من الإعلانات لبطاقة هدايا Shein بقيمة 750 دولارًا أو عرض PayPal النقدي بقيمة 750 دولارًا. لكن من المستحيل إلى حد كبير الحصول على هذه المكافأة من الشركات التي تروج لها.

قراءة إضافية – أفضل التطبيقات التي تدفع نقودًا حقيقية على الفور.

افكار اخيرة

آمل أن يوفر دليلي حول كيفية الحصول على أموال مقابل تنزيل التطبيقات نقطة انطلاق لطيفة لتستمتع ببعض مكافآت التسجيل الرائعة والأشياء المجانية.

مرة أخرى ، كنت أستخدم هذه الأنواع من التطبيقات والمواقع لسنوات. لن تجني آلاف الدولارات بهذه الفكرة. ولكن من أجل صخب جانبي سهل ، فإن الأمر يستحق المحاولة.

ما عليك سوى التقاط لقطات شاشة لتقدمك في أي عرض تنزيل مدفوع تحاول القيام به. عادةً ما تعمل التطبيقات التي تدفع لك مقابل تنزيلها بدون مشكلة ، ولكن في بعض الأحيان ، تحتاج إلى تقديم دليل للحصول على أموال.

حظا سعيدا!

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