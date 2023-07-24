ستساعدك المقالة التالية: أفضل 19 تطبيقًا لتعليم قيادة السيارات لكسب المال (أرباح عالية!)

إذا كنت تمتلك سيارة ، فأنت تدرك بالتأكيد مدى صعوبة صيانتها.

وفقًا لمكتب إحصاءات العمل ، أنفقت الأسرة المتوسطة ما يقرب من 10،000 دولار على النفقات المتعلقة بالنقل في عام 2018.

عندما تفكر في مدفوعات السيارة الشهرية ، والصيانة ، والتأمين على السيارات ، وتكاليف الوقود ، فليس من الصعب معرفة سبب تكلفة المركبات بهذه التكلفة.

ومع ذلك ، بفضل ظهور تطبيقات اقتصاد الوظائف المؤقتة والاقتصاد التشاركي ، يوجد الآن عدد كبير من الطرق للحصول على أموال مقابل القيادة.

إذا كنت تبحث عن قائمة بالتطبيقات التي تدفع لك مقابل القيادة ، فهذا هو المنشور المناسب لك.

لقد كنت أكتب عن تطبيقات القيادة المختلفة وأستخدمها لسنوات. اليوم ، أقوم بتغطية أكثر من 10 من أفضل الأشياء التي يمكنك استخدامها للحصول على أموال للقيادة في أوقات فراغك.

دعنا نذهب اليها!

أفضل تطبيقات القيادة لكسب المال

الآن ، ستكون العديد من التطبيقات في هذا المنشور مألوفة لك. بعد كل شيء ، تقدم الشركات الرائدة في اقتصاد gig بعضًا من ترتيبات التوظيف الأكثر استقرارًا وربحًا للمقاولين المستقلين.

ومع ذلك ، هناك أيضًا بعض التطبيقات الأقل شهرة في هذه القائمة والأفكار الأخرى ، لذا استمر في ذلك!

1. أوبر إيتس

كواحد من أكثر تطبيقات القيادة شيوعًا لكسب المال ، يمكنك دائمًا التفكير في تقديم الطعام باستخدام Uber Eats.

تتيح لك أداة توصيل الطعام هذه كسب المال باستخدام السيارة أو الدراجة أو السكوتر. وهو متوفر في أكثر من 6000 مدينة حول العالم.

جنى أحد أصدقائي المال بعد الكلية كساعي دراجات لـ Uber Eats و DoorDash. لقد أحب مدى مرونة كل صخب جانبي ، وكان الدخل الإضافي يساعده حقًا في الخروج كل أسبوع. إعداد دراجة صديقي DoorDash و Uber Eats من الخلف في الكلية.

تتميز خدمة Uber Eats أيضًا بالمرونة ، لذا يمكنك إكمال عمليات التسليم وفقًا لجدولك الخاص. وتحتفظ بنسبة 100٪ من جميع إكرامياتك.

في النهاية ، يمكنك البدء في جني الأموال جنبًا إلى جنب مع Uber Eats وتطبيقات القيادة المماثلة. وإذا كنت تقود سيارتك في أفضل أوقات Uber Eats ، فمن المرجح أن تكون عمليات التسليم متكررة وذات رواتب أعلى.

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2. Instacart

إذا كنت تحب فكرة الحصول على أموال مقابل التسوق ، فقد تكون Instacart طريقة ممتازة أخرى لكسب المال أثناء القيادة.

بصفتك متسوق Instacart ، فأنت تتسوق لشراء البقالة الخاصة بالناس ثم تقوم بتسليمها مباشرة إلى باب منزلك. يمكنك عمومًا أن تكسب حوالي 15 إلى 25 دولارًا في الساعة إذا حصلت على دفعات كافية ، وتحتفظ بنسبة 100٪ من جميع النصائح التي تحصل عليها.

يرشدك هذا الفيديو من Instacart Shopper Chanty Marie إلى كيفية عمل Instacart. تشارك Chanty أيضًا كيف جنت حوالي 300 دولار في أسبوعها الأول مع Instacart بعد العمل لمدة 15 ساعة.

هذا هو معدل 20 دولارًا بالساعة ، وهذا هو السبب في أن Instacart هي واحدة من أفضل الطرق للحصول على أموال مقابل القيادة. ويمكن أن يكون هذا إجماليًا أعلى مع مزيد من النصائح.

قد يستغرق إكمال الدُفعات الممنوحة بعض الوقت حيث يتعين عليك جمع كل شيء من متاجر البقالة. لكنك عمومًا تكسب مع Instacart مقابل كل تسليم أكثر مما تكسبه في وظائف مثل DoorDash. بالإضافة إلى أنك تنفق أقل قليلاً على الغاز.

لا يزال العديد من برامج تشغيل gig يستخدمون DoorDash كتطبيق أساسي لهم ، ثم يعتمدون على Instacart كصخب ثانوي. لكن Instacart لا يزال أحد أفضل تطبيقات القيادة المدفوعة.

ابدأ في جني الأموال مع Instacart!

3. Amazon ثني

من بين كل الطرق لكسب المال مع Amazon، أحد أكثر الخيارات المربحة وطريقة كسب المال للقيادة هو Amazon ثني.

Amazon تعمل السائقين المرن ل Amazon الخدمات اللوجستية. باختصار ، فهم مسؤولون عن جمع الطرود من Amazon مراكز الوفاء وتسليمها للعملاء باستخدام سياراتهم الخاصة.

يقوم سائقو Flex بجدولة أنفسهم في فترات التسليم ، لذا فهي وظيفة جانبية مرنة إلى حد ما إذا كنت تبحث عن شيء من هذا القبيل.

أفضل جزء هو ذلك Amazon يكسب السائقون المرن ما بين 18 إلى 25 دولارًا في الساعة ، مما يجعله واحدًا من أكثر التطبيقات ربحًا في هذه الفئة.

وفقًا لـ Glassdoor ، فإن المتوسط ​​أقرب إلى 21 دولارًا. لكن، Amazon تضمن ما لا يقل عن 15 إلى 19 دولارًا للساعة ، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور.

هذا الضمان هو السبب Amazon Flex هو أحد أفضل التطبيقات لكسب المال من سيارتك. حتى لو كان يومك أبطأ ، يمكنك إنجاز عمليات التسليم ولا تزال تكسب أجرًا ثابتًا.

يمكن لسائقي Prime Now استخدام أي سيارة آمنة و Amazonيمكن للسائقين استخدام.

إذا تساءلت يومًا عن كيفية جني الأموال من سيارتك ، فقد تكون الإجابة جيدة جدًا Amazon!

4. DoorDash

عندما يتعلق الأمر بتوجيه التطبيقات لكسب المال ، فإن تطبيقات توصيل الطعام هي من أكثر التطبيقات شيوعًا.

وعندما يتعلق الأمر بعربات توصيل الطعام ، فإن DoorDash هو التطبيق الأكثر شعبية في أمريكا الشمالية.

مع DoorDash ، يمكنك كسب المال من توصيل الطعام عبر الدراجة أو السيارة أو السكوتر. ومن السهل التسجيل طالما أن عمرك 18 عامًا أو أكثر ولديك إمكانية الوصول إلى سيارة.

أنا شخصياً أحب DoorDash لأنه تطبيق ثابت إلى حد كبير وعالي الأجر في الكثير من الأسواق. وباستخدام نصائح سائق DoorDash الصحيحة مثل القيادة في أفضل الأوقات والحصول على النصائح ، يمكنك جني أموال جيدة في الساعة.

على سبيل المثال ، في الفيديو أعلاه ، يشارك سائق DoorDash Nuggs كيف ربح 300 دولار في اليوم مع DoorDash من خلال العمل لمدة 10 ساعات. ليس سعرًا سيئًا بالساعة إذا سألتني!

تعلم كيفية استخدام DoorDash بسيط جدًا أيضًا ؛ أنت حقًا تلتقط الطعام وتوصله من منازل الناس أو مكاتبهم.

ونظرًا لأنك ستحدد ساعات العمل الخاصة بك أو Dash عندما تريد ، فإن DoorDash هي طريقة مرنة للغاية للحصول على أموال مقابل القيادة.

ابدأ في جني الأموال مع DoorDash!

5. وول مارت سبارك

تعد Walmart Spark طريقة فعالة أخرى للحصول على أموال مقابل القيادة ، وهي تشبه العربات مثل Uber Eats و Amazon تمتع بالمرونة لأنك تحصل على أموال مقابل توصيل البقالة والحزم والضروريات اليومية للناس.

يمكنك التسجيل إذا كان عمرك 18 عامًا أو أكثر ، ويمكنك التوصيل بسيارة أو شاحنة أو سيارة دفع رباعي أو شاحنة بضائع. بمجرد أن تصبح سائقًا نشطًا ، يتم الدفع لك لتسليم طلبات Walmart للعملاء في مدينتك.

يكسب سائقو Spark حوالي 15 دولارًا في الساعة ، كما يمكنك الاحتفاظ بنسبة 100 ٪ من أي إكرامية تحصل عليها. يعالج Walmart المدفوعات كل أسبوع ، لذا فهو مشابه لعربات القيادة المدفوعة الأخرى. ومع ذلك ، لا يوجد خيار سحب نقدي سريع للحصول على أموال في نفس اليوم.

بشكل عام ، يعد Spark أحد تطبيقات القيادة الأكثر ثباتًا لكسب المال ، لذا يمكنك تكديسه مع العديد من التطبيقات الأخرى في هذه القائمة لتحقيق أكبر قدر ممكن.

6. نقل التطبيقات

لا أحد يحب التحرك. لذلك ، فإن إحدى أفضل الطرق للحصول على أموال مقابل قيادة سيارتك هي مساعدة الناس على التحرك أو عرض نقل أثاثهم لهم.

الآن ، هذه الوظيفة مخصصة لأي شخص لديه شاحنة صغيرة ، أو شاحنة بضائع ، أو مركبة أكبر مثل شاحنة صندوقية يمكن أن تناسب الأثاث والأشياء الضخمة الأخرى.

بعض الشركات المشهورة التي تدفع لك مقابل مساعدة الناس على الانتقال هي كذلك:

دوللي – اكسب ما يصل إلى 30 دولارًا في الساعة إذا كنت تمتلك شاحنة.

– اكسب ما يصل إلى 30 دولارًا في الساعة إذا كنت تمتلك شاحنة. بيلهوبس – اجعل ما يصل إلى 21 دولارًا في الساعة لمساعدة الأشخاص على الحركة.

اجعل ما يصل إلى 21 دولارًا في الساعة لمساعدة الأشخاص على الحركة. لوج – خيار آخر مربح إذا كنت تمتلك شاحنة ، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك التقدم كمساعد.

خيار آخر مربح إذا كنت تمتلك شاحنة ، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانك التقدم كمساعد. TaskRabbit – تعد العربات المتحركة شائعة في TaskRabbit ويمكنك تعيين أجر الساعة الخاص بك واختيار العقود التي تعمل بها.

Dolly و Lugg لطيفان في أنه لا يزال بإمكانك العمل كمساعد حتى لو لم تكن تمتلك شاحنة. ومع ذلك ، سيؤدي ذلك إلى خفض أجر الساعة.

يمكنك أيضًا العثور على هذه الأنواع من العربات النقدية المحلية في أسواق مثل Facebook سوق أو كريغزلست.

على أي حال ، إذا كنت لا تمانع في رفع الأحمال الثقيلة ، فقد تكون مساعدة الأشخاص على الحركة بمثابة صخب نهاية الأسبوع القادم.

7. أوبر وليفت

كما تعلم على الأرجح الآن ، فإن اثنين من أشهر التطبيقات التي تدفع لك مقابل القيادة هما Uber و Lyft.

لا يوجد أي لغز هنا: فقط أكمل عملية التسجيل في أي من النظامين الأساسيين. بمجرد مسحك ، افتح التطبيق الخاص بك ، وابدأ في قبول الدراجين في مدينتك لكسب بعض النقود الإضافية.

Note أنك بحاجة إلى أن تبلغ من العمر 21 عامًا على الأقل للقيادة في أي من الشركتين في الولايات المتحدة. تحتاج أيضًا إلى سيارة ذات 4 أبواب تفي بمعايير شركة rideshare ، وتسجيل السيارة ، وإثبات التأمين على السيارة ، ورخصة القيادة الصالحة ، ورقم الضمان الاجتماعي (SSN) الخاص بك ، واجتياز فحص الخلفية.

ومع ذلك ، يمكن أن تختلف متطلبات عمر السيارة لكل منصة. في معظم الأسواق ، تكون سيارتك جيدة طالما أنها لا تزيد عن 15 عامًا وتفي بمعايير شركة rideshare.

يمكن أن تختلف المتطلبات المحددة بين المدن ، لذا تحقق من متطلبات سائق Uber ومتطلبات سائق Lyft إذا كنت تفكر في فكرة الزحام الجانبي هذه.

8. شيبت

مثل Instacart و Cornershop ، يعد Shipt أحد أفضل تطبيقات القيادة لكسب المال الذي يدفع لك لشراء البقالة ثم توصيلها إلى الأشخاص في مدينتك.

Shipt هو أيضًا المنافس الرئيسي لشركة Instacart ، وهو متاح في آلاف المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

مثل معظم تطبيقات القيادة ، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر لتتمكن من التوصيل لـ Shipt. ويجب أن تكون سيارتك في حالة لائقة حتى تتمكن بالفعل من إكمال عمليات التسليم.

ولكن إذا تم تسجيل كل هذا ، فمن المحتمل أن تكسب من 15 إلى 20 دولارًا في الساعة بصفتك متسوق Shipt. أنت تدفع مصاريف الوقود والمركبة مثل التطبيقات الأخرى ، لكنك تحتفظ أيضًا بنسبة 100٪ من جميع إكرامياتك.

9. كورنرشوب

إذا كنت تحب وظائف مثل Instacart ، فإن تطبيق قيادة شهير آخر لكسب المال يمكنك استخدامه هو Cornershop.

خدمة توصيل البقالة هذه مطابقة تقريبًا لخدمة Instacart. كل ما عليك فعله هو التسجيل لتصبح متسوقًا ثم قبول طلبات توصيل البقالة من الأشخاص في منطقتك.

يكسب المتسوقون في Cornershop بشكل عام ما بين 12 إلى 20 دولارًا في الساعة اعتمادًا على مدى ازدحام النوبات ومقدار النصائح.

فقط لاحظ أن Cornershop لا يزال ينمو ، لذا فهو ليس مشهورًا مثل وظائف مثل DoorDash أو Instacart. إذا كان هناك أي شيء ، فاستخدم هذا كطريقة احتياطية لكسب المال من القيادة عندما تكون تطبيقاتك الرئيسية بطيئة.

10. ParaWorks

تطبيق برنامج تشغيل أحدث لكسب المال يمكنك التحقق منه هو ParaWorks.

تطبيق gig هذا من منشئي Para ، وهو تطبيق gig الكل في واحد يساعد عمال التوصيل على تحسين جداولهم وقبول الطلبات ذات الأجور الأعلى. ومع ParaWorks ، يمكنك العثور على عربات توصيل إضافية في منطقتك عندما تحب المنصات Amazon Flex أو DoorDash بطيئان.

بمجرد التسجيل في ParaWorks ، يمكنك العثور على عربات توصيل لمرة واحدة أو عمل وردية في منطقتك لعشرات من شركاء Para.

تدفع العربات 25 دولارًا في الساعة في المتوسط. وأنا أحب ParaWorks لأنك تعرف بالضبط المبلغ الذي تدفعه الحفلة قبل أن تقبلها ، على عكس معظم العربات التي تقود القيادة.

لا يوجد فحص خلفية للوظائف أيضًا. وتقوم ParaWorks بالدفع لك أسبوعيًا حتى تتمكن من جني الأموال بسرعة من خلال عدد قليل من عمليات التسليم.

11. تأجير سيارتك

حسنًا ، هذا ليس تطبيقًا يدفع لك مقابل القيادة ، ولكن يمكنك كسب المزيد من المال إذا كنت تقود السيارة ، لذا انتظر لحظة.

يعد تأجير الأصول الخاصة بك مقابل المال طريقة رائعة لتحقيق الدخل من شيء لا تحتاجه دائمًا. هذا هو السبب في زيادة شعبية تطبيقات مثل Turo و GetAround ، والتي تتيح لك تأجير سيارتك مقابل المال.

في هذا YouTube فيديو ، يشارك مضيف Turo Nuggs تجربته في استئجار سيارة على Turo لمدة أسبوع كامل. نجس يكسب 64.50 دولارًا بعد ثلاثة أيام من تأجير سيارته ، وأنا أحب الفيديو لأنه يشرح بالضبط كيف يعمل Turo.

ومع ذلك ، في حين أن هذا نموذج من نوع Airbnb إلى حد كبير دخل سلبي في الغالب ، يمكنك زيادة أرباحك بشكل كبير بصفتك مالكًا للسيارة إذا بذلت بعض الجهد.

على سبيل المثال ، يتيح لك Turo و GetAround إضافة إضافات مثل توصيل سيارتك إلى المستأجر أو النقل من المطار / محطة القطار مقابل رسوم إضافية.

إذا كنت تعيش بالقرب من مركز نقل رئيسي ، فهذه عملية بيع سهلة للغاية إذا كنت تستأجر سيارتك بالفعل.

من الواضح أن هذا سيناريو محدد جدًا. ومع ذلك ، أعتقد أنه من الجدير بالذكر أنه من الجيد التفكير فيما إذا كنت تريد جني الأموال من تأجير سيارتك.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب المال على الطيار الآلي.

12. سيتيزن شيبر

حسنًا ، حان الوقت للحصول على طريقة مناسبة جدًا لكسب المال مقابل القيادة. مع CitizenShipper ، يمكنك كسب المال عن طريق توصيل الحيوانات الأليفة إلى منازلهم الجديدة!

قد تتساءل عن سبب وجود هذه الخدمة ، لكن الناس يعتمدون على شحن الحيوانات الأليفة إذا تبنوا حيوانًا أليفًا من مدينة / دولة أخرى كمثال.

يتيح لك CitizenShipper أيضًا توصيل عناصر أخرى مثل:

دراجات نارية.

الأدوات المنزلية.

تحركات الشقة والمنزل.

معدات ثقيلة.

القوارب والمركبات المائية.

شحن.

يمكن للعربات دفع 1000 دولار أو أكثر بسهولة أيضًا ، مما يجعل CitizenShipper أحد أفضل تطبيقات القيادة المدفوعة.

بالنسبة لهذه الأنواع من العربات ، من الأفضل إذا كان بإمكانك إضافة توصيل إلى رحلة برية أو إذا كنت تتجه بالفعل نحو هذا الاتجاه العام.

قراءة إضافية – كيفية كسب المال باستخدام شاحنة بضائع.

13. تطبيقات توصيل P2P

لقد كتبت منشورًا عن أفضل وظائف توصيل P2P من قبل ، وهذه بالتأكيد طريقة أكثر تخصصًا للحصول على أموال مقابل القيادة.

تتضمن وظائف توصيل P2P تسليم الطرود لأشخاص آخرين. في كثير من الأحيان ، تبحث تطبيقات توصيل الطرود هذه عن السائقين الذين يمكنهم إجراء عمليات التسليم لمسافات طويلة أو حتى توصيل الطرود بين البلدان.

تتضمن تطبيقات توصيل P2P الشائعة:

Roadie – يكسب السائقون ما يصل إلى 60 دولارًا لعمليات التسليم المحلية و 650 دولارًا للرحلات البرية.

– يكسب السائقون ما يصل إلى 60 دولارًا لعمليات التسليم المحلية و 650 دولارًا للرحلات البرية. GoShare – مثالي للسائقين الذين لديهم شاحنات صغيرة ، وعربات صغيرة ، وشاحنات صندوقية ، ومركبات أكبر.

– مثالي للسائقين الذين لديهم شاحنات صغيرة ، وعربات صغيرة ، وشاحنات صندوقية ، ومركبات أكبر. جرابر – يربط المسافرين والعملاء الدوليين لمساعدة الأشخاص في البلدان المختلفة في الحصول على المنتجات التي قد لا يتمكنون من الوصول إليها بخلاف ذلك. GoShare ، خدمة توصيل شهيرة حيث يمكنك الحصول على أموال لمساعدة الأشخاص على التنقل أو لتسليم الطرود.

أعتقد أن التطبيقات الأخرى التي تدفع لك مقابل القيادة مثل تطبيقات توصيل الطعام أو Amazon المرن أكثر ربحًا للمسافات القصيرة / داخل مدينتك.

ومع ذلك ، إذا كان لديك رحلة برية قادمة ، ففكر بالتأكيد في بعض أعمال توصيل P2P.

14. Grubhub

Grubhub هي خدمة توصيل طعام شهيرة أخرى مثل Uber Eats و DoorDash ، وهي واحدة من أشهر تطبيقات القيادة المدفوعة في الولايات المتحدة.

مثل خدمات التوصيل الأخرى ، يدفع لك Grubhub لتوصيل الطعام والضروريات اليومية للأشخاص في مدينتك. ويمكنك التوصيل عبر الدراجة أو السيارة أو السكوتر.

يعمل التطبيق تقريبًا مثل وظائف التوصيل الأخرى أيضًا. أنت تحتفظ أيضًا بنسبة 100 ٪ من جميع إكرامياتك ، وفي المتوسط ​​، يكسب سائقو Grubhub حوالي 15 دولارًا في الساعة.

ومع ذلك ، فإن الوقت الذي تقدمه في السوق والسوق يؤثران بشكل كبير على مقدار ربحك. ويمكنك دائمًا تكديس Grubhub مع عدد قليل من العربات الأخرى لزيادة أرباحك.

منشوري على Grubhub vs Uber Eats يسلط الضوء على مزيد من التفاصيل حول حفلة القيادة هذه.

15. استخدم التطبيقات التي تدفع لك مقابل القيادة بأمان

واحدة من أكثر الفئات إبداعًا لتطبيقات القيادة لكسب المال هي التطبيقات التي تدفع لك مكافآت لكونك سائقًا أكثر أمانًا.

في هذه الأيام ، تقدم العديد من شركات التأمين على السيارات خصمًا إذا قمت بتثبيت تطبيق أو جهاز لتتبع المركبات في سيارتك يراقب عاداتك في القيادة.

بالنسبة لي ، كانت هذه إحدى الطرق التي أدخر بها المال كطالب جامعي.

كنت مع TD Bank ، وبعد تثبيت تطبيق My Advantage الخاص بهم ، وفرت على الفور 5٪ على تأمين السيارة وانتهى بي الأمر بتوفير حوالي 10٪ على تأمين سيارتي بعد انتهاء العام (تختلف النسبة المئوية الخاصة بك بناءً على سلامتك في القيادة). لوحة القيادة من تطبيق TD My Advantage. يمكنك من الناحية الفنية توفير ما يصل إلى 25٪ ولكن أعتقد أن مدخراتي كانت أقرب إلى 10٪

الكثير من شركات التأمين الرائدة على السيارات لديها مثل هذا في هذه الأيام ، لذا تسوق.

هناك أيضًا تطبيقات أخرى تدفع لك مقابل القيادة بحذر أكبر ، بما في ذلك:

تطبيق OnMyWay – يدفع لك بنقاط لعدم إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة. يمكن استخدام النقاط لكسب خصومات عند التسوق عبر الإنترنت لدى الشركاء ، لذا فهي ليست تطبيقًا يربح المال حقًا ، ولكنها فكرة رائعة!

– يدفع لك بنقاط لعدم إرسال الرسائل النصية أثناء القيادة. يمكن استخدام النقاط لكسب خصومات عند التسوق عبر الإنترنت لدى الشركاء ، لذا فهي ليست تطبيقًا يربح المال حقًا ، ولكنها فكرة رائعة! موبيليو – تطبيق آخر يدفع لك مقابل القيادة بأمان ، ولكن من خلال رموز Mobilio. هذه نسخة مشفرة من تطبيق OnMyWay.

– تطبيق آخر يدفع لك مقابل القيادة بأمان ، ولكن من خلال رموز Mobilio. هذه نسخة مشفرة من تطبيق OnMyWay. هذا التطبيق ينقذ الأرواح – تطبيق آخر مثل OnMyWay ، ولكن مع مكافآت وخصومات أفضل للعلامة التجارية.

في النهاية ، إذا كان بإمكانك أن تصبح سائقًا أكثر أمانًا ، فيجب أن يكون هناك شكل من أشكال الخصم يمكنك الحصول عليه ، سواء كان ذلك خصومات على تأمين السيارة أو مكافآت رائعة من تطبيقات مختلفة.

16. HopSkipDrive

HopSkipDrive هي شبكة نقل للأطفال تعمل في الغالب في غرب الولايات المتحدة.

وإذا كنت ترغب في مساعدة العائلات في منطقتك ، فهو أحد أفضل تطبيقات القيادة لكسب المال هناك.

إذا أصبحت سائق HopSkipDrive ، يمكنك كسب ما يصل إلى 32 دولارًا في الساعة وفقًا لموقعه على الويب ، وتحديد الجدول الزمني الخاص بك ، وحتى كسب المكافآت.

يقوم HopSkipDrive بإجراء فحص للخلفية ويفحص بجدية محركات الأقراص الخاصة بهم ، لذلك هناك بعض الخطوات المتضمنة.

فيما يلي متطلبات برامج تشغيل HopSkipDrive:

لديك ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة في تقديم الرعاية.

ألا يقل عمرك عن 23 عامًا.

امتلك سيارة ذات 4 أبواب لا يزيد عمرها عن 10 سنوات.

الموافقة على فحص الخلفية متعدد الوكالات وبصمات الأصابع.

لديك سجل قيادة جيد.

إذا كنت تعيش في ولاية أو مدينة HopSkipDrive ، فهذه بالتأكيد وظيفة عالية الأجر تنطوي على القيادة. إذا كنت لا تمانع في الأطفال ، فقد يكون هذا أحد أكثر خياراتك ربحًا.

17. كن سائقًا لكبار السن

هناك طريقة أخرى لكسب المال من القيادة وهي تقديم خدمات رعاية المسنين والسائق في المنزل.

باستخدام تطبيقات مثل TaskRabbit ومنصات مثل Care.com ، يمكن للعائلات توظيف متعاقدين مستقلين للمساعدة في مهام تقديم الرعاية لأحبائهم المسنين أو المعوقين.

تشمل الوظائف الشائعة أشياء مثل رعاية المسنين العامة ، والتنظيف ، والطهي ، وحتى التدبير المنزلي المباشر. ومع ذلك ، هناك وظيفتان مشهورتان أخريان تعملان في المهمات والسائق.

تعد القدرة على المناورة أمرًا صعبًا بالنسبة للعديد من الأشخاص ، لذا يمكنك مد يد العون والحصول على أموال مقابل القيام ببعض الخير.

من الناحية المثالية ، يجب أن يكون لديك بعض الخبرة الأساسية في تقديم الرعاية إلا إذا كنت تقوم بتنفيذ المهمات فقط. في كلتا الحالتين ، يعد هذا خيارًا جيدًا للحصول على أموال مقابل القيادة.

Care.com ينص على ذلك تدفع وظائف السائق ما معدله 14.75 دولارًا للساعة، وتطبيقات مثل TaskRabbit تتيح لك تحديد السعر الخاص بك.

فقط لاحظ أن Care.com يتطلب فحصًا للخلفية وأن إنشاء ملفك الشخصي قد يستغرق بعض الوقت!

18. جوباف

Gopuff هي أداة قيادة أخرى تدفع أيضًا مشابهًا لـ Amazon ثني. بصفتك سائق Gopuff ، يمكنك استلام الطرود من المستودعات الشريكة وتسليمها إلى الأشخاص في مدينتك للحصول على أموال.

عادة ، تقوم بتوصيل أشياء مثل الطعام أو الوجبات الخفيفة أو الكحول أو الضروريات المنزلية.

الآن ، Gopuff متاح فقط في بضع مئات من المدن ، وعمومًا ، يكسب السائقون ما بين 9 إلى 15 دولارًا في الساعة. هذا يجعلها وظيفة منخفضة الأجر مقارنة بوظائف القيادة مثل Amazon Flex أو DoorDash ، لذا ضع ذلك في اعتبارك.

ومع ذلك ، إذا علقت في قائمة انتظار لشركة أخرى أو كنت ترغب في اختبار تطبيق جديد ، فيمكنك بالتأكيد تجربة Gopuff!

19. عرض جولات القيادة

تتمثل إحدى الطرق الأخيرة للحصول على أموال مقابل القيادة في أن تصبح مضيفًا على Airbnb وأن تقدم جولات قيادة للزوار في مدينتك. من المؤكد أن هذه فكرة متخصصة ومبدعة جدًا ، لكنك ستندهش من مقدار الأموال التي يكسبها بعض الأشخاص!

على سبيل المثال ، وجدت تجربة Airbnb من المضيف كونراد الذي يقود الناس حول الدائرة الذهبية في أيسلندا في سيارته Tesla.

لدى Kondrad العشرات من التقييمات الإيجابية ، لذلك فقد جنى آلاف الدولارات من خلال هذه الجولة. لقد قمت بالعديد من الجولات المماثلة على Airbnb بنفسي على مر السنين مع مضيفين يتقاضون رواتبهم مقابل القيادة وأخذ السياح في جميع أنحاء مدنهم.

مرة أخرى ، يعد هذا خيارًا أكثر إبداعًا لكسب المال من القيادة ، ولكن إذا كنت تعيش في مدينة سياحية ، فهي بالتأكيد قابلة للتطبيق.

نصائح أخرى لكسب المال للقيادة

إذا كنت ترغب في زيادة أرباحك إلى أقصى حد والحفاظ على بساطة الحياة خلال موسم الضرائب ، فضع هذه النصائح في الاعتبار:

1. استخدام تطبيق تتبع الأميال

إذا كنت ستقود سيارتك لكسب المال ، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب عليك القيام بها هو استخدام شكل من أشكال تطبيق تتبع الأميال.

أنا شخصياً أوصي الأبدية، تطبيق freemium لتتبع الأميال الذي يسهّل عليك تتبع دخلك ، وعدد الأميال المقطوعة ، والضرائب ، والعثور على الخصومات الضريبية.

يمكن أن يؤدي تتبع الأميال إلى بعض التخفيضات الضريبية الرائعة ، لذا فإنك تلحق الضرر بنفسك إذا لم تقم بأي تتبع.

2. الضرائب مهمة

عند الحديث عن الضرائب: إنها مهمة جدًا عندما تحاول جني الأموال من سيارتك. هذا لأن أي تطبيق يدفع لك مقابل القيادة يجعلك تعمل كمقاول مستقل.

هذا يعني أنك مسؤول عن تتبع دخلك بدقة (سبب Hurdlr rocks أيضًا) ودفع المبلغ المناسب من ضريبة الدخل. قد تضطر حتى إلى الدفع كل ثلاثة أشهر.

لا تترك أرباحك من اقتصاد الوظائف المؤقتة حتى اللحظة الأخيرة. هناك وظائف تحت الطاولة ، ولكن من المؤكد أن العربات ليست في هذه الفئة.

3. النظر في الاستهلاك وتكاليف الوقود

الشكوى الأكثر شيوعًا التي أراها على Reddit عندما يسأل الناس عن كيفية كسب المال عن طريق القيادة هي أن تكاليف استهلاك الوقود والمركبة مرتفعة للغاية.

الحقيقة البسيطة هي أنك مسؤول عن إجراء الرياضيات.

بالتأكيد ، قد تبدو Uber رائعة على الورق ، ولكن يمكن أن تختلف الأرباح اعتمادًا على الوقت والمكان الذي تختار القيادة فيه وعدد المرات التي تقدم فيها النصائح. لذا ، قم بإجراء العمليات الحسابية أولاً لتحديد الأفضل بالنسبة لك.

قد لا تبدو مدينتك والأميال المحددة لكل جالون رائعة جدًا عندما تفعل ذلك. بدلاً من ذلك ، قد يكون لديك هامش ربح كافٍ لجعل القيادة تستحق وقتك.

مهما كان الأمر ، فقط لديك توقعات واقعية ولا تنسَ الإهلاك أيضًا! إصلاح السيارة أمر لا مفر منه ، لذا ضع المال جانبًا في حالة احتياج سيارتك للصيانة.

4. تجنب العربات الإعلانية للسيارات

هناك اقتراح شائع آخر لكسب المال من سيارتك وهو بيع مساحات إعلانية عليها.

هناك الكثير من الشركات مثل Stickr.co و Carvertise التي تدعي أنها ستدفع لك مقابل تغليف سيارتك في شكل من أشكال المواد الإعلانية.

للوهلة الأولى ، يبدو أنه أسهل أموال مجانية على الإطلاق. لكن، نموذج العمل هذا جيد إلى حد كبير لدرجة يصعب تصديقه.

في الواقع ، تطلب منك هذه الشركات عمومًا قيادة عدد معين من الأميال يوميًا وعلى طول الطرق المزدحمة. لديك القليل جدًا من الخيارات في هذا الشأن ، وستتأثر أرباحك إذا لم تمتثل لما يظهره مؤشر ترابط Reddit:

بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا الكثير من عمليات الاحتيال التي تطلب منك الدفع مقابل تغليف سيارتك ، أو أي شكل آخر من أشكال التبادل النقدي.

في رأيي ، هناك الكثير من الطرق الأفضل لكسب المال من سيارتك ، لذا تخطي هذه العربات.

قراءة إضافية – كيف تربح 5000 دولار بسرعة.

5. جرب تطبيقات قيادة متعددة

يعد استخدام تطبيقات القيادة لكسب المال طريقة ممتازة لزيادة دخلك الشهري. ومع ذلك ، مثل أي فئة من وظائف الوظائف المؤقتة ، من المهم اختبار ما هو الأفضل في السوق ومواصلة التجربة.

لذا ، لا تخف من محاولة جني الأموال باستخدام DoorDash ، Amazon Flex و Instacart والعديد من التطبيقات في نفس الشهر.

بمرور الوقت ، تتيح لك تجربة تطبيقات متعددة العثور على السرد الأعلى ربحًا في السوق الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، قد تجد أنك تفضل نوعًا واحدًا من القيادة على الآخرين.

ابدأ في جني الأموال مع أوبر إيتس (Uber Eats) و Instacart اليوم!

قراءة اضافية – كم يمكنك القيام به على DoorDash في يوم واحد؟

افكار اخيرة

فيما يتعلق بتوجيه التطبيقات لكسب المال ، هناك الكثير من الفرص المتاحة. لا يهم إذا كنت تستخدم فقط تطبيقات مثل DoorDash أو أوبر إيتس أو اشتغل بالعديد من التطبيقات ؛ كل هذه الخيارات يمكن أن تساعد في زيادة دخلك الشهري.

في النهاية ، إذا كنت ترغب في إنشاء مصدر دخل جديد لنفسك ولم يكن لديك وقت لكسب المال عبر الإنترنت أو بدء ملف YouTube قناة أو شيء من هذا القبيل ، فإن القيادة الجانبية هي خيار رائع.

عائق الدخول منخفض وهناك الكثير من فرص العمل. طالما يمكنك تتبع دخلك ونفقاتك ، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من هذه الفئة من العربات.

هذا كل شيء لهذا! آمل أن تساعدك قائمة طرق الحصول على أموال مقابل القيادة في العثور على فكرة صخب جانبي جديدة تستمتع بها.

سوف أمسك بكم يا رفاق في المرة القادمة.

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