ستساعدك المقالة التالية: أفضل 20 طريقة لكسب المال باستخدام شاحنة بيك أب

مع كل الطرق الجديدة والمبتكرة لكسب المال في الوقت الحاضر ، ستجد الكثير من الأعمال الجانبية التي تدفع جيدًا لمجرد امتلاك سيارة.

في الواقع ، هناك الكثير من التطبيقات التي تدفع لك مقابل القيادة ، مثل Uber Eats و Shipt ، أو حتى خدمات مشاركة الركوب مثل Lyft.

يتحدث الجميع عن كيفية كسب المال باستخدام سيارتك العادية … ولكن ماذا عن شاحنة البيك أب؟

بعد قراءة هذا ، قد تجد أن امتلاك شاحنة مزايا أكثر مما كنت تعتقد.

إذا كنت تريد معرفة كيفية جني الأموال باستخدام شاحنة صغيرة ، فأنت محظوظ ، لأننا سنذهب أكثر من 20 فكرة مختلفة لجلب بعض النقود الإضافية!

هل تبحث عن العربات الأخرى ذات الأجور المرتفعة؟ الدفع:

أحضر : اكسب دخلاً سلبياً من خلال تأجير شاحنتك مع Fetch!

: اكسب دخلاً سلبياً من خلال تأجير شاحنتك مع Fetch! الأبدية: تتبع الأميال الخاصة بك ودخل القيادة تلقائيًا مع تطبيق Everlance!

كيف تكسب المال باستخدام شاحنة صغيرة – أفضل التطبيقات والنشاطات الجانبية

هناك العديد من الطرق المختلفة لكسب المال باستخدام الشاحنة.

الكثير من هذه التطبيقات يمكنك استخدامها لكسب المال من شاحنتك ، في حين أن البعض الآخر عبارة عن تطبيقات جانبية لشاحنة صغيرة بدوام جزئي يمكنك البدء فيها.

فيما يلي الفئات الرئيسية التي سأتناولها:

يجب أن تلاحظ أن معظم هذه الأفكار تتطلب منك أن تبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ، وأن يكون لديك رخصة قيادة صالحة ، ومعرفة جيدة باستخدام التطبيقات على هاتفك الذكي.

تطلب الكثير من المتطلبات أيضًا أنه يمكنك رفع أوزان ثقيلة (50-100 رطل) وأن شاحنتك في حالة جيدة.

الآن بعد أن أصبحت على دراية بجميع الخيارات المحتملة لاستخدام شاحنتك الصغيرة ، فلنبدأ في الاستخدام الأكثر شيوعًا!

1. دوللي

Dolly هو تطبيق gig شهير يساعدك في العثور على المحركين القريبين الذين يبحثون عن يد إضافية مقابل بعض النقود الإضافية. وهو أيضًا أحد أفضل التطبيقات لكسب المال باستخدام شاحنة صغيرة نظرًا لما تدفعه في الساعة.

إذا كنت تريد العمل لدى Dolly ، فأنت محظوظ!





كل ما عليك فعله هو امتلاك شاحنة صغيرة وتكون قادرًا على رفع 75 رطلاً أو أكثر. هذا حرفيا! يمكنك التسجيل مع Dolly والبدء في جني 30 دولارًا في الساعة أو أكثر.

يكسب بعض كبار المساعدين في Dolly أكثر من 1000 دولار في الأسبوع!

لا يزال بإمكانك العمل لدى Dolly كمساعد إذا لم يكن لديك شاحنة صغيرة ، لكن امتلاك شاحنة هو بالتأكيد أكثر ربحًا.

2. بيلهوب

Bellhop هو صخب جانبي آخر لشاحنة البيك أب يشبه Dolly حيث يمكنك مساعدة الآخرين على الانتقال إلى منزل جديد أو شقة أو حتى صالة نوم مشتركة.

يتيح لك التطبيق أداء مهام أخرى مقابل المال مثل التحرك لمسافات طويلة والتسليم والتعبئة / التفريغ والعمل بالساعة.

يمكنك تحقيق ما يصل إلى 21 دولارًا في الساعة بما في ذلك الإكراميات والمكافآت. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إنشاء الجدول الزمني الخاص بك طوال يومك حتى لا تكون مقيدًا بأي شيء.

إذا كان عمرك يزيد عن 18 عامًا ، ويمكنك رفع 100 رطل ولديك حساب جاري ، فمن المؤكد أنك مؤهل لاستخدام Bellhop.

3. الجلب

أحضر هي شركة تأجير مصممة خصيصًا لتأجير الشاحنات فقط. وهو أحد أفضل التطبيقات لكسب المال باستخدام شاحنة صغيرة إذا كنت تريد دخلًا سلبيًا.

باستخدام Fetch ، يمكنك سرد شاحنتك الصغيرة لفترة زمنية معينة من الساعات أو الأيام وتضع توافرك في أي وقت تريده!

إذا كان لديك العديد من الشاحنات للإيجار ، فيمكنك تضمينها في أسطول حيث يتتبع Fetch جميع شاحناتك أثناء جني الأموال من الطيار الآلي.

ربما تكون هذه واحدة من أكثر الطرق مباشرة لكسب المال باستخدام شاحنة صغيرة ، خاصةً إذا كان هناك قدر معقول من الطلب في مدينتك.

حقق بعض مستخدمي Fetch ما يصل إلى 1800 دولار شهريًا باستخدام شاحنتهم ، وذلك بعد أن يحصل Fetch على 20-30 ٪ من الأرباح. تدعي المنصة أنه يمكنك كسب 30 ألف دولار سنويًا عند استئجار شاحنتك.

اقرأ مراجعة تأجير Fetch Truck لمعرفة جميع التفاصيل!

كسب الدخل السلبي مع Fetch!

4. لوج

Lugg هو تطبيق نقل وتسليم يسمح لك بنقل مشتريات المتجر ، ومشتريات Craigslist ، والتبرعات ، والتحركات المنزلية الصغيرة لكسب المال من شاحنتك.

إذا كان لديك شاحنة بيك أب أحدث من عام 2001 ، يمكنها رفع 100 رطل ، وعمرك يزيد عن 18 عامًا ، يمكنك البدء في استخدام Lugg. يحقق أعلى ربح في Lugg ما يصل إلى 2500 دولار في الأسبوع وفقًا لموقعهم على الويب.

يبدو هذا مرتفعًا بعض الشيء ، لكن ليس هناك من ينكر أنه يمكنك جني الأموال بشاحنتك كل أسبوع إذا قضيت ساعات.

ضع في اعتبارك أن هذا مخصص فقط للأشخاص الذين يكرسون كل يوم لهذه الأنواع من الوظائف ويقطعون شوطًا إضافيًا لإنجاز الأمور.

ملاحظة جانبية: إذا كنت تستخدم شاحنتك الصغيرة ، فيجب أن يكون عمرك 21 عامًا أو أكثر.

5. تقديم خدمات إزالة البريد العشوائي

واحدة من الأعمال الجانبية المفضلة لدي مع شاحنة يمكنك التفكير فيها تتضمن القيام بعربات نقدية مثل إزالة القمامة للأشخاص في مدينتك.

على الرغم من عدم وجود تطبيق أو موقع ويب خصيصًا لهذا الغرض ، فلا يزال بإمكانك جني مبلغ معقول من المال عن طريق نشر خدماتك على Facebook و كريغزلست. مثال على عرض رأيته في Craigslist لإزالة الملفات غير المرغوب فيها. ليست شاحنة ، لكن الفكرة تعمل.

باستخدام الشاحنة الصغيرة ، يمكنك الاحتفاظ بكمية مناسبة من القمامة التي يرغب الكثير من الناس في دفعها للتخلص منها.

تظهر معظم التقديرات في Craigslist ما بين 50 دولارًا و 100 دولارًا اعتمادًا على مقدار القمامة والمسافة المقطوعة.

يعد هذا بالتأكيد نوعًا غريبًا من العمل الجانبي ، ولكنه طريقة أخرى موثوقة لبدء صخب جانبي بشاحنة صغيرة.

6. TaskRabbit

يعد TaskRabbit تطبيقًا شائعًا لإنجاز المهام اليومية للأشخاص مثل إعداد جهاز تلفزيون أو بناء مكتب جديد أو حتى خدمات التوصيل.

هناك ما يقرب من 15 خدمة مختلفة يمكنك القيام بها على TaskRabbit بما في ذلك:

التعبئة

إزالة الأثاث

نقل المساعدة

مراتب وأثاث بيك اب

إعادة ترتيب الأثاث

يحتوي TaskRabbit أيضًا على مجموعة جيدة إلى حد ما من العربات الماهرة والأعمال الكهربائية. ومع ذلك ، فإن نقل الوظائف طريقة رائعة لكسب المال باستخدام شاحنتك.

بعد كل شيء ، في TaskRabbit ، يمكن أن تدفع الوظائف المنقولة في أي مكان بين 50 دولارًا و 200 دولارًا أمريكيًا حسب نوع الخدمة.

قراءة إضافية – اطلع على منشوراتنا حول أفضل التطبيقات مثل TaskRabbit للعثور على المزيد من الأفكار لكسب المال!

7. GoShare

GoShare هو تطبيق لخدمة التوصيل يدفع لك مقابل نقل الأشياء بغض النظر عن حجم سيارتك.

وهو أحد التطبيقات الأعلى ربحًا لكسب المال باستخدام شاحنة صغيرة.

هذه مهمة توصيل كلاسيكية من نظير إلى نظير وهي رائعة إذا كنت تمتلك شاحنة صغيرة أو حتى مركبة أكبر ، مثل شاحنة صندوقية. GoShare ، خدمة توصيل شهيرة حيث يمكنك الحصول على أموال لمساعدة الأشخاص على التنقل أو لتسليم الطرود.

يمكن أن تساعدك الشاحنة الصغيرة على كسب المزيد من خلال نقل أشياء أكبر مثل عنصر واحد أو عنصرين من الصناديق الكبيرة ، والأحمال الصغيرة ، والتسليمات الخاصة ، ومواد تحسين المنزل.

أنت تستطيع تكسب ما بين $ 46- $ 60 / ساعة اعتمادًا على حجم شاحنتك الصغيرة ، وهو.

تحقق من مراجعة برنامج تشغيل GoShare لمزيد من المعلومات!

8. ونولو

يعد Wonolo طريقة رائعة للمساعدة في ملء وردية أو مهمة أو تسليم لشركة / فرد يحتاج إلى مساعدة عند الطلب. وهي طريقة أخرى سهلة لبدء صخب جانبي لشاحنة صغيرة.

تتضمن الكثير من وظائف Wonolo العمل في المصنع أو نوبات العمل في المطاعم أو ملء تجار التجزئة.

ومع ذلك ، يمكنك كسب المال من نقل الأشياء باستخدام شاحنتك الصغيرة على Wonolo من خلال الاشتراك في التطبيق الخاص بهم وإدراج مؤهلاتك لخدمات التوصيل.

لا يساعدك هذا في جني أموال جيدة فحسب ، بل سيضع أيضًا ابتسامة على وجهك وأنت تعلم أنك أنقذت يوم شخص ما!

اقرأ مراجعة Wonolo أو انشرها على أفضل التطبيقات مثل Wonolo للحصول على مزيد من المعلومات!

يمكنك أيضًا التحقق من التطبيقات المشابهة مثل Instawork إذا لم يعمل Wonolo معك.

9. بانجي

Bungii هي شركة خدمات نقل لسائقي الشاحنات الصغيرة فقط. ويمكنك تحقيق أكثر من 40 دولارًا في الساعة بشاحنة صغيرة أحدث من 2005.

يجب أيضًا أن تكون قادرًا على رفع 100 رطل وحمل أنواع مختلفة من الأسلاك معك لتأمين الأشياء في مكانها.

يعد Bungii خيارًا رائعًا بالنسبة لك إذا كنت ترغب في وضع جدولك الخاص ، وممارسة بعض التمارين ، وتنمية سيرتك الذاتية.

بالإضافة إلى ذلك ، هذه واحدة من المنصات القليلة التي تقدم خدماتها حصريًا للشاحنات ، لذا فأنت تعلم أنك في أيد أمينة!

تحقق من مراجعة Wonolo للحصول على جميع التفاصيل!

10. Roadie

Roadie هي خدمة توصيل في نفس اليوم تدفع لك لتوصيل الأشياء اليومية أينما كنت.

وهو تطبيق آخر مربح لكسب المال باستخدام شاحنة يمكنك الاشتراك فيها.

تحصل على ما يصل إلى 15 دولارًا في الرحلة مقابل توصيل العناصر الأساسية (الأدوية ، الإطارات الاحتياطية ، مستلزمات الأجهزة).

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت مسافرًا بعيدًا ، يمكنك ربح المئات لمجرد إحضار عنصر معك يحتاجه شخص ما لتسليمه إلى صديق.

تتم الإيداعات في حسابك على أساس أسبوعي وتحتفظ بنسبة 100٪ من إكرامياتك.

من المحتمل أن تكون وظائف Roadie مختلفة قليلاً عن مجرد نقل الأثاث العادي ، ولكن إذا كنت تقوم بالقيادة ، فيمكنك أيضًا جني بعض النقود الإضافية!

القراءة الإضافية – هل Roadie شرعي؟

11. BuddyTruk

BuddyTruk هي خدمة نقل للرحلات القصيرة (أقل من 75 ميلاً) تتيح لك توصيل الأغراض اليومية أو الأثاث الصغير لأي شخص / في أي مكان.

التطبيق يدفع السائقين في مكان ما بين من 25 إلى 45 دولارًا في الساعة بعد خصم جميع المصاريف والرسوم.

يجب أن يكون عمرك 21 عامًا أو أكثر ، وأن تكون قادرًا على رفع 50 رطلاً ، والخضوع لفحص الخلفية / DMV ، ولديك شاحنة طراز متأخر مع تأمين على السيارات.

تجمع BuddyTruk 30٪ مما تجنيه ، لكن صافي أرباحك لا يزال على قدم المساواة مع خدمات النقل الأخرى.

يحرر – لسوء الحظ ، يبدو أن BuddyTruk لا يعمل حاليًا.

قراءة إضافية – طرق لكسب المال باستخدام شاحنة بضائع.

12. تورو

إذا لم تكن لديك مصلحة في القيام بكل هذا النوع من أعمال التسليم أو ببساطة لا تقود شاحنتك كثيرًا ، فيمكنك دائمًا تأجير شاحنتك مقابل المال.

يعد تأجير الأصول من أجل الربح طريقة كلاسيكية لتطوير تدفق دخل سلبي جديد.

في هذه الملاحظة ، Turo هو أكبر سوق لمشاركة السيارات في العالم يسمح لك بتأجير سيارتك للآخرين على أساس “كل يوم”.

اعتمادًا على عمر شاحنتك ، يمكنك كسب ما يتراوح بين 50 إلى 200 دولار في اليوم مع Turo. أمثلة على بعض شاحنات Turo للإيجار الآن.

بلغ متوسط ​​الأرباح الشهرية في عام 2019 لمتوسط ​​مستخدم Turo (مع ما لا يقل عن 12 رحلة مكتملة) 620 دولارًا.

إذا كان بإمكانك جعل أشخاص آخرين يستخدمون شاحنتك أثناء عدم استخدامها وكسب أموال إضافية كل يوم ، فلماذا لا تفعل ذلك؟

تأخذ Turo ما بين 20-30٪ من إجمالي أرباحك اعتمادًا على سياسات التأمين والحماية الخاصة بك.

13. Getaround

Getaround هي خدمة مشاركة سيارات مشابهة لخدمة Turo والتي تتيح لك تأجير سيارتك بدون متاعب مع بوليصة تأمين بقيمة مليون دولار.

وهو صخب آخر سهل على جانب الشاحنة يمكنك تجربته إذا كنت لا تمانع في استئجار سيارتك.

الشيء الرائع في Getaround هو أنك لست مضطرًا في الواقع إلى مقابلة المستأجر لمنحه سيارتك.

كل شيء هو دخول بدون مفتاح مع القدرة على فتح السيارة من التطبيق ، وهو أكثر سلبية من منصات مثل Turo.

الآن من الواضح أن هذا يأتي مع الجانب السلبي. إذا لم تكن شاحنتك من طراز 2010 أو أحدث ، فلن تتمكن من تثبيت جهاز Getaround المطلوب لتأجير سيارتك.

ومع ذلك ، هناك فائدة أخرى ، وهي أن Getaround يدفع على أساس كل ساعة. لذا يمكنك استخدام شاحنتك في نفس يوم تأجيرها!

14. كسح الجليد

إذا كنت تعيش في منطقة تتساقط فيها الثلوج في كثير من الأحيان ، فإن العمل النقدي السريع اللطيف لكسب المال باستخدام شاحنتك الصغيرة يمكنك تجربته يتضمن تجريف الثلج من منازل الناس.

يمكن أن يتكلف مرفق تجريف الثلج ما بين 750 دولارًا و 1500 دولار ، ولكن بعد ذلك ، فإن التكلفة الحقيقية الوحيدة هي الغاز.

يمكنك النشر على Facebook و Craigslist عن خدمات حرث الثلوج الخاصة بك وجني آلاف الدولارات كل شتاء.

جعلت بعض الخدمات تصل إلى 50000 دولار في موسم واحد!

يمكنك أيضًا معرفة ما إذا كانت مدينتك ستستأجر خدماتك خلال فصل الشتاء القاسي بشكل خاص.

15. أعمال المناظر الطبيعية

إذا كان لديك بالفعل شاحنة كبيرة ويمكنك تحمل المعدات الإضافية ، يمكن أن تكون المناظر الطبيعية أكثر من مجرد صخب جانبي.

حدد ما إذا كنت ستحتاج إلى أي ملحقات أو معدات أو موظفين إضافيين لرفع قدميك عن الأرض.

على غرار حراثة الثلج ، Facebook وسيكون Craigslist هو أفضل رهان لك للحصول على خدماتك هناك.

16. السحب

عربات السحب هي صخب جانبي آخر للشاحنات الصغيرة يمكنك تجربته.

ومع ذلك ، قبل أن تفكر في السحب بشاحنة صغيرة ، تأكد من التحقق من قدرة سحب شاحنتك المحددة وعامل العمر وارتداء شاحنتك.

إذا كان كل شيء مناسبًا في هذا القسم ، فيمكنك نشر خدماتك للمساعدة في سحب السيارة.

سوف تحتاج إلى كابل مناسب ووصلة ربط للقطر. هذه هي التكلفة الحقيقية الوحيدة إلى جانب الغاز لهذه الأعمال.

17. إنقاذ يوم القمامة

إن البحث عن “خردة” لالتقاطها على حافة منزل شخص ما يعد أمرًا ممتازًا للمحتالين الجانبيين الذين يعرفون كيفية قلب الأشياء مقابل المال.

مع الشاحنة الصغيرة ، يمكنك حمل أشياء أكبر بكثير بسهولة وربما تحقق ربحًا أكبر بسببها.

احصل على العناصر مجانًا وأعد بيعها على eBay أو Craigslist أو Facebook المتجر.

قراءة إضافية – أفضل الوظائف التي تدفع في نفس اليوم.

18. إنقاذ الخردة المعدنية

إذا كنت لا تزال تتساءل عن كيفية جني الأموال باستخدام شاحنة صغيرة ، فيمكنك دائمًا محاولة استرداد الخردة المعدنية.

إن جمع المعادن الثمينة القريبة منك والتقاطها مثل النحاس يمكن أن يدر عليك في الواقع أموالًا لبيعها لتخليص مشتري المعادن.

إذا استمررت في ذلك ، فإن ملء شاحنتك بالمعادن يمكن أن يحدث في أي وقت من الأوقات ويمكنك اصطحابها إلى أي ساحة خردة لجني الأرباح.

19. تسليم المواد الغذائية والبضائع

فئة أخرى من التطبيقات لكسب المال باستخدام شاحنة صغيرة يمكنك استخدامها هي عربات توصيل الطعام والطرود.

تدفع لك هذه التطبيقات مقابل الحصول على الطعام والضروريات اليومية ثم توصيلها للعملاء. ويمكنك التسجيل إذا كان لديك شاحنة وتفي بمتطلبات السائق.

بعض من أشهر خدمات التوصيل التي يمكنك وضعها في الاعتبار تشمل:

DoorDash – اربح أموالاً إضافية من توصيل الوجبات السريعة ووجبات المطاعم لخدمة توصيل الطعام الرائدة في أمريكا الشمالية!

اربح أموالاً إضافية من توصيل الوجبات السريعة ووجبات المطاعم لخدمة توصيل الطعام الرائدة في أمريكا الشمالية! Instacart – يكسب المتسوقون ما يقرب من 11 إلى 17 دولارًا في الساعة وفقًا لمزيد من تقييمات الرواتب من Glassdoor.

– يكسب المتسوقون ما يقرب من 11 إلى 17 دولارًا في الساعة وفقًا لمزيد من تقييمات الرواتب من Glassdoor. Amazon ثني – احصل على ما يصل إلى 25 دولارًا في الساعة عن طريق توصيل الطرود مقابل Amazon.

– احصل على ما يصل إلى 25 دولارًا في الساعة عن طريق توصيل الطرود مقابل Amazon. وول مارت سبارك – حفلة تسليم طرد أخرى حيث تقوم بتسليم وول مارت.

– حفلة تسليم طرد أخرى حيث تقوم بتسليم وول مارت. أوبر إيتس – حفلة شعبية أخرى مثل DoorDash حيث يمكنك التسليم وفقًا لجدولك الخاص.

مرة أخرى ، راقب خزان الغاز عن كثب إذا كنت ستبدأ في القيام بذلك للتأكد من أنه يستحق بالفعل كل نفقات الغاز هذه.

بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من تنزيل GetUpside ، وهو تطبيق مكافآت الغاز ، إذا اتخذت هذا الزحام الجانبي لزيادة أرباحك إلى أقصى حد.

ابدأ في جني الأموال مع أوبر إيتس (Uber Eats) و Instacart!

قراءة إضافية – 12+ أفضل الوظائف مثل Instacart.

20. تطبيقات Rideshare

إذا كانت شاحنتك الصغيرة تحتوي على صفين من المقاعد و 4 أبواب ، فيمكنك التقدم إلى حد كبير لمعظم خدمات مشاركة الركوب مثل Uber و Lyft (بافتراض استيفاء جميع المتطلبات الأساسية الأخرى).

يمكنك كسب 100 دولار – 300 دولار شهريًا كسائق متوسط ​​على هذه المنصةس.

على غرار خدمات توصيل الطعام ، يجب أن تفكر بشدة في عدد الأميال المقطوعة لأسعار شاحنتك والغاز للقيام بكل هذه الرحلات.

لا يزال الخيار متاحًا بالتأكيد إذا كان هذا هو أحد منتجعاتك الأخيرة.

إذا قررت أن تصبح سائق مشاركة ، فتأكد من قراءة مراجعة Hurdlr الخاصة بنا أيضًا لمعرفة كيفية تتبع الأميال المقطوعة ونفقاتك بشكل صحيح!

قراءة إضافية – أفضل الطرق للحصول على أموال مقابل التسوق.

كيف تصنع 1000 دولار في الأسبوع بشاحنة صغيرة

من الممكن أن تربح 1000 دولار في الأسبوع أو أكثر مع الزحام الجانبي للشاحنة الصغيرة مثل توصيل الطرود للأشخاص ، وإزالة القمامة ، ومساعدة الناس على الحركة. يمكنك أيضًا كسب 1 ألف دولار في الأسبوع بشاحنتك إذا بدأت أعمال تنسيق الحدائق الخاصة بك أو شركة أخرى تستخدم شاحنة للعمل.

ومع ذلك ، قد يكون من الصعب العثور على عمل الحفلة الكافي في بعض المناطق. مرة أخرى ، العديد من تطبيقات الصخب الجانبي للشاحنات الصغيرة تنافسية أو تفتقر إلى الطلب الكافي لتزويدك بتيار ثابت من العمل.

يشارك هذا الفيديو من Yak Motley بعض الأفكار الأخرى التي يمكنك تجربتها لكسب 1000 دولار في الأسبوع بشاحنتك.

إذا كنت ترغب في محاولة كسب 1000 دولار في الأسبوع أو أكثر ، فمن المحتمل أن تبدأ عملًا تجاريًا لتنسيق الحدائق مع Lawn Love ، والذي يتيح لك تقديم خدمات تنسيق الحدائق للأشخاص في مدينتك (والتي تحتاج إلى شاحنة من أجلها).

بدلاً من ذلك ، يمكنك محاولة إكمال عمليات التسليم لمسافات طويلة باستخدام تطبيقات مثل Roadie و GoShare.

قراءة إضافية – كيفية ربح 1000 دولار في 24 ساعة.

إيجابيات وسلبيات

لذلك ، لديك الآن قائمة بطرق كسب المال باستخدام شاحنة صغيرة. ولكن ، قبل أن تقفز إلى هذا الزحام الجانبي ، ضع في اعتبارك إيجابيات وسلبيات هذا الزحام الجانبي.

الايجابيات:

يمكن أن تحدد ساعات العمل الخاصة بك

تكسب بشكل عام أكثر من الحد الأدنى للأجور في الساعة

استفد من شاحنتك لكسب بعض النقود الإضافية

وظائف مثل مساعدة الناس على التحرك يمكن أن تدفع الإكرامية

السلبيات:

عليك أن تأخذ في الاعتبار تكلفة الغاز

استهلاك السيارة يضر بأرباحك

أنت متعاقد مستقل ، مما يعني عدم وجود فوائد

يجب عليك تقديم ضرائب الدخل الخاصة بك بشكل صحيح

في النهاية ، إذا كنت ترغب في زيادة دخلك الشهري من خلال وظائف جانبية مرنة ، فإن هذه العربات الجانبية القائمة على الشاحنات مناسبة لك.

فقط تذكر أن تتبع دخلك ونفقاتك بدقة حتى لا يكون لديك أي مفاجآت!

أسئلة مكررة

هل هذه العربات الجانبية للشاحنة تعمل حقًا؟

تعمل تطبيقات لكسب المال باستخدام شاحنة صغيرة ، ولكن من المهم أن تعرف أن مقدار الأموال التي تجنيها غالبًا يعتمد على العرض والطلب.

تحتاج تطبيقات Gig إلى الكثير من المستخدمين للحصول على عمل متسق. لذلك ، إذا كنت تعيش في بلدة صغيرة أو في سوق تنافسي للغاية ، فقد يكون من الصعب الحصول على عمل ثابت مع تطبيقات الوظائف هذه.

هذا هو السبب في أن تجربة العديد من التطبيقات فكرة جيدة حتى تتمكن من العثور على أكثر ما يدفع لك وهو ثابت في السوق الخاص بك.

كيف تكسب المال مع شاحنة صغيرة؟

إذا كانت لديك شاحنة صندوقية وليست شاحنة صغيرة عادية ، فإن أفضل رهان لكسب أموال إضافية هو مساعدة الناس على الحركة.

يستأجر الأشخاص شاحنات صندوقية ومحركات نقل محترفة طوال الوقت عند التحرك ، حتى تتمكن من تقويض بعض خدمات النقل المحلية وتقديم المساعدة المتحركة بنفسك.

بدلاً من ذلك ، يمكنك إدراج خدماتك على GoShare نظرًا لأن شاحنات الصندوق يمكن أن تكسب أكثر من 70 دولارًا في الساعة على تلك المنصة.

ما هو أفضل تطبيق لكسب المال باستخدام شاحنة بيك أب؟

إذا كنت ترغب في استخدام تطبيق لكسب المال من شاحنتك ، فإن أفضل خيار لك هو استخدام تطبيقات مثل Lugg و Dolly و Bellhop و TaskRabbit للعثور على أشخاص في مدينتك يحتاجون إلى المساعدة في نقل أو سحب القمامة.

تحتوي هذه التطبيقات على قواعد مستخدم كبيرة ، لذلك إذا كنت في مدينة ذات حجم لائق ، فمن المحتمل أن تجد بعض العملاء من أجل صخب جانب الشاحنة الصغيرة الخاصة بك.

قراءة إضافية – كيفية كسب 400 دولار بسرعة.

كيف يمكنك كسب 1000 دولار في اليوم بشاحنة صغيرة؟

لكسب 1000 دولار في اليوم باستخدام شاحنتك الصغيرة ، فإن أفضل خيار لك هو القيام بنوع من التسليم لمسافات طويلة. يمكن للعربات مثل Roadie و CitizenShipper أن تدفع لك مئات الدولارات أو أكثر لإكمال التسليم عبر ولايات متعددة.

من المؤكد أن هذا يعني يومًا كاملًا أو يومين من القيادة ، ولكن إذا كنت تقدم شيئًا ذا قيمة كبيرة ، فقد تتمكن من جني 1000 دولار أو أكثر في اليوم باستخدام شاحنتك.

قراءة إضافية – أفضل التطبيقات التي تدفع أموالاً حقيقية.

كلمة أخيرة

هناك بالفعل عدد لا يُصدق من الطرق لكسب المزيد من المال بفضل قوة التكنولوجيا واقتصاد العمل.

إذا كنت ترغب في إنشاء مصدر دخل جديد وامتلاك شاحنة صغيرة ، فأنت أيضًا محظوظ. هناك العديد من الخيارات لكسب المال من خلال شاحنتك الصغيرة.

إذا كنت تحب التعامل مع الأشخاص ، فإن نقل العربات والتسليمات وعربات P2P تناسبك.

على النقيض من ذلك ، إذا كنت ترغب في وظيفة صديقة للانطوائيين ، فقد يكون نقل القمامة ، وكسر الثلج ، وغيرها من العربات المماثلة في زقاقك.

يمكنك حتى كسب دخل سلبي إذا قمت بتأجير شاحنتك بمنصة مثل أحضر، لذلك لديك حقًا الكثير من الخيارات لاستكشافها.

مهما كان الأمر ، طالما أنك تتبع الأميال والوقود ولديك توقعات واقعية ، فلا يوجد سبب يمنعك من تحويل شاحنتك الصغيرة إلى مصدر نقدي إضافي.

شكرا جزيلا على القراءة!

هل لديك طريقة مفضلة لكسب المال باستخدام شاحنة؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات!

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