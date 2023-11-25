ستساعدك المقالة التالية: أفضل 20 كتابًا لأصحاب الوكالات (تم تحديثها عام 2023)

يحتاج أصحاب الوكالات إلى تحسين معارفهم باستمرار من أجل الحفاظ على قدرتهم التنافسية في بيئة ديناميكية للغاية. من تجنب المنافسة إلى الخروج بأفكار مثيرة للاهتمام يمكن أن تساعد في نمو الأعمال، يجد العديد من أصحاب الوكالات أنفسهم يفتقرون إلى الإلهام عندما يكونون في أمس الحاجة إليه.

من المعروف تقليديًا أن القراءة هي إحدى أفضل الطرق لاكتساب المعرفة. وباعتبارك مالك وكالة، فهذه عادة يمكن أن تساعدك على النمو على المستوى المهني والشخصي. هناك الكثير من الكتب التي يمكن أن تجعلك مالكًا أفضل للوكالة.

هنا في Wix، كل ما يهمنا هو تحسين عملياتك وتحقيق أقصى استفادة من مؤسستك، ولهذا السبب يعد برنامجنا أفضل منصة لإدارة الوكالات عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن كونك أفضل قائد وجعل وكالتك هي الأفضل في الصناعة هي المعرفة التي تختبئ بالضبط في هذه الكتب. لذا، وبدون مزيد من اللغط، إليك 20 كتابًا يجب على كل صاحب وكالة قراءتها.

جدول المحتويات:

1. لا يمكن أن يؤذيني

2. استراتيجية المحيط الأزرق

3. التنقيب المتعصب

4. كود الثقافة

5. معدي

6. أسرار الدوت كوم

7. أب غني أب فقير

8. إعادة النظر في الأسطورة الإلكترونية

9. القادة يأكلون أخيرًا

10. قفزة جذرية

11. 7 خريطة طريق الوكالة الشكل

12. صنع ليلتصق

13. شعبية

14. القيادة القبلية

15. بيع غير المرئي

16. التفكير الهزيل

17. أسبوع العمل 4 ساعات

18. نقطة التحول

19. تسويق هاكر النمو

20. تصبح فئة واحدة

1. لا يمكن أن تؤذيني بقلم ديفيد جوجينز

نشأ ديفيد جوجينز في فقر وواجه العنصرية منذ سن مبكرة. لقد تعرض للإيذاء الجسدي عندما كان طفلاً. ولكن على الرغم من كل هذا، تمكن جوجينز من تجاوز الكراهية وأصبح الرجل الوحيد في التاريخ الذي أكمل تدريب قوات البحرية الأمريكية، وحارس الجيش، والمراقب التكتيكي للقوات الجوية.

يروي قصة حياته، ويتحدث عن أهمية بناء الانضباط الذاتي وكيفية تحسين أدائنا. إنها قراءة رائعة لأصحاب الوكالات، لأنها تعرض قوة الثبات العقلي والانضباط. إذا كنت بحاجة إلى الإلهام، فهذا أحد أفضل الكتب التي يمكنك قراءتها!

2. استراتيجية المحيط الأزرق بقلم دبليو شام كيم ورينيه موبورن

من المرجح أن يتحدى جميع المفاهيم الرئيسية التي ربما تكون قد التقطتها كمالك لوكالة. مع استمرار الأسواق العالمية في التطور والتغير، يركز هذا الكتاب على 150 خطوة استراتيجية ويشرح بالتفصيل المفهوم الكامن وراء النجاح الدائم، وهو “إنشاء محيطات زرقاء”.

يتحدث عن الاستفادة من مساحات السوق الجديدة وتحديد مجالات الفرص الرئيسية التي يمكنك التركيز عليها. بالنسبة لمالك الوكالة المحنك، يعد هذا كتابًا ممتازًا سيزيد من معرفتك ويساعدك على إنشاء استراتيجية أكثر شمولاً.

3. قانون الثقافة بواسطة دانيال كويل

بقلم دانيال كويل هي قراءة مثيرة للاهتمام تتعمق في أسرار المجموعات الناجحة للغاية وتتحدث عن بناء ثقافة عظيمة. يركز دانيال على بعض أكبر المجموعات في العالم، بما في ذلك فريق SEAL Team Six التابع للبحرية، وSan Antonio Spurs، وIDEO.

ويحدد المهارات الأساسية التي تفصل هذه المجموعات عن اليمين وتساهم في نجاحها. يمكن للمعرفة الموجودة في هذا الكتاب أن تساعد أصحاب الوكالات على فهم كيفية بناء ثقافة تنظيمية قوية داخل فرقهم، واستخلاص أقصى قدر من الأداء من موظفيهم.

4. معدي بواسطة جونا بيرجر

جونا بيرجر هي قراءة مثيرة للاهتمام للغاية وتركز على العناصر المختلفة التي تساهم في النهاية في انتشار الأشياء. يتعمق جونا في سيكولوجية الإعلان ولماذا تصبح بعض الأشياء أكثر شعبية من غيرها.

قضى جونا، أستاذ التسويق في وارتون، أكثر من عقد من الزمن في التركيز على هذا الأمر، لذا فهو يعرف ما يتحدث عنه. من التركيز على النقل الاجتماعي إلى كشف الأسرار الكامنة وراء الإعلان الشفهي، تعد هذه قراءة ممتازة.

ويتضمن أيضًا دراسات حالة ومعلومات مثيرة للاهتمام من بعض العلامات التجارية الرائدة في العالم. تعرف على التقنيات التي يستخدمونها وحدد القواسم المشتركة التي يمكنك استخدامها للترويج لمنتجاتك ومنتجات عملائك. إنه كتاب ممتاز لمساعدتك على فهم كيفية انتشار الأفكار.

في يتحدث راسل برونسون عن كيفية بدء شركة وتوسيع نطاقها عبر الإنترنت. يتمتع برونسون بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في تأسيس الشركات وتوسيع نطاقها في عالم الإنترنت، لذلك هناك نسب حقيقي وراء كلماته.

برونسون هو مؤسس Click Funnels، وفي هذا الكتاب، يخوض في تفاصيل دقيقة حول كيفية زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتنمية شركتك. إذا كنت تعاني بصفتك مالك وكالة وتبحث عن طرق مختلفة لتنمية أعمالك، فقد يكون هذا هو الكتاب الذي تحتاج إلى قراءته.

تعرف على كيفية تنويع محفظتك عبر الإنترنت وتنمية أعمالك بطرق مختلفة.

6. الأب الغني والأب الفقير بواسطة روبرت كيوساكي

يمكن القول إن هذا هو العمل الأساسي لروبرت كيوساكي. إنها ظاهرة عالمية تعلمك كل الأساسيات التي تحتاج إلى معرفتها حول التمويل الشخصي. في هذا الكتاب، يتحدث كيوساكي عن الاختلافات بين اثنين من “آبائه”، كيف كان أحدهما يركز على عيش الحياة البسيطة، بينما كان الآخر مهتمًا فقط بتعظيم استثماراته.

يعد كتاب كيوساكي بمثابة قراءة رائعة لأصحاب الوكالات، حيث يتحدث عن كيفية توليد دخل مرتفع والحفاظ عليه، وكيفية تحديد الأصول والالتزامات. غالبًا ما تكون إدارة الأموال أمرًا صعبًا بالنسبة لأصحاب الوكالات، ويبذل هذا الكتاب جهدًا إضافيًا في تقديم تفاصيل حول كيفية التفوق ماليًا.

بالنسبة لأصحاب الوكالات، يعد هذا كتابًا رائعًا يشرح بالتفصيل أساسيات إدارة الأموال.

7. إعادة النظر في الأسطورة الإلكترونية بقلم مايكل إي جربر

ال قراءة مثيرة للاهتمام تتحدث عن الأساطير المرتبطة ببدء مشروعك التجاري الخاص. يقدم الكتاب، الذي كتبه مايكل إي. جربر، رؤى شاملة اكتسبها جربر على مر السنين، بما في ذلك الخبرة الفنية والإرشادات حول كيفية إدارة الأعمال التجارية.

يتحدث الكتاب عن أصحاب الوكالات خلال كل خطوة ودورة حياة الأعمال الحديثة، من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج. يتحدث الكتاب أيضًا عن الاختلافات بين العمل والعمل في الشركة.

نظرًا لأن أصحاب الوكالات غالبًا ما يطمسون الخطوط الفاصلة بين الاثنين، فهذا كتاب رائع سيساعدك على التركيز على الأشياء المهمة حقًا في عملك

8. القادة يأكلون أخيرًا بقلم سايمون سينك

يعد سيمون سينك أحد أشهر المؤلفين والمتحدثين التحفيزيين في العصر الحديث. يعد من أشهر أعماله وأصبح من أكثر الكتب مبيعًا.

يتحدث سينك في هذا الكتاب عن قوة الإلهام وبناء فرق العمل الناجحة وعن تجاربه. يتحدث عن محادثة مفيدة مع جنرال في مشاة البحرية، وكيف يمكن لأماكن العمل أن تتعلم شيئًا أو اثنين من الانضباط العسكري.

يتحدث سينك عن الابتعاد عن السخرية والبارانويا، وقبل كل شيء، عن المصلحة الذاتية. يدرك معظم أصحاب الوكالات جيدًا كل هذه الأشياء، لذلك يمكن لهذا الكتاب أن يعلمهم بالتأكيد شيئًا أو اثنين.

9. القفزة الجذرية لستيف فاربر

بقلم ستيف فاربر تعتبر قراءة ممتازة لعدة أسباب. في هذا الكتاب، يخوض فاربر في تفاصيل مؤلمة حول نماذج القيادة المختلفة ويقدم نموذجه الخاص. هذا النموذج مختلف، حيث لا يخاف القادة من ارتكاب الأخطاء.

يربط الأمر برمته بالحديث عن تجاربه الخاصة والحديث عن الأشخاص الذين التقى بهم في حياته. يعد نموذج “القيادة المتطرفة” مثيرًا للاهتمام للغاية وسيساعد أصحاب الوكالات على إدارة الفرق بطريقة أفضل.

10. خارطة طريق وكالة الأشكال السبعة بقلم جوش نيلسون

بقلم جوشوا د. نيلسون يتحدث عن جوانب متعددة لإدارة الوكالة، بما في ذلك كيفية تعظيم الأرباح، وكيفية الحصول على العملاء، وكيفية التغلب على حالات الركود.

يتحدث هذا الكتاب عن كيفية التغلب على سقف دخلك وتنمية أعمالك. عمل جوشوا لأكثر من 5 سنوات مع العديد من الوكالات وساعدهم على النمو. يتحدث عن قياس الأخطاء التي ترتكبها الشركات الشائعة ويطلب من القراء التركيز على تغيير نموذجهم بدلاً من عقليتهم.

السبب وراء إدراج هذا الكتاب في قائمتنا هو أنه يقدم إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء وكالة رقمية وتوسيع نطاقها، بما في ذلك الحكايات والنصائح الشخصية. يتضمن الكثير من دراسات الحالة والمقابلات والنماذج التفصيلية من المؤلف لمساعدتك على تنمية وكالتك.

11. صنع ليلتصق بواسطة تشيب هيث ودان هيث

في يكشف “تشيب” و”دان هيث” الألغاز حول سبب ميل بعض الأفكار إلى الثبات وميل البعض الآخر إلى التلاشي. من خلال الخوض في التفاصيل التشريحية حول الأفكار المختلفة التي “تلتصق”، يقدم المؤلفون إرشادات مفصلة حول كيفية التوصل إلى أفكار أفضل.

تم تصميم هذا الكتاب لمساعدة أصحاب الوكالات على تغيير طريقة تواصلهم. وهو يتضمن دراسات حالة شاملة من العديد من المهنيين، ويتخذ نهجا استفزازيا وجريءا في كتابته.

تعلم كيفية التوصل إلى أفكار مثيرة للاهتمام وجذابة، وفهم كيفية إحداث تغيير إيجابي داخل وكالتك باستخدام هذا الكتاب!

12. الجر بواسطة غابرييل واينبرغ وجوستينج ماريس

هو كتاب رائع يوضح بالتفصيل الاختلافات بين سبب فشل بعض الشركات الناشئة وسبب نجاح البعض الآخر. ستجد مئات الكتب التي تقدم نصائح حول كيفية إدارة شركة ناشئة، لكن القليل منها يقدم نصائح عملية وقابلة للتنفيذ مثل هذا الكتاب.

في هذا الكتاب، يركز غابرييل واينبرغ وجاستن ماريس على تسعة عشر قناة مختلفة يمكن لرواد الأعمال استخدامها لبناء قاعدة عملاء قوية ومن ثم اختيار القناة المناسبة لأعمالهم.

من عرض الإعلانات عبر الإنترنت إلى تعزيز فعالية حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني، يعد هذا كتابًا رائعًا يجب على كل مالك وكالة قراءته. كما أنه يعرض تفاصيل إطار عمل مكون من ثلاث خطوات، والذي يطلق عليه اسم Bullseye، حول كيفية تحديد القنوات التي تعمل بشكل أفضل لشركتك.

13. التنقيب المتعصب بقلم جيب بلونت

في يتحدث جيب بلاونت عن أساليب البيع الفريدة ويسلط الضوء على الأخطاء الشائعة التي يرتكبها البائعون. باعتبارك مالك وكالة، فإن جزءًا كبيرًا من يومك سوف يدور حول التنقيب والترويج للعملاء المحتملين.

يوضح هذا الكتاب سلسلة من الخطوات المبتكرة التي أنشأها جيب بلونت والتي أثبتت فعاليتها لمحترفي المبيعات في العديد من الصناعات. يتحدث هذا الكتاب عن إنشاء خط أنابيب ثابت من العملاء المتوقعين القادمين ويسلط الضوء على أساليب المبيعات التي يستخدمها بعض أصحاب الدخل الأعلى في الصناعة.

14. القيادة القبلية بقلم ديف لوجان وجون كينج وهيلي فيشر رايت

أصحاب الوكالات الناجحة هم قادة ممتازون. في يتحدث المؤلفون عن “القبائل” المختلفة الموجودة في معظم المنظمات، وكيفية تطويرها. يقدم الكتاب أفكارًا وأدلة حول كيفية تحسين الإنتاجية ومساعدة أصحاب الوكالات على إدارة موظفيهم بشكل أكثر فعالية.

هذه واحدة من أروع القراءات في العقد الماضي. إنه كتاب أساسي لإدارة الأعمال من شأنه أن يرشد أصحاب الوكالات حول كيفية السيطرة بشكل أكبر على مؤسساتهم والمساعدة في تعزيز معنويات الموظفين.

15. بيع غير المرئي لهاري بيكويث

في يتبنى Harry Beckwith أسلوبًا ترفيهيًا للغاية مع التركيز على الجوانب الفريدة للخدمات المختلفة التي يمكنك تقديمها كصاحب عمل. وهو يركز على تسويق الخدمات، وهو المفهوم الأساسي الذي يجب أن يعرفه كل صاحب وكالة.

يتضمن الكتاب رؤى رائعة ومعلومات جذابة حول ما يصلح وما لا يصلح، بما في ذلك دراسات الحالة والرؤى المثيرة للاهتمام من المتخصصين من جميع أنحاء العالم.

16. التفكير الخالي من الهدر بقلم جيمس بي ووماك ودانيل تي جونز

بقلم جيمس ووماك ودانيال جونز يعتبر على نطاق واسع من الأعمال الكلاسيكية. يقدم الكتاب، الذي كتبه اثنان من أشهر محللي الإدارة في العالم، لمحة عن شركات متعددة في مراحل مختلفة من دورة حياة أعمالها، بما في ذلك شركات مثل برات آند ويتني، ولانتيك، وشركة صناعة السيارات بورش.

كما يقدم أيضًا مفهوم “التفكير الهزيل”، والذي يتبع نهجًا بسيطًا للغاية تجاه ما يعتبر “ذو قيمة”. ومن خلال التركيز على الأفكار الهزيلة وتبني أيديولوجية مماثلة، يمكن للشركات في نهاية المطاف أن تنمو وتعظيم خلق الثروة، دون تكبد نفقات باهظة.

إنه كتاب رائع يمكن قراءته لأصحاب الوكالات الذين يتطلعون إلى التحسن في إدارة أعمالهم الناشئة.

17. أسبوع العمل لمدة 4 ساعات بقلم تيموثي فيريس

أحد أكبر الدوافع وراء رغبة معظم أصحاب الوكالات في النجاح هو رغبتهم في الهروب من متاعب 9-5. ال هو العمل الأساسي لتيم فيريس، ويعتبر على نطاق واسع بمثابة تغيير في قواعد اللعبة.

يتحدث فيريس في هذا الكتاب عن الأشخاص الذين يعيشون أسلوب الحياة الفاخر، بينما يبذلون الحد الأدنى من الجهد في عملهم. يتحدث عن كيفية الاستعانة بمصادر خارجية لجوانب متعددة من حياتك للتركيز على ما يهم حقًا، بما في ذلك نمو الأعمال.

يقدم الكتاب نماذج واقعية وعملية للتفاوض مع العملاء، بما في ذلك جميع الاختصارات عالية التقنية وأحدث الأدوات والحيل. بالنسبة لأصحاب الوكالات، يعد هذا أحد أفضل الكتب التي ستعلمك كيفية إدارة نفسك وعملك بشكل أفضل.

18. نقطة التحول بقلم مالكولم جلادويل

يعد مالكولم جلادويل من أهم الكتب التي يجب على كل صاحب وكالة قراءتها. يعرّف جلادويل نقطة التحول بأنها تلك اللحظة السحرية التي تترسخ فيها الفكرة وتبدأ في الانتشار بسرعة.

بأسلوب جلادويل الكلاسيكي، يتبع هذا النهج ويشرح ببراعة الظاهرة بأكملها، باستخدام أمثلة من العالم الحقيقي. إن أسلوبه في المزج بين الحكايات والنصائح المثيرة للاهتمام مع ربطها بالمناهج العملية هو ما يجعل هذا الكتاب مثيرًا للاهتمام.

19. تسويق هاكر النمو بقلم رايان هوليداي

في يستكشف رايان هوليداي مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن لأصحاب الوكالات استخدامها للترويج لأعمالهم. يتحدث ريان عن العلامات التجارية الكبرى مثل Instagram وSnapchat، التي نشأت من لا شيء على ما يبدو. ويذهب خطوة أبعد من ذلك، ويتحدث عن كيفية قيامهم بذلك.

رايان هو خبير تسويق ماهر وعمل في بعض العلامات التجارية الرائدة في العالم. يُعد هذا دليلًا مثاليًا لأصحاب الوكالات الذين يتطلعون إلى تغيير أساليبهم التسويقية وتنمية وكالاتهم.

20. أن تصبح فئة واحدة بقلم جو كالواي

في يركز جو كالواي على الشركات التي حققت نجاحًا استثنائيًا، وكيف حققت ذلك. يحتوي الكتاب المليء بالأفكار والمعلومات والرؤى على الكثير من دراسات الحالة والمقابلات التفصيلية مع قادة الأعمال الناجحين.

اقرأ كيف يدير الرؤساء التنفيذيون الناجحون تحديات الأعمال، وكيف تكون الشركات قادرة على دفع التغيير للنمو في بيئة تنافسية. هذا الكتاب مكتوب لأصحاب الوكالات، حيث يقدم لهم نصائح حول كيفية تمييز أنفسهم عن بقية الجمهور.

إنه كتاب رائع سيعلمك كيفية الحفاظ على صلة وكالتك بالظروف المتغيرة بسرعة، والأهم من ذلك، كيفية اعتماد استراتيجيات جديدة من شأنها أن تعزز في النهاية نمو الأعمال.

خاتمة

هذه بعض الكتب الأكثر إثارة للاهتمام والتي يجب على أصحاب الوكالات قراءتها. وبطبيعة الحال، فإن المعرفة الواردة في هذه الكتب لا تعني الكثير إذا لم تكن على استعداد لاتخاذ خطوات وتنفيذ أفكارك!