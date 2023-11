ستساعدك المقالة التالية: أفضل 21 ملفًا صوتيًا لوكالات WordPress والمستقلين

يتشارك أصحاب الوكالات والمستقلون في صراع مماثل: تعلم كيفية إدارة وقتهم بفعالية والعثور على عملاء جدد. تستمر الصناعة في التغير بسرعة، مما يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة لأصحاب الوكالات والمستقلين للتكيف مع المتطلبات المتغيرة التي تواجهها.

توفر المدونات الصوتية فرصة تعليمية فريدة لكل من أصحاب الوكالات والعاملين المستقلين. بدلاً من تخصيص قدر مخصص من الوقت لهذا الغرض، يمكنك فقط الاستماع إلى البودكاست في أي مكان.

سواء كنت في صالة الألعاب الرياضية، أو تسير في نزهة على الأقدام، أو تقود سيارتك إلى العمل، ما عليك سوى إنشاء بث صوتي، ويمكنك تعلم الكثير من الأشياء الثاقبة من أشخاص من جميع أنحاء العالم. باعتبارك مالك وكالة أو مستقلًا، فإن التعلم من تجارب الآخرين أمر مهم جدًا.

البودكاست ليس فقط للحصول على المعلومات. كما أنها تسمح لك باستخلاص الإلهام من تجارب الآخرين. قبل البث الصوتي، كان عليك التواصل أو الذهاب إلى ندوات الأعمال، الأمر الذي يكلف المال. ومع ذلك، فإن ملفات البودكاست مجانية وبسيطة، ولكن يمكنك التعلم من الأفضل.

ولكن كيف تعرف ما هي ملفات البودكاست التي يجب الاستماع إليها نظرًا لوجود الكثير منها؟ لمساعدة أصحاب الوكالات والمستقلين، قمنا بتجميع مجموعة من أفضل ملفات البودكاست التي ستساعدك على التحسن.

1. يتم إنشاء WP مع ناثان ريجلي وديفيد وومسلي

إذا كنت تصمم مواقع WordPress أو تعمل مع عملاء رقميين يقومون بذلك، فهذا بودكاست رائع للاستماع إليه. يبني الفسفور الأبيض عبارة عن بودكاست بواسطة Nathan Wrigley وWausmely، ويقدمون مناقشات وأخبار ومقابلات تفصيلية مع بعض الأسماء الرائدة في الصناعة.

أحد أسباب شهرة WP Builds هو أن لديهم طريقة غير رسمية للغاية لمناقشة المواضيع؛ عادة ما يتحدثون كما لو كانوا يتحدثون إلى اثنين من الأصدقاء القدامى. يمكنك أيضًا الانضمام للتعليق المباشر، وهناك عروض خاصة متاحة أيضًا. مع وجود أكثر من 150 حلقة في الأرشيف، يعد هذا بودكاست رائعًا للأشخاص الذين يرغبون في التعلم والبقاء على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بـ WordPress.

2. وكالة تريل بليزر بودكاست مع لي جاكسون

Lee Jackson هو اسم مشهور إلى حد ما في مجتمع WordPress. له وكالة تريل بليزر بودكاست يوصى بالاستماع لأي شخص مهتم بالتعرف على تجارب زملائه من أصحاب الوكالات.

يقدم Lee عروضًا فردية بالإضافة إلى مقابلات مع الضيوف، مما يجعله مصدرًا رائعًا للأشخاص الذين لا يهتمون فقط بالاستماع إلى تجارب الآخرين، ولكنهم يحتاجون أيضًا إلى نصائح قابلة للتنفيذ حول كيفية توسيع نطاق وكالتهم.

بعد الاستراحة من ديسمبر 2021، تحول لي إلى YouTube في منتصف شهر فبراير من عام 2022، حتى يمكن العثور على حلقات أحدث هناك.

3. GoWP — بودكاست أصحاب الوكالات الرقمية

منذ عام 2014، كانت GoWP في مهمة لمساعدة الوكالات الرقمية على أن تصبح أكثر ربحية من خلال زيادة إيراداتها، وخفض التكاليف غير الضرورية، والأهم من ذلك – مساعدة الوكالات على الاحتفاظ بعملاء جدد وجذبهم.

وفي نهاية عام 2021، أطلقوا أ بودكاست GoWP حيث يقومون بإجراء مقابلات مع بعض أصحاب الوكالات الأكثر نجاحًا في العالم ويشاركون أفضل أسرار النجاح.

على الرغم من أنهم لا يملكون مئات الحلقات مثل الآخرين في هذه القائمة، إلا أن البودكاست الخاص بهم ذو قيمة كبيرة وأفضل ما فيه – يجب أن تكون جزءًا منه منذ البداية وتحصل على أفضل مساعدة منذ البداية!

4. مستقل للمؤسس بواسطة بريستون لي وكلاي موسلي

لحسابهم الخاص لتأسيسr من تأليف بريستون لي وكلاي موسلي سيساعدك على تحقيق أكبر تحول في حياتك: أن تصبح مؤسس وكالة بدلاً من العمل كمستقل. يعد بريستون وكلاي من أكثر المتحدثين ثقة الذين ستقابلهم، ويقدمون الكثير من النصائح والإرشادات من خلال البودكاست.

سيساعدك البودكاست Freelance to Founder أيضًا على أن تصبح مستقلاً أفضل في كل مكان. تتوفر العروض الجديدة كل يوم خميس، كما يتوفر البودكاست أيضًا على جميع المنصات الرئيسية، بما في ذلك Apple البودكاست، وSpotify، وPockcasts، وOvercast، وPandora، وiHeart.

5. دروس متقدمة في الوكالة الذكية من تأليف جيسون سوينك

دروس الوكالة الذكية من تأليف جيسون سوينك هي واحدة من أكثر ملفات البودكاست الموجهة نحو التفاصيل والتي يمكنك الاستماع إليها. يغطي جيسون كل جانب يمكن تصوره، بدءًا من إنشاء الصفحات المقصودة وحتى إعداد استراتيجية ناجحة لتوليد العملاء المحتملين.

البودكاست موجود منذ عام 2015، وهو مليء بالمعلومات المؤثرة التي ستجعلك تتفوق في عملك. بدلاً من خدش السطح بموضوعات مختلفة، يتعمق جيسون حقًا ويقدم نصائح وإرشادات قابلة للتنفيذ لمستمعيه.

6. بودكاست نمو الوكالة الرقمية بقلم دان إنجلاندر

اسم مألوف آخر في صناعة الفسفور الأبيض، دان إنجلاندر بودكاست نمو الوكالة الرقمية يجب الاستماع إليه للأشخاص الذين يريدون فهم كيفية إدارة وكالتهم بطريقة أكثر كفاءة.

غالبًا ما يجد أصحاب الوكالات صعوبة في تحديد الفرص وحجمها. يقدم دان إنجلاندر نصائح مفصلة للقيام بذلك، ويغطي مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بإدارة الوكالات والحياة والمال. يقود دان المحادثات بثقة ويشارك الكثير من الخبرات، مما يجعل الأمر أكثر ارتباطًا بالمستمعين.

7. رحلة الوكالة لأندرو ديمسكي وغراي ماكنزي

رحلة الوكالة يعد Andrew and Gray بودكاست رائعًا يمكنه مساعدة المستمعين على فهم أساسيات النمو والاستحواذ، بالإضافة إلى بناء أساس مالي قوي – وهما شيئان يعاني منهما معظم أصحاب الوكالات.

يقوم أندرو وجراي أيضًا بإحضار الضيوف في كل جلسة من الجلسات، ويتحدثون مع محترفين ذوي خبرة حول كيفية التغلب على التحديات في أعمالهم. إنه بودكاست ممتاز يحتوي على الكثير من النصائح الرائعة.

8. بودكاست وكالة Dealmasters بقلم ناثان أنيبابا

ال وكالة Dealmasters بودكاست بقلم ناثان أنيبابا هو الخيار الأفضل للأشخاص الذين يريدون معلومات ثاقبة من قادة الفكر الأذكياء والمؤثرين في مجال التسويق. يقوم ناثان بإجراء مقابلات منتظمة مع ضيوف من جميع أنحاء العالم، وبشكل أساسي أولئك الذين أثروا في مجالات معينة بطريقة أو بأخرى.

إنها جلسة استماع رائعة للأشخاص الذين يرغبون في معرفة كيفية تعامل رواد الأعمال مع المواقف المختلفة، والتغييرات التي قاموا بها مع استمرار أعمالهم في التوسع.

9. معرض جوش هول لتصميم المواقع

متاح على جميع منصات البث الرئيسية تقريبًا جوش هايركز برنامج ll Web Design Show على الاستراتيجيات والنصائح حول كيفية تحسين تصميم الويب. لا يقتصر الأمر على التصميم فقط، حيث يتحدث جوش عن تحسين محركات البحث والعلامات التجارية ويقدم نصائح حول البيع أيضًا.

يعد Josh Hall Web Design Show خيارًا رائعًا للعاملين لحسابهم الخاص، حيث يقدم نصائح مفصلة حول الحصول على عملاء من منصات خارجية مثل UpWork وFiverr. إنها مليئة بالمعلومات المثيرة للاهتمام والتي ستساعدك فقط على تحسين عملك.

من خلال الاشتراك في نشرة Josh الإخبارية، يمكنك أيضًا الوصول إلى الكثير من الموارد الجديدة، مثل كتبه الإلكترونية، والوصول الحصري إلى الخصومات، ومجموعة من الصفقات أيضًا.

10. مدرسة الصفحة المقصودة مع نيكولاس سكاليس

يقوم نيكولاس سكاليس بتحليل المكونات الأساسية للصفحات المقصودة الناجحة مدرسة الصفحة المقصودة، بودكاست مفيد حقًا سيساعدك على أن تصبح مصممًا أكثر قدرة. بدءًا من استخدام Hotjar لتحسين صفحاتك المقصودة وحتى إجراء الاختبارات، يسهّل نيكولاس على المصممين فهم ما ينجح وما يجب تجنبه.

قد لا يكون هذا بودكاست موجهًا للمبتدئين، لأنه يتطلب القليل من المعرفة المتخصصة حول تصميم الصفحة المقصودة. ومع ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في التقدم بشكل أكبر في لعبة تصميم الويب الخاصة بهم، فإن Landing Page School أمر لا بد منه للاستماع إليه.

ستلاحظ أنه لم تكن هناك حلقة منذ نوفمبر 2021، وهناك سبب وجيه لذلك – إلى جانب مدرسة Landing Page School، يدير نيكولاس أيضًا أدوات تسويق النمو، بودكاست مخصص لاستكشاف أفضل أدوات وتقنيات تسويق النمو.

يشبه هذا البودكاست بودكاست أولياء الأمور لمدرسة Landing Page School، وهناك يمكنك أيضًا العثور على عدد كبير من الحلقات المفيدة للغاية التي ستساعدك على تحسين مجموعة مهاراتك.

الصفحة المقصودة نظرًا لأن الموضوع بحد ذاته ليس كبيرًا، ولكن الحلقات التي ستسمعها في ملفات البودكاست الخاصة بـ Landing Page School ستجعلك بالتأكيد خبيرًا في الصفحة المقصودة!

11. WPwatercooler – برنامج WordPress الحواري الأسبوعي

برعاية جيسون تاكر والأصدقاء، مبرد الماء هي توصية شائعة أخرى لمكونات WordPress الإضافية والعمليات المتعلقة بالتطوير. إنه عرض غريب الأطوار يجسد حقًا أجواء مبرد المياه – وهو مكان يتسكع فيه مجموعة من الأصدقاء للتحدث.

يتحدث البودكاست عن مكونات WordPress الإضافية والحلول المبتكرة لـ WordPress وغيرها من الموضوعات التقنية المتعمقة. WPwatercooler لعبة مسلية وخفيفة الوزن. يتم بث الحلقات الجديدة أسبوعيًا ولها تنسيقات مختلفة. بعض الحلقات عبارة عن محادثات مباشرة حول اتجاهات الصناعة، بينما يتبع البعض الآخر منهجًا أكثر تعقيدًا للأسئلة والأجوبة. إنها واحدة من أقدم ملفات البودكاست على WordPress في هذه القائمة، مع أكثر من 400 حلقة على مدار 9 سنوات. بشكل عام، يستهدف البودكاست الجمهور العام، بحيث يمكن لأي شخص الدخول والاستماع دون الشعور بالضياع.

12. حالة المشاركة لكوري ميلر وديفيد بيسيت

مع كوري وديفيد، وضع آخر البودكاست موجز في 30 دقيقة فقط لكل حلقة أو أقل. يغطي البودكاست الأخبار وتحديثات WordPress والمقابلات مع محترفي WordPress الآخرين.

ينقسم البودكاست الخاص بحالة النشر أيضًا إلى ثلاث فئات، مقتطفات، ومسودات، وتعليقات. تُطلعك المقتطفات على أخبار وموضوعات WordPress المهمة في حلقات قصيرة، بينما تكون المسودات أطول مع تحليلات ومقابلات متعمقة. التعليقات هي الطريقة التي يتواصل بها فريق حالة النشر مع أعضائه من خلال طرح أسئلة عليهم حول صناعة WordPress.

يحتوي موقع الويب الخاص بهم أيضًا على نص ومدونات لكل حلقة، وهو ما يعد دائمًا ميزة إضافية إذا كنت تريد بودكاست يمكنك مراجعته بسهولة. على الرغم من أن حالة النشر لا تحتوي إلا على 50 حلقة حتى كتابة هذا المقال، إلا أن المضيفين خبراء في هذا الموضوع ولديهم رؤى ثاقبة. يتحدثون أيضًا عن الجانب التجاري لتشغيل موقع WordPress. إذا كنت تبحث عن شيء أكثر احترافية، مع مضيفين لديهم سنوات من الخبرة خلف ظهرهم، فإن Post Status Excerpt هو الاستماع الجيد.

13. عرض كيم دويال أو #FtheHustle

المعروف أيضًا باسم The WordPress Chick، كيم دويال كان عبارة عن بودكاست يحمل عنوانًا ذاتيًا ويركز بشكل أكبر على ريادة الأعمال من خلال WordPress. الآن، أعادت كيم تسمية البودكاست إلى #FtheHustle. يتحدث البودكاست عن موضوعات WordPress العامة الممزوجة بأفكار وأسئلة تجارية مع ضيوفها ذوي الخبرة.

تشمل الموضوعات الأخرى من البودكاست موضوعات مثل التسويق وتحسين محركات البحث وإدارة الشركة.

إنه عرض غير تقني في جوهره وهو وسيلة رائعة لرائدات الأعمال وأصحاب شركات WordPress للاستماع إلى البودكاست النسائي. يحتوي موقع Kim على مدونة ونشرة إخبارية ودورة تدريبية عبر الإنترنت يمكنك شراؤها تتعلق بتخطيط المحتوى. لقد تم إصدار البودكاست منذ أكثر من ثلاث سنوات حتى هذه المرحلة، ولكن جدول التحميل الخاص بها يعتمد على أساس ثابت. ومع ذلك، فهي تقوم عادةً بتحميل حلقتين إلى أربع حلقات شهريًا. تستمر كل حلقة لمدة ساعة على الأكثر وقد نشرت أكثر من 250 منها حتى الآن.

14. حوض المطبخ WP من آدم سيلفر

لأولئك منكم الذين ليس لديهم الوقت الكافي لمشاهدة ساعة من الحلقات يوميًا، حوض المطبخ الفسفور الأبيض هو البودكاست المثالي. تستمر كل حلقة لمدة 10 دقائق تقريبًا أو أقل، وعادةً ما تركز على موضوع واحد فقط في كل مرة. الجميل في هذا هو أن كل شيء موجز، تمامًا مثل قراءة ملخصات كل فصل من الكتاب.

يقوم آدم سيلفر أيضًا بإجراء مقابلات مع خبراء WordPress الآخرين من وقت لآخر، ولكن البودكاست يركز بشكل أساسي على تعلمه كمالك أعمال WordPress. كل شيء بدءًا من شراء اسم النطاق الأول الخاص بك، وحتى الاستضافة، وصولاً إلى استخدام المكونات الإضافية والموضوعات. حتى أن آدم يتحدث عن الكتب التي قرأها وما يتعلمه من الكتب بين الحين والآخر. من المؤكد أن بودكاست Kitchen Sink يستهدف بشكل أكبر المبتدئين الجدد في WordPress. مع وجود أكثر من 400 حلقة في البرنامج، مدة كل منها 10 دقائق أو أقل، يمكنك تشغيل حلقة في أي مكان تقريبًا.

15. إحاطة WP بقلم جوزيفا هادن

إحاطة الفسفور الأبيض هو بودكاست WordPress يحتفل بعامه الأول من البث في فبراير 2022 فقط. مع جوزيفا هادن كمضيف، يدور WP موجز في المقام الأول حول موضوعات WordPress التي تركز على الصناعة أكثر من التكنولوجيا نفسها. تتناول جوزيفا موضوعات مثل مجتمع WordPress، وما هو شكل العمل كمدير تنفيذي لـ WP، وما تحمله التحديثات المستقبلية لـ WordPress لهذه الصناعة.

تستمر كل حلقة لمدة 15 دقيقة تقريبًا أو أقل، مع بعض الحلقات الممتدة التي تصل مدتها إلى 30 دقيقة. يحتوي WP Briinging على حوالي 26 حلقة فقط، لذا فهو مثالي إذا كنت تريد مجتمعًا متماسكًا يمكنك بسهولة تحديثه. سيستغرق الاستماع إلى البودكاست بأكمله حوالي يوم أو يومين فقط، ولكن من المحزن أن نقول إن WP موجز لا يتم نشره وفقًا لجدول زمني ثابت.

16. ملحقات WordPress من الألف إلى الياء بواسطة John الشاملة

بودكاست مخصص، بشكل غير مفاجئ، لمكونات WordPress الإضافية. ملحقات ووردبريس من الألف إلى الياء يعد John Total مصدرًا رائعًا لأصحاب الأعمال الذين يرغبون في توسيع مواقعهم على الويب وتحسينها من خلال المكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية.

يستعرض جون عددًا كبيرًا من المكونات الإضافية الشائعة في هذا البودكاست ويسلط الضوء أيضًا على نقاط ضعفها ونقاط ضعفها. من الشائع أن يقوم مالكو WordPress بتثبيت المكونات الإضافية التي تحمل 5 نجوم، ثم يقومون بتنشيطها ثم نسيانها. باستخدام مكونات WordPress الإضافية من الألف إلى الياء، يتم تضخيم خدمات الطرف الثالث هذه من خلال عين جون أوفرول وخبرته الوثيقة. فهو يقوم بتفكيك المكونات الإضافية، واختبارها، ثم استعراض البدائل الأخرى لمعرفة ما هو الأفضل. بعيدًا عن المكونات الإضافية فقط، يقوم جون أيضًا بإجراء مقابلات مع خبراء ومحترفين آخرين في WordPress ويطلع على التحديثات المهمة كلما أمكن ذلك.

مع أكثر من 500 حلقة، تعتبر ملحقات WordPress من الألف إلى الياء عبارة عن مجموعة شاملة من المعرفة الخاصة بـ WordPress. فقط ضع في اعتبارك أنه نظرًا لأن هذا البودكاست طويل الأمد، فقد تحتوي الحلقات القديمة على مكونات إضافية أصبحت خارج الخدمة بالفعل أو أصبحت قديمة.

17. المرأة في الفسفور الأبيض

النساء في الفسفور الأبيض هو البودكاست الذي يروج لذلك بالضبط. يتحدث العرض عن النساء المشهورات في مجتمع WordPress اللاتي لديهن نصائح وآراء ونصائح للمحترفين الطموحين. لدى النساء في WP حاليًا حوالي 77 حلقة حتى كتابة هذا التقرير، وتستمر كل حلقة لمدة 40 دقيقة تقريبًا في المتوسط.

يحتوي موقع Women in WP أيضًا على مدونات وملاحظات عرض ونصوص لكل حلقة، مما يسهل تصفح ومراجعة البودكاست الخاص بهم. الجانب النسائي في صناعة WordPress متنوع بشكل لا يصدق ويساعد بودكاست Women in WP في تسليط الضوء على ذلك في كل حلقة. يمكنك التعرف على إدارة شركة SEO وخدمة العملاء وصولاً إلى الجوانب التقنية مثل البرمجة وحلول WordPress مفتوحة المصدر. تعد Women in WP مصدرًا قيمًا للإحالة المرجعية للآراء والاستماع إلى الصورة الأكبر.

18. كيف بنيتها لجو كاسابونا

كيف بنيتها عبارة عن بودكاست إعلامي حول تطوير الأعمال من خلال WordPress. يركز تنسيق هذا العرض، الذي يستضيفه جو كاسابونا، في المقام الأول على المقابلات مع أصحاب الأعمال الناجحين على موقع WordPress. تتميز كل حلقة بتنوعها مثل العديد من الصناعات في WordPress نفسه، وبما أن كل حلقة تستمر لمدة ساعة تقريبًا، يمكنك تعلم الكثير من مقابلة واحدة فقط.

تمامًا مثل اسم البودكاست، يتناول برنامج How I Build It قصص النجاح والدروس الأساسية المستفادة من تلك الإنجازات. تعتبر هذه الدروس الأساسية حيوية للشركات الصغيرة، وخاصة تلك التي تبحث عن الإلهام والتوجيه في القطاعات المتخصصة. سواء كنت تبيع دورة تدريبية عبر الإنترنت، أو تحاول سد فجوة السوق في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية، أو تحتاج إلى بعض المساعدة في الإعلان، فإن برنامج How Ibuilt It يضم ضيوفًا وحلقات مليئة بهذه الأنواع من المواضيع.

يستمر العرض منذ ما يقرب من سبع سنوات ولديه جدول نشر ثابت كل أسبوع.

19. WP Tavern Jukebox (المعروف سابقًا باسم WordPress Weekly).

تم تغيير علامتها التجارية الآن إلى WordPress Weekly الفسفور الأبيض تافرن الموسيقي، عبارة عن بودكاست يغطي موضوعات عامة حول مساحة WordPress. من المقابلات والأخبار إلى ميزات التحرير العامة ومكونات WordPress الإضافية، يعد WP Weekly بودكاست شائعًا لأي شيء متعلق بـ WP.

بالنظر إلى أن WP Tavern هو موقع إخباري معروف على WordPress في المقام الأول، فليس من المستغرب أن يغطي البودكاست الخاص بهم أيضًا هذه التحديثات بعمق. مع كل حلقة تتراوح مدتها بين 40 إلى 60 دقيقة، تتناول WP Tavern Jukebox الأخبار والمقابلات ذات الصلة مع محترفي WordPress المشهورين. يوصى بهذا البودكاست لعشاق WordPress الذين يرغبون في البقاء على اطلاع دائم بالأشياء باستمرار، وخاصة التحديثات المتعلقة بالجوانب التقنية لنظام WordPress CMS.

20. تقرير مات

مات ميديروس، الرجل الذي يقف خلفنا تقرير مات، هو مدير نجاح Podcaster في Castos. يتحدث هذا البودكاست عن بناء الأعمال ويسلط الضوء على الإنجازات الإبداعية في مشهد WordPress. تستمر كل حلقة ما بين 30 إلى 45 دقيقة، والعديد منها عبارة عن مقابلات وتحديثات ومحتوى عام للموقع الإلكتروني.

يحتوي البرنامج بالفعل على أكثر من 280 حلقة، لذلك هناك الكثير مما يجب معرفته للمستمعين لأول مرة. يمكنك العثور على محتوى حول التسويق وتطوير الويب الفعلي والنصائح المتعلقة بالتدوين عبر عشرات الحلقات في قائمة العرض. من المؤكد أن تقرير Matt يتعلق بالجانب التجاري لـ WordPress أكثر من التركيز على المشهد التقني والبرمجي. بالنسبة لأولئك منكم الذين يبحثون عن مصدر آخر لأفكار الأعمال والإلهام وحتى تحديثات الصناعة، يقوم مات ميديروس بعمل رائع في الإبلاغ عنها في البودكاست الخاص به.

21. الفسفور الأبيض-تونيك

أخيراً وليس آخراً، الفسفور الأبيض-تونيك يمكن القول إنه أحد أفضل ملفات البودكاست التي تحتوي على أكبر مجموعة من الحلقات في هذه القائمة. مع ما يقرب من 700 حلقة، يغطي جوناثان دينوود وستيفن سودر مجموعة واسعة من المواضيع في العرض.

إنه بودكاست أسبوعي يحتوي على حلقات تتراوح مدتها ما بين 30 إلى 60 دقيقة تتعمق في تقنية WordPress وأتمتة التسويق والموضوعات المتعلقة بالأعمال. على الرغم من أنه بودكاست ينظر إلى WordPress من الجانب التجاري، إلا أن المواضيع التي يتم تناولها هنا تصبح تقنية عند الحديث عن الأخبار والتحديثات التقنية لـ WordPress. يُجري العرض أيضًا مقابلات مع الرؤساء التنفيذيين للشركة وخبراء WordPress. إحدى نقاط القوة في هذا البودكاست، تمامًا مثل بعض العروض الأخرى هنا، هي المدة التي قضاها في لعبة WordPress. المضيفون الذين يقفون وراء WP-Tonic موجودون في WordPress منذ سنوات ولديهم الكثير من الخبرة التي تساعد في دعم مطالباتهم ونصائحهم ونصائحهم لأعمال WordPress الجديدة.

استمع إلى ملفات البودكاست التي يتردد صداها معك!

كما ترون، لا يوجد نقص في ملفات البودكاست المتاحة لمؤسسي الوكالات والمستقلين. ومع ذلك، لدى المضيفين المختلفين طرق مختلفة لتوصيل نفس الرسالة، لذلك تحتاج إلى العثور على بودكاست يناسبك.

اعتمادًا على المرحلة التي تمر بها من رحلة عملك، وما تنوي استخلاصه منها، هناك خيارات مختلفة متاحة.