ستساعدك المقالة التالية: أفضل 23 شركة سيارات في كندا: خيارات التمويل والمزيد

إذا كنت تخطط لشراء سيارة جديدة ، احصل على أفضل قيمة من مشترياتك. اختر من بين أفضل ماركات السيارات في العالم.

في كندا ، كانت العلامات التجارية الخمس الأكثر مبيعًا للسيارات في عام 2022 هي فورد وتويوتا وشيفروليه وهيونداي وهوندا.

يعتبر شراء السيارة من النفقات الرئيسية ، لذا فإن تمويل السيارة أمر حيوي. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن السيارات الأكثر مبيعًا وخيارات التمويل في كندا.

الماخذ الرئيسية

أكبر شركات السيارات في كندا هي Ford و Toyota و Chevrolet و Hyundai و Honda.

عندما يتعلق الأمر بالسيارات الفاخرة ، يثق العديد من الكنديين في العلامات التجارية للسيارات الفاخرة مثل أودي ، وبي إم دبليو ، وكاديلاك ، ولكزس ، ومرسيدس بنز ، وتيسلا.

احصل على تمويل لشراء السيارات في كندا من خلال قروض السيارات ، وتأجير السيارات ، وخط ائتمان.

أفضل المواقع لشراء سيارة في كندا هي Clutch و AutoTrader و CarDoor و CarsFast و Loans Canada.

أفضل ماركات السيارات الفاخرة في كندا

فيما يلي بعض من أفضل العلامات التجارية للسيارات الفاخرة في كندا والتي يمكنك شراؤها من خلال تمويل السيارات.

1. أودي

تشتهر أودي ، وهي شركة تابعة لمجموعة فولكس فاجن ، بهندستها الألمانية المتطورة ، والفخامة الفائقة ، والسيارات عالية الجودة.

لعام 2022 ، بلغ إجمالي مبيعاتها 29137 في السوق الكندية. أشهر موديلات أودي هي أودي Q8 وأودي A3 القابلة للتحويل وأودي A5 الفاخرة.

يمكن للكنديين الراغبين في امتلاك سيارة أودي الاستفادة من التمويل بشروط قرض مرنة تتراوح من 12 إلى 48 شهرًا.

في بعض النماذج ، تتراوح أسعار الفائدة من 3.48٪ إلى 6.98٪ ، بمدة 60 شهرًا. يتميز تمويل Audi بسهولة التطبيق ، وخطط الدفع المريحة ، وعدم وجود غرامات الدفع المسبق.

2. مرسيدس بنز

تشتهر علامة مرسيدس-بنز على مستوى العالم بهندستها وجودتها الاستثنائية في مجال السيارات.

باعت شركة مرسيدس-بنز ، الشركة المصنعة للرفاهية الكبرى في كندا ، 34316 سيارة ركاب وعربة صغيرة ، منها 28490 سيارة ركاب وشاحنات خفيفة فاخرة في عام 2022.

كانت GLC SUV هي السيارة الأكثر مبيعًا من مرسيدس-بنز في عام 2022. وشملت الموديلات الأخرى الشهيرة GLE SUV ، و GLB SUV ، وسيارة الركاب من الفئة C ، وسيارة A-Class سيدان وفتحة.

إذا كنت بحاجة إلى خيارات تمويل ، فإن شركة Mercedes-Benz Canada تقدم التمويل من خلال عملية تقديم الطلبات في أقل من 10 دقائق وتحصل على النتائج في غضون يوم عمل واحد.

شروط العقد مرنة ، تتراوح من 24 إلى 84 شهرًا. معدل النسبة السنوية المقدرة هو 8.04٪.

3.

BMW

لا تزال BMW ، وهي شركة ألمانية أخرى لصناعة السيارات معروفة على نطاق واسع بسياراتها الفاخرة ، من بين العلامات التجارية الأكثر شهرة في كندا ، حيث بيعت 31624 وحدة في عام 2022.

كان الطراز الأكثر شعبية الذي تم بيعه في البلاد في العام المذكور هو السيارة الفاخرة المدمجة BMW الفئة الثالثة سيدان الرياضية.

إذا كنت ترغب في شراء سيارة BMW من خلال التمويل ، فإن الشركة المصنعة تقدم تمويل التجزئة على السيارات الجديدة والمستعملة.

معدلات الفائدة منخفضة تصل إلى 6.99٪ ، وشروط العقد من 24 إلى 84 شهرًا. هناك أيضًا مجموعة واسعة من خيارات الدفع المسبق وحرية الاختيار من بين الدفعات الأسبوعية أو نصف الأسبوعية أو الشهرية.

4. لكزس

تشتهر لكزس ، أحد أقسام تويوتا ، بصناعة سيارات متطورة ومتطورة تقنيًا ذات قيمة إعادة بيع عالية.

في عام 2022 ، باعت لكزس 25،023 في السوق الكندية. في عام 2023 ، تم الاعتراف بسلسلة Lexus NX ، التي تم بناؤها في مصنع تجميع Toyota في أونتاريو ، كأفضل مركبة نفعية ممتازة متوسطة الحجم لعام 2023.

لكزس متاحة للتمويل في كندا باستخدام خطة تمويل طريقة الفائدة البسيطة. يمكنك الاختيار بين المدفوعات الشهرية أو نصف الشهرية أو المدفوعات الإجمالية.

تتوفر شروط مرنة تتراوح من 36 إلى 84 شهرًا لتلبية الاحتياجات المختلفة. أسعار الفائدة عند 6.90٪.

5. كاديلاك

كاديلاك ، القسم الأول من جنرال موتورز ، لا تزال علامة تجارية فاخرة في كندا وتشتهر بدقتها الحرفية.

في الربع الرابع من عام 2022 ، باعت كاديلاك 3804 وحدة. كانت الطرازات الثلاثة الأولى الأكثر زيادة في المبيعات هي سلسلة XT4 و XT5 و Escalade.

اعتمادًا على الوكيل الذي تتعامل معه ، يمكنك العثور على خيارات تمويل كاديلاك تقدم معدلات فائدة منخفضة تصل إلى 3.99٪ (اعتمادًا على الجدارة الائتمانية) بشروط تصل إلى 84 شهرًا.

6. تسلا

تسلا هي شركة تصنيع سيارات أمريكية جديدة نسبيًا متخصصة في السيارات الكهربائية. لقد أصبحت واحدة من أكثر السيارات انتشارًا في كندا.

Tesla Model 3 هي السيارة الكهربائية النقية الأكثر مبيعًا في البلاد. في سبتمبر 2022 ، قادت Tesla جميع الشركات المصنعة في تسجيلات BEV مع 41974 سيارة جديدة.

يمكنك شراء سيارة Tesla عن طريق الحصول على قرض مع ممول Tesla. تتراوح مدة القرض من 36 إلى 96 شهرًا بمعدل سنوي 5.59٪. الموافقات على القروض صالحة لمدة تصل إلى 60 يومًا.

ماركات السيارات الشهيرة في كندا

بالإضافة إلى السيارات الفاخرة ، فإن ماركات السيارات التالية مشهورة في السوق الكندي. كما أنها من بين أفضل شركات السيارات في البلاد.

7. أكورا

باع Acura ، قسم الأداء الفاخر في شركة Honda Canada Inc. ، 11،412 سيارة في عام 2022. ومن بين وحداته ، أشهرها طرز MDX و RDX و Integra.

تقدم Acura خيار تمويل من خلال قرض تجزئة مفتوح يستخدم طريقة فائدة بسيطة لحساب رسوم الفائدة.

معدلات الفائدة 6.89٪ ، ومدة القرض من 24 إلى 84 شهرًا. يمكنك سداد العقد في أي وقت بدون رسوم الدفع المسبق.

8. فورد

من بين جميع السيارات في البلاد ، تحتل فورد المرتبة الأولى في قائمة أفضل ماركات السيارات الكندية. في عام 2022 ، باعت الشركة 232.709 وحدة.

وفي الوقت نفسه ، بلغ إجمالي مبيعاتها من سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر 87،552 في المجموع. علاوة على ذلك ، فإن طراز Ford F-150 هو السيارة الأكثر رواجًا في البلاد للعام الثامن على التوالي.

تقدم فورد خيارات تمويل متنوعة لشراء وحدتك التالية. التطبيق متصل بالإنترنت ويستغرق بضع دقائق فقط.

اعتمادًا على طراز السيارة ، يمكنك الحصول على معدلات فائدة من 0.99٪ APR إلى 4.99٪ APR. يتم الدفع إما شهريًا أو كل أسبوعين.

9. هوندا

لا تزال شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات موثوقة في السوق الكندية نظرًا لجودة بنائها الرائعة وميزات السلامة المتقدمة.

في عام 2022 ، باعت 91882 وحدة. بلغت مبيعات طرازيها المحبوبين ، Civic و CR-V ، 43556 و 32.096 على التوالي.

لتسهيل امتلاك هوندا ، تقدم الشركة تمويلًا بشروط تتراوح من 24 إلى 84 شهرًا ومعدلات 4.71٪ APR إلى 6.91٪ APR. يمكن أن تكون الدفعات أسبوعية ونصف شهرية وشهرية.

10. نيسان

نيسان هي علامة تجارية يابانية مشهورة أخرى في السوق الكندية ، نظرًا لموثوقيتها الفائقة ، وتقييمات الأمان الاستثنائية ، والتصميمات المبتكرة.

أنهت الشركة عام 2022 ببيع 70965 وحدة في كندا. وأشهر علاماتها التجارية هي نيسان روج وألتيما وفرونتير.

تقدم نيسان كندا صفقات تمويل داخلية تتميز بمعدل فائدة 6.99٪ وشروط قرض من 24 إلى 84 شهرًا. خيارات الدفع أسبوعية ونصف شهرية وشهرية.

11. مازدا

Mazda هي واحدة من أكثر العلامات التجارية اليابانية مبيعًا للسيارات في كندا نظرًا لموثوقيتها الفائقة وسياراتها ذات الأسعار المعقولة.

أغلقت الشركة العام السابق مع 49874 وحدة مباعة. أشهر موديلاتها هي Mazda 3 سيدان وهاتشباك وطرازات SUV CX-3 و CX-5.

تجعل Mazda Canada من السهل امتلاك Mazda من خلال قروض التجزئة المفتوحة التي تتيح لك سداد عقد التمويل في أي وقت دون غرامات.

تتراوح أسعار الفائدة من 4.45٪ إلى 6.70٪ ، بشروط مرنة من 12 إلى 84 شهرًا على طرز مختارة. يمكن أن تكون المدفوعات أسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية.

12. تويوتا

Toyota هي أكبر اسم في صناعة السيارات في كندا نظرًا لجودة بنائها وموثوقيتها ومبيعاتها الممتازة.

في عام 2022 ، قامت شركة صناعة السيارات اليابانية بتسليم 175181 وحدة في البلاد. كان طراز Corolla هو سيارة الركاب الأكثر مبيعًا ، بينما ظل طراز SUV / Crossover RAV4 من أكثر السيارات مبيعًا.

تقدم تويوتا صفقات تمويلية بأسعار فائدة تتراوح من 5.49٪ إلى 6.49٪. تتراوح المدة من 36 إلى 84 شهرًا. خيارات الدفع أسبوعية ونصف شهرية وشهرية.

13. فولفو

تشتهر العلامة التجارية السويدية فولفو ، المملوكة الآن لشركة جيلي الصينية لصناعة السيارات ، بمتانتها وأنظمة السلامة المتطورة والتصميم الداخلي الفاخر في قسم السيارات الفاخرة.

في عام 2022 ، باعت فولفو 10،289 سيارة في السوق الكندية. من بين موديلاتها الشهيرة ، كروس أوفر فولفو XC60 و SUV XC40 و فولفو S90 سيدان.

تقدم فولفو صفقات تمويل تنافسية بأسعار معقولة وشروط تصل إلى 85 شهرًا. يمكن أن تتراوح أسعار الفائدة من 3.99٪ إلى 4.99٪ ، اعتمادًا على النموذج وشروط القرض.

14. فولكس فاجن

تُعرف فولكس فاجن ، أحد أكبر مصنعي السيارات في العالم ، بمحركاتها المبتكرة جنبًا إلى جنب مع التصاميم الأنيقة.

باعت الشركة المصنعة 46951 سيارة في كندا في عام 2022. تشمل موديلاتها المعروفة جيتا وتيجوان وجولف.

التمويل متاح لدى فولكس فاجن ووكلائها. لفترة محدودة ، يمكنك شراء سيارة تيغوان 2023 بسعر سنوي يبدأ من 6.49٪ ومدة قرض تبلغ 84 شهرًا.

15. كيا

كيا هي ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية ومعروفة بكونها موثوقة وملائمة ومتعددة الاستخدامات.

في عام 2022 ، باعت الشركة المصنعة للسيارات 68258 وحدة في كندا. تشتهر كيا بمركباتها الرياضية متعددة الأغراض وكروس أوفر. تشمل الموديلات الشهيرة سبورتاج وسيلتوس.

تقدم كيا صفقات تمويل بمعدلات من 3.99٪ إلى 5.99٪ APR ، اعتمادًا على نوع السيارة وشروطها ، تتراوح من 24 إلى 84 شهرًا. خيارات الدفع أسبوعية ونصف شهرية وشهرية.

16. هيونداي

هيونداي هي ماركة سيارات كورية جنوبية نمت لتصبح واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم ، وتتمتع بسمعة طيبة في القدرة على تحمل التكاليف.

حققت الشركة المصنعة مبيعات 112،559 وحدة في عام 2022 في كندا. أكثر موديلاتها مبيعًا هي سيارات السيدان المدمجة إلنترا وسيارتي توكسون وسانتا في الرياضية متعددة الاستخدامات.

خيارات التمويل متاحة على موقع هيونداي الإلكتروني. تتراوح مدة القرض من 24 إلى 96 شهرًا ، وتتراوح معدلات الفائدة من 5.99٪ إلى 8.49٪.

17. بويك

Buick هو قسم من جنرال موتورز جنباً إلى جنب مع GMC و Chevrolet و Cadillac. بويك هو خيار سائد بين الأفراد الأثرياء وكبار السن.

في عام 2022 ، ساهمت علامة Buick التجارية في 228،003 وحدة باعتها جنرال موتورز في كندا. أشهر موديلات بويك هي Encore و Envision و Enclave.

توفر الشركة المصنعة للسيارة تمويلًا بمعدلات تبدأ من 2.99٪ إلى 5.49٪ (حسب الشروط) لمدة تصل إلى 60 شهرًا. المدفوعات أسبوعية ، نصف شهرية ، وشهرية.

18. رام

رام هو المنتج الأكثر مبيعًا للشركة الأم وصانع السيارات العالمي الرائد Stellantis. تم إصدار رام لأول مرة في عام 1981 باسم دودج رام 150.

في عام 2022 ، باعت رام 81،483 وحدة ، وشكلت سيارات البيك أب 93٪ من المبيعات. رام 1500 هو الطراز الأكثر مبيعًا في كندا ويحتل المرتبة الثانية بعد Ford F-150.

تقدم رام صفقات تمويلية بأسعار فائدة من 1.99٪ إلى 6.99٪. المدة من 36 إلى 96 شهرًا. خيارات وتيرة الدفع أسبوعية ونصف شهرية وشهرية.

19. ميتسوبيشي

Mitsubishi هي علامة تجارية عالمية تشتهر بالسيارات التي تركز على القيمة والموثوقية وبأسعار معقولة. تنتج مجموعة كاملة من المركبات ، من سيارات السيدان إلى سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية الخفيفة.

باعت شركة صناعة السيارات اليابانية 22101 سيارة في كندا في عام 2022. أشهر موديلاتها هي Outlander SUV المناسبة للعائلة و Mirage hatchback و Eclipse Cross AWD.

تقدم الشركة خيارات تمويل بمعدلات 2.99٪ APR إلى 5.49٪ APR. المدة من 36 إلى 84 شهرًا. يمكن أن تكون المدفوعات نصف أسبوعية أو شهرية.

20. جي إم سي

تعتبر شركة جنرال موتورز (GMC) ، الشركة المصنعة لمجموعة متكاملة من السيارات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات ، من أكثر الشركات مبيعًا في كندا.

وصلت مبيعات جي إم سي كندا في عام 2022 إلى 228،003 سيارات ، مما يجعلها تسير على الطريق الصحيح بنسبة 14.5٪ من السوق الكندي. تشمل العلامات التجارية الأكثر شهرة لدى جي إم سي سييرا وتيراين وكانيون.

يتميز التمويل من GMC بشروط قرض من 36 إلى 84 شهرًا ومعدلات فائدة من 3.49٪ إلى 5.49٪. خيارات الدفع أسبوعية ونصف شهرية وشهرية.

21. شيفروليه

شفروليه هي العلامة التجارية الأكبر لجنرال موتورز ، وتشتهر بإنتاج السيارات الرياضية الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة.

باعت العلامة التجارية 114،436 وحدة في عام 2022 ، بقيادة بعض موديلاتها الأكثر شهرة ، بما في ذلك بولت وسيلفرادو وتاهو.

تقدم شفروليه كندا حاليًا تمويلًا بنسبة 3.49٪ لمدة 60 شهرًا لوحدة Equinox RS 2023 و 3.49٪ لمدة تصل إلى 72 شهرًا.

22. لاند روفر

العلامة التجارية البريطانية لاند روفر ، صانع سيارات الدفع الرباعي الفاخرة والفخمة ذات الدفع الرباعي ، هي شركة تابعة لشركة تاتا موتورز العالمية لصناعة السيارات.

يشار إليها باسم Jaguar Land Rover (JLR) ، تمتلك العلامة التجارية العديد من الموديلات المعروفة ، مثل Discovery SUV و 4WD Range Rover و Range Rover Evoque SUV المدمجة.

تقدم Land Rover تمويلًا بحوالي 6.40٪ وشروط تتراوح من 12 إلى 72 شهرًا.

23. سوبارو

تعتبر العلامة التجارية اليابانية سوبارو اسمًا معروفًا في صناعة السيارات في كندا نظرًا لتصميمها المتفوق وهندستها عالية الجودة.

صانع السيارات هو أحد أكبر مصنعي المركبات على الطرق الوعرة في العالم. تشمل موديلاتها الشهيرة Subaru Outback و Crosstrek و Impreza و Solterra.

يمكنك الحصول على وحدة سوبارو جديدة عن طريق التمويل بشروط قرض من 24 إلى 60 شهرًا ومعدلات من 4.49٪ APR إلى 6.49٪ APR. يتم الدفع على أساس أسبوعي ونصف شهري وشهري.

لماذا لا توجد شركات سيارات كندية؟

يسأل الكثير ، “لماذا لا توجد شركات سيارات كندية؟”

تصنع كندا سيارات لأفضل مصنعي المعدات الأصلية العالميين (Ford و GM و Stellantis و Toyota و Honda) ولكن ليس من المعروف على نطاق واسع أنها تنتج سياراتها الكندية الخاصة.

هذا لأن الصناعة متخلفة في البلاد ولا يُنظر إليها على أنها حيوية للاقتصاد.

ومع ذلك ، هناك مجموعة صغيرة من شركات السيارات الكندية التي تنتج أنواعًا معينة من السيارات أو توفر المنتجات ذات الصلة بالسوق المحلي.

كان هناك العديد من هذه السيارات الكندية الصنع في التاريخ.

من بينها شركة Prevost ومقرها كيبيك ، تأسست عام 1924. وهي تصنع معدات نقل من فئة رجال الأعمال ومركبات تجارية وسيارات RV ممتازة. اشترت مجموعة فولفو التي يقع مقرها في السويد بريفوست في عام 2007.

تأسست Campagna Motors في عام 1988 أيضًا في كيبيك ، وهي الشركة المصنعة للدراجة ثلاثية العجلات Campagna T-Rex ، ذات المقعدين.

تصنع Conquest Vehicles ومقرها تورنتو سياراتها الخاصة ، ولا سيما سيارات الدفع الرباعي فائقة الفخامة والمدرعة بالكامل والمصنوعة يدويًا. كما أنها تصنع مركبات مصفحة متخصصة.

كيف تمول سيارة في كندا

يمكن تمويل السيارة في كندا بثلاث طرق: من خلال قروض السيارات ، وتأجير السيارات ، وخطوط الائتمان.

قروض السيارات

تتيح لك قروض السيارات اقتراض الأموال من مؤسسة مالية لشراء سيارة. أنت تدفع القرض على زيادات مباشرة من حسابك المصرفي. يمكنك اختيار الدفع أسبوعيًا أو كل أسبوعين أو شهريًا.

يمكنك الحصول على قرض سيارة من مصادر مختلفة ، بما في ذلك البنوك والاتحادات الائتمانية والمقرضون عبر الإنترنت مثل CarsFast و Loans Canada و Clutch.

CarsFast هو موقع مقارنة عبر الإنترنت للعثور على خيارات تمويل قرض السيارة. يستغرق الأمر بضع دقائق لملء نموذج الطلب والحصول على عرض أسعار من مختلف المقرضين الذين وافقوا عليك مسبقًا.

توفر شركة Loans Canada أيضًا خيارات لتمويل قروض السيارات من خلال عملية مباشرة تتمثل في إكمال نموذج الطلب وتلقي العروض من العديد من المقرضين مع عروض قرض السيارة الشخصية.

Clutch هو تاجر تجزئة للسيارات عبر الإنترنت لديه مخزون خاص به من السيارات المستعملة ويقدم قروضًا مفتوحة لتمويل سيارتك. بعد اختيار وحدة على موقع Clutch الإلكتروني ، قم بملء نموذج طلب ائتمان وإرساله إلى المُقرض. بمجرد الموافقة ، ستسلم Clutch سيارتك إلى عتبة داركم.

تأجير السيارات

تعد عقود تأجير السيارات وسيلة أخرى لتمويل السيارة. مع التأجير ، يمكنك استئجار سيارة تريدها لفترة طويلة.

غالبًا ما تتوفر عقود الإيجار من خلال التجار. أنت تملأ نموذج إيجار ، وتوافق عليه ، وتسدد دفعات منتظمة خلال فترة محددة ، مثل 3 إلى 5 سنوات.

مع عقد الإيجار ، لن تمتلك السيارة بمجرد انتهاء فترة الإيجار. لكن يمكنك شراء الوحدة في نهاية عقد الإيجار.

غالبًا ما تكون المدفوعات أقل في عقد إيجار السيارة مقارنةً بقروض السيارات.

خط ائتمان

خطوط الائتمان هي خيار تمويل شائع توفره معظم المؤسسات المالية. إنه بديل للحصول على قرض من تاجر.

يتيح لك هذا النوع من التمويل الوصول إلى الأموال بشكل مستمر ، بحد أقصى يحدده المقرض.

قد تجد أن الحصول على حد ائتماني أسهل إذا كانت لديك علاقة قوية مع البنك الذي تتعامل معه. إذا كان لديك ائتمان جيد ، فسيكون من الأسهل التفاوض للحصول على أسعار فائدة معقولة.

أفضل المواقع لشراء سيارة

ازدادت شعبية شراء سيارة عبر الإنترنت بسبب الراحة. إنه يبسط العملية عن طريق التخلص من الأعمال الورقية والقيام برحلات إلى وكلاء متعددين لاختيار السيارات.

فيما يلي ثلاثة من أفضل المواقع لشراء سيارة.

التشبث

كما ذكرنا سابقًا ، Clutch هو تاجر تجزئة للسيارات عبر الإنترنت حيث يمكنك القيام بعملية شراء السيارة بالكامل عبر الإنترنت.

من اختيار السيارة إلى تقديم المتطلبات والحصول على التمويل ، تجعل Clutch شراء السيارة أمرًا في غاية السهولة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الترتيب للحصول على مندوب Clutch يقوم بتسليم الوحدة إلى منزلك.

مع Clutch ، يمكنك اقتراض 7500 دولار وما فوق ، بدون حد أقصى. تبدأ أسعار الفائدة من 8.49٪ ، وتتراوح مدة القرض من 12 إلى 96 شهرًا. القابض متاح فقط في أونتاريو.

AutoTrader

AutoTrader هي منصة كندية أخرى معروفة لشراء السيارات الجديدة والمستعملة. كما أنه يوفر خيارًا للتمويل.

من خلال سوق السيارات هذا ، يمكنك تصفح العديد من السيارات والاتصال بالبائعين والتفاوض معهم مباشرة.

إذا كنت بحاجة إلى تمويل ، فاملأ طلب ائتمان أثناء الخروج.

عند الموافقة ، ستتلقى شروط الائتمان الخاصة بك على الفور.

AutoTrader متاح في جميع أنحاء كندا.

باب السيارة

CarDoor هي منصة أخرى تجعل تجربة شراء السيارة خالية من الإجهاد من خلال عملية شراء السيارات عبر الإنترنت.

تصفح قائمة مئات السيارات المستعملة ، واقرأ مواصفات السيارة ، واختر من بين خيارات الدفع المختلفة.

إذا اخترت التمويل ، أكمل نموذج الطلب وأرسله.

سيراجع مقرضو CarDoor طلبك ويقدمون الأموال إذا كنت مؤهلاً.

CarDoor متاح فقط في أونتاريو.

خاتمة

العثور على تمويل لشراء سيارتك القادمة أسهل مع العديد من الخيارات المتاحة اليوم.

عند اختيار سيارة ، حدد ما يمكنك تحمله وحدد ميزانيتك. إذا كنت ترغب في الشراء عبر الإنترنت ، فاستخدم أداة البحث عن السيارات. سيساعدك هذا في العثور بسهولة على السيارات التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك.

إذا كنت تخطط لتمويل سيارتك ، فراجع البدائل المتاحة لديك وحدد خيار التمويل المثالي الذي يمكنك إدارته للتأكد من أنه يمكنك سداد قرضك عندما يحين الوقت.

أسئلة وأجوبة

هل أودي موثوقة في كندا؟

تتمتع سيارات Audi بتقييمات مختلطة عندما يتعلق الأمر بالموثوقية. وفقًا لتقارير المستهلك ، تصنف سيارة أودي بنظام الدفع الرباعي كواترو الخاص بها ضمن المراكز العشرة الأولى من حيث موثوقية علامة السيارات الجديدة. للتأكد ، استثمر في الصيانة للتأكد من أن السيارة ستخدمك جيدًا لسنوات.

ما هي السيارات الأكثر مبيعاً في كندا؟

فورد F-Series تبيع أكثر في كندا. للعام 57 التالي ، ظلت أيضًا الشاحنة الأولى في البلاد. في عام 2022 ، باعت سلسلة F 114729 وحدة.

ما السيارة التي تم اختراعها في كندا؟

في عام 1867 ، اخترع صانع المجوهرات والساعات الكندي هنري سيث تايلور أول عربة للعربة البخارية في البلاد. وأيضًا ، فإن Manic GT هي سيارة رياضية بنيت في كيبيك من عام 1969 إلى عام 1971. وكانت معدات الجري من سيارة رينو 8 سيدان.

لماذا يجب عليك شراء سيارة مستعملة في كندا؟

شراء سيارة مستعملة يعني انخفاض التكاليف لأنها أرخص من الوحدات الجديدة. يمكن أن تساعدك السيارة المستعملة أيضًا في تجنب التكاليف الإضافية للسيارات الجديدة. يمكنك أيضًا الحصول على قيمة أفضل مع أقساط شهرية أقل.

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