ستساعدك المقالة التالية: أفضل 25 تطبيق مسح لكسب نقود إضافية (دليل 2023!)

إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لكسب المال عبر الإنترنت ، فمن الصعب التغلب على مواقع الاستطلاع.

أفضل مواقع الاستطلاع هي طرق مرنة وبسيطة لكسب نقود إضافية دون الحاجة إلى أي مهارات. لقد كنت أكسب المال من خلال منصات استطلاعات مختلفة منذ أن كنت في الكلية.

ومع ذلك ، فإن الكثير من أفضل مواقع الاستطلاع لديها إصدارات سطح المكتب فقط. يعد هذا أمرًا رائعًا إذا كنت ترغب في كسب المال باستخدام الكمبيوتر المحمول الخاص بك ، ولكن ليس بالأخبار السارة إذا كنت تريد صخبًا على جانب الهاتف.

لذا اليوم ، أغطي بعضًا من أفضل تطبيقات الاستطلاعات التي تتيح لك كسب المال أثناء تنقلك.

دعنا نذهب اليها!

أفضل تطبيقات المسح

بعد اختبار العشرات من مواقع الاستطلاع على مدار السنوات القليلة الماضية ، وجدت الكثير من المواقع الشرعية وتدفع مبلغًا مناسبًا في الساعة.

وفي هذه الأيام ، تمتلك الكثير من الشركات الكبرى تطبيقات للهاتف المحمول ، أو مواقع ويب متوافقة مع الأجهزة المحمولة على أقل تقدير. هذا يعني أنه يمكنك الآن كسب المال من الإجابة على الأسئلة أثناء التنقل باستخدام أفضل تطبيقات الاستطلاع هذه.

1. المسوحات ذات العلامات التجارية

المسوحات ذات العلامات التجارية هو موقع مسح مجاني متاح في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

يمكنك التسجيل إذا كان عمرك 18 عامًا أو أكثر ، واستطلاعات العلامات التجارية هي واحدة من المنصات المفضلة لدي لأنها تدفع جيدًا ولديها مكافآت نقدية وبطاقات هدايا مجانية من PayPal.

أصدرت الشركة أيضًا تطبيقًا للجوّال لنظامي التشغيل Android و iOS مؤخرًا ، لذا يمكنك الآن كسب المال باستخدام هاتفك وجهاز الكمبيوتر في المنزل.

أنا أيضًا أحب الاستطلاعات ذات العلامات التجارية نظرًا لأنك تحتاج فقط إلى 5 دولارات للصرف. كما أن النظام الأساسي يحتوي على برنامج ولاء ، النخبة ذات العلامات التجارية ، والذي يدفع لك مكافآت نقدية مجانية كل شهر إذا أجبت على استطلاعات كافية.

ابدأ في الكسب من خلال الاستبيانات ذات العلامات التجارية!

2. AttaPoll

أتابول هو أحد أفضل تطبيقات الاستطلاعات المتوفرة ، والتطبيق المجاني متاح على كل من Android و iOS.

لقد استخدمت AttaPoll في الماضي ، وهو تطبيق gpt سهل الاستخدام للغاية للمبتدئين. كل ما عليك فعله هو التسجيل وإكمال ملف التعريف الخاص بك ، ثم الإجابة على الاستطلاعات المتاحة لكسبها.

تدفع الاستطلاعات عمومًا ما بين 0.25 دولار إلى 1 دولار أو نحو ذلك. يمكنك الاستفادة من العديد من بطاقات الهدايا المجانية بسعر 2.50 دولارًا فقط و PayPal نقدًا بسعر 3 دولارات ، لذلك فهو تطبيق مسح مفيد لكسب المال بسرعة.

يتيح لك AttaPoll أيضًا كسب مكافآت الإحالة ، وهي طريقة رائعة لكسب القليل من الأموال الإضافية على الجانب أثناء تواجدك بالخارج.

قم بتنزيل AttaPoll اليوم أو اقرأ مراجعتي في AttaPoll للحصول على جميع التفاصيل.

3.

Swagbucks

Swagbucks هي واحدة من أكثر منصات المكافآت شيوعًا.

كما أن لديها تطبيق مسح ممتاز ، وقد صرفت شخصيًا عشرات المرات باستخدام Swagbucks على مر السنين.

هذه المنصة متاحة في عشرات البلدان. يمكنك أيضًا التسجيل إذا كان عمرك 13 عامًا أو أكبر ، مما يجعله موقعًا شهيرًا لاستطلاع آراء المراهقين إذا كان عمرك أقل من 18 عامًا.

الجزء المفضل لدي في Swagbucks هو أنه يوفر طرقًا عديدة للكسب إلى جانب الاستطلاعات ، بما في ذلك:

يمكنك استرداد الأرباح بمبلغ دولار واحد فقط باستخدام عشرات بطاقات الهدايا. أموال PayPal متاحة أيضًا بسعر 5 دولارات.

تطبيق Swagbucks نفسه موجود على Android و iOS. ليس من السهل استخدامه في تجربتي مثل إصدار الويب ، لكنه لا يزال واضحًا تمامًا وهو تطبيق مسح عالي الأجر.

تحميل Swagbucks اليوم!

4. مسح Junkie

مسح Junkie هي شركة استقصائية ضخمة أخرى متاحة للأشخاص في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر للانضمام. بمجرد أن تصبح عضوًا ، يمكنك كسب المال من خلال الإجابة على استطلاعات الرأي القصيرة حول مجموعة من الموضوعات ، ولدى Survey Junkie تطبيق Android و iOS يمكنك استخدامه.

في تجربتي ، يدفع Survey Junkie حوالي 0.50 دولار إلى 1.50 دولار لكل استطلاع. ولكن يمكنك العثور على رواتب أعلى إذا كنت محظوظًا بعض الشيء.

أموال PayPal متاحة لسحبها بمبلغ 5 دولارات. يمكنك أيضًا استرداد بطاقات الهدايا المجانية لشركات مثل Amazonو CVS و Best Buy و Starbucks و Target و Uber Eats.

جرب Survey Junkie اليوم أو قراءة رأيي عن استطلاع رأي Junkie!

5. Ipsos iSay

إذا كنت لا تزال تبحث عن أفضل تطبيقات المسح ، فهناك نظام أساسي آخر يمكنك التفكير في استخدامه هو Ipsos iSay.

لوحة المسح العالمية هذه متاحة في عشرات البلدان. إنها طريقة سهلة لكسب المال عبر الإنترنت من خلال مشاركة رأيك ، ولديها تطبيق مجاني لأجهزة iPhone و Android أيضًا.

تدفع الاستطلاعات عادةً 0.25 دولارًا لبضعة دولارات على الأكثر. مثل تطبيقات الاستطلاع الأخرى ، ما عليك سوى 5 دولارات للصرف ، مع مكافآت بما في ذلك PayPal cash وبطاقات الهدايا المختلفة.

بشكل عام ، لن تصبح ثريًا مع Ipsos iSay ، وهي ليست وظيفة شرعية عبر الإنترنت أو مصدر دخل جاد. ولكن للحصول على طريقة سهلة للإجابة على الاستطلاعات مقابل المال أثناء التنقل ، فإن الأمر يستحق الاستخدام.

جرب Ipsos iSay أو قراءة تقييمي Ipsos iSay!

6. InboxDollars

مثل Swagbucks ، هناك تطبيق وموقع استبيان آخر متعدد الاستخدامات يمكنك استخدامه InboxDollars.

هذه المنصة الأمريكية متاحة إذا كان عمرك 18 عامًا أو أكبر. لقد استخدمت إصدار سطح المكتب عدة مرات في الماضي ، ولكنه يحتوي أيضًا على تطبيق iPhone و Android يمكنك استخدامه.

السبب الرئيسي في تضمين InboxDollars في هذه القائمة لأفضل تطبيقات الاستطلاع هو أنه يحتوي على الكثير من الطرق للربح ، بما في ذلك:

تحتاج إلى كسب 15 دولارًا لسحب المال لأول مرة عبر PayPal أو باستخدام بطاقات الهدايا. ثم تأخذ المبالغ النقدية المستقبلية 10 دولارات ، وهناك أيضًا مكافأة تسجيل رائعة بقيمة 5 دولارات لتبدأ.

في النهاية ، لن توفر لك مواقع الويب مثل InboxDollars الكثير من المال. ولكن يمكنك استخدام تطبيق الاستبيان المدفوع لكسب بعض النقود الجانبية السهلة دون الكثير من العمل.

جرب InboxDollars أو قراءة تقييمي InboxDollars!

7. بحث كوز الصنوبر

بحوث كوز الصنوبر هو أحد التطبيقات الأكثر ربحًا في مساحة تطبيق الاستطلاع ، حيث يدفع لك 3 دولارات مقابل كل استطلاع تقوم بإكماله.

كما أنه يوفر عمليات سحب نقدية فورية ، مما يجعله أحد أفضل التطبيقات التي تدفع لك على الفور. والمنصة متاحة في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

الجانب السلبي الرئيسي لتطبيق الاستطلاع المدفوع هذا هو أنه يتعين عليك تقديم طلب للانضمام. اعتمادًا على التركيبة السكانية الخاصة بك ، قد ينتهي بك الأمر أو لا ينتهي بك الأمر في قائمة الانتظار.

ومع ذلك ، إذا انضممت إلى اللوحة ، فهذه طريقة جيدة لكسب نقود سريعة عندما يتوفر استطلاع. يحتوي النظام الأساسي أيضًا على عربات مراجعة المنتجات العرضية التي يمكنك التقدم إليها.

جرب Pinecone Research أو اقرأ تقييمي لأبحاث Pinecone!

8. تولونا

تولونا هو تطبيق استبيان شهير وموقع ويب آخر يتيح للأشخاص في أكثر من 70 دولة كسب أموال إضافية عبر الإنترنت.

تمتلك الشركة تطبيقًا مجانيًا لنظامي التشغيل Android و iOS يمكنك استخدامه للإجابة على الاستطلاعات مقابل المال. رعت المنصة أيضًا استطلاعات الرأي والألعاب التي يمكنك لعبها مقابل المال بالإضافة إلى فرص الاستطلاع.

أنا أحب Toluna لأن الشركة تجري أيضًا استطلاعات منتظمة وهبات ، حتى تتمكن من الحصول على بعض النقود الإضافية إذا كنت محظوظًا. التطبيق سهل الاستخدام أيضًا ولا يبدو وكأنه منفذ لإصدار سطح المكتب.

بالنسبة لتلقي الأموال ، تدفع Toluna للأعضاء أموال PayPal وبطاقات الهدايا لشركات مثل Amazonو DoorDash و Best Buy و Sephora. أنت بحاجة إلى كسب 10 دولارات قبل صرف النقود.

اشترك في Toluna أو قراءة تقييمي Toluna!

9. نقاطي

MyPoints هو موقع آخر للمسح النقدي ينتمي إلى نفس عائلة Swagbucks و InboxDollars.

يمكنك التسجيل مجانًا إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة أو كندا. وإذا كنت تبحث عن وظيفة عبر الهاتف ، فإن MyPoints لديها تطبيق Android و iOS لمساعدتك على البدء.

يمكنك كسب المال باستخدام MyPoints من خلال الإجابة على الاستطلاعات وممارسة الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو. يحتوي الموقع أيضًا على قسم استرداد نقدي مربح جدًا يدفع لك مقابل التسوق في مئات من شركاء العلامات التجارية.

ومثل بعض تطبيقات الاستطلاعات الرائدة الأخرى ، فإن MyPoints لديها مكافأة قدرها 5 دولارات. بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر العديد من مكافآت بطاقات الهدايا المجانية بعد أن تكسب 3 دولارات إلى 5 دولارات.

جرب MyPoints!

10. لايفبوينتس

LifePoints هي شركة أخرى ضخمة لأبحاث السوق تدفع ملايين الدولارات سنويًا لأعضائها.

إنه متوفر أيضًا في أكثر من 40 دولة ويتيح لك الإجابة على الاستطلاعات على هاتفك من خلال تطبيقه الأنيق. يمكنك أيضًا التسجيل إذا كان عمرك 14 عامًا أو أكبر.

تدفع الاستطلاعات بشكل عام 0.50 دولار إلى 2 دولار ، ولكن يمكنك أحيانًا العثور على فرص ذات رواتب أعلى قليلاً. تبدأ مكافآت بطاقات الهدايا من 5 دولارات أيضًا ، لذا يمكنك الحصول على أموال في نفس اليوم إذا أجبت على بعض الاستطلاعات.

يعجبني أن LifePoints لديها أيضًا العشرات من خيارات بطاقات الهدايا ، بما في ذلك Amazonو Best Buy و CVS و Google Play و Macy’s و iTunes و Target.

الدفع النقدي من PayPal متاح أيضًا ، على الرغم من أنك تحتاج إلى 10 دولارات للصرف باستخدام PayPal.

11. استطلاعات انطلق

إذا كنت تحب مكافآت التسجيل ، فإن Zap Surveys هو أحد أفضل تطبيقات الاستطلاعات التي يمكنك استخدامها.

تطبيق استطلاع Android و iOS هذا يركز على الأجهزة المحمولة ومتوفر على أجهزة Android و iPhone. كما أنه يدفع لك 2 دولار لأول استطلاع تكمله لمساعدتك على البدء.

يوفر التطبيق أيضًا الكثير من الطرق الأخرى للربح ، بما في ذلك:

عروض استرداد النقود.

تسجيل الدخول يوميا

دعوة أصدقائك للانضمام

استكمال التحديات اليومية

يمكنك السحب النقدي باستخدام PayPal النقدي وبطاقات الهدايا المختلفة بعد كسب 10 دولارات. هذا أقل من الحد الأدنى للنقد النقدي السابق لـ Zap Surveys وهو 25 دولارًا ، لذلك يسعدني أن التطبيق يتحسن ويسهل كسب المال.

12. استطلاعات الرأي أثناء التنقل

كما يوحي الاسم ، Surveys On The Go هو تطبيق استطلاع آخر يتيح لك الإجابة على الاستطلاعات مقابل المال على هاتفك الذكي.

التطبيق المجاني متاح على أجهزة Android و iOS إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة. بمجرد أن تصبح عضوًا ، يمكنك الإجابة على استطلاعات الرأي القصيرة عند ظهورها على لوحة التحكم الرئيسية.

عادة ما تدفع الاستطلاعات 0.25 دولار إلى دولار واحد في تجربتي. والجانب السلبي الرئيسي هو أنها ليست متاحة دائمًا ، لذلك عليك الإجابة عليها فور وصولها ولا يمكنك إجراء استطلاعات الرأي طوال اليوم.

ومع ذلك ، فإن هذا يجعل من Surveys On The Go صخبًا جانبيًا سلبيًا جدًا يمكنك استخدامه ببساطة عندما يكون لديك فرص.

تحتاج إلى 10 دولارات للصرف عبر PayPal. مكافآت بطاقات الهدايا غير متوفرة في الوقت الحالي.

13. GrabPoints

جراب بوينتس هو تطبيق استبيان رائد آخر وموقع إلكتروني متاح عالميًا.

وهو تطبيق اعتدت استخدامه في الكلية إلى جانب تطبيقات مثل Swagbucks.

الاستطلاعات هي الطريقة الرئيسية لكسب المال باستخدام GrabPoints. تتعاون الشركة أيضًا مع العديد من شركاء المسح ذوي السمعة الطيبة مثل Dynata و Polfish و PeanutLabs و Your Surveys.

يمكنك أيضًا كسب المال من خلال عروض غير استقصائية مثل:

تنزيل التطبيقات

الاشتراك في مختلف المنتجات والنشرات الإخبارية

التسوق

مشاهدة فيديوهات

تبدأ المكافآت النقدية لبطاقة الهدايا و PayPal من 5 دولارات فقط. وهناك بعض بطاقات الهدايا الفريدة لمنصات مثل Steam و Minecraft و Xbox و PSN و Spotify والمزيد.

قم بالتسجيل في GrabPoints أو اقرأ مراجعتي عن GrabPoints!

14. SurveySavvy

إذا كنت ترغب في الإجابة على استطلاعات الرأي من أجل المال وكسب دخل سلبي أيضًا ، فإن SurveySavvy هو أفضل تطبيق استبيان بالنسبة لك.

تتيح لك هذه المنصة إكمال استطلاعات الرأي القصيرة عبر الإنترنت مقابل المال. تحتاج فقط إلى دولار واحد للصرف أيضًا ، ويتم الدفع لك عن طريق الشيك ، لذا فأنت تكسب نقودًا فعلية.

ولكن ما يجعل SurveySavvy فريدًا هو خيار الدخل السلبي ، SavvyConnect.

بعد تنزيل هذا التطبيق ، فإنه يشارك البيانات مع كيفية تصفحك للويب باستخدام SurveySavvy. يمكنك بعد ذلك فتح الاستطلاعات ذات الأجور الأعلى والمكافآت النقدية.

هذا مفهوم مشابه لتطبيقات الدخل السلبي مثل لوحة نيلسن. وإذا كنت مرتاحًا لمشاركة المزيد من بياناتك ، فهذه طريقة رائعة لكسب النقود على الطيار الآلي.

15. YouGov

تطبيق استطلاع أخير يمكنك استخدامه لكسب النقود وبطاقات الهدايا أثناء استخدام هاتفك يوجوف.

لوحة الاستطلاع هذه متاحة في أكثر من 30 دولة. يتيح لك إكمال الاستطلاعات لكسب النقاط ، ويمكنك بعد ذلك استبدال هذه النقاط بعشرات بطاقات الهدايا أو من خلال تحويل مصرفي.

تحتاج إلى كسب 15 دولارًا لسحب الأموال ، وهو مبلغ أعلى قليلاً من معظم تطبيقات الاستطلاعات الرائدة. ومع ذلك ، يمكن أن تدفع الاستطلاعات بضعة دولارات على YouGov ، لذا فإن صرف الأموال ليس مستحيلًا.

ولدى YouGov أيضًا خيار الدخل السلبي ، YouGov Pulse ، الذي يدفع لك 50 دولارًا سنويًا لمشاركة بياناتك.

اشترك في YouGov أو اقرأ تقييمي على YouGov!

منصات استطلاع شعبية أخرى مدفوعة

الآن بعد أن غطيت بعضًا من أفضل تطبيقات الاستطلاعات ، أريد مشاركة المزيد من الاستطلاعات والحصول على أموال من مواقع الويب التي يمكنك التحقق منها.

الأنظمة الأساسية التالية هي أيضًا تلك التي استخدمتها واختبرتها. ومع ذلك ، فالكثير منهم ليس لديهم إصدارات للجوال حاليًا أو لا يركزون على الاستبيان ، ولهذا السبب قمت بتضمينهم في هذا القسم.

كشقك: موقع ويب استقصائي أمريكي حيث يمكنك أيضًا ممارسة الألعاب مقابل أموال PayPal النقدية. Scrambly.io: موقع gpt أحدث بحد أدنى نقدي قدره دولار واحد. جريندابوك: أحد مواقع الاستطلاعات الأكثر نجاحًا التي استخدمتها منذ سنوات. فري كاش: موقع GPT متعدد الاستخدامات آخر. Qmee: طريقة ممتعة للربح من خلال التسوق واستكمال الاستبيانات. ZoomBucks: موقع مكافآت آخر مملوك لشركة GrabPoints. Shopkick: تطبيق مكافآت مجاني مع التسوق الخفي وعربات استرداد النقود. PrizeRebel: موقع آخر من مواقع الاستطلاعات المفضلة لدي. المكافآت السريعة: يتيح لك موقع الاستطلاع هذا صرف الأموال بمبلغ 0.01 دولار فقط! بؤرة الرأي: موقع استطلاع شهير متاح في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا.

لقد صنعت أيضًا مقطع فيديو على أفضل مواقع الاستطلاع ، والذي يتضمن المزيد من مقاطع الفيديو المفضلة لدي مثل المسوحات ذات العلامات التجارية وغزير الإنتاج.

قراءة إضافية – كيفية جعل 30 دولارًا سريعًا.

ما المقدار الذي يمكنك إجراؤه باستخدام تطبيقات المسح؟

من واقع خبرتي ، فإن كسب 25 دولارًا إلى 200 دولار شهريًا أمر واقعي مع تطبيقات الاستبيان. يمكن أن تدفع معظم المواقع بضعة دولارات يوميًا إذا أكملت بعض الاستطلاعات والمهام القصيرة في أوقات فراغك.

تعد تطبيقات الاستطلاع حقًا عملية صخب جانبية بسيطة وسهلة يمكنك القيام بها في طريقك إلى العمل أو استراحة الغداء أو عند مشاهدة التلفزيون.

ومع ذلك ، لا تدفع تطبيقات الاستطلاع سوى بضعة دولارات في الساعة على الأكثر. وتؤثر أيضًا أشياء مثل عدم الأهلية ومدى سرعة إكمال الاستبيانات على أرباحك.

إذا كنت ترغب في جني 1000 دولار في اليوم ، فإن تطبيقات الاستبيان ليست مناسبة لك. لكن هذه طريقة سهلة لكسب القليل من المال على الجانب دون أي مهارات.

نصائح لاستخدام تطبيقات المسح

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل تطبيقات الاستطلاع الموجودة هناك ، إليك بعض النصائح التي وجدتها مفيدة على مر السنين مع هذا الزحام الجانبي:

أجب على الأسئلة بصدق: تراقب شركات الاستطلاع ردودك بمرور الوقت ويمكن أن تحظرك إذا كنت غير أمين. استخدم عدة تطبيقات: اجمع بين العديد من تطبيقات الاستبيانات حتى تتمكن من اختيار الاستطلاعات الأعلى ربحًا وكسب المزيد في الساعة. حدد هدف الدخل اليومي: هل تريد أن تربح 10 دولارات في اليوم ، أو 50 دولارًا أو أكثر؟ ضع بعض أهداف الدخل لتحاسب نفسك ، فقط كن واقعياً. لا تستخدم شبكات VPN: مثل كونك غير أمين ، فإن استخدام VPN للوصول إلى تطبيق استبيان من بلد غير مسموح به هو طريقة مؤكدة للحظر. اعزم أصحابك: تدفع العديد من منصات الاستطلاع مكافآت إذا قمت بدعوة أشخاص آخرين للانضمام ، لذا استفد من هذه المكاسب السهلة!

أسئلة مكررة

هل تطبيقات المسح آمنة؟

نعم ، تطبيقات الاستطلاع آمنة وشرعية ، وتدفع لك أفضل المواقع مقابل مشاركة رأيك. ومع ذلك ، يجب أن تكون مرتاحًا لمشاركة البيانات عنك والآراء. أقترح دائمًا قراءة سياسات الخصوصية لأي موقع استطلاع تستخدمه.

لاحظ أيضًا أن التطبيقات والمواقع الشرعية يجب أن تطلب منك معلومات أو تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك مثل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

ما هو أعلى تطبيق مسح للدفع؟

تطبيق الاستطلاع الأعلى ربحًا هو Pinecone Research لأنه يدفع 3 دولارات لكل استطلاع. يمكن أن يكون لدى الاستطلاعات ذات العلامات التجارية و Swagbucks أيضًا بعض الاستطلاعات ذات الأجور المرتفعة ولديها تطبيقات جوال ممتازة.

افكار اخيرة

إذا كنت تريد طريقة بسيطة لكنها فعالة لكسب المال أثناء تنقلك ، فيمكن لتطبيقات الاستطلاع إنجاز المهمة. وإذا التزمت بالتطبيقات والشركات الشرعية ، فلا داعي لكسب بعض المال اللائق دون بذل الكثير من الجهد.

بالطبع ، لن تربح 10000 دولار شهريًا أو أي شيء من هذا القبيل باستخدام تطبيقات الاستطلاع المدفوعة. ومع ذلك ، هذا ليس الهدف من هذا الزحام الجانبي.

الهدف الحقيقي من كل هذا هو مساعدة أي شخص على جني القليل جدًا من الأموال الإضافية أثناء قضاء الوقت على هواتفهم. كل جزء صغير مهم ، بعد كل شيء ، لذلك آمل أن يساعدك دليلي على البدء.

شكرا للقراءة!

هل تبحث عن المزيد من طرق كسب المال؟ الدفع: