ستساعدك المقالة التالية: أفضل 25 خيارًا لتطبيق رقم الهاتف الثاني في عام 2023

في عالم اليوم، أصبح الحصول على رقم هاتف ثانٍ أكثر أهمية من أي وقت مضى. سواء كنت تحاول الفصل بين حياتك الشخصية وحياتك العملية، أو تريد حماية خصوصيتك، أو تحتاج إلى رقم مؤقت للمعاملات عبر الإنترنت، فهناك الكثير من تطبيقات أرقام الهاتف الثانية المتاحة للاختيار من بينها. استمر في القراءة لاكتشاف أفضل 25 خيارًا لتطبيق رقم الهاتف الثاني لعام 2023.

هل يمكن اضافة رقم هاتف ثاني لنفس الهاتف؟

نعم، من الممكن إضافة رقم هاتف ثان لنفس الهاتف باستخدام طرق مختلفة، بما في ذلك الهواتف ثنائية الشريحة. تسمح لك الهواتف المزودة ببطاقتي SIM بالحصول على بطاقتي SIM نشطتين في نفس الوقت، ولكل منها رقم هاتف خاص بها وخطة خدمة.

هناك خيار آخر وهو استخدام تطبيق رقم هاتف ثانٍ، والذي ينشئ خطًا منفصلاً يمكن استخدامه للمكالمات والرسائل الصادرة والواردة. تقدم بعض شركات الهاتف أيضًا ميزة تسمح لك بإضافة رقم ثانٍ إلى خطك الحالي.

يعد هذا الفيديو بواسطة iDeviceHelp مكملاً ممتازًا لهذا القسم. يناقشون فيه تطبيقًا يتيح لك الحصول على رقمين هاتف على هاتف ذكي واحد.

ما هو تطبيق رقم الهاتف الثاني؟

تطبيق رقم الهاتف الثاني هو تطبيق برمجي يسمح للمستخدم، بمجرد تثبيته على جهاز محمول، بالحصول على رقم هاتف منفصل يعمل بكامل طاقته إلى جانب رقمه الأساسي. يعمل على نفس الجهاز دون الحاجة إلى بطاقات SIM أو أجهزة إضافية. وقد أصبح ذلك ممكنًا من خلال تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، والتي تسمح بنقل الاتصالات الصوتية ومحتوى الوسائط المتعددة عبر الإنترنت.

توفر هذه التطبيقات مستوى من التنوع والخصوصية يمكن أن يكون ذا قيمة في سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك الاستخدام الشخصي أو الاتصالات التجارية أو المواقف التي تتطلب رقمًا مؤقتًا. على سبيل المثال، يمكنك استخدام رقم ثانٍ للبيع عبر الإنترنت للحفاظ على خصوصية رقمك الأساسي، أو قد تستخدمه شركة ما لفصل الاتصالات الشخصية والمهنية.

تختلف الميزات المتاحة باختلاف التطبيق، ولكن الوظائف المشتركة تشمل ما يلي:

تحويل المكالمات : تسمح هذه الميزة بإعادة توجيه المكالمات الواردة إلى الرقم الثاني إلى رقمك الأساسي أو رقم آخر محدد. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تضم العديد من أعضاء الفريق الذين يتعاملون مع استفسارات العملاء.

: تسمح هذه الميزة بإعادة توجيه المكالمات الواردة إلى الرقم الثاني إلى رقمك الأساسي أو رقم آخر محدد. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تضم العديد من أعضاء الفريق الذين يتعاملون مع استفسارات العملاء. تحيات البريد الصوتي المخصصة : تسمح بعض التطبيقات للمستخدمين بتعيين رسالة ترحيب مختلفة للبريد الصوتي للرقم الثاني. يمكن أن يكون ذلك مفيدًا لتوفير صورة أكثر احترافية أو تقديم معلومات محددة للمتصلين.

: تسمح بعض التطبيقات للمستخدمين بتعيين رسالة ترحيب مختلفة للبريد الصوتي للرقم الثاني. يمكن أن يكون ذلك مفيدًا لتوفير صورة أكثر احترافية أو تقديم معلومات محددة للمتصلين. الرسائل النصية : تدعم العديد من تطبيقات رقم الهاتف الثاني المراسلة النصية، مما يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال النصوص باستخدام الرقم الثاني.

: تدعم العديد من تطبيقات رقم الهاتف الثاني المراسلة النصية، مما يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال النصوص باستخدام الرقم الثاني. حظر المكالمات : تمكن هذه الميزة المستخدمين من حظر أرقام محددة أو متصلين مجهولين من الوصول إلى الخط الثاني.

: تمكن هذه الميزة المستخدمين من حظر أرقام محددة أو متصلين مجهولين من الوصول إلى الخط الثاني. إدارة الاتصال: توفر بعض التطبيقات ميزات محسنة لإدارة جهات الاتصال، مما يسمح للمستخدمين بالاحتفاظ بقوائم جهات اتصال منفصلة لأرقامهم الأساسية والثانوية.

لماذا يجب عليك التفكير في استخدام تطبيق للحصول على رقم هاتف ثانٍ

إذا كنت تبحث عن مزيد من الخصوصية والراحة، فيمكن أن يوفر تطبيق رقم الهاتف الثاني الحل الأمثل.

سواء كنت تتعامل مع شركة لتأجير السيارات، أو ترغب في الفصل بين حياتك المهنية وحياتك الشخصية، أو تحتاج فقط إلى خط آخر لإجراء مكالمات العمل، فإليك خمسة أسباب تدفعك إلى التفكير في استخدام تطبيق لرقم هاتف ثانٍ:

زيادة الخصوصية: يتيح لك تطبيق رقم الهاتف الثاني الحفاظ على أمان هويتك وحماية معلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين.

يتيح لك تطبيق رقم الهاتف الثاني الحفاظ على أمان هويتك وحماية معلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين. راحة: لا تحتاج إلى حمل هاتفين أو أن يكون لديك بطاقات SIM متعددة. ما عليك سوى إدارة كل شيء على جهاز واحد.

لا تحتاج إلى حمل هاتفين أو أن يكون لديك بطاقات SIM متعددة. ما عليك سوى إدارة كل شيء على جهاز واحد. القدرة على تحمل التكاليف: بالمقارنة مع خطط الهاتف التقليدية، توفر التطبيقات المزيد من الميزات بأسعار أقل.

بالمقارنة مع خطط الهاتف التقليدية، توفر التطبيقات المزيد من الميزات بأسعار أقل. مكالمات دولية: تتميز بعض التطبيقات بإمكانيات الاتصال الدولي حتى تتمكن من إجراء مكالمات بعيدة المدى دون تكبد رسوم تجوال باهظة الثمن.

تتميز بعض التطبيقات بإمكانيات الاتصال الدولي حتى تتمكن من إجراء مكالمات بعيدة المدى دون تكبد رسوم تجوال باهظة الثمن. ميزات غير محدودة: تعمل الميزات الفريدة مثل إخفاء النص وإعادة توجيه المكالمات ونسخ البريد الصوتي والمزيد على تسهيل تخصيص تجربتك.

اختيار أفضل تطبيقات رقم الهاتف الثاني: منهجيتنا

يعد اختيار تطبيق رقم هاتف ثانٍ أمرًا ضروريًا لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في الاحتفاظ بخطوط منفصلة للاتصال الشخصي والمهني دون الحاجة إلى أجهزة متعددة. فيما يلي منهجيتنا لتقييم تطبيقات رقم الهاتف الثاني، باستخدام مقياس من 1 إلى 5، حيث يمثل الرقم 5 الأكثر أهمية:

سهولة الإعداد والاستخدام (5/5): عملية إعداد مبسطة دون الحاجة إلى أجهزة إضافية

واجهة سهلة الاستخدام لإدارة المكالمات والرسائل

منحنى التعلم السريع للمستخدمين الجدد الموثوقية وجودة الاتصال (5/5): جودة مكالمات متسقة مع الحد الأدنى من الاضطرابات

خدمة يمكن الاعتماد عليها مع وقت تشغيل جيد

حل سريع لمشاكل الاتصال الميزات والوظائف (4/5): توفر الميزات الأساسية (البريد الصوتي، تحويل المكالمات، وما إلى ذلك)

ميزات متقدمة مثل الرد التلقائي أو التحيات المخصصة

القدرة على إرسال واستقبال النصوص والصور ومقاطع الفيديو فعالية التكلفة (4/5): خطط تسعير شفافة وتنافسية

نسخة تجريبية مجانية أو طبقة مجانية للاستخدام الأساسي

القيمة مقابل المال مع الأخذ في الاعتبار الميزات المقدمة الخصوصية والأمن (5/5): تدابير لحماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية

قنوات اتصال آمنة للمكالمات والرسائل

الامتثال للوائح حماية البيانات دعم العملاء (4/5): سهولة الوصول واستجابة موظفي الدعم

توفر موارد المساعدة أو الأسئلة الشائعة

الدعم من خلال القنوات المختلفة (البريد الإلكتروني، الدردشة، الهاتف) التكامل مع الأدوات الأخرى (3/5): القدرة على التكامل مع برامج الأعمال (CRM وأدوات الإنتاجية)

المزامنة مع جهات الاتصال والتقويمات

توفر واجهة برمجة التطبيقات لعمليات التكامل المخصصة إمكانية نقل الأرقام والمرونة (4/5): خيار لنقل الأرقام الموجودة إلى التطبيق

المرونة في اختيار الأرقام أو تغييرها حسب الحاجة

مجموعة متنوعة من خيارات الأرقام (محلي، مجاني، دولي) قابلية التوسع (3/5): القدرة على التوسع مع نمو الأعمال

خيارات لإضافة خطوط أو امتدادات متعددة

مناسبة لكل من رواد الأعمال المنفردين والفرق المتنامية السمعة والمراجعات (3/5): ردود فعل إيجابية ومراجعات من المستخدمين الحاليين

السمعة الطيبة من حيث الموثوقية ورضا العملاء

موافقات أو جوائز من هيئات الصناعة

ومن خلال التقييم الدقيق لتطبيقات رقم الهاتف الثاني وفقًا لهذه المعايير، فإننا نهدف إلى تزويد أصحاب الأعمال الصغيرة بحلول اتصالات موثوقة وفعالة تلبي احتياجاتهم المهنية مع الحفاظ على الخصوصية الشخصية.

25 أفضل تطبيقات رقم الهاتف الثاني

فيما يلي جدول بسيط يعطي نظرة سريعة على أفضل 25 تطبيقًا للحصول على رقم هاتف ثانٍ. إنها نقطة بداية رائعة قبل الغوص في القائمة التفصيلية أعلاه.

وصف اسم التطبيق رقم 1. صوت جوجل يوفر حظر المكالمات غير المرغوب فيها المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ونسخ البريد الصوتي، وتكامل Google Meet والتقويم. 2. صامت يوفر أرقام هواتف خاصة بأسعار معقولة مع إمكانيات التحدث والرسائل النصية من بلدان متعددة. 3. هامش يوفر رقم هاتف ثانٍ للمكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الصوتي، مع ميزات مثل معرف المتصل المخصص واكتشاف البريد العشوائي. 4. افتح الهاتف يوفر مكالمات العمل والرسائل النصية والأرقام المجانية وصناديق البريد الوارد المشتركة وسجلات المكالمات والتحليلات في تطبيق واحد. 5. حارق يوفر أرقام هواتف متعددة للعمل والحياة واللعب، مع ميزات مثل المكالمات والرسائل النصية غير المحدودة ونصوص الرد التلقائي. 6. سحابة سيم يقدم ما يصل إلى أربعة أرقام إضافية للهاتف الذكي الخاص بالمستخدم مع ميزات مثل المكالمات المجانية والمراسلة بين المستخدمين. 7. خط 2 يوفر خطًا ثانيًا مناسبًا مع مكالمات ورسائل غير محدودة وميزات قابلة للتخصيص. 8. TextFree يقدم رقم هاتف ثانيًا مجانيًا فريدًا ورسائل نصية غير محدودة ومكالمات WiFi وتحية بريد صوتي قابلة للتخصيص. 9. دينغتون يوفر تطبيقًا مجانيًا للمكالمات والرسائل النصية غير المحدودة، ورقم هاتف مجاني للاتصال عبر WIFI، وميزات هاتف العمل. 10. لوحة الاتصال يقدم دعمًا للعملاء مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، ونصوص مركز الاتصال، والنسخ في الوقت الفعلي. 11. فوناجي يوفر حلول الاتصالات مثل واجهات برمجة التطبيقات والاتصالات الموحدة ومراكز الاتصال. 12. يطير يتيح للمستخدمين إضافة أرقام هواتف متعددة إلى أجهزتهم باستخدام رمز منطقة أمريكي محلي. 13. اتصل وحسب يقدم حزمة اتصالات للفرق التي تتعامل مع العملاء من خلال الأتمتة والتحليلات والتكاملات. 14. YouMail يقدم خدمات التعامل مع المكالمات المصممة للشركات الصغيرة والمهنيين. 15. رقم eSIM يوفر أرقام هواتف افتراضية من أكثر من 80 دولة، وخطط بيانات eSIM فقط، ومكالمات ورسائل نصية قصيرة وحزم رخيصة. 16. راسلني يقدم رسائل نصية ومكالمات غير محدودة إلى أي رقم أمريكي أو كندي. 17. ConXhub يجمع بين VoIP والاتصالات الخلوية المتنقلة لتقديم حل اتصالات موحد. 18. RingCentral يقدم حلول UCaaS وCCaaS للشركات من جميع الأحجام والصناعات. 19. الجراد يوفر نظام الهاتف الظاهري للشركات الصغيرة. 20. نص الآن يقدم خدمة هاتفية مجانية على المستوى الوطني، وميزات مرنة، وتغطية على شبكة كبيرة. 21. iPlum مصمم للمحترفين والفرق، ويقدم ميزات مثل موثوقية الاتصال المزدوج ونسخ البريد الصوتي. 22. أوما يقدم خدمة VoIP بخطط تبدأ من 19.95 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. 23. فونر يوفر رقم هاتف ثانٍ للخصوصية والأمان. 24. TalkU يوفر مكالمات ورسائل نصية مجانية في جميع أنحاء العالم، مع ميزة الاتصال اللاسلكي وخيارات المشاركة الرائعة. 25. تالكاتون يوفر مكالمات ورسائل نصية مجانية عبر شبكة WiFi أو اتصالات البيانات دون استخدام الدقائق الخلوية.

سواء كنت بحاجة إلى رقم يمكن التخلص منه أو خط إضافي للعمل أو الاستخدام الشخصي، فإن هذه التطبيقات توفر مجموعة من الميزات، بما في ذلك إعادة توجيه المكالمات، وتحية البريد الصوتي القابلة للتخصيص، ونصوص الرد التلقائي، والتكامل مع تطبيقات البريد الشائعة. فيما يلي أفضل 25 تطبيقًا لأرقام الهواتف الثانية يجب مراعاتها:

1. جوجل صوت

صوت جوجل هو نظام هاتف عمل قابل للتخصيص يستخدم الذكاء الاصطناعي لحظر المكالمات غير المرغوب فيها ونسخ رسائل البريد الصوتي. إنه سهل النشر، ويعمل مع SIP Link والأجهزة المعتمدة، ويتكامل مع Google Meet والتقويم. ويقدم ثلاث إصدارات ترخيص لإدارة التكاليف.

2. صمت

صامت، وهو أحد منتجات شركة AffinityClick Inc. يوفر أرقام هواتف خاصة ميسورة التكلفة مع إمكانيات التحدث والرسائل النصية من أكثر من 300 رمز منطقة في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة. إنهم يعطون الأولوية لخصوصية العملاء ويقدمون أرقام الهواتف المحمولة والمحلية من بلدان متعددة. AffinityClick متخصص في حلول الاتصالات عبر الهاتف المحمول والويب والمؤسسات.

3. هامش

هامش هو تطبيق جوال يوفر رقم هاتف ثانٍ للمكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الصوتي. إنه يعمل مع شبكة الناقل الحالية لتوفير مكالمات عالية الجودة ويتميز بمعرف المتصل المخصص واكتشاف البريد العشوائي والرد التلقائي والرسائل النصية عبر الويب والمزيد.

4. افتح الهاتف

افتح الهاتف هو نظام هاتف الكل في واحد للفرق يوفر مكالمات العمل والرسائل النصية والأرقام المجانية وجهات الاتصال في تطبيق واحد، مع صناديق البريد الوارد المشتركة وسجلات المكالمات والتحليلات. فهو يسمح بالمطالبة الفورية بأرقام هواتف أمريكا الشمالية وتخصيص تدفقات المكالمات. لقد فازت بالعديد من جوائز جودة المنتج ورضا العملاء.

5. الموقد

حارق يوفر أرقام هواتف متعددة للعمل والحياة واللعب، مما يضمن الخصوصية والتحكم. يمكن للمستخدمين إنشاء ما يصل إلى 3 أرقام هواتف وحظر البريد العشوائي وتعيين حدود الاتصال. يتضمن مكالمات ورسائل نصية غير محدودة، ونصوص الرد التلقائي، والمزيد لتجربة خالية من الإعلانات.

6. شريحة الاتصال السحابية

سحابة سيم هو تطبيق جوال يضيف ما يصل إلى أربعة أرقام إضافية إلى الهاتف الذكي للمستخدم. فهو يسمح بإجراء مكالمات أرخص وحماية الخصوصية وملفات التعريف المخصصة. يتيح التطبيق إجراء مكالمات ورسائل مجانية بين المستخدمين وإجراء مكالمات ورسائل نصية قصيرة التكلفة لغير المستخدمين.

7. الخط2

خط 2 هو حل اتصالات قائم على السحابة يوفر خطًا ثانيًا مناسبًا مع مكالمات ورسائل غير محدودة وميزات قابلة للتخصيص. لا يتطلب الأمر أي أجهزة جديدة، كما أنه ميسور التكلفة وقابل للتطوير ويمكن الوصول إليه من أي مكان من خلال تطبيق الهاتف المحمول والمتصفح.

8. نص مجاني

TextFree هو تطبيق رسائل نصية مجاني متاح على أنظمة iOS وAndroid وسطح المكتب، مع أكثر من 130 مليون مستخدم. يمكن للمستخدمين اختيار رقم هاتف ثانٍ مجاني فريد، وإرسال رسائل نصية غير محدودة، وإجراء مكالمات عبر WiFi، وتخصيص تحيات البريد الصوتي الخاصة بهم. أشاد المستخدمون بالتطبيق لأنه يوفر لهم المال ويوفر لهم اتصالات موثوقة.

9. دينغتون

دينغتون يقدم تطبيقًا مجانيًا للمكالمات والرسائل النصية غير المحدودة إلى أي رقم، ورقم هاتف مجاني للاتصال عبر WIFI، وميزات هاتف العمل. لديه أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم ويقدم مكالمات دولية رخيصة لأكثر من 200 دولة.

10. لوحة الاتصال

لوحة الاتصال هو تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي لدعم العملاء والتعاون. توفر المنصة نسخًا لمركز الاتصال وواجهات الصوت والاجتماعات والنسخ في الوقت الفعلي. إنه متوفر في أكثر من 70 دولة مع أكثر من 74 عملية تكامل وقد تم اختياره كقائد في ثماني فئات من قبل G2.

11. فوناجي

توفر Vonage حلول اتصالات مثل واجهات برمجة التطبيقات والاتصالات الموحدة ومراكز الاتصال لتعزيز تجارب العملاء عبر القنوات. مع أكثر من 100.000 شركة و1.15 مليون مطور حول العالم، تتمتع Vonage بموثوقية وقت التشغيل بنسبة 99.999% وتنهي 25 مليار رسالة ودقيقة سنويًا.

12. فلايب

يطير هو تطبيق جوال يتيح للمستخدمين إضافة أرقام هواتف متعددة إلى أجهزتهم باستخدام رمز منطقة أمريكي محلي، والتحكم في من يمكنه الاتصال بهم ومتى، والاستمتاع بمكالمات عالية الجودة. متوفر على App Store وGoogle Play مقابل 7.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو 79.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا، ويمكن للمستخدمين تجربة أول خط إضافي مجانًا لمدة 7 أيام.

13. جوست كول

مع الأتمتة والتحليلات والتكامل، اتصل وحسب يوفر مكدس اتصالات مصمم للفرق التي تواجه العملاء. إنها الخيار الأعلى تقييمًا لبرامج مركز الاتصال الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة لسهولة الاستخدام، وتعتمد عليها أكثر من 6000 شركة. إنهم يدعمون أكثر من 100 أداة لإدارة علاقات العملاء ومكتب المساعدة والأعمال مع عمليات تكامل أصلية ويستخدمون بنية تحتية من المستوى الأول للحصول على جودة مكالمات ممتازة.

14. يو ميل

ال YouMail توفر الخطة الاحترافية خدمات التعامل مع المكالمات المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمهنيين، بما في ذلك توجيه المكالمات والرد التلقائي وصندوق الوارد الموحد. كما أنه يحمي من المحتالين ويوفر تحيات مسجلة بشكل احترافي ورقم هاتف ثانٍ. يمتدح المستخدمون سهولة الاستخدام وتقليل البريد العشوائي.

15. رقم eSIM

رقم eSIM يوفر أرقام هواتف افتراضية من أكثر من 80 دولة، وخطط بيانات eSIM فقط، ومكالمات ورسائل نصية قصيرة وحزم رخيصة. أنها توفر تحويل المكالمات والبريد الصوتي. مع وجود أكثر من 3M+ من المستخدمين النشطين في أكثر من 150 دولة، فإنه يتيح للمستخدمين الحصول على رقم هاتف ثانٍ واتصال بيانات دون الحاجة إلى بطاقة SIM إضافية.

16. تيكست مي

راسلني هو تطبيق مجاني لإرسال رسائل نصية ومكالمات غير محدودة إلى أي رقم أمريكي أو كندي، ويقدم بريدًا صوتيًا وأرقام هواتف مخصصة للخصوصية. تم تطويره بواسطة فريق TextMe في عام 2011، وهو يستخدم أيضًا للاتصالات الدولية منخفضة التكلفة ويمكن استخدامه على iPad أو iPod.

17. كونكسب

ConXhub هي خدمة اتصالات متنقلة أولاً تجمع بين الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) والاتصالات الخلوية المتنقلة. إنه يوفر حل اتصال موحد مع ميزات لوحة التبديل الاحترافية وتفاعل العملاء وخيارات توفير التكلفة. يمكن للمستخدمين تشغيل أرقام متعددة من هواتفهم المحمولة الحالية والاستمتاع بميزات مثل تحويل المكالمات والمراسلة.

18. رينج سنترال

RingCentral هو نظام هاتف سحابي عالمي رائد للأعمال يقدم حلول UCaaS وCCaaS للشركات من جميع الأحجام والصناعات. إنها توفر اتصالات هاتفية قوية وموثوقة وعالمية لـ Microsoft Teams، إلى جانب التحليلات وعمليات التكامل، ويستخدمها أكثر من 400 ألف عميل في 45 دولة.

19. الجندب

الجراد يقدم للشركات الصغيرة نظام هاتف افتراضي لتظهر بمظهر احترافي وتنمو. يحصل المستخدمون على رقم هاتف العمل وأدوات الاتصال للفصل بين مكالمات العمل والمكالمات الشخصية، وإجراء واستقبال المكالمات من أي مكان، وعدم تفويت أي مكالمة أبدًا. وقد خدمت الخدمة أكثر من 400000 عميل وتوفر الموارد اللازمة لنمو الأعمال.

20. النص الآن

TextNow هو تطبيق يقدم خدمة هاتفية مجانية على مستوى الدولة وميزات مرنة وتغطية على شبكة كبيرة. يمكن للمستخدمين إحضار أرقامهم الخاصة أو الحصول على رقم جديد. تتراوح الخطط من 1G إلى 5G بسعر يبدأ من 8.99 دولارًا شهريًا. يوفر التطبيق أيضًا مجموعة أدوات تنشيط بطاقة SIM لتغطية الهاتف الخليوي مجانًا.

21. اي بلوم

iPlum هو تطبيق جوال مصمم للمحترفين والفرق، ويقدم ميزات مثل موثوقية الاتصال المزدوج، وشجرة الهاتف/الرد الآلي، والرسائل النصية الآمنة، ونسخ البريد الصوتي، وتسجيل المكالمات، والفاكس عبر الإنترنت، وBYOD، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات. كما يوفر أيضًا تقارير شاملة لإدارة الحسابات ومتاحًا للتنزيل عبر البريد الإلكتروني.

22. أوما

مكتب أوما هي خدمة VoIP بخطط تبدأ من 19.95 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. يتيح تطبيق الهاتف المحمول الخاص به، الحاصل على تصنيف 4.9 نجوم، للمستخدمين إدارة المكالمات وتحديد أولويات رسائل البريد الصوتي وإرسال النصوص والصور وتسجيل المكالمات واستخدام ميزات الهاتف المتقدمة.

23. الهاتف

فونر يقدم تطبيق جوال يوفر رقم هاتف ثانٍ للخصوصية والأمان. فهو يتيح إجراء مكالمات موثوقة وإرسال رسائل نصية مجهولة المصدر على مواقع الويب والأرقام الدولية. يتم تضمين ميزات الإلغاء السهلة والإنتاجية الإضافية.

24. تالك يو

TalkU يوفر مكالمات ورسائل نصية مجانية في جميع أنحاء العالم، مع ميزة الاتصال اللاسلكي وخيارات المشاركة الرائعة. يحصل المستخدمون على رقم هاتف أمريكي، وخطط اتصال رخيصة، وحماية الخصوصية. المكالمات والرسائل النصية بين 30 مليون مستخدم لـ TalkU مجانية، ويمكن للمستخدمين كسب أرصدة. تبدأ أسعار المكالمات الدولية غير المكلفة بسعر رصيد واحد في الدقيقة.

25. تالكاتون

تالكاتون هو تطبيق مجاني للمكالمات والرسائل النصية لنظامي التشغيل iOS وAndroid يتيح للمستخدمين الاتصال وإرسال الرسائل النصية عبر شبكة WiFi أو اتصالات البيانات دون استخدام دقائق الهاتف الخلوي. وهو يوفر رقم هاتف أمريكي مجاني، ورسائل نصية غير محدودة، وهو متاح للتنزيل على App Store وGoogle Play.

كيفية استخدام تطبيق الرقم الثاني

يمكن أن يكون تطبيق رقم الهاتف الثاني أداة لا تقدر بثمن للخصوصية والراحة والمزيد. فيما يلي بعض الخطوات البسيطة للبدء في استخدام واحدة:

تنزيل وتثبيت التطبيق: اختر تطبيق رقم هاتف ثانٍ حسن السمعة من متجر التطبيقات الخاص بك وقم بتثبيته على جهازك. قم بالتسجيل واختيار الخطة: قم بإنشاء حساب وحدد الخطة التي تناسب احتياجاتك، سواء كانت خيارًا مجانيًا أو مدفوعًا. اختر رقم الهاتف: اختر رقم هاتف من الخيارات المتاحة، والذي يمكن أن يكون محليًا أو من رمز منطقة آخر. إعداد تحويل المكالمات والبريد الصوتي: اعتمادًا على التطبيق، قد تحتاج إلى إعداد تحويل المكالمات والبريد الصوتي لرقمك الجديد. ابدأ باستخدام رقمك الجديد: بمجرد إعداد كل شيء، يمكنك البدء في استخدام رقمك الجديد لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل.

كيف يمكنك الحصول على رقم هاتف ثاني مجانا؟

هذا ممكن من خلال بعض تطبيقات رقم الهاتف الثاني مثل Google Voice. هناك خيار آخر وهو استخدام خدمات الاتصال عبر WiFi المجانية، والتي تتيح لك إجراء مكالمات عبر الإنترنت دون استخدام البيانات الخلوية أو الدقائق. تجدر الإشارة إلى أن أرخص خدمة هاتفية قد لا تكون دائمًا الخيار الأفضل، لأنها قد لا تحتوي على الميزات المحددة التي تبحث عنها.

هل تطبيقات رقم الهاتف الثاني آمنة؟

تطبيقات رقم الهاتف الثاني آمنة بشكل عام. يستخدمون التشفير لحماية المحادثات وتوفير طبقة من الخصوصية للمستخدمين. يقدم معظمها أيضًا إعدادات قابلة للتخصيص لتوفير حماية إضافية. توفر بعض خدمات الهاتف أيضًا موسيقى قيد الانتظار للأعمال، مما يمكن أن يعزز تجربة الهاتف للمتصلين.

ما هو تطبيق رقم الهاتف الثاني الأفضل للمكالمات الهاتفية الخاصة؟

Hushed هو أفضل تطبيق للمكالمات والرسائل النصية الخاصة، حيث يقدم أرقامًا محلية في أكثر من 300 رمز منطقة. بفضل الميزات القابلة للتخصيص مثل تحيات البريد الصوتي ونصوص الرد التلقائي وإعادة توجيه المكالمات، يمكنك حماية خصوصيتك.

يتمتع Hushed بمكالمات ورسائل نصية غير محدودة مع اشتراكات مكونة من خط واحد أو ثلاثة خطوط وخطط مرنة للدفع المسبق. احصل اليوم على رقم يمكن التخلص منه مزود بإمكانيات التحدث والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة الكاملة.

ما هو التطبيق الأفضل لرقم هاتف ثانٍ؟

OpenPhone، الذي تحظى بثقة العديد من الشركات، هو نظام هاتف مرن VoIP يوفر رقمًا أمريكيًا أو كنديًا أو رقمًا مجانيًا لكل عضو في الفريق، مع توفر المزيد من الأرقام مقابل 5 دولارات شهريًا.

تشمل ميزاته مكالمات ورسائل نصية غير محدودة، وأرقام هواتف مشتركة، ومراسلة جماعية مباشرة، وعمليات تكامل مع تطبيقات مثل Slack وHubSpot. اختبر OpenPhone بنفسك من خلال تجربة مجانية مدتها أسبوع واحد.