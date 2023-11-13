ستساعدك المقالة التالية: أفضل 25 سمة WordPress للأعمال لعام 2023: ما هي سمة WordPress الأفضل للأعمال؟

لا شك أن إدارة الأعمال تستغرق وقتًا طويلاً حقًا وسيتعين عليك المشاركة في نشاطك التجاري على مدار اليوم.

هنا في العمل، يعد تقسيم وقتك أمرًا مهمًا حقًا، أو إذا تجاهلته بطريقة أو بأخرى، فإن قاعدة عملائك تذهب إلى مكان آخر للحصول على خدماتهم، وهذا سوف يدمر كل عملك الشاق.

العامل الأكثر أهمية إذا كنت تدير مشروعًا تجاريًا هو أنه يجب أن يكون لديك موقع ويب يلفت الانتباه. هنا يعد تواجد عملك عبر الإنترنت هو الأكثر أهمية وضرورية. ولكن من أجل إنشاء موقع ويب ملفت للنظر، قد تجد صعوبة في اختيار جميع جوانب بناء موقع استثنائي.

وعندما يتعلق الأمر باختيار موضوع لموقعنا الإلكتروني، فإننا نشعر بالحيرة بسبب وجود الكثير من الموضوعات في السوق وهنا السؤال الأكثر احتمالاً هو أي موضوع يجب عليك اختياره للحصول على نتائج أفضل.

لا تقلق، فنحن دائمًا هنا معك وسنساعدك في اختيار WordPress Business Theme لعملك. لقد قمنا بالاستعانة بالإنترنت، وهنا سوف تحصل على أفضل سمات WordPress للأعمال التجارية لجعل موقع الويب الخاص بك يبدو رائعًا.

25 أفضل سمات WordPress للأعمال لعام 2023 (مختارة بعناية)

1) ديفي

Divi هو موضوع نظيف وسريع الاستجابة وسهل الاستخدام للغاية. هذا الموضوع مناسب لكل من الشركات والأعمال ويمنحك أقصى قدر من المرونة.

هنا يمكنك تخصيص مظهرك بسهولة ويأتي هذا المظهر مزودًا بأداة Divi Builder المدمجة التي ستسمح لك بسحب وإفلات العناصر لصفحات البناء دون استخدام أي رموز.

في الواقع، قد لا تحتاج إلى التخصيص هنا حيث يتم تحميل هذا المظهر مسبقًا بتخطيط صفحات المبيعات ودراسات الحالة والمزيد. يحتوي على العديد من قوالب وتخطيطات الصفحات المصممة بشكل احترافي.

إنه يتمتع بإمكانيات واسعة النطاق لتحسين محركات البحث وصفحات المحفظة لعرض عملك والمزيد. كل هذه الأشياء تجعل Divi أكثر سمات WordPress للأعمال موثوقية لإنشاء موقع ويب ناجح اليوم.

دلائل الميزات:

• استجابة تامة

• تخطيطات معدة مسبقا

• قابلة للتخصيص بالكامل

• سحب وإسقاط منشئ الصفحة

• لأنه يأتي مع المنظر وخلفية الفيديو

إذا كنت تريد حقًا إنشاء تصميم موقع ويب ناجح، فيجب عليك اختيار Uncode. سوف يتكيف موضوع WordPress Business هذا مع أي سوق متخصص إلى جانب تزويد المستخدمين بواجهة بديهية.

سيعمل على زيادة أداء صفحتك إلى أقصى حد ويوفر تفاصيل حول خدمات ومنتجات شركتك بشكل فعال. يمكنك بسهولة تخصيص جميع المظاهر باستخدام الأداة المرئية المتوفرة.

باستخدام سمة Uncode، يمكنك أيضًا استخدام صفحة عملك لتوزيع المنتجات. هنا يتكامل أيضًا مع مكون WooCommerce الإضافي، والذي يعد في الأساس واحدًا من أفضل المكونات الإضافية المتوفرة على منصة WordPress.

حيث أنه سيسهل إنشاء المتاجر الإلكترونية التي توفر بشكل أساسي الفرصة لزيادة نظام إيراداتها.

دلائل الميزات:

• أنها تستجيب بشكل كامل

• يمكنك أيضًا إنشاء متاجر عبر الإنترنت.

• إنه قابل للتخصيص بالكامل

• كما أنه يتكامل مع WooCommerce

Hestia Pro هو موضوع تصميم مواد أنيق للشركات والمؤسسات والشركات الناشئة. هذا الموضوع نظيف وجميل ويحتوي على تخطيط من صفحة واحدة.

أفضل جزء في هذا الموضوع هو أن التمرير سلس وأنيق بفضل تأثير المنظر.

يتكون نظام الألوان الرئيسي هنا من الكثير من اللون الأبيض ولكن يمكنك دمجه مع العديد من الرموز والأزرار الملونة الأخرى. يمكنك أيضًا إنشاء متجر عبر الإنترنت بالإضافة إلى محفظة.

دلائل الميزات:

• يحتوي على شريط تمرير مميز.

• يوجد بها ألوان مخصصة.

• إنه WooCommerce جاهز.

• وهي عبارة عن محفظة متكاملة مع Jetpack.

• يأتي بتصميم مادي سريع الاستجابة.

4) زيريف برو

هذا هو سمة WordPress Business التفاعلية والحديثة، والتي تم تصميمها بشكل أساسي لتكون سمة صفحة واحدة لجميع الشركات الصغيرة. يحتوي بشكل أساسي على صورة كاملة العرض في الخلفية بالإضافة إلى شريط قائمة أبيض بسيط في الأعلى مباشرةً.

التصميم هنا سهل الاستخدام تمامًا وملون وهو بلا شك الأكثر جاذبية. أفضل ما في الأمر هو أن تأثير المنظر هنا سيمنحك تجربة انزلاقية راقية.

دلائل الميزات:

• تأثير المنظر

• استجابة تامة

• الحاجيات موضوع مخصص

• اختيار غير محدود من الألوان

• لوحة خيارات السمة المخصصة

في الأساس، تم إنشاء سمات WordPress Business هذه لأعمال النقل والخدمات اللوجستية والشحن. وهنا يأتي هذا الموضوع بتصميم احترافي للشركات.

يتوافق هذا المظهر هنا مع معظم ملحقات WordPress الشائعة. إذا كنت تبحث عن سمة حديثة وبسيطة يمكنك من خلالها تخصيص المظهر بسهولة، فيجب عليك اختيار هذا المظهر المذهل.

دلائل الميزات:

• ألوان غير محدودة

• تخطيطات لم يسبق لها مثيل

• سريع الاستجابة وجاهز لشبكية العين

• متوافق مع العديد من المكونات الإضافية

في الأساس، ConsultPress هو موضوع حديث للاستشارات والأعمال المالية. يأتي بتصميم ملون يمكن تخصيصه بسهولة بطرق مختلفة.

بموجب هذا، ستحصل على شريط منمق كامل العرض ورسوم متحركة أنيقة بالإضافة إلى شريط التمرير المميز الذي يعمل بشكل عمودي بشكل أساسي. كما أنه يحتوي على قائمة متنقلة ستنتقل إلى كل قسم أثناء التمرير.

دلائل الميزات:

• لديها تخطيطات مختلفة

• 20+ الحاجيات المخصصة.

• استجابة كاملة وشبكية العين جاهزة

• سحب وإسقاط منشئ الصفحة

• ملفات Adobe Illustrator مجانية لبطاقات العمل والأظرف

هذا الموضوع رائع ومتعدد الأغراض وله تصميم فريد. فهو يقدم الكثير من الميزات الحديثة لتواجدك على الإنترنت. من خلال سمات WordPress Business هذه، يمكنك بسهولة منح عملك رؤية متميزة.

إنه يسهل عرضًا متحركًا كاملاً بمظهر فاخر ملون. هذا الموضوع مرن جدًا حقًا ويمكنك تخصيصه بسهولة بعدة طرق.

دلائل الميزات:

• يتمتع بمرونة عالية

• وشملت المتزلجون قسط

• كما أن لديها تخطيطات سريعة الاستجابة.

• أكثر من 50 صفحة تجريبية إبداعية معدة مسبقًا

• WooCommerce وVisual Composer جاهزان

Consulta عبارة عن WordPress Business Theme ذو مظهر جيد تم تصميمه بشكل أساسي للمحترفين ويأتي بشاشة كاملة وعرض حديث. هنا يحتوي على منزلقات ورسوم متحركة جميلة.

المحفظة جنبا إلى جنب مع الدوارات والمتجر عبر الإنترنت. لا شك أن هذا موضوع أنيق سيأخذ عملك بالتأكيد إلى مستوى جديد تمامًا ويتيح لك التميز بين الآخرين.

دلائل الميزات:

• لديها تخطيطات متعددة.

• إنها ترجمة وشبكية العين جاهزة

• لديها تكامل WooCommerce

• منشئ صفحة الملحن المرئي

• استجابة كاملة مع Bootstrap 3X FrameWork

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في الأساس، هذا هو قالب WordPress Business البسيط الذي يتميز بتصميم متعدد الأغراض. الموضوع هنا نظيف وودود ويحتوي على عناصر ألوان متنوعة بالإضافة إلى شريط تمرير الميزات كامل العرض.

يمكنك ترتيب المحتوى بطريقة غير عادية حتى يتمكن المستخدمون من العثور على أعمالك وخدماتك بسهولة ودون عناء. يعد هذا الموضوع مفيدًا للشركات والشركات الناشئة والمحافظ بالإضافة إلى المتاجر عبر الإنترنت.

دلائل الميزات:

• استجابة تامة

• أن يكون لديه قالب الأعمال

• يأتي مع 12+ منطقة الحاجيات

• لديها الطباعة المتقدمة.

• يأتي مع قبعات علوية إضافية

10) المحاميX

كما يوحي الاسم، فإن هذا الموضوع مخصص للمحامين بشكل أساسي. هنا، تأتي سمات WordPress Business هذه بمظهر احترافي ونظيف.

هنا يتم ترتيب المحتوى بشكل جيد التنظيم وفي أقسام مناسبة مختلفة. ستحصل أيضًا على نموذج اتصال سهل الاستخدام ويمكنك تخصيص الصفحة الرئيسية بسهولة.

دلائل الميزات:

• لديه تصميم سريع الاستجابة

• يأتي مع صفحة رئيسية قابلة للتكوين

• أنه يحتوي على الحاجيات المخصصة

• كما أنه يوفر واجهة إدارية مخصصة.

لا شك أن هذا هو أحد أكثر سمات WordPress Business للسحب والإسقاط شيوعًا لأنه يوفر عمومًا عددًا كبيرًا من التخطيطات إلى جانب القوالب المحددة مسبقًا.

هنا يتم توجيه القوالب المحددة مسبقًا لغرض مختلف. يمكنك القول أنه إذا كان لديك هذا الموضوع، فسيتم تغطيتك بالكامل في جميع الجوانب لتوجيه عملك نحو النجاح. في الأساس، هذا المظهر قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويمكنك ببساطة إنشاء المظهر الذي يناسب موقعك بشكل أفضل.

دلائل الميزات:

• التحسين المباشر

• يوفر خيارات ألوان غير محدودة

• أنه يتيح التحرير الأمامي

• يأتي بتصميمات متعددة الأغراض

• لديه التكامل بناء صفحة السحب والإسقاط

تم إنشاء هذا الموضوع بطريقة فريدة تجعله الأفضل لعملك. في الأساس، فهو يقدم 4 تصميمات مختلفة والعديد من الميزات الرائعة المرتبطة بهذا الموضوع.

X عبارة عن حزمة متعددة الأغراض وليست سمة WordPress ولكنها واحدة من أفضل سمات الأعمال في السوق. يمكنك تخصيص هذا المظهر بالكامل بالإضافة إلى تعديل أي شيء تريده تقريبًا.

دلائل الميزات:

• لأنه يأتي مع الرموز القصيرة

• يتم توفير خيار تخطيط مختلف

• إنه قابل للتخصيص بشكل فعال

• يتميز بسهولة الإعداد والتنقل في صفحة واحدة.

هذا هو المظهر المذهل الذي يتميز بتصميم فعال بملء الشاشة لشركتك/شركتك. إنه يأتي بشكل أساسي بمظهر نظيف وأنيق يناسب بالتأكيد الأشخاص المبدعين بشكل جيد للغاية.

يمكنك أيضًا تخصيص هذا المظهر بسهولة وإضفاء المظهر المطلوب عليه. كما أنه يوفر محفظة رائعة وبمساعدة هذا الموضوع، سيتم عرض عملك بطريقة مختلفة.

دلائل الميزات:

• رموز قصيرة قوية

• إنه WooCommerce جاهز

• إنه سريع الاستجابة وجاهز لشبكية العين

• تم تحسينه من أجل السرعة (تكامل WP Total Cache)

هنا Monstroid2 هو موضوع WordPress متعدد الأغراض يناسب العديد من مواقع الأعمال والشركات. إنه سهل الاستخدام والتخصيص للغاية ويحتوي على Power Page Builder وCherry Wizard Plugin.

سيوفر لك هنا أيضًا عددًا من الأدوات والمكونات الإضافية حتى تتمكن من توفير المزيد من التسهيلات لموقع الويب الخاص بنشاطك التجاري.

دلائل الميزات:

• تصميم سريع الاستجابة بنسبة 100%

• الكرز معالج البرنامج المساعد الموضوع

• لديه خيارات التصميم رأس وتذييل الصفحة

• لديه خاصية السحب والإسقاط Power Page Builder

• كما يأتي مع لوحة تحكم Jetimpex للتحديث

هذه هي سمات WordPress للأعمال الضخمة متعددة الأغراض والتي تتميز بتصميم حديث وتحتوي على الكثير من الميزات التي تم تصميمها بشكل أساسي لتتناسب مع جميع أهداف عملك.

باستخدام هذا المظهر المذهل، يمكنك بسهولة إنشاء موقع متميز لأعمال شركتك. ويتكون أيضًا من منزلقات الثورة ومنزلقات الطبقة.

دلائل الميزات:

• منشئ الصفحات المتقدمة

• استجابة وشبكية العين جاهزة

• إنه جاهز تمامًا لـ WooCommerce

• يأتي مع أنظمة ألوان غير محدودة.

• سيوفر لك 20 عرضًا تجريبيًا مختلفًا لأغراض مختلفة.

توصيات المحرر:

هذا الموضوع هو موضوع جميل آخر من صفحة واحدة للشركات الصغيرة. يأتي بمظهر عصري وملون بالإضافة إلى تصميم بملء الشاشة.

في الأساس، يأتي مع التمرير المنظر مع تصميم أنيق. يمكنك ببساطة تخصيصه وفقًا لمتطلباتك وشعورك.

دلائل الميزات:

• لأنه يأتي مع تأثير المنظر

• لديه تصميم سريع الاستجابة

• يحتوي على أيقونات اجتماعية بالإضافة إلى تخطيط المدونة.

17) بيزنس تو

هنا هذا هو موضوع نمط الشركة ويأتي بمظهر احترافي باللونين الأبيض والرمادي بالإضافة إلى أقسام منظمة.

كما أن لديها شريط تمرير كامل العرض والعديد من الأدوات بالإضافة إلى أقسام المحفظة والمنتجات. يحتوي على قوائم مخصصة وسيوفر لك العديد من خيارات الألوان.

دلائل الميزات:

• استجابة تامة

• متغيرات الألوان

• كما يوفر الرموز القصيرة

• ويوفر قوائم مخصصة

هذا هو موضوع WordPress Business بسيط للغاية ومحترف للغاية. والغرض الرئيسي من هذا الموضوع هو الإشارة إلى أهم المعلومات حول شركتك مع أعضاء الفريق.

سيوفر لك أيضًا الكثير من المسافات البيضاء مع بعض عناصر اللون الأزرق. كما يأتي أيضًا مع عرض كامل مع رأس ومدونة.

دلائل الميزات:

• استجابة تامة

• يوجد به قسم للمحفظة

• ويقدم جدول التسعير

• يأتي مع 590 أيقونة Font Awesome.

Pofo هو في الأساس سمة WordPress Business حديثة ستوفر لك مجموعة كبيرة ومتنوعة من العروض التوضيحية جنبًا إلى جنب مع التخطيطات حتى تتمكن من استخدامها للعديد من أنواع الأعمال.

في الأساس، تكون تصميماتها بملء الشاشة وسهلة الاستخدام تمامًا وتوفر جميع العناصر والعناصر الضرورية التي ستساعدك في جعل موقع الويب الخاص بك يبدو أكثر أناقة.

دلائل الميزات:

• إنها صفحة واحدة جاهزة

• سحب وإسقاط منشئ الصفحة

• إنه جاهز تمامًا لـ WooCommerce

• تخطيطات المحفظة ذات التوجه البصري

هنا، Pixova Lite عبارة عن سمة WordPress للأعمال متعددة الأغراض ويمكن استخدامها حقًا للعديد من أنواع مواقع الأعمال والشركات. في الأساس، يبدو نظيفًا وله مظهر احترافي وتفاعلي.

كما يوفر أيضًا رأس فيديو كامل العرض ورسومًا متحركة والمزيد. إنه يوفر تكامل WooCommerce بحيث يمكنك بسهولة إنشاء متجر رائع عبر الإنترنت. يحتوي هذا الموضوع على تخطيطات صفحة واحدة.

دلائل الميزات:

• لديه تصميم سريع الاستجابة

• يأتي بألوان غير محدودة

• إنه WooCoomerce جاهز

• يحتوي على إعدادات SEO مدمجة

• كما أن لديها عدد غير محدود من المتزلجون ودوارات.

هنا، يعد Worker قالبًا نظيفًا واحترافيًا يأتي بتصميم متعدد الأغراض يمكنك استخدامه بسهولة مع أي موقع ويب خاص بالعمل أو الشركة.

يوفر تخطيطات بملء الشاشة بالإضافة إلى رأس كامل العرض بالإضافة إلى تقويم لحجوزات المواعيد. يأتي موضوع WordPress Business هذا مع كل ما تحتاجه شركتك للإعلان عن خدماتها أو الترويج لها. ويأتي أيضًا مع مواعيد حجز سهلة الاستخدام.

دلائل الميزات:

• لديه تصميم سريع الاستجابة

• يأتي بألوان متعددة

• يوفر صفحات المحفظة وجدول التسعير

• كما أنه يوفر الرموز القصيرة والحاجيات لتقويم المواعيد

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هذا الموضوع هو موضوع ملون ومبهج وهو مخصص بشكل أساسي للشركات والوكالات. توفر سمات WordPress Business هنا العديد من الرسوم المتحركة والعديد من تأثيرات الالتقاط بالإضافة إلى خلفيات الفيديو والعديد من وظائف المتجر عبر الإنترنت.

هذا الموضوع في الأساس ليس مخصصًا لقطاع الشركات بل لبعض الشركات المبدعة والمبتكرة.

دلائل الميزات:

• إنه قابل للتخصيص بالكامل.

• يحتوي على شريط تقدم متحرك

• يحتوي على خلفيات فيديو.

• كما يوفر متجر WooCommerce

تعتبر سمات WordPress Business هذه بسيطة واحترافية وتأتي بشكل أساسي مع تخطيط موجه للمحتوى. إنه ذو مظهر نظيف ويقدم في الغالب رسومًا متحركة حديثة بالإضافة إلى تصميم بسيط. كما أنه يسهل مدونة ومتجرًا ومحفظة.

دلائل الميزات:

• لديه تخطيط سريع الاستجابة

• يأتي مع إطار عمل ZOOM

• يحتوي على 12 عنصر واجهة مستخدم فريد.

• يأتي مع سهولة التخصيص

يتمتع هذا التصميم بتصميم أنيق وعصري وهو مثالي بشكل أساسي لمواقع الشركات. هنا تجعل الطباعة القوية التصميم مميزًا بين الآخرين وستسمح للمستخدمين بتوصيل رسالتك بوضوح.

سيوفر لك جميع الميزات التي يحتاجها موقع الأعمال مثل شريط تمرير الصور وأنواع المنشورات المخصصة وجداول التسعير والمزيد. عندما تقوم بشراء سمات WordPress Business المذهلة هذه، ستتمكن من الوصول إلى 30 سمة WordPress من Monstroid.

دلائل الميزات:

• تصميم سريع الاستجابة

• لديها أنواع منشورات مخصصة

• كما أن له تأثير المنظر

• يأتي مع معالج التثبيت.

• يوفر محرر السحب والإفلات MotoPress

في الأساس، يحتوي هذا المظهر على رأس ملء الشاشة بالإضافة إلى تأثير اختلاف المنظر. إنه ذو تصميم تفاعلي ولا شك أن هذا هو سمة WordPress Business الرائعة في السوق والتي تأتي بتصميم من صفحة واحدة.

هنا هذا الموضوع مخصص لمواقع الويب التجارية ويمكنك ببساطة إثبات تواجدك عبر الإنترنت باستخدام سمات WordPress Business الفعالة هذه. يحتوي على مساحة للشهادات ومنطقة للمحفظة بالإضافة إلى شريط تمرير وفيديو.

دلائل الميزات:

• أنها جديرة بالثقة تماما

• تصميمه سريع الاستجابة.

• كما أن لديها قالب صفحة الاتصال.

• ويوفر تحديثات مجانية مع الرموز القصيرة

توصيات المحرر:

الخلاصة: أفضل سمات WordPress للأعمال لعام 2023

الآن مع 25 سمة WordPress للأعمال، يمكنك ببساطة الارتقاء بعملك إلى مستوى جديد تمامًا. توفر سمات WordPress Business هذه العديد من الميزات المتقدمة الرائعة لعرض المحتوى الخاص بك والمنتج بطريقة مختلفة وإحداث تأثير على عملائك.

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