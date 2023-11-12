ستساعدك المقالة التالية: أفضل 40 إعدادات مسبقة لعيد الميلاد لبرنامج Lightroom
المشاركة تعنى الاهتمام!
هل تبحث عن طريقة لتجهيز موقع الويب الخاص بك أو وسائل التواصل الاجتماعي لموسم العطلات؟
تحقق من قائمتنا لأفضل الإعدادات المسبقة لعيد الميلاد لبرنامج Lightroom!
تعد إعدادات Lightroom المسبقة لسطح المكتب والجوال مثالية لإضافة لمسة العطلة الخاصة إلى صورك. يعد هذا أمرًا رائعًا لإدخالات المدونات التي تحمل عنوان عيد الميلاد، ومنشورات Instagram، Pinterest دبابيس وأكثر!
يمكنك استخدام هذه الإعدادات المسبقة مع Adobe Photoshop Lightroom – وحتى إذا لم تكن لديك حاليًا عضوية Adobe Creative Cloud، فيمكنك دائمًا استخدام إصدار الهاتف المحمول المجاني.
أفضل الإعدادات المسبقة لعيد الميلاد لايت
- إعدادات Lightroom المسبقة لسطح المكتب والجوال لعيد الميلاد المجيد
- الإعدادات المسبقة لـ Lightroom لعيد الميلاد الدافئ (يشمل فروستي وكستناء وخبز الزنجبيل والمزيد)
- الإعدادات المسبقة لـ Lightroom الخاصة بليلة عيد الميلاد على الأجهزة المحمولة
- إعدادات Santa Claus 5 Christmas Lightroom المسبقة للجوال وسطح المكتب
- حزمة العطلات المكونة من أكثر من 50 إعدادًا مسبقًا لعيد الميلاد (سطح المكتب والهاتف المحمول)
- الإعدادات المسبقة لـ XMAS 5 Mobile Lightroom
- Mistletoe 7 الإعدادات المسبقة لعيد الميلاد على الأجهزة المحمولة وسطح المكتب لبرنامج Lightroom
- عيد الميلاد الأبيض 4 الإعدادات المسبقة لايت موبايل
- 10 ديسمبر الإعدادات المسبقة للهاتف المحمول Soft & Bright Lightroom
- إعدادات Lightroom المسبقة لسطح المكتب والجوال في Holiday 10
- الإعدادات المسبقة لسطح المكتب والجوال في Lightroom Blogger لعيد الميلاد (5)
- الإعداد المسبق لـ Peppermint Mocha Lightroom (تعزيز عادي ومشرق ودافئ وبارد ومتباين)
- السنة الجديدة وعيد الميلاد 3 إعدادات Lightroom Mobile المسبقة
- Marshmallow Winter Blogger 10 إعدادات Lightroom Mobile المسبقة
- الإعدادات المسبقة لـ Golden Xmas 10 Lightroom للهاتف المحمول وسطح المكتب
- الإجازات 14 إعدادات Lightroom المسبقة
- نغمات عيد الميلاد 5 إعدادات LR المسبقة لسطح المكتب والجوال
- الإعدادات المسبقة لعيد الميلاد الأحمر للهاتف المحمول وسطح المكتب
- إعدادات Lightroom المسبقة لسطح المكتب والجوال في Christmas Morning 5
- Twinkle 30 إعدادات مسبقة ساحرة لعيد الميلاد لسطح المكتب والهاتف المحمول في Lightroom
- 10 إعدادات مسبقة لـ Ho Ho Holiday Lightroom لسطح المكتب والهاتف المحمول
- مزاج عيد الميلاد 4 إعدادات لايت روم المحمولة المسبقة
- Jingle Bells 12 إعدادات مسبقة لتطبيق Lightroom على الأجهزة المحمولة
- حزمة Icy Xmas Lightroom المسبقة (3 في تنسيقات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب)
- عيد الميلاد السحري 15 الإعدادات المسبقة للهاتف المحمول وسطح المكتب
- حزمة Lightroom Lightroom لعيد الميلاد (12 إعدادًا مسبقًا لسطح المكتب والهاتف المحمول)
- قهوة الزنجبيل 5 الإعدادات المسبقة لايت روم موبايل
- عيد الميلاد 15 الإعدادات المسبقة لايت موبايل
- حزمة Lightroom Cozy Christmas Home (5 إعدادات مسبقة لسطح المكتب والهاتف المحمول)
- حزمة Holly Lightroom المعدة مسبقًا (العادية والتباين والمزاجية والظل والدافئة)
- عيد الميلاد 8 الإعدادات المسبقة لايت موبايل
- Cocoa Xmas 10 الإعدادات المسبقة للهاتف المحمول وسطح المكتب
- Let It Snow 5 الإعدادات المسبقة للجوال Instagram
- فرحة عيد الميلاد 10 إعدادات Lightroom المسبقة (أبيض جولي، على ضوء الشموع، مرح جدًا، قرمزي، وردي فاقع، برونزي ذهبي، أحمر باهت، أبيض عتيق، وردي دخاني، أحمر التوت البري)
- حزمة Carnival of Christmas Lightroom مكونة من 45 إعدادًا مسبقًا لسطح المكتب
- الإعدادات المسبقة لقصص الشتاء الخيالية في Lightroom
- مظهر عيد الميلاد 26 إعدادات Lightroom المسبقة
- إعدادات Lightroom لعطلة عيد الميلاد
- عيد الميلاد العائلي 5 إعدادات Lightroom المسبقة
- الإعدادات المسبقة لسطح المكتب والجوال لقصة الشتاء
أمثلة الشتاء المحددة مسبقًا
فيما يلي بعض الأمثلة قبل وبعد الصور التي تم تحريرها باستخدام الإعدادات المسبقة لعيد الميلاد. على وجه التحديد، جاءت جميع الإعدادات المسبقة من مجموعة Winter Story Preset Pack (رقم 40 في القائمة).
كيفية تثبيت إعدادات لايت روم المسبقة
فيما يلي كيفية تثبيت إعدادات Lightroom المسبقة:
وإليك كيفية تثبيت الإعدادات المسبقة على Lightroom Mobile:
قم بتثبيت هذا لوقت لاحق – احفظه في Pinterest!