ستساعدك المقالة التالية: أفضل 40 إعدادات مسبقة لعيد الميلاد لبرنامج Lightroom

المشاركة تعنى الاهتمام!

هل تبحث عن طريقة لتجهيز موقع الويب الخاص بك أو وسائل التواصل الاجتماعي لموسم العطلات؟

تحقق من قائمتنا لأفضل الإعدادات المسبقة لعيد الميلاد لبرنامج Lightroom!

تعد إعدادات Lightroom المسبقة لسطح المكتب والجوال مثالية لإضافة لمسة العطلة الخاصة إلى صورك. يعد هذا أمرًا رائعًا لإدخالات المدونات التي تحمل عنوان عيد الميلاد، ومنشورات Instagram، Pinterest دبابيس وأكثر!

يمكنك استخدام هذه الإعدادات المسبقة مع Adobe Photoshop Lightroom – وحتى إذا لم تكن لديك حاليًا عضوية Adobe Creative Cloud، فيمكنك دائمًا استخدام إصدار الهاتف المحمول المجاني.

أفضل الإعدادات المسبقة لعيد الميلاد لايت

أمثلة الشتاء المحددة مسبقًا

فيما يلي بعض الأمثلة قبل وبعد الصور التي تم تحريرها باستخدام الإعدادات المسبقة لعيد الميلاد. على وجه التحديد، جاءت جميع الإعدادات المسبقة من مجموعة Winter Story Preset Pack (رقم 40 في القائمة).

كيفية تثبيت إعدادات لايت روم المسبقة

فيما يلي كيفية تثبيت إعدادات Lightroom المسبقة:

وإليك كيفية تثبيت الإعدادات المسبقة على Lightroom Mobile:

قم بتثبيت هذا لوقت لاحق – احفظه في Pinterest!