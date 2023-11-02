ستساعدك المقالة التالية: أفضل 5 إضافات لحظر Gutenberg في WordPress لعام 2023

أحد أفضل الأشياء في محرر Gutenberg هو أنه يتمتع بقدر كبير من المرونة.

أولاً، إذا لم تكن قد استكشفت كنز Gutenberg الدفين من الميزات المخفية، والمصمم لجعل إنشاء المحتوى أمرًا سهلاً، فأنت في عداد المفقودين بشدة. بمجرد أن اكتشفت هذا، كنت مدمن مخدرات.

ثانيًا، يعد محرر Gutenberg أكثر بكثير من مجرد مجموعة من الكتل الافتراضية لإضافة الفقرات والصور والأزرار والقوائم إلى محتوى موقعك.

في الواقع، جوتنبرج مرن للغاية بحيث يمكنك العثور عليه المكونات الإضافية المتخصصة لكتلة WordPress Gutenberg لمساعدتك على توسيع جهود إنشاء المحتوى الخاص بك.

لكن أولاً، سأشرح الفرق بين كتل جوتنبرج ذات الغرض الواحد ومكتبات كتل جوتنبرج.

نوعان من مكونات كتلة Gutenberg الإضافية لـ WordPress

هناك نوعان من المكونات الإضافية لكتل ​​Gutenberg في السوق:

1. المكونات الإضافية لكتلة غرض واحد

هذه هي ملحقات WordPress الأكثر شيوعًا في السوق والتي تم تحويلها إلى كتل Gutenberg ذات غرض واحد. إنهم يركزون على ميزة واحدة ويوفرون لأصحاب الموقع طريقة لإضافة كتلة واحدة إلى منشوراتهم أو صفحتهم.

من الأمثلة الجيدة على ذلك كتلة WPForms، المستندة إلى المكون الإضافي لنموذج الاتصال WPForms:

تمنحك هذه المجموعة المتخصصة طريقة بسيطة لإضافة نموذج اتصال إلى أي منشور أو صفحة باستخدام محرر Gutenberg.

بشكل عام، توفر المكونات الإضافية ذات الغرض الواحد لأصحاب مواقع الويب الحل الأكثر شمولاً لحالة استخدام محددة، على الرغم من وجود ميزة واحدة فقط.

2. ملحقات مكتبة كتلة جوتنبرج

على عكس المكونات الإضافية لكتلة Gutenberg ذات الغرض الواحد، فإن المكونات الإضافية لمكتبة الكتل هي عبارة عن مجموعة من المكونات الإضافية التي تجمع بين عناصر Gutenberg المختلفة في مكون إضافي واحد.

وخير مثال على ذلك هو الكتل الذرية. يأتي مع كتل مثل:

الأقسام والتخطيطات

التسعير

الشهادات – التوصيات

دعوة لاتخاذ إجراء

فاصل ومقسم

الملف الشخصي للمؤلف

يأتي مكون إضافي مثل هذا مع القدرة على تلبية حالات الاستخدام المتعددة.

ومع ذلك، فإنها لن تكون بنفس قوة البرنامج الإضافي لكتلة Gutenberg لغرض واحد. ناهيك عن أن بعض المكونات الإضافية لمكتبة الكتل تحتوي على العديد من خيارات الحظر التي قد تصبح مرهقة، خاصة إذا كنت تحتاج فقط إلى عدد قليل من الكتل الأساسية لمحتوى موقعك.

الآن بعد أن عرفت الفرق بين المكونات الإضافية للكتلة ذات الغرض الواحد والمكونات الإضافية لمكتبة الكتل، دعنا نلقي نظرة على أفضل المكونات الإضافية لكتلة Gutenberg لموقع الويب الخاص بك على WordPress (بصرف النظر عن تلك المذكورة بالفعل، مثل Atomic Blocks).

أفضل الإضافات لكتلة WordPress Gutenberg

1. كتل الكادنس

Kadence Blocks هو مكون إضافي شائع للكتل يأتي مع أكثر من مجرد كتل محتوى شائعة الاستخدام لمساعدتك في إنشاء المحتوى. في الواقع، أحد أفضل الأجزاء في استخدام Kadence Blocks هو أنه يمكنك الوصول إلى قالب Row Layout الفريد.

تتيح لك كتلة تخطيط الصف إنشاء تخطيطات صفوف وأعمدة مخصصة بالكامل، وفي تلك الأوقات لن يقوم محرر Gutenberg الافتراضي بقصها. ما عليك سوى اختيار بنية العمود التي تريدها وضبط عرض كل عمود يدويًا باستخدام مكون السحب والإفلات هذا المناسب للمبتدئين:

ومع ذلك، لا تقلق، فإن Kadence Blocks تحتوي على أكثر من مجرد كتل صفية يمكنك استخدامها:

نوافذ التبويب

عمود

أزرار

العناوين

فاصل

الأكورديون

قوائم الأيقونات

الشهادات – التوصيات

معارض الصور

صناديق المعلومات

لا تكن. تتيح لك Kadence Blocks إمكانية إلغاء تنشيط الكتل التي تعرف أنك لن تستخدمها، مما يساعدك في الحفاظ على تنظيم محرر Gutenberg.

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2. سبكترا – كتل ووردبريس جوتنبرج

سبكترا – كتل ووردبريس جوتنبرج يقدمها لك نفس فريق المطورين الذي يساعد مالكي مواقع الويب على توسيع أدوات إنشاء صفحات مواقع الويب المفضلة لديهم، مثل Beaver Builder وElementor. لذلك، من الآمن أن نقول إنهم يعرفون ما يفعلونه عندما يتعلق الأمر بالإضافات مثل هذه.

باستخدام مكون WordPress Gutenberg الإضافي هذا، يمكنك الحصول على كتل المحتوى الجديدة وكتل التخطيط. على سبيل المثال، قم بتجربة عناوين مختلفة، أو أضف اقتباسًا جماعيًا، أو حتى أنشئ جدولًا زمنيًا مذهلاً على موقع الويب الخاص بك ليراه المستخدمون.

كتل إضافية تشمل:

معلومات مربع

دعوة للعمل

أزرار متعددة

نشر دائري

خرائط جوجل

فريق

قائمة الاسعار

وأكثر من ذلك بكثير…

ومع ذلك، فإن السبب الحقيقي وراء ظهور هذا المكون الإضافي في قائمتي هو أنه يأتي مع دعم مدمج لـ Astra Theme وجميع المواقع المبدئية المتوفرة لدى الفريق. بمعنى آخر، يمكنك بسهولة استيراد موقع بداية واستخدام محرر الكتل Gutenberg لإنشاء تخطيطات فريدة من نوعها.

لا مشكلة!

يمكنك الاطلاع على العروض التوضيحية – ) – لجميع الكتل وانظر بنفسك كيف ستبدو على موقعك:

سعر: حر

3. كتل قضاعة

كتل قضاعة يعد مكونًا إضافيًا رائعًا للكتل إذا كنت تبحث عن أكثر من 10 كتل محتوى جديدة وقوالب مدمجة متوافقة مع Gutenberg لمساعدتك في إنشاء موقع الويب الخاص بك بشكل أسرع من أي وقت مضى.

يعد مكون Gutenberg block الإضافي هذا الحل الأمثل لأولئك الذين يرغبون في إنشاء منشورات وصفحات معقدة تم تحسينها لصفحات منتجات التجارة الإلكترونية ومنشورات الوسائط الاجتماعية وحتى المدونات.

على سبيل المثال، قم بإنشاء قسم حول المؤلف، أو أضف أزرار المشاركة الاجتماعية، أو قم بتسليط الضوء على خدمات عملك عبر الإنترنت باستخدام Gutenberg Blocks ومكتبة النماذج.

وفقط لإظهار ما يميز هذا البرنامج الإضافي لحظر Gutenberg عن الآخرين، سأشارك بعض ميزاتي المفضلة:

تتيح لك كتلة المكونات الإضافية استيراد تفاصيل حول مكون WordPress.org الإضافي الذي قمت بإنشائه ليراه الآخرون

تأتي مجموعة خرائط Google مزودة بوظيفة السحب والتكبير/التصغير مما يجعلها تفاعلية لزوار الموقع

أضف CSS مخصصًا داخل محرر Gutenberg والكتلة التي اخترتها

ولكن كميزة إضافية في الأعلى، تأتي كتل Gutenberg ومكتبة النماذج مع قوالب استيراد بنقرة واحدة لا يمكن رؤيتها في العديد من مكونات WordPress الإضافية – سواء كانت مرتبطة بـ Gutenberg أم لا:

سعر: حر

4. البرنامج المساعد Gutenberg Blocks – الكتل النهائية

الكتل النهائية تم تصميمه خصيصًا مع وضع المدونين والمسوقين في الاعتبار. ويهدف إلى مساعدة مالكي المواقع على إنشاء محتوى مثير وجذاب حقًا بأسهل وأسرع طريقة ممكنة.

فيما يلي بعض من أفضل الكتل:

كتلة المراجعة – أضف مجموعة مراجعة كاملة مع اسم المنتج وميزاته وملخصه وزره وتصنيفه بالنجوم. والأفضل من ذلك، أنه تم تمكين ترميز المخطط.

أضف مجموعة مراجعة كاملة مع اسم المنتج وميزاته وملخصه وزره وتصنيفه بالنجوم. والأفضل من ذلك، أنه تم تمكين ترميز المخطط. انقر للتغريد حظر – أضف محتوى قابلاً للتغريد إلى موقعك واجذب متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي.

أضف محتوى قابلاً للتغريد إلى موقعك واجذب متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي. كتلة العد التنازلي – اغرس شعورًا بالإلحاح واضغط على FOMO في المنشورات أو الصفحات.

اغرس شعورًا بالإلحاح واضغط على FOMO في المنشورات أو الصفحات. كتلة شريط تمرير الصورة – أضف شريط تمرير صورة بسيط إلى مشاركاتك.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تعزيز التحويلات، وجمع المزيد من عناوين البريد الإلكتروني، وحث الأشخاص على البقاء في موقعك بمجرد وصولهم، فإن هذا البرنامج الإضافي لحظر Gutenberg هو الحل الأمثل.

سعر: حر

5. قابلة للتكديس – كتل جوتنبرج

سهل التخزين عبارة عن مجموعة من الكتل المخصصة الجاهزة للاستخدام والتي تعتمد على محرر Gutenberg الحالي – .

استخدم الكتل القابلة للتكديس فور إخراجها من الصندوق، أو قم بتخصيصها كما تراه مناسبًا. ولا تقلق أبدًا بشأن كيفية عرض محتوى موقعك على الواجهة الأمامية لموقعك لأن تصميمه سريع الاستجابة يجعل موقع الويب الخاص بك يبدو رائعًا على جميع أحجام الشاشات.

بالإضافة إلى أكثر من 20 قطعة يوفرها هذا البرنامج الإضافي، اعلم أن Stackable يأتي أيضًا مع مجموعة من التأثيرات والميزات الأنيقة مثل:

خلفيات الصور أو الفيديو

الصور الثابتة

تأثيرات خلفية ملونة مفردة أو متدرجة

خيارات مربع التمرير

ولكن فقط في حالة ما إذا كنت مهتمًا بمكعبات Gutenberg الفريدة الخاصة بـ Stackable، فإليك بعضًا من مفضلاتي: أعضاء الفريق، والفيديو المنبثق، وشبكة الميزات، والحاوية.

سعر: حر

اختتام أفضل كتل Gutenberg الإضافية

وهناك لديك! 6 من أفضل المكونات الإضافية لحظر WordPress Gutenberg لمساعدتك على توسيع وظائف وتصميم محتوى موقعك باستخدام محرر Gutenberg الافتراضي.

وبطبيعة الحال، هذه ليست قائمة شاملة بأي حال من الأحوال. في الواقع، هناك الكثير مما يمكن أن يساعدك في إنشاء محتوى موقع جميل يحب زوار موقعك قراءته وعرضه والتفاعل معه.

ومع ذلك، بغض النظر عن المكون الإضافي لحظر Gutenberg الذي قررت استخدامه، ستحتاج إلى فهم قوي لمحرر Gutenberg الافتراضي إذا كان المكون الإضافي الخاص بك سيعمل من أجلك.

يتم تحديث Gutenberg كثيرًا إلى حد ما، لذا يجدر بنا مراقبة التحديثات المستقبلية. ومع تطور المحرر، ستتطور أيضًا هذه المكونات الإضافية (وغيرها).

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