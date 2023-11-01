ستساعدك المقالة التالية: أفضل 5 إضافات لنماذج الاتصال في WordPress (إيجابيات وسلبيات 2023)

ما هو أفضل مكون إضافي لنموذج الاتصال في WordPress هذه الأيام؟

كل شخص لديه فكرته الخاصة عما يعتبره أفضل مكون إضافي لنماذج الاتصال، لذلك في هذا المنشور، نفحص أفضل المكونات الإضافية لنماذج الاتصال في WordPress التي تقدمها الصناعة.

سنلقي نظرة على أهم ميزات كل مكون إضافي، ونماذج WordPress التي يسمحون لك بإنشائها، والإيجابيات والسلبيات، وهياكل التسعير.

هيا بنا نبدأ.

أفضل الإضافات لنماذج الاتصال في ووردبريس

ليرة تركية؛دكتور:

أشكال هائلة هو أفضل مكون إضافي لنموذج الاتصال في WordPress بشكل عام. يمكنك تجاوز نماذج الاتصال القياسية لإنشاء نماذج الدفع والآلات الحاسبة والمزيد، إذا كنت في حاجة إليها.

نماذج كالي هو أفضل مكون إضافي لنماذج الاتصال لمعظم المستخدمين بفضل بساطته.

1. أشكال هائلة

أشكال هائلة يعد واحدًا من أفضل المكونات الإضافية لنماذج الاتصال المتاحة لـ WordPress.

إنها بديهية وتتضمن أداة إنشاء السحب والإفلات سهلة الاستخدام.

تم تأسيس البرنامج الإضافي بواسطة Steve Wells وStephanie Wells من Strategy11، اللذين يتلقيان تمويلًا من Syed Balkhi من Awesome Motive (WPBeginner وWPForms وOptinMonster وMonsterInsights وSeedProd والمزيد).

تمكنت Strategy11 أيضًا من الحصول على المكون الإضافي لبطاقة الوصفات WP Tasty والمكون الإضافي لصانع الملصقات الغذائية Nutrifox من خلال صندوق WPBeginner Growth Fund.

بفضل استثمارات Awesome Motive وفهم ستيف وستيفاني لما يحتاجه المجتمع في المكون الإضافي لنموذج الاتصال، أصبحت Formidable Forms الآن أحد المكونات الإضافية الأكثر شيوعًا لإنشاء نماذج اتصال WordPress.

دلائل الميزات

منشئ النموذج – قم بإنشاء نماذج اتصال جديدة بسهولة باستخدام أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات.

– قم بإنشاء نماذج اتصال جديدة بسهولة باستخدام أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات. قوالب النماذج – وفر الوقت وابتكر أفكارًا جديدة للنماذج من خلال مكتبة مليئة بأكثر من 200 قالب نموذج.

– وفر الوقت وابتكر أفكارًا جديدة للنماذج من خلال مكتبة مليئة بأكثر من 200 قالب نموذج. المنطق الشرطي – إظهار أو إخفاء حقول نموذج محددة بناءً على إجابة المجيبين على أسئلة معينة.

– إظهار أو إخفاء حقول نموذج محددة بناءً على إجابة المجيبين على أسئلة معينة. رسائل التقديم المشروط – عرض رسائل مختلفة بناءً على كيفية إجابة المشاركين على أسئلة النموذج.

– عرض رسائل مختلفة بناءً على كيفية إجابة المشاركين على أسئلة النموذج. المسوحات واستطلاعات الرأي – جمع التعليقات من العملاء وإجراء الأبحاث حول السوق المستهدف باستخدام خيارات نموذج زر الاختيار ومربعات النص.

– جمع التعليقات من العملاء وإجراء الأبحاث حول السوق المستهدف باستخدام خيارات نموذج زر الاختيار ومربعات النص. الإختبارات – قم بإنشاء نماذج تعمل مثل الاختبارات، مع استكمالها بتقدير تلقائي في النهاية.

– قم بإنشاء نماذج تعمل مثل الاختبارات، مع استكمالها بتقدير تلقائي في النهاية. نماذج متعددة الصفحات – قم بتقديم سؤال واحد أو حقل نموذج (أو عدد قليل منه) في كل مرة للمستجيبين حتى لا يشعروا بالارتباك بسبب عدد الحقول في النموذج الخاص بك.

– قم بتقديم سؤال واحد أو حقل نموذج (أو عدد قليل منه) في كل مرة للمستجيبين حتى لا يشعروا بالارتباك بسبب عدد الحقول في النموذج الخاص بك. نماذج الآلة الحاسبة – تقديم عروض أسعار سهلة من خلال السماح للعملاء المحتملين بحساب التقديرات أثناء ملء نموذج عرض الأسعار الخاص بك.

– تقديم عروض أسعار سهلة من خلال السماح للعملاء المحتملين بحساب التقديرات أثناء ملء نموذج عرض الأسعار الخاص بك. الصفحات المقصودة – صمم صفحات مقصودة كاملة لبيع النماذج الخاصة بك حقًا وتشجيع الزائرين على ملئها.

– صمم صفحات مقصودة كاملة لبيع النماذج الخاصة بك حقًا وتشجيع الزائرين على ملئها. خيارات الدفع – جمع المدفوعات من Stripe وPayPal وAuthorize.net.

– جمع المدفوعات من Stripe وPayPal وAuthorize.net. المشاركات المقدمة من قبل المستخدم – استخدم عمليات إرسال النماذج لإنشاء منشورات وصفحات جديدة على موقعك. يمكن للمستجيبين أيضًا تعديل طلباتهم من الواجهة الأمامية.

– استخدم عمليات إرسال النماذج لإنشاء منشورات وصفحات جديدة على موقعك. يمكن للمستجيبين أيضًا تعديل طلباتهم من الواجهة الأمامية. الدلائل – على الرغم من أن Formidable Forms ليس مكونًا إضافيًا مخصصًا للدليل، إلا أنه يمكّنك من إنشاء أدلة، خاصة أدلة الأعمال والدلائل المهنية، من بياناتك الخاصة وعمليات إرسال النماذج.

– على الرغم من أن Formidable Forms ليس مكونًا إضافيًا مخصصًا للدليل، إلا أنه يمكّنك من إنشاء أدلة، خاصة أدلة الأعمال والدلائل المهنية، من بياناتك الخاصة وعمليات إرسال النماذج. استيراد و تصدير – استخدم ميزات الاستيراد والتصدير الخاصة بالمكون الإضافي لنقل النماذج والإدخالات وطرق العرض والأنماط إلى مواقع الويب الأخرى. يمكنك حتى استيراد الإدخالات من ملف CSV.

الايجابيات

سهلة الاستخدام والفهم. واجهة المستخدم (UI) نظيفة وتشبه المكونات الإضافية المألوفة لإنشاء الصفحات.

تخصيص الألوان والحدود وأنماط الحقول بدون تعليمات برمجية. تصميم Bootstrap متاح أيضًا.

اختيارات الصور باستخدام أزرار الاختيار.

النماذج تستجيب بشكل افتراضي.

تحتوي النماذج متعددة الصفحات على شريط تقدم وحفظ تلقائي.

قم بتضمين حقول مكررة في النماذج الخاصة بك حتى يتمكن المستجيبون من إضافة ردود إضافية إذا لزم الأمر.

السماح للمستجيبين بتحميل الملفات إلى النماذج.

يتضمن خيارات تسجيل المستخدم.

عرض المخططات والرسوم البيانية والإحصائيات من عمليات إرسال النماذج.

قم بتخصيص إشعارات البريد الإلكتروني (بما في ذلك عند إرسالها) على أساس كل مستخدم.

أنشئ الشهادات والمقترحات والفواتير بسرعة عن طريق تحويل عمليات إرسال النماذج إلى ملفات PDF.

يتضمن العديد من خيارات الحماية من البريد العشوائي، بما في ذلك reCAPTCHA وhCAPTCHA وAkismet وقائمة الحظر.

تمكنك حقول التاريخ من إنشاء نماذج جدولة المواعيد.

يمكن للمستجيبين مراجعة إجاباتهم قبل الإرسال.

يتيح لك تخصيص الحد الأقصى للعرض عن طريق ضبط الإعداد بدلاً من إجبارك على إضافة CSS مخصص إلى موقعك كما تفعل معظم المكونات الإضافية لنماذج WordPress.

يمكن للمطورين (أو حتى أولئك الذين انخرطوا في البرمجة قليلاً) تخصيص تخطيطات النماذج باستخدام HTML.

يمكن للمطورين وضع علامة بيضاء على منشئ النماذج للعملاء.

يتضمن دعمًا للنماذج التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

التكامل متاح لـ Slack.

التكامل متاح للحقول المخصصة المتقدمة.

التكامل متاح لـ Zapier.

التكامل متاح لـ Salesforce وHubspot وZendesk وZoho CRM.

عمليات التكامل متاحة لـ Mailchimp وAWeber وMailpoet وConstant Contact وCampaign Monitor وGetResponse وActiveCampaign وConvertKit وMailerLite وDrip.

سلبيات

باهظة الثمن مع هيكل تسعير معقد.

هناك حاجة إلى معرفة HTML الأساسية لجوانب معينة من تصميم النموذج، مثل عرض الحدود وخيارات الحشو.

التسعير

لدى Formidable Forms إصدار مجاني محدود، يمكنك تثبيته مباشرة من دليل المكونات الإضافية، ولكن القوة الحقيقية للمكون الإضافي تكمن في نسخته المتميزة.

يبدأ سعر Formidable Forms Pro بالخطة الأساسية بسعر 39.50 دولارًا للسنة الأولى و79 دولارًا لكل سنة لاحقة.

تأتي هذه الخطة مع ترخيص موقع واحد وأكثر من 65 قالب نموذج ونماذج متعددة الصفحات ومنطق شرطي وتحميل ملفات ومكررات ونماذج غير محدودة وإدخالات شهرية غير محدودة بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى.

ويتضمن أيضًا دعمًا قياسيًا، والذي يضمن الرد خلال 12 ساعة عمل.

يختار معظم العملاء خطة الأعمال (طبقة التسعير الثالثة للمكون الإضافي)، والتي تكلف 199.50 دولارًا للسنة الأولى و399 دولارًا للتجديدات السنوية.

تأتي هذه الخطة مع سبعة تراخيص للمواقع، وأكثر من 200 قالب نموذج، وآلة حاسبة، وتسجيل المستخدم، والاستطلاعات واستطلاعات الرأي، والاختبارات، ونماذج المحادثة، والتوقيعات، والمدفوعات، وعمليات التكامل الرئيسية.

ويتضمن أيضًا الدعم ذي الأولوية، والذي يضمن الاستجابة خلال ست ساعات عمل.

هناك أيضًا مستوى رابع يأتي مع تراخيص غير محدودة للموقع، واستجابات الدعم خلال أربع ساعات عمل، ودعم WooCommerce وعمليات تكامل إضافية.

تبلغ تكلفة هذا المستوى 299.50 دولارًا أمريكيًا للسنة الأولى و599 دولارًا أمريكيًا للتجديدات السنوية.

جميع الخطط مدعومة بضمان استعادة الأموال لمدة 14 يومًا.

2. نماذج كالي

نماذج كالي عبارة عن مكون إضافي بسيط لإنشاء نماذج WordPress يعرف بالضبط نوع المنتج الذي يريده.

أي أن مطوريها قاموا بإنشاء مكون إضافي بسيط لنموذج الاتصال يمكّنك من تصميم أنواع النماذج التي يحتاجها موقعك بدلاً من إنشاء منتج مليء بالميزات التي قد لا تستخدمها أبدًا وتضخيم الأسعار.

والأفضل من ذلك، أنه يحتوي على واحدة من أفضل واجهات المستخدم مقارنة بأي مكون إضافي لنماذج الاتصال، مما يجعله سهل الاستخدام بشكل لا يصدق أيضًا.

دلائل الميزات

السحب والإفلات منشئ – أنشئ النماذج عن طريق سحب الحقول وإسقاطها في المكان الذي يجب أن تكون فيه بدلاً من استخدام التعليمات البرمجية.

– أنشئ النماذج عن طريق سحب الحقول وإسقاطها في المكان الذي يجب أن تكون فيه بدلاً من استخدام التعليمات البرمجية. نماذج متعددة الصفحات – انشر أسئلتك وحقول النماذج عبر صفحات متعددة.

– انشر أسئلتك وحقول النماذج عبر صفحات متعددة. المنطق الشرطي – إظهار وإخفاء حقول نموذج محددة وفقًا لكيفية إجابة المشاركين على الأسئلة.

– إظهار وإخفاء حقول نموذج محددة وفقًا لكيفية إجابة المشاركين على الأسئلة. قوالب النماذج – قم باستيراد قوالب كاملة لتوفير الوقت أو إذا لم تكن متأكدًا مما تريد إضافته إلى النموذج الخاص بك.

– قم باستيراد قوالب كاملة لتوفير الوقت أو إذا لم تكن متأكدًا مما تريد إضافته إلى النموذج الخاص بك. حاسبة النموذج – إضافة قواعد الحساب إلى حقول نموذج محددة.

– إضافة قواعد الحساب إلى حقول نموذج محددة. المدفوعات – جمع المدفوعات من خلال تكامل PayPal و Stripe.

الايجابيات

يستخدم واجهة السحب والإفلات المألوفة.

على الرغم من تضمين حقول النموذج النموذجية، مثل أزرار الاختيار ومناطق النص، يمكنك أيضًا الوصول إلى حقل منتقي التاريخ والوقت، وحقل التصنيف، وحقل كلمة المرور، وحقل الشروط والأحكام.

يتيح للمستجيبين تحميل الملفات إلى النماذج.

يقوم بتشغيل إشعارات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة لعمليات إرسال النماذج للمسؤولين والمستجيبين على حدٍ سواء.

يوقف البريد العشوائي في مساراته من خلال تكامل reCAPTCHA وAkismet.

يتيح لك إنشاء نماذج تسجيل المستخدم.

يأتي مع حقل نموذج التوقيع الرقمي.

Webhooks متاحة للمطورين.

التكامل متاح لـ Slack.

التكامل متاح لـ Hubspot.

عمليات التكامل متاحة لـ Mailchimp وMailerLite وActiveCampaign وConvertKit وGetResponse وCampaign Monitor وBrevo وSendfox وMailpoet وMoosend.

هيكل تسعير بسيط.

سلبيات

لا يوجد دعم ذو أولوية.

لا يوجد خيار التسمية البيضاء.

لا توجد عمليات تكامل مباشرة مع Zapier أو الحقول المخصصة المتقدمة.

العديد من مقالات قاعدة المعرفة غامضة ولم يتم تحديثها منذ سنوات. على الرغم من سهولة استخدام Kali Forms نسبيًا، إلا أن هذه الحقيقة يمكن أن تجعل جوانب معينة من المكون الإضافي مربكة لبعض المستخدمين.

التسعير

لدى Kali Forms نسخة مجانية محدودة متاحة في دليل المكونات الإضافية.

هيكل التسعير الخاص بهم للإصدار المميز واضح ومباشر إلى حد ما حيث أن غالبية الميزات متوفرة مع جميع الخطط.

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الخطط في عدد المواقع التي يمكنك تثبيت الإصدار المميز عليها.

إليك هيكل التسعير:

بداية – 29 دولارًا في السنة؛ 1 موقع

– 29 دولارًا في السنة؛ 1 موقع مستقل – 49 دولارًا في السنة؛ 3 مواقع

– 49 دولارًا في السنة؛ 3 مواقع أعمال صغيرة – 69 دولارًا في السنة؛ 15 موقعا

– 69 دولارًا في السنة؛ 15 موقعا وكالة – 89 دولارًا في السنة؛ مواقع غير محدودة

جميع الخطط تأتي بأشكال غير محدودة.

تمنحك خطة المستوى 2 إمكانية الوصول إلى تكامل Google Analytics.

تمنحك خطة المستوى 3 إمكانية الوصول إلى خطافات الويب وتكامل Stripe وميزات التجارة الإلكترونية المتقدمة وإشعارات الرسائل القصيرة ونماذج تسجيل المستخدم وحقول التوقيع الرقمي.

تسمح لك الخطة النهائية بإرسال بيانات إرسال النموذج إلى جداول بيانات Google.

جميع الخطط مدعومة بسياسة استرداد الأموال لمدة 14 يومًا.

اقرأ مراجعة نماذج كالي الخاصة بنا.

3. نماذج WP

نماذج الفسفور الأبيض تم إطلاقه في عام 2016 وأصبح واحدًا من المكونات الإضافية الأكثر شيوعًا لنماذج الاتصال على الويب مع أكثر من 5 ملايين عملية تثبيت نشطة.

إنها جزء من عائلة Awesome Motive، إلى جانب WPBeginner وMonsterInsights وOptinMonster وSeedProd والمزيد.

تم تأسيس WPForms كبديل للمكونات الإضافية مثل Contact Form 7، والتي لم تكن بديهية قدر الإمكان.

على هذا النحو، أصبحت WPForms واحدة من أولى المكونات الإضافية لنماذج الاتصال التي تقدم أداة إنشاء نماذج السحب والإفلات، مما ساعدها بالتأكيد على أن تصبح شائعة كما هي الآن.

دلائل الميزات

منشئ نماذج السحب والإفلات – قم بإسقاط حقول جديدة في النموذج الخاص بك بسهولة، وقم بتكوين الإعدادات لكل حقل بدون كود.

– قم بإسقاط حقول جديدة في النموذج الخاص بك بسهولة، وقم بتكوين الإعدادات لكل حقل بدون كود. أكثر من 600 قالب نموذج – يحتوي WPForms على مكتبة ضخمة تضم مئات ومئات من قوالب النماذج مع إضافة المزيد بين الحين والآخر.

– يحتوي WPForms على مكتبة ضخمة تضم مئات ومئات من قوالب النماذج مع إضافة المزيد بين الحين والآخر. المنطق الشرطي – قم بإعداد النماذج بحيث تتغير عندما يقوم المستخدمون بملءها. تعتمد التغييرات على الإجابات التي يقدمها المستجيبون لكل مجال.

– قم بإعداد النماذج بحيث تتغير عندما يقوم المستخدمون بملءها. تعتمد التغييرات على الإجابات التي يقدمها المستجيبون لكل مجال. نماذج متعددة الصفحات – تشجيع عمليات إرسال النماذج عن طريق تقسيم عدد هائل من حقول النموذج إلى صفحات متعددة.

– تشجيع عمليات إرسال النماذج عن طريق تقسيم عدد هائل من حقول النموذج إلى صفحات متعددة. المسوحات واستطلاعات الرأي – تتيح لك خيارات حقل WPForms إعداد النماذج التي تعمل مثل الاستطلاعات أو استطلاعات الرأي.

– تتيح لك خيارات حقل WPForms إعداد النماذج التي تعمل مثل الاستطلاعات أو استطلاعات الرأي. نماذج المحادثة – قم بإنشاء نماذج تفاعلية تسلط الضوء على سؤال واحد في كل مرة للمستخدمين.

– قم بإنشاء نماذج تفاعلية تسلط الضوء على سؤال واحد في كل مرة للمستخدمين. التقديمات الأمامية – يمنحك خيار السماح للمستخدمين بإرسال منشوراتهم الخاصة من خلال النماذج بدلاً من الوصول إلى منطقة الإدارة.

– يمنحك خيار السماح للمستخدمين بإرسال منشوراتهم الخاصة من خلال النماذج بدلاً من الوصول إلى منطقة الإدارة. الصفحات المقصودة – تصميم صفحات كاملة خالية من التشتيت لنماذجك.

– تصميم صفحات كاملة خالية من التشتيت لنماذجك. التخلي عن النموذج – على غرار ميزة التخلي عن سلة التسوق المتوفرة في حلول التجارة الإلكترونية، تتيح لك ميزة التخلي عن النموذج إرسال تذكيرات إلى المستخدمين الذين قاموا بملء النماذج جزئيًا فقط.

– على غرار ميزة التخلي عن سلة التسوق المتوفرة في حلول التجارة الإلكترونية، تتيح لك ميزة التخلي عن النموذج إرسال تذكيرات إلى المستخدمين الذين قاموا بملء النماذج جزئيًا فقط. خيارات الدفع – السماح للمستخدمين بإرسال المدفوعات عبر PayPal أو Stripe أو Authorize.net أو Square.

– السماح للمستخدمين بإرسال المدفوعات عبر PayPal أو Stripe أو Authorize.net أو Square. رحلات المستخدم – تعرف على الصفحات التي يزورها المستخدمون قبل إرسال النماذج.

الايجابيات

واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام ومألوفة.

جميع النماذج تستجيب بشكل افتراضي.

تبقيك إشعارات البريد الإلكتروني أنت وفريقك على اطلاع دائم بعمليات إرسال النماذج الجديدة.

يتضمن دعمًا لتحميل الملفات.

يتيح لك إنشاء نماذج تسجيل المستخدم.

لديه حل CAPTCHA الخاص به ولكنه يتيح لك أيضًا استخدام reCAPTCHA أو hCAPTCHA.

التوقيعات الرقمية متاحة كحقل.

قم بتعيين الأذونات وقواعد التحكم في الوصول للنماذج الفردية، وقم بحظر المستخدمين الذين لا يستوفون المتطلبات الضرورية.

التكامل متاح لـ Zapier.

التكامل متاح لـ Salesforce وHubSpot.

تتوفر عمليات التكامل Constant Contact وAWeber وMailchimp وGetResponse وCampaign Monitor وActiveCampaign وDrip وMailerLite وBrevo.

يعمل مع الحقول المخصصة المتقدمة.

تصدير البيانات إلى جداول بيانات Google.

يتضمن الوصول إلى خطافات الويب للمطورين.

سلبيات

غالي. على سبيل المثال، ستدفع 599 دولارًا سنويًا مقابل تكامل Hubspot والوصول إلى خطافات الويب عندما تقدم المكونات الإضافية الأخرى لنماذج الاتصال هذه الميزات مقابل أقل من 100 دولار.

تتوفر فقط خيارات النمط الأساسية، مثل الألوان وعرض الحدود. يجب تطبيق الأنماط الأخرى باستخدام CSS المخصص.

التسعير

تتمتع WPForms، مثل Formidable Forms، ببنية تسعير معقدة حيث تفتح كل خطة ميزات إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، مثل Formidable Forms، تقدم WPForms خصومات للسنة الأولى.

خذ الخطة الأولى، على سبيل المثال. يكلف 49.50 دولارًا للسنة الأولى، ثم 99 دولارًا سنويًا للتجديدات.

تأتي هذه الخطة بعدد غير محدود من النماذج والمستخدمين وترخيص مميز لموقع واحد.

ستحصل أيضًا على قوالب النماذج وحقول النماذج المتقدمة والمنطق الشرطي والنماذج متعددة الصفحات وتخطيطات النماذج وصفحات الشكر المشروطة ودعم منشئ الصفحات المخصص.

تبلغ تكلفة خطة Plus 99.50 دولارًا للسنة الأولى و199 دولارًا سنويًا للتجديدات.

يتضمن ثلاثة تراخيص للمواقع بالإضافة إلى عمليات تكامل التسويق وأتمتة النماذج.

تبلغ تكلفة الخطة الاحترافية 199.50 دولارًا للسنة الأولى، ثم 399 دولارًا سنويًا للتجديدات.

يتضمن خمسة تراخيص للمواقع وخيارات الدفع والمزيد من ميزات النماذج وأدوات التحويل.

تبلغ تكلفة خطة Elite 299.50 دولارًا للسنة الأولى، ثم 599 دولارًا سنويًا للتجديدات.

يتضمن تراخيص غير محدودة للمواقع وعمليات تكامل رئيسية ودعم متعدد المواقع.

جميع الخطط مدعومة بسياسة استرداد الأموال لمدة 14 يومًا. تقدم الخطط المختلفة مستويات مختلفة من الدعم.

اقرأ مراجعة WPForms الخاصة بنا.

4. أشكال الجاذبية

أشكال الجاذبية لقد كان عنصرًا أساسيًا في مجتمع WordPress لأكثر من 15 عامًا.

تم إطلاقه في عام 2008 كواحد من أولى المكونات الإضافية المميزة لنماذج الاتصال في WordPress المتاحة لهذه الصناعة.

حتى مع إطلاق المزيد والمزيد من المكونات الإضافية لـ WordPress، تظل Gravity Forms ذات صلة من خلال التكيف مع احتياجات المستهلكين وتوقعاتهم، وإصدار ميزات جديدة، والتوافق مع معايير WordPress الجديدة، مثل إصدار محرر الكتل.

تعد Gravity Forms اليوم واحدة من أسهل المكونات الإضافية لنماذج الاتصال المميزة وأقلها تكلفةً والمتوفرة لمستخدمي WordPress.

دلائل الميزات

منشئ نماذج السحب والإفلات – قم بإسقاط الحقول الفردية في النموذج الخاص بك لإنشائه، وحتى اختيار ما إذا كان يجب على الحقول الجديدة إنشاء أعمدة جديدة أو الحصول على صفوف خاصة بها أثناء سحبها.

– قم بإسقاط الحقول الفردية في النموذج الخاص بك لإنشائه، وحتى اختيار ما إذا كان يجب على الحقول الجديدة إنشاء أعمدة جديدة أو الحصول على صفوف خاصة بها أثناء سحبها. المنطق الشرطي – قم بتخصيص حقول محددة بحيث تظهر أو تظل مخفية بناءً على ردود المستخدم على الحقول الأخرى.

– قم بتخصيص حقول محددة بحيث تظهر أو تظل مخفية بناءً على ردود المستخدم على الحقول الأخرى. نماذج متعددة الصفحات – قم بتقسيم النماذج والاستطلاعات الطويلة إلى صفحات متعددة يسهل استيعابها.

– قم بتقسيم النماذج والاستطلاعات الطويلة إلى صفحات متعددة يسهل استيعابها. نماذج الآلة الحاسبة – توفير التقديرات في الوقت الحقيقي عن طريق إضافة الحسابات إلى النماذج الخاصة بك.

– توفير التقديرات في الوقت الحقيقي عن طريق إضافة الحسابات إلى النماذج الخاصة بك. الإختبارات – اختبر المستخدمين من خلال الاختبارات التفاعلية. يمكنك أيضًا تضمين خيارات زر اختيار الصورة.

– اختبر المستخدمين من خلال الاختبارات التفاعلية. يمكنك أيضًا تضمين خيارات زر اختيار الصورة. المسوحات واستطلاعات الرأي – احصل على تعليقات العملاء الرئيسية عن طريق إنشاء نماذج تحتوي على حقول تعمل مثل الاستطلاعات واستطلاعات الرأي.

– احصل على تعليقات العملاء الرئيسية عن طريق إنشاء نماذج تحتوي على حقول تعمل مثل الاستطلاعات واستطلاعات الرأي. الحقول الديناميكية – تعبئة الحقول اللاحقة تلقائيًا بناءً على ردود المستخدم على الحقول السابقة.

– تعبئة الحقول اللاحقة تلقائيًا بناءً على ردود المستخدم على الحقول السابقة. منطق البريد الإلكتروني – استخدم المنطق الشرطي واختيارات المستخدم لتحديد من يتلقى الإشعارات وما الذي يتلقون الإشعارات عنه.

– استخدم المنطق الشرطي واختيارات المستخدم لتحديد من يتلقى الإشعارات وما الذي يتلقون الإشعارات عنه. خيارات الدفع – تتضمن Gravity Forms عمليات تكامل مع PayPal وStripe وSquare وAuthorize.net.

– تتضمن Gravity Forms عمليات تكامل مع PayPal وStripe وSquare وAuthorize.net. تحويل إلى ملفات PDF – تحويل إدخالات النموذج إلى ملفات PDF.

– تحويل إدخالات النموذج إلى ملفات PDF. التسعير المشروط – تخصيص الأسعار أثناء قيام المستخدمين بملء النماذج.

– تخصيص الأسعار أثناء قيام المستخدمين بملء النماذج. أشكال معقدة – أشكال متداخلة داخل أشكال أخرى.

– أشكال متداخلة داخل أشكال أخرى. استيراد و تصدير – قم بتصدير النماذج الخاصة بك، واستيرادها إلى المواقع الأخرى التي تم تثبيت Gravity Forms عليها.

الايجابيات

أكثر فعالية من حيث التكلفة من المكونات الإضافية الأخرى لنماذج الاتصال في WordPress.

يحتوي على عرض توضيحي كامل يمكنك استخدامه لمنح البرنامج الإضافي تجربة قيادة نظرًا لعدم توفر نسخة مجانية منه.

جميع النماذج تستجيب للجوال.

يتيح لك قبول تحميلات الملفات من المجيبين.

يسمح لك بجمع التوقيعات الرقمية من المستجيبين.

الخيارات المتاحة لعرض الإدخالات على الواجهة الأمامية مع المخططات والرسوم البيانية.

اسمح للمستجيبين بمعاينة إجاباتهم قبل الإرسال.

لديه الكثير من عمليات التكامل أكثر من المكونات الإضافية الأخرى في هذه القائمة. هناك الكثير مما يجب إدراجه، ولكنها تتضمن عمليات تكامل للتسويق عبر البريد الإلكتروني، والحماية من البريد العشوائي، وبوابات الدفع، وإدارة المشاريع، والتواصل الجماعي، وإدارة علاقات العملاء.

واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب المتاحة للمطورين.

سلبيات

تتطلب العديد من خيارات التصميم CSS مخصصًا، وهو أمر ليس سهل الاستخدام للغاية في عصر منشئي مواقع الويب الذين يسمحون لك بتخصيص الأنماط باستخدام الأزرار وشرائح التمرير.

التسعير

لدى Gravity Forms ثلاث خطط:

أساسي – 59 دولارًا في السنة

– 59 دولارًا في السنة طليعة – 159 دولارًا في السنة

– 159 دولارًا في السنة نخبة – 259 دولارًا في السنة

يعمل Basic لموقع WordPress واحد ويمنحك الوصول إلى الدعم القياسي.

يمكنك أيضًا الحصول على عمليات تكامل أساسية لتسويق البريد الإلكتروني ومعظم الميزات التي يقدمها البرنامج الإضافي.

يعمل Pro لثلاثة مواقع ويتمتع بدعم قياسي.

يمكنك الوصول إلى بوابة الدفع وإدارة المشاريع وتواصل الفريق وتكامل إدارة علاقات العملاء.

تعمل Elite مع عدد غير محدود من المواقع، ويمكنك الوصول إلى الدعم ذو الأولوية ومواقع WordPress المتعددة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى عدد قليل من عمليات التكامل بالإضافة إلى التحديدات المتسلسلة والكوبونات والإشراف والإدخالات الجزئية واستطلاعات الرأي والاختبارات والتوقيعات والاستطلاعات وتسجيلات المستخدمين وخطافات الويب.

جميع الخطط مدعومة بسياسة استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.

5. المُنشئ

المنسق هو البرنامج الإضافي المجاني الخاص بـ WPMU DEV.

إنه مكون إضافي بسيط فيما يتعلق بواجهة المستخدم الخاصة به، ولكنه قوي جدًا لكونه مكونًا إضافيًا مجانيًا في المقام الأول.

إنه لأمر رائع أن يكون كل ما تحتاجه هو نموذج اتصال أساسي.

دلائل الميزات

منشئ النموذج – ليس منشئًا للسحب والإفلات، ولكن واجهة المستخدم الخاصة بهذا المكون الإضافي تجعل من السهل إضافة الحقول إلى النموذج الخاص بك.

– ليس منشئًا للسحب والإفلات، ولكن واجهة المستخدم الخاصة بهذا المكون الإضافي تجعل من السهل إضافة الحقول إلى النموذج الخاص بك. استطلاعات الرأي – جمع تعليقات المستخدمين باستخدام نماذج الاستطلاع.

– جمع تعليقات المستخدمين باستخدام نماذج الاستطلاع. نماذج الآلة الحاسبة – تقديم عروض الأسعار في الوقت الفعلي باستخدام خيارات الآلة الحاسبة الخاصة بـ Forminator.

– تقديم عروض الأسعار في الوقت الفعلي باستخدام خيارات الآلة الحاسبة الخاصة بـ Forminator. خيارات الدفع – إنشاء نماذج الدفع، وتحصيل المدفوعات من العملاء عبر Stripe وPayPal.

– إنشاء نماذج الدفع، وتحصيل المدفوعات من العملاء عبر Stripe وPayPal. حقول منتقي التاريخ والوقت – إنشاء نماذج جدولة المواعيد باستخدام حقول منتقي التاريخ والوقت الخاصة بالمكون الإضافي.

– إنشاء نماذج جدولة المواعيد باستخدام حقول منتقي التاريخ والوقت الخاصة بالمكون الإضافي. نماذج تسجيل المستخدم – إنشاء نماذج تسجيل الدخول وتسجيل المستخدم المخصصة.

– إنشاء نماذج تسجيل الدخول وتسجيل المستخدم المخصصة. التقديمات الأمامية – السماح للمستخدمين باستخدام النماذج لإرسال المشاركات إلى موقعك على الواجهة الأمامية.

– السماح للمستخدمين باستخدام النماذج لإرسال المشاركات إلى موقعك على الواجهة الأمامية. توجيه البريد الإلكتروني – تخصيص إشعارات البريد الإلكتروني لفريقك والمستجيبين.

الايجابيات

سهل الاستخدام.

قوية إلى حد ما بالنسبة للمكون الإضافي المجاني.

يتيح لك جمع التوقيعات الرقمية.

يسمح لك بتمكين تحميل الملفات للنماذج.

يتمتع بالحماية من البريد العشوائي من خلال Akismet وreCAPTCHA.

واجهة برمجة التطبيقات وخطافات الويب متاحة للمطورين.

التكامل متاح لـ Slack وTrello.

التكامل متاح لـ Hubspot.

عمليات التكامل متاحة لـ Mailchimp وAweber وCampaign Monitor وActiveCampaign.

يسمح لك بتصدير بيانات النموذج إلى جداول بيانات Google.

سلبيات

لا يوجد منطق مشروط.

لا يتم تضمين النماذج متعددة الصفحات والمحادثة.

تعتمد خيارات تصميم الحقل بشكل كامل على فئات CSS.

التسعير

Forminator هو مكون إضافي مجاني لنماذج WordPress في معظم الأحيان.

يمنحك Forminator Pro إمكانية الوصول إلى اشتراكات Stripe وميزات التوقيع الرقمي.

يكلف هذا 7.50 دولارًا شهريًا بعد تجربة مدتها سبعة أيام.

هناك سياسة استرداد لمدة 30 يومًا، ويمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت.

افكار اخيرة

مع توفر العديد من المكونات الإضافية لنماذج الاتصال في WordPress في الصناعة، قد يكون من الصعب اتخاذ قرار بشأن واحدة منها.

من الأفضل أن تبني قرارك على أنواع النماذج التي تحتاج إلى إنشائها.

على سبيل المثال، إذا كنت تقدم الخدمات فقط من خلال عروض الأسعار المخصصة، فاستخدم مكونًا إضافيًا يتضمن نماذج الآلة الحاسبة وحتى نماذج الدفع.

نظرًا لأن العديد من المكونات الإضافية تقدم نفس الميزات، فيجب عليك أيضًا التفكير في عدد تراخيص الموقع التي ستحتاج إليها، وميزانيتك وأي عمليات تكامل ستحتاج إليها.

مرة أخرى، نوصي باستخدام Formidable Forms لأنه يسمح لك بإنشاء نماذج متقدمة كما أنه سهل الاستخدام للغاية عند مقارنته بالمكونات الإضافية التي تقدم ميزات مماثلة.

بخلاف ذلك، تعتبر Kali Forms رائعة من حيث البساطة والقدرة على تحمل التكاليف.

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