ستساعدك المقالة التالية: أفضل 5 اتحادات ائتمانية في ألبرتا عام 2023

كانت الاتحادات الائتمانية بديلاً شائعًا للبنوك في كندا لعقود عديدة ، وهناك الكثير للاختيار من بينها في ألبرتا.

تأسس أول اتحاد ائتماني في كندا في عام 1900 على يد ألفونس ديجاردان في كيبيك. منذ ذلك الحين ، تم إنشاء المزيد.

بينما لا تزال البنوك الخمسة الكبرى في كندا مهيمنة ، تقدم الاتحادات الائتمانية في ألبرتا بديلاً شائعًا للاحتياجات المصرفية الشخصية والتجارية.

في هذا الدليل لأفضل اتحادات ائتمانية في ألبرتا ، نلقي نظرة فاحصة على Servus Credit Union و connectFirst Credit Union و Vision Credit Union و Bow Valley Credit Union و First Choice Savings and Credit Union.

سنقوم أيضًا بفحص إيجابيات وسلبيات الاتحادات الائتمانية ، وما الذي يجعلها مختلفة عن البنوك ، ومدى أمانها.

ما هو اتحاد الائتمان؟

الاتحادات الائتمانية هي تعاونيات مالية تم إنشاؤها لمساعدة المجتمع بدلاً من التركيز فقط على تحقيق الربح.

يوجد أكثر من 200 منهم في كندا ، ويمتلكهم أعضاؤهم. لكل عضو حصة في الاتحاد الائتماني ، ويصوتون لمجلس الإدارة ويشاركون الأرباح.

وفقًا لجمعية الاتحاد الائتماني الكندي (CCUA) ، في الربع الثاني من عام 2022 ، كان هناك 212 اتحاد ائتماني (لا يشمل كيبيك) بأصول مجمعة مجمعة بقيمة 302.6 مليار دولار.

تتمثل إحدى الأفكار الرئيسية وراء الاتحادات الائتمانية في أنها ترد الجميل لأعضائها وتساهم في الاقتصاد المحلي. على هذا النحو ، غالبًا ما يساعدون مجتمعاتهم من خلال التبرع وتقديم الرعاية وتقديم المنح الدراسية وتوفير رأس المال للشركات الصغيرة.

أفضل اتحادات ائتمانية في ألبرتا

تعمل العديد من الاتحادات الائتمانية في ألبرتا. فيما يلي خمسة من أفضل الأشياء التي قد ترغب في استخدامها:

1. اتحاد تسليف سيرفوس

كان Servus Credit Union رابع أكبر اتحاد ائتماني في كندا في عام 2022 ، وفقًا لتقرير CCUA المرتبط أعلاه.

تعود جذورها إلى عام 1938 ، عندما تم تأسيسها كأول اتحاد ائتماني في ألبرتا. لديها الآن أكثر من 100 فرع في جميع أنحاء ألبرتا وحوالي 400000 عضو.

يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الشخصية ، بما في ذلك الحسابات المصرفية ، والرهون العقارية ، والقروض ، والتأمين ، إلخ. بالإضافة إلى ذلك ، لديه العديد من بطاقات الائتمان للاختيار من بينها ومجموعة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

لديها العديد من المنتجات الاستثمارية ، بما في ذلك TFSAs و RRSPs وغيرها. كما يقدم استراتيجية الثروة والتخطيط العقاري وتخطيط التقاعد.

بالإضافة إلى ذلك ، يقدم خدمات مصرفية للأعمال ، بما في ذلك الحسابات المصرفية التجارية وبطاقات الائتمان التجارية والخدمات مثل تخطيط التعاقب.

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2. connectFirst Credit Union

connectFirst Credit Union هو ثاني أكبر اتحاد ائتماني في كندا وواحد من أكبر اتحاد ائتماني في ألبرتا.

تم تشكيلها من خلال اندماج العديد من الاتحادات الائتمانية ، بما في ذلك First Calgary Financial ، التي تأسست عام 1938. لديها تاريخ طويل في خدمة المجتمع ، ولديها حاليًا أكثر من 40 فرعًا في المجتمعات عبر ألبرتا.

تقدم connectFirst مجموعة مختارة من الحسابات المصرفية ، بما في ذلك حساب مجاني للأطفال والعديد من حسابات التوفير. يمكنك أيضًا العثور على العديد من الرهون العقارية ، بما في ذلك الرهون العقارية ذات السعر الثابت والمتغير والسحب على المكشوف وخطوط الائتمان والقروض الشخصية.

تقدم مجموعة من المنتجات الاستثمارية ، بما في ذلك الصناديق المشتركة والودائع لأجل و RRSPs و TFSAs والمزيد.

يمكنك أيضًا الوصول إلى الخدمات المصرفية للأعمال مثل الحسابات والمدخرات ومنتجات التأمين والاستثمار والخدمات الزراعية ، بما في ذلك الرهون العقارية والتأمين. كما يوفر الوصول إلى مستشاري الثروة للمساعدة في التخطيط المالي والاستثمار.

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3. رؤية الاتحاد الائتماني

مع أكثر من 36000 عضو وتاريخ يعود إلى 70 عامًا ، يعد Vision Credit Union أحد أفضل الاتحادات الائتمانية في ألبرتا.

بدأت بافتتاح أول فرع لها في كامروز ، وهي الآن ثالث أكبر اتحاد ائتماني في المقاطعة ، بأكثر من 2 مليار دولار من الأصول و 23 فرعًا.

يقدم العديد من المنتجات المصرفية اليومية ، بما في ذلك العديد من الحسابات الجارية وحسابات التوفير ، بالإضافة إلى القروض ، بما في ذلك القروض الشخصية وخطوط الائتمان والرهون العقارية والسحب على المكشوف والعديد من بطاقات الائتمان.

يمكنك الاستثمار مع الصناديق المشتركة وحسابات التوفير المعفاة من الضرائب (TFSAs) و RRIFs و RESPs.

تقدم Vision Credit Union أيضًا مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأعمال التجارية والزراعة ، بما في ذلك الحسابات المصرفية والقروض والتأمين والرهون العقارية التجارية وخطوط الائتمان وبطاقات الائتمان والتأمين.

4.

Bow Valley Credit Union

Bow Valley Credit Union هي واحدة من أصغر الاتحادات الائتمانية في ألبرتا ، مع ستة فروع فقط تقع في Bow Valley Corridor.

تأسست عام 1953 وتقدم مجموعة من الخدمات المصرفية الشخصية ، بما في ذلك ثمانية حسابات مصرفية وحساب توفير بدون حد أدنى للرصيد والرهون العقارية وخطوط الائتمان والقروض الشخصية والسحب على المكشوف وخمس بطاقات ائتمان.

لديها مجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية ، بما في ذلك RRSPs و TFSAs و RRIFs والمزيد ، كما أنها تقدم منتجات التأمين ، بما في ذلك التأمين على المنزل والتأمين على الحياة.

بالإضافة إلى ذلك ، لديها مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية للأعمال ، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير ، والقروض التجارية ، وبطاقات الائتمان التجارية ، والرهون العقارية التجارية.

5. الاختيار الأول لاتحاد التسليف والادخار

مع 17000 عضو وستة فروع ، يعتبر 1st Choice Savings and Credit Union واحدًا آخر من الاتحادات الائتمانية الأصغر. لكن لديها أكثر من 75 عامًا من التاريخ وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية.

يتضمن ذلك ستة حسابات جارية شخصية وثلاثة حسابات توفير ومجموعة مختارة من بطاقات الائتمان ومجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية ، بما في ذلك RRSPs و RDSPs و RRIFs والمزيد.

كما يوفر العديد من القروض العقارية وخطوط الائتمان والقروض ، بما في ذلك القروض الشخصية وقروض السيارات.

لديها مجموعة واسعة من المنتجات للشركات ، بما في ذلك ثلاث بطاقات ائتمان تجارية ، وقروض تجارية ورهون عقارية ، ومنتجات زراعية متخصصة.

الاتحادات الائتمانية مقابل البنوك

تقدم الاتحادات الائتمانية منتجات وخدمات مماثلة للبنوك ، مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير وبطاقات الخصم والائتمان.

يتمثل الاختلاف الأكبر بين الاتحادات الائتمانية والبنوك في أن البنوك هي شركات خاصة تهدف إلى تحقيق ربح ، في حين أن الاتحادات الائتمانية مملوكة لأعضائها.

تركز الاتحادات الائتمانية على تزويد أعضائها بأفضل المنتجات والخدمات. غالبًا ما يتم إعادة استثمار الأرباح في المجتمع المحلي أو توزيعها كأرباح.

هناك بعض الاختلافات المهمة الأخرى:

غالبًا ما تركز الاتحادات الائتمانية بشدة على خدمة العملاء. لديهم سمعة جيدة في هذا الأمر وعادة ما يُنظر إليهم على أنهم أفضل من البنوك في هذا الصدد.

غالبًا ما توفر أسعار فائدة أقل مقارنة بالبنوك الكبيرة. ومع ذلك ، هذا ليس هو الحال دائمًا ؛ تقدم البنوك عبر الإنترنت أيضًا أسعارًا جيدة.

تميل رسوم المنتجات مثل الحسابات الجارية أيضًا إلى أن تكون أقل ، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا.

يختلف الهيكل الانتخابي عن الاتحادات الائتمانية. أعضاء الاتحادات الائتمانية هم أيضًا مالكون ، لذلك يكون لهم رأي في كيفية إدارتها ، وهو ما ينطوي على انتخاب مجلس الإدارة.

تركز الاتحادات الائتمانية بشدة على التثقيف المالي ، وتوفير المعلومات لأعضائها حول التخطيط المالي وكيفية إدارة الديون.

الاتحادات الائتمانية لديها تركيز قوي على دعم المجتمع المحلي.

البنوك الكبيرة لديها فروع في جميع أنحاء كندا أكثر من الاتحادات الائتمانية ، والتي تميل إلى أن تكون مقصورة على مناطق أصغر.

هل اتحادات ألبرتا الائتمانية آمنة؟

أحد المخاوف التي قد تكون لديك بشأن الاتحادات الائتمانية هو ما إذا كانت خيارًا آمنًا مقارنة بالبنك. الجواب نعم؛ فهي آمنة للاستخدام.

تغطي المؤسسة الكندية للتأمين على الودائع (CDIC) الودائع في كندا في حالة انهيار مؤسسة مالية. يغطي هذا البنوك والاتحادات الائتمانية الخاضعة للتنظيم الفيدرالي.

لكن جميع المقاطعات في كندا لديها شركة تأمين على الودائع تضمن ودائع أعضاء الاتحاد الائتماني وتشرف على الامتثال. في ألبرتا ، هذه هي مؤسسة ضمان الودائع من اتحاد التسليف والادخار في ألبرتا.

يوفر الحماية لمنتجات الودائع مثل الادخار والودائع لأجل. ومع ذلك ، لا يتم تغطية بعض الأشياء ، بما في ذلك الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة وأذون الخزانة والمزيد.

أسئلة وأجوبة

ما هو أكثر اتحاد ائتماني موثوق به؟

جميع الاتحادات الائتمانية في ألبرتا جديرة بالثقة وذات سمعة طيبة. يعود تاريخ العديد منها إلى عقود ، ويتم تغطيتها من قبل مؤسسة ضمان الودائع في اتحاد التسليف والادخار في ألبرتا.

ما هو أكبر اتحاد ائتماني في ألبرتا؟

Servus Credit Union هو أكبر اتحاد ائتماني في ألبرتا ، مع أكثر من 100 فرع في جميع أنحاء المقاطعة وأعضاء أقل بقليل من 400000.

هل من الأفضل الانضمام إلى اتحاد ائتماني أم بنك؟

ذلك يعتمد على ما تحتاجه. تقدم الاتحادات الائتمانية منتجات وخدمات مماثلة للبنوك ، لذلك يجدر النظر في الخيارات المختلفة وتحديد الأفضل لظروفك.

هل الاتحادات الائتمانية تحسن درجة الائتمان الخاصة بك؟

إذا حصلت على قرض أو بطاقة ائتمان من اتحاد ائتماني وقمت بسداد أقساطك في الوقت المحدد ، فيمكنك تحسين درجة الائتمان الخاصة بك.

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