ستساعدك المقالة التالية: أفضل 5 صناديق استثمار متداولة للخزانة في كندا لعام 2023: الاستثمار في سندات الخزينة الآمنة

غالبًا ما يساء فهم سندات الخزانة وتجاهل الأصول الاستثمارية في كندا. يتم إصدار سندات الدين هذه من قبل كل من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات كوسيلة لزيادة رأس المال.

إنها مضمونة بنسبة 100٪ وتدفع سعر فائدة محدد على استثمارك الأولي. في كندا ، تعد سندات الخزانة من بين أكثر الاستثمارات أمانًا التي يمكن القيام بها وهي بديل جيد لتقلبات سوق الأسهم.

يمكن للمستثمرين الكنديين شراء سندات الخزانة مباشرة من الحكومة أو من خلال صناديق الخزينة ETFs في أي وساطة في كندا. تمتلك صناديق الاستثمار المتداولة للخزانة قصيرة الأجل أصولًا مختلفة مثل أذون الخزانة (استحقاق قصير الأجل) وسندات الخزانة (استحقاق طويل الأجل).

توفر صناديق الاستثمار المتداولة في الخزانة في كندا عائد توزيع شهري ، ولكن على عكس شراء أصول الخزانة ، لا يستعيد المستثمرون استثماراتهم الأولية. بدلاً من ذلك ، سيواصل مزود ETF إعادة موازنة ETF مع أصول الخزانة الجديدة. سوف تجمع التوزيعات الشهرية طالما أنك تمتلك ETF في حسابك.

هناك بالتأكيد فائدة من الاحتفاظ بصناديق ETF للخزينة في محفظتك خلال أوقات تقلبات السوق. لسوء الحظ ، لن ترى نفس ارتفاع رأس المال كما هو الحال مع صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم أو الأسهم.

في هذه المقالة ، سنناقش ونقارن بين أفضل 5 صناديق استثمار متداولة في كندا لعام 2023.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل للخزانة في كندا 2023

في أبريل 2023 ، كشفت Horizons ETFs النقاب عن أول صناديق ETF على الإطلاق قصير الأجل T-Bill في كندا يتم تداولها في TSX. هذه الصناديق هي عبارة عن صناديق ETF من 0 إلى 3 أشهر توفر للمستثمرين عائد توزيع جيد. فيما يلي تفاصيل صندوقي Horizons T-Bill ETFs الجديدين.

Horizons 0-3 أشهر ETF الكندية T-Bills

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول مؤسسة التدريب الأوروبية هذه:

رمز السهم: CBIL.TO

CBIL.TO تاريخ الانشاء: 12 أبريل 2023

12 أبريل 2023 ممتلكات تحت اشراف الإدارة: 30 مليون دولار

30 مليون دولار الرسوم الادارية: 0.10٪

0.10٪ عدد المقتنيات: 7

7 العائد المستهدف: 4.23٪

تمتلك T-Bills ETF الآفاق 0-3 أشهر محفظة من سندات الخزانة الحكومية الكندية قصيرة الأجل للغاية. تتمتع ETF بتصنيف منخفض المخاطر وعائد مستهدف يبلغ 4.23٪ ، والذي سيتم دفعه كل شهر.

CBIL.TO هي مؤسسة T-Bill الكندية الجديدة تمامًا والتي لم تعلن بعد عن MER الرسمي. رسوم الإدارة الحالية 0.10٪. الهدف من ETF هذا هو توفير التعرض للكنديين

من المقرر أن تنضج أذون الخزانة الحكومية في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

صندوق Horizons من 0 إلى 3 أشهر ETF في سندات الخزينة الأمريكية

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول مؤسسة التدريب الأوروبية هذه:

رمز السهم: UBIL-U.TO

UBIL-U.TO تاريخ الانشاء: 12 أبريل 2023

12 أبريل 2023 ممتلكات تحت اشراف الإدارة: 36 مليون دولار

36 مليون دولار الرسوم الادارية: 0.12٪

0.12٪ عدد المقتنيات: 6

6 العائد المستهدف: 4.25٪

UBIL.TO هي مؤسسة Horizons 0-3 أشهر US T-Bills ETF بنفس تاريخ بدء CBIL.TO. هذا الصندوق لديه رسوم إدارية أعلى قليلاً بنسبة 0.12٪ وعائد مستهدف 4.25٪ للتوزيعات الشهرية.

أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في الخزانة في كندا [Year]

1. صندوق سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل من TD

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول مؤسسة التدريب الأوروبية هذه:

رمز السهم: TULB.TO

TULB.TO تاريخ الانشاء: 18 نوفمبر 2019

18 نوفمبر 2019 ممتلكات تحت اشراف الإدارة: 232 مليون دولار

232 مليون دولار MER: 0.23٪

0.23٪ عدد المقتنيات: 18

18 العائد المستهدف: 3.15٪

يحتفظ صندوق TD Treasury ETF هذا بسندات خزانة أمريكية طويلة الأجل بمتوسط ​​مدة استحقاق 22.19 سنة. وهي متاحة للكنديين في جميع الحسابات المسجلة وغير المسجلة.

منذ إنشائه في عام 2019 ، تعرض الاستثمار الأساسي لخسارة طفيفة بلغت -3.56٪. لا شك أن المستثمرين اختلقوا هذا الأمر مع التوزيعات الشهرية منذ عام 2019.

2. صندوق Vanguard Canadian Government Bond Index ETF

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول مؤسسة التدريب الأوروبية هذه:

رمز السهم: VGV.TO

VGV.TO تاريخ الانشاء: 31 من كانون الثاني 2017

31 من كانون الثاني 2017 ممتلكات تحت اشراف الإدارة: غير متاح

غير متاح MER: 0.17٪

0.17٪ عدد المقتنيات: 419

419 العائد المستهدف: 3.27٪

تحتفظ ETF لسندات الخزانة من Vanguard بمجموعة واسعة من سندات الحكومة الكندية بمتوسط ​​فترة استحقاق 11.1 سنة. إجمالاً ، تمتلك 419 سندات خزينة مختلفة بفترات استحقاق تتراوح من أقل من سنة واحدة إلى أكثر من 25 سنة.

كما هو الحال مع معظم صناديق الاستثمار المتداولة في الخزانة ، فإن Vanguard Canadian Government Bond Index ETF تدفع توزيعًا شهريًا بعائد 3.27٪.

3. iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول مؤسسة التدريب الأوروبية هذه:

رمز السهم: XGB.TO

XGB.TO تاريخ الانشاء: 6 نوفمبر 2006

6 نوفمبر 2006 ممتلكات تحت اشراف الإدارة: 861 مليون دولار

861 مليون دولار MER: 0.13٪

0.13٪ عدد المقتنيات: 448

448 العائد المستهدف: 2.68٪

ETF للخزانة من iShares هي واحدة من أقدم صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت في TSX. تم تقديمه لأول مرة في عام 2006 وقدم عائدًا تراكميًا بنسبة 57.23٪ بمتوسط ​​عائد سنوي قدره 2.80٪.

سندات الحكومة الكندية المحتفظ بها في XGB لها تاريخ استحقاق لا يقل عن عام واحد. مع تصنيف منخفض المخاطر وعائد توزيع شهري بنسبة 2.68٪ ، سيساعد صندوق الاستثمار المتداول للخزانة iShares هذا في توفير الاستقرار والدخل لمحفظتك.

4.

ETF مؤشر سندات الخزانة الأمريكية قصير الأجل BMO

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول مؤسسة التدريب الأوروبية هذه:

رمز السهم: ZTS.TO

ZTS.TO تاريخ الانشاء: 28 فبراير 2017

28 فبراير 2017 ممتلكات تحت اشراف الإدارة: 21.6 مليون دولار

21.6 مليون دولار MER: 0.23٪

0.23٪ عدد المقتنيات: 138

138 العائد المستهدف: 1.92٪

تأسس صندوق الاستثمار المتداول ETF للخزانة قصير الأجل BMO في عام 2017 ويحمل 138 سندات خزانة حكومية أمريكية ذات تواريخ استحقاق تتراوح بين 1 و 5 سنوات.

بشكل عام ، تتمتع ZTS بمعدّل سعر صرف أعلى من معظم سندات الخزانة الأخرى المتداولة في هذه القائمة ، كما أن عائد التوزيع الشهري 1.92٪ يأتي أيضًا قصيرًا.

5.

ETF مؤشر السندات الحكومية BMO

فيما يلي بعض الحقائق الأساسية حول مؤسسة التدريب الأوروبية هذه:

رمز السهم: ZGB.TO

ZGB.TO تاريخ الانشاء: 2 مارس 2018

2 مارس 2018 ممتلكات تحت اشراف الإدارة: 525 مليون دولار

525 مليون دولار MER: 0.17٪

0.17٪ عدد المقتنيات: 322

322 العائد المستهدف: 2.74٪

يوفر ZGB تعرضًا لـ 322 سندات حكومية كندية مختلفة بتواريخ استحقاق مختلفة. منذ إنشائها في عام 2018 ، قدمت ZGB عائدًا تراكميًا بنسبة 3.74٪ ومتوسط ​​عائد سنوي قدره 0.72٪.

يمكن للمستثمرين امتلاك ZGB في كل من الحسابات المسجلة وغير المسجلة وتحصيل عائد توزيع شهري قدره 2.74٪.

كيفية شراء صناديق الاستثمار المتداولة في الخزانة في كندا في عام 2023

صناديق الاستثمار المتداولة في الخزانة في كندا متاحة من معظم مزودي ETF الرئيسيين ، بما في ذلك iShares و Vanguard و BMO.

هذه الأموال متاحة بسهولة على أي شركة وساطة كندية ، وحتى شركات السمسرة المخفضة مثل Wealthsimple أو Questrade ، حيث يمكنك دفع رسوم تداول أقل لاستثماراتك.

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سندات الخزينة: T-Bills vs T-Bonds

الفرق الأساسي بين T-Bills و T-Bonds في كندا هو وقت الاستحقاق. أذون الخزانة هي سندات خزانة قصيرة الأجل تنتهي صلاحيتها عادةً في غضون عام. يمكن أن تتراوح T-Bonds من عام إلى أكثر من 20 عامًا.

تدفع T-Bonds أيضًا مزيدًا من الاهتمام للمستثمرين ، وهو أمر منطقي بسبب الفترة الأطول التي يتم فيها حجز رأس مالهم. تدفع أصول الخزانة هذه الفوائد وفقًا لجدول زمني ثابت ، عادةً مرة أو مرتين سنويًا. ستدفع أذون الخزانة الفائدة فقط عند الاستحقاق.

يمكن شراء كل من أذون الخزانة وسندات الخزانة مباشرة عن طريق المزاد من الحكومة الفيدرالية وفي معظم شركات السمسرة الكندية.

Note أن الاحتفاظ بأذون الخزانة أو سندات الخزانة في صناديق الاستثمار المتداولة سيؤدي إلى توزيع شهري يكون أكثر تكرارًا من الاحتفاظ بالأصول الأساسية.

مع ETF ، هناك فرصة لاستهلاك رأس المال ، بينما مع T-Billls و T-Bonds ، تتلقى استثمارك الأولي مرة أخرى عند الاستحقاق.

كيفية اختيار صناديق الاستثمار المتداولة في كندا

كما هو الحال مع معظم صناديق الاستثمار المتداولة ، فإن اختيار صندوق بسعر فائدة منخفض وعائد توزيع مرتفع هو سر تعظيم عوائدك بمرور الوقت.

مع صناديق الاستثمار المتداولة للخزينة ، يمكنك الآن تحديد الأصول ذات الدخل الثابت التي ترغب في الاستثمار فيها. سواء كانت سندات الخزينة قصيرة الأجل أو سندات الخزانة طويلة الأجل ، يمكنك اختيار أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للخزانة والتي تناسب إستراتيجيتك الاستثمارية.

مزايا وعيوب صناديق الاستثمار المتداولة في الخزانة

تعمل صناديق الاستثمار المتداولة في الخزينة على حماية محفظتك عندما يشهد سوق الأوراق المالية أو الاقتصاد تقلبات. إنها أصل استثماري دفاعي منخفض المخاطر يمكن أن يثبت رأس المال الخاص بك. كما يوفر توزيع دخل شهريًا ممتازًا لمن يبحثون عن تدفق نقدي ، مثل المتقاعدين.

الجانب السلبي لصناديق الاستثمار المتداولة للخزينة هو انخفاض قيمة رأس المال. نادرًا ما يتفوق أداء سندات الخزانة على سوق الأسهم على أساس متوسط ​​سنوي. إن السوق الهابطة للأسهم هو الوقت المثالي للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة للخزانة.

منهجية اختيار صناديق الاستثمار المتداولة في الخزانة

كما ذكرنا سابقًا ، فإن مفتاح اختيار أفضل صناديق الاستثمار المتداولة للخزانة في كندا يأتي دائمًا تقريبًا إلى سعر الصرف السوقي وعائدات التوزيع.

معظم سندات الخزانة هي سندات عالية الجودة لأن الحكومة تصدرها. حاول استهداف صناديق الاستثمار المتداولة في الخزينة التي تمتلك سندات بتصنيف AA أو AAA. يساعد أيضًا امتلاك مزيج لطيف من السندات. في كندا ، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة في الخزانة الاحتفاظ بسندات حكومة المقاطعة والحكومة الفيدرالية والحكومة البلدية.

أخيرًا ، لا تذهب فقط للحصول على عائد أعلى. يمكن أن تحدث حالات التخلف عن السداد على السندات عالية المخاطر ، لذا فإن ضمان جودة الحيازات يمكن أن يكون أكثر أهمية من عائد أعلى.

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