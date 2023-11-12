ستساعدك المقالة التالية: أفضل 6 أنشطة جانبية لكسب المال في عام 2023

أفضل 6 أعمال جانبية لكسب أموال إضافية

1. اربح 60 دولارًا في الساعة واستفد من الآلة الحاسبة الخاصة بك بشكل كامل

تتطلب بعض العربات الجانبية الكثير من الخبرة لتكون مربحة. هذا ليس هو. إذا كنت تتحدث عن دورة تدريبية عبر الإنترنت، فهي “Bookkeeper Business Launch” التي تنصح الأشخاص بكيفية العمل دون عناء من أي مكان تريده من خلال كونك محاسبًا افتراضيًا ويمكن أن تجني ما يصل إلى 60 دولارًا في الساعة.

بن روبنسون، صاحب عمل معتمد ومحاسب عام يقدم المعرفة حول الدورة التي لا يتعين عليك أن تكون محاسبًا أو حتى ماهرًا بشكل خاص في الحساب حتى تنجح. ليس من الضروري معرفة تكلفة الاكتساب في العمل.

كل ما تحتاجه هو تعلم مهارات الكمبيوتر والرغبة في مساعدة أصحاب الأعمال في حل مشكلات العالم الحقيقي. إنها فرصة ممتازة للآباء الذين يبحثون عن عمل بدوام جزئي؛ حتى بالنسبة لخريجي الجامعات الجدد، وأي شخص يتطلع إلى كسب عيش جيد أثناء اختيار ساعات عمله.

2. اربح ما يصل إلى 600 دولار في الأسبوع عن طريق التوصيل إلى ستاربكس

داش، تطبيق لتوصيل الطعام سيدفع لك مقابل توصيل العناصر واستلامها. هل تحصل على الكافيين من ستاربكس؟ اختر كوبًا إضافيًا من اللاتيه لكسب المزيد من المال. ولا يتعلق الأمر بالقهوة فقط. يمكن توصيل الطلبات من Five Guys وChick-fil-A وChipotle والعديد من المطاعم الأخرى في منطقتك إليك.

يتيح لك Doordash اختيار ساعات العمل الخاصة بك ويمنحك المرونة في تحديد المبلغ النقدي الذي تريد كسبه. سوف تحصل على أموال مقابل كل عملية تسليم بالإضافة إلى النصائح. يدعي خوسيه نيري، وهو من مواطني كاليفورنيا، أنه يجني ما بين 500 إلى 600 دولار أسبوعيًا من العمل فقط في وجبات الغداء والعشاء. وربما يكون هذا هو أفضل عمل جانبي لأي شخص يريد كسب أموال إضافية في وقت سريع.

3. شراء الحليب لجيرانك قد يدفع ما يصل إلى 22 دولارًا في الساعة

ال شيبت هو تطبيق أمريكي ممتاز لتوصيل الطعام يساعدك على دفع ما يصل إلى 22 دولارًا في الساعة. عندما تشترى بعض مشتريات البقالة الإضافية أثناء قيامك بالتسوق المعتاد، فإن التطبيق موجود من أجلك؛ وسوف تساعدك على كسب أموالك الإضافية. وفقًا لـ Destiny Frith، وهو متسوق في ناشفيل، فإن المرونة والأجر المرتفع بالساعة يجعل هذا خيارًا رائعًا لتكملة دخلك. تكسب حوالي 600 دولار كل أسبوع وتعمل بالكامل في وقتها الخاص.

تحتاج إلى التسجيل عبر الإنترنت، ومن السهل نسبيًا ملء الطلب. بعد أن يتم قبولك، اختر الوظائف التي ترغب في القيام بها، وسوف تصدر لك Shipt بطاقة مدفوعة مسبقًا يمكنك استخدامها لشراء البقالة وتسليمها للعملاء بسهولة.

4. عندما ينام كلب جارك، احصل على مكافأة مقابل ذلك!

إنها طريقة رائعة لكسب نقود إضافية من المنزل مع إصلاح جروك أيضًا. Rover هي خدمة تربط الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على كلب آخر (أو اثنين) بالبقاء ليلاً مع الجيران الذين يحتاجون إلى جليسة كلاب. متوسط ​​دخل المربية في روفر يبلغ 450 دولارًا شهريًا، لكننا تحدثنا مع برين ويد، وهي أم ربة منزل زادت دخلها إلى 500 دولار في وقت قصير.

“يقول جليسة الكلاب في كاليفورنيا، وييد، إنه “في غضون شهرين، كنت أرفض العمل.” ووفقًا لها أيضًا، “قامت بتعديل أسعاري لتتناسب مع ما كان يتقاضاه الجميع في غضون ثلاثة أشهر”. ومع ذلك، سيتطلب الأمر بعض الأعمال الأولية (لتصفية كل Cruella de Vil). ستقوم بإنشاء ملف تعريف Rover والإجابة على الأسئلة المتعلقة بتجربة الجرو الخاصة بك، بالإضافة إلى تحديد مدى التوفر والأسعار.

وعلاوة على ذلك، فإن أصحاب الحيوانات الاليفة سوف يتصل بك مباشرة، وسوف تحتضن جميع الحيوانات الأليفة المحبوبة في المنطقة قبل أن تعرفها – ويمكنك كسب هذه النقود الإضافية.

5. شخص توصيل الطعام – أفضل الزحام الجانبي

ليس من حق الجميع أن يقودوا الغرباء. بدلا من ذلك، اختر توصيل العشاء. تعمل معظم تطبيقات وخدمات توصيل الوجبات بالطريقة نفسها: يقدم العميل طلب طعام من مطعم قريب، ويقود السيارة إلى المطعم، ويستلم الطلب ويسلمه إلى العميل. يتم الدفع لك على أساس كل طلب، بالإضافة إلى النصائح.

خدمات توصيل الحفلات DoorDash و اوبر إيتس تهيمن على السوق الوطنية، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأفضل لأنها الأكثر موثوقية. خيارات تسليم أصغر، مثل زملاء البريد, بيتسكوادوالكافيار وغيرها، قد تكون متاحة في منطقتك. معايير السيارة أقل شدة من تلك الخاصة بالقيادة التشاركية.

تشمل الأشياء الضرورية والصالحة التي يجب أن يمتلكها السائق التأمين والقدرة على اجتياز فحوصات الخلفية والرخصة بالطبع. يتم تحديد مبلغ المال الذي تجنيه بشكل أساسي من خلال الإكراميات وعدد عمليات التسليم التي تجريها في الساعة.

6. مستقل بشكل عام

انضم إلى شبكة مستقلة إذا كانت لديك قدرات خاصة وتزيد من دخلك. إذا كنت مهتمًا بتجربة العمل الحر، فيفير و حتى العمل هي مواقع رائعة للبدء. يمكنك استخدام مواقع الويب للعثور على العربات والتفاعل مع العملاء.

باعتبارك مستقلاً، لديك سيطرة كاملة على المبلغ الذي يمكنك تحصيله، ومع من تريد العمل، ومع من لا تريد العمل. بالإضافة إلى ذلك، يعد تطوير البرامج والويب والكتابة والمساعدة الإدارية وعمل المساعد الافتراضي وخدمة العملاء من أكثر أنواع خدمات العمل الحر شيوعًا والتي تحقق الربح في أسواق الإنترنت بينما تتمتع براحة منزلك.

تعتبر دروس الماكياج والتدريب الشخصي وظيفتين مشتركتين شخصيًا أو عبر الإنترنت. من خلال كونك مسوقًا بالعمولة أو إدارة عملك الخاص عبر الإنترنت، يمكنك كسب المزيد من المال – وربما تحويله إلى مساع أكبر إذا كان لديك علامة تجارية أو قاعدة جماهيرية كبيرة.

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خاتمة

عادةً ما تكون هذه الأنشطة الجانبية متاحة على مدار العام ويمكنك القيام بها خارج وظيفتك من 9 إلى 5. بعض الأنشطة الجانبية تكون بسيطة، في حين أن البعض الآخر يحتاج إلى بعض التخطيط والإعداد ولكنه يوفر دخلاً سلبيًا وفرصًا لصقل مواهب معينة.