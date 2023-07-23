ستساعدك المقالة التالية: أفضل 6 استراتيجيات لتخصيص التجارة الإلكترونية لبائعي التجزئة

مع نمو صناعة التجارة الإلكترونية عامًا بعد عام ، وتزداد حدة المنافسة باستمرار ، تكافح العلامات التجارية لبناء مزايا تنافسية فعالة وطويلة الأمد لزيادة إيراداتها وتسودها.

يعد التخصيص أحد أكبر اتجاهات التسويق ومن المحتمل أن يستمر لعدة سنوات قادمة.

ولكن ماذا يعني إضفاء الطابع الشخصي على أعمال التجارة الإلكترونية؟ لهذا السبب قمنا بتجميع أفضل استراتيجيات تخصيص التجارة الإلكترونية ، التي تم تجميعها من بيانات عملائنا ، والتي ستحدث تأثيرًا في الوقت الحالي.

ما هو تخصيص التجارة الإلكترونية؟

تخصيص التجارة الإلكترونية هو ممارسة إنشاء تجارب شخصية على مواقع التجارة الإلكترونية بناءً على سلوك تصفح المستخدم وبيانات سجل الشراء والتركيبة السكانية.

كيف يمكن لإضفاء الطابع الشخصي على التجارة الإلكترونية تعزيز التحويلات؟

يمكن للعلامة التجارية تخصيص موقع التجارة الإلكترونية الخاص بها ديناميكيًا لكل مستخدم من مستخدميها من خلال تقديم المحتوى الأكثر صلة وقيمة بالنسبة لهم من أجل تعزيز التحويلات.

من خلال تقديم المحتوى المرتبط بسجل تصفح العميل وسلوكه ، يزيد من فرص إجراء تحويلات أفضل.

أفضل 6 استراتيجيات لتخصيص التجارة الإلكترونية لبناء عملك

أدناه قمنا بتجميع 6 أمثلة مثبتة لإستراتيجيات التخصيص في التجارة الإلكترونية والتي يمكن أن تساعد أي تاجر تجزئة أو تجارة إلكترونية على زيادة الاحتفاظ بالعملاء والتحويلات.

أفضل جزء؟

ستحتاج فقط إلى برنامج قوي لإشراك العملاء متعدد القنوات لتنفيذها جميعًا:

إستراتيجية التخصيص رقم 1: سير عمل البريد الإلكتروني للتخلي عن سلة التسوق

لماذا هي قوية؟

رسائل البريد الإلكتروني للتخلي عن سلة التسوق ، اعتمادًا على القطاع ، لديها متوسط ​​معدل فتح يبلغ حوالي 45٪ (المصدر: MIG.com) – أكثر من ضعف البريد الإلكتروني التقليدي. يبلغ معدل التحويل في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتخلي عن سلة التسوق حوالي 5 ٪ تقريبًا ، وهو مؤشر أداء رئيسي مثير للإعجاب حقًا بالنظر إلى متوسط ​​معدل تحويل الرسائل الإخبارية يتراوح بين 1-2.

ابدأ بإعداد 3 رسائل بريد إلكتروني للتخلي عن سلة التسوق ، من الناحية المثالية ساعة واحدة / يوم واحد / 3 أيام بعد التخلي وشاهد تحويلاتك تنفجر.

نصيحة: يستخدم Pinterest لاكتشاف بعض رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتخلي عن عربة التسوق الذكية.

إستراتيجية التخصيص رقم 2: نافذة منبثقة لنية الخروج الديناميكي بناءً على عنوان URL

لماذا هي قوية؟

ألن يكون رائعًا إذا كانت هناك طريقة للتحقق من الصفحة التي يتواجد فيها العميل ، ومعرفة متى سيغادر الموقع لتقديم نافذة منبثقة بمحتوى مخصص؟ حسنًا ، يمكنك فعل ذلك ونقترح عليك ذلك.

باستخدام مثل هذه الإستراتيجية ، يمكنك تقديم رموز الخصم ، وفرص البيع الإضافي و / أو البيع الإضافي ، أو عرض خط المساعدة الخاص بك إذا كان العميل قد زار الأسئلة الشائعة أكثر من مرتين. التركيبات والفرص لا حصر لها.

ابدأ بإنشاء نافذة منبثقة عامة حول Exit-Intent ثم قم بإنشاء نافذة منبثقة ديناميكية واحدة لكل فئة من الفئات والمنتجات الأكثر مبيعًا.

إستراتيجية التخصيص رقم 3: أتمتة البريد الإلكتروني لتوصية المنتجات الشخصية

لماذا هي قوية؟

حسنًا ، إليك سيناريو لمساعدتك على إدراك سبب ضرورة هذه الاستراتيجية:

أنت تدير متجرًا للتجارة الإلكترونية يبيع إلكترونيات استهلاكية ويشتري عميل هاتفًا ذكيًا باهظ الثمن.

كما اتضح ، فأنت متقدم بخطوة واحدة واقترحت ملحقات إضافية مثل حقائب الحماية والكابلات أثناء عملية الدفع ، لكن العميل لم يشتر أي شيء بخلاف الهاتف الذكي.

يمكنك إرسال بريد إلكتروني لاحقًا ، يحتوي على عناصر ذات صلة وقيمة خصيصًا لهذا العميل. ولكن هذا ليس كل شيء ، يمكنك إرسال بريد إلكتروني مع توصيات المنتج (على سبيل المثال ، سماعات الرأس) إذا قام المستخدم بزيارة اثنين أو أكثر من منتجات سماعات الرأس على موقعك.

بدلاً من ذلك ، إذا زار المستخدم ثلاثة منتجات من فئة معينة (مثل الكابلات) ، فيمكنك إرسال بريد إلكتروني ديناميكيًا يحتوي على اقتراحات المنتج للكابلات (المنتجات الأكثر مبيعًا ، والعروض الأكثر مبيعًا ، وما إلى ذلك). تعد أتمتة البريد الإلكتروني لتوصية المنتجات الشخصية أمرًا ضروريًا لأنك تلبي احتياجات العملاء في الوقت المناسب.

إستراتيجية التخصيص رقم 4: استخدم محتوى مخصص محدد الموقع الجغرافي

لماذا هي قوية؟

أوه ، هذا رائع! يمكنك تتبع موقع المستخدم وتقديم توصيات مخصصة بناءً على مدينته / بلدته. تمامًا مثل جميع الاستراتيجيات الأخرى التي ذكرناها في هذه المقالة ، تقدم إستراتيجية تخصيص الموقع الجغرافي قيمة كبيرة للعميل من خلال تخصيص التجربة.

يبحث ثمانية من كل عشرة مستخدمين للهواتف المحمولة عن شركات محلية عبر الإنترنت ، ومن خلال حساب انتشار الأجهزة المحمولة في التجارة الإلكترونية ، فهذا يعني أن الغالبية العظمى من المستهلكين من المرجح أن يبحثوا عن شركة محلية / محلية.

هذه هي فرصتك لتوفر لهم التجربة التي يبحثون عنها من خلال تقديم محتوى فريد بناءً على موقعهم. لذلك ، حدد أكبر الأيام الوطنية لأسواقك الرئيسية ، مثل يوم القديس باتريك لأيرلندا ، وأنشئ عروضًا ترويجية مخصصة وشاهد زيادة تحويلاتك.

إستراتيجية التخصيص رقم 5: اعرض المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

لماذا هي قوية؟

قد يبدو الأمر بسيطًا ، لكنه ذو أهمية كبيرة وقيمة كبيرة لعملائك. إن عرض المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا للمستخدمين يجعل موقع التجارة الإلكترونية الذي يتصفحونه مألوفًا على الفور ، وبالتالي فإن جميع مؤشرات الأداء الرئيسية والنوعية (الوقت المستغرق في الموقع ومعدل الارتداد وما إلى ذلك) والكمية (CR ، والتحويلات ، وما إلى ذلك) تزداد مما يؤدي إلى الهدف الرئيسي وهو بالطبع الشراء.

هذه واحدة من استراتيجيات التخصيص الأساسية والأساسية التي يجب عليك تنفيذها.

إستراتيجية التخصيص رقم 6: أعد توجيه العملاء دائمًا بإعلانات تجديد النشاط التسويقي الديناميكي

لماذا هي قوية؟

تشبه إلى حد كبير إستراتيجية أتمتة البريد الإلكتروني لتوصية المنتجات المخصصة ، فإن إعادة الاستهداف (أو تجديد النشاط التسويقي إذا كنت تفضل ذلك) تعتبر الإعلانات طريقة رائعة “لدفع” الزائر المرتد لإجراء عملية شراء أو إجراء عملية بيع.

تشير الإحصائيات إلى أن زوار الموقع الذين أعيد استهدافهم بالإعلانات الصورية هم أكثر عرضة للتحويل بنسبة 70٪. تمامًا مثل المثال السابق “tech eshop” ، يمكنك تقديم لافتات ديناميكية بمحتوى مختلف ، بناءً على سلوك المستخدم وإجراءاته على موقعك.

يمكنك ، على سبيل المثال ، متابعة هذا المستخدم وتقديم إعلانات له في بحث Google ، في المواقع التي يزورها – من خلال حملات GDN (شبكة Google الإعلانية) – على Facebookو LinkedIn وما إلى ذلك. يجب ألا تكون هذه الإعلانات عامة ، ولكن يجب أن تكون محددة وشخصية للغاية ، بناءً على شخصية المستخدم هذه لزيادة فرص التحويل إلى أقصى حد.

إذن ، هل تتذكر المستخدم الذي اشترى هاتفًا ذكيًا في المثال السابق؟ إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بأتمتة التجارة الإلكترونية ، يمكنك إعادة استهداف المستخدم الذي يعرض الحالات لهاتفه الذكي الجديد.

كان دائمًا شخصيًا (وسيظل)

تعد استراتيجية التخصيص أمرًا ضروريًا في الوقت الحاضر لأي عمل تجاري إلكتروني يرغب في التوسع. لقد كان الويب شخصيًا منذ لحظاته الأولى ونأمل في الوقت الحاضر أن يكون التسويق شخصيًا أيضًا.

لقد أدى الذكاء الاصطناعي والتطور والتقنيات مثل التعلم الآلي إلى تحسن كبير في مستوى التخصيص في الأعمال التسويقية التي يمكن أن تتبعها بطريقة ميسورة التكلفة.

مهمتك هي إجراء بحث جريء للسوق ، واختيار أدوات موثوقة ، وتنفيذ جيد لأنه ، في نهاية اليوم ، هذا هو ما يستمد الرابحون من الخاسرين.

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