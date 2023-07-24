ستساعدك المقالة التالية: أفضل 6 ممارسات لاستخدام الصور في مدونتك دليل كامل لصور المدونة (وتحسين محركات البحث) في عام 2023

هل تتساءل عن كيفية استخدام الصور في مدونتك؟ ربما لست متأكدًا مما إذا كان يجب عليك استخدام الصور على مدونتك على الإطلاق.

لا يقتصر استخدام الصور على اختيار الصور الصحيحة فقط. أنت بحاجة إلى معرفة أفضل طريقة لتحسين صورك من أجل تحسين محركات البحث (حتى يتمكنوا من مساعدة منشورات مدونتك في ترتيب أعلى في محركات البحث). علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد صور المدونة أيضًا في تحويل القراء لأول مرة إلى مشتركين عائدين ، وزيادة الوقت الذي يقضيه القراء في مشاركة مدونتك وغير ذلك الكثير.

في هذا الدليل ، سأنقلك إلى كل ما تحتاج لمعرفته حول اختيار صور المدونة الصحيحة ، ووضعها بعناية في محتوى مدونتك ، واستخدامها لتعزيز قدرتك على ترتيب محركات البحث.

أفضل 6 ممارسات لاستخدام الصور في مدونتك في عام 2023

صور المدونة: لماذا نستخدمها؟ فهم حقوق الطبع والنشر لصور المدونة خمس طرق لإيجاد (وصنع) أفضل الصور لمدونتك اختيار الصورة المثالية لمشاركتك أربع قواعد أساسية لتحسين صور مدونتك عالية الجودة كيف يمكنني استخدام صور مدونتي للترتيب في نتائج البحث

إفشاء: يرجى ملاحظة أن بعض الروابط أدناه هي روابط تابعة ، وسأربح عمولة دون أي تكلفة إضافية. اعلم أنني أوصي فقط بالمنتجات والخدمات التي استخدمتها شخصيًا وأقف وراءها. عندما تستخدم أحد الروابط التابعة لي ، فإن الشركة تعوضني ، مما يساعدني في تشغيل هذه المدونة والحفاظ على المحتوى المتعمق الخاص بي مجانًا للقراء (مثلك).

أولاً ، دعنا نلقي نظرة على سبب أهمية الصور.

صور المدونة: لماذا نستخدمها؟

هناك الكثير من الأسباب الوجيهة لاستخدام الصور على مدونتك ، سواء كانت تلك لقطات الرأس (مثل صورة المدونة هذه هنا) أو الصور أو لقطات الشاشة أو حتى الرسوم التوضيحية.

تضيف الصور اهتمامًا بصريًا إلى منشورات مدونتك

أحد الأسباب البسيطة والمهمة لاستخدام الصور هو أنها تساعد في جعل مشاركاتك تبدو أكثر تشويقًا وجاذبية.

عندما يكون لديك ثوان فقط لإحداث انطباع أول رائع لدى القراء ، يمكن للصور أن تحدث فرقًا كبيرًا.

بالإضافة إلى إضافة اللون والاهتمام المرئي إلى مشاركاتك ، تساعد الصور في إنشاء المزيد من “المساحة البيضاء” (هذه هي المساحة الفارغة بالكامل حيث لا كلمات أو صور). هذا يجعل مشاركاتك أسهل للقراءة.

يمكن للصور أن تنقل المعنى بسرعة

هل سمعت مقولة “الصورة تساوي ألف كلمة؟” في بعض الأحيان ، يمكن للصورة المصممة جيدًا أن تنقل الكثير من المعلومات على الفور تقريبًا.

على سبيل المثال ، يمكن أن يعرض الرسم البياني أو الرسم البياني المعلومات التي قد يتعين عليك نقلها من خلال قائمة أو جدول.

ألق نظرة على البرنامج التعليمي الخاص بي حول كيفية بدء مدونة ، على سبيل المثال ، حيث أقوم بتضمين الكثير من الصور التي تعرض بالضبط ما يجب النقر فوقه.

إذا كنت تكتب برنامجًا تعليميًا ، فإن تضمين الصور أو لقطات الشاشة يمكن أن يسهل على القراء اتباع الخطوات. تأكد من تصوير الصفحة بأكملها ، حتى يتمكن القراء من رؤية جميع المعلومات المهمة بوضوح والحصول على فهم أفضل لما تحاول شرحه.

الصور تفصل المشاركات الطويلة

هل لديك منشور طويل ومعمق حقًا؟ إذا كان نصًا فقط (أو نصًا يحتوي على صورة واحدة فقط في الأعلى) ، فسيكون من الصعب جدًا على القراء التفاعل معه بشكل كامل. ومن ثم لماذا هناك شيء مثل مقال يحركه الرسم البياني ، مثل إجابتي على “ما مقدار ما يحققه المدونون؟” يمكن أن تفعل ذلك بشكل جيد من حيث المشاركات الاجتماعية.

يتيح لك استخدام الصور تفكيك المنشورات الطويلة ، وإضافة الاهتمام البصري طوال الوقت وإعطاء القراء القليل من مساحة التنفس الذهني.

على سبيل المثال ، في مقالتي حول أخطاء التدوين الشائعة ، لدي صور في جميع أنحاء المنشور للمساعدة في توضيح نقاط معينة – ولكن أيضًا لمنح القراء استراحة سريعة من القراءة.

تساعد الصور في إضافة اتصال وشخصية إلى مدونتك

قد يكون من الصعب على القراء التواصل معك من خلال كلماتك فقط. قد لا يكون لديهم فكرة كبيرة عما تحبه ، وقد لا يتخيلونك حقًا كشخص على الإطلاق.

ولكن من خلال تكوين اتصال أقوى ونقل إحساس بشخصيتك من خلال الصور المختارة جيدًا ، يمكنك تحويل القراء العاديين إلى معجبين وعملاء على المدى الطويل.

في رسالتي التي جمعت فيها النصائح من كبار المدونين ، أستخدم صورة رأس لكل مدون جنبًا إلى جنب مع اقتباسهم. يساعد على تخصيص النصيحة وإظهار أنها تأتي من أناس حقيقيين.

فهم حقوق الطبع والنشر لصور المدونة

قبل أن نذهب أبعد من ذلك ، أريد أن أتأكد من أنك تبتعد عن أحدهما ضخم خطأ يرتكبه المدونون غالبًا بالصور.

أنت مقتنع بأن استخدام الصور في مدونتك أمر جيد. و هو! لذلك تذهب إلى صور Google وتكتب ما تريد استخدامه لتوضيح آخر مشاركة لك … ربما “امرأة تكتب” لمقالة متعلقة بالتدوين.

تأتي الكثير من النتائج المختلفة. يمكنك حفظ واحد على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، وتحميله إلى مدونتك ، وإدخاله في رسالتك.

تم إنجاز المهمة؟

لا! لقد ارتكبت خطأ فادحًا حقًا – خطأ قد يكلفك في النهاية مبلغًا ضخمًا من المال.

غالبًا ما تكون الصور محمية بحقوق الطبع والنشر.

هذا يعني أنه لا يمكنك استخدامها بدون إذن. إذا قمت بذلك ، يمكن أن تتم مقاضاتك.

من فضلك لا تعتقد أنني أحاول أن أثير الخوف هنا أو أقلقك بلا داع.

بعد قليل ، سأطلعك على بعض المصادر الرائعة للصور الخالية من حقوق الطبع والنشر. ولكن مجرد اختيار صورة من Google قد يؤدي بك إلى غرامة تصل إلى بالآلاف من الدولارات.

من الضروري استخدام الصور غير المحمية بحقوق النشر. لحسن الحظ ، هناك الكثير من المصادر الرائعة للصور – المدفوعة والمجانية – التي يمكنك استخدامها بأمان في مدونتك.

5 طرق للعثور على (وصنع) أفضل الصور لمدونتك

كيف يمكنك العثور على أفضل الصور لمدونتك؟ فيما يلي بعض المصادر المفضلة (و) التي أجربها.

استخدام الصور أو الأعمال الفنية الخاصة بك

أي صور تنشئها بنفسك محمية بحقوق الطبع والنشر لك تلقائيًا وعادة ما تكون أفضل مصدر لصور مدونتك. يمكنك استخدامها بحرية كيفما تشاء (على الرغم من أن الآخرين لا يمكنهم ذلك ، ما لم تمنحهم الإذن).

إذا كنت مدونًا للسفر أو مدونًا للطعام ، فمن المحتمل أن يتوقع القراء رؤية بعض الصور الخاصة بك (مثلما أفعل مع مدونة المشي الجديدة الخاصة بي ، Hike With Ryan). هذا يساعد على إضافة أصالة إلى مدونتك.

لا تقلق إذا لم تكن صورك مثالية … فستكون أكثر شخصية ومرتبطة أكثر من الصور المخزنة.

ومع ذلك ، لا تفكر في مخاوف الخصوصية عندما يتعلق الأمر باستخدام صورك الشخصية على مدونتك. قد ترغب في تجنب استخدام صور أطفالك ، على سبيل المثال ، أو الصور التي تحدد المكان الذي تعيش فيه عن كثب.

لا يحب بعض المدونين حتى استخدام صورهم الخاصة ، خاصة إذا كانوا يقومون بالتدوين باسم مستعار.

مخزون الصور

يعد التصوير الفوتوغرافي أحد أكبر مصادر الصور للمدونات.

تميل هذه الصور إلى أن تكون صورًا عامة تمامًا (خاصة ، ولكن ليست متعلقة بالعمل حصريًا) تُستخدم على مواقع الويب والمجلات وحتى على أغلفة الكتب. أنها تغطي مجموعة كبيرة من الموضوعات المختلفة.

أفضل 6 مواقع لصور الأسهم لصور المدونة

هناك الكثير من المصادر المختلفة التي يمكنك الاستفادة منها للحصول على صور المخزون عبر الإنترنت. بعض من أفضل الأشياء التي يمكنك تجربتها هي:

Unsplash (): موقع الصور هذا خالي من حقوق الملكية ويحتوي على واحدة من أكثر مكتبات الصور والرسومات والصور الجميلة على الإنترنت انتشارًا.

(): موقع الصور هذا خالي من حقوق الملكية ويحتوي على واحدة من أكثر مكتبات الصور والرسومات والصور الجميلة على الإنترنت انتشارًا. Freepik ) يقدم هذا الموقع خيارات مجانية ومميزة (مدفوعة) لآلاف المتجهات والصور ورسومات psd والأيقونات. الرسومات المجانية دائمًا بدون قيود للاستخدام الشخصي ، ولكنها تتطلب الإسناد للاستخدام التجاري.

) يقدم هذا الموقع خيارات مجانية ومميزة (مدفوعة) لآلاف المتجهات والصور ورسومات psd والأيقونات. الرسومات المجانية دائمًا بدون قيود للاستخدام الشخصي ، ولكنها تتطلب الإسناد للاستخدام التجاري. iStockPhoto (): أنت تدفع مقابل الصور باستخدام أرصدة أو من خلال حزمة اشتراك. (يمكنك أيضًا شراء مقاطع فيديو وموسيقى مخزنة.) ستجد مجموعة من الصور للاختيار من بينها ، بما في ذلك الصور والرسوم التوضيحية المتجهة والرسوم المتحركة والرموز والمزيد.

(): أنت تدفع مقابل الصور باستخدام أرصدة أو من خلال حزمة اشتراك. (يمكنك أيضًا شراء مقاطع فيديو وموسيقى مخزنة.) ستجد مجموعة من الصور للاختيار من بينها ، بما في ذلك الصور والرسوم التوضيحية المتجهة والرسوم المتحركة والرموز والمزيد. صراع الأسهم (): هذا الموقع مشابه لـ iStockPhoto ، مع مجموعة كبيرة جدًا من الصور ، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو والموسيقى التي يمكنك استخدامها.

(): هذا الموقع مشابه لـ iStockPhoto ، مع مجموعة كبيرة جدًا من الصور ، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو والموسيقى التي يمكنك استخدامها. بيكساباي (): كل المحتوى الموجود على Pixabay (الصور والمتجهات ومقاطع الفيديو والموسيقى والمزيد) مجاني للاستخدام. لن تحصل على نفس الجودة أو النطاق كما هو الحال في iStockPhoto أو Shutterstock ، ولكن بالنسبة للعديد من المدونين الجدد ، يمكن لـ Pixabay توفير جميع الصور التي يحتاجون إليها.

(): كل المحتوى الموجود على Pixabay (الصور والمتجهات ومقاطع الفيديو والموسيقى والمزيد) مجاني للاستخدام. لن تحصل على نفس الجودة أو النطاق كما هو الحال في iStockPhoto أو Shutterstock ، ولكن بالنسبة للعديد من المدونين الجدد ، يمكن لـ Pixabay توفير جميع الصور التي يحتاجون إليها. بيكسلز (): مثل Pixabay ، تقدم Pexels صورًا ومقاطع فيديو خالية من حقوق النشر يمكنك استخدامها في مدونتك. يجدر البحث في كلا الموقعين للعثور على الصور المثالية أو الصور الأخرى لمشاركاتك.

الآن ، دعنا نتحدث عن إنشاء بعض صور المدونة الخاصة بك (أو الرسومات) ، بدءًا من بعض الأدوات التي ستساعد بشكل كبير.

كانفا

Canva هي عبارة عن منصة لإنشاء الصور عبر الإنترنت تحظى بشعبية كبيرة. حتى مع وجود خطة مجانية ، يمكنك الحصول على عدد كبير من صور المخزون والرموز والقصاصات الفنية والصور الأخرى المضمنة.

إذا قمت بالترقية إلى خطة احترافية ، فستتمكن من الوصول إلى أكثر من 100 مليون صورة وصوت وفيديو متميز.

على الرغم من أنك لن تحصل على الكثير من الخيارات كما تفعل في مواقع الصور المخصصة للأوراق المالية ، فإن الميزة الكبيرة لـ Canva هي أنه لا يوجد حد لعدد الصور التي يمكنك استخدامها.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تخصيص الصور بسرعة وسهولة أو إنشاء رسومات باستخدام العديد من الصور والعناصر المختلفة داخل منصة Canva.

يستخدم العديد من المدونين Canva لإنشاء صور مميزة ذات علامة تجارية لاستخدامها Pinterest ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى عند الارتباط بمنشوراتهم.

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator هو برنامج رسومات وتصميم متجه شائع. إذا كنت ترغب في إنشاء الرسومات والصور الخاصة بك لاستخدامها في مدونتك ، فهذا خيار رائع.

يمكنك استخدام Illustrator لإنشاء شعارات وأزرار وإعلانات ورسومات ترويجية والمزيد. يمكنك أيضًا استخدامه لتحرير الصور – على سبيل المثال إذا كنت تريد اقتصاص صورة وتغيير حجمها.

ومع ذلك ، فإن Illustrator ليس رخيصًا ، حيث تكلفته من 19.99 دولارًا في الشهر إذا كنت تدفع مقدمًا لمدة عام. هذا يعني أنه إذا لم تكن تستخدم Illustrator بالفعل ، فمن الأفضل لك استخدام بعض الخيارات الأخرى في هذه القائمة.

لقطات

إذا كنت تكتب دروسًا تعليمية أو تراجع البرامج ، فإن لقطات الشاشة ضرورية. من الجيد عادةً استخدام لقطات الشاشة في سياق برنامج تعليمي أو مراجعة – فقط تأكد من أنك لا تأخذ لقطات شاشة لمعلومات الملكية.

على سبيل المثال ، إذا كنت قد اشتريت دورة تدريبية للأعمال عبر الإنترنت ، فلا يجب عليك مشاركة لقطات من مواد الدورة التدريبية الفعلية نفسها. إذا لم تكن متأكدًا ، فما عليك سوى مراجعة موقع الويب أو مالك المنتج.

لالتقاط لقطة شاشة ، ما عليك سوى الضغط على ملف مفتاح شاشة الطباعة على ، Shift + Command + 3 على أ ، أو السيطرة + إظهار Windows على .

سيؤدي ذلك إلى التقاط صورة لشاشتك بالكامل. يمكنك بعد ذلك لصق لقطة الشاشة الخاصة بك في أي برنامج لتحرير الرسومات ، مثل Paint.NET ، حيث يمكنك قصها إذا لزم الأمر.

إذا كنت ترغب في إضافة ميزات مثل الأسهم أو المربعات أو النص إلى لقطات الشاشة الخاصة بك ، فيمكنك استخدام تطبيق لقطة شاشة مخصص مثل Snagit.

اختيار صورة المدونة الصحيحة لمشاركتك

مهما كان المصدر الذي تستخدمه ، قد يكون من الصعب معرفة صورة المدونة التي تناسب المحتوى المتوفر.

قد تبدو بعض الصور خاصة بالشركات وخانقة بالنسبة لهذه المناسبة. قد يبدو الآخرون هواة. قد تكون غير متأكد من أفضل السبل لتوضيح مفهوم أو فكرة.

من الجدير قضاء بعض الوقت في اختيار الصور بدلاً من اختيار الصورة الأولى التي تصادفك. للحصول على أفضل الصور ، أنصحك بما يلي:

تجنب استخدام أفضل الصور القليلة التي تظهر لمصطلح البحث الخاص بك : سيستخدمها الكثير من المدونين الآخرين أيضًا! أحفر أعمق قليلا. من الناحية المثالية ، سترغب في وضع قائمة مختصرة ببعض الخيارات المختلفة لكل منشور.

: سيستخدمها الكثير من المدونين الآخرين أيضًا! أحفر أعمق قليلا. من الناحية المثالية ، سترغب في وضع قائمة مختصرة ببعض الخيارات المختلفة لكل منشور. فكر في نظام ألوان مدونتك : هل الصور تتناسب بشكل جيد أم تتباين بشكل جيد؟ أم أنها ستتعارض مع الألوان الأخرى على الصفحة؟ قد ترغب في تجربة بعض الخيارات المختلفة في منشور مسودة لترى كيف تبدو كجزء من المقالة الإجمالية.

: هل الصور تتناسب بشكل جيد أم تتباين بشكل جيد؟ أم أنها ستتعارض مع الألوان الأخرى على الصفحة؟ قد ترغب في تجربة بعض الخيارات المختلفة في منشور مسودة لترى كيف تبدو كجزء من المقالة الإجمالية. ضع في اعتبارك أنواع الصور التي تريد استخدامها : على سبيل المثال ، يستخدم بعض المدونين الرسوم المتحركة. يستخدم البعض الآخر الصور التي تظهر الأطفال. يساعد استخدام نوع مماثل من الصور عبر مدونتك على إنشاء تناسق.

: على سبيل المثال ، يستخدم بعض المدونين الرسوم المتحركة. يستخدم البعض الآخر الصور التي تظهر الأطفال. يساعد استخدام نوع مماثل من الصور عبر مدونتك على إنشاء تناسق. تأكد من أن الصور متوافقة مع علامتك التجارية : براش ، الصور الغاضبة لن تناسبك إذا كان أسلوبك في الكتابة بسيطًا وهادئًا للغاية.

: براش ، الصور الغاضبة لن تناسبك إذا كان أسلوبك في الكتابة بسيطًا وهادئًا للغاية. خذ بضع دقائق إضافية لتعديل الصور التي تختارها : غالبًا ما يؤدي اقتصاص صورة للتركيز على عنصر واحد بشكل أكثر إحكامًا – أو لإزالة شيء لا تحبه – إلى تحسينه على الفور.

: غالبًا ما يؤدي اقتصاص صورة للتركيز على عنصر واحد بشكل أكثر إحكامًا – أو لإزالة شيء لا تحبه – إلى تحسينه على الفور. فكر في جمهورك وكيف سيرتبطون بالصور التي تختارها : إذا كنت تكتب للمتقاعدين ، على سبيل المثال ، فلا تختر الكثير من الصور التي تظهر المراهقين والشباب في العشرينات من العمر. إذا كنت تكتب لأولياء أمور الأطفال والرضع ، فلا تستخدم صور الأطفال في سن المدرسة.

: إذا كنت تكتب للمتقاعدين ، على سبيل المثال ، فلا تختر الكثير من الصور التي تظهر المراهقين والشباب في العشرينات من العمر. إذا كنت تكتب لأولياء أمور الأطفال والرضع ، فلا تستخدم صور الأطفال في سن المدرسة. تأكد من انتقاء صور عالية الجودة : بشكل عام ، سترغب في أن تكون الصور واضحة ومركزة. أنت لا تريد لقطات ضبابية. ابحث في عدة مواقع مختلفة ، إذا لزم الأمر ، للتأكد من أن لديك الكثير من الصور الرائعة للاختيار من بينها.

: بشكل عام ، سترغب في أن تكون الصور واضحة ومركزة. أنت لا تريد لقطات ضبابية. ابحث في عدة مواقع مختلفة ، إذا لزم الأمر ، للتأكد من أن لديك الكثير من الصور الرائعة للاختيار من بينها. فكر في كيفية عمل صورك في سياق مشاركاتك الأخرى: أنت لا تريد أن تنتهي صورك أيضاً مشابه. وبالمثل ، قد ترغب في التأكد من أن صورك تمثل أجناسًا وأجناسًا مختلفة على مدار العديد من المنشورات.

الآن ، دعنا نتحدث عن أفضل الممارسات للتأكد من تحسين صور مدونتك وستؤدي غرضًا في إستراتيجية المحتوى الأكبر لديك.

4 قواعد أساسية لتحسين صور مدونتك عالية الجودة

الآن بعد أن اخترت صورة رائعة لتوضيح المنشور الخاص بك ، وقمت بتنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فأنت بحاجة إلى معرفة أفضل طريقة لاستخدامها. فيما يلي بعض القواعد الأساسية التي يجب اتباعها.

تغيير حجم صورتك

عندما تلتقط صورة ، فمن المحتمل أن تكون كذلك كثيراً أكبر مما تحتاجه لمدونتك. قد تكون الصورة من الهاتف الذكي ، على سبيل المثال ، 4032 × 1960 بكسل.

يبلغ عرض معظم صور المدونة حوالي 500 إلى 800 بكسل ، اعتمادًا على حجم منطقة المحتوى في سمة المدونة.

إذا قمت بتحميل صورة أكبر ، فسيقوم WordPress تلقائيًا بتغيير حجمها لتلائم منطقة منشور المدونة الخاصة بك – لن تتداخل مع الشريط الجانبي أو مناطق أخرى من مدونتك ، لذلك قد تعتقد أنه لا توجد مشكلة.

تكمن المشكلة في أن الصورة أكبر مما يجب ، لذا سيستغرق تحميلها وقتًا إضافيًا. تريد تغيير حجم الصور الخاصة بك قبل تحميلها على مدونتك.

من الجيد أيضًا تغيير حجم الصور بحيث تكون متسقة ، داخل المنشورات وعبر مدونتك ككل. على سبيل المثال ، يستخدم العديد من المدونين صورة بحجم 500 × 300 أو 550 × 330 في بداية كل منشور.

يمكنك تغيير حجم صورتك باستخدام برامج مجانية مثل Paint.NET. يمكنك أيضًا تغيير حجم مجموعات الصور عبر الإنترنت باستخدام أدوات مثل Bulk Resize Photos.

ضغط صورتك

سيؤدي تغيير حجم صورتك ببساطة إلى تقليل حجم الملف قليلاً. ولكن يمكنك الحصول على حجم ملف أصغر (وبالتالي وقت تحميل أسرع) عن طريق ضغط الصورة.

الشيء المهم الذي يجب فهمه حول ضغط الصور هو أنه كلما زاد ضغط الصورة ، انخفضت جودتها.

تريد تحقيق توازن بين الجودة وحجم الملف.

مع العديد من الصور ، وخاصة الصور ، ستلاحظ اختلافًا بسيطًا أو معدومًا بعد الضغط. يجب أن تظل الصورة جيدة كما كانت من قبل – ولكن سيتم تحميلها بشكل أسرع.

بعض الأدوات الرائعة على الإنترنت لاستخدامها هي Compress JPG و TinyPNG (والتي تحتوي أيضًا على مكون إضافي رائع لبرنامج WordPress أوصي به هنا).

نصيحة: استخدم تنسيق JPG للصور ذات الألوان المختلفة ، مثل الصور. استخدم تنسيق PNG للصور ذات الألوان القليلة ، مثل لقطات الشاشة أو الرسوم المتحركة البسيطة ، وخاصة للصور التي تحتوي على نص. سيعطيك هذا أفضل جودة لحجم الملف.

وضع صورتك

الآن بعد أن قمت بتغيير حجم صورتك وضغطها ، يمكنك إضافتها إلى منشور المدونة الخاص بك. أين يجب أن تضعه؟

سيكون لدى العديد من المدونين صورة في بداية منشوراتهم مباشرة. قد يكون هذا علامة تجارية ، مع إضافة اسم المدونة وعنوان المنشور إلى الصورة.

ولكن يمكنك أيضًا استخدام الصور أينما تريد خلال مشاركتك. أوصي بإضافة أكبر عدد ممكن من صور المدونة حسب الضرورة لتقسيم أقسام المحتوى بشكل مرئي حيث يوجد الكثير من النص وقد يضيع انتباه القارئ بعيدًا.

إن أبسط طريقة للقيام بذلك هي توسيط كل صورة على السطر الخاص بها ، بدلاً من وضعها على يسار النص أو يمينه. هذا يعني أنه يجب أن يتم عرضه جيدًا على جميع الأجهزة.

إذا كان لديك منشور طويل ، فقد ترغب في التفكير في كيفية استخدام الصور باستمرار. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام صورة في بداية كل قسم فرعي.

نصيحة: ألست متأكدًا من كيفية إضافة صورة إلى منشور المدونة الخاص بك على WordPress؟ ما عليك سوى إضافة كتلة صورة ، ثم تحميل أو سحب صورتك إلى مكانها. يمكنك أيضًا إنشاء كتلة صورة ، ثم الاختيار من الصور الموجودة بالفعل في مكتبة الوسائط الخاصة بك.

إضافة نص إلى صورتك

يمكنك إضافة نص إلى الصورة نفسها (قبل تغيير حجمها وضغطها) باستخدام برنامج تحرير رسومات أو أداة لقطة شاشة.

بدلاً من ذلك ، قد ترغب في إضافة تعليق على الصورة.

يمكنك القيام بذلك في WordPress: انقر على صورتك لتحديدها ، ثم ستظهر المساحة الموجودة أسفل صورتك مباشرة “إضافة تسمية توضيحية”. فقط انقر هناك واكتب التسمية التوضيحية الخاصة بك.

كيف يمكنني استخدام صور مدونتي للترتيب في نتائج البحث

يعد استخدام الصور بشكل صحيح أمرًا مهمًا لتحسين محرك البحث على الصفحة.

على الرغم من أن صورك لن يكون لها تأثير مثل بعض العناصر الأخرى في مشاركتك (مثل العنوان) ، إلا أنها لا تزال أدلة جيدة لمحركات البحث حول موضوع المنشور الخاص بك.

ومع ذلك ، تحتاج محركات البحث إلى نص من أجل فهم موضوع صورتك. هذا يعني أن كل صورة من صورك يجب أن تحتوي على شيئين: عنوان الصورة والنص البديل.

عناوين الصور

عنوان صورتك ليس تسمية توضيحية لصورتك. إنه غير مرئي بشكل عام. في معظم المتصفحات ، يظهر عندما يحرك القارئ مؤشره فوق الصورة.

(إذا كنت تقرأ webcomic xkcd ، فستعرف كيف يتم استخدام نص العنوان غالبًا لإضافة نكتة إضافية.)

يجب أن تتضمن عناوين الصور الخاصة بك كلماتك الرئيسية. على سبيل المثال ، إذا كانت مشاركتك حول “كيفية بدء مدونة” ، فقد يكون لديك صورة مع امرأة على جهاز كمبيوتر – يمكن أن يكون لها عنوان وصفي مثل “” أو “.”

لتعيين عنوان صورة في WordPress:

اضغط على صورتك

حدد القائمة المنسدلة “خيارات متقدمة” في جزء الحظر على الجانب الأيمن من الشاشة

أدخل العنوان في مربع “سمة العنوان”

نظرًا لأنه يظهر عند تحريك المؤشر فوق الصورة ، فستسمع أحيانًا عنوان الصورة الموصوف على أنه “تلميح أداة”.

في تعليمات HTML البرمجية ، يبدو عنوان الصورة كما يلي – هنا ، يكون جزء العنوان من علامة img بخط غامق:

title = “بدء مدونة”

نص بديل

تم تصميم النص البديل للصورة لتتم قراءته بواسطة برامج قراءة الشاشة للمستخدمين ضعاف البصر. هذا يعني أنه يجب أن يصف بوضوح ما في الصورة.

إذا كانت صورتك تتضمن نصًا (مثل لقطة شاشة من منشور مدونة آخر) ، فيجب عليك كتابة ذلك في النص البديل لتسهيل الوصول إلى مشاركتك بشكل كامل.

من الجيد أن يحتوي النص البديل على كلمات رئيسية مثل نص العنوان. ولكن من المهم أيضًا أن تصف الصورة ، لأن هذا هو الغرض من النص البديل.

حاول إعطاء كل الصور الموجودة على مدونتك عنوانًا ونصًا بديلًا للمساعدة في تعزيز جهود تحسين محركات البحث.

في تعليمات HTML البرمجية ، يبدو النص البديل على هذا النحو — مع وجود جزء النص البديل من علامة img بخط غامق هنا:

alt = “امرأة جالسة على كمبيوتر محمول ، وتبدأ مدونة.” title = “بدء مدونة”

الخلاصة: استخدام الصور في مدونتك لبناء تفاعل وتعزيز مُحسّنات محرّكات البحث

لا يجب أن يكون استخدام الصور على مدونتك مخيفًا أو صعبًا. تحتاج فقط إلى مراعاة هذه الأساسيات:

تأكد من أن كل منشور على موقعك يحتوي على صورة واحدة على الأقل لإضافة اهتمام بصري.

اختر دائمًا صورًا خالية من حقوق النشر. يمكنك إنشاؤها بنفسك أو استخدام مواقع الويب الخاصة بالصور.

قم بتغيير حجم الصور وضغطها قبل تحميلها للحفاظ على تحميل مشاركاتك بأسرع ما يمكن.

أضف دائمًا عنوانًا ونصًا بديلًا إلى صورك ، لمحركات البحث ولأغراض إمكانية الوصول.

إذا كنت لا تزال تعمل على إنشاء مدونتك وتشغيلها ، فتأكد من مراجعة المنشور الخاص بي حول كيفية بدء مدونة. إنه يمر بكل ما تحتاج إلى معرفته – وبالطبع هناك الكثير من الصور على طول الطريق لمساعدتك.