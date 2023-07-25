ستساعدك المقالة التالية: أفضل 7 أماكن لبيع بطاقات بوكيمون بالجملة نقدًا

على مدى السنوات القليلة الماضية ، كان بيع بطاقات البوكيمون في غاية الغضب. قام المشاهير وهواة الجمع على حد سواء بقلب بعض البطاقات باهظة الثمن على الإنترنت ، مثل Shiny Charizards التي تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.

لدي بالفعل دليل حول أفضل الأماكن لبيع بطاقات البوكيمون على This Online World لمساعدة الناس على البدء في هذا الجنون المتقلب.

ومع ذلك ، يركز هذا الدليل كثيرًا على البيع والبطاقات مقابل المال ، وليس البطاقات المجمعة. ولكن في الواقع ، فإن البطاقات الشائعة المجمعة هي ما يمتلكه معظم الناس.

لذلك اليوم ، أغطي بعضًا من أفضل الأماكن لبيع بطاقات بوكيمون بكميات كبيرة نقدًا.

إذا كنت مستعدًا لتحويل صندوق البطاقات القديم هذا في الطابق السفلي إلى نقود سريعة ، فهذا هو المنشور المناسب لك.

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أين تبيع بطاقات بوكيمون بالجملة

لقد قمت ببيع بطاقات بوكيمون القديمة بكميات كبيرة من قبل لكسب المال بسرعة. وبعد إجراء بعض الأبحاث ، هناك بالفعل الكثير من الأماكن الأخرى لبيع بطاقات البوكيمون بكميات كبيرة والتي لا تتطلب الكثير من الجهد.

فقط لاحظ أن معظم البطاقات لا تساوي كثيرًا ، لذلك ستحتاج إلى مجموعة كبيرة لكسب نقود جادة.

1. ألعاب قبضة كاملة

تعد Full Grip Games واحدة من أكثر الخيارات شيوعًا لبيع بطاقات البوكيمون بالجملة. يتيح لك موقع الويب هذا بيع بطاقات الطاقة العادية / غير الشائعة وبطاقات الطاقة بزيادات 100 أو 1000.

كما أنه يقبل البطاقات النادرة والبطاقات الأخرى ، وتحتوي قائمة الشراء بالجملة على تفاصيل جميع الحزم والبطاقات التي يقبلها بالإضافة إلى الأسعار.

الجميل في الأمر أنك لست مضطرًا إلى فرز بطاقاتك المجمّعة ؛ عليك فقط فصل المعدل / الهولوس عن المشاعات وغير الشائعة ولكن هذا كل شيء.

علاوة على ذلك ، تقوم Full Grip Games بتصنيف بطاقاتك عند وصولها. إذا تغير سعر البيع بسبب التصنيف ، فإن Full Grip Games ترسل إليك بريدًا إلكترونيًا لإعلامك بذلك.

تتم معالجة قوائم الشراء في حوالي 72 ساعة ، ولكن قد تستغرق ما يصل إلى 10 أيام عمل إذا كان الكثير من الأشخاص يبيعون البطاقات.

أحد الجوانب السلبية هو أنه يتعين عليك الدفع مقابل الشحن ، ولكن هذا هو الحال غالبًا عند بيع بطاقات بوكيمون بكميات كبيرة. وإذا كنت بالقرب من مدينة أكرون بولاية أوهايو ، فيمكنك تسليم بطاقاتك المجمّعة في المتجر.

بالنسبة لكيفية الدفع لك ، تشمل الخيارات النقد أو أموال PayPal أو ائتمان المتجر.

2. TCGplayer

لقد ذكرت TCGplayer في مقالتنا الرئيسية عن بيع بطاقات Pokemon ، ولكنها أيضًا واحدة من أفضل الخيارات للبائعين بالجملة نظرًا لمدى شعبيتها.

وهذا ينطبق أيضًا على ألعاب الورق الأخرى ، بما في ذلك Yugioh و Magic.

كل ما عليك فعله هو إنشاء قائمة تحت “علامة تبويب المخزون” ثم تحميل قائمة بما تبيعه وبعض الصور لمجموعتك.

من هناك ، يمكن للاعبين الآخرين الاتصال بك لشراء مجموعتك أو لطرح الأسئلة. والرائع في TCGplayer هو أنك تحصل على المزيد من امتيازات البيع والأدوات وترفع تصنيف البائع الخاص بك.

يجعل نظام المكافآت هذا مفيدًا للبائعين لمرة واحدة ولكن أيضًا إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا لتقليب البطاقات أو متجرًا للكوميديا ​​والألعاب من نوع ما.

ويمكنك أيضًا تنزيل تطبيق TCGplayer ومسح البطاقات التي تريد بيعها أو التحقق من المعلومات مثل الأسعار.

3. موقع ئي باي

مما لا يثير الدهشة ، هناك طريقة أخرى ممتازة لبيع بطاقات بوكيمون كبيرة وهي إدراج مجموعتك بالكامل على موقع eBay.

يبيع الناس مجموعات معززة ومجموعات كبيرة ومجلدات بوكيمون على موقع eBay طوال الوقت. إنه أيضًا مكان شهير لبيع البطاقات النادرة والبطاقات الثلاثية الأبعاد إذا كان لديك حقًا مجموعة باهظة الثمن تحاول بيعها.

العديد من البائعين لديهم قوائم في نطاق بطاقة 500 إلى 1000 أيضًا ، ولكن يمكنك العثور على مجموعات أصغر أو أكبر.

فقط لاحظ أن هناك رسوم بائع 5٪ لبطاقات التداول غير الرياضية على eBay ، والتي تشمل بطاقات بوكيمون. أنت تقرر أيضًا ما إذا كنت تغطي الشحن أو إذا كان المشتري مسؤولاً.

4. Deriums

خيار شائع آخر لبيع بطاقات البوكيمون بكميات كبيرة هو بيعها مباشرة إلى Deriums ، وهو متجر ألعاب بطاقات يركز على Pokemon.

يمكنك العثور على قائمة شراء مجمعة حالية على موقعها الإلكتروني ، وتشمل الأسعار الحالية:

Uncommons / العموم : 0.01 دولار لكل بطاقة.

: 0.01 دولار لكل بطاقة. غير هولو راريس : 0.06 دولار لكل بطاقة.

: 0.06 دولار لكل بطاقة. Holo Rares & Holo Commons / Uncommons : 0.07 دولار لكل بطاقة.

: 0.07 دولار لكل بطاقة. بطاقات V / EX / GX المجمعة : 0.50 دولار لكل بطاقة.

: 0.50 دولار لكل بطاقة. بطاقات Vmax بالجملة: 0.75 دولار لكل بطاقة.

يجب أن تكون البطاقات باللغة الإنجليزية وقريبة من حالة النعناع ، وهو ما يحدث عمومًا عند بيع أي بطاقات بوكيمون مجمعة. بالنسبة للدفع ، يقدم Derium نقدًا من PayPal أو رصيدًا من المتجر.

يقول Derium إن معالجة الشحنات السائبة تستغرق حوالي يومين إلى ثلاثة أيام ، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا أطول إذا كان يتعامل مع الكثير من الطلبات.

لاحظ أيضًا أنك تدفع مقابل الشحن عندما ترسل بطاقاتك المجمّعة.

5. بوكيمون Facebook مجموعات

ال Facebook يعد Marketplace أحد أفضل الأماكن لبيع الأشياء غير المستخدمة. ولا يهم إذا كنت تبيع بطاقات بوكيمون كبيرة أو أثاثًا قديمًا أو بطاقات رياضية ؛ ربما يمكنك العثور على مشترٍ في منطقتك.

مجموعات بطاقات البوكيمون هي شيء شائع للبيع Facebook المتجر. لذلك ، يمكنك البدء بإدراج مجموعتك هناك ، وستحصل على السعر المناسب. مثال على واحد Facebook المجموعة التي وجدتها.

يمكن للمشترين التفاوض وربما سيتفاوضون ، ولكن بشكل عام ، تعد هذه واحدة من أفضل الطرق للحصول على بعض النقود السريعة لبطاقاتك. ولا داعي للقلق بشأن الشحن أيضًا.

إذا فشل هذا المسار ، يمكنك محاولة بيع مجموعتك المجمعة في بوكيمون المختلفة Facebook مجموعات البيع والشراء الموجودة هناك.

هناك الكثير من المجموعات التي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء. ومرة أخرى ، يمكنك وضع ترتيبات الشحن والدفع مع المشترين أو توجيههم إلى قائمتك إذا كنت تبيع في مكان ما مثل eBay.

6. مقتنيات منطقة سفاري

تعد Safari Zone Collectibles مكانًا شهيرًا آخر لبيع بطاقات Pokemon الضخمة ، وقد تم تصنيفها بدرجة عالية على Pokemon subreddit.

لسوء الحظ ، أوقفت الشركة حاليًا شراء بطاقات بوكيمون بالجملة من اللاعبين. لكن الأمر يستحق الإضافة إلى قائمتك في حالة استئناف شراء مجموعات مجمعة.

وإذا كنت ترغب في تعزيز مجموعتك أو مجموعتك ببعض البطاقات الأخرى ، فيمكنك دائمًا التسوق من Safari Zone Collectibles أيضًا.

7. توب كت سنترال

خيار أخير لبيع بطاقات Pokemon الضخمة الخاصة بك نقدًا هو البيع من خلال Top Cut Central.

ليس لديها دائمًا أعلى المعدلات مقابل بعض المنافسين في هذه القائمة ، ولكن تشتري مجموعات ضخمة وأي بطاقة تقريبًا طالما أن البطاقات قريبة من النعناع والإنجليزية.

أسعار البطاقات الثلاثية الأبعاد تشبه إلى حد كبير العديد من الخيارات الأخرى في هذه القائمة. والميزة الإضافية هي أنه يمكنك بيع بطاقات الطاقة الأساسية مقابل 0.005 دولار لكل منها.

لا تشتري بعض المتاجر حتى بطاقات الطاقة ، لذلك من الجيد أن تتمكن على الأقل من إزالة هذه البطاقات من يديك.

من المهم جدًا فرز البطاقات حسب الندرة ، ومع ذلك ، توضح Top Cut Central كيفية بيع البطاقات المجمعة لها على موقعها على الويب.

أنت تدفع مقابل الشحن مثل معظم الخيارات الأخرى في هذه القائمة. للدفع ، يمكنك اختيار PayPal cash أو مخزن الائتمان.

نصائح لبيع بطاقات بوكيمون بالجملة

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل الأماكن لبيع بطاقات البوكيمون بكميات كبيرة ، فقد حان الوقت لتغطية بعض النصائح والحيل التي ستجعل عملية البيع أسهل بكثير.

1. فرز مجموعتك

تتمثل الخطوة الأولى في بيع بطاقات البوكيمون بكميات كبيرة في فرز مجموعتك بالكامل. هذا لأنك تحتاج عادةً إلى تصنيف البطاقات بناءً على ندرتها وإزالة البطاقات التي تكون أقل من حالة شبه النعناع غير المؤهلة للبيع. يجب عليك أيضًا فرز بطاقات الطاقة الخاصة بك في مجموعتهم الخاصة.

هذه هي العملية الأكثر استهلاكا للوقت ، ولكن معظم المشترين يطلبونها. وهو مهم لأنه يساعدك على فهم قيمة مجموعتك.

بالنسبة للمجموعات الضخمة ، يمكنك أيضًا استخدام برنامج مثل Quicklist Card Scanning لفرز وتنظيم مجموعتك بالكامل بشكل أسرع. هذا ما يقترحه TCGplayer بالفعل.

2. استخدام قوائم شراء الموقع

قوائم شراء الموقع هي أفضل صديق لك. يخبرونك بالضبط عن أسعار البطاقات الحالية ، وما يمكنك بيعه وما لا يمكنك بيعه ، وكل ما تحتاج إلى معرفته لبدء البيع.

قد يبدو من الصعب ملء قائمة الشراء وإرسالها. ولكن إذا كنت تبيع البطاقات عبر الإنترنت ، فهذه الخطوة ضرورية ولكنها غالبًا ما تستحق الجهد المبذول.

3. النظر في المشترين المحليين

إذا كنت ترغب في بيع بطاقاتك في أسرع وقت ممكن ، فقم بالبيع في متاجر الكتب المصورة المحلية أو باستخدام تطبيقات مثل Facebook يمكن أن يكون السوق هو أفضل خيار لك.

الجانب السلبي هو أنك على الأرجح ستحصل على أموال أقل قليلاً مما إذا كنت تبيع عبر الإنترنت. ولكن يمكنك الدفع نقدًا سريعًا ولا داعي للقلق بشأن الشحن.

تطبيقات مثل OfferUp هي أيضًا طريقة رائعة للعثور على مشترين محليين. ويمكنك حتى اللجوء إلى تكتيكات مثل بيع المرآب أو البيع في متجر البيدق.

4. بطاقات الشحن بشكل صحيح

النصيحة الأخيرة لبيع بطاقات البوكيمون بكميات كبيرة نقدًا هي الانتباه حقًا إلى تعليمات الشحن. غالبًا ما تحتوي مواقع الويب على متطلبات واضحة جدًا حول كيفية تنظيم بطاقاتك وشحنها. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى حزم البطاقات وشحنها بشكل صحيح حتى لا تتلف.

عادةً ما يقوم العديد من البائعين بتغليف مجموعتهم بغلاف فقاعي أو ورق تغليف لحماية البطاقات أيضًا.

هذا YouTube فيديو من Dr.Applesauce يكسر العملية الدقيقة لبيع بطاقات البوكيمون الكبيرة أيضًا إذا كنت تريد دليلًا تفصيليًا.

يغطي الفيديو أيضًا بعض خيارات البيع الأخرى ونصائح حول كيفية تنظيم وشحن مجموعتك.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل حول كيفية بيع بطاقات بوكيمون بالجملة في العثور على مشتر لمجموعتك حتى تتمكن من جني بعض الأموال بسرعة.

Pokemon هي واحدة من أكثر ألعاب الورق شيوعًا ، وقد أصبحت أكثر شهرة في السنوات القليلة الماضية. لذلك ، لا ينبغي أن يكون لديك نقص في المشترين إذا كنت تعرف مكان البيع.

بين مواقع شراء البطاقات عبر الإنترنت والخيارات المحلية المتنوعة ، لديك أيضًا طرق عديدة للبيع حسب تفضيلاتك.

حظا سعيدا مع البيع!

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