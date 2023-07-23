ستساعدك المقالة التالية: أفضل 7 صناديق REIT ETF في كندا لعام 2023: الاستثمار العقاري من أجل التدفق النقدي

عندما يتعلق الأمر بالتدفق النقدي إلى محفظتك ، فمن الصعب التغلب على التوزيعات المنتظمة لصناديق الاستثمار العقاري أو صناديق الاستثمار العقاري.

يتم تداول هذه الأصول في بورصة تورونتو للأوراق المالية ولكنها توفر تعرضًا فوريًا لأصول العقارات المادية في جميع أنحاء العالم.

يدفع صندوق REIT 90٪ من دخله الخاضع للضريبة لمساهميه في شكل توزيع أو أرباح. ستدفع معظم صناديق الاستثمار العقاري هذا المبلغ شهريًا حيث تقوم بتحصيل دخل الإيجار من المستأجرين.

هل تجد صعوبة في تضييق نطاق الاستثمار في REIT؟ معظم صناديق الاستثمار العقاري لديها مجال تركيز محدد ضمن محفظتها ، سواء كانت سكنية أو تجارية أو حتى تجارة التجزئة.

هناك العديد من الفوائد للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في البورصة (REIT ETF). تجمع أدوات الاستثمار هذه بين التدفق النقدي التلقائي لصناديق الاستثمار العقارية مع التنويع الفوري واستقرار صناديق الاستثمار المتداولة.

تأخذ صناديق REIT ETF أفضل صناديق الاستثمار العقاري الكندية للدخل وتسمح للمستثمرين الكنديين بالاحتفاظ بها من خلال استثمار واحد.

تابع القراءة للتعرف على بعض من أفضل صناديق الاستثمار المتداولة في كندا لعام 2023.

ما هو REIT ETF؟

صندوق REIT ETF هو تمامًا كما يبدو: صندوق يحتفظ بالعديد من أسهم REIT المختلفة في أصل واحد قابل للاستثمار.

كما هو الحال مع صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى ، يقلل صندوق REIT ETF من مخاطر تعرض المستثمر لصندوق REIT واحد ويتطلب عملاً ورأس مالًا أقل من شراء العقارات المادية وتأجيرها.

عند الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة ، من المهم ملاحظة نموذجين مختلفين يتم استخدامهما:

صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر مباشرة في الأسهم أو الأصول

صناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى

إذا كنت ترغب في التعرف على صناديق الاستثمار العقارية الكندية ، فمن المهم التحقق من مقتنيات صندوق REIT ETF الذي تبحث عنه.

أفضل صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في كندا

دعونا نلقي نظرة على قائمتنا الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية الكندية المتداولة لإضافتها إلى قائمة مراقبتك.

1.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE)

VRE هي مؤسسة ETF من Vanguard Canada تم تأسيسها في نوفمبر 2012.

Vanguard هي واحدة من أكثر الأسماء الموثوقة في صناعة ETF.

يمتلك هذا الصندوق 100٪ من ممتلكاته في صناديق REIT الكندية ، مع 17 أصلًا مختلفًا في الصندوق. وهي تنطوي على تعرض لطيف ومتنوع ومتساوٍ في الأهمية لصناديق الاستثمار العقاري السكنية ، وصناديق الاستثمار العقارية بالتجزئة ، وصناديق الاستثمار العقاري المكتبية.

فيما يلي نظرة على المقتنيات العشرة الأولى في VRE:

وهنا تقسيم قطاع VRE:

تشتهر Vanguard برسومها الإدارية المنخفضة ، و VRE.TO ليست استثناءً. تبلغ رسوم الإدارة 0.35٪ ، ويبلغ معدل الصرف السوقي 0.39٪. هذا يجعل الاستثمار في VRE ميسور التكلفة للغاية وأرخص بكثير من الاستثمارات الأخرى مثل الصناديق المشتركة.

حقق Vanguard REIT ETF متوسط ​​عائد سنوي قوي وعاد تراكميًا بنحو 74 ٪ منذ إنشائه. هذا يعادل حوالي 5.4٪ على أساس متوسط ​​سنوي.

أخيرًا ، يدفع VRE توزيعًا شهريًا بعائد قد يترك بعض المستثمرين يبحثون عن المزيد. عائد التوزيع قوي ولكنه ليس مذهلاً عند 2.65 ٪ ، وهو ما يتخلف عن بعض أقرانها في الصناعة. بالنظر إلى أن VRE قد خسر حوالي 10٪ خلال العام الماضي ، فإن العائد المتأخر لمدة 12 شهرًا يرتفع عند 4.10٪.

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2. iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE)

مثل Vanguard ، iShares من Blackrock هي مزود ETF رائد آخر. يتم تداول XRE ETF في بورصة تورنتو وله تركيبة مشابهة جدًا لـ Vanguard’s VRE.

تأسست XRE.TO في أكتوبر 2002 وقد كان أداؤها رائعًا منذ إنشائها. حققت XRE مكاسب تراكمية بلغت حوالي 447.32٪ منذ إنشائها ، وهي جيدة لحوالي 8.63٪ متوسط ​​عائد سنوي.

فيما يلي مقتنيات XRE:

وإليك تفاصيل تعرض القطاع لـ XRE:

كما ترى ، فهي تتكون من تركيبة مشابهة جدًا لـ VRE.TO ، مع حافظة أكثر تركيزًا.

قدمت iShares رسومًا إدارية معقولة ولكنها أعلى من Vanguard لصندوق ETF الكندي. تبلغ رسوم الإدارة 0.55٪ ، ويوجد سعر الصرف السوقي عند 0.61٪. هذا يعني أنه مقابل كل 10000 دولار مستثمرة في XRE.TO ، ستدفع رسومًا قدرها 61 دولارًا.

تقدم XRE عائد توزيع أعلى قليلاً بنسبة 4.17٪ ، وكما هو الحال مع معظم صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REIT) ، فإنها تدفع توزيعاتها شهريًا.

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3.

ETF مؤشر صناديق الاستثمار المتداولة في وزن متساوٍ (ZRE)

ZRE هي واحدة من أفضل صناديق REIT ETF في كندا.

يدار من قبل قسم إدارة الأصول العالمية في بنك مونتريال ، وقد تم تأسيسه في مايو 2010 ، ويحمل تصنيف مخاطر متوسط ​​لهذا القطاع.

من حيث الأداء ، كانت ZRE قوية وعادت حوالي 180 ٪ منذ إنشائها. على أساس متوسط ​​سنوي ، هذا يعادل حوالي 8.3٪ عوائد كل عام.

ZRE هو صندوق REIT ETF أكثر تنوعًا بكثير من XRE ، مع 22 حيازة مختلفة من REIT الكندية. فيما يلي العشرة الأوائل من حيث الوزن:

وهنا تقسيم القطاع لـ ZRE:

هذا صندوق الاستثمار العقاري المتداول (REIT) لديه رسوم إدارية تتماشى مع iShares أكثر من Vanguard. لديها رسوم إدارية 0.55٪ ومعدل سعر صرف صحي 0.61٪ سنويًا.

تقدم ZRE.TO أحد أعلى عوائد التوزيع لصناديق الاستثمار المتداولة في كندا REIT ، مع عائد سنوي قدره 4.97٪ يُدفع شهريًا.

4.صندوق CI Canadian REIT ETF (RIT)

قد لا تتمتع CI Global Asset Management بنفس قوة العلامة التجارية مثل iShares أو Vanguard ، لكن الشركة تدير بعض صناديق الاستثمار المتداولة عالية الأداء.

RIT هي واحدة من هذه الصناديق المتداولة في البورصة ذات الأداء العالي والتي كانت استثمارًا ثابتًا منذ إنشائها في عام 2004. على أساس متوسط ​​العائد السنوي ، توفر RIT لمستثمريها متوسط ​​عائد يبلغ 9.3٪ كل عام منذ إنشائها.

على عكس صناديق الاستثمار المتداولة الكندية الأخرى التي تم وصفها حتى الآن ، تشمل RIT كلاً من صناديق الاستثمار العقارية الكندية والأمريكية في مقتنياتها. فيما يلي أهم 15 مقتنيات في RIT:

وهنا تقسيم القطاع لـ RIT:

RIT لديها رسوم أعلى حتى من ZRE و XRE ، مع رسوم إدارية بنسبة 0.75٪ و MER بنسبة 0.87٪ ، مما يجعلها واحدة من أغلى الصناديق التي يمكن امتلاكها في صناعة ETF الكندية.

هذا الصندوق لديه عائد توزيع أعلى بنسبة 4.96٪ يدفعه كل شهر. يجب على المستثمرين على المدى الطويل ملاحظة أن أي زيادة في أرباح الأسهم يقابلها ارتفاع رسوم سعر الصرف السوقي.

5. صندوق Horizons Equal Weight Canada REIT Index ETF

صندوق Horizons Equal Weight Canada REIT Index هو دخول جديد إلى سوق ETF الكندي. تأسست في يناير 2019 وقدمت للمستثمرين 5.26 ٪ متوسط ​​عائد سنوي منذ إنشائها.

تم تصميم هذا الصندوق لتتبع مؤشر Solactive Equalweight REIT Canada (إجمالي العائد). اعتبارًا من مايو 2023 ، يمتلك الصندوق حوالي 53 مليون دولار من صافي الأصول المستثمرة.

فيما يلي أهم المقتنيات في HCRE.TO:

لدى HCRE.TO رسوم إدارية معقولة للغاية مع معدل فائدة سنوي يبلغ 0.33٪ فقط. العيب الرئيسي لـ HCRE.TO هو أنه لا يدفع حاليًا أي توزيعات أو أرباح. نظرًا لأن هذه هي أحد الأسباب الرئيسية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ، فقد يتجاهل المستثمرون HCRE.TO.

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6. iShares Global Real Estate Index ETF (CGR)

CGR هي واحدة من أوسع صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في كندا وأكثرها تنوعًا. إنه صندوق عالمي يضم 77 حيازة مختلفة من صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في جميع أنحاء العالم.

تم إنشاء صندوق iShares REIT ETF هذا في عام 2008 ويتم تداوله في بورصة تورنتو. منذ إنشائها ، عادت CGR متوسط ​​ربح سنوي يبلغ حوالي 5.0٪.

فيما يلي أهم عشرة مقتنيات من حيث الوزن بالنسبة لـ CGR:

هنا هو التوزيع الجغرافي لـ CGR:

هناك بعض أسماء REIT الرئيسية في هذا الصندوق ، بما في ذلك مركز البيانات REIT و Equinix ومجموعة Simon Property Group للبيع بالتجزئة.

iShares لديها بعض الرسوم المرتفعة إلى حد ما مرة أخرى لـ CGR ، خاصة بالمقارنة مع Vanguard.

CGR لديها رسوم إدارية بنسبة 0.65٪ ومعدل سعر صرف صحي 0.72٪.

يتم دفع توزيعات CGR ربع سنوي وليس شهريًا ، مع عائد سنوي يبلغ 2.39٪.

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7. صندوق هارفست جلوبال رييت للدخل (HGR)

HGR.TO هي مؤسسة أخرى عالمية لصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) التي يتم تداولها في بورصة تورنتو. يوفر للمستثمرين التعرض لأسواق العقارات الدولية دون الحاجة إلى دفع أي رسوم صرف أجنبي.

من حيث الأداء ، لم يكن لدى HGR أفضل سجل حافل حتى الآن. منذ البداية ، كان متوسط ​​العائد السنوي للخسارة (1.29٪) متخلفًا عن معظم صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى هذه.

فيما يلي أكبر 10 حيازات بالوزن من أصل 27 في الصندوق:

وهنا التوزيع الجغرافي والقطاعي للحيازات:

HGR.TO لديها رسوم إدارية عالية بنسبة 0.85٪ ، مما يجعلها واحدة من أغلى صناديق الاستثمار المتداولة في صناديق الاستثمار المتداولة (REIT). لديها عائد توزيع أعلى بنسبة 8.84٪ ويدفعها على أساس شهري.

كيفية شراء أفضل صناديق الاستثمار العقاري الكندية في عام 2022

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الثروة بسيطة

لا يقدم Wealthsimple أي عمولة في تداول صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم ، مما يجعل من السهل تنويع محفظتك باستخدام صناديق REIT ETF الكندية.

ما الذي تبحث عنه في REIT ETF

تشمل الأشياء التي يجب البحث عنها في صندوق REIT الكندي ETF ما يلي:

رسوم إدارية منخفضة لتحقيق مكاسب طويلة الأجل

توزيعات شهرية أو ربع سنوية

تنويع القطاع من أجل استثمار شامل أكثر أمانًا

ابحث عن صناديق الاستثمار المتداولة المحوطة بالعملات إذا كانت صناديق الاستثمار المتداولة الدولية (REIT)

هل صناديق REIT ETFs استثمار جيد؟

نعم ، بالتأكيد يمكن أن يكونوا كذلك. العقارات هي سوق يبدو أن الأصول فيه تستمر في الارتفاع من حيث القيمة بمرور الوقت.

وكذلك الأمر بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري ، والعديد منها يقدم عائدًا ثابتًا لطيفًا يبلغ حوالي 10٪ ، والذي لا يشمل حتى إعادة الاستثمار في التوزيع. لتحقيق مكاسب ثابتة وتدفق نقدي ثابت ، تعد صناديق REIT ETFs وسيلة ممتازة للتعرض للعقارات في محفظة الأوراق المالية الخاصة بك.

سلبيات صناديق الاستثمار العقاري المتداولة

ربما ستلاحظ أن صناديق الاستثمار العقاري عمومًا لا تقدم الكثير من حيث نمو الشركة. ستنمو الأصول الخاضعة للإدارة ، لكن صناديق الاستثمار العقاري لا تتطور كما تفعل الشركات الأخرى المتداولة في البورصة.

من حيث صناديق REIT ETFs ، غالبًا ما يكون عائد التوزيع أقل من امتلاك REIT أنفسهم.

الأداء أيضًا ليس مرتفعًا كما تتوقع ، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤدي اختيار صناديق الاستثمار العقارية الفردية المناسبة إلى عوائد أعلى.

خاتمة

تعد صناديق REIT ETF طريقة رائعة لإضافة التنوع العقاري إلى محفظتك. كما هو الحال مع صناديق الاستثمار المتداولة العادية ، يمكن لفئة أصول واحدة أن توفر التعرض لمختلف القطاعات الفرعية والخصائص الجغرافية.

إنها توفر الاستقرار في محفظتك ، خاصة في أوقات التقلبات ، وتدفع تدفقات نقدية ثابتة يمكنك استخدامها لإعادة الاستثمار أو إعادة التخصيص في مكان آخر.

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