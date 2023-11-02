ستساعدك المقالة التالية: أفضل 8 أدوات للتحقق من البريد الإلكتروني لعام 2023: أصبح التحقق من البريد الإلكتروني أمرًا سهلاً

هل لديك قائمة بريد إلكتروني متنامية ولكن معدلات فتح ونقرات منخفضة؟

إذا كانت الإجابة بنعم، يمكن أن يكون لديك قائمة بحاجة إلى التنظيف.

تقوم أدوات التحقق من البريد الإلكتروني بفحص قائمة بريدك الإلكتروني واستخدام مجموعة متنوعة من عمليات التحقق المختلفة لإزالة رسائل البريد الإلكتروني غير الصالحة أو الخطيرة. والنتيجة النهائية هي معدل تسليم أعلى من ذي قبل وحماية سمعة خادم البريد الإلكتروني الخاص بك.

فيما يلي ثماني أدوات للتحقق من البريد الإلكتروني يمكنك استخدامها لإزالة عناوين البريد الإلكتروني من قائمتك.

أفضل أدوات التحقق من صحة البريد الإلكتروني لتنظيف قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك بسرعة

1. زيرو باونس

ZeroBounce هي أداة شائعة للتحقق من البريد الإلكتروني تستخدمها شركات كبرى مثل TripAdvisor وAllState وComodo. لديها عمليات تحقق متعددة إلى جانب العديد من عمليات التكامل.

يتحقق برنامج ZeroBounce من مصائد البريد العشوائي ورسائل البريد الإلكتروني التي تُرجع ارتدادات ثابتة والعناوين التي تحدد رسائل البريد الإلكتروني كرسائل غير مرغوب فيها بمعدلات قوية. كما أنه يزيل عناوين البريد الإلكتروني المزيفة والتي بها أخطاء إملائية.

ما هي أهم مميزات ZeroBounce؟

التحقق من قائمة البريد الإلكتروني بالجملة – قم بتحميل قائمتك بأكملها للمعالجة.

– قم بتحميل قائمتك بأكملها للمعالجة. التحقق من البريد الإلكتروني واحد – تحقق من رسائل البريد الإلكتروني التي تشعر أنها قد تكون غير صالحة واحدة تلو الأخرى.

– تحقق من رسائل البريد الإلكتروني التي تشعر أنها قد تكون غير صالحة واحدة تلو الأخرى. واجهة برمجة تطبيقات التحقق في الوقت الفعلي – قم بدمج واجهة برمجة تطبيقات التحقق الخاصة بـ ZeroBounce مع نماذج موقعك لمنع إضافة رسائل البريد الإلكتروني السيئة إلى قائمتك في المقام الأول.

– قم بدمج واجهة برمجة تطبيقات التحقق الخاصة بـ ZeroBounce مع نماذج موقعك لمنع إضافة رسائل البريد الإلكتروني السيئة إلى قائمتك في المقام الأول. بيانات العملاء الرئيسية – يقوم ZeroBounce بإلحاق البيانات الأساسية بعناوين البريد الإلكتروني الصالحة في قائمتك. قد تتضمن هذه البيانات أشياء مثل اسم المشترك والجنس والموقع الجغرافي والمزيد.

– يقوم ZeroBounce بإلحاق البيانات الأساسية بعناوين البريد الإلكتروني الصالحة في قائمتك. قد تتضمن هذه البيانات أشياء مثل اسم المشترك والجنس والموقع الجغرافي والمزيد. التكامل – يتكامل ZeroBounce مع موفري خدمات البريد الإلكتروني المشهورين بسلاسة. يمكنك التكامل بشكل أكبر عند توصيل الأداة بـ Zapier.

التسعير في ZeroBounce

يقدم ZeroBounce الاعتمادات وخطط الاشتراك. نظام الائتمان هو خيار الدفع أولاً بأول. يبدأ سعرها بـ 16 دولارًا مقابل 2000 عملية تحقق عبر البريد الإلكتروني. تبدأ الخطط المميزة بسعر 15 دولارًا شهريًا مقابل 2000 عملية تحقق عبر البريد الإلكتروني، وهو خصم بنسبة 6%.

يمكنك البدء باستخدام ZeroBounce مجانًا من خلال خطة freemium الخاصة بها، والتي بحد أقصى 100 عملية تحقق من البريد الإلكتروني شهريًا. يتوقف وصولك إلى عمليات التحقق المجانية هذه بمجرد الدفع مقابل الاعتمادات أو شراء اشتراك.

وبدلاً من ذلك، يمكنك منح عملية التحقق الخاصة بـ ZeroBounce تجربة بسيطة عن طريق إدخال عنوان بريد إلكتروني واحد في حقل التحقق بالصفحة الرئيسية.

2. خيط البريد

Mailfloss هي أداة بسيطة للتحقق من البريد الإلكتروني تتكامل مع عدد كبير من موفري خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني وتسمح لك بالتحقق من قائمة بريدك الإلكتروني بشكل مجمّع.

إنه يركز على أتمتة عملية التحقق من البريد الإلكتروني، حتى تتمكن من التركيز على عملك. وهو يدعم مجموعة واسعة من موفري خدمات البريد الإلكتروني مثل MailChimp وDrip وConvertKit وBrevo وMailerlite والمزيد.

يكتشف Mailfloss العناوين غير الصالحة ورسائل البريد الإلكتروني المؤقتة ورسائل البريد الإلكتروني المكررة ومصائد البريد العشوائي. كما أنه يزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على ارتدادات ثابتة ويتحقق من صحة الأخطاء النحوية.

Note: Mailfloss هي الأداة التي نستخدمها في Blogging Wizard لأنها سهلة الاستخدام وسعرها جيد وتوفر دعمًا ممتازًا.

ما هي بعض أفضل ميزات Mailfloss؟

التحقق من قائمة البريد الإلكتروني بالجملة – قم بتوصيل مزود خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك أو قم بتحميل قائمتك عبر ملف CSV، ودع الأداة تتولى عملية التنظيف نيابةً عنك.

– قم بتوصيل مزود خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك أو قم بتحميل قائمتك عبر ملف CSV، ودع الأداة تتولى عملية التنظيف نيابةً عنك. عمليات التنظيف اليومية التلقائية – يقوم Mailfloss بتنظيف قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل يومي لخدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تتصل بالأداة.

– يقوم Mailfloss بتنظيف قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل يومي لخدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تتصل بالأداة. خيارات القائمة البيضاء/القائمة السوداء – قم بضبط عملية تنظيف الأداة عن طريق إعداد خيارات القائمة البيضاء والقائمة السوداء الخاصة بك.

– قم بضبط عملية تنظيف الأداة عن طريق إعداد خيارات القائمة البيضاء والقائمة السوداء الخاصة بك. التحكم في رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة – اختر رسائل البريد الإلكتروني التي سيتم حذفها أو إلغاء الاشتراك فيها من قائمتك. وهذا يمنع الأداة من إزالة رسائل البريد الإلكتروني التي تعرف أنها صالحة.

– اختر رسائل البريد الإلكتروني التي سيتم حذفها أو إلغاء الاشتراك فيها من قائمتك. وهذا يمنع الأداة من إزالة رسائل البريد الإلكتروني التي تعرف أنها صالحة. التكامل – يتصل Mailfloss بقائمة كبيرة من مقدمي خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني بشكل مباشر. يمكنك توصيل المزيد من المنصات من خلال Zapier.

التسعير في Mailfloss

يقدم Mailfloss عمليات تحقق جماعية أو اشتراكات شهرية لمرة واحدة. تبدأ الاشتراكات بسعر 25 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 10000 عملية تحقق من البريد الإلكتروني وتزداد مع المزيد من رسائل البريد الإلكتروني.

ستحصل على شهرين مجانًا إذا كنت تدفع سنويًا، وتتوفر نسخة تجريبية مجانية مدتها سبعة أيام لجميع الخطط.

إذا كنت لا ترغب في الدفع شهريًا، ولديك أكثر من 125000 بريد إلكتروني للتحقق أو استخدام مزود خدمة تسويق عبر البريد الإلكتروني غير مدعوم رسميًا من Mailfloss، فيمكنك شراء أرصدة.

3. التصفية

يكتشف Clearout رسائل البريد الإلكتروني السيئة بعدة طرق. يقوم بإزالة رسائل البريد الإلكتروني المكررة والنقاط من رسائل البريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني المؤقتة والحسابات الفرعية. كما أنه يحدد ويزيل مصائد البريد العشوائي ورسائل البريد الإلكتروني ذات الارتداد الثابت ورسائل البريد الإلكتروني من النطاقات المدرجة في القائمة السوداء.

ما الذي يجب أن تقدمه Clearout؟

عمليات التحقق من قائمة البريد الإلكتروني المجمعة – تحميل قوائم تصل إلى مليون بريد إلكتروني في المرة الواحدة لعمليات التحقق المجمعة.

– تحميل قوائم تصل إلى مليون بريد إلكتروني في المرة الواحدة لعمليات التحقق المجمعة. التحقق الفوري من البريد الإلكتروني – تعمل هذه بشكل مشابه لعمليات التحقق من البريد الإلكتروني الفردي حيث أنها تسمح لك بالتحقق من عدد صغير من رسائل البريد الإلكتروني بسرعة.

– تعمل هذه بشكل مشابه لعمليات التحقق من البريد الإلكتروني الفردي حيث أنها تسمح لك بالتحقق من عدد صغير من رسائل البريد الإلكتروني بسرعة. واجهة برمجة تطبيقات REST – يستخدم Clearout واجهة REST API كوسيلة للسماح للمطورين بإضافة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم إلى النماذج لعمليات التحقق في الوقت الفعلي.

– يستخدم Clearout واجهة REST API كوسيلة للسماح للمطورين بإضافة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بهم إلى النماذج لعمليات التحقق في الوقت الفعلي. مكتشف الرصاص – يحدد Clearout الأجزاء الرئيسية من البيانات من عناوين البريد الإلكتروني للمشتركين لديك بشكل جيد بما يكفي لإنشاء قائمة منفصلة من العملاء المتوقعين المحتملين في B2B لاستراتيجيات التواصل.

– يحدد Clearout الأجزاء الرئيسية من البيانات من عناوين البريد الإلكتروني للمشتركين لديك بشكل جيد بما يكفي لإنشاء قائمة منفصلة من العملاء المتوقعين المحتملين في B2B لاستراتيجيات التواصل. التكامل – يتكامل Clearout مع مجموعة صغيرة من خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني. ولحسن الحظ، فإن تكامله مع Zapier يمكن أن يساعد في سد الثغرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك ببساطة تصدير نسخة من قائمتك وتحميلها.

التسعير في Clearout

لدى Clearout خطتان للتسعير – الدفع حسب الاستخدام والاشتراك. يبدأ PAYG بسعر 21 دولارًا، وتبدأ الخطط المدفوعة بسعر 31.50 دولارًا شهريًا، وتتوفر خصومات سنوية.

يمكنك تجربة الخدمة عن طريق التحقق من ما يصل إلى 500 بريد إلكتروني مجانًا.

4. ميلر تشيك

MailerCheck عبارة عن منصة رائعة للتحقق من صحة البريد الإلكتروني من الشركة التي تقف وراء MailerLite – وهي إحدى منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الأكثر شيوعًا.

يصادف أن MailerLite يتمتع ببعض من أفضل معدلات تسليم البريد الإلكتروني في الصناعة. لديهم أيضًا 1.1 مليون عميل.

يتحقق النظام الأساسي الخاص بهم من صناديق البريد غير النشطة، والأخطاء المطبعية، وصناديق البريد الإلكتروني التي يمكن التخلص منها، وأخطاء بناء الجملة، والمزيد.

ما هي الميزات الرئيسية لـ MailerCheck؟

التحقق من البريد الإلكتروني بالجملة – التحقق من عناوين البريد الإلكتروني بشكل مجمّع عن طريق تحميل ملف CSV أو الاتصال بمزود البريد الإلكتروني الخاص بك.

– التحقق من عناوين البريد الإلكتروني بشكل مجمّع عن طريق تحميل ملف CSV أو الاتصال بمزود البريد الإلكتروني الخاص بك. تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع موفري خدمات البريد الإلكتروني المشهورين – هل تريد سحب قائمة بريدك الإلكتروني بالكامل من منصة مثل GetResponse أو ConvertKit؟ تتيح لك عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) استيراد المشتركين لديك بسهولة.

– هل تريد سحب قائمة بريدك الإلكتروني بالكامل من منصة مثل GetResponse أو ConvertKit؟ تتيح لك عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) استيراد المشتركين لديك بسهولة. التحقق من البريد الإلكتروني الفردي – هل تريد التحقق من عناوين البريد الإلكتروني الفردية؟ أنت تستطيع.

– هل تريد التحقق من عناوين البريد الإلكتروني الفردية؟ أنت تستطيع. إعداد التقارير – احصل على تقرير مفصل كلما قمت بالتحقق من رسائل البريد الإلكتروني بشكل مجمّع أو باستخدام تكاملات واجهة برمجة التطبيقات.

التسعير في MailerCheck

يمكنك اختيار أرصدة لمرة واحدة تبدأ بسعر 10 دولارات مقابل 1000 رصيد بريد إلكتروني. ينخفض ​​سعر التحقق من البريد الإلكتروني بشكل ملحوظ عند شراء المزيد من الاعتمادات.

5. التحقق من قائمة البريد الإلكتروني

EmailListVerify هي أداة شائعة للتحقق من البريد الإلكتروني تستخدمها بعض أكبر الأسماء في مجال الأعمال، بما في ذلك MailChimp وShopify وRackspace. لقد قاموا بمسح أكثر من 5 مليارات عنوان بريد إلكتروني خلال فترة وجودهم في العمل.

يقوم EmailListVerify بإجراء مجموعة متنوعة من عمليات التحقق المختلفة لتحديد وإزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة من قائمتك. تتم إزالة رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بحسابات غير صالحة أو غير نشطة أو متوقفة، كما تتم إزالة رسائل البريد الإلكتروني المؤقتة والمكررة.

تقوم الأداة أيضًا بالتحقق من مصائد البريد العشوائي والأخطاء النحوية ورسائل البريد الإلكتروني ذات معدلات الارتداد الثابتة.

ماذا يقدم EmailListVerify؟

التحقق من قائمة البريد الإلكتروني بالجملة – قم بتحميل قائمتك بعدة طرق مختلفة، واحصل على قائمة نظيفة مرة أخرى بمعدل تسليم يزيد عن 99%. تتوفر أيضًا عمليات التحقق من البريد الإلكتروني الفردي.

– قم بتحميل قائمتك بعدة طرق مختلفة، واحصل على قائمة نظيفة مرة أخرى بمعدل تسليم يزيد عن 99%. تتوفر أيضًا عمليات التحقق من البريد الإلكتروني الفردي. واجهة برمجة تطبيقات التحقق من البريد الإلكتروني – تؤدي إضافة واجهة برمجة التطبيقات هذه إلى نماذج التسجيل والاشتراك والاتصال على موقع الويب الخاص بك إلى إزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة في الوقت الفعلي عن طريق منع عمليات إرسال النماذج ما لم يُدخل المستخدم عنوان بريد إلكتروني صالحًا. يمكنك نسخ ولصق بضعة أسطر من التعليمات البرمجية أو تنفيذ واجهة برمجة التطبيقات بنفسك إذا كنت مطورًا.

– تؤدي إضافة واجهة برمجة التطبيقات هذه إلى نماذج التسجيل والاشتراك والاتصال على موقع الويب الخاص بك إلى إزالة عناوين البريد الإلكتروني غير الصالحة في الوقت الفعلي عن طريق منع عمليات إرسال النماذج ما لم يُدخل المستخدم عنوان بريد إلكتروني صالحًا. يمكنك نسخ ولصق بضعة أسطر من التعليمات البرمجية أو تنفيذ واجهة برمجة التطبيقات بنفسك إذا كنت مطورًا. التكامل – يتكامل مع معظم منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الرئيسية. ومع ذلك، يمكنك دائمًا تحميل قائمتك عبر ملف CSV أو XLS أو XLSX أو TXT إذا لم يكن نظامك الأساسي مدرجًا في القائمة.

التسعير في EmailListVerify

لدى EmailListVerify خيار الدفع أولاً بأول بدءًا من التحقق من 1000 بريد إلكتروني مقابل 4 دولارات (0.004 دولار/بريد إلكتروني). تنخفض تكلفة فحص البريد الإلكتروني كلما أردت التحقق منه.

تعتمد الاشتراكات الشهرية على عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تحتاج إلى التحقق منها يوميًا. ستوفر ما يصل إلى 50% مع هذه الخطط. تبدأ بسعر 139 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5000 رسالة بريد إلكتروني يوميًا.

6. يمكن إرساله بالبريد الإلكتروني

يمكن إرساله بالبريد الإلكتروني هي أداة رئيسية أخرى للتحقق من البريد الإلكتروني. يشمل عملاء الخدمة Seagate وBox وEE. لقد قاموا بمعالجة أكثر من 19 مليار رسالة بريد إلكتروني حتى الآن ومنعوا أكثر من 1.3 مليار ارتداد.

تؤدي عملية التحقق الخاصة بالأداة إلى إزالة عناوين البريد الإلكتروني التي تحتوي على مجالات غير صالحة وأخطاء في بناء الجملة. تتم أيضًا إزالة رسائل البريد الإلكتروني المؤقتة، ويتم تصحيح الأخطاء والأخطاء المطبعية.

ومن الأمثلة على ذلك تصحيح “gmail.cm” إلى “gmail.com”. تعمل ميزة التحقق الشامل أيضًا على اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني ذات معدلات الارتداد الثابتة وإزالتها من قائمتك.

ما الذي يمكن أن يفعله Emailable لقائمتك؟

التحقق من قائمة البريد الإلكتروني بالجملة – قم بتحميل قائمتك بأكملها، وانتظر حتى تقوم الأداة بتحليلها. يمكنك تنزيل جميع رسائل البريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني التي تم الموافقة عليها ورسائل البريد الإلكتروني السيئة ورسائل البريد الإلكتروني غير المعروفة ورسائل البريد الإلكتروني الشاملة.

– قم بتحميل قائمتك بأكملها، وانتظر حتى تقوم الأداة بتحليلها. يمكنك تنزيل جميع رسائل البريد الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني التي تم الموافقة عليها ورسائل البريد الإلكتروني السيئة ورسائل البريد الإلكتروني غير المعروفة ورسائل البريد الإلكتروني الشاملة. واجهة برمجة تطبيقات التحقق في الوقت الفعلي – قم بدمج واجهة برمجة تطبيقات التحقق الخاصة بـ Emailable مع نماذج موقعك لرفض رسائل البريد الإلكتروني السيئة أو غير الصالحة في الوقت الفعلي.

– قم بدمج واجهة برمجة تطبيقات التحقق الخاصة بـ Emailable مع نماذج موقعك لرفض رسائل البريد الإلكتروني السيئة أو غير الصالحة في الوقت الفعلي. واجهة برمجة التطبيقات للقائمة التلقائية – قم بدمج تطبيقك مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Emailable’s List لإرسال القوائم إلى الأداة وتنزيل القوائم النظيفة يوميًا من خلال عملية تلقائية. هذه الميزة مخصصة للشركات التي تستقبل العديد من المشتركين أو العملاء الجدد بشكل يومي.

– قم بدمج تطبيقك مع واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Emailable’s List لإرسال القوائم إلى الأداة وتنزيل القوائم النظيفة يوميًا من خلال عملية تلقائية. هذه الميزة مخصصة للشركات التي تستقبل العديد من المشتركين أو العملاء الجدد بشكل يومي. التجارة الإلكترونية متكاملة – تعمل واجهة برمجة التطبيقات للتحقق في الوقت الفعلي المذكورة أعلاه مع تطبيقات التجارة الإلكترونية أيضًا لمنع العملاء من إدخال عناوين بريد إلكتروني غير صالحة عند الدفع.

التسعير في البريد الإلكتروني

تأتي خيارات تسعير Emailable في شكل نظام قائم على الائتمان واشتراكات شهرية. تبلغ تكلفة 5000 نقطة 30 دولارًا (PAYG)، أو يمكنك التوفير باستخدام خطة شهرية بقيمة 25.50 دولارًا شهريًا.

يمكنك البدء بـ 250 رصيدًا مجانيًا.

7. هنتر

Hunter هي أداة للتواصل عبر البريد الإلكتروني تأتي مع أداة التحقق من البريد الإلكتروني المصممة لتنظيف قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك. يؤدي هذا إلى تحسين معدل التسليم لحملات التوعية.

تتيح لك وظيفتها الأساسية العثور على عناوين البريد الإلكتروني للعملاء المحتملين استنادًا إلى عمليات البحث في المجال بالإضافة إلى عمليات البحث عن الاسم الأول/الأخير وعناوين البريد الإلكتروني. تكتشف أداة التحقق من البريد الإلكتروني رسائل البريد الإلكتروني غير الصالحة ورسائل البريد الإلكتروني المؤقتة ورسائل البريد الإلكتروني المدرجة في القائمة السوداء ورسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على ارتدادات ثابتة.

ما هي ميزات التحقق من البريد الإلكتروني التي تقدمها Hunter؟

التحقق من قائمة البريد الإلكتروني بالجملة – قم بتحميل القائمة بأكملها للتحقق منها.

– قم بتحميل القائمة بأكملها للتحقق منها. التحقق من البريد الإلكتروني واحد – استخدم الأداة الموجودة على صفحة التحقق من البريد الإلكتروني الخاصة بـ Hunter لعمليات التحقق من البريد الإلكتروني الفردي.

– استخدم الأداة الموجودة على صفحة التحقق من البريد الإلكتروني الخاصة بـ Hunter لعمليات التحقق من البريد الإلكتروني الفردي. عمليات التحقق من واجهة برمجة التطبيقات – استخدم واجهة برمجة تطبيقات Hunter لدمجها مع الأدوات التي تستخدمها لجمع رسائل البريد الإلكتروني.

التسعير في هنتر

يعتمد هيكل تسعير Hunter على الطلبات. يتم احتساب التحقق من البريد الإلكتروني كطلب واحد، كما هو الحال في البحث عن مجال واحد واستعلام واحد عن مكتشف البريد الإلكتروني.

تبدأ الخطط بسعر 49 دولارًا شهريًا لـ 1000 طلب. تتوفر أيضًا خطة مجانية تخصص 50 طلبًا شهريًا.

8. لا ترتد أبدًا

لا ترتد تم إطلاقها في عام 2014، ولديها حاليًا أكثر من 100.000 عميل. وتشمل قائمة عملائها بعض الأسماء الكبيرة، مثل Uber، وDell، وGirl Scouts، وQuickenLoans، وكلية الطب بجامعة هارفارد.

يقدم NeverBounce في المقام الأول قائمة بريد إلكتروني جماعية وعمليات التحقق من البريد الإلكتروني الفردي. يقوم بذلك عن طريق التحقق من صحة خوادم البريد وإزالة رسائل البريد الإلكتروني المكررة وأخطاء بناء الجملة. حتى أنه يتحقق مما إذا كانت المجالات نشطة وما إذا كانت بعض رسائل البريد الإلكتروني قد تم إدراجها في القائمة السوداء أم لا.

ما هي الميزات التي تقدمها NeverBounce؟

التحقق من قائمة البريد الإلكتروني بالجملة – قم بتحميل قائمتك بأكملها، وانتظر حتى تقوم الأداة بتحليلها، ثم قم بتنزيل قائمة نظيفة بمعدل تسليم يصل إلى 99.9%.

– قم بتحميل قائمتك بأكملها، وانتظر حتى تقوم الأداة بتحليلها، ثم قم بتنزيل قائمة نظيفة بمعدل تسليم يصل إلى 99.9%. تأكيد بواسطة البريد الالكتروني – التحقق من الملايين من رسائل البريد الإلكتروني من مجموعة متنوعة من المصادر المختلفة، بما في ذلك نماذج الاتصال والعملاء المحتملين، ونماذج التسجيل، وإدارة علاقات العملاء، والمزيد. يمكنك التحقق من ما يصل إلى 1000 بريد إلكتروني مجانًا كل شهر.

– التحقق من الملايين من رسائل البريد الإلكتروني من مجموعة متنوعة من المصادر المختلفة، بما في ذلك نماذج الاتصال والعملاء المحتملين، ونماذج التسجيل، وإدارة علاقات العملاء، والمزيد. يمكنك التحقق من ما يصل إلى 1000 بريد إلكتروني مجانًا كل شهر. تحليل الارتداد الفوري – جميع الحسابات تأتي مع هذه الميزة مجانا. فهو يسمح لك بالتحليل السريع إذا كانت قائمتك بحاجة إلى التنظيف قبل إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية.

– جميع الحسابات تأتي مع هذه الميزة مجانا. فهو يسمح لك بالتحليل السريع إذا كانت قائمتك بحاجة إلى التنظيف قبل إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية. التكامل – يتكامل مع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الشائعة وبرامج مكتب المساعدة. يعد Zapier أيضًا خيارًا إذا كنت بحاجة إلى إنشاء عمليات التكامل الخاصة بك. تتوفر أدلة حول عمليات التكامل في مستندات المساعدة الخاصة بـ NeverBounce. تأتي جميع الحسابات مع 1000 عملية تحقق مجانية من واجهة برمجة التطبيقات (API) كل شهر أيضًا.

– يتكامل مع أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني الشائعة وبرامج مكتب المساعدة. يعد Zapier أيضًا خيارًا إذا كنت بحاجة إلى إنشاء عمليات التكامل الخاصة بك. تتوفر أدلة حول عمليات التكامل في مستندات المساعدة الخاصة بـ NeverBounce. تأتي جميع الحسابات مع 1000 عملية تحقق مجانية من واجهة برمجة التطبيقات (API) كل شهر أيضًا. صديقة للمطورين – تتوفر أغلفة API لسهولة التكامل مع الأدوات التي تستخدمها.

التسعير في NeverBounce

تقدم NeverBounce خيارات الدفع الفوري والفوترة الشهرية. ستحتاج إلى تقديم عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تحتاج إلى معالجتها والاشتراك للحصول على حساب مجاني لتلقي عرض أسعار إذا كنت تريد الدفع شهريًا.

تبدأ معدلات الدفع أولاً بأول من 0.003 دولارًا أمريكيًا لكل بريد إلكتروني لما يصل إلى مليون رسالة بريد إلكتروني وتصل إلى 0.008 دولارًا أمريكيًا لكل بريد إلكتروني لما يصل إلى 10000 رسالة.

يمكنك الاتصال بفريق مبيعات NeverBounce للحصول على تسعير مخصص للمؤسسات إذا كان لديك أكثر من مليون رسالة بريد إلكتروني تحتاج إلى معالجتها.

اختيار أفضل خدمة التحقق من البريد الإلكتروني لعملك

بهذا نختتم قائمتنا لأدوات التحقق من البريد الإلكتروني.

إذا كنت مهتمًا، فتأكد من اختيار خدمة تحتوي على الميزات التي تحتاجها، وتتكامل مع أداة (أدوات) التسويق عبر البريد الإلكتروني التي تستخدمها ولها سعر توافق عليه.

على سبيل المثال، إذا كنت تريد التحقق من صحة عنوان البريد الإلكتروني بشكل مستمر، فسوف تحتاج إلى أداة تتكامل مباشرة مع مزود البريد الإلكتروني الخاص بك. في هذه الحالة، ابحث عن أداة توفر التكامل المباشر مع مزود البريد الإلكتروني الخاص بك.

يعد Mailfloss خيارًا جيدًا هنا لأنه يدعم الكثير من منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني الشائعة. إنها الأداة التي نستخدمها في Blogging Wizard لأنها سهلة الاستخدام للغاية. التسعير ممتاز وكذلك الدعم.

لدى ZeroBounce أيضًا الكثير من عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات المتاحة. وتأتي محملة بالميزات.

إذا كان هدفك الرئيسي هو التحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني لأغراض التواصل عبر البريد الإلكتروني، فإن أي خدمة للتحقق من البريد الإلكتروني في القائمة ستدعم فحص البريد الإلكتروني المجمع، ولكن Hunter مناسب بشكل خاص للتواصل لأنه يساعدك في العثور على عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص أيضًا.

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