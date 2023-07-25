ستساعدك المقالة التالية: أفضل 8 أماكن لبيع دراجات Peloton المستعملة مقابل نقود سريعة

هل تتطلع إلى بيع دراجتك أو غيرها من المعدات؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت لست وحدك!

بينما كانت دراجات Peloton هي الغضب على مدى السنوات القليلة الماضية ، فإن العديد من المتحمسين للتمرين على استعداد للانفصال عن Peloton ويتطلعون إلى بيع أجهزتهم.

يمكن أن تتمتع دراجات Peloton المستعملة بقيمة جيدة لإعادة البيع ، وهي أخبار رائعة إذا كنت بحاجة إلى نقود سريعة. ومع ذلك ، من المهم معرفة مكان بيع دراجات Peloton المستعملة حتى تحصل على أفضل قيمة ممكنة.

في هذا المنشور ، أشارك بعضًا من أفضل الأماكن لبيع Pelotons. أنا أغطي أيضًا كيفية تحديد قيمة إعادة بيع دراجتك بناءً على ما يقوله الخبراء ، وكيف يعمل نقل ضمان Peloton.

دعنا نذهب اليها!

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أين تبيع دراجات بيلوتون المستعملة

تجعل الأسواق عبر الإنترنت بيع كل شيء تقريبًا أمرًا بسيطًا وسهلاً. من الأثاث المستعمل إلى المفروشات المنزلية ، ومعدات العمل إلى آلات التمرين ، يمكن أن تساعدك هذه المواقع على بيع معدات Peloton المستعملة بسرعة وسهولة.

تعد مواقع البيع المحلية أيضًا خيارًا رائعًا ، خاصةً إذا كنت ترغب في تجنب تكاليف الشحن الباهظة والتعامل نقدًا.

فكر في نوع المنصة التي تريد البيع عليها. بعد ذلك ، تكون جاهزًا لتحويل دراجتك Peloton المستخدمة إلى أموال إضافية!

1. Facebook المتجر

ال Facebook يعد Marketplace طريقة شائعة لبيع أي شيء تقريبًا هذه الأيام ، بما في ذلك الدراجات المستعملة و Pelotons وغيرها من المعدات الرياضية

لقد بعت الكثير من الأشياء Facebook السوق من قبل. وأنا أحب أنه مجاني تمامًا للاستخدام ، ونشر قائمة يتطلب فقط نشر صورة ووصف وسعر. بعض دراجات Peloton للبيع في منطقتي كمثال.

عند بيع العناصر على Facebook، كونك عضوًا في مجموعات البيع والشراء في مجتمعك المحلي يمكن أن يكون موقعًا مفيدًا للبدء. تساعدك هذه المجموعات في الوصول إلى جمهور محلي كبير ، بحيث يمكنك بيع Peloton نقدًا بسرعة لمشتري قريب.

ومع ذلك ، نظرًا لأن جهاز التمرين الشهير هذا متخصص إلى حد ما ، فقد يكون من المفيد أيضًا الانضمام إلى بعض Facebook مجموعات شراء / بيع / تجارة Peloton.

هذه المجموعات لديها بالفعل أشخاص عاديون وأصحاب صالات رياضية يرغبون في شراء أو بيع دراجات بيلوتون. وهم بالفعل على دراية بمعدات Peloton ونقاط الأسعار ، لذلك قد تجد أن إجراء عملية بيع أسهل بكثير من قائمة السوق العامة.

يمكنك أيضًا بيع أشياء مثل أحذية ومقاعد الدراجة من Peloton وغيرها من الملحقات Facebook.

منشورنا على الأكثر مبيعا Facebook تحتوي عناصر السوق على المزيد من الأفكار للأشياء التي يمكنك بيعها مقابل نقود سريعة.

2. برنامج التجارة بيلوتون

في الماضي ، كان لدى Peloton بالفعل برنامج المقايضة الخاص بها حيث يمكنك إعادة دراجتك المستعملة وغيرها من المعدات للحصول على خصم.

كان هذا خيارًا شائعًا لأي شخص يمتلك دراجة Peloton عادية ويريد شراء Peloton Bike + بدلاً من ذلك.

لسوء الحظ ، برنامج Peloton Trade-In لا يعمل حاليًا. لكني أقترح مراقبة موقع Peloton على الويب لمعرفة ما إذا كان هذا البرنامج سيستأنف.

3. كريغزلست

يعد Craigslist أحد أفضل الأماكن لبيع دراجات Peloton ، وهو أحد المنصات الرائدة عندما يتعلق الأمر ببيع العناصر محليًا.

هذا شعبي Facebook يتيح لك Marketplace البديل سرد أي شيء معروض للبيع تقريبًا ، بدءًا من السيارات وحتى المعدات الرياضية المستعملة مثل Pelotons.

سواء كنت تبيع Peloton أو أشياء أخرى ، يمكن أن تكون طريقة ناجحة للعثور على مشترين في منطقتك حتى تتعامل نقدًا.

لم يكن لدي أي حظ في العثور على قوائم في بلدتي الصغيرة ، ولكن عندما بحثت عن مدن أكبر ، كان هناك عدد كبير من دراجات Peloton المستعملة للبيع.

ونظرًا لعدم وجود رسوم للإدراج محليًا في Craigslist ، فقد يكون من المفيد نشر قائمة فقط لمعرفة ما إذا كنت ستحصل على الفائدة.

4. OfferUp

OfferUp هو سوق آخر شهير للشراء والبيع عبر الإنترنت ، خاصة في المجتمعات الكبيرة.

إذا كنت تعيش في مدينة كبيرة ، فقد يكون مكانًا رائعًا آخر لبيع Peloton مستعمل.

يحب Facebook Marketplace و Craigslist ، إنشاء قائمة على OfferUp مجاني. لا توجد رسوم بائع إذا كنت تبيع محليًا أيضًا ، ولدى OfferUp أيضًا نقاط اجتماعات معتمدة مسبقًا موجودة في مناطق عامة مزدحمة للمساعدة في تحسين السلامة.

يمكنك أيضًا بيع الأشياء عبر الإنترنت باستخدام OfferUp. ومع ذلك ، فإنك تدفع 12.9٪ كرسوم على الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر دراجة Peloton المستعملة ثقيلة جدًا بحيث لا يمكن بيعها عبر الإنترنت باستخدام OfferUp وهي بصراحة الكثير من الألم الذي يصعب شحنها ، لذا فإن الالتزام بالمبيعات المحلية هو الأفضل.

في النهاية ، تعد تطبيقات مثل OfferUp طريقة فعالة لبيع أي شيء تقريبًا من جميع أنحاء المنزل ، ولا تعد دراجات Peloton المستخدمة استثناءً.

تحقق من منشوراتنا حول عناصر OfferUp الأكثر مبيعًا لمزيد من الأفكار لبدء البيع.

5. نيكستدور

إذا كنت لا تزال تتساءل عن مكان بيع Pelotons المستعملة ، فيمكنك دائمًا محاولة إدراج دراجتك على Nextdoor.

يعتبر موقع الإعلانات المبوبة المجاني هذا مفيدًا للبقاء على اطلاع دائم بأخبار المجتمع وأحداثه. ولكن يمكنك أيضًا نشر أشياء للبيع أو الاستلام إذا كنت تتخلص من أشياء مثل الأجهزة الكبيرة والإلكترونيات والأثاث.

الإدراج على Nextdoor مجاني أيضًا. وقد تجد أيضًا مشترًا لسيارتك Peloton في شارعك أو على مسافة قصيرة لتسهيل البيع.

6. مركاري

يبدو أن Mercari دائمًا ما تدهشني بمجموعة متنوعة من العناصر في سوقها الشهير عبر الإنترنت. لذلك ، ليس من المستغرب أن يكون تطبيق البيع هذا مكانًا فعالًا آخر لبيع Pelotons المستعملة.

على الرغم من أنني قمت ببيع العناصر الشخصية على Mercari في الماضي ، إلا أن الأشخاص يسردون أيضًا عناصر أكبر مثل Pelotons المستخدمة للبيع. تتوفر أيضًا أشياء مثل المطاحن Peloton وأحذية Peloton والمقاعد وغيرها من الملحقات للبيع أيضًا.

ومع ذلك ، هناك عيب واحد للبيع على Mercari مقابل بعض المواقع الأخرى المدرجة في هذه القائمة وهو رسوم بائع Mercari ، والتي تشمل رسوم البائع 10٪ ورسوم معالجة الدفع.

لحسن الحظ ، أضاف Mercari مؤخرًا Mercari Local ، وهو إصدار إعلانات مبوبة من التطبيق يمكنك استخدامه للمبيعات المحلية. ومع ذلك ، ما زلت تعالج المدفوعات من خلال Mercari من خلال خيار البيع المحلي وما زلت تدفع الرسوم

قراءة إضافية – Mercari vs eBay للبائعين.

7. 5 أميال

بينما اكتشفت للتو عن هذا السوق بنفسي ، يبدو 5Miles بالتأكيد مكانًا رائعًا لبيع دراجات Peloton وعناصر أخرى.

5Miles هو سوق عبر الإنترنت يشبه OfferUp حيث يمكنك العثور على مجموعة متنوعة من العناصر المعروضة للبيع. لذلك ، يمكنك دائمًا نشر دراجتك للبيع لمعرفة ما إذا كنت ستجد أي مشترين نقديين.

يبدو أن هذا السوق يركز بشكل أساسي على المجتمعات الأكبر ، لذلك إذا كنت لا ترى قوائم لمنطقتك ، فابحث عن مناطق أكبر بالقرب منك.

قراءة إضافية – OfferUp vs Facebook سوق للبائعين.

8. محلات البيدق

مكان أخير لبيع Pelotons المستعملة الذي يمكنك التفكير فيه هو محلات البيدق.

تشتري بعض محلات البيدق معدات رياضية باهظة الثمن ، مثل المطاحن والدراجات البيضاوية ودراجات بيلوتون. ومن المحتمل أن تقوم برهن الدراجة مقابل بضع مئات من الدولارات أو بيعها على الفور.

لاحظ فقط أن محلات البيدق عمومًا لا تدفع مثل البيع للمشترين بنفسك. هذا لأن محلات البيدق تحتاج إلى قلب مخزونها لجني الأرباح.

لذلك ، كنت أفكر في الخيارات الأخرى في هذه القائمة أولاً قبل محاولة رهن الأشياء مقابل النقود. ويمكنك أيضًا تجربة خيارات مثل استضافة مرآب لبيع ما تستخدمه من Peloton.

قراءة إضافية – أفضل الطرق للحصول على 500 دولار غدًا.

كم يمكنك بيع بيلوتون مستعملة؟

لقد رأيت الكثير من الأشخاص يبيعون دراجات بيلوتون المستعملة مقابل ما بين 800 دولار و 1200 دولار ، مع 1000 دولار هو متوسط ​​السعر. ومع ذلك ، فإن المبلغ الذي تبيعه بدراجتك بيلوتون يعتمد على بعض العوامل ، بما في ذلك:

نوع الدراجة (بيلوتون مقابل بيلوتون بايك +)

جيل شاشة بيلوتون

حالة الدراجة

أي معدات أو ملحقات إضافية تقوم بتضمينها

مقدار الوقت الذي تم فيه استخدام الدراجة

يلعب سوقك أيضًا دورًا كبيرًا في قيمة إعادة بيع Peloton الخاصة بك. قد تجلب المدن المزدحمة التي بها عدد أكبر من المشترين سعرًا أعلى ، إلا إذا كنت تتنافس مع الكثير من البائعين الآخرين. هذا هو السبب في أنه من المهم إجراء بعض الأبحاث التنافسية لمعرفة السعر الجاري لبيع Pelotons المستعملة بالقرب منك.

ومع ذلك ، سيجد معظم البائعين أن Pelotons المستخدمة لديهم تبيع ما بين 40٪ و 75٪ من السعر الأصلي.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على أموال مقابل التمرين.

نصائح لبيع دراجة بيلوتون مستعملة

الآن بعد أن عرفت مكان بيع دراجتك Peloton ، إليك بعض النصائح المفيدة التي يجب وضعها في الاعتبار لجعل عملية البيع سهلة قدر الإمكان:

قم بالبيع محليًا عندما يكون ذلك ممكنًا : قد تكون تكاليف الشحن على دراجات وجهاز المشي من Peloton باهظة نظرًا لحجم الجهاز. لذا ، قم بالبيع محليًا إذا كان بإمكانك تجنب الرسوم الباهظة.

: قد تكون تكاليف الشحن على دراجات وجهاز المشي من Peloton باهظة نظرًا لحجم الجهاز. لذا ، قم بالبيع محليًا إذا كان بإمكانك تجنب الرسوم الباهظة. عرض التسليم : هل لديك شاحنة أو مركبة كبيرة؟ ضع في اعتبارك تقديم تسليم Peloton الخاص بك لإغراء المشترين المحتملين.

: هل لديك شاحنة أو مركبة كبيرة؟ ضع في اعتبارك تقديم تسليم Peloton الخاص بك لإغراء المشترين المحتملين. نظف معداتك : التمارين الرياضية حتما تجعل دراجة Peloton أو جهاز المشي متعرقًا ومتسخًا. تأكد من أن أجهزتك نظيفة جدًا وجاهزة للاستخدام من قبل المشترين المحتملين.

: التمارين الرياضية حتما تجعل دراجة Peloton أو جهاز المشي متعرقًا ومتسخًا. تأكد من أن أجهزتك نظيفة جدًا وجاهزة للاستخدام من قبل المشترين المحتملين. التقط العديد من الصور : عندما تبيع عبر الإنترنت ، تأكد من التقاط الكثير من الصور. التقط صورًا من زوايا مختلفة وقم بتضمين لقطات مقربة لأية مشكلات مثل العلامات أو الخدوش.

: عندما تبيع عبر الإنترنت ، تأكد من التقاط الكثير من الصور. التقط صورًا من زوايا مختلفة وقم بتضمين لقطات مقربة لأية مشكلات مثل العلامات أو الخدوش. أصلح دراجتك: إذا كان أي شيء في Peloton يحتاج إلى إصلاح ، فحاول إصلاح دراجتك قبل عرضها للبيع. من المحتمل أن يغطي الضمان الخاص بك معظم المشكلات وستتمكن من الحصول على سعر أعلى إذا كان كل شيء في حالة جيدة. اذكر أيضًا ما إذا كانت دراجتك قد خضعت للصيانة في عمليات استدعاء Peloton السابقة ، مثل مشكلة مقعدها ، أو إذا لم يتم استدعاء دراجتك.

هذا الفيديو من مالك Peloton و YouTuber Steve Julien يشارك أيضًا كيفية بيع دراجة Peloton على eBay وبعض النصائح التي يمكنك استخدامها للحصول على أعلى سعر ممكن لإعادة البيع.

قراءة إضافية – أفضل الأماكن لبيع الأحذية الرياضية.

هل تنتقل ضمانات Peloton إلى المالكين الجدد؟

وفقًا لـ Peloton ، لا يمكن نقل الضمانات على منتجات Bike و Bike + إلى المالكين الثانويين. ينص موقع الويب الخاص به على أنه إذا اشتريت خطة حماية قبل الخامس من أبريل 2022 ، فلن تكون قابلة للتحويل إلى مالكي آخرين. ومع ذلك ، إذا اشتريت خطة حماية بعد هذا التاريخ ، فيمكن نقلها إلى المالك الجديد.

عندما تبيع Peloton المستخدم الخاص بك ، تأكد من تضمين معلومات حول الضمان إذا كان يساعدك في إجراء عملية بيع.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك هذا الدليل حول أفضل الأماكن لبيع دراجات Peloton المستعملة في تحويل دراجتك إلى مبلغ كبير من المال الإضافي.

لحسن الحظ ، تتمتع Pelotons بقيمة جيدة لإعادة البيع نظرًا لأن الدراجات تحظى بشعبية كبيرة ومصنوعة جيدًا. والعديد من الأسواق لديها أسواق نشطة لمعدات Peloton المستخدمة وتلك المذكورة في هذا المنشور يمكن أن تساعدك على البدء.

فقط تأكد من التقاط الكثير من الصور وإدراج Peloton الخاص بك للبيع في العديد من الأسواق. إذا كنت تستجيب للمشترين بسرعة ، فلا يوجد سبب يمنعك من جني مبلغ مناسب من المال في فترة زمنية قصيرة عن طريق بيع دراجتك.

حظا سعيدا!

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