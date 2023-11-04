ستساعدك المقالة التالية: أفضل 8 خدمات لإعداد الضرائب لعام 2023

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إنه موسم الضرائب مرة أخرى وسيتطلع الكثير من الناس لمعرفة ذلك كيفية تقديم الضرائب وللأماكن المناسبة للذهاب إليها للتأكد من أنها تتم بشكل صحيح. سننظر في ثمانية من أفضل خدمات إعداد الضرائب لمساعدتك في سداد ضرائبك لعام 2023. هيا بنا نبدأ.

ما هي خدمات إعداد الضرائب؟

تعد شركات خدمات إعداد الضرائب مكانًا يمكنك الذهاب إليه للحصول على المساعدة في تقديم إقرارك الضريبي. يمكن أن يساعدك متخصص الضرائب في النماذج الضريبية، وحساب إجمالي دخلك المعدل، ويتيح لك معرفة الخصومات والائتمانات التي تكون مؤهلاً لها، مما يجعل تجربتك أسرع وأقل إرباكًا بكثير.

اختيار أفضل خدمات إعداد الضرائب: منهجيتنا

يعد اختيار خدمة إعداد الضرائب المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، حيث يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتهم المالية وامتثالهم. فيما يلي منهجيتنا لتقييم خدمات إعداد الضرائب، باستخدام مقياس من 1 إلى 5، حيث يمثل الرقم 5 الأكثر أهمية:

الدقة والامتثال (5/5): سجل حافل من الإيداعات الدقيقة والمتوافقة

– المعرفة بالقوانين واللوائح الضريبية الحالية

ضمانات أو تأكيدات ضد أخطاء التسجيل التكلفة والقيمة (4/5): أسعار شفافة دون رسوم مخفية

أسعار تنافسية بالنسبة لمستوى الخدمة المقدمة

القيمة مقابل المال بالنظر إلى الخدمات المقدمة نطاق الخدمات (4/5): عروض الخدمات الشاملة (مثل الضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية والمحلية والدولية)

خدمات إضافية مثل التخطيط الضريبي والاستشارات المالية

التخصص في الصناعات ذات الصلة أو المواقف الضريبية سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول (4/5): واجهة سهلة الاستخدام للخدمات الرقمية

توافر المساعدة الشخصية عند الضرورة

إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة الأمن والخصوصية (5/5): تدابير قوية لحماية البيانات المالية الحساسة

الامتثال للوائح الخصوصية وأفضل الممارسات

سياسات خصوصية واضحة وجديرة بالثقة دعم العملاء (4/5): توافر واستجابة دعم العملاء

جودة ومساعدة المتخصصين في مجال الضرائب

خيارات الدعم (الهاتف، البريد الإلكتروني، الدردشة المباشرة، شخصيًا) التكنولوجيا والأدوات (3/5): الاستفادة من أحدث البرمجيات والتكنولوجيا

توافر الأدوات اللازمة لتحميل المستندات وإدارتها بسهولة

قدرات التكامل مع البرامج المحاسبية السمعة والموثوقية (4/5): تقييمات ومراجعات إيجابية من العملاء

تاريخ الموثوقية والجدارة بالثقة في الصناعة

الاعتمادات والشهادات المهنية وقت الاستجابة (3/5): الكفاءة في استكمال وتقديم الإقرارات الضريبية

التحديثات والتواصل في الوقت المناسب طوال العملية

القدرة على التعامل مع الملفات العاجلة أو في اللحظة الأخيرة الموارد التعليمية (3/5): توفير الموارد لمساعدة العملاء على فهم ضرائبهم

توافر ورش العمل أو الندوات عبر الإنترنت أو المحتوى المعلوماتي

إرشادات حول استراتيجيات توفير الضرائب والتخطيط المالي

ومن خلال التقييم الدقيق لكل خدمة إعداد ضرائب وفقًا لهذه المعايير، نهدف إلى تزويد أصحاب الأعمال الصغيرة بخيارات موثوقة وفعالة يمكنها التعامل مع احتياجاتهم الضريبية بدقة وعناية.

أين هو أفضل مكان لإنجاز الضرائب الخاصة بك؟

سواء كنت تريد دفع الضرائب الخاصة بك أو ترغب في الحصول على مساعدة من المتخصصين في الضرائب، فهناك بعض الخيارات الرائعة للاختيار من بينها. على رأس قائمتنا يوجد H&R Block بأسعار رائعة وخدمات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وعدد كبير من المواقع التي تجعله الأفضل بشكل عام.

تعد خدمات Jackson Hewitt هي الأسهل في الاستخدام وتوفر الكثير من الأدوات لتسهيل عملية حفظ الملفات. إذا كنت ترغب في سداد ضرائبك عبر الإنترنت وأنت مرتاح في منزلك، فإن Turbo Tax Live يعد خيارًا رائعًا لإنجاز ضرائبك بشكل صحيح.

وأخيرًا وليس آخرًا، Ey TaxChat، وهي خدمة إعداد الضرائب عبر الإنترنت وهي مفيدة بشكل خاص لمقدمي الضرائب العاملين لحسابهم الخاص. سنتعلم المزيد عن هذه الخيارات وبعض الخيارات الأخرى في الأقسام التالية.

أفضل 8 خدمات لإعداد الضرائب لعام 2023

لقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل 8 خدمات لإعداد الضرائب وبرامج الضرائب عبر الإنترنت لعام 2023 والتي تقدم مساعدة شاملة في تقديم الضرائب الخاصة بك. توفر هذه الخدمات دعمًا موثوقًا به من أحد خبراء الضرائب ذوي الخبرة والذي سيساعد أصحاب الأعمال الصغيرة والأفراد على ضمان دقة إقراراتهم وتحديثها مع جميع الخصومات والاعتمادات المتاحة.

1. كتلة H&R– أفضل عموما

تتصدر قائمتنا لأفضل خدمة ضريبية شاملة H&R Block. بدأت شركة H&R Block في عام 1955 من قبل شقيقين ونمت إلى أكثر من 12000 موقع حول العالم. لديها خدمات متعددة للاختيار من بينها، وأفضل البرامج الضريبية، وأسعار تنافسية تلبي جميع احتياجات إعداد ضريبة الدخل الفردية أو التجارية.

H&R بلوك الايجابيات

أسعار معقولة تبدأ من أقل من 100 دولار

الحد الأقصى لضمان استرداد الأموال

الآلاف من المواقع للاختيار من بينها

تتوفر خدمات ضريبية مختلفة

يقدم استشارات ضريبية مجانية لأصحاب الملفات باستخدام الخدمات عبر الإنترنت

يقدم خيار ملف مجاني للإقرارات الضريبية البسيطة

سلبيات كتلة H&R

قد لا يتوفر محاسب عام معتمد لمساعدتك

الإيداعات الأكثر تعقيدًا تأتي بأسعار أعلى

تسعير كتلة H&R

تقدم H&R Block أسعارًا شفافة. سيرشدك أحد متخصصي الضرائب إلى جميع النماذج التي ستحتاجها ويقدمها لك نصيحة ضريبية مجانية ، وننصحك بأي رسوم حتى تعرف المبلغ الذي ستنفقه حتى قبل أن تبدأ.

نوع الرسوم المبلغ الرسوم الأساسية 80 دولارًا رسوم عودة الولاية (لكل ولاية) 65 دولارًا نماذج إضافية الأسعار تختلف على أساس المتطلبات

2. جاكسون هيويت– سهولة الاستعمال

Jackson Hewitt هي خدمة إعداد الضرائب المعروفة بكونها واحدة من أسهل الخدمات استخدامًا. لقد بدأت في عام 1982 ولديها الآن أكثر من 6000 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة. أنها توفر مجموعة متنوعة من خدمات الإيداع والإعداد الضريبي المختلفة لكل من الأفراد والشركات.

جاكسون هيويت الايجابيات

مكتب Better Business Bureau معتمد بتصنيف A+

خيارات مختلفة مثل ترك أوراقك أو تحميلها عبر الإنترنت

الاستعدادات للدخول متاحة

الآلاف من مواقع مكاتب جاكسون هيويت بما في ذلك بعضها يقع داخل وول مارت

القرض المسبق للاسترداد المبكر متاح

سلبيات جاكسون هيويت

لا يقدم خيار التسجيل المجاني

ليس كل المتخصصين في الضرائب هم محاسبين قانونيين

أسعار جاكسون هيويت

أسعار جاكسون هيويت ليست واضحة ومن السهل العثور عليها على موقعهم على الإنترنت.

نوع الرسوم: المبلغ/الوصف الإيداع عبر الإنترنت (الولاية والفيدرالية مجتمعة) 25 دولارًا المساعدة المهنية الشخصية تختلف الأسعار (على أساس كل حالة على حدة)

3. ضريبة توربو لايف– أفضل تجربة عبر الإنترنت بشكل عام

Turbo Tax Live هي إحدى أفضل خدمات إعداد الضرائب التي توفر تجربة سهلة ومريحة لحفظ الملفات عبر الإنترنت. تم إطلاقه في عام 1993 بواسطة Intuit وتم تصنيفه كأفضل خدمة ضريبية عبر الإنترنت في مناسبات متعددة وهو أحد أفضل برامج الضرائب لأصحاب الأعمال الصغيرة.

توربو ضريبة لايف الايجابيات

معتمدة من قبل Better Business Bureau بتصنيف A-

يسمح لك بتقديم الضرائب الخاصة بك عبر الإنترنت أو باستخدام تطبيق الهاتف المحمول

تتوفر إرشادات متعمقة للأسئلة والأجوبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع محاسبين حقيقيين

تقديرات استرداد فورية

سلبيات ضريبة توربو الحية

إذا كنت تعمل لحسابك الخاص وتقوم بتقديم طلب إلى ولاية واحدة أو أكثر، فقد يصبح الأمر باهظ الثمن. ربما لا يكون Turbo Tax Live هو أفضل برنامج ضريبي لمقدمي ملفات الأعمال الصغيرة.

لا يمكنك الذهاب إلى موقع فعلي والتحدث مع شخص ما شخصيًا

4. EY TaxChat-الأفضل للعاملين لحسابهم الخاص

EY TaxChat هي أفضل خدمة لإعداد الضرائب يتم إكمالها عبر جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك وهي الأفضل لمقدمي الدخل المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة. تم إطلاقه في عام 1986 من قبل شركة إرنست آند يونغ ويتمتع بسمعة طيبة في تقديم الخدمات الضريبية عالية الجودة.

إيجابيات EY TaxChat

القدرة على التحدث مع مُعد الضرائب الذي سيكون قادرًا على مساعدتك في فهم معنى خصم قياسي أو اشرح الأشياء غير الواضحة على مواقع الضرائب في ولايتك، أو ساعد في تقديم ضرائب الأعمال الجانبية الخاصة بك.

أو اشرح الأشياء غير الواضحة على مواقع الضرائب في ولايتك، أو ساعد في تقديم ضرائب الأعمال الجانبية الخاصة بك. أرسل المستندات بسهولة باستخدام جهاز الكمبيوتر أو الأجهزة الإلكترونية

تواصل مع أحد المتخصصين الذين سيكونون قادرين على مساعدتك في تلبية احتياجاتك الضريبية المحددة

سلبيات EY TaxChat

يمكن أن يكون أغلى من المنافسين الآخرين

لا يوجد خيار للتحدث مع شخص ما وجها لوجه

تسعير EY TaxChat

يبدأ سعر EY TaxChat من 199 دولارًا وسيختلف حسب احتياجات كل فرد.

Cash App Taxes هي إحدى أفضل خدمات إعداد الضرائب التي توفر طريقة سريعة وسهلة لإنجاز الضرائب الخاصة بك. كان هذا التطبيق في الأصل Credit Karma واشترى تطبيق Cash App خدمة الضرائب التي أصبحت الآن Cash App Taxes. إنها طريقة سريعة وسهلة لتقديم ضرائبك عبر الإنترنت.

إيجابيات ضرائب التطبيقات النقدية

الملف عبر الإنترنت من خلال جهازك المحمول

سعر أساسي مجاني ورسوم تقديم ضرائب الولاية

احصل على أموالك المستردة قبل يومين من خلال إيداع أموالك المستردة مباشرة في حساب Cash App الخاص بك

يقدم ضمانًا لتحصل على أقصى استرداد ممكن

سلبيات ضرائب التطبيقات النقدية

ليست كل الولايات قادرة على التقديم من خلال ضرائب التطبيقات النقدية

هذا ليس الخيار الأفضل لأولئك الذين لديهم احتياجات ضريبية أكثر تعقيدًا

تسعير ضرائب التطبيقات النقدية

ضرائب التطبيقات النقدية مجانية دائمًا بغض النظر عن وضعك.

6. قاتل الضرائب

نشأت TaxSlayer في أجوستا، جورجيا في عام 1965 باسم Rhodes-Murphy & Co. وقد بدأت كخدمة لإعداد الضرائب وتغيرت عدة مرات على مر السنين، وهي الآن برنامج ميسور التكلفة لمقدم الضرائب اليومي العادي.

إيجابيات قاتل الضرائب

تقديم ضرائب فيدرالية مجانية لجميع العسكريين في الخدمة الفعلية دون أي قيود

خيارات حفظ الملفات بأسعار معقولة لاحتياجاتك الفردية

يعد Simply Free خيارًا مجانيًا بنسبة 100% لمقدمي الطلبات الذين لديهم مواقف ضريبية بسيطة. مع هذا الخيار، يكون تقديم الإقرارات الضريبية الفيدرالية مجانيًا بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية الأولى على مستوى الولاية.

سلبيات قاتل الضرائب

لا توجد خدمات قرض استرداد مبكر

ليست جيدة للأفراد الذين يريدون خدمات ضريبية مجانية ذات الدخل المرتفع

تسعير قاتل الضرائب

يقدم TaxSlayer أربعة مستويات من التسعير لتلبية الاحتياجات الضريبية المختلفة.

مستوى التسعير، الرسوم الفيدرالية، رسوم الدولة، الوصف/الأفضل لـ ببساطة مجاني 0 دولار 0 دولار أبسط الإقرارات الضريبية كلاسيكي 17.95 دولارًا 36.95 دولارًا الإقرارات الضريبية القياسية غالي 37.95 دولارًا 36.95 دولارًا المدونون الضريبيون الذين لديهم مواقف أكثر تعقيدًا العاملون لحسابهم الخاص 47.95 دولارًا 36.95 دولارًا الوصول إلى فريق من المهنيين. مثالية لأولئك الذين لديهم احتياجات ضريبية العاملين لحسابهم الخاص

Liberty Tax هي خدمة إعداد الضرائب تأسست في فيرجينيا بيتش بولاية فيرجينيا في عام 1997 وتخدم الأفراد والشركات الصغيرة. يوجد في الولايات المتحدة وكندا أكثر من 2500 فرع وقد حصلوا على العديد من الأوسمة على مر السنين لخدمتهم المثالية.

إيجابيات ضريبة الحرية

التطبيق متاح للإيداع عن بعد

قم بتسديد الضرائب الخاصة بك عبر الإنترنت واستفد من فريق الدعم الافتراضي

مواقع الطوب وقذائف الهاون متاحة لمزيد من تجربة حفظ الملفات الشخصية

سلبيات ضريبة الحرية

لا يوجد خيار تقديم مجاني للإقرارات الضريبية البسيطة

لا يقدم دعمًا على مدار 24 ساعة

تسعير ضريبة الحرية

مستوى التسعير، الرسوم الفيدرالية، رسوم الدولة، الوصف/الأفضل لـ أساسي 44.95 دولارًا 36.95 دولارًا خصومات مفصلة دون تعقيد ديلوكس 64.95 دولارًا 36.95 دولارًا الخصومات المفصلة بالإضافة إلى الدخل من الأعمال التجارية لحسابهم الخاص غالي 89.95 دولارًا 36.95 دولارًا حالات ضريبية أكثر تعقيدا

في عام 1998، تأسست شركة TaxAct وساعدت العديد من الأفراد والشركات على تقديم ضرائبهم رقميًا، بغض النظر عن وضعهم الضريبي. تم تجهيز هذا البرنامج عبر الإنترنت أيضًا بالعديد من الأدوات لتسهيل عملية حفظ الملفات لأي مُقدم ضرائب.

إيجابيات قانون الضرائب

تطبيق قابل للتحميل لتقديم الضرائب عبر الأجهزة المحمولة

نصيحة مجانية متاحة من خبير الضرائب الحية

الوصول إلى الأدوات المجانية التي تجعل تقديم الضرائب الخاصة بك أسهل

سلبيات قانون الضرائب

لا يوجد موقع فعلي

احتمالية حدوث مشاكل فنية بالبرنامج

تسعير قانون الضرائب

مستوى التسعير، الرسوم الفيدرالية، رسوم الدولة، الوصف/الأفضل لـ ملف مجاني 0 دولار لا يوجد عوائد اتحادية بسيطة ديلوكس 24.95 دولارًا 44.95 دولارًا القروض الفيدرالية أو المطالبة بالأطفال؛ الاختيار الأكثر شعبية الرائدة 34.95 دولارًا 44.95 دولارًا المدونون مع الاستثمارات العاملون لحسابهم الخاص 64.95 دولارًا 44.95 دولارًا الإبلاغ عن الدخل الشخصي والتجاري؛ الحزمة الأكثر شمولا

برامج الضرائب

تعمل البرامج الضريبية المصممة للشركات الصغيرة على تبسيط العملية المعقدة في كثير من الأحيان لإعداد وتقديم إقرارات ضريبة الدخل. فيما يلي نظرة أعمق على عالم البرامج الضريبية:

أنواع البرامج الضريبية : البرمجيات القائمة على النموذج: يركز هذا النوع في المقام الأول على توفير الإصدارات الرقمية من النماذج الضريبية. يقوم المستخدمون بإدخال بياناتهم مباشرة في هذه النماذج، والتي غالبًا ما تحاكي مظهر وبنية نظيراتها الورقية. البرمجيات القائمة على المقابلة: بدلاً من ملء النماذج مباشرةً، يجيب المستخدمون على سلسلة من الأسئلة. واستنادًا إلى هذه الإجابات، يحدد البرنامج النماذج التي سيتم استخدامها ويقوم بملءها تلقائيًا.

: دلائل الميزات : خدمات الايداع الالكتروني: يتيح للمستخدمين إرسال إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مما يضمن أوقات معالجة أسرع وتأكيدات الاستلام. تخزين الوثائق: يقوم بتخزين المستندات الهامة المتعلقة بالضرائب، مثل W-2s أو 1099s، بتنسيق رقمي، والذي يمكن أن يكون مفيدًا لحفظ السجلات والمرجع المستقبلي. اقتراحات الائتمان والخصم: يقوم البرنامج بتحليل بيانات المستخدم للتوصية بالإعفاءات الضريبية والخصومات التي قد يكون دافعو الضرائب مؤهلين لها، مما يضمن حصولهم على أقصى قدر ممكن من استرداد الأموال. حماية التدقيق: توفر بعض البرامج ميزات تعمل إما على تقليل مخاطر التدقيق أو تقديم الدعم في حالة حدوث ذلك. الإيداع متعدد الحالات: بالنسبة للشركات العاملة في ولايات متعددة، توفر بعض البرامج خيار التقديم في ولايات مختلفة بسلاسة.

: فوائد للشركات الصغيرة : فعاله من حيث التكلفه: يمكن أن يكون استخدام البرامج الضريبية أرخص بكثير من التعاقد مع متخصص في الضرائب، خاصة بالنسبة للشركات ذات الموارد المالية المباشرة. توفير الوقت: تعمل الحسابات الآلية ومجموعة النماذج على تقليل الوقت المستغرق في إدخال البيانات يدويًا. دقة: يتم تقليل مخاطر الأخطاء إلى الحد الأدنى حيث يقوم البرنامج تلقائيًا بإجراء العمليات الحسابية والتحقق من الأخطاء الشائعة. الوصول على مدار السنة: توفر معظم المنصات إمكانية الوصول على مدار العام، مما يسمح للشركات بإدخال البيانات وتتبع النفقات وتعديل الاستراتيجيات المالية حسب الحاجة.

: اعتبارات : تعقيد: في حين أن البرامج يمكنها التعامل مع مجموعة متنوعة من المواقف الضريبية، فإن الشركات ذات الموارد المالية المعقدة بشكل خاص قد تستفيد من استشارة متخصص في الضرائب. التحديثات: مع تغير القوانين واللوائح الضريبية، من الضروري التأكد من تحديث البرنامج بانتظام ليظل متوافقًا.

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هل يستحق الذهاب إلى مُعد الضرائب؟

يمكن أن يكون موسم الضرائب بمثابة صداع كبير، ويتساءل الكثير من الناس عما إذا كان الأمر يستحق الذهاب إلى مُعد الضرائب للحصول على المساعدة. الجواب نعم! قد يكلف توظيف شخص ما للحصول على مساعدة ضريبية احترافية المزيد من المال، ولكن الوقت والجهد اللذين يتم توفيرهما على المدى الطويل يمكن أن يستحق كل هذا العناء.

عادةً ما يتمتع مُعد الضرائب بمعرفة واسعة بقانون الضرائب والخصومات الضريبية مثل ضرائب العاملين لحسابهم الخاص، والتي يمكنهم استخدامها لتعظيم عائدك أو تقليل ما تدين به إذا كنت تواجه عملية تدقيق. يمكن لمعدي الضرائب أيضًا الوصول إلى آخر تحديثات البرامج التي تجعل تقديم الضرائب أسرع وأسهل، مما يعني تقليل الضغط عليك خلال هذا الوقت المزدحم.

لذا، إذا كنت تشعر بالإرهاق من إدارة أموالك خلال موسم الضرائب، فقد يكون مُعد الضرائب المحترف هو الشيء الوحيد الذي يساعدك في تسهيل الأمور.

من يجب عليه استخدام خدمة إعداد الضرائب؟

يجب على أي صاحب عمل صغير أو فرد يعمل لحسابه الخاص ويحتاج إلى مساعدة في تقديم ضرائبه أن يفكر في استخدام خدمة إعداد الضرائب. يمكن أن تساعدك هذه الخدمات في كل شيء بدءًا من حساب التخفيضات الضريبية والمطالبة بها وحتى تقديم الضرائب في الوقت المحدد. كما أنها توفر نصائح وإرشادات الخبراء التي يمكن أن تساعدك على تقليل التزاماتك الضريبية وزيادة أموالك المستردة. فيما يلي نظرة عامة أكثر تفصيلاً لمساعدتك في تحديد ما إذا كانت خدمة إعداد الضرائب مناسبة لك:

أصحاب الأعمال الصغيرة: إدارة المعاملات المالية المعقدة. تحتاج إلى التنقل بين قوانين الضرائب المختلفة الخاصة بالشركات. يمكن الاستفادة من تحديد الخصومات المحتملة المتعلقة بنفقات العمل.

الأفراد العاملين لحسابهم الخاص: التعامل مع مستويات الدخل المتقلبة. بحاجة إلى النظر في ضرائب العمل الحر. يمكن الاستفادة من خصومات محددة مثل المكتب المنزلي أو عدد الأميال التجارية.

الأفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة في الحسابات: تريد ضمانًا في الحسابات الضريبية الدقيقة. بحاجة إلى مساعدة في حساب الخصومات والاعتمادات. حاول تجنب الأخطاء المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات.

أولئك الذين يسعون إلى تقديم الملفات في الوقت المناسب: تريد التأكد من تقديم الضرائب قبل الموعد النهائي. طلب المساعدة في تنظيم وإدارة المستندات الضريبية اللازمة. ترغب في تجنب عقوبات التأخر في التقديم.

دافعو الضرائب يريدون مشورة الخبراء: تهدف إلى فهم الفروق الدقيقة في قوانين الضرائب. اطلب التوجيه بشأن تقليل الالتزام الضريبي. تريد تعظيم المبالغ المستردة المحتملة.

الأفراد ذوي الأوضاع المالية المعقدة: أن يكون لديك مصادر دخل متعددة، بما في ذلك الاستثمارات أو تأجير العقارات. لقد خضعت لتغييرات كبيرة في الحياة مثل الزواج أو الطلاق أو ولادة طفل. تحتاج إلى التنقل في الميراث أو الضرائب العقارية.



ما هو أفضل برنامج ضريبي مجاني؟

إذا كنت تبحث عن مساعدة ضريبية مجانية وتقديم مجاني للإقرارات الضريبية البسيطة، فإن الإصدار المجاني من H&R Block هو الخيار الأفضل لك. لن تتمكن فقط من تقديم ضرائبك بسرعة وسهولة عبر الإنترنت، بل ستتمكن أيضًا من الوصول إلى المساعدة الضريبية عبر الإنترنت وكل ذلك مجاني تمامًا.

ما هي الخدمة الضريبية عبر الإنترنت التي تعطي أكبر استرداد؟

تقترب Turbo Tax وH&R Block كثيرًا عندما يتعلق الأمر بالخدمة عبر الإنترنت التي تقدم أكبر استرداد ضريبي. ويرجع ذلك في الغالب إلى أن كلاهما يستخدم من قبل الكثير من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يمكنهم المطالبة بالعديد من الخصومات المختلفة على ضرائبهم. غالبًا ما يكونون مستحقين للمال بسبب الدفع الزائد للضرائب، مما يؤدي أيضًا إلى استرداد أموالهم المتوقعة. وأخيرًا، توفر كلتا الخدمتين أقصى ضمان لاسترداد الأموال مقابل خدماتهما.

ما هي تكلفة قيام شخص آخر بإعداد الضرائب الخاصة بك؟

يمكن أن تتراوح تكلفة قيام شخص آخر بإعداد الضرائب الخاصة بك من 100 دولار وما فوق. عادةً ما يبدأ الأمر بكيفية تسعير خدماتهم وما إذا كانوا يتقاضون سعرًا ثابتًا أو يتقاضون رسومًا مقابل العناصر الفردية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العوامل بما في ذلك موقعك، وتعقيد الضرائب، وتكاليف البرامج ستؤثر أيضًا على المبلغ الذي ستدفعه. المواقف الضريبية الأكثر تعقيدًا تأتي بسعر أعلى.

كيف تختلف خدمة إعداد الضرائب عن برامج إعداد الضرائب؟

على الرغم من أن برنامج إعداد الضرائب يمكن أن يساعدك في إعداد ضرائبك، إلا أنه لا يقدم نفس المستوى من الخبرة والتوجيه الذي يمكن أن تقدمه خدمة إعداد الضرائب الاحترافية. يعمل في الخدمات الضريبية متخصصون في الضرائب يتمتعون بالخبرة في التعامل مع جميع جوانب تقديم الإقرارات الضريبية ولديهم المعرفة والموارد لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من إقراراتك.

تقدم الخدمات الضريبية عادةً خدمات إضافية مثل تخزين المستندات والإيداع الإلكتروني والتي لا تتوفر مع برامج إعداد الضرائب. يعتمد قرار استخدام خدمة أو برنامج إعداد الضرائب على احتياجاتك وتفضيلاتك كدافع ضرائب.

كم من الوقت يستغرق معد الضرائب للقيام بالضرائب الخاصة بك؟

يعتمد الوقت الذي يستغرقه مُعد الضرائب لإكمال ضرائبك على عدد من العوامل، بما في ذلك مدى تعقيد إقرارك وكفاءة خدمة إعداد الضرائب. قد يتمكن مُعد الضرائب المحترف من استكمال وتقديم الضرائب الخاصة بك في أقل من بضع ساعات، أو قد يستغرق الأمر عدة أيام أو أسابيع حسب احتياجاتك وحالتك.

في الواقع، أفضل طريقة لمعرفة المدة التي سيستغرقها مُعد الضرائب للقيام بضرائبك هي استشارة متخصص في الضرائب مباشرة.

هل يجب علي استئجار خدمة إعداد الضرائب أو استخدام برنامج إعداد الضرائب للقيام بذلك بنفسي؟

لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة عندما يتعلق الأمر بما إذا كان يجب عليك استخدام خدمة أو برنامج إعداد الضرائب. يقدم كلا الخيارين مزايا وعيوب، وسيعتمد الاختيار الصحيح على وضعك الشخصي وميزانيتك وتفضيلاتك.

تتضمن بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند الاختيار بين خدمة إعداد الضرائب والبرمجيات مستوى الخبرة والدعم الذي تحتاجه، ومدى تعقيد الضرائب، والتكلفة. في النهاية، كل هذا يتوقف على احتياجاتك الفردية.

ما هو المبلغ الذي يمكن أن تجنيه الشركات الصغيرة قبل دفع الضرائب في الولايات المتحدة؟

وفقًا لمصلحة الضرائب الأمريكية، يُطلب من الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة عادةً دفع ضرائب على أي دخل يتجاوز 400 دولار. العوامل الأخرى التي قد تؤثر على التزاماتك الضريبية، مثل النفقات والخصومات والائتمانات، قد تؤثر أيضًا على مبلغ الضرائب المستحقة عليك.