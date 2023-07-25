ستساعدك المقالة التالية: أفضل 9 أماكن لبيع الإطارات المستعملة نقدًا

إذا كنت تمتلك سيارة ، في وقت ما ، فستكون قد استخدمت الإطارات.

قد تكون غريزتك الأولى هي التخلص منها في ساحة القمامة. لكن هل تعلم أنه من الممكن بالفعل بيع الإطارات المستعملة نقدًا لكسب بعض المال السريع؟

إن سوق الإطارات المستعملة راسخ بالفعل ، والطلب عليها أيضًا على مدار العام لإطارات الصيف والشتاء وجميع الفصول.

لذا ، إذا كنت تبحث عن أماكن لبيع الإطارات القديمة ، فهذا هو المنشور المناسب لك.

أقوم بتغطية بعض مواقع البيع المحلية والخيارات عبر الإنترنت التي يمكنك استخدامها لبيع إطاراتك المستعملة في أسرع وقت ممكن.

دعنا نذهب اليها.

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أين تبيع الإطارات المستعملة نقدًا

هل يوجد سوق للإطارات المستعملة؟

بالتأكيد ، إنه أكبر مما قد تتصور. في الواقع ، تقدر مجموعة صناعة الإطارات ، رابطة مصنعي المطاط ، أنه يتم بيع 30 مليون إطار مستعمل سنويًا. هذا ما يقرب من 10 في المائة من الإطارات المباعة كل عام!

إذا كنت تبحث عن أماكن لشراء إطارات مستعملة أو للعثور على مشترين محليين ، فلديك أيضًا خيارات لكيفية بدء البيع.

1.

Facebook المتجر

عندما يتعلق الأمر ببيع أي شيء مقابل نقود سريعة ، فمن الصعب التغلب على Facebook المتجر.

منصة الوسائط الاجتماعية هذه مجانية تمامًا لبدء البيع. ولديها الملايين من المستخدمين النشطين شهريًا في جميع أنحاء العالم.

يبيع الناس أيضًا الكثير من الأشياء المختلفة Facebook السوق ، بما في ذلك السلع مثل الملابس والإلكترونيات والأحذية الرياضية والألعاب وألعاب الفيديو. لكن قطع غيار السيارات وملحقاتها تباع جيدًا أيضًا Facebook. وهذا يشمل إطارات الإطارات المستعملة ، والإطارات المستعملة ، وحتى مجموعات أدوات السيارات.

يستغرق نشر قائمة للبيع دقيقة أو دقيقتين فقط. ويمكنك أيضًا البحث عن مجموعات بيع وشراء سيارات محلية على Facebook للعثور على المزيد من المشترين.

ربما يتعين عليك التفاوض مع المشترين ، لذا استعد لبعض المناقشات ذهابًا وإيابًا. لكن الميزة هي أنك تحصل على أموال نقدية ويمكنك العثور على الكثير من المشترين بسرعة كبيرة.

2. محلات الإطارات المحلية

مكان آخر يشتري إطارات مستعملة يمكنك التفكير فيه هو متاجر الإطارات المحلية.

في حين أن هذا ليس ضمانًا ، فإن بعض متاجر الإطارات لديها برنامج إعادة شراء للإطارات المستعملة ، خاصةً إذا كانت في حالة جيدة إلى حد ما أو إطارات متخصصة.

يعد البحث عن متاجر الإطارات المحلية على Google هو أفضل طريقة للبدء. يمكنك أيضًا التفكير في بعض المتاجر على مستوى البلاد وشبه الوطنية مثل:

إطارات شاحنات الشركات (ساوث كارولينا)

عجلة سانتا آنا (كاليفورنيا)

أعمال السيارات والإطارات (كولورادو)

ايه اند ايه تاير اند ويل (تكساس)

إدارة الإطارات (أوهايو)

الجانب السلبي لهذه الطريقة هو أنك لن تحصل على الكثير من المال لأن المتجر يحتاج إلى قلب الإطارات المستعملة لتحقيق ربح. ولكن قد تكون هذه أسهل طريقة لبيع الإطارات المستعملة إذا لم يكن لديك الوقت لنشرها للبيع عبر الإنترنت.

ما عليك سوى الاتصال بالمتجر مسبقًا لمعرفة ما إذا كانوا يشترون الإطارات المستعملة من الأشخاص.

3. بيع إطارات بلدي

إذا كنت تحاول بيع الإطارات المستعملة نقدًا لأشخاص في منطقتك ، فإن موقع Sell My Tyres هو موقع ممتاز للاستخدام.

هذه المنصة هي موقع إعلانات مبوبة مشابه ل Facebook السوق وكريغزلست. ومع ذلك ، فهي متخصصة في الإطارات المستعملة وجنوط الإطارات.

القائمة بسيطة للغاية: كل ما عليك فعله هو نشر الصور ووصف ما تبيعه ، وموقعك ، وسعر الطلب.

ونظرًا لأن المشترين في موقع Sell My Tyres عادة ما يكونون أكثر دراية ويرغبون في الشراء ، فقد تتمكن من الحصول على سعر أعلى من البيع من خلال سوق محلي مثل Facebook أو كريغزلست.

يعد نشر الإطارات للبيع على هذا الموقع مجانيًا تمامًا ، كما يتم قبول مجموعة متنوعة من أنواع الإطارات المختلفة والصفات والعلامات التجارية.

4. المتحدة للاطارات

إذا كنت لا تزال تتساءل عن مكان بيع الإطارات المستعملة ، فإن موقع ويب واحد يمكنك التفكير في استخدامه هو United Tyres.

يشتري بائع التجزئة الضخم للإطارات المستعملة ويبيع الإطارات ليتم تجديدها. بعد إعادة الإطارات إلى حالة العمل ، يتم إعادة بيع الإطارات لتحقيق ربح.

مثل متاجر الإطارات المحلية ، هذا يعني أنه لا يمكنك الحصول على أعلى دولار لإطاراتك المستعملة لأن United Tires تحتاج إلى بيعها لتحقيق ربح.

ومع ذلك ، فإنها تشتري مجموعة واسعة من أنواع الإطارات المستعملة للسيارات ، والسيدان ، والشاحنات ، وأكثر من ذلك.

فقط لاحظ أن إطاراتك المستعملة لا يمكن أن تحتوي على أي تمزق أو تلف أو ثقوب لتكون مؤهلة للبيع. وتشتري United Tyres الإطارات فقط لتلائم احتياجات المخزون ، مما يعني أنها لا تشتري دائمًا.

5. كريغزلست

ليس من المستغرب أن Craigslist هو مكان ممتاز آخر لبيع الإطارات المستعملة لأن موقع الإعلانات المبوبة هذا يحظى بشعبية كبيرة في كل مدينة أو بلدة رئيسية تقريبًا.

يعد نشر الإعلانات على Craigslist مجانيًا أيضًا ، والنظام الأساسي يشبه تمامًا Facebook المتجر.

والميزة الرئيسية لاستخدام مواقع البيع المحلية مثل Craigslist هي أنك تدفع نقدًا ولا داعي للقلق بشأن الصداع مثل الشحن.

فقط تأكد من التقاط بعض الصور لإطاراتك المستعملة وكن صادقًا دائمًا عند وصف حالتها للمشترين المحتملين.

6. موقع ئي باي

مع أكثر من 159 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم ، كانت eBay مفضلة منذ فترة طويلة لبيع الأشياء عبر الإنترنت.

يعد هذا السوق عبر الإنترنت مكانًا رائعًا لبيع أشياء مثل الملابس والمجوهرات والإلكترونيات والألعاب. كما أنها ممتازة لبيع المزيد من المقتنيات المتخصصة ، مثل التحف أو حتى بطاقات البوكيمون.

ومع ذلك ، يمكنك أيضًا بيع الإطارات القديمة على موقع eBay بالإضافة إلى قطع غيار السيارات الأخرى. ويمكنك اختيار البيع من خلال نموذج المزاد أو كقائمة “شرائه الآن”.

نشر الإطارات المستعملة للبيع مجاني أيضًا. فقط لاحظ أنه بالنسبة لأجزاء السيارات والمحركات ، تفرض eBay رسوم بيع نهائية بنسبة 9.5٪ للمبيعات التي تصل إلى 1000 دولار و 2.35٪ لأي مبلغ يزيد عن 1000 دولار.

شيء آخر يجب مراعاته قبل بيع الإطارات المستعملة على موقع eBay هو كيفية التعامل مع الشحن. نظرًا لكبر حجم الإطارات ووزنها ، فأنت تريد أن تضع تكاليف الشحن في الاعتبار.

لتجنب رسوم الشحن الباهظة ، يمكنك التفكير في إتاحة قائمتك للاستلام المحلي فقط ، أو تضمين أن يدفع المشتري تكاليف الشحن لشرائه.

7. تاير تاجر

متوفر في كل من الولايات المتحدة وكندا ، يساعد Tire-Trader في التوفيق بين البائعين والمشترين للإطارات المستعملة للشاحنات وأغلفة الإطارات.

العلامات التجارية الشهيرة هي الأسهل للبيع ، والتي تشمل أسماء مثل ميشلان ، جوديير ، فايرستون ، يوكوهاما ، وكوبر.

يصعب التنقل في الموقع نظرًا لكونه قديمًا جدًا. ولكن هناك الكثير من المعلومات المفيدة مثل قائمة أسعار أغلفة الشاحنات ذات الإطارات التي تشتريها الشركة من الأشخاص.

هناك أيضًا مستويات عضوية مدفوعة مختلفة للأفراد الذين يتطلعون إلى شراء وبيع الإطارات. يمكن أن تساعدك هذه العضويات في الترويج لإطاراتك المستعملة لجمهور أوسع ، لذلك قد يكون هذا الأمر يستحق ذلك إذا كنت تبيع الكثير من الإطارات أو تبدأ نوعًا من أعمال التقليب.

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8. إعادة تدوير إطارات الحرية

إذا لم تكن إطاراتك في حالة جيدة بما يكفي للبيع ، فلماذا لا تعيد تدويرها بدلاً من ذلك؟

هذا هو المكان الذي تأتي فيه شركة مثل Liberty Tire Recycling. يمكن استخدام المطاط من الإطارات المعاد تدويرها لأغراض عديدة ، وتحول Liberty Tire Recycling الإطارات المستعملة إلى منتجات مثل:

الأسفلت المطاطي

الأرضيات المطاطية

الأسطح الرياضية

نشارة مطاطية

المنتجات المطاطية

تمتلك Liberty Tyre Recycling أيضًا عددًا كبيرًا من المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعدد قليل من المواقع الكندية أيضًا.

وعلى الرغم من أن هذا الخيار لا يدفع لك ، إلا أنه يساعدك على توفير المزيد من المال نظرًا لأنك لست مضطرًا لدفع رسوم المخلفات للتخلص من إطاراتك.

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9. مبيعات المرآب

آخر مكان لبيع الإطارات المستعملة التي يمكنك التفكير فيها هو ببساطة استضافة مرآب للبيع في مدينتك وبيعها هناك.

عائلتي كانت تدير مبيعات المرآب في الماضي. إنها طريقة ممتعة وفعالة للتخلص من الأشياء التي لم تعد بحاجة إليها في عطلة نهاية أسبوع واحدة أو اثنتين.

فقط تأكد من الإعلان عن بيع المرآب الخاص بك في جميع أنحاء المدينة باستخدام الملصقات. وحتى إذا لم تتمكن من بيع إطاراتك ، فقد تتمكن من بيع الكثير من العناصر الأخرى لتلبية احتياجاتك المالية في الوقت الحالي.

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كم يمكنني بيع الإطارات المستعملة؟

وفقًا لشركة United Tyres ، يتراوح متوسط ​​سعر البيع للإطارات المستعملة بين 25 دولارًا و 75 دولارًا لكل إطار. وبالتالي يمكن بيع مجموعة كاملة من الإطارات المستعملة مقابل 100 دولار إلى 300 دولار.

ومع ذلك ، يعتمد مقدار الأموال التي تجنيها من بيع الإطارات المستعملة على عدة عوامل مثل:

حالة الإطارات

طلب السوق

موسم

القوانين والمبادئ التوجيهية المحلية

الصنع و النوع

لاحظ أيضًا أنه إذا كانت إطاراتك المستعملة قيد الاسترجاع ، فلا يمكنك إعادة بيعها ويجب إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل صحيح.

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نصائح لبيع الاطارات المستعملة

الآن بعد أن عرفت مكان بيع الإطارات المستعملة ، إليك بعض النصائح التي يمكنك وضعها في الاعتبار لجعل عملية البيع بسيطة قدر الإمكان:

ضع في اعتبارك التخزين والنقل : تأكد من أن لديك مكانًا آمنًا لتخزين الإطارات إذا لم تكن قادرًا على البيع على الفور. وحاول الترتيب للمبيعات المحلية كلما أمكن ذلك حتى لا تقلق بشأن تكاليف الشحن.

: تأكد من أن لديك مكانًا آمنًا لتخزين الإطارات إذا لم تكن قادرًا على البيع على الفور. وحاول الترتيب للمبيعات المحلية كلما أمكن ذلك حتى لا تقلق بشأن تكاليف الشحن. كن صادقًا بشأن حالة الإطارات : لا تروّج للإطارات على أنها “جديدة تقريبًا” إذا كانت شبه عارية. من أجل بيع الإطارات بسرعة ، كن صادقًا بشأن الحالة.

: لا تروّج للإطارات على أنها “جديدة تقريبًا” إذا كانت شبه عارية. من أجل بيع الإطارات بسرعة ، كن صادقًا بشأن الحالة. تحقق من القوانين والمبادئ التوجيهية المحلية : بعض المدن والولايات القضائية لديها قوانين وإرشادات حول إعادة بيع الإطارات المستعملة والتخلص منها. قبل إجراء عملية شراء أو القيام بعملية بيع ، من الحكمة معرفة القواعد الخاصة بمنطقتك. عادةً ما يكون لدى إدارة المركبات ذات المحركات في ولايتك إرشادات يمكنك الرجوع إليها.

: بعض المدن والولايات القضائية لديها قوانين وإرشادات حول إعادة بيع الإطارات المستعملة والتخلص منها. قبل إجراء عملية شراء أو القيام بعملية بيع ، من الحكمة معرفة القواعد الخاصة بمنطقتك. عادةً ما يكون لدى إدارة المركبات ذات المحركات في ولايتك إرشادات يمكنك الرجوع إليها. تشمل الحافات : عادةً ما تجلب لك الإطارات ذات الحافات سعرًا أعلى من تلك التي لا تحتوي عليها وقد تبيع أيضًا بشكل أسرع.

: عادةً ما تجلب لك الإطارات ذات الحافات سعرًا أعلى من تلك التي لا تحتوي عليها وقد تبيع أيضًا بشكل أسرع. خيارات التخلص البحثي – بالإضافة إلى معرفة قواعد بيع الإطارات المستعملة ، ابحث عن خيارات التخلص وإعادة التدوير لمنطقتك. بينما قد لا تجني الكثير من المال من إعادة تدوير الإطارات مثل بيعها ، فإن بعض النقود أفضل من لا شيء.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يمكنك التفكير خارج الصندوق قليلاً عند البحث عن الأماكن التي تشتري الإطارات المستعملة.

بعد كل شيء ، لا يجب أن تكون الإطارات مجرد إطارات في حياتها القادمة. هناك عملاء محتملون يمكنهم استخدامها لأشياء أخرى! يمكن للعديد من الأفراد المخضرمين تحويل الإطارات إلى أراجيح ومزارعين وأسرّة للحيوانات الأليفة وغير ذلك. يمكن أن تكون هذه الاستخدامات غير التقليدية طريقة رائعة لبيع الإطارات المستعملة التي لم تعد مناسبة للسيارات.

أسئلة مكررة

من يشتري الإطارات المستعملة بالقرب مني؟

أفضل مكان لبيع الإطارات المستعملة بالقرب منك هو على الأرجح متجر إطارات محلي. يمكنك أيضًا محاولة البيع على مواقع محلية مثل Craigslist أو تجديد الإطارات القديمة لإطالة عمرها.

هل يستحق بيع الإطارات المستعملة نقدًا كل هذا العناء؟

بشكل عام ، يمكن بيع مجموعة كاملة من الإطارات المستعملة بحوالي 100 دولار إلى 250 دولارًا إذا كانت لا تزال في حالة جيدة ومخصصة لسيارة مشهورة. ومع ذلك ، قد تتمكن بعض الإطارات المتخصصة ، مثل إطارات الشاحنات ، من البيع بسعر أكبر.

في النهاية ، فإن بيع الإطارات يستحق ذلك إذا كنت بحاجة إلى ربح سريع ولا تمانع في المساومة مع المشترين أو متاجر الإطارات وكنت على استعداد لنقلها لإجراء عملية بيع.

لاحظ أيضًا أنه يمكنك التفكير في أفكار أخرى ، مثل بدء أعمال إعادة بيع الإطارات الخاصة بك ، إذا كنت تريد حقًا كسب المزيد من المال.

افكار اخيرة

سواء كنت تبحث فقط عن بيع مجموعة قديمة من الإطارات بعد إجراء ترقية لسيارتك أو ترغب في شراء وبيع الإطارات المستعملة كشيء جانبي ، فهناك الكثير من الأماكن لبيع الإطارات القديمة.

بالإضافة إلى ذلك ، بفضل الإنترنت ، يمكنك العثور على العديد من خيارات البيع المحلية حتى تتمكن من بيع إطاراتك المستعملة نقدًا ولا داعي للقلق بشأن شحنها.

ما عليك سوى التقاط بعض الصور الجيدة وكتابة وصف مفصل. نأمل أن تتمكن من تحويل إطاراتك المستعملة إلى نقود في فترة زمنية قصيرة مع مواقع الويب في هذه المقالة.

حظا سعيدا!

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