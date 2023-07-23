ستساعدك المقالة التالية: أفضل 9 إضافات لتحسين سرعة WordPress (2023)

تريد تقليل أوقات تحميل صفحتك؟ أنت بحاجة إلى مكون إضافي لتحسين سرعة WordPress.

تُجري المكونات الإضافية لتحسين سرعة WordPress تغييرات فنية على الواجهة الخلفية لموقعك من أجل تعزيز أداء موقع الويب وتحسين سرعات تحميل الصفحة. قد يشمل ذلك تصغير التعليمات البرمجية أو تقليل أحجام الصور أو التخزين المؤقت لملفات موقع الويب الخاص بك.

في هذه الجولة ، سنقوم بمراجعة ومقارنة أفضل المكونات الإضافية لأداء WordPress في السوق. سنسلط الضوء على ميزاتهم الرئيسية ، ونوضح كيف يمكنهم المساعدة في تحسين موقع WordPress الخاص بك ، ونخبرك بكل شيء آخر تحتاج لمعرفته حول كل منها.

مستعد؟ هيا بنا نبدأ!

أفضل الإضافات لتحسين سرعة WordPress – ملخص

TL ؛ DR:

نيتروباك – أفضل منصة أداء ووردبريس. إنه يوفر أكثر تحسينات الأداء دراماتيكية ويمكنه إصلاح أوقات تحميل الصفحات البطيئة تلقائيًا. ومع ذلك ، يمكنك تعديل الإعدادات لتحسين الأداء بشكل أكبر. يتضمن CDN وتحسين الصورة والمزيد. تتوفر خطة مجانية محدودة. صاروخ الفسفور الابيض – أفضل مكون إضافي لتحسين WordPress بشكل عام. توازن رائع بين الميزات وسهولة الاستخدام والقدرة على تحمل التكاليف. سوكوري – الأفضل لمن يحتاجون إلى تحسين أداء موقع WordPress مع الحفاظ على أمان الأشياء. يشمل CDN وجدار الحماية ومسح / استرداد البرامج الضارة. للحصول على أفضل أداء ، استخدم جنبًا إلى جنب مع مكون إضافي للتخزين المؤقت مثل WP Rocket.

# 1 – NitroPack

نيتروباك هو مكون إضافي للأداء في WordPress يقوم بوظيفة العديد من المكونات الإضافية. إنه حل شامل يوفر كل ما تحتاجه لتحسين أداء موقع الويب الخاص بك خارج الصندوق. يمكنك الحصول على التخزين المؤقت وتحسين الصورة و CDN والمزيد!

بيت القصيد من NitroPack هو تسهيل تحسين موقع WordPress الخاص بك. بدلاً من الاضطرار إلى تجميع مجموعة من المكونات الإضافية المختلفة التي تعمل على تحسين جوانب مختلفة من موقعك ، ما عليك سوى تثبيت مكون إضافي للموصل وهو يعتني بتحسينات السرعة تلقائيًا ، مع ميزات مضمنة مثل:

التخزين المؤقت المتقدم

CDN (شبكة توصيل المحتوى)

كومة تحسين الصورة

تصغير الكود (HTML و CSS و JS)

خوارزمية تحسين السرعة من الطراز العالمي

تستغرق عملية الإعداد أقل من 5 دقائق ، ولن تضطر إلى لمس سطر من التعليمات البرمجية. ما عليك سوى اختيار مدى قوة رغبتك في تحسين موقع WordPress الخاص بك وسيقوم NitroPack بالباقي.

في كثير من الحالات ، سترى نتائج فورية. في الواقع ، أفاد NitroPack أن المستخدم العادي يحصل على زيادة بنسبة 69٪ في نقاط PageSpeed ​​الخاصة به بعد تثبيت المكون الإضافي. وفقًا للروايات المتناقلة ، أبلغ العديد من المستخدمين عن انخفاض كبير في سرعات تحميل الصفحة ، من 3 ثوانٍ إلى أقل من ثانية واحدة. يجب أن ترى أيضًا تعزيزًا لأساسيات الويب الأساسية – وهي مجموعة مهمة من عوامل ترتيب تحسين محركات البحث هذا العام.

ولا تقلق ، على الرغم من مدى شمولية مجموعة ميزات NitroPack ، فهي مكون إضافي خفيف الوزن لن يسد مواردك.

يتم تشغيل جميع التحسينات على خوادم NitroPack الخاصة لتقليل الحمل على نهايتك ، وهي متوافقة تمامًا مع جميع منشئي الصفحات الرئيسية ، لذلك لا يجب أن تواجه أي تعارضات في المكونات الإضافية (ولكن احرص دائمًا على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من موقعك في حالة حدوث ذلك).

بشكل عام ، نحن معجبون بشكل لا يصدق بـ NitroPack. إذا كنت تبحث عن مكون إضافي لتحسين السرعة الكل في واحد يحصل على نتائج ، فلا يوجد حل أفضل.

التسعير:

يقدم NitroPack خطة مجانية مناسبة فقط لمواقع الاختبار وحركة المرور المنخفضة. يقتصر على 5 آلاف مشاهدة للصفحة في الشهر ، وعرض النطاق الترددي 1 غيغابايت ، ويضع شارة NitroPack في التذييل.

تبدأ الخطط المدفوعة ذات حدود الاستخدام الأعلى من 17.50 دولارًا في الشهر عند إصدار فواتير بها سنويًا. هناك أيضًا ضمان استرداد الأموال لمدة 14 يومًا.

# 2 – WP Rocket

صاروخ الفسفور الابيض هو مكون إضافي لأداء الويب الكل في واحد لـ WordPress. إنه يوفر تخزينًا مؤقتًا قويًا بشكل لا يصدق ، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الأخرى لزيادة سرعاتك وتحسين حيوية الويب الأساسية الخاصة بك.

إنه سهل الاستخدام للغاية. يتم تسليم 80٪ من أفضل ممارسات أداء الويب مباشرة بمجرد تشغيل البرنامج المساعد وتنشيطه. بنقرات قليلة فقط ، سيبدأ WP Rocket في تطبيق التخزين المؤقت للصفحة ، التخزين المؤقت للمتصفح ، ضغط GZIP ، إلخ. لا يلزم تكوين مطول!

علاوة على ذلك ، يمكنك الاستفادة من الميزات المتقدمة لتحسين الأداء ، مثل إعداد صور LazyLoad وإزالة CSS غير المستخدمة وتأخير تنفيذ JavaScript وتقليل كود CSS و HTML و Javascript والمزيد.

بدون WP Rocket ، ستحتاج عادةً إلى تثبيت 3-5 ملحقات مخصصة مختلفة للحصول على كل هذه الميزات. الشيء الوحيد الذي لا يتوفر عليه خارج الصندوق هو CDN ، ولكن مقابل رسوم إضافية ، يمكنك شراء RocketCDN ، وهو مدمج مباشرة في المكون الإضافي WP Rocket.

بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام WP Rocket جنبًا إلى جنب مع Sucuri (التالي) ، أو تحقق من تقريرنا عن أفضل مزودي خدمة CDN للحصول على خيارات أخرى.

نحب أيضًا واجهة WP Rocket ؛ إنه أمر بديهي للغاية ويجعل التهيئة أمرًا سهلاً. إنه متوافق مع معظم السمات والمكونات الإضافية وهو أحد المكونات الإضافية الوحيدة للتخزين المؤقت التي تقبلها أشهر حلول استضافة الويب WordPress المدارة.

التسعير:

تبدأ الخطط بسعر 49 دولارًا فقط في السنة. يمكنك تجربته بدون مخاطر مع ضمان استرداد الأموال لمدة 14 يومًا.

# 3 – سوكوري

سوكوري يُعرف باسم النظام الأساسي لأمان موقع الويب ، ولكنه يأتي أيضًا مع بعض ميزات تحسين السرعة المضمنة ، بما في ذلك CDN.

سرعة موقع الويب وأمانه يسيران جنبًا إلى جنب. يمكن أن توقف البرامج الضارة موقعك عن العمل أو تبطئه بشكل كبير. ويمكن أن تتسبب “الروبوتات السيئة” في إرباك خادمك وإبطاء أوقات التحميل.

لحسن الحظ ، يعتني Sucuri بكليهما. إنها منصة ثنائية في واحد للأمان وتحسين السرعة تحمي موقع WordPress الخاص بك من التهديدات بينما تساعد في تعزيز السرعة والأداء.

يقوم برنامج فحص البرامج الضارة المدمج بفحص موقعك بشكل روتيني بحثًا عن ثغرات أمنية حتى تتمكن من إزالتها ، كما يقوم جدار حماية تطبيق موقع الويب (WAF) بحظر عمليات الاختراق وهجمات DDoS بشكل فعال. تشمل ميزات الأمان الأخرى مراقبة قائمة الحظر وإزالتها ومراقبة البريد العشوائي لـ SEO.

بمجرد حماية موقع الويب الخاص بك ، يمكنك استخدام التخزين المؤقت المدمج و CDN العالمي لزيادة سرعاتك. يمكن لشبكة CDN وحدها زيادة السرعات بنسبة تصل إلى 70٪ بمجرد تنفيذها. ليس هناك أي تكوين مطول مطلوب.

التسعير:

للوصول الكامل إلى كل ما تقدمه Sucuri ، يمكنك الاشتراك في إحدى خطط النظام الأساسي التي تبدأ من 199.99 دولارًا سنويًا.

إذا كنت ترغب فقط في الوصول إلى جدار الحماية و CDN ، فإن الخطط تبدأ من 9.99 دولارًا في الشهر.

# 4 – Perfmatters

Perfmatters هو مكون إضافي خفيف الوزن يتم استخدامه بشكل أفضل جنبًا إلى جنب مع مكون إضافي للتخزين المؤقت أكثر اكتمالاً مثل WP Rocket. إنه مصمم لرعاية التحسينات الأقل وضوحًا التي تفتقدها المكونات الإضافية الأخرى.

الطريقة الرئيسية التي يعمل بها Perfmatters على تسريع موقع WordPress الخاص بك هي تقليل الانتفاخ. إنه يعطل البرامج النصية والملفات غير الضرورية التي لا تحتاجها ، والتي قد تؤدي إلى إبطاء موقعك.

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك الرموز التعبيرية والعلامات ، التي يتم تحميلها افتراضيًا على صفحات موقعك. إذا لم تكن تستخدمها ، فيمكن لـ Perfmatters تعطيلها لك ، مما سيقلل من حجم صفحتك. وكلما كان حجم صفحتك أصغر ، زادت سرعة تحميلها.

تتضمن الأمثلة الأخرى للأشياء التي قد ترغب في تعطيلها برامج WooCommerce النصية والأنماط وأجزاء عربة التسوق ؛ نماذج الاتصال وخرائط Google وواجهة برمجة تطبيقات Heartbeat والمسودات التلقائية ونشر المراجعات والتعليقات وما إلى ذلك.

يمكنك التحكم في البرامج النصية التي تريد تعطيلها / تمكينها ببساطة عن طريق تبديلها أو إيقاف تشغيلها باستخدام ميزة التبديل السريع. إنه سهل للغاية.

هناك طريقة أخرى لتحسين Perfmatters لسرعتك وهي تحسين قاعدة بيانات WordPress الخاصة بك.

بمرور الوقت ، تؤدي التعليقات غير المرغوب فيها والمهملات والمنشورات ومراجعات الصفحة والمسودات التلقائية إلى انسداد قاعدة البيانات الخاصة بك. وقبل أن تعرف ذلك ، لديك مئات الآلاف من الصفوف التي تسحب سرعاتك إلى أسفل.

باستخدام Perfmatter ، يمكنك تنظيف البيانات غير المستخدمة بسرعة لتقليل حجم قاعدة البيانات الخاصة بك ، إما يدويًا أو تلقائيًا على فترات زمنية محددة.

وهذا ليس كل شيء. تنفذ Perfmatters أيضًا التحميل البطيء ، مما يؤخر تحميل ملفات الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو حتى تدخل منفذ عرض المستخدم. هذا يقلل من العدد الأولي للطلبات ويسرع أوقات التحميل.

وإليك ميزة أخرى رائعة. يسهّل برنامج Perfmatters تغيير عنوان URL الافتراضي لتسجيل الدخول إلى WordPress إلى عنوان URL أكثر غموضًا للعميل في بضع ثوانٍ.

لماذا تريد أن تفعل هذا؟ حسنًا ، غالبًا ما تقوم برامج الروبوت بكشط عناوين URL الافتراضية لتسجيل الدخول للبحث عن نقاط الضعف الأمنية حتى تتمكن من اختراق موقعك. هذا يستنزف موارد الخادم الخاص بك ويبطئ الأداء. بمجرد تغيير عنوان URL الخاص بك ، لن تتمكن برامج الروبوت هذه من العثور على صفحة تسجيل الدخول الخاصة بك.

تشمل ميزات تعزيز الأداء الأخرى الجلب المسبق لنظام أسماء النطاقات واستضافة نصوص Google Analytics المحلية والمزيد!

التسعير:

تبدأ الخطط من 24.95 دولارًا فقط سنويًا مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا.

# 5 – WP-Optimize

WP- الأمثل هو مكون إضافي آخر لتحسين قاعدة البيانات كامل الميزات يمكنه تنظيف قاعدة البيانات الخاصة بك ، وتنفيذ التخزين المؤقت للموقع ، وتقليل كود CSS و JS ، وضغط صورك ، والمزيد. وأفضل جزء؟ إنه مكون إضافي مجاني!

يتوفر الإصدار المجاني من WP-Optimize في قاعدة بيانات البرنامج المساعد WordPress. ويفعل الكثير نظرًا لأنه لا يكلف فلسًا واحدًا. يمكن لميزة ذاكرة التخزين المؤقت (التي تستخدم أسرع محرك تخزين مؤقت في العالم) وحدها أن تحسن سرعات التحميل لديك بشكل كبير – يمكنها الاحتفاظ بميزة خاصة بها مقابل أي مكون إضافي مخصص للتخزين المؤقت.

وعندما تقوم بدمج ذلك مع تحسين قاعدة البيانات وتقليل الكود وضغط الصور ، فإنك تحصل على حزمة فائزة.

إذا كنت تريد المزيد من السرعة ، فيمكنك الترقية إلى الإصدار المدفوع لإلغاء تأمين الميزات الإضافية وخيارات التحسين المتقدمة ، بما في ذلك التحميل البطيء وعمليات التنظيف المجدولة والتخزين المؤقت المتوافق متعدد اللغات والتطهير التلقائي لذاكرة التخزين المؤقت Cloudflare و Power Tweaks وما إلى ذلك.

التسعير:

يمكنك تنزيل الإصدار العادي من WP-Optimize مجانًا. تبدأ التراخيص المدفوعة من 49 دولارًا في السنة.

# 6 – WP Fastest Cache

WP Fastest Cache هو مكون إضافي مجاني للتخزين المؤقت في WordPress. إنه بسيط ولكنه قوي ، مع توازن جيد بين الميزات.

إنه يعمل مثل أي حل آخر للتخزين المؤقت: يقوم بإنشاء ملف HTML ثابت ويسلمه للزوار الذين يعودون إلى موقعك حتى يروا نسخة مخبأة ولا يتعين على النظام عرض الصفحة في كل مرة. هذا يقلل من الطلب على النظام ويحسن أداء الموقع.

لكن الشيء الرائع في هذا البرنامج المساعد هو مدى سهولة استخدامه. كل ما عليك فعله هو تثبيته من قاعدة بيانات WP ، وتفعيله ، واختيار الإعدادات الخاصة بك ، ثم سيهتم المكون الإضافي بالباقي.

لديك الكثير من التحكم في الإعدادات. على سبيل المثال ، يمكنك حظر ذاكرات التخزين المؤقت على صفحات معينة باستخدام الرمز القصير ، أو حذف الملفات المخزنة مؤقتًا يدويًا من صفحة الخيارات ، أو حذف الملفات تلقائيًا في فترات زمنية محددة باستخدام ميزة Cache Timeout.

إذا قمت بالترقية إلى الإصدار المتميز ، فيمكنك أيضًا الاستفادة من ميزات تحسين السرعة الأخرى ، مثل تصغير CSS و HTML وضغط Gzip والتخزين المؤقت للمتصفح وما إلى ذلك.

سعر:

يمكنك استخدام WP Fastest Cache مجانًا. إذا كنت ترغب في إلغاء قفل الميزات المتميزة ، فيمكنك شراء ترخيص مدى الحياة يبدأ من 49.99 دولارًا.

# 7 – سماش

سحق هو مكون إضافي قوي لتحسين الصور بواسطة WPMU dev. يمكنك استخدامه لتغيير حجم الصور وضغطها وتحميلها البطيء على موقع WordPress الخاص بك ، وبالتالي تحسين سرعات التحميل.

Smush هو البرنامج المساعد الذي نقدمه لتحسين الصور. يمكنك تثبيته وضغط جميع الصور الموجودة على موقعك بنقرة واحدة ، مما يمنحك دفعة فورية ملحوظة في الأداء. يؤدي ضغط الصور إلى تقليل حجم الملف بحيث يتم تحميلها بسرعة أكبر.

بمجرد تشغيل الضغط المجمع الأولي ، يمكنك تعيين Smush up لتقليل أحجام ملفات الصور تلقائيًا وضغطها في كل مرة تقوم فيها بتحميل ملف جديد. إنه حل “اضبطه وانساه” الذي يقوم بكل العمل من أجلك.

يمكنك أيضًا إعداد التحميل البطيء ، مما يضمن تحميل الصور على منشورات موقعك وصفحاتك فقط عندما تكون في الجزء المرئي من الصفحة بعد أن يقوم الزائر بالتمرير لأسفل وعرضها. يؤدي هذا إلى تقليل حجم ملف الصفحة الأولي وتقليل أوقات التحميل.

من أكثر الأشياء التي نحبها في Smush هي الجودة. على عكس العديد من أدوات تحسين الصور الأخرى ، فإنه يستخدم تنسيقًا غير ضياع عندما يضغط صورك ، لذلك يجب ألا تكون قادرًا على ملاحظة أي اختلاف في جودة الضغط اللاحق.

التسعير:

الإصدار العادي من Smush مجاني للاستخدام.

يمكنك الترقية إلى Smush Pro من 7.50 دولارات شهريًا. تتوفر أيضًا نسخة تجريبية مجانية لمدة 7 أيام وضمان 30 يومًا لاسترداد الأموال.

# 8 – تحميل كسول بواسطة صاروخ WP

تحميل بطيئ هو مكون إضافي مجاني وخفيف الوزن لـ WordPress يقوم بشيء واحد وشيء واحد فقط: تحميل الصور البطيئة.

على عكس المكونات الإضافية الأخرى لتحسين السرعة في هذه القائمة ، لا يحاول Lazy Load أن يكون كل شيء في وقت واحد. لا يمكن أن يساعد في تحسينات مثل التخزين المؤقت أو الضغط أو التصغير.

ولكن ما يمكن أن يفعله هو التحميل البطيء – وهو يفعل ذلك جيدًا حقًا.

بمجرد إعداده ، سيتأكد من أن الصور ومقاطع الفيديو وإطارات iframes على صفحاتك تظهر فقط بمجرد أن تكون مرئية للمستخدم ، وبالتالي تحسين سرعات موقعك.

الآن هذا هو الشيء: التحميل البطيء مدمج في الكثير من مكونات WordPress الإضافية مثل WP Rocket أيضًا. ولكن هناك بعض الأشياء التي تجعل Lazy Load حلاً أفضل في حالات استخدام معينة.

أولاً ، يحتوي على بعض الميزات المتقدمة التي تفتقر إليها أدوات التحميل البطيئة الأخرى. على سبيل المثال ، يمنحك Lazy Load خيار استبدال مقاطع الفيديو المضمنة على صفحاتك بصورة مصغرة ، حتى يقوم الزائر بالضغط على زر التشغيل. تعد مقاطع الفيديو ملفات كبيرة ، لذلك يمكن أن يكون لذلك تأثير كبير على سرعتك.

سبب آخر لاستخدام Lazy Load على مكون WordPress الإضافي الكل في واحد هو أنه خفيف الوزن بدرجة أكبر. وزن البرنامج النصي بالكامل أقل من 10 كيلو بايت ولا يستخدم أي مكتبة JavaScript.

التسعير:

Lazy Load من WP Rocket مجاني تمامًا.

# 9 – W3 إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت

أخيرًا وليس آخرًا ، لدينا W3 إجمالي ذاكرة التخزين المؤقت. إنه مكون إضافي قوي وشائع للتخزين المؤقت في WordPress يمنحك الكثير من التحكم ، ولكنه يحتوي على منحنى تعليمي حاد.

يستهدف W3 Total Cache المطورين أكثر من المستخدمين العاديين. قد يكون الأمر مربكًا بعض الشيء إذا لم تكن خبيرًا جدًا لأن الواجهة تقنية مع الكثير من خيارات التكوين المتقدمة.

ومع ذلك ، إذا كنت تعرف ما تفعله ، فهو أحد أفضل حلول التحسين المتاحة. إنها تتجاوز ذاكرات التخزين المؤقت البسيطة لتمنحك مجموعة كبيرة ومتنوعة من طرق التخزين المؤقت ، مثل التخزين المؤقت للمتصفح ، والتخزين المؤقت للكائن ، والتخزين المؤقت لقاعدة البيانات ، وما إلى ذلك.

يمكنك أيضًا استخدامه لتقليل التعليمات البرمجية وتنفيذ CDN وتحميل الصور البطيئة وتأجيل CSS و Javascript وغير ذلك الكثير.

إذا كنت ترغب في تجربته ولكنك لست مطورًا متمرسًا ، فإنني أوصي بنسخ موقعك احتياطيًا أولاً. يمكنك بسهولة أن تخطئ أثناء إعداده وينتهي بك الأمر إلى كسر موقعك. إذا حدث ذلك ، فأنت تريد التأكد من أنه يمكنك استعادة موقعك من نسخة احتياطية لإصلاحه.

من الجدير أيضًا أن تضع في اعتبارك أن إلغاء تثبيته قد يكون أمرًا صعبًا لأنه يترك الكثير من الملفات الإضافية خلفه — فالأمر ليس بهذه البساطة مثل مجرد إلغاء التنشيط والحذف.

التسعير:

W3 Total Cache مجاني للاستخدام.

كيفية اختبار سرعة موقع WordPress الخاص بك وأساسيات الويب الأساسية

يجدر اختبار سرعة موقع WordPress وأساسيات الويب الأساسية قبل وبعد تثبيت المكون الإضافي للتحسين. بهذه الطريقة ، ستتمكن من قياس التأثير الذي أحدثته.

أسهل طريقة للقيام بذلك هي باستخدام PageSpeed ​​Insights من Google. إنه مجاني تمامًا للاستخدام — ما عليك سوى إدخال عنوان URL الخاص بنطاقك والضغط على “تحليل” لإجراء الاختبار.

سترى بعد ذلك بيانات حقيقية حول السرعة وأساسيات الويب الأساسية مثل Largest Contentful Paint (LCP) وتأخير الإدخال الأول (FID) وتحويل التخطيط التراكمي (CLS).

سترى أيضًا نظرة عامة على أي مشكلات في الأداء تم تحديدها ، جنبًا إلى جنب مع الفرص لتحسين سرعاتك بشكل أكبر.

ما هي أفضل الإضافات والأدوات لتحسين سرعة WordPress؟

يمكن لجميع مكونات WordPress الإضافية في هذه القائمة تحسين سرعات تحميل صفحتك بشكل كبير – لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك استخدامها جميعًا.

الأقل هو أكثر عندما يتعلق الأمر بمكونات WordPress الإضافية. وجود الكثير يمكن أن يضر في الواقع بأداء موقع الويب الخاص بك. وكلما زاد استخدامك ، زادت مخاطر تعارض المكونات الإضافية التي تؤدي إلى تعطل موقعك ، لذلك قم فقط بتثبيت وتنشيط ما تحتاجه.

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، إليك تذكير سريع بأهم ثلاث توصيات:

نيتروباك هي منصة أداء WordPress المفضلة لدينا. إنه حل بنقرة واحدة يعمل على تحسين سرعات تحميل موقعك بشكل كبير ويمنحك جميع الميزات التي تحتاجها في مكان واحد ، بما في ذلك CDN ومحسن الصورة. صاروخ الفسفور الابيض هو أفضل مكون إضافي لتحسين WordPress على وجه العموم. إنه سهل الاستخدام وبأسعار معقولة ويوفر توازنًا رائعًا بين الميزات. سوكوري هو الخيار الأفضل إذا كنت ترغب في تحسين أداء وأمان موقع الويب الخاص بك. يتضاعف كمنصة تحسين وحل أمان موقع الويب ، مع CDN ، وجدار حماية ، وماسح ضوئي للبرامج الضارة ، وما إلى ذلك.

إذا كنت تبحث عن مكون إضافي مجاني لتحسين مواقع WordPress الخاصة بك ، فراجع WP-Optimize. يتضمن التخزين المؤقت الأساسي وميزات التحسين الأخرى.

يمكن لمكونات أداء WordPress التي تمت مناقشتها أعلاه أن تصل إليك حتى الآن. إذا كنت تستخدم استضافة مشتركة صديقة للميزانية ، فلن تحصل على أفضل أداء من موقع الويب الخاص بك. هذا هو سبب أهمية بناء موقع WordPress الخاص بك على أساس متين.

أوصي بالاطلاع على استضافة WordPress المُدارة والتي يمكن أن تقدم أداءً أفضل. نحن نستخدم Cloudways لأنها توفر توازنًا رائعًا بين الأداء والقدرة على تحمل التكاليف. بدلاً من ذلك ، لا يزال بإمكان مضيف مثل WPX Hosting توفير زيادة كبيرة في الأداء على الاستضافة المشتركة العادية.

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