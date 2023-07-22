ستساعدك المقالة التالية: أفضل 9 شركات طيران منخفضة التكلفة في كندا: السفر بسعر رخيص في عام 2023

سواء كنت مسافرًا داخل كندا أو دوليًا ، يمكن القول أن الطيران هو أسهل طريقة للتنقل حول العالم. لكن ليس هناك شك في أنه يمكن أن يكون خيارًا مكلفًا. إذا كنت تتطلع إلى السفر بميزانية محدودة هذا العام ، فقد تكون الخطوط الجوية الكندية منخفضة التكلفة للغاية خيارًا جذابًا.

في هذا الدليل ، سنحدد أفضل شركات الطيران منخفضة التكلفة في كندا ، بما في ذلك الأسماء الشائعة مثل Air Canada Rouge و Swoop و Flair ، بالإضافة إلى الوافدين الجدد إلى المشهد ، مثل Lynx و Canada Jetlines. تقدم شركات الطيران منخفضة التكلفة مزايا وعيوب ، لكننا سنساعدك في الإجابة على جميع أسئلتك في سياق هذه المقالة.

أفضل شركات الطيران منخفضة التكلفة في كندا

اعتمادًا على وجهتك التي تختارها ، قد يكون لديك مجموعة واسعة من الخيارات للسفر الاقتصادي أو القليل منها. تبرز شركات الطيران التسعة هذه في مجال تذاكر الطيران الرخيصة ، وكل منها تقدم مزايا وعيوب فريدة تجعلها تبرز.

1. طيران كندا روج

تم تطوير فرع من شركة الطيران المعروفة Air Canada ، فرع Air Canada Rouge ، مع وضع المدخرات في الاعتبار. يسافر إلى وجهات محددة في أمريكا الشمالية (بما في ذلك الولايات المتحدة والمكسيك) وبعض المواقع في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأوروبا.

للحفاظ على السعر منخفضًا ، لا تقدم شركة Air Canada Rouge خدمة الطعام أو المشروبات على الرحلات التي تقل مدتها عن ساعتين ، كما أنها لا توفر الترفيه على متن الطائرة. ومع ذلك ، فهي شركة طيران مقنعة لأنها تطير إلى مواقع أكثر بكثير من العديد من شركات الطيران الأخرى منخفضة التكلفة في كندا.

2. الذوق

تعد Flair واحدة من أكثر شركات الطيران ذات الميزانية الواعدة في كندا ، وتطير إلى مواقع في جميع أنحاء كندا ، وبعض أقسام المواقع الكندية الأمريكية تشمل تورنتو ومونتريال وفانكوفر وإدمونتون وغيرها.

تعتبر الأمتعة أحد الاعتبارات المهمة عندما تسافر مع Flair – ستشتري لك التذكرة ذات السعر القياسي فقط مقعدًا وغرفة لقطعة واحدة من الأمتعة المخزنة عند قدميك.

إذا كنت تخطط لإحضار أي أمتعة أخرى ، فسيتعين عليك دفع رسوم. ولكن إذا كنت معتادًا على السفر الخفيف ، فإن Flair تقدم أسعارًا تنافسية وفي بعض الأحيان لديها عروض باقات جذابة.

3. لينكس اير

الوافد الجديد نسبيًا إلى مشهد السفر المخفض ، لا تشارك Lynx Air مع تكتل أكبر مثل بعض شركات الطيران المدرجة في هذه القائمة. يطير Lynx إلى وجهات في كندا والولايات المتحدة ، وعلى عكس بعض شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة ، فإنه يطير إلى المطارات الرئيسية.

تشمل بعض الطرق الشائعة ذهابًا وإيابًا يوميًا بين تورنتو وفانكوفر وطريق من تورنتو إلى أورلاندو بولاية فلوريدا.

مثل العديد من شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة ، سوف يفرض عليك Lynx رسومًا إضافية إذا كنت ترغب في إحضار أمتعة تتجاوز عنصرًا شخصيًا واحدًا. تزداد شعبية شركة الطيران ، مع ذلك ، بسبب وجهاتها من الدرجة الأولى في جميع أنحاء القارة. إنها مهيأة لتعطيل مساحة السفر ذات الميزانية المحدودة بشكل كبير.

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4. العب

مقرها في أيسلندا ، تعد PLAY خيارًا رائعًا مناسبًا للميزانية لأولئك الذين يتطلعون إلى السفر بين أمريكا الشمالية وأوروبا. إنه يوفر كبائن مريحة وله العديد من الوجهات داخل الولايات المتحدة وأيسلندا وأوروبا القارية. لقد بدأت للتو في خدمة كندا ، مع أول رحلة كندية لها من هاميلتون ، أونتاريو ، ابتداءً من يونيو من عام 2023.

مع استمرار PLAY في تطوير عروضها الكندية ، سيكون بالتأكيد اسمًا يجب البحث عنه. لا توجد العديد من عروض السفر الرخيص بين كندا وأوروبا ، ولكن يبدو أن PLAY على استعداد لحل هذه المشكلة.

5. صن وينغ

تشتهر Sunwing برحلاتها الجوية الرخيصة إلى وجهات العطلات الشهيرة ، ويمكن أن تساعدك على السفر إلى أماكن مثل أمريكا الوسطى والمكسيك وكوبا وجمهورية الدومينيكان وغيرها من النقاط الساخنة في منطقة البحر الكاريبي. كما يسافر إلى مدن أخرى في الولايات المتحدة وكندا.

إذا قمت بحجز حزمة عطلة مع Sunwing ، فستتمكن من الحصول على المزيد من الدوي لباقيك من خلال الوظائف الإضافية مثل الحقائب المسجلة المجانية. ولكن إذا كنت تحجز رحلات طيران فقط ، فستكلفك الإضافات رسومًا باهظة قد تفاجئك. بالإضافة إلى أغراضك الشخصية ، ستكلفك حقائب المقصورة الإضافية 25 دولارًا أو أكثر ، بينما تصل تكلفة الحقائب المسجلة إلى 50 دولارًا أو أكثر.

6. شركة بورتر للطيران

تنطلق خطوط بورتر الجوية من مطار إقليمي يقع في جزر تورنتو. يطير لتحديد مواقع في كندا والولايات المتحدة. بعد تعليق الرحلات الجوية لمدة 19 شهرًا تقريبًا بسبب جائحة COVID-19 ، عاد بورتر الآن للوقوف على قدميه مرة أخرى.

بالنسبة لشركة طيران منخفضة التكلفة ، فإنها تقدم الكثير من الامتيازات. من خلال خيارات الأسعار المختلفة ، بما في ذلك بعض الخيارات التي تتيح لك الحقائب المسجلة وحقائب اليد مجانًا ، يتمتع Porter بمرونة أكبر من شركات النقل الأخرى في هذه القائمة. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالوجبات الخفيفة والمرطبات المجانية على متن الطائرة بغض النظر عن مستوى التذكرة التي اشتريتها.

7. كندا Jetlines

في حين أن كندا جتلاين لديها أسطول من طائرتين فقط ، فإنها تتوقع توسيع حجم أسطولها إلى 15 طائرة بحلول عام 2025. وبعبارة أخرى ، فإنها تنمو بسرعة. تحلق الخطوط الجوية الكندية حاليًا إلى أربع مدن فقط: تورنتو وكالجاري وفانكوفر ولاس فيجاس. إنهم يأملون في التوسع إلى مناطق أخرى ، بما في ذلك فلوريدا ، قريبًا.

8. طيران ترانسات

شركة طيران مستأجرة في كندا تنافس أسعارها أسعار اللاعبين الكبار ، تمتلك Air Transat أسطولًا كبيرًا وتسافر إلى العديد من الوجهات. بالإضافة إلى الرحلات الداخلية في جميع أنحاء كندا ، يمكن أن تساعدك في الوصول إلى الولايات المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأمريكا الوسطى.

تقدم Air Transat الترفيه على متن الطائرة ، وستتمكن من إحضار عنصر شخصي وحقيبة واحدة بحجم قياسي على متن الطائرة دون أي تكلفة إضافية. ستتحمل الحقائب المسجلة رسومًا إضافية.

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9. انقضاض

** ستقوم WestJet بإغلاق Swoop بحلول أكتوبر 2023.

إن Swoop هي شركة الطيران رقم 2 في كندا ، WestJet ، تقدم Swoop سفرًا مناسبًا للميزانية دون زخرفة. تطير شركة الطيران في جميع أنحاء كندا وأجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي. تشمل أسعار التذاكر القياسية مقعدك وقطعة شخصية صغيرة (مثل حقيبة يد أو حقيبة ظهر أو حقيبة كمبيوتر محمول). ستكلفك أي أمتعة إضافية رسومًا تعتمد على طول الرحلة والوقت الذي اشتريت فيه امتياز الأمتعة الإضافية.

بينما يسافر Swoop إلى بعض وجهات العطلات الجميلة والدافئة ، فمن الأفضل لأولئك الذين يسافرون بخفة ويسافرون بمفردهم. إذا كنت تريد ضمانًا بأنك ستجلس بجوار رفيقك في السفر ، فستحتاج إلى دفع رسوم إضافية.

ما تحتاج لمعرفته حول شركات الطيران منخفضة التكلفة

يبدو السفر بميزانية محدودة اقتراحًا جذابًا لمعظم الناس ، ولكن من المهم أن تتذكر أنه (مثل معظم تدابير توفير التكاليف) يأتي مع مجموعة متنوعة من الاعتبارات ، الإيجابية والسلبية. عندما تختار شراء تذكرة طيران أرخص ، فقد تتخلى عن وسائل الراحة التي يعتبرها العديد من المسافرين أمرًا مفروغًا منه هذه الأيام.

على سبيل المثال ، لا تقدم العديد من شركات الطيران منخفضة التكلفة الترفيه على متن الطائرة ، وقد تكون خدمات الأطعمة والمشروبات محدودة. من المحتمل أن تواجه مقاعد أصغر ، ومساحة مكثفة للأرجل ، ووسائل راحة محدودة في هذه الأنواع من الرحلات.

من المهم أيضًا ملاحظة أنه على الرغم من أن التذاكر نفسها قد تكون رخيصة ، إلا أنه يمكنك بسهولة الحصول على جيش من الرسوم إذا لم تكن حريصًا.

في العديد من شركات الطيران هذه ، لا تأتي الحقائب التي تم فحصها وحتى الحقائب المحمولة مجانًا. يعتبر استشارة موقع شركة الطيران لمعرفة رسومها قبل الحجز ممارسة جيدة دائمًا.

الجزء الآخر الذي يجب مراعاته هو أن شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة تميل إلى تقديم وجهات محدودة أكثر من شركات الطيران التقليدية. بالإضافة إلى ذلك ، تطير بعض شركات الطيران هذه إلى مطارات أصغر ، مما يعني أن موقع النزول في وجهتك قد لا يكون مناسبًا.

بينما تستفيد شركات الطيران منخفضة التكلفة من محفظتك بالتأكيد ، فمن الأهمية بمكان إلقاء نظرة على الصورة كاملة.

إيجابيات وسلبيات شركات الطيران منخفضة التكلفة في كندا

الايجابيات

يوفر لك الكثير من المال

جيد للمسافرين بمفردهم

جيد للمسافرين الذين يشعرون بالراحة في التعبئة الخفيفة

اذهب إلى العديد من الوجهات الشعبية الدافئة

شامل السفر في جميع أنحاء كندا

سلبيات

وجهات محدودة

رسوم الأمتعة المحمولة والأمتعة المسجلة

سياسات إلغاء أقل مرونة

وسائل راحة أقل على متن الطائرة

هل الخطوط الجوية منخفضة التكلفة للغاية في كندا تستحق كل هذا العناء؟

سواء كنت تسافر على إحدى شركات الطيران منخفضة التكلفة في كندا أم لا ، فإن الأمر يستحق ذلك يعتمد على أولوياتك وأسلوب سفرك. إذا كنت مسافرًا بمفردك ، سواء كان ذلك للعمل أو للمتعة ، وكنت مرتاحًا للتعبئة الخفيفة ، فقد توفر لك شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة كل ما تحتاجه.

إذا كنت بحاجة إلى التحقق من عدة حقائب ، أو كنت مسافرًا مع عائلتك أو شخص آخر مهم ، أو تحتاج إلى مساحة أرجل أعلى من المتوسط ​​أو قد تحتاج إلى الإلغاء في اللحظة الأخيرة ، فمن الممكن أن تجد قيمة أفضل في مكان آخر.

طالما أنك لا تقوم بعمليات شراء إضافية أو إضافات ترفع سعر تذكرتك بشكل كبير ، فإن هذه الخطوط الجوية منخفضة التكلفة ستبقي محفظتك سعيدة في العادة.

أسئلة وأجوبة

لماذا يعتبر Lynx Air رخيصًا جدًا؟

تعتبر Lynx Air رخيصة جدًا لأنها تستخدم تنسيق “حسب الطلب” ، مما يعني أنه يسمح للركاب بالدفع مقابل ما يحتاجون إليه فقط ، دون أي إضافات. هكذا يمكن أن تتباهى بأسعار منخفضة تصل إلى 39 دولارًا لكل رحلة – ولكن هذا بدون أمتعة أو طعام أو ترفيه.

هل طيران كندا شركة طيران منخفضة التكلفة؟

شركة طيران اير كندا ليست شركة طيران منخفضة التكلفة ، ولكن لديها شركة فرعية منخفضة التكلفة تسمى Air Canada Rouge. تم دمج Air Canada Rouge في نظام الحجز الخاص بشركة Air Canada ، ولكنها تطير إلى وجهات أقل وتوفر عددًا أقل من وسائل الراحة على متن الطائرة.

ما هو الشهر أرخص للطيران إلى كندا؟

يناير هو أرخص شهر للسفر إلى كندا. يوليو هو الشهر الأغلى في هذا الوقت. من المحتمل أن يعكس فرق السعر حالة الطقس – في الشتاء ، تعد كندا وجهة غير مرغوب فيها لغير المقيمين.

ما هي أرخص خطوط الطيران وأكثرها موثوقية؟

بعض من أرخص شركات الطيران وأكثرها موثوقية في العالم تشمل AirAsia و Air Canada Rouge و Southwest Airlines و Norwegian و Sky Dubai.

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