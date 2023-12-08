ستساعدك المقالة التالية: أفضل 9 طرق لجذب الفيديو للعملاء المحتملين والعملاء الجدد – بالإضافة إلى فكرة إضافية

عندما يتعلق الأمر بإنشاء المحتوى، يكون الفيديو في أعلى القائمة، وبصراحة، لا يوجد شيء يأتي في المرتبة الثانية. الناس يحبون المشاهدة.

YouTube هو ثاني أكثر محركات البحث شعبية، ويشهد الفيديو كتنسيق للمحتوى انتشارًا كبيرًا في كل صناعة وكل حجم عمل.

يحتاج لمزيد من الإقناع؟ خذ بعين الاعتبار هذا من Atlassian: 65% من الأشخاص يعتبرون أنفسهم متعلمين بصريينمما يعني أنهم يحتفظون بالمزيد عندما يشاهدون شيئًا ما بدلاً من قراءته.

فيما يلي بعض نقاط البيانات الإضافية:

الآن بعد أن علمنا أن الأشخاص يحبون الفيديو، فلنلقِ نظرة على جميع المجالات التي يمكنك استخدام الفيديو فيها لتحسين أداء أساليب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء.

1. استخدم الفيديو على موقع الويب الخاص بك لزيادة تصنيفات البحث

تبحث Google عن عدد من الإشارات عندما تقرر كيفية تصنيف صفحات موقع الويب الخاص بك. يتم تعزيز معظم هذه الإشارات باستخدام الفيديو. أول شيء يبحث عنه Google هو النقرات. هل ينقر الأشخاص على الصفحات التي يصلون إليها؟

هل سبق لك أن شاهدت مقطع فيديو على صفحة موقع ويب ولم تنقر عليه؟ بالتأكيد، ربما في بعض الأحيان، ولكن انظر إلى الإحصائيات أعلاه. تحصل الصفحات التي تحتوي على فيديو على نقرات.

بعد ذلك، يبحث Google عن الصفحات التي يقضي فيها الزائرون وقتًا لا بأس به. الوقت في الموقع مهم جدا. إذا قمت بتضمين الفيديو الخاص بك بشكل صحيح، فستستغرق من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق أثناء مشاهدة الزوار للفيديو الخاص بك.

دعونا لا نخدع أنفسنا، منذ أن اشترت Google YouTubeمحتوى الفيديو يساعد YouTube ويساعد جوجل. كلما زاد محتوى الفيديو الذي تضعه YouTube وكلما زاد عدد الأشخاص الذين ينقرون على مقاطع الفيديو هذه للعودة إلى موقعك، زادت حركة المرور ذات القيمة العالية في نظر Google.

مجتمعة، تعمل تحسينات موقع الويب هذه المدعومة بالفيديو على إضافة تصنيفات أعلى والمزيد من الزوار إلى موقعك.

2. استخدم الفيديو على صفحاتك المقصودة لزيادة معدلات التحويل

بعد جذب المزيد من الزوار، تريد تحويلهم إلى عملاء محتملين. إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي الصفحات المقصودة المخصصة لعروض أو محتوى محدد أو قيمة فريدة لزوار موقعك.

تم تصميم الصفحات المقصودة لفعل شيء واحد، وهو تحويل الزوار إلى عملاء متوقعين. عند إضافة مقطع فيديو إلى تلك الصفحات، تقفز معدلات التحويل عمومًا بشكل كبير.

في الواقع، يمكن أن يؤدي استخدام محتوى الفيديو على صفحاتك المقصودة إلى زيادة معدلات التحويل بمقدار 86%، و80% من القائمين على التسويق باستخدام الفيديو يقولون إنه أدى إلى زيادة المبيعات بشكل مباشر.

تتمثل إحدى الطرق التي نستخدم بها الفيديو لجذب العملاء المحتملين للصفحات المقصودة لعملائنا في توفير دليل اجتماعي على الصفحة مباشرةً. معظم العملاء المحتملين لا يصدقونك أو يصدقون تسويقك، ولكن عندما يسمعون ذلك مباشرة من عملائك، فهي لعبة جديدة تمامًا.

يعد وضع شهادات العملاء على صفحاتك المقصودة طريقة مؤكدة لزيادة التحويلات ومساعدة تلك الصفحات في الترتيب على Google وجذب المزيد من العملاء المحتملين لفريق المبيعات الخاص بك.

3. استخدم الفيديو على صفحتك الرئيسية لتروي قصتك

يتطلب نقل التروس من الصفحات المقصودة إلى صفحتك الرئيسية استراتيجية مختلفة قليلاً. سيكون للفيديو الموجود على صفحتك الرئيسية تأثير مماثل – المزيد من النقرات، ووقت أطول في الموقع، والمزيد من التحويلات. ولكن يجب أن تساهم بعنصر آخر أيضًا.

من المفترض أن يساعدك استخدام الفيديو على صفحتك الرئيسية في رواية قصتك.

تفيد كل من Microsoft وGoogle أن معظم الأشخاص يقضون 10 ثوانٍ فقط على الصفحة الرئيسية قبل الانتقال أو الضغط على زر الرجوع. يقول برنامج الخرائط الحرارية Crazy Egg أن مدته 15 ثانية.

سواء كانت 10 ثوانٍ أو 15 ثانية، فهذا ليس وقتًا طويلاً. عليك أن تحكي قصتك وترويها بسرعة. أنت بحاجة إلى جذب زوار موقعك بمحتوى عاطفي ومقنع بسرعة. الفيديو، بطبيعة الحال، يجعل هذا الجهد أسهل بكثير.

عندما نضيف فيديو إلى الصفحات الرئيسية للعملاء، فإننا نرى عادةً أن متوسط ​​الوقت على تلك الصفحة يرتفع بين 90% و120%. وهذا يعني أننا نضاعف تقريبًا الوقت الذي يقضيه الأشخاص في هذه الصفحات الرئيسية.

المزيد من الوقت على الصفحة يعني المزيد من الوقت للقراءة والمشاهدة والفهم والتواصل ومن ثم الرغبة في معرفة المزيد.

4. استخدم الفيديو في عملية البيع بدلاً من تقديم المراجع

دعنا ننتقل إلى المبيعات لمدة دقيقة واحدة فقط ونحل أحد أكبر التحديات مع دورات المبيعات الطويلة ومعدلات الإغلاق المنخفضة. أولاً، يتعين على معظم الشركات التي تبيع منتجات وخدمات معقدة ذات متوسطات تذكرة عالية ودورات مبيعات تدوم أكثر من بضعة أيام أن تقدم مراجع.

تضيف المراجع عادةً أيامًا إن لم تكن أسابيع إلى عملية البيع.

إحدى الطرق للتخلص من الحاجة إلى المراجع، أو على الأقل تقليل عدد العملاء المحتملين الذين يطلبون المراجع، هي تزويد جميع العملاء المحتملين بفيديو يتضمن شهادات العملاء.

إذا قمت بتوفير شريط مرجعي مباشرة قبل أن يطلب العميل المحتمل المراجع وأعلمه أن الأشخاص الموجودين في الفيديو هم نفس الأشخاص الذين كان على اتصال بهم، فمن المحتمل أن يشاهد العميل المحتمل الفيديو ويتخطى التحقق المباشر من المرجع.

يمكن أن تؤدي هذه الترقية الواحدة إلى عملية المبيعات الخاصة بك إلى تقليل دورة المبيعات الخاصة بك بما يصل إلى أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل بكرة مرجعية واحدة لجميع مندوبي المبيعات لديك وتدعم طلب المراجع لمدة تصل إلى ستة أشهر. فكر فقط في عدد العملاء الذين لن تضطر إلى إزعاجهم بالمكالمات المرجعية في المستقبل.

5. استخدم الفيديو في حملات البريد الإلكتروني لزيادة معدلات النقر

يستمر المسوقون في الاعتماد على حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني على الرغم من صناديق البريد الإلكتروني الممتلئة لدينا، وزر الحذف السريع، وقوانين الخصوصية الجديدة.

إحدى الطرق لتحسين معدلات الفتح ونسب النقر إلى الظهور هي استخدام الفيديو.

بريد إلكتروني يتضمن أ يمكن أن يؤدي الفيديو إلى زيادة نسبة النقر إلى الظهور بنسبة تصل إلى 300%. يمكن للبريد الإلكتروني الذي يتضمن مقطع فيديو أن يقلل معدل إلغاء الاشتراك بنسبة 75%، كما أن رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على مقطع فيديو تتمتع بنسبة نقر إلى ظهور أعلى بنسبة 96% من تلك التي لا تحتوي عليها.

مرة أخرى، لا يمكن للأشخاص النقر على هذا الفيديو، وإذا كان المحتوى مستهدفًا، وكان الفيديو مقنعًا والقصة عاطفية، فقد تحصل على أكبر قدر من المال مقابل بريدك الإلكتروني.

تضمين الفيديو في بريدك الإلكتروني؛ قد تحتاج إلى أداة تسويق عبر البريد الإلكتروني متخصصة تسمح بتضمين مقاطع الفيديو. تريد أن يرى المشتركون في قناتك الصورة المصغرة للفيديو ورمز النقر على الفيديو مباشرة من البريد الإلكتروني الموجود في البريد الوارد الخاص بهم.

تأكد من أن النسخة التي تلتف حول الصورة المصغرة تتعلق بهم وليست عنك. تأكد أيضًا من أن الفيديو طويل بما يكفي لسرد قصتك وإيصال رسالتك مع الحفاظ على انتباههم – استهدف أن تكون مدته ثلاث دقائق أو أقل.

6. استخدم الفيديو في حملات ABM الخاصة بك لزيادة معدلات الاتصال والمشاركة

إذا كنت تدير حملة تسويق قائمة على الحساب (ABM) كجزء من إستراتيجية توليد الطلب الخاصة بك وتتواصل مع الأشخاص الذين لم يشتركوا، ولا يعرفونك ولا يعرفون شركتك، فيجب عليك التفكير في استخدام الفيديو لإجراء تلك المقدمات الأولية.

الناس يتاجرون مع الناس. يثق الناس بالناس أكثر عندما يرون وجوههم. ستكون مقدمتك الشخصية ذات قيمة أكبر، وستكون أكثر فعالية وستسرع العملية إذا كانت مرفقة بفيديو بدلاً من رسائل البريد الإلكتروني ورسائل InMail الباردة (والمكتوبة بشكل فظيع).

سوف يتغلب الفيديو على الفوضى، ويجعل المقدمة أكثر شخصية ويسمح لك بتخصيص رسالتك وفقًا لذلك. يُظهر بحثنا أنه كلما كانت الرسالة أكثر شخصية، زادت معدلات الاتصال والمشاركة في أي تكتيكات لحملة ABM.

يمكنك التخصيص حسب الشركة أو الصناعة أو المشكلة أو التحدي. كلما كان الفيديو شخصيًا، كانت النتائج أفضل.

7. استخدم الفيديو في تسويق العملاء لبيع الخدمات الجديدة

هناك مجموعة كاملة من الأشخاص يعرفونك بالفعل ويعجبون بك ويثقون بك – أي عملائك. تنسى معظم الشركات كل ما يتعلق بالتسويق للعملاء الحاليين لسبب ما، ولكن الإيرادات مدفونة في قاعدة عملائك، وتحتاج إلى إيجاد طريقة للكشف عنها.

يعد إرسال البريد الإلكتروني إلى عملائك الحاليين إحدى الطرق، ولكن تضمين مقطع فيديو يسلط الضوء على قصص النجاح من عملاء آخرين مثلهم تمامًا سيحقق الكثير من الإيرادات.

الناس لا يحبون أن يتم استبعادهم. إذا رأوا شخصًا آخر يستفيد، فسوف يريدون بعضًا من ذلك أيضًا.

بدلاً من إرسال العروض الترويجية أو عروض الخصم أو إعلانات المنتجات الجديدة، حاول إرسال مقاطع فيديو من العملاء الذين استخدموا المنتج. اطلب منهم أن يرووا قصصهم، وتأكد من أن مقاطع الفيديو أصلية.

اليوم، لا يبحث الناس عن إنتاجات على طراز هوليود. إنهم يبحثون في الواقع عن محتوى فيديو محلي على غرار وسائل التواصل الاجتماعي وأكثر إنتاجًا شخصيًا.

هذه أخبار جيدة. فهو يسمح لمعظم الشركات بالحفاظ على تكاليف الإنتاج منخفضة والتعامل مع الكثير من أعمال الإنتاج داخل الشركة أثناء إرسال محتوى الفيديو لمرحلة ما بعد الإنتاج والتحرير الخفيف. الآن أصبح بإمكان الجميع عمل فيديو لحملات العملاء.

8. استخدم الفيديو في عملية المبيعات لتوصيل المواضيع المعقدة

أحد أهدافك عند تصميم عملية المبيعات الخاصة بك هو إنشاء عملية تساعد عملاءك المحتملين على التعرف عليك بسرعة وإعجابهم بك والثقة بهم. باختصار، عليهم أن يشعروا بالأمان.

البعض منكم يبيع خدمات معقدة، مثل المنتجات الهندسية، ومعظمكم لديه دورات مبيعات طويلة.

وهذا يعني أن المواضيع والتحديات المعقدة يجب حلها أثناء عملية البيع. بدلاً من إرسال رسائل بريد إلكتروني طويلة أو مرفقات مكتوبة طويلة، حاول إرسال مقطع فيديو يتحدث بوضوح عن العملاء المحتملين من خلال المعلومات.

يظهر البحث من Wyzowl يقول 74% من الأشخاص أنهم اقتنعوا بشراء أو تنزيل أحد البرامج من خلال مشاهدة مقطع فيديو، ويشعر 91% من الأشخاص أن الفيديو طريقة جيدة للتغلب على الاعتراضات في عملية البيع بشكل استباقي.

ويمكن أيضًا أن يصاحب الفيديو أي وثائق، مما يجعلك تشعر وكأنك تتنقل بين المعلومات. وهذا يسلط الضوء على تقدم شركتك وإبداعها وفهمها للتحديات التي يواجهها عملاؤك المحتملون.

هذه هي الطريقة التي يمكنك بها إنشاء تجربة مبيعات رائعة تميزك عن المنافسة.

9. استخدم الفيديو في حملاتك الاجتماعية لجذب المزيد من العملاء المحتملين

ربما لن تشعر بالصدمة عندما تسمع ذلك الأشخاص Facebookينكدين, Twitter, Instagram والمواقع الاجتماعية الأخرى جميعها تفضل مشاهدة مقاطع الفيديو بدلاً من قراءة المنشورات.

الآن بعد أن عرفت أن الفيديو يعمل على تحسين أداء حملاتك الاجتماعية، هناك بعض الأخبار الجيدة المرتبطة بتوسيع نطاق برنامج محتوى الفيديو الخاص بك واستخدام محتوى الفيديو الحالي لدفع حملات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عند تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بك، فكر في تقطيع أفضل المقاطع الصوتية واستخدامها كأصول لحملة محتوى الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

أولاً، يعد هذا استخدامًا عالي الكفاءة لأصول المحتوى الخاص بك. بعد ذلك، يمكنك الترويج لمقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بك أثناء استخدام مقتطفاتك القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما تعمل المقتطفات القصيرة على زيادة التفاعل مع جمهورك، فإنك تقوم بالترويج للتنسيقات الأطول الخاصة بك للأشخاص الذين يريدون المزيد.

إذا تم القيام بذلك بشكل جيد، فإن هذا يضعك أنت وشركتك كقادة فكر مع الاستفادة من محتوى الفيديو بأفضل طريقة.

أخيرًا، فكر في حساباتك الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى حسابات شركتك. لقد وجدنا أن العديد من الأشخاص يفضلون التعامل مع الحسابات الشخصية بدلاً من حسابات الشركات.

يعود هذا إلى حقيقة أن الناس يتعاملون مع الناس. يثق الناس بالناس، لكنهم لا يثقون بالشركات بشكل عام. هل تشعر أن صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية الخاصة بك مخصصة للأصدقاء والعائلة فقط؟ يجب عليك إعادة التفكير في هذا الأمر، خاصة عندما يتعلق الأمر باستخدام حسابك الشخصي على LinkedIn و Twitter حسابات لمشاركة مقاطع الفيديو المتعلقة بالأعمال التجارية. إنه أمر لا بد منه في عام 2022.

علاوة: استخدم الفيديو في عملية التوظيف الخاصة بك لإبراز ثقافتك

قبل أن نختتم، تتضمن ميزة BONUS استخدام الفيديو للمساعدة في واحدة من أكثر المجالات المحبطة في العمل اليوم – التوظيف. يكافح الجميع تقريبًا لتوظيف أشخاص جيدين اليوم.

يمكن أن يكون الفيديو أداة جديدة في الترسانة.

يساعد الفيديو في سرد ​​قصة شركتك. يمكنك الاستفادة من فريقك الحالي في مقاطع الفيديو. يمكنك بسهولة إظهار ومشاركة ثقافتك. بدلاً من صفحات موقع الويب المسطحة التي تحتوي على صور، يسمح الفيديو ببث الحياة في ثقافتك وشعبك والتحدث مباشرة إلى أعضاء الفريق المحتملين.

بغض النظر عما تفعله، أو الصناعة التي تعمل بها، أو ما تقوم بالتوظيف فيه، فإن الفيديو هو وسيلة لسرد قصة أكثر عاطفية وإقناعًا والتي من شأنها أن تؤدي عملًا أفضل بكثير في جذب الأشخاص المناسبين إلى شركتك.

لمزيد من الأفكار حول كيفية جذب العملاء المحتملين وفرص المبيعات وإيرادات العملاء الجدد، راجع دليل التشغيل الكامل الذي يمكنك تنفيذه بنفسك لإنشاء محتوى فيديو رائع.