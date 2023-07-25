ستساعدك المقالة التالية: أفضل 9 طرق للتسجيل وكسب 100 دولار

إذا كنت تقرأ هذه المدونة منذ فترة ، فأنت تعلم بالتأكيد أنني أكسب أموالًا مجانية.

لقد كنت أكتشف طرقًا أو أكتب عن طرق للقيام بذلك منذ الكلية. وهناك شيء مُرضٍ للغاية بشأن الحصول على بعض النقود أو بطاقات الهدايا المجانية كل شهر دون الحاجة إلى إنفاق أي أموال.

لذا اليوم ، أغطي بعضًا من أفضل التطبيقات والشركات التي تتيح لك الاشتراك وكسب 100 دولار.

نأمل أن تساعدك تطبيقات وعروض مكافأة التسجيل هذه في العثور على خدمة جديدة تستمتع بها بينما تقوم أيضًا بتعبئة محفظتك ببعض النقود الإضافية والهدايا المجانية.

دعنا نذهب اليها.

أفضل مكافآت تسجيل بقيمة 100 دولار

كما ذكرنا سابقًا ، كنت أستفيد من مكافآت وعروض التسجيل منذ الكلية. ومن السهل فعلاً فعل ذلك نظرًا لأن العديد من تطبيقات المكافآت والبنوك والخدمات مستعدة للدفع لك مقابل الانضمام لجذب مستخدمين جدد.

فقط لاحظ أن بعض هذه العروض تقدم مكافآت تسجيل بقيمة 100 دولار أو أكثر إذا أكملت شروطًا معينة.

في المقابل ، يدفع عدد قليل من التطبيقات والبرامج في هذه القائمة أكثر من 100 دولار. ولكن لا يزال بإمكانك تكديس المكافآت للعمل من أجل تحقيق هدف 100 دولار.

1. الترقية

إذا كنت في السوق للحصول على حساب جديد للمكافآت ، إذن يرقي لديه واحد من أفضل عروض مكافآت التسجيل بقيمة 100 دولار أمريكي.

في الوقت الحالي ، تدفع الترقية للناس 200 دولارًا لفتح حساب جديد للتحقق من المكافآت وإجراء ثلاث معاملات لبطاقات الخصم. وهذه البطاقة الخالية من الرسوم لها العديد من الامتيازات ، بما في ذلك:

استرداد نقدي غير محدود 1.5٪

خطوط ائتمان من 500 دولار إلى 25000 دولار

أن تكون قابلة للاستخدام في أي مكان يقبل فيزا

التأهل لمكافأة التسجيل هذه سهل أيضًا. أمامك 60 يومًا من فتح حساب الترقية الخاص بك لإجراء ثلاث عمليات شراء ببطاقة الخصم. بعد ذلك ، تتلقى 200 دولار في غضون فترة أو فترتين للفوترة.

هذا أفضل من مكافأة تسجيل بقيمة 100 دولار ، وحقيقة أنك تكسب أيضًا نقودًا باستخدام هذه البطاقة هي مكافأة.

تعرف على المزيد حول الترقية!

2. ألبرت

هناك طريقة أخرى ممتازة للتسجيل وكسب 100 دولار وهي الاشتراك ألبرت، وهو تطبيق مالي شامل يمكنه مساعدتك في توفير الأموال واستثمارها وإنفاقها.

الميزة الرئيسية لألبرت هي حسابها المصرفي الذي يتيح لك الحصول على أموال قبل أيام قليلة واقتراض ما يصل إلى 250 دولارًا في صورة سلفة نقدية دون دفع رسوم.

لكن التطبيق يحتوي أيضًا على ميزات أخرى ، مثل أداة التوفير التلقائية التي تساعدك على التوفير بناءً على دخلك وفواتيرك. ويمكنك حتى البدء في الاستثمار من أجل الدخل من خلال التطبيق الذي يبدأ بدولار واحد فقط.

استخدم بعض أدوات الميزانية والقدرة على طلب المساعدة من خبراء ألبرت ، ويحتوي التطبيق على عدد كبير من الميزات للمساعدة في التمويل الشخصي.

ولتسهيل الصفقة ، يمنح ألبرت أيضًا للعملاء الجدد مكافأة تسجيل بقيمة 150 دولارًا إذا قاموا بإعداد إيداع مباشر و:

تلقي إيداع مباشر بقيمة 500 دولار على الأقل في غضون 45 يومًا من الانضمام إلى ألبرت

احصل على إيداع مباشر مؤهل لا يقل عن 500 دولار كل 30 يومًا لمدة 90 يومًا على الأقل

استخدم بطاقة Albert Cash لإنفاق 200 دولار على الأقل كل 30 يومًا لمدة 90 يومًا على الأقل

طالما أنك تفي بهذه المتطلبات ، فإن 150 دولارًا هي ملكك. ولكن إذا قمت بتحويل ودائع كشوف المرتبات إلى ألبرت لمدة 90 يومًا ، فيجب أن يكون ذلك ممكنًا.

اشترك في Albert!

3. راكوتين

عندما يتعلق الأمر بالدفع مقابل التسوق ، فإن إحدى الطرق المفضلة لدي هي استخدام إضافات التسوق المرتجعة.

ومن بين جميع امتدادات التسوق الموجودة هناك ، فإن Rakuten هي واحدة من المفضلة لدي. في الواقع ، لقد ربحت شخصيًا أكثر من 1000 دولار من استخدام Rakuten على مدار السنوات القليلة الماضية ، لذلك أعلم أنه أمر شرعي ويدفع. إجمالي أرباحي من Rakuten.

مع Rakuten ، تكسب نقودًا مقابل التسوق لدى الآلاف من شركاء البيع بالتجزئة. وتعمل المنصة مع بعض العلامات التجارية الضخمة ، بما في ذلك:

شركة اديداس

افضل شراء

DoorDash

الكحل

ميسي

نايك

نادي سام

انها في

هدف

وول مارت

عادةً ما تدفع عروض استرداد النقود 1-5٪ ، ولكن يمكنك العثور على عروض تدفع 10٪ أو أكثر.

بمجرد التسوق عبر Rakuten ، تتراكم الأموال المستردة في حسابك. بعد ذلك ، يتم الدفع لك كل ثلاثة أشهر بأموال PayPal أو عن طريق شيك طالما أن لديك 5 دولارات على الأقل في حسابك.

وفي الوقت الحالي ، تدفع Rakuten مكافأة تسجيل قدرها 30 دولارًا إذا قمت بالتسجيل وإنفاق 30 دولارًا على الأقل على عرض تسوق مؤهل.

هذه ليست مكافأة تسجيل بقيمة 100 دولار ، لكنها لا تزال عرضًا سهلًا ومرتفع الأجر يمكنك إكماله في المرة القادمة التي تتسوق فيها عبر الإنترنت.

احصل على 30 دولارًا من Rakuten!

4. Fundrise

إذا كنت تبحث عن طريقة فريدة لكسب دخل سلبي وتريد أيضًا الحصول على مكافأة تسجيل بقيمة 10 دولارات ، إذن Fundrise يمكن أن تكون الشركة المثالية للتجربة.

تتيح لك منصة الاستثمار العقاري هذه شراء أسهم في العقارات المدرة للدخل مثل المنازل متعددة العائلات والمباني السكنية.

ما عليك سوى 10 دولارات للبدء ، لذا فهي صديقة للمبتدئين بشكل لا يصدق. ويدير Fundrise أحيانًا عرضًا ترويجيًا حيث يحصل الأعضاء الجدد على مكافأة تسجيل بقيمة 10 دولارات أمريكية بالإضافة إلى تمويل الحساب.

هذه ليست مكافأة تسجيل بقيمة 100 دولار ، ولكن مرة أخرى ، يمكنك تكديس بعض المكافآت في هذه المقالة للعمل على تحقيق هذا الهدف.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن Fundrise هي أيضًا طريقة شائعة لجعل أموالك تعمل من أجلك. تعود الشركة تاريخياً إلى حوالي 8-9٪ سنويًا للأعضاء ، وتتلقى مدفوعات أرباح ربع سنوية.

بالنسبة للرسوم ، فإن Fundrise تتقاضى 1 ٪ سنويًا. لكن الحد الأدنى المنخفض من المتطلبات يجعله خيارًا سهل الوصول إليه للغاية لكسب المال من خلال الطيار الآلي مع الحصول على مكافأة تسجيل لطيفة أيضًا.

تعرف على المزيد حول Fundrise!

5. الحالي

إذا كنت لا تزال تبحث عن طرق للتسجيل وكسب 100 دولار ، فيمكنك دائمًا التفكير في فتح حساب حاضِر، أحد الحلول المصرفية الرائدة عبر الهاتف المحمول.

Current هو بنك على الإنترنت بدون رسوم معروف بعلب المدخرات عالية العائد. يتيح لك كسب ما يصل إلى 4٪ APY على ما يصل إلى 6000 دولار نقدًا ، ويتيح لك إدارة أموالك مباشرة من هاتفك الذكي.

يدفع Current أيضًا للأعضاء الجدد 50 دولارًا عند فتح حساب واستخدام الرمز WELCOME50.

هذه ليست مكافأة 100 دولار ، لكنها 50 دولارًا سريعًا ، وحساب التوفير تنافسي للغاية.

تعرف على المزيد حول Current!

6. Swagbucks

لقد كنت أستخدم مواقع GPT منذ أيام الزراعة بهاتفي في الكلية.

في الواقع ، ربما ربحت بضع مئات من الدولارات أو حتى الآلاف بعد استخدامها طوال هذه السنوات.

وعندما يتعلق الأمر بمواقع GPT ، Swagbucks هي بالتأكيد واحدة من أكثرها شعبية.

يتيح لك موقع المكافآت الرائد هذا كسب المال عبر الإنترنت بعدة طرق ، بما في ذلك:

بالنسبة لكسب بعض مكافآت التسجيل ، عادة ما يكون لدى Swagbucks القليل منها في أي وقت

على سبيل المثال ، يمكنك عادةً الحصول على 10 دولارات أمريكية إذا قمت بالتسجيل وإنفاق 25 دولارًا على الأقل على عملية شراء مؤهلة عبر الإنترنت ضمن صفحة متجر SwagUp. هذا ليس 100 دولار ، لكنه خطوة أخرى أقرب للوصول إلى هذا الهدف.

تمتلك الشركة أيضًا مكافأة تسجيل أساسية بقيمة 5 دولارات أمريكية إذا قمت بإنشاء حساب وكسبت 25 دولارًا على الأقل خلال أول 60 يومًا لك.

زائد، Swagbucks يتيح لك أيضًا صرف النقود مقابل مجموعة متنوعة من بطاقات الهدايا المجانية وأموال PayPal النقدية المجانية ، بحيث يمكنك الحصول على مكافآتك بسرعة كبيرة إذا استفدت من هذه المكافأة.

7. المكافآت المصرفية

واحدة من أفضل الطرق للتسجيل وكسب 100 دولار هي فتح حساب جديد مع بنوك مختلفة لديها عروض ترويجية جديدة للعملاء.

البنوك على استعداد لدفع تكاليف عملك. لذلك ، ليس من المستغرب أن العديد من البنوك والمؤسسات المالية لديها مكافآت تسجيل بقيمة 100 دولار أو أكثر عند فتح وتمويل حسابات جديدة.

عدة مكافآت تسجيل بقيمة 100 دولار أو مكافآت أخرى يمكنك الاستفادة منها:

بنك تشيس : يدفع لك 200 دولار لفتح حساب وإنشاء إيداع مباشر في غضون 90 يومًا.

: يدفع لك 200 دولار لفتح حساب وإنشاء إيداع مباشر في غضون 90 يومًا. SoFi : احصل على ما يصل إلى 510 دولارات عبر مختلف عروض ومكافآت التسجيل.

: احصل على ما يصل إلى 510 دولارات عبر مختلف عروض ومكافآت التسجيل. اكتشف البنك : احصل على 150 إلى 200 دولار لفتح وتمويل حساب توفير جديد عبر الإنترنت.

: احصل على 150 إلى 200 دولار لفتح وتمويل حساب توفير جديد عبر الإنترنت. بنك أكسوس: احصل على مكافأة ترحيبية بقيمة 150 دولارًا.

هذا مجرد خدش ، ويمكنك العثور على الكثير من مكافآت تسجيل 100 دولار الأخرى أو حتى المزيد من العروض المربحة هناك.

فقط تأكد من قراءة الشروط والأحكام بعناية. وفكر في التحدث إلى متخصص مالي إذا كنت بحاجة إلى مشورة محددة بشأن وضعك الحالي.

لدى أصدقائي في Money Crashers أيضًا مقالًا لطيفًا عن بعض المكافآت التي تحقق من الحسابات التي يمكنك إلقاء نظرة عليها للحصول على المزيد من أفكار مكافأة التسجيل.

8. لوحة نيلسن

على الرغم من أن هذه ليست مكافأة تسجيل نقية تمامًا ، إلا أنه يمكنك الحصول على 50 دولارًا مجانًا سنويًا أو أكثر من خلال الاشتراك لوحة نيلسن.

Nielsen هي شركة أبحاث بيانات ضخمة تشتهر بتقييمات Nielsen TV. كما أن لديها تطبيقًا أنيقًا للدخل السلبي وموقعًا إلكترونيًا ، Nielsen Mobile & Computer Panel ، والتي تتيح لك كسب أموال وجوائز مجانية.

كل ما عليك فعله هو التسجيل في لوحة كمبيوتر Nielsen باستخدام كمبيوتر محمول أو كمبيوتر ولوحة الهاتف المحمول بهاتفك الذكي.

تدفع لك لوحة الهاتف المحمول نقاطًا يمكنك استردادها ببطء للعديد من بطاقات الهدايا المجانية. تدفع لوحة الكمبيوتر لك إدخالات يانصيب للفوز بجوائز نقدية أكبر.

الكل في الكل ، يجب أن تكسب 50 دولارًا سنويًا من بطاقات الهدايا المجانية إذا كنت تستخدم لوحة الهاتف المحمول بشكل صحيح. ولكن يمكنك كسب المزيد إذا كنت محظوظًا بلوحة الكمبيوتر.

لن تصبح ثريًا باستخدام هذا التطبيق ، ولكن مهلا ، إنها خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح لمكافأة تسجيل مجانية بقيمة 100 دولار.

ابدأ مع Nielsen Panel!

9. نقاطي

مثل Swagbucks ، نقاطي هي منصة مكافآت شهيرة أخرى تدفع لك مقابل الإجابة على الاستطلاعات والتسوق عبر الإنترنت. إنها مملوكة بالفعل لشركة Prodege ، نفس الشركة التي تمتلك Swagbucks.

وفي الوقت الحالي ، تقدم MyPoints أيضًا للمستخدمين الجدد 10 دولارات مجانًا Amazon بطاقة هدايا عند التسجيل وإنفاق ما لا يقل عن 20 دولارًا على عرض تسوق مؤهل.

هذه مكافأة رائعة بنسبة 50 ٪ استرداد نقدي إذا أنفقت 20 دولارًا فقط. ويمكنك الاستمرار في استخدام MyPoints إذا كنت تريد موقع ويب آخر موثوق به من beermoney يدفع لك ببطاقات هدايا مجانية.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب المال عبر الإنترنت كمبتدئ.

10. مكافآت الوسيط

الطريقة الأخيرة التي يمكنك من خلالها التسجيل والحصول على 100 دولار هي فتح حساب جديد مع العديد من الوسطاء عبر الإنترنت.

مثل البنوك ، يريد العديد من الوسطاء وتطبيقات التداول عملاء جدد بشدة. لذلك ، فهم على استعداد لدفع مكافآت تسجيل مثيرة لجذب هؤلاء العملاء الجدد.

يمكنك تضمين العديد من الوسطاء المشهورين الذين لديهم مكافآت تسجيل بقيمة 100 دولار:

م 1 : يتيح لك الحصول على ما يصل إلى 500 دولار لفتح وتمويل حساب جديد.

: يتيح لك الحصول على ما يصل إلى 500 دولار لفتح وتمويل حساب جديد. عام : يدفع لك ما يصل إلى 300 دولار من الأسهم المجانية للتسجيل.

: يدفع لك ما يصل إلى 300 دولار من الأسهم المجانية للتسجيل. Robinhood : يتيح لك كسب ما يصل إلى 200 دولار في المخزون المجاني على غرار الجمهور.

: يتيح لك كسب ما يصل إلى 200 دولار في المخزون المجاني على غرار الجمهور. مومو: احصل على ما يصل إلى 15 سهمًا مجانيًا لتجربة Moomoo.

لا أقترح الاشتراك في كل هؤلاء الوسطاء إلا إذا كنت تبحث عن وسيط جديد أو إذا كنت سعيدًا بتحويل الأموال من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المكافآت.

فقط تذكر دائمًا البحث عن الوسطاء قبل التسجيل ، ولا تتردد في التحدث إلى متخصص مالي إذا كنت بحاجة إلى إرشادات.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على 100 دولار الآن مجانًا.

نصائح للحصول على مكافآت تسجيل بقيمة 100 دولار

الآن بعد أن عرفت بعضًا من أفضل الطرق للاشتراك وكسب 100 دولار ، إليك بعض النصائح التي وجدتها مفيدة عند الاستفادة من المكافآت المختلفة على مر السنين:

اقرأ The Fine Print: عند الذهاب للحصول على مكافأة تسجيل بقيمة 100 دولار ، تأكد من قراءة جميع الشروط والأحكام بعناية. يمكن لخطأ بسيط مثل فقدان إيداع أو عدم إكمال العرض بشكل صحيح أن يبطل المكافأة تمامًا. إبقى مرتب: إلى النقطة أعلاه ، تأكد من تعيين تذكيرات عندما يلزم إكمال مهام معينة لتحقيق مكافأة. التزم بما تحتاجه: أنا شخصياً أذهب فقط للحصول على مكافآت التسجيل إذا كان ذلك لمنتج أو خدمة من المحتمل أن أستخدمها وأستمتع بها. بدلاً من ذلك ، أحصل أحيانًا على مكافآت عن طريق إيداع الأموال ولكن بعد ذلك أسحب أموالي بمجرد مسح المكافأة. حدد النمط الذي يناسبك ، وتأكد من أنك مرتاح لأي منتج أو خدمة تقوم بتجربتها.

قراءة إضافية – كيفية الحصول على 500 دولار غدًا.

افكار اخيرة

آمل أن يساعدك دليلي حول أفضل الطرق للتسجيل وكسب 100 دولار في جني بعض المال اللطيف والسريع إذا كنت في مأزق.

مرة أخرى ، عملك ووقتك قيمة. استفد من هذه الحقيقة بالبحث عن الشركات التي ترغب في الدفع لتكون لديك كعميل.

سأظل أبحث عن مكافآت تسجيل أخرى ، وسأقوم أيضًا بتحديث هذه المقالة بعروض جديدة مع تغير الأمور.

شكرا جزيلا على القراءة!

هل تبحث عن طرق فريدة أخرى لكسب أموال إضافية؟ الدفع: