ستساعدك المقالة التالية: أفضل 9 مواقع مثل Zazzle (دليل 2023 النهائي!)

نمت شعبية مواقع الويب مثل Zazzle لأنها تمنحك القدرة على تحميل تصميماتك الفريدة إلى عشرات المنتجات.

يمكنك الاختيار من بين الصور والرسوم التوضيحية والقوالب التي لا نهاية لها ، أو أن تحلم بشيء خاص بك لتتم طباعته على أي عنصر تختاره.

يتيح لك Zazzle أيضًا سرد تصميماتك ومنتجاتك في سوقه ، بحيث يمكنك كسب دخل سلبي عندما يتصفح الأشخاص موقع الويب بحثًا عن سلع لشرائها.

بالإضافة إلى ذلك ، لا داعي للقلق بشأن التصنيع أو الشحن أيضًا ؛ يتولى Zazzle تلبية احتياجاتك حتى تتمكن من التركيز على إنشاء وتسويق تصميماتك.

لكن، من الحكمة دائمًا التفكير في خيارات التجارة الإلكترونية المختلفة حتى تتمكن من العثور على السوق الذي يتيح لك زيادة المبيعات ، والأهم من ذلك ، تحقيق الأرباح.

إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام POD لإدارة أعمال التصميم الخاصة بك أو صخب جانبي – أو كنت تبحث فقط عن بدائل Zazzle – فاستمر في القراءة بينما نقوم بتفكيك مواقع أخرى (أحيانًا أفضل) مثل Zazzle.

هل تريد أن تبدأ واجهة محل عملك الفني؟ الدفع:

Shopify – واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لبدء عمل تجاري إلكتروني وتوسيع نطاق مبيعاتك!

– واحدة من أكثر الطرق شيوعًا لبدء عمل تجاري إلكتروني وتوسيع نطاق مبيعاتك! سيلفي – إحدى أسهل الطرق لبدء بيع منتجاتك الرقمية والمادية.

أفضل المواقع مثل Zazzle

لقد كنت أجرب العديد من الأنشطة الجانبية عبر الإنترنت لسنوات. وفي ذلك الوقت ، جربت العديد من شركات الطباعة عند الطلب لمحاولة بيع تصاميمي وبضائعي.

الآن ، بدائل Zazzle المختلفة متفوقة لأنها تمنح الفنانين هوامش أفضل. في المقابل ، يمكن أن تكون بعض الأنظمة الأساسية اختيارات أفضل لأنها تتيح لك مزيدًا من التحكم في متجرك.

مهما كان الأمر ، حدد العوامل الأكثر أهمية بالنسبة لك كفنان ثم اختر شركة مثل Zazzle لبيعها!

1. Redbubble

Redbubble يشبه إلى حد بعيد Zazzle من حيث الاختيار وقدرات التصميم وحقيقة أنه يمكنك تعيين هوامشك الخاصة.

ومع ذلك ، يمكن للبائع العادي الحصول على عمولة حوالي 17٪ لكل عملية بيع. بشكل عام ، يتمتع النظام الأساسي بمراجعات جيدة جدًا ، لذلك قد يكون من المفيد التحقق منه كبديل لـ Zazzle.

يتيح لك Redbubble أيضًا بيع أكثر من 70 منتجًا ، بما في ذلك كلاسيكيات POD مثل:

أكواب

قمصان

حافظات الهواتف الذكية

الوسائد

مطبوعات الحائط

ساعات

يمكنك أيضًا تخصيص واجهة متجر Redbubble الخاصة بك بمجموعات المنتجات والعلامة التجارية الخاصة بك ، لذلك هناك مستوى مماثل من تحكم الفنان لـ Zazzle.

من حيث حركة المرور الشهرية ، تعد Redbubble أيضًا واحدة من أكبر أسواق POD في العالم ، مما يجعلها طريقة سهلة للمبتدئين لبدء بيع تصميماتك عبر الإنترنت.

الهوامش : أنت تحدد أسعارك ولكن الهامش الافتراضي هو 20٪ لكل عملية بيع.

: أنت تحدد أسعارك ولكن الهامش الافتراضي هو 20٪ لكل عملية بيع. خيارات الدفع : Redbubble يدفع للفنانين من خلال PayPal كل شهر طالما أن لديك 20 دولارًا في حسابك.

: Redbubble يدفع للفنانين من خلال PayPal كل شهر طالما أن لديك 20 دولارًا في حسابك. منتجات : 70+ منتج.

: 70+ منتج. حركة الموقع الشهرية : 25.5 مليون.

: 25.5 مليون. اشتراك : ابدأ البيع مع Redbubble!

: ابدأ البيع مع Redbubble! يتعلم أكثر: كسب المال مع Redbubble.

2. Printify + Etsy

يتمتع هذا Online World ببعض الخبرة الجيدة والنجاح مع هذا السرد ، وربما يكون هذا أحد بدائل Zazzle ذات الإمكانات الأكبر.

برنتيفاي هي خدمة طباعة شائعة عند الطلب تتكامل مع مواقع الويب مثل Etsy ومنصات التجارة الإلكترونية الأخرى مثل Shopify.

تتيح لك إمكانية التكامل هذه إنشاء تصميم سريعًا على Printify ثم بيع منتج POD الخاص بك في السوق الذي تختاره.

وإذا كنت ترغب في بيع منتجات مطبوعة عند الطلب على Etsy ، فيمكنك عادةً الحصول على هوامش أعلى على مبيعاتك ولديك المزيد من التحكم في شكل متجرك وكيف يعمل.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتمتع سوق Etsy بوصول عضوي رائع ، ولديك تحكم أكبر بهذه الطريقة أكثر مما لو كنت تلتزم بموقع ويب مثل Zazzle.

يحتوي Printify على منشئ نماذج بالحجم الطبيعي حتى تتمكن من الحصول على فكرة جيدة عن الشكل الذي سيبدو عليه المنتج النهائي ، لكنني أقترح طلب بعض العينات حتى تتمكن من التحقق من أن التصميم والجودة يفيان بالمعايير الخاصة بك. يعد إنشاء منتجات باستخدام Printify أمرًا بسيطًا في الواقع.

السبب في أننا اخترنا Etsy للاقتران مع Printify هو أن النظام الأساسي مثالي للفنانين الصغار أو البائعين المصنوعين يدويًا ، مع رسوم الإدراج المنخفضة وأدوات التسويق سهلة الاستخدام.

يبحث المشترون عادةً عن البائعين على هذه المنصة لأنهم يريدون دعم الشركات الصغيرة بتصميمات فريدة ، لذلك من المحتمل ألا تواجه مشكلة في تنمية عملك.

الهوامش : أنت تحدد أسعارك.

: أنت تحدد أسعارك. طريقة الدفع او السداد : يمكنك الدفع مقابل منتجات Printify ببطاقة ائتمان أو PayPal.

: يمكنك الدفع مقابل منتجات Printify ببطاقة ائتمان أو PayPal. منتجات : 300+ منتج.

: 300+ منتج. حركة الموقع الشهرية : 231.5 مليون.

: 231.5 مليون. اشتراك: ابدأ البيع مع Printify!

قراءة إضافية – كيفية فتح متجر ملصقات Etsy.

3. سيلفي

إذا كنت تريد موقعًا بسيطًا مثل Zazzle يمنحك المزيد من الضوابط وهوامش أفضل ، فمن الصعب التغلب عليه سيلفي.

تعتبر منصة التجارة الإلكترونية هذه صديقة للمبتدئين بشكل لا يصدق وتتيح لك إنشاء واجهة متجرك الخاصة باستخدام محرر السحب والإفلات. يمكنك بعد ذلك بيع مجموعة متنوعة من المنتجات ، بدءًا من الملصقات والقمصان وحتى التنزيلات الرقمية.

توم لديه بالفعل مراجعة Sellfy على YouTube يمكنك المشاهدة. إنها أيضًا المنصة التي يستخدمها لبيع دورة الكتابة المستقلة ، الكتابة المستقلة من أجل الحرية.

ما هو لطيف في Sellfy هو أنه يبدأ من 19 دولارًا فقط شهريًا ويتيح لك سرد منتجات غير محدودة. بالإضافة إلى ذلك ، لا تدفع رسوم معاملات وهي ميزة كبيرة لاستخدام مواقع مثل Zazzle.

الهوامش : أنت تحدد أسعارك.

: أنت تحدد أسعارك. طريقة الدفع او السداد : PayPal و Stripe.

: PayPal و Stripe. منتجات : 15+ منتج.

: 15+ منتج. حركة الموقع الشهرية : غير متاح.

: غير متاح. اشتراك: ابدأ البيع مع Sellfy!

4. Spring (Teespring سابقًا)

إذا كنت ترغب في تجربة بديل آخر من Zazzle ولديك حضور قوي على وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن Spring ، المعروف سابقًا باسم Teespring ، هو خيارك الأفضل.

Spring هو سوق POD آخر يتقاضى رسومًا فقط على المنتج الأساسي ويسمح لك باختيار أسعارك ، لذلك تحتفظ بنسبة 100٪ من الربح. يتراوح الشحن بين 9-15 يومًا حسب الوفاء في منطقتك.

يُسوق Spring في المقام الأول للمبدعين عبر الإنترنت والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يرغبون في زيادة تسييلهم من خلال إنشاء سلع لمعجبيهم.

تشجع المنصة البائعين على الاتصال بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم لتسويق تصميماتهم لجمهورهم وحتى لديهم تكامل مع:

Instagram

YouTube

Twitch.تلفزيون

تيك توك

لذا ، إذا قمت بالبث Twitch أو لديك YouTube قناة ، يمكنك إنشاء سلع لمعجبيك وبيعها مباشرة على النظام الأساسي الخاص بك باستخدام Spring.

لكن ، لا تدع هذا التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي يخيفك ؛ لا يزال الربيع يستخدم من قبل مجموعة واسعة من الناس الذين يريدون فقط بيع تصاميمهم الإبداعية.

ومع ذلك ، فإن الأمر يختلف عن Zazzle من حيث أن الأشخاص لا يتصفحون الموقع حقًا بحثًا عن المنتجات ، لذلك سيتعين عليك تسويق منتجاتك عبر الإنترنت لجلب العملاء إلى واجهة متجرك.

5. كافيه برس

تقدم CafePress أكثر من منتجات 250 من أجل تصميمها وتخصيصها ، بما في ذلك منتجات POD الشائعة مثل:

أكواب

القبعات

ثياب

حقائب ظهر

حقائب حمل

قماش يطبع

البطانيات

ثابت

بالإضافة إلى ذلك ، يمنح CafePress الفنانين خيارين لبدء البيع:

يمكنك اختيار تحميل تصميم وبيعه من خلال سوق CafePress ، وفي هذه الحالة ستجني حوالي 5-10٪ على كل ما تبيعه. يمكنك إنشاء متجرك الخاص ، وتصميم كل جانب من جوانب منتجاتك ، وتسويقها لجمهورك ، وفي هذه الحالة يمكنك تحقيق 100٪ من الترميز الذي تحدده من السعر الأساسي للعنصر.

هذه المرونة رائعة حيث يمكنك الاعتماد على سوق CafePress للحصول على بعض المبيعات العضوية السهلة أو التفرع إلى واجهة المتجر الخاصة بك لكسب المزيد من المال لكل عملية بيع.

سيكون لديك المزيد من التحكم وتحقيق المزيد من خلال الخيار 2 ، لكنه يتطلب مزيدًا من التفاني من جانبك.

إذا كنت تأمل في جني الأموال من تصميماتك بشكل أكثر سلبية ، فيمكنك تجربة الخيار الأول!

6. المجتمع 6

إذا كنت تبحث عن أحد أكثر المواقع تشابهًا مثل Zazzle ، فإن Society6 يناسبك.

مثل Zazzle ، البيع على Society6 مجاني تمامًا. يمكنك أيضًا تحميل تصميماتك على مجموعة متنوعة من المنتجات ، بما في ذلك:

ملصقات

أكواب

ثياب

جدارية

اللوازم المكتبية

ديكور المنزل

أثاث

كل ما عليك فعله هو تحميل التصميم الخاص بك إلى متجرك والسماح للعملاء باختيار المنتج الذي يريدون طباعته عليه. في كل مرة يستخدم فيها شخص ما تصميمك ، فإنك تكسب المال.

يكسب الفنانون عادة حوالي 10٪ من سعر المنتج في الربح، لذلك ليس هناك قدر كبير من المرونة في الأسعار مثل البيع بمجموعة مثل Printify و Etsy.

ولكن ، إذا كنت تريد بديلًا مباشرًا لـ Zazzle يحتوي على سوق صحي والعديد من المنتجات المتنوعة ، فإن Society6 يستحق المحاولة.

7. Spreadshirt

Spreadshirt يشبه Society6 في أنه لا داعي للقلق بشأن تصميم المنتجات الفردية ؛ ما عليك سوى تحميل التصميمات الخاصة بك والسماح للعميل باختيار ما يريد.

هناك أيضًا مجموعة جيدة من المنتجات على الموقع ، وتعتبر جودة المنتج واحدة من أعلى المنتجات في مساحة POD.

تشمل المنتجات في Spreadshirt ما يلي:

ثياب

الأزرار والملصقات

حافظات الهواتف الذكية

حقائب ظهر

أكواب

أكياس الوسائد

القبعات

لديك أيضًا الخيار هنا لإضافة تصميماتك مباشرةً إلى السوق واختيار ترميز منتجك.

بدلاً من ذلك ، يمكنك أن تأخذ الوقت الكافي لتخصيص Spreadshop الخاص بك بحيث يعكس علامتك التجارية وشخصيتك ، ولا تزال تحدد أسعارك الخاصة على العناصر التي تختار تصميمها.

من الصعب الحصول على رؤية على Spreadshirt عندما لا تكون في السوق ، لذلك من الجيد عادةً أن تبدأ في اكتساب متابعين من العملاء في السوق قبل فتح متجرك الخاص.

الهوامش : أنت تحدد أسعارك الخاصة.

: أنت تحدد أسعارك الخاصة. طريقة الدفع او السداد : يدفع Spreadshirt الفنانين من خلال PayPal أو الإيداع المباشر.

: يدفع Spreadshirt الفنانين من خلال PayPal أو الإيداع المباشر. منتجات : عدة عشرات من المنتجات.

: عدة عشرات من المنتجات. حركة الموقع الشهرية : 1.2 مليون.

: 1.2 مليون. اشتراك: ابدأ البيع على Spreadshirt!

قراءة إضافية – أكثر من 40 طريقة لكسب المال عبر الإنترنت.

8. الفنون الجميلة الأمريكية

إذا كان هدفك هو بيع فنك كما هو – سواء كان ذلك كصورة مؤطرة أو لوحة قماشية – فمن المحتمل أن يكون Fine Art America هو أفضل بديل لك لـ Zazzle.

في حين أن السعر الأساسي لبعض المنتجات قد يكون أعلى قليلاً من المواقع الأخرى ، فإن Fine Art America تتيح للفنانين عمومًا كسب أموال أكثر لكل عملية بيع من معظم منصات POD.

بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال بإمكانك إضافة تصميماتك إلى منتجات POD العادية مثل الأكواب والوسائد والقمصان ، لذلك لا تغلق نفسك بهذه الفرصة إذا كنت تستخدم Fine Art America.

بالإضافة إلى ذلك ، تتيح لك Fine Art America أيضًا تحديد أسعارك الخاصة ، بحيث تحقق 100٪ من الترميز الذي تحدده.

الموقع مجاني للاستخدام ويقدم للبائع بعض أدوات التسويق الأساسية وإدارة الصور وخدمات التنفيذ.

لدى Fine Art America أيضًا خطة عضوية تبلغ 30 دولارًا سنويًا، والذي يمنحك تحميلات فنية غير محدودة (مقارنة بـ 25 على الخطة المجانية) وأدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني وموقعك الشخصي للبيع.

إذا كنت تريد سوقًا أكثر تقليدية لـ POD ، فإن Zazzle هو خيار أفضل.

ولكن ، إذا كنت تبيع عملًا فنيًا عالي الجودة قليلاً وتعتقد أنه يمكنك الحصول على سعر أعلى ، فإن Fine Art America هي منصة أفضل للبيع.

الهوامش : أنت تحدد أسعارك الخاصة.

: أنت تحدد أسعارك الخاصة. طريقة الدفع او السداد : يتقاضى الفنانون رواتبهم من خلال PayPal.

: يتقاضى الفنانون رواتبهم من خلال PayPal. منتجات : عدة عشرات من المنتجات.

: عدة عشرات من المنتجات. حركة الموقع الشهرية : 2.2 مليون.

: 2.2 مليون. اشتراك: كسب المال من خلال بيع Fine Art America!

9. Teepublic

Teepublic هي واحدة من أكثر الطرق السلبية لبيع تصميماتك من بين جميع خيارات الطباعة عند الطلب.

ليس هناك الكثير من عمليات التخصيص التي يتعين عليك القيام بها لكل عنصر وتصميم تقوم بإدراجه. بمجرد أن تصبح العناصر الخاصة بك متاحة على الموقع ، ما عليك سوى الانتظار والسماح بدخول الإتاوات.

أحد الأشياء المهمة التي يجب ملاحظتها هو أن Teepublic هو لاعب جديد في اللعبة وليس لديه سوق كبير مثل مواقع POD الأخرى ، لذلك قد يكون من الصعب الحصول على مبيعات.

ليس لديك أيضًا القدرة على تحديد هامش الربح الخاص بك ، على عكس بعض المواقع الأخرى المذكورة أعلاه ، لذلك فإن أسعار المنتجات هي نفسها دائمًا.

أسعار المنتجات أغلى قليلاً من معظم أسواق POD مثل Zazzle ، لذلك يمكنك عادةً كسب بضعة دولارات لكل عملية بيع.

ولكن ، Teepublic تدير أيضًا مبيعات على مستوى الموقع لا يمكنك الانسحاب منها ، لذلك في بعض الأحيان يمكن أن ينخفض ​​هامش ربحك إلى ما دون الدولار ولا يمكنك التحكم في ذلك.

في النهاية ، لن يحقق لك هذا الموقع أكبر قدر من المال ، ولكنه طريقة جيدة لكسب بعض المال الإضافي بشكل سلبي من خلال التصميمات التي لديك بالفعل.

الهوامش : تحدد Teepublic جميع الأسعار وعادة ما تكسب بضعة دولارات لكل عملية بيع.

: تحدد Teepublic جميع الأسعار وعادة ما تكسب بضعة دولارات لكل عملية بيع. طريقة الدفع او السداد : Teepublic تدفع للفنانين من خلال PayPal أو Payoneer.

: Teepublic تدفع للفنانين من خلال PayPal أو Payoneer. منتجات : عدة عشرات من المنتجات.

: عدة عشرات من المنتجات. حركة الموقع الشهرية : 2.5 مليون.

: 2.5 مليون. اشتراك: ابدأ البيع مع Teepublic!

لماذا يبحث الناس عن بدائل Zazzle

Zazzle هي واحدة من أكثر أسواق POD شعبية ، وهي مجانية وسريعة للفنانين لبدء البيع على المنصة. وإذا قمت بإنشاء متجرك وتشغيله ، فقد يكون طريقة ممتازة لكسب المال من خلال الطيار الآلي.

لذا ، إذا كنت مرتاحًا بالفعل لـ Zazzle ، فقد تتساءل عن سبب إجراء التبديل.

بينما تعتمد الإجابة على هذا على ماهية عملك وأهدافك ، هناك بعض الأسباب التي تجعل منصة أخرى مناسبة لك بشكل أفضل. ها هم:

1. هوامش أفضل

عندما تبيع على Zazzle ، فإنك تختار مبلغ الإتاوات الذي تريد تحصيله.

ولكن ، تعني الإتاوات الأعلى سلعًا باهظة الثمن ، مما قد يعني مبيعات أقل بشكل افتراضي ، لذلك من الصعب تحقيق توازن يجعلك تحصل على المال ويحافظ على العناصر الخاصة بك مرغوبة للعملاء (خاصة في سوق تنافسي حيث يقدم البائعون جميعًا تنويعات من نفس العناصر).

كل هذا يعني أنك قد تميل إلى البحث عن أماكن أخرى للبيع ، حيث تدفع رسومًا أقل وتحافظ على غالبية مبيعاتك.

2. المزيد من التحكم في واجهة المتجر

مع زازل ، ليس لديك العديد من الخيارات للتخصيص عندما يتعلق الأمر بمتجرك الشخصي.

وفي نهاية اليوم ، ما زلت تبيع في سوق Zazzle ، لذا فأنت لا تملك حقًا المتجر الذي تبيع منه (مشكلة شائعة في العديد من المواقع مثل Zazzle).

في المقابل ، تتيح لك بعض خيارات POD حقًا تطوير علامتك التجارية وبناء علاقة لا تُنسى مع عملائك ، وهو أمر مهم إذا كنت تريد تكرار الأعمال.

3. تنويع قنوات المبيعات الخاصة بك

ربما ليس لديك أي شكاوى واضحة مع Zazzle ، لكن ربما لا تعرف ما الذي تفتقده؟ فلماذا لا تجرب شيئًا جديدًا!

إذا كنت تبيع على Zazzle ولكنك تكافح من أجل الحصول على مبيعات أو وصلت إلى سقف أعلى من أرباحك ، فإن التفرع إلى مطبوعات أخرى على منصات الطلب يمكن أن يساعدك على توسيع قنوات المبيعات الخاصة بك وكسب المزيد من المال.

لذلك ، مع وضع هذه الأسباب في الاعتبار ، دعنا نقسم أفضل مواقع الويب مثل Zazzle ، حتى تتمكن من اتخاذ القرار الأفضل لأعمال التصميم الخاصة بك.

ما هي المواقع الأفضل من Zazzle؟

من الصعب اختيار فائز عند مقارنة شركات أخرى مثل Zazzle لأن أفضل خيار لديك يعتمد إلى حد كبير على المنتجات التي تريد بيعها ، والمكان الذي تريد بيعه ، ومدى التحكم الذي تريده على متجرك.

لكن الاختلافات الصغيرة هي التي ستؤثر على المكان الذي تختار أن تبدأ فيه عملك.

ومع ذلك ، إليك بعض الإرشادات العامة التي يمكنك التفكير فيها إذا كنت تكافح لاختيار أفضل موقع مثل Zazzle لبيع عملك الفني:

إذا كنت تريد أعلى هوامش والمزيد من التحكم : يعتبر التحرير والسرد Printify + Etsy هو خيارك الأفضل. لا تزال لديك مزايا دروبشيبينغ والاستعانة بمصادر خارجية لجزء الطباعة ، لكنك ستجمع معظم مبيعاتك ، وتجعل Etsy من السهل أن تنمو كفنان صغير.

: يعتبر التحرير والسرد Printify + Etsy هو خيارك الأفضل. لا تزال لديك مزايا دروبشيبينغ والاستعانة بمصادر خارجية لجزء الطباعة ، لكنك ستجمع معظم مبيعاتك ، وتجعل Etsy من السهل أن تنمو كفنان صغير. إذا كنت ترغب في بيع العمل الفني بشكل سلبي : مواقع الويب مثل Teepublic و Society6 و Spreadshirt هي خيارك الأفضل لأنها تتيح لك فقط تحميل تصميماتك إلى السوق وجعل العميل يختار العنصر لطباعته عليه. ومع ذلك ، من المحتمل أن تجعلك هذه الخيارات أقل مبلغ من المال ، حيث يتعين عليك قبول هامش الربح الذي تقدمه لك.

: مواقع الويب مثل Teepublic و Society6 و Spreadshirt هي خيارك الأفضل لأنها تتيح لك فقط تحميل تصميماتك إلى السوق وجعل العميل يختار العنصر لطباعته عليه. ومع ذلك ، من المحتمل أن تجعلك هذه الخيارات أقل مبلغ من المال ، حيث يتعين عليك قبول هامش الربح الذي تقدمه لك. إذا كنت تريد أفضل ما في العالمين: Redbubble و CafePress هما خيارك الأفضل. تمنحك هذه المنصات التحكم في متجرك ، وهوامشك ، وتصميماتك ، بينما لا تزال تقوم بمعظم الأعمال الشاقة نيابة عنك.

أخيرًا ، إذا كنت تتطلع في الغالب إلى بيع مطبوعات من تصميماتك ، فإن Fine Art America مصممة لك ، بينما Spring هو الأفضل للمبدعين الذين لديهم بالفعل عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ترى ، تحتوي كل منصة POD على بعض المراوغات ، لذا فإن العثور على موقع ويب أفضل من Zazzle يعتمد على تفضيلات البيع الخاصة بك ومقدار الجهد الذي تريد بذله في طلب العملاء.

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افكار اخيرة

هناك العديد من الخيارات عندما تبدأ في بيع فنك ، وقد يكون من الصعب العثور على الخيار الذي يخدمك بشكل أفضل.

ومع ذلك ، فإن الجانب المشرق هو أن معظم هذه الخدمات مجانية في البدء ، لذلك يمكنك دائمًا تجربة القليل منها ومعرفة المكان الذي تقدم فيه تصميماتك أفضل أداء.

ما يهم أكثر هو أن هذه الخدمات تتحمل العبء الأكبر من العمل ، لذلك يمكنك تركيز طاقتك على فنك وإنشاء المزيد من التصميمات بدلاً من القلق بشأن الشحن والتصنيع.

نأمل أن تساعدك قائمة أفضل مواقع الويب مثل Zazzle على توسيع عملية POD الخاصة بك لإنشاء المزيد من تدفقات الدخل لنفسك. إن كسب القليل من المال الإضافي على طول الطريق هو مجرد مكافأة إضافية!

من يدري ، إذا بقيت ملتزمًا ، يمكنك حتى تحويله إلى عمل جانبي ناجح ومربح.

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